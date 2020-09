Bellefonte Ave. E., 510-Michael Dorian Williams to Casey A. and Haley T. Sutherland, $505,000.

Burgess Ave., 212-Meagan and Richard O’Neill to Amelia Greer, $648,000.

Cameron Station Blvd., 229-Patrick M. and Carol Conahan to Ana Patricia Guzman-Evans, $505,000.

Chalfonte Dr., 902-Douglas M. and Jennifer C. Zwiselsberger to David Michael and Sally Braeuer Gorrin, $1.09 million.

AD

Colonial Ave., 1123-Jose L. Rodriguez and Tracie L. Bryant to Natasha and Michael Peeples, $700,000.

AD

Coryell Lane, 3326-Stephen A. Beaulieu IV to Ashley C. Rooney, $287,000.

Devon Pl., 803-Michael D. and Raechel K. Kummer to Melvin and Virdella S. Denwiddie, $683,506.

Donovan Dr., 5127-Rathild T. Friedrich to Serdar Jorayev and Enejan Jorayeva, $487,000.

Duke St., 4600, No. 1114-Lisa T. Parcells to Shiraz Khan and Sadia Subhani, $135,000.

Elbert Ave., 3901-Thomas Isaac Simerly and Julia H.S. Simerly to Eoin Byrne and Keith Falvey, $935,000.

Fayette St. S., 702, No. 12-Justin D. and Emily Hurst Brusino to Lindsay Atherton, $340,000.

Floyd St. S., 25-David J. and Cristina F. Horne to Kevin Michael Shedlick, $513,000.

AD

Glebe Rd. W., 34-Cory A. Wittrock and Erin M. Harrison to Taylor Mountain, $775,000.

Gunston Rd., 3704-Susan Renee and Gary A. Murdock to Nicole Townsend, $345,000.

Harvard St., 103-Sarah C. Duncan and Kiley G.B. Larson to Matthew C. Loghry, $725,000.

AD

Hickory St., 3010-Second Story 2020 Corp. to Megan Diane Uhrich and Daniel Henriquez-Valero, $685,000.

Howard St. N., 805, No. 328-MRD Corp. to Elibel and Clarizer Berrios, $305,000.

Jamieson Ave., 2151, No. 508-Kipp Jared and Gail Ruth Yule to Zachary Ryan Liebowitz, $576,000.

Latrobe Pl., 4620-Lauren C. and Christian M. Bonilla to Amy Thomas-Martinez and Marco Antonio Martinez, $679,900.

Lyles Lane, 706-Toney M. Bland and Tina L. Kemp-Bland to Robert John and Kathryn Marinda Craven, $999,000.

AD

Key Dr., 1108-Michael J. Davis Jr. to Chad Michael and Anne Womack Kolton, $2.27 million.

Montgomery St., 908-Geoffrey C. and Alison H. Lorenz to Alexander Charles and Natalie Romero Lane, $995,000.

Oronoco St., 909-Jeris McKenzie Cox to Keith M. and Deborah C. Boyce, $858,000.

Patrick St. N., 915, No. 404-Nancye Brown Smith to Matthew Satterley and Joanna Hawley, $560,000.

AD

Pickett St. N., 330-Justin E. and Emily C. Felt to Danielle M. Applegate, $590,000.

Potomac Ave., 2110, No. 387-Daniel and Maura Leary to Jeffrey Robert and Hyewon Lakshas, $735,000.

Putnam Pl., 602-Kenneth and Jennifer N. Rhodes to Michael A. and Danielle K. Tilghman, $840,040.

AD

Queen St., 718-James T. and Griffin Mauk to Brendan and Marcella Roach, $955,000.

Roberts Lane, 100, No. 401-Nancy C. Como to Jamie Friedman, $370,000.

Royal St. S., 505-Edwin Leighton Crocker to Suzanne B. Lipcaman, $925,000.

Stevenson Ave., 6300, No. 918-US Bank to Phuong-Trinh Nguyen, $180,500.

Strutfield Lane, 4560, No. 1113-Kristin M. Eagan to Allison Feikes, $259,000.

Van Dorn St. N., 1591, No. B-Allison and Josh Chance to Meredith L. Woods, $372,500.

Van Dorn St. N., 2500, No. 1223-Michael L. and Sarah A. Greider to Adrian Emmanuel Hernandez, $175,000.

AD

Vermont Ave., 4405-Adam T. Boltik and Kevin H. Delange to Amber E. Baker and Tyler David Boos, $422,050.

AD

Woodlawn Ct., 3823-William T. Mullin to John-Paul P. and Amanda L. Adrian, $605,000.

Wyndham Cir., 3315, No. 1228-Timothy Maeng to Brandon Scott Ward, $240,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 1705-Jose A. Diaz Nunci and Jessica L. Diaz to George Rendon, $272,500.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 806, No. 10203-Michelle Chaudoir and Lanh Nguyen to Heber Bladimir Galvez Barrientos and Rosita Elizabeth Galvez, $249,900.

AD

Buchanan St. S., 1321-Steve W. Lehtma to Gregory J. and Mary M. Mullan, $507,000.

AD

Clarendon Blvd., 2400, No. 904-Peter N. Maccone to Kimberly M. Orsulak and Russell Beck, $656,000.

Edgewood St. N., 227-Geoffrey Michael and Jessica Baith Gregory to Gregory and Hilary Lewis Cumming, $1.25 million.

Four Mile Run Dr. S., 4065, No. 203-Jennifer M. Kerr to Becky -Jo V. Hawks, $351,000.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 713-Darrin Roth to Thaddeus Baker, $370,000.

Garfield St. S., 137-John N. Feather and estate of Stephen W. Parsons to Elizabeth Manfred and Tyler Treuting, $825,000.

Glebe Rd. S., 2177-Brian Marhefsky to Erin K. Jones, $680,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 915-Ewen Maclellan and Kay Maclellan Wilson to Ljupka Arsova, $270,000.

AD

Highland St. N., 1020, No. 613-Tao Yin to Riley and Chelsea Booker, $500,000.

Lee Hwy., 4118-Jonathan and Caroline Henke to Steven S. Byrum and Melinda Kay S. Beyer, $1.12 million.

AD

Lexington St. N., 841-David J. and Gabriela Merida to Diane Duston, $565,000.

Littleton St. N., 512-Rafael Elster and Glariani Herrera to Matthew and Carolyn Coleman, $1.43 million.

McKinley Rd. N., 1019-George M. Wysor Jr. to Jonathan Robert Scanlon and Elispeth Alma England, $940,000.

Oakland St. N., 3700-Erin C. and Chad D. Lucien to James Mark and Dana Miller Acton, $1.21 million.

Quincy St. N., 2767-William S. Fralin and estate of Susan B. Foresman to Sebastian Orozco and Daniela A. Mora Pins, $900,000.

AD

Rolfe St. S., 1009-Christopher Traub to Keith E. Carpenter, $750,000.

Sycamore St. N., 2830-Joseph M. and Lora C. Lawler to John Francis and Megan B. Pickel, $1.31 million.

Thomas St. N., 250, No. 250-3-Gavin J. Copcutt to Newton Nagata, $234,900.

Upland St. N., 3935-Classic Partners 3 Corp. to Jeffry Ryan Cook and Katherine Rose McDonald, $2.31 million.

AD

Wakefield St. S., 806-Roger Christopher Warin to Andrew Chiswell Glass and Allison Elizabeth Russo, $798,000.

Wayne St. N., 1276, No. 1106-Alex E. and Nicole A. Pulido to Colin Mulligan, $470,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 508-Vinh Nguyen and Marsha Ungchusri to Nicholas Cuffe and Virginia R. Balash, $717,500.

Wilson Blvd., 5610-Claudia Jeanne Bayliff and estate of Calvin Orman Bayliff Jr. to Jeffrey and Candace Nicole Gebhardt, $770,000.

Second St. S., 2918-Zachary James and Denise Usher to Jennifer Bryant and Christopher Harrison Russell, $750,000.

Fifth Rd. S., 5600-Angela Horton and Angela Dempsey to Joshua Adam and Lisa Marie Goodwin, $750,000.

Eighth Rd. S., 5212, No. 2-Alaeddine Ei-Kamch to Jonathan Vasquez, $219,900.

13th St. N., 4637-Nidhal Charfi to Laura McLain London, $1.2 million.

17th St. N., 3171-Jennifer J. and Edward S. Tuorinsky to Andrew C. Mueller and Alese L. Bagdol, $1.62 million.

AD

21st St. N., 6011-Matthew and Colleen Duffy to William and Sonia Carson, $1.38 million.

23rd Rd. N., 2500-Sondra Lee Harvison and estate of Ann M. Fenton to Arthur McCormick and Anna Paden, $1.2 million.

26th St. N., 4817-Susan L. Jenkins to John R. and Stacy C. Wanamaker, $1.45 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1300, No. 518-Cecilia Koosau to Angela Chang, $269,900.

Hayes St. S., 1709, No. 1-Barry L. Dennis and Huei Fen Wu to Patricia M. and Thea Richard, $563,500.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1881, No. 210-Wendell E. Pope III and Shari Pine to Barry Lawson and Elizabeth Wheeler, $1.24 million.

Pierce St. N., 1245, No. 8-Marsha K. Ray and Jean Luc Barone to Natan Goldberger Rico and Daniel Andrea Caro Dougnac, $859,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 2921-Richard Andrew Moreno and Crystal Martinez to Jillian Elizabeth Oberfield and Benjamin Bradley Fenwick, $530,000.

Columbus St. S., 2814-Matthew Simpson and Erica Gray to Alexander Robert Manrique, $510,000.

Stafford St. S., 3181-Katherine T. and Erik A. Hansen to Alexander Joel Heng Cheng Lim and Korakot Wongwaisayawan, $539,000.

Wakefield St. S., 2802D, No. D-Evangelina Garcia to Mark Maloney, $395,000.

Woodrow St. S., 2819D, No. 4-Kristine L. Pierce to Jennifer Verrier, $460,000.