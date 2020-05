Cameron St., 504-Phillip Anthony Gray and Danielle Raye Romanetti to Charles R. and Kimberlee S. Cory, $1.16 million.

Centennial Ct., 2696-Jeremy Lippert and Marguerite Seidel to Cassidy Cloninger and Tyler Wallace, $500,000.

Columbus St. S., 917-Michael Chalfant to Vaughan Washco and Priscilla Ronconi, $690,000.

Cowling Ct., 5842-Robert H. Hutchins and estate of Kerri Lyn Hutchins to Joseph Knoebel and Minhee Choi, $520,000.

Duke St., 4600, No. 1201-Thuan V. Lai and Yen P. Ngo to Thi Thu Thao Ngo, $200,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1001D-Kathryn H. Schupsky and Daniel W. Black to Javier W. Delgadillo Saavedra and Katiana Lita Sardon Viscarra De Delgadillo, $269,275.

French St. S., 5-Samuel O. and Marci Bonner to James Tayloe Ross, $450,000.

Gordon St. N., 204-Sarah Truettner to Cynthia Alexandra Vint, $520,000.

Hawthorne Ave., 1908-Joseph L. and Mary Joanne Metzler to Julie Joan Moses, $618,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 704-Ray M. and Mary Ann Bourgeois to Christine James-Brown, $299,900.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 1102-Kathleen R. Hospodar to Omar Shakir Ali, $249,900.

Ivy Cir., 501-Leon R. and Janice Turkevich to Christine T. Altendorf and Larry F. Johnson Jr., $989,900.

Kentucky Ave., 307-William Randolph and Isabel Minor to Matthew Bravo, $1.25 million.

Kingsgate Ct., 1734, No. 301-Bernard J. O’Neill to Peter K. Reilly, $420,000.

Landover St., 2929-Samantha H. and Sharon G. Dorsey to Latia Grant and Kyle Eli Kaufman, $605,000.

Luray Ave. E., 535-Christopher and Whitney Russell to Ernest and Eriketa Gocaj, $703,000.

Monticello Blvd., 505-Sybil Baker to Supriya Kumar, $885,000.

Mount Eagle Pl., 1569-Jane Strauss Northern to Elizabeth Ada Snyder and William Henry Martineau, $410,000.

Murtha St., 263-Diana Glynn and Nicholas Emil Gritti to Zachery Daniel and Nataliya Bettis, $805,000.

Payne St. N., 420-Alabama Ave Corp. to Ryan Magill Steadman and Leanne E. Erdberg, $770,000.

Pickett St. N., 200, No. 501-Kenneth Rahaim to Diego Turcios Lanza, $245,000.

Pitt St. N., 1111, No. 3A-Kimberly Tyborowski to Anna A. and Olga Gribanova, $345,000.

Powhatan St., 1130-Jeffrey M. and Michelle L.B. Stohler to Ariel B. and Tiffany L. Baker, $700,000.

Quantrell Ave., 5831, No. 102-Ramez Abilmona to Jose L. Perea, $170,000.

Sanford St., 2500-Joe M. and Laurie M. Salama to Michael Stewart and Amy Friedlander, $746,250.

Stevenson Ave., 6301, No. 407-Adel and Connie Rizkalla to Rekha Pramod Patil, $190,000.

Taney Ave., 5320-Kathleen A. Magmer to Brandon S. and Kara B. Guard, $579,999.

Van Dorn St. S., 4, No. 401-Jonathan Mihok to Carmen Lurdes Bernedo Ortega and David Munoz, $200,000.

West St. N., 401-David B. and Sara W. Armstrong to Allison Christian Dunlop Scott, $780,000.

Woods Pl., 1001-John Akkara to Mohammed Zakir Hossain, $822,500.

Wyndham Cir., 3315, No. 1225-Lei Wang to Meghan J. Kelly, $262,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1609-Michael Wayne and Kimberly Deanne Penland to Joshua Allen and Stephanie Renee Hedglin, $275,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Barton St. S., 1201, No. 170-Amy E. Petz to Elizabeth Claire and Dave C. Howe, $325,000.

Buchanan St. S., 613-Ernesto Fiel Lazarte to John and Amy N. Iorio, $1.19 million.

Edgewood St. S., 1106-Joseph C. and Rowan M. Dougherty to Aaron Levy and Jennifer Renee Lancaster, $879,900.

Fairfax Dr., 6916, No. 300-Alex L. Niderberg to Stephanie Grosvenor, $530,400.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 906-Caroline J. Hamric to Joanna Wysopal, $275,000.

George Mason Dr. N., 216, No. 216-2-Kevin Piechowiak to Kristina M. Barrett, $244,900.

Glebe Rd. N., 851, No. 1205-Bhavesh B. Amin to Jesse Altmire and Stephanie Lightner, $692,000.

Greenbrier St. N., 512-FMH Investments Corp. to Megan Marie and Joseph Michael Ahearn, $1.37 million.

Jefferson St. N., 2817-Rock Spring Homes Corp. to Alexandra Schultz, $2.02 million.

Lorcom Lane, 2904-Emil J. and Lori E. Cohen to Jeffrey Tuchler and Heidi Shoemaker Segal, $1.37 million.

Pollard St. N., 3199-Thomas C. and Linda Papageorge to Deborah Ben-Canaan Eads, $1.57 million.

Randolph St. N., 3430-Classic Cottages Corp. to Ryan and Rebecca Willumson, $2.1 million.

Scott St. S., 939, No. 1-Rajararshi Chakraborty to Christopher Gerald Santaniello, $530,000.

Taft St. N., 1210, No. 209-Mercedes Matallana Rey to Paul Kolesa, $190,000.

Van Buren St. N., 1915-Kimbro Corp. to Jeremy M. and Natasha Mishler, $825,000.

Vermont St. N., 3721-Douglas B. and Kelley M. Davenport to Matthew and Elaheh Gold, $1.78 million.

Wayne St. S., 1016, No. 504-Jeffrey Lee Davis and Michael William Vreeland to James and Maureen Jordan, $560,000.

10th Rd. N., 5709, No. 103-NVR Inc. to Richard W. Appleton, $899,209.

13th St. N., 5020-Keith A. Foley to Andrew Leland and Larissa Nicole Smith, $760,000.

13th St. S., 1550-Deirdre T. Vo to Javier Flores-Rivera and Diyana A. Flores, $425,000.

16th St. N., 4507-Martin A. Smith to Fernando A. and Martha A. Marquez, $1.65 million.

26th Rd. N., 6204-Evg Custom Homes Corp. to Brandis L. Zahr, $1.46 million.

38th St. N., 4701-Henry S. Wolinsky to Martha and Mary Ann Nowak, $910,000.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

June St. S., 2301-Gina Lisa and Alan S. White to Fei Yu, $750,000.

26th St. S., 928-Tonya Finlay to Christopher Allen and Tracy Strama Lynn, $1.28 million.

ROSSLYN AREA

Colonial Terr. N., 1555, No. 501-Stephen Cullen Leonard and estate of Karen Kay Leonard to John Bernard Robinson, $889,888.

Oak St. N., 1401, No. 307-Thomas E. Bryne and estate of Joan Boyle Bryne to David Brett Kolker and Deborah Newlin Borton, $875,000.

Rhodes St. N., 1418, No. B-406-Veronica S. and Brian C. Colas to Hui Fang, $950,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 3007, No. C1-Mary Teresa Bachini to Daniel Fitzpatrick Ashley, $83,000.

Kemper Rd., 3341-Timothy A. Bekkers to Lushana Joy Offutt, $860,000.

Wakefield St. S., 2839A, No. A-Norma E. Brown to Robert Daniel and Sarah Siliviak Sabo, $425,000.

Walter Reed Dr. S., 2725, No. B-Cecilia M. Mendoza and Ananda Dryer to Edmund and Aneta Ferguson, $350,000.

28th Rd. S., 4608B, No. B-Brittany Williams to Allison Elizabeth Wymer, $385,000.