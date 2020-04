Bashford Lane, 521, No. 1-Sharon L. Anderson to Michael P. Connor, $371,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 416-Heather E. Jerbi to Ming Cheung Po, $415,000.

Colonel Johnson Lane, 5262-Quinton W. McCorvey Sr. to Amanda Collado, $730,000.

AD

Conoy St., 2401-Glenn G. and Deborah A. Cooper to Patrick Newlin-Preben Kirby, $790,000.

Donovan Dr., 5102-Alex B. and Alyson J. Nuno to Jeanna Butler, $495,000.

AD

Earl St., 431-Shane T. and Shannon M. Van Hoesen to Joseph C. Roberts and Karen E. Macgregor, $707,500.

Eisenhower Ave., 4862, No. 361-Melissa Appiah to Luis Javier Betancourt De Leon, $255,000.

Glebe Rd. E., 5, No. A-David R. and Amanda N. Robertson to Matthew Michael Edward Feeney, $237,500.

Gunston Rd., 3500-George Keith Finan to Leah M. Smith, $365,000.

Harrison Cir., 922-William J. Summa to Susan Sadigova, $480,000.

Henry St. S., 319-Angela Marie Yates to Thomas A. and Brianna E. Boudreau, $989,000.

AD

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 219-Leeann Leung to Cesar Bula, $185,000.

John Ticer Dr., 5006-John H. and Lisa M. Humphrey to James R. and Cheryl Trimbach, $875,000.

King St., 3337-Michael J. and Michelle P. Keegan to Mark Allen and Beth Ann Ferrero Baird, $1.02 million.

Knight Pl., 4646-Bryan Lon and Laura Ann Walker to Sean Anthony Connolly and Tanya Patel, $665,000.

AD

Mark Dr., 3741-Homan Solemaninejad to Simon Shuyang Xuan and Yin Du, $508,000.

Martha Custis Dr., 3333-Andrew S. Unger to Cole Michael Brewer, $319,999.

Mount Ida Ave. W., 19-Christopher A. and Molly Ludwig to Monica L. Parry and Luis E. Aparicio, $769,950.

Norfolk Lane, 707-Evelyn M. Jelstrom to Christine Lim, $816,001.

AD

Peele Pl., 904-Suzanne B. Maia to Willem K. Dicke and Kelley E. Heidrich, $615,000.

Pitt St. N., 801, No. 623-Jessica Danielle Degregorio to Andrew Warren Horowitz, $182,500.

Pitt St. S., 801, No. 329-Garnet and John Hanly to Meghan Luann Brower Brown, $354,000.

Raymond Ave. E., 105-Ryne and Lilian Richardson to Lauren Alisha and John Jay Cupples, $605,700.

Saint Asaph St. N., 621, No. PH-103-James H. Lake and Cynthia S. Hudson to Maria L. Clark, $787,000.

Stanton Pl., 417-Suzanne Mitchell and Malgorzata Wright to Tamara Lynne Wiesmann, $605,000.

AD

Strutfield Lane, 4560, No. 1105-Michael T. and Caroline C. Tadeo to Diyana Petrova, $385,000.

Van Dorn St. N., 1469, No. B-Christopher Lee Bledsoe to Leonardo Cecchi and Monica Matais, $370,000.

AD

Washington St. S., 722, No. 202-Aaron R. Scheffel to Javier E. Torres and April L. Coutino, $270,000.

Wolfe St., 214-Stuart and Rebecca Voboril to Douglas Sean and Elizabeth Whisler Garavanta, $1.22 million.

Wyndham Cir., 3309, No. 4181-Gina C. Curtis to Sudha Rajagopalan, $269,400.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Albemarle St. N., 3800-Albemarle 1 Corp. to Gregory W. and Maura S. Woosley, $1.6 million.

AD

Arlington Blvd., 4501, No. 409-Lee Yim Ok to Sonya B. Reinhardt and Edward F. Glynn, $390,000.

AD

Bedford St. N., 94B, No. B-Arnes and Anna Hadzic to Megha S. Patel, $497,000.

Cleveland St. N., 1931, No. 501-Reed Dworski and estate of Bernard M. Dworski to Jordan and Kelsey Bloom, $365,000.

Dickerson St. S., 750, No. 409-Hui Zhang to Willian Jose Ignacio Mendiza, $219,000.

Fairfax Dr., 2220, No. 310-Rajeswari and Ramadurai Ramanan to Joseph R. Williams, $729,900.

Garfield St. N., 1201, No. 410-Jarrett C. Thomas to Arwen Rose Victoria Nanson, $652,000.

Granada St. N., 101-Wassim and Rida Alami to Matthew Louis and Jennifer Sara Pappafotopoulos, $750,000.

Highland St. N., 1020, No. 421-Stephen W. Mandella to Sharmeen Kassim, $475,000.

Ivanhoe St. N., 1547-Thomas C. and Barbara D. Roberts to Joanna Christian Lim and Jan Andrew Zakrzewski, $1.09 million.

AD

AD

Lee Hwy., 2702, No. 3B-Michael and Adrian Wager Zito to Mark E. and Janis K. Rosen, $737,500.

Monroe St. N., 530-Keith M. and Erin L. Lavey to Adam Scott Neiman, $963,000.

Nelson St. N., 2416-John Frederick and Julie Myers Wood to Bryan Scott and Anne Fievet Lamb, $1.65 million.

Pollard St. N., 880, No. 725-Christopher and Rosalia M. Kallivokas to William Carey Bateman III, $567,500.

Quebec St. N., 2756-Randall A. and Sharon R. Deangelis to Annette Pettersson and Seth Brown, $1.57 million.

Randolph St. N., 1001, No. 406-Daniel E. Gasparri to Ayman Gouda Khatab and Zeina Estaitie, $400,000.

Rhodes St. N., 1902, No. 65-Michael and Erin Anne Cardman to Jacqueline Gayle Atkins, $401,000.

AD

Stafford St. N., 1055-Maria Christina Valdecanas and Douglas Aitkin to Stephen M. Brown, $752,500.

Taylor St. N., 900, No. 1924-Tidal Point Holdings Corp. to Virginia J. Vitucci, $150,000.

AD

Walter Reed Dr. S., 1107, No. 402-Judith and David Specht to Ian Spencer, $650,000.

Woodrow St. N., 809-Emre Nizameddin Uremez Ilter to David Colino Llamas and Caitlin R. Ondracek, $1.23 million.

Fifth St. S., 4626-Robin J. Gibson to Bryan and Elizabeth Diseati, $517,500.

Sixth St. N., 5714-Arlington Bon Air Investments Corp. to Katherine Dunman Nix, $981,000.

10th Rd. N., 5709, No. 109-NVR Inc. to June Siu Chun Chan and Wing Tat Cheung, $879,080.

12th Rd. S., 5121-Lionel White to Jordan Elise Cohl and Eric James Bogumil, $650,000.

AD

15th St. N., 2001, No. 408-William A. and Karen C. Stanton to Breanna Lynne Green, $702,317.

23rd St. N., 4009-Ideal Development Corp. to Brian and Veronica Colas, $1.9 million.

32nd St. N., 4533-Belleco Corp. to Richard N. Vaswani, $1.31 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

AD

Arlington Ridge Rd. S., 2357-Giuliano and Lisbeth Gnugnoli to Nicole Tidwell, $830,000.

24th St. S., 1810-Saif Rivers to Jacob Michael and Lindsay Lathinghouse Teplesky, $870,000.

ROSSLYN AREA

Clarendon Blvd., 1600, No. W103-Tina Marie Slivka to Karen D. Jeffries, $835,000.

Nash St. N., 1201, No. 602-Ronald W. and Elizabeth M. Peppe to Gregory J. Parseghian, $1.6 million.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2518D, No. 4-Megan C. Hamel to Inayat Hussain Delawala and Jessica Friuli Melone, $605,500.

Dinwiddie St. S., 2310-Robert F. Goudreau Jr. and estate of Jose Leo Goudreau to Shane Ian and Carolyn Ann Fox Myers, $815,000.

Monroe St. S., 2205-Matthew and Summer Bravo to Scott Thomas and Sarah Elizabeth Faust, $795,000.

Utah St. S., 3522, No. B2-Mormann Properties Corp. to Jessica Lynn Tait, $487,000.

AD

26th St. S., 2055, No. 5-110-Fabricio G. Drumond to Souxada Mim Luangraj, $300,000.