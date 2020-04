Armistead St. N., 489, No. 303-Robert and Marcela L. Robinson to Danielle Serfozo, $170,000.

Auburn Ct., 22, No. D-Nicole Alice Devore to Keghley Eryn Gedney, $235,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 409-Dianne M. Casey to Elisa M. Krobot, $495,000.

Commonwealth Ave., 400, No. 204-James and Miriam Polli Katsikis to Christa Nina Fields, $384,900.

Duke St., 523-James Carville and Mary Joe Matalin to John J. and Jeanne R. Bennett, $1.44 million.

Edison St., 3722-Christopher T. Kiernan to Berenice Bryant, $532,000.

Elbert Ave., 3804-Brad M. and Julie T. Hawkins to Manasi Rajan Gadkari and Derek Clayton Einhaus, $657,300.

Gadsby Pl., 2615-Timothy H. Baker to Rohit Raj Varma and Anita Santha Sagar, $675,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 1218-Mahmood Bahraini to Jean Denver Lemasurier, $360,000.

Harrison Cir., 968-Brian W. Reed to Asela J. Gunasekera, $539,900.

Jamieson Ave., 2181, No. 1809-Kimberly A. Fiske and estate of Lydia Minota Boulton to Nityanand Badarayan Badarinath, $835,000.

Kirkland Pl., 4625-Larry Allen Boggs to Matthew J. and Charlene Padgett Ballard, $775,000.

Maple Hill Pl., 1709-Estate of William Earl Mullen and Dolores L. Richardson to Ralph Chester Otis, $752,500.

Maple St. E., 113-K.R. Assets Corp. to Gregory M. and Jill Oliver, $1.25 million.

Nelson Ave. E., 110-Colin R. and Heather L. Chiles to Joshua David and Lindsey Anne Chapman, $905,000.

Pitt St. S., 705-Virginia R. Metallo to Leonard S. and Melissa S. Moffa, $759,900.

Potomac Ave., 1904, No. 632-Jillian S. and Scott D. Weaver to Ethan Levine and Sarah Turney, $835,000.

Prince St., 702-Charlotte K. Forster to Andrew A. and Jennifer D. Aument, $1.18 million.

Quantrell Ave., 5801, No. 310-Mohammad Rahim and Malali Popal to Yallana Onesia Boston McGee, $220,000.

Queen St., 1305-Estate of Kenneth A. Barnett and Joseph F. Heath to Allison Koch and Michael Coppola, $579,900.

Ravensworth Pl., 3203-Gta Property Ventures Corp. to Mark L. and Gilda E. Hettermann, $385,000.

Royal St. S., 216-John T. and Linda C. Donelan to Jeffrey L. and Cari Lyn Steiner, $1.47 million.

Saint Asaph St. S., 639-John Frederick Lawrence to Ann Marie Monk, $1.07 million.

Somervelle St., 191, No. 205-Kimberly A. and James G. Harless to Johnny and Vania Maria Marques Marcal, $549,000.

Taney Ave., 4704-Lea Ann Cotton to Doris S. Perez Rodriguez, $600,000.

Washington St. S., 906, No. 303-David Edward and Kajal Ashokkumar Leary to Laurel Elizabeth Fernandes, $359,900.

Wilkes St., 1203-Barbara J. and Richard T. Ginman to Brett Arlo Wyrick and Maryam Allahyar, $1.48 million.

Wyndham Cir., 3311, No. 4199-Jessica M. Penvose to Joey Barefield, $255,500.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1004-Timothy Alan Pearce to Diane Lynn Schrier, $220,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 600-Chatham Condo Corp. to Cameron N. and Larry C. Brengelman, $225,000.

Barton St. S., 1500, No. 585-Eileen and Dorothy Feldman to Julie Anne and James C. Rudy, $316,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 613-Reed M. Dworski and estate of Bernard M. Dworski to Erik Kneipple and Marguerite Anne Warga, $365,000.

Edgewood St. S., 1415, No. 461-Nathaniel Craft to Kensey L. Liebsch, $395,000.

Fillmore St. N., 1220, No. PH01-Ekaterina V. Varley to Mehdi Hasheminejad, $760,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 421-James M. Roberts to Omar Andrew Kebbe, $276,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 204-Ronald J. Schwickerath to Elizabeth Heather and Andrew Mark Ferencevych, $694,000.

Ivy St. S., 826-Genna N. Love and Joshua S. Nicholas to Amy Elizabeth Petz, $515,000.

Lee Hwy., 2100, No. 108-Anne L. Katzer to Cara P. Anastasio, $355,000.

Little Falls Rd., 5708-Zaatar Corp. to Bradley Philip and Eric Price Burns, $2.35 million.

Oxford St. S., 2137-Muse Rei Corp. to Elizabeth Molina, $381,000.

Pollard St. N., 880, No. 203-Lindley T. Richardson to Dakota J. Braun, $455,000.

Quincy St. N., 1100, No. F-George Glynn Rountree to Vaibhav Sharma, $600,000.

Randolph St. S., 1402-Real Estate Group Corp. Jr. to Eric S. Hilerio Roman and Diana Lee Rodriquez, $990,000.

Scott St. S., 943, No. 1-Ghislaine A. Ettori to Hyunjin Shin and Isaac Sang Yi, $526,500.

Taylor St. N., 900, No. 1420-Elizabeth B. and James M. Glassco to Peter Freeman and Barbara Joan White Freeman, $249,000.

Utah St. N., 1717-DS Homes Inc. to Gaurav Mehra and Shelly Miglani, $1.8 million.

Westmoreland St. N., 2200, No. 408-Nicholas and Emily Kasprak to Margaret C. Hennessey, $446,754.

Fourth St. S., 4669-John England and Elizabeth Donohue to Louis J. Cesa and Gail A. Hermosilla, $800,014.

Eighth Rd. S., 5228, No. 3-Eduardo R. Ginzalez to Majibur and Sofia Rahman, $160,000.

10th Rd. N., 5715, No. 113-NVR Inc. to Smita Sarao and Dilmeet Huda, $1.02 million.

10th St. S., 1616-Mark T. and Hongying Holdsworth to Alireza Chakeri, $509,800.

13th Rd. S., 3204-David A. and Gretchen R. Frazee to Jessica Burke and James Baer, $526,500.

18th St. N., 3127-Brush Arbor Development Corp. to Justin Andrew and Brooke Alexandra Kintz, $2.79 million.

22nd St. N., 5904-Andrew M. and Cindi D. Shore to Jonathan and Leah Kirkland, $1.32 million.

26th St. N., 4011-Minor 68 1 Corp. to Robert J. and Katherine B. Kohn, $2.35 million.

37th St. N., 4812-Melvin G. Dubee and Kristine A. Johnson to John L. and Caroline D. Schoenecker, $1.17 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 321-Alice Kay Fulnecky to Niala Mohammad and Jamila Khalil, $275,000.

19th St. S., 601-Amy Elaine Bryant and Joshua Kane Cancel to Matthew and Mutone Smith, $935,000.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1200, No. 862-Aisha Sherbiny to Naoma Tate, $245,000.

Queen St. N., 1615, No. M205-Peter D. Prowitt to Larry Allen Boggs, $1 million.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3028, No. A2-Joshua D. Chapman to Soleil You, $484,000.

Buchanan St. S., 3050, No. B2-Jaclyn Michelle Munson to Jas Jeet Singh and Jessica Megan Lewis, $394,500.

Walter Reed Dr. S., 2629, No. C-Linda L. Emery to Secil Afife Erdener, $369,750.

28th Rd. S., 4659A, No. A-Thomas J. and Anne D. Jasien to Marina I. Carter, $385,000.