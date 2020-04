Armistead St. N., 431, No. 409-Khalid S. and Ahmed Yousif to Mohamed Izzedin Mirghani and Amma Ahmed Elagab, $140,000.

Beauregard St. N., 301, No. 404-Joma Realty Group Holding Corp. to Soufian El Ousouani, $275,000.

Brenman Park Dr., 4951, No. 406-Robert T. Baggatts Jr. to Alana T. Wong, $501,000.

Cliff St. N., 1802-Jonathan Patrick Hicks and Michele Mary Kehrle to John E. White, $600,000.

Commonwealth Ave., 2301-John and Elizabeth Barger to Thomas J. Rushford and Jennifer M. Bluestein, $815,000.

Crest St., 2602-Estate of Rosie Angelina Mullins and Pricilla K. Murphy to Amber Nicole Sanders and Douglas Andrew Baals, $695,000.

Donovan Dr., 4902-Herve Jacques Ferhani to Nebiyu Biru and Hiwot Assefa, $897,500.

Earl St., 427-Ala Awadallah to Kyra Rayne Loken and Mohammad Basel Hafez, $835,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 193-Elizabeth O’Brien-Coker to Taj Wolfe, $254,999.

Fayette St. N., 525, No. 516-James Daniel Roberts to Jessica Elizabeth Starr, $640,000.

Gibbon St., 502-Mark A. Bourjaily to Lauren and Mark Stephen Gray, $762,000.

Guthrie Ave., 225-Joshua S. and Amanda Bowman to Timothy Guillot and Emily Kester, $652,000.

Henry St. N., 430-Alexandria Flats Corp. to Charles Kreitzer, $560,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 1512-Willie E. Gunn and Lakiesha R. Oglesby to Jake Anh Do and Trang Trannguyen, $210,000.

Jamieson Ave., 2121, No. 511-Armand K. and Eileen G. Bartlett to Patricia A. Waterfield, $620,000.

Kenwood Ave., 1651-Sarah Hippolitus to Lanola K. Stone, $380,000.

Kirkland Pl., 4629-Mark A. Moe to Carolyn Annette Hightower, $760,000.

Linden St. E., 22-A-Rudolph R. and Elizabeth G. Barry to Quintin P. and Raquel M. Davis, $725,000.

Locust Lane, 210-Jessica Duke and Mark Benton Beall to John Charles Oldfield, $876,000.

Maris Ave., 5101, No. 401-David W. Wallace to Zaid Raheem and Neelam Zaid Abed, $290,000.

Moss Pl., 4032-Wilma G. Nesley to Derek and Elizabeth Johnson, $1.13 million.

Nelson Ave. E., 541-Mary Jane Volk to Katherine H. Ames, $730,000.

Parkway Terr., 712-Zareen Isaac and Anirudha Gaidhane to Sarah K. and Michael Mihalecz, $965,000.

Payne St. S., 305, No. 20-Laura K. Giblin to Maureen Kling, $480,000.

Pioneer Mill Way, 15-RTS Homes Associates Corp. to Jeffrey C. Worthley and Reann Sroka Mommsen, $2.49 million.

Pitt St. S., 731-Richard M. Charlton to Jonathan Stump and Lauren Willhoite Hurst, $860,000.

Richenbacher Ave., 5441-Darren R. and Taylor N. Davis to Brian Travis and Claire Michelle Stout, $537,500.

Snowden Hallowell Way, 734-Stephen D. Olson and Karin A. Orvis to Amanda P. Greenberg, $1.01 million.

Strutfield Lane, 4551, No. 4230-Fritz J. and Suzanne P. McDougall to Daniel P. and Susan Haggerty Wermeling, $385,000.

Terrill St. N., 1009-Victoria A. Zanca and estate of Wayne Wright Miller to Robert Sonnenfeld, $585,000.

Vermont Ave., 4236-Anil V. and Angela E. Kochukudy to Kristen Essex and Jason Crown, $452,000.

Wyndham Cir., 3308, No. 124-Charles C. Mulieri to Maggie Kai Wong, $245,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 1212-Robert J. and Margaret L. Carpenter to Charline Butler, $349,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 222-Bruna Dinunzio Crishock to Joseph Clifford Athey, $283,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 305-Daniel R. and Paul R. Abramson to Hari Viswanathan and Swapna Santhanam, $166,250.

Columbia Pike., 5565, No. 703-Kyle Allen Maynard and Megan Colleen Duffy to Thao Thu Phan, $255,000.

Four Mile Run Dr. S., 4091, No. 302-Nicole Marie Wickliffe to Maana K. Parcham, $430,900.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 737-Joe N. Lowry to Shahbaz Khan, $133,000.

Frederick St. N., 844-Robert F. and Carolyn D. Byers to Clive Ellis and Ruth Boettcher, $621,500.

George Mason Dr. S., 1500, No. 2-Maksuda and Rafiqul Islam to Alberto A. Urrutia, $225,000.

Glebe Rd. S., 1140-Laura Louden Kefauver and Laura Louden to Alyssa Fiora Meerholz, $885,000.

Highland St. N., 1020, No. 301-Taylor H. and Katie J. Lewis to Jessica Ashley Glajch, $640,000.

Lee Hwy., 2100, No. 333-Scott Bailey and Richard Graber to Laurel Aaron Kremer, $395,000.

Lee Hwy., 5560, No. 63-E-Sergio Antonio Carlos Rodriguez Estenssoro and Lourdes Cecilia Lujan to Tianran Hou, $442,000.

Military Rd., 3605-Michele Chaky and Chris Assenmacher to Cal W. Bennett Jr., $1.45 million.

Ohio St. N., 3532-Stephen Kohashi and estate of Wendy H. Ikezawa to Benjamin Reese and Zoey Rawlins, $834,000.

Powhatan St. N., 2643-David S. Lyles and Anne Marie Calby to Antti Yu and Johanna Pentikainen, $889,000.

Randolph St. N., 1001, No. 404-Melissa Barber to Jamie Marie Bell, $410,000.

Rhodes St. N., 1756, No. 6-333-Marylee Querolo and estate of Ja Wade Thomas to Loren M. Bridges-Robaugh, $407,000.

Stafford St. N., 900, No. 1409-Alaa Saad Hassanein to Scott Allen McCormack, $430,000.

Taylor St. N., 900, No. 1523-John Hale Clements and estate of Katherine B. Clements to Paula S. Holloway, $240,000.

Underwood St. N., 3001-N. Edgewood Corp. to Jeremy David and Allison M. Tuten, $1.75 million.

Wilson Blvd., 3409, No. 505-Vipul Arvind to Emory Hughes Merryman III and Liu Xiao Yan, $665,000.

Fifth St. S., 3601, No. 511-William J. Latta III to Courtney McComber, $240,000.

Sixth St. N., 5637-Mansour Real Estate Corp. to Marouf Azad and Zohal Atif, $879,000.

Ninth St. N., 3835, No. 702E-Michael L. and Christine Ferrario to Kristine A. Donly, $415,000.

10th Rd. N., 5709, No. 107-NVR Inc. to Hammad Ahmad and Naurin M. Qureshy, $917,102.

14th St. S., 4812-Gene and Darcie Cunningham to Kimberly Ann Quill and Mark Hodge, $830,000.

23rd Rd. N., 2513-Jennifer Ley and Ian Reynolds to Patrick D. Donovan and Anne K. Killea, $1.2 million.

26th St. N., 5246-Lawrence Donald Foster to Kevin P. Curley and Leah P. Ralph, $836,524.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1301, No. 705-Dany Khy to Grace Marie Maddock, $349,000.

22nd St. S., 1515-David R. Opper and estate of Patricia A. Opper to Anne L. and Steven M. Anderson, $950,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 409-William A. Graham to Albert Shu He and Xin Zheng, $387,000.

SHIRLINGTON AREA

Abingdon St. S., 3074, No. B2-Matthew Benjamin Naslanic to Hannah E. Walden, $312,000.

Dinwiddie St. S., 1320-Three Oranges Corp. to Monowara and Mohammed T. Islam, $670,000.

Kenmore Ct. S., 2535-Geraldine C. Beneitez to Joseph McGovern Phillips and Lauren Decarlo, $656,000.

Utah St. S., 3472, No. B2-Daniel Lawrence Biga to Da Eun Jung, $460,000.

Walter Reed Dr. S., 2505C, No. C-Joan Colleen Perkins to Heidi E. Koller-Calhoun, $410,000.