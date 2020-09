Aspen St., 230-Heather Mullane to Taylor S. Bell and Erin I. McCarty, $665,500.

Braddock Rd. E., 505, No. 1K3-Kenneth C. and Elena Musial to Sarah E. Tassinari, $395,000.

Braddock Rd. W., 912-Celia A. Booth to John H. and Cady J. Tsoukalis, $1.02 million.

Cameron Station Blvd., 400, No. 318-M. Christine Pallazza to Kay Elizabeth Brown, $510,000.

Chapman St. E., 6-James A. and Mary T. Miller to Jarred Lee Schantz and Marta Lynne Milan Schantz, $780,900.

Columbus St. N., 421-Impressive Home Solutions Group Corp. to Laura M. and George C. Best, $1.4 million.

Commonwealth Ave., 400, No. 108-Andrea J. Weist to Ty J. and Carly J. Hubicki, $395,000.

Duke St., 4600, No. 714-Aihua Luo to Sara Warner, $130,000.

Edsall Rd., 6101, No. 1710A-Linda S. Gray to James Alson Jr. and Ellarine Alston, $249,900.

Franklin St., 5-Edward J. and Margaret A. Susank to Maureen Ellen Dwyer and Mark Steven Hennigh, $1.24 million.

Greenway Pl., 3600-Ellen M. Bohon to Ann S. Wheaton, $411,500.

Hampton Dr. N., 2422-Erin Meehan and Matthew Paul Shepley to Robert J. Davis and Olivia M. Desjardins, $610,000.

Hilton St., 156-Katherine Anne and Aaron Samuels Markel to Mikel Tejada Ibanez and Michael Kevin Johnson, $725,000.

Holmes Run Pkwy., 5340, No. 1619-Luis Gutierrez and Nancy Valeski to Atiqullah Kakker, $195,000.

Hudson St. S., 37-Laura Nixon Kriviski to Andrea Molfetto, $400,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 1610-Janis G. and Richard G. Harless to Donna and Neal Ross Huneycutt, $800,000.

Kentucky Ave., 504-David M. and Stephanie C. Karner to Yuzhu Zheng and Chunsheng Xin, $763,000.

Kenwood Ave., 2724-Richard F. and Ann Marie Dorman to Allen Hartley, $650,000.

Livermore Lane, 383-Michelle M. Hinners to Zachary Leo Rosenbaum and Sevda Alanya-Rosenbaum, $675,000.

Martha Custis Dr., 3233-Marco Monge and Maribeth Sawchuk to Robert H. Devine, $300,000.

Pickett St. N., 200, No. 708-James Derek and Sarah Ruth Mason to E. Larue Lunt, $465,000.

Portner Rd., 1106-Gabriel J. and Cecelia H. Stultz to Mary Keeley and Meghan Kathleen Hanlon, $717,000.

Preston Rd., 1708-Robin L. Baker to Cindy R. Queen, $147,500.

Reed Ave. E., 103-Michael and Leah Chapman to Karim Selim Eskaf and Jessica Anne Hollis, $965,000.

Reynolds St. S., 250, No. 801-Tammy L. Diehl to Lakaisha Veronique Jackson, $339,900.

Ricketts Walk, 6024-Colleen M. Heisey to Jonathan B. Jackson and Stephanie Marie Nelms-Jackson, $510,500.

Saint Asaph St. N., 619-Dana L. Malone to James P. and Rebecca B. Kremidas, $870,000.

Somervelle St., 171, No. 104-Dawn R. Slayton to Todd McCall Hutchings and Elva Mae Rodriguez, $477,500.

Strutfield Lane, 4551, No. 4209-Christopher M. Cella to Paul Alexander De Chutkowski and Anne Marie Allyson Arnold, $255,000.

Thayer Ave., 5341-Jennifer Ziegler to Anthony Jay Jungers, $634,000.

Union St. S., 401-David A. and Kathleen Marie Goldstone to Michael P. and Julianna M. Carney, $1.43 million.

Valley Dr., 3321-Julie A. Van Leunen and Driss L. Mechiche-Alami to Robert E. Anderson, $370,000.

Van Dorn St. S., 12, No. 304-Philip Michael Ford to Taghred Oneis, $175,000.

Virginia Ave., 1001-Joy M. Cameron and Robert A. Berlett Jr. to James Seely Scott and Casey Ann Martinez, $840,000.

Washington St. S., 1250, No. 317-Estate of Leslie H. and Merle G. Fabian to Amanda E. Carter and David P. Matthews, $790,000.

White Post Ct., 3820-Jason A. Van Wagner and Daystar R. Van Wagner to James David and Lucimar Santana Brookshire, $617,000.

Yoakum Pkwy., 203, No. 1220-Federal National Mortgage Association to Josephine Giambanco, $260,500.

28th St. S., 3230, No. 303-Hope Fleming Marsh to Haewon Jeong, $210,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in March were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

ARLINGTON AREA

Arlington Blvd., 4501, No. 813-Golzaar Vaziri Amirani to Joy Yiran Wang, $263,250.

Calvert St. N., 2050, No. 404-Chadwick Ferrel Massie to Kathleen Snyder, $374,000.

Courthouse Rd. N., 1301, No. 1008-John A. Barrios and Adriana Valenzuela to Michael Desoto and Sybil Mendonca, $590,000.

Edgewood St. S., 1401, No. 492-Andrew J. Ohleger to Megen Christine Burgess and David Haroer Rose, $335,000.

Four Mile Run Dr. S., 4071, No. 302-William T. Hunke to Rebecca Jane Healey, $360,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 1009-John Grigoli to Hristina Tosheva and Andrew David Ridgeway, $368,650.

George Mason Dr. N., 231, No. 231-3-Jane E. Stelck to Kelly Aksu, $247,500.

Glebe Rd. N., 2648-Charles A. Ledbetter to Charlotte Stump Benjamin, $1.1 million.

Henderson Rd. N., 4141, No. 1216-Barbara Bays to Haley M. and Jane M. Costello, $362,500.

Lee Hwy., 2100, No. 213-Christopher C. Lange to Charles A. Long, $460,000.

Military Rd., 2116-D. Michael Ballard to Laura D. Patching, $735,000.

Ode St. S., 816-Romeo S. and Bessiemelda P. Ancanan to Bipin Shah and Nikita Tiwari, $530,000.

Old Glebe Rd. N., 4322-Audrey Groom Ward to Matthew and Tracey Lee Forster, $885,000.

Park Dr. N., 261-Calli-Jean Van Dam and Adam Stoll to Alexander Michael and Katelyn Leigh Miner, $965,261.

Randolph Ct. N., 3823-Marlin L. and Carol J. Hefti to Holly L. Nolting, $1.88 million.

Rolfe St. S., 931, No. 1-Rolfe Inc. to Ashley Elizabeth Kallis Kern, $500,000.

Stafford St. S., 1506-Abdukkahi A. Ahmed to Molly Hamilton and James Sandiz, $856,100.

Taylor St. N., 900, No. 2006-Margaret Louise Robinson and Bernice Robinson Est to Janet L. Simmons, $90,000.

Trenton St. N., 100, No. 100-4-William Tyler Sines to May F. Chung, $290,000.

Utah St. N., 3542-Robert and Susan Fishbein to Kinha and Emile Lester, $930,000.

Vermont St. N., 2414-Justin and Daniela Holtz to Kathryn Kortsch, $1.15 million.

Washington Blvd., 2523-Gary John Zabunian to Timothy and Rachel Burns, $750,000.

Wilson Blvd., 1800, No. 318-Jonathan and Alexandra Witman Goodnight to William Mance Bogey III and Sara Yoeun, $720,000.

Fourth Ct. N., 4303-Ben Rish and Ellen Bean Spurlock to Eytan Jankowitz and Sarah Peng, $900,000.

Ninth Rd. N., 3131, No. 24-David L. and Christina K. Knoll to Justin Lee and Isabelle Oliveira Rogers, $820,000.

Ninth St. S., 3209-Jason T. and Brittany R. Smith to Scott Clements Stewart, $515,600.

13th Rd. S., 3117-Sondra Mendelson Freilich and Sondra T. Mendelson to Derek Zumstein, $575,000.

16th St. N., 2510-Gary Ashton to Mary Elizabeth Edwards, $2.33 million.

20th Rd. N., 3222-Mase Builders Corp. to Reza Khadiri, $1.5 million.

25th Rd. N., 5711-Mary Rawlings-Milton and estate of Herbert J. Rawlings-Milton to Michael and Tschuna Patterson, $1 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 624-Catherine G. Fine and estate of Ginette E.M. Baum to Anthony J. and Kathy L. Lopresto, $262,000.

Eads St. S., 1211, No. 1603-John Bradford Newkirk to Hussam Al-Atat, $410,000.

18th St. S., 908-Justin Naughton to Ariunaa and Chris Edward Eccker, $835,000.

23rd St. S., 1501-Jay and Jay Crouch to Kerry and Jerry Mengelkoch, $1.06 million.

EAST FALLS CHURCH AREA

Kensington St. N., 720-GHV Corp. to Sylvia Herbig Rosales and Nishal Rajesh Narechania, $1.48 million.

15th St. N., 5833-Jean Meyers Ryan and Kari Meyers Riggioni to Julia Danielle Berg, $609,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 812-Soumaya S. Melki and Raymond Zakka to Robert P. Straetz Jr., $520,000.

Nash St. N., 1881, No. 1511-Linda A. Rohrbach to Sangeet and Parvine Chowfla, $1.78 million.

Oak St. N., 1600, No. 1510-Hana Benes Rose and Hana Benes to Cameron Michael Leuthy and Jennifer Lou Hosmer, $917,000.

Rolfe St. N., 2101, No. A-Donna M. Gollnick to Kenneth E. Kaizer and Paula Hayes, $667,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2720, No. 610-Helen F. Harden to Abidah Shahzad, $595,000.

Oxford St. S., 2435-Patrick L. Oboyle to Agnes Pierre-Antonie, $515,000.

Wakefield St. S., 2800A, No. A-Christopher M. Dott to Anthony Pascual, $400,000.

25th St. S., 3603-Marian and Marian H. Penn to Jamila Ahmed, $330,000.