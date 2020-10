Bashford Lane, 525, No. 3-Thomas A. Polchowski Jr. to Lesley Dickson, $378,000.

Brenman Park Dr., 4950, No. 314-Sandra Rawdon and Barbara Pugh to Joshua J. Dorfman, $413,000.

Cameron Station Blvd., 139-Justin Michael and Leah S. Haan to Andrew J. Turo and Stephanie Ann Homick Turo, $700,000.

AD

Canterbury Sq., 8, No. 101-Daniel G. Klenck to James Crawford, $189,900.

Colonel Ellis Ave., 3909-Thomas P. and Mary D. Miller to Stephanie C. and David M. Karner, $1.2 million.

AD

Del Ray Ave. E., 407-Edward and Marianne Whalen to Susan and Ryan Shrieves, $933,000.

Donovan Dr., 5116, No. 206-Elizabeth J. Sweeney to Nathan G. Bein, $475,000.

Duke St., 4600, No. 806-Carolyn H. Thompson to David Makonnen, $168,000.

Edsall Rd., 6270, No. 302-Trustee Services of Virginia Corp. and Billie K. Willis to Saad Benkirane, $213,000.

Eisenhower Ave., 4860, No. 394-Juan G. Flores and Gloribert Roque Melendez to Constance R. Reedus, $363,000.

Fayette St. S., 619-Joseph Beaudry and Jennifer Sampson Fienup to Anthony Vincent Trovato, $717,027.

AD

First St., 635, No. 103-Jean A. Woodman to Stella D. Matalas, $830,000.

Gibbon St., 1013-Alyssa Drew Coleman and Thomas Kidrin to Nichola A. Clark and Joseph M. Maschman, $720,000.

Grimm Dr., 5120-Brian and Justin Reiter to Irina Babb, $659,000.

Gunston Rd., 3642-Saniah T. Fatemi to Ryan Earle, $335,000.

AD

Heritage Lane, 5010-Elizabeth Anne Schuck Schepps to Darrin Allen and Trisha Gergel Kisling, $599,900.

Howard St. N., 805, No. 231-John R. Covert IV to Christine Gasper, $275,000.

Jamieson Ave., 2050, No. 1501-Edward S. Setren to Lisa R. and Nathan A. Boeger, $811,000.

Jason Ave., 3823-Ryan H. and Shannon A. McKinstrie to Francis G. Lewis and Morgan K. Wheatley, $477,000.

AD

Kilburn St., 5054-Peter Joseph Dillon to Manuel and Criseida Almanza, $617,250.

Little St., 705-Orpha S. Rivera to Sarah Christina Duncan and Kiley G. Bocardo Larson, $825,000.

Moncure Dr., 168-Joseph Swiecki and Jacqueline Philbin to Corey Michael Thomas and Amanda Joetta Lalley, $730,000.

Nelson Ave. E., 438-Teresa A. Jay to Erinn D. and Eugene S. Chang, $630,500.

Oakcrest Dr., 1709-Estate of Alice Slavin Krafft and Rebecca A. Krafft to Jason Michael Feser and Rachel Frances Fishman Feser, $850,000.

AD

Parker Gray School Way, 811-Xavier and Stephanie W. Bignon to Maja Schling and William Richardson Martin, $919,000.

Pendleton St., 1027-James Frederick Webster III and Nancy Sue Meyer to Stefan M. Natzke and Carol R. Braegelmann, $1.2 million.

AD

Pommander Walk, 623-Marianne Marzo to Brendan and Nicole Galway, $1.02 million.

Princeton Blvd., 300-Francis Peter Sharry Jr. and Mary Evelyn Stockton to Tracie Lynn Bryant and Jose Luis Rodriguez, $1.07 million.

Reynolds St. S., 250, No. 612-David Gordon Dahlgren Hecht to Jorge Campos, $215,000.

Royal St. N., 1023, No. 317-Mawa Holdings Corp. to Anzia Rae Mayer, $705,000.

Sanford St., 2416-Cartus Financial Corp. to John Christopher Geis and Soumya Bhat, $875,000.

Strutfield Lane, 4551, No. 4112-Jason E. Soules to Scott Talan, $262,000.

Tennessee Ave., 413-Benjamin and Meghan Wang to Taj Carson, $872,000.

AD

Valley Forge Dr., 5250, No. 707-Theodore James Mann and estate of Fay G. Holl to Amanda Greenspan-D’Souza and Isaac D’Souza, $266,000.

AD

Van Dorn St. N., 2500, No. 702-Michael B. Harrup to Ellen V. Alers, $297,500.

Van Valkenburgh Lane, 1301-Bradley S. and Marian A. Russell to Jeremy Levin and Caitlin Schlert, $1.04 million.

Wolfe St., 42-John E. and Helen C. Lynch to James M. Spears, $930,000.

Wyndham Cir., 3307, No. 1170-Patrick E. Cronin to Estephania Gongora, $271,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 922-Charles A. and Marilynn J. Banta to Amal Alryati, $320,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

AD

ARLINGTON AREA

AD

Arlington Mill Dr. S., 708, No. 14204-Carol M. Weishuhn to Kaitlin Frances Lathrop, $250,000.

Buchanan St. N., 2317-Donald M. Macqueen to Angela M. and Thomas L. Sakell, $1.03 million.

Carlin Springs Rd. N., 5037-Aaron Michael and Megan Sarah Goldberg to Rebecca Reeves and Louis James Nelson, $752,000.

Dickerson St. S., 750, No. 314-Martin R. Zahariev to Robert Lee Thorne III, $197,500.

Fairfax Dr., 2512A, No. 1EIII-Lisa A. Forrest and estate of Willie E. Forrest to Mark A. Haase, $583,000.

Four Mile Run Dr. S., 4127, No. 303-Gina M. Eosco to Thomas and Allison Anne Doherty, $356,000.

Garfield St. N., 1201, No. 507-Matthew T. and Emmaline S. Eble to James and Lisa Tranoris, $845,000.

AD

Glebe Rd. N., 2319-Gary E. Cross to Jared Shapiro and Sara Steinberger, $903,000.

Henderson Rd. N., 4141, No. 324-John W. Hisle Jr. to Esther Emory and Michael Ryan, $520,000.

AD

Highland St. N., 604-Chinhand Vanita Gupta to Edward Burley and Eriko Kennedy, $1.58 million.

Jackson St. N., 613-Edmund P. Scharpf and Tania Odabashian to Jonathan W. and Melissa J. Cirtain, $1.62 million.

Kensington St. N., 1017-Marc B. and Danielle H. Englander to Joey Raymond Ghaleb and Ghada Jabbour, $1.02 million.

Little Falls Rd., 4715-Christopher G. and Katherine A. Janney to Robert C. Satrom and Marjorie A. Ames, $1.38 million.

Madison St. N., 2016-SXP Investments Corp. to Carola McGiffert and Terry Funkhouser, $1.45 million.

AD

Oakland St. N., 1912-Prime Custom Homes Corp. to Niraj Patel and Sarah Schraer, $1.99 million.

Quincy St. N., 2355-Robert F. Vogler to Deepak Shah and Nidhi Reva, $1 million.

Rhodes St. N., 1909, No. 21-Christina Bobb to Shelby Walker, $307,500.

Sycamore St. N., 2513-Paul J. Heer to Dylan J. Barlett and Ashley C. Snyder, $820,000.

AD

Troy St. N., 1741, No. 8-426-Peter Rennert-Ariev to Bryan E. Hipol Oliva and Jamia V. San Jose Canlas, $350,000.

Vernon St. N., 1140-John Rogers Maxwell to Paul David Metcalf Jr. and Caitlin Sheetz, $940,000.

Wayne St. N., 1276, No. 819-Benjamin C. Frothingham to Clee Shy, $423,000.

Williamsburg Blvd., 5020-Randall S. and Sara M. Huiss to Jason Savage and Megan Elaine Davis, $1.45 million.

Second Rd. N., 4324, No. 43241-Hene Gerber to Nicholas Dececco, $216,000.

Fifth St. N., 5920-Michael McGough and Katherine Suellentrop to Audrey T. Borisov and John Heilprin, $895,000.

Seventh Rd. S., 4903-EB Investments Corp. to Brian Martin and Stacey Ann Nobrega, $410,000.

12th St. S., 3213-Christopher Lloyd and Lindsay Nicole Burton to Octavia R. Johnson, $650,000.

16th St. S., 2700, No. 680-Austin N. and Janessa Hatch to Priti Kapoor, $314,000.

AD

20th St. N., 5825-Richard C. and Marie T. Large to Patrick E. and Monica E. Maher, $875,000.

22nd St. S., 2952-Guo Jum Sun and Yan Zhu Pan to Michael Pepe, $960,000.

26th St. N., 3824-Kathleen S. Sheehan and Peter J. Lauria to Amr Abdelbaky and Leila Samy, $1.1 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Arlington Ridge Rd. S., 1200, No. 505-Jamie Z. Goodson to Maureen N. Ndoto, $269,900.

Hayes St. S., 1631, No. 1-Carol Ann Farris to Robert S. Carroll, $660,000.

16th St. S., 1129-Eric C. Rishel and Rachel E. Billingslea to John and Jacquelyne Lam, $825,000.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 927-Mehmet Burak Gunes to Raymond A. Zakka and Soumaya S. Melki, $425,000.

Oak St. N., 1600, No. 330-David Joseph Culver to Harry J. Stevens and Indrani Basu, $625,000.

SHIRLINGTON AREA

Buchanan St. S., 2918, No. B2-Nancy Granese to Shauna E. Alonge, $406,000.

Stafford St. S., 3145-Paul and Kelly Brooks to Michael and Jennifer Flynn, $650,000.

Taylor St. S., 3618-James M. and Stephanie T. Cloninger to Melissa Madeleine Cona, $569,900.

Walter Reed Dr. S., 2729, No. B-Eileen Finn to Keith Bernard Oglesby Jr., $335,500.