Cameron Mews., 119-John Angelo Bandera to Sean Philbin, $880,000.

Dartmouth Ct., 1257-John P. and Marsha G. Milatzo to Elizabeth M. Sidoti and Andrew M. Davis, $1.07 million.

Echols Ave., 5374-Lewis Jordan and Linda Dovel Ashley to Mark Daniel Christman and Kathryn Stoltzfus Accame, $533,500.

Edsall Rd., 6101, No. 905E1-Heather Antoinette Arthur to Andrew Freeman, $265,000.

English Terr., 5106-Jon E. and Cindy Shin Nelson to Janet Sung Hae Park, $508,000.

Farm Rd., 3005-Matthew S. Milner and Megan Tempel-Milner to Daniel Breen and Maura Kathleen Leary, $960,000.

Garden Dr., 52-Dennis Mahan to Jamie-Lee M. Richards, $500,000.

Henshaw Pl., 2331, No. 201-Annabel J. Li and Yuanfeng Gao to Amber Lynn Stauffenecker, $449,900.

Holmes Run Pkwy., 5500, No. 402-Nathaniel F. Moy to Nicholas Alexander Lane, $250,000.

Jackson Pl., 412-Elizabeth Keeley and estate of Catherine Hill Keeley to Matthew Joseph Byrne and Katherine Markoski, $1.05 million.

Jamieson Ave., 2151, No. 1605-Supriyo De and Monica De Sengupta to Leroy H. Ihrer Jr. and Sandra L. Click, $620,000.

Jewell Ct., 6012-Paul A. and Isabella P. Medina to Steven Jaedong Shim and Sharon Lynn Cordello Shim, $585,000.

Longstreet Lane, 4689, No. 303-Scott T. and Hilda W. Hamilton to Jonathan Schirner and Jessica Marie Williams, $460,000.

Main Line Blvd., 2100-Stephen Scot Oswald and Mary Bono to Joyce Raidle, $1.47 million.

Martha Custis Dr., 3278-Parkfairfax Condominium Unit Owners Assn to Kerrie Frymire, $285,000.

Mount Vernon Ave., 139-David D. and Hayley W. Gefell to Leila June Kamgar and Andrew Cummings, $590,000.

Patrick St. N., 511-Zobeyda V. Monaco to Eric and Beth Schiavino-Narvaez, $740,000.

Pickett St. N., 509-Brian C. and Patricia A. Crooke to Krystal L. Repoff and Timothy P. Yuskavage, $644,000.

Potomac Greens Dr., 1607B-Laurie E. Lieberman to Matthew O. Domaratzky and Marilyn M. Aliaga, $645,000.

Queen St., 301-Roger T. Fleming and Alice R. Thomas to Mrinal and Archna N. Sharma, $975,000.

Ripon Pl., 1630-Gary G. and Stephanie A. Montalvo to Shaye L. Haver, $400,000.

Rosecrest Ave., 29-Emily B. Valentine and Frederick H. Schutt to Christopher P. Kelly and Karishma Merchant, $860,000.

Saint Asaph St. S., 719, No. 108-Nancy L. Botting to Sarah Emmett, $250,000.

Slaters Lane, 501, No. 710-US Bank and the Rmac Trust Series 2016-CTT to Marianne R. Gillan, $460,000.

Terrett Ave., 2406-Estate of Katherine Anne Duffy and Kenneth E. Labowitz to Artur Marques Kalil and Andreia C. Rauta, $680,900.

Van Dorn St. S., 60, No. 410-Rameeza Shaikh to Muhamed and Mustafa Pajazetovic, $199,900.

Wolfe St., 309-Dennis C. Byrne to Tyler and Michelle Patterson, $825,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 320-Darryl Patrick Van Rijn and Charles Albert Coggins to Adrienne L. Schaffer, $232,714.

28th St. S., 3200, No. 304-Syed Omar and Hanan E. Razi to Stephanie Hollin and Bradley Warnke, $210,000.

28th St. S., 3342, No. 301-William J. and Carolyn M. Willkie to Kenneth L. Miller and Irene Claudia Leon, $202,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Adams St. S., 817-Grant W. and Amanda S. Nichols to Clayton A. Alderman and Mary E. Vargas, $853,000.

Arlington Blvd., 4501, No. 629-David Kennedy to Alexandra Gomez, $249,000.

Calvert St. N., 1951, No. 1-Michael Ashby and Sarah Galpern Via to Nathan Michael and Jocelyn Blandon Wilcox, $651,100.

Columbia Pike., 5300, No. 211-Arch and George Arthur to Thomas Arthur and Reid Hendrick, $299,000.

Edison St. N., 3015-Paula Crawford and Jeffrey Brown to David G. and Kathryn B. Coleman, $1.45 million.

Four Mile Run Dr. S., 4141, No. 301-Christopher R. Dolan to Erinn Shirley, $440,000.

Four Mile Run Dr. S., 4600, No. 533-Carla L. and Allan M. Peralta to Bennett William Craig, $166,000.

Garfield St. N., 1021, No. 540-Colin Quarmby to Karina S. Krajec, $525,500.

Greenbrier St. S., 801, No. 111-Sahba Parelkar to Patrick Talmadge Harris, $405,000.

Henderson Rd. N., 4225, No. 1-Stuart C. Engel to Robert L. McLaughlin, $370,000.

Illinois St. N., 1125-Douglas M. and Danielle C. Humphrey to Daniel J. and Sarah Santoro, $1.52 million.

Livingston St. N., 930-Anne Preston and Lynne Rose to Colin Newman and Jennifer Mewman, $785,000.

Lorcom Lane, 4390, No. 805-Richard L. and Kathleen Tara Dailey to Ryan Andrew Douthit, $255,000.

Nelson St. S., 1624-David John Dickson and Constance Mary Mahan to Peter D. Bell and Catherine S. Detweiler, $715,000.

Park Dr. S., 43-Brett and Lauren York Mikoy to Gordon Heil, $771,825.

Randolph St. N., 1108-Ryan D. Shingle and Caitlin M. Humphrey to Albert James Samarias and Kate L. Delenick, $717,500.

Taylor St. N., 3101-John K. Anglim and Samantha C. Trice to Benjamin A. and Anna M. Weinberg, $1.68 million.

Upland St. N., 2611-Robert Leonard and Kathryn Cummings Littlehale to Daniel Solomon Hassouni and Sarah Caroline Isbey, $1.4 million.

Vernon St. N., 1149-Trevor Chan and Joy Lin to David Garcia and Shawn McClenaghan, $790,000.

Woodstock St. N., 2040-Stanley and Barbara Oster to Raquel N. and Christopher L. Parker, $769,900.

Fifth Rd. N., 6043-Paul J. Bersano and Mary Lou T. Bersano to Peter Gulyn, $875,000.

Fifth St. N., 5606-FMH Investments Corp. to Cheryl D. Haas and David M. Hogan, $1.68 million.

Ninth St. N., 3113-Kevin Thomas Hall to Graham Evan and Christine Dufault, $1.26 million.

Ninth St. S., 5051-Craig J. Starcher to Michael Francis Kelly, $505,000.

15th St. N., 2001, No. 805-Samuel T. Owl to James Malinak, $507,500.

16th St. N., 6518-Gregg and Brooks Brunson-Pitts to Christopher Lee and Heather L. Babcock, $1.2 million.

17th St. S., 2912, No. 103-Dwight A. and Danielle P. Phelps to Nicolas Donald Logan, $332,000.

25th Rd. N., 6053-Geoffrey S. and Laura Bryce to Anita Ullagaddi and Andrew Williamson, $855,000.

34th Rd. N., 5007-Dennis J. and Laura McFarland Wamsted to Leslie N. and Dustin F. Degrande, $1.12 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Army Navy Dr., 1300, No. 828-Shannon L. Benson to Karl Hartenstine, $323,000.

Glebe Rd. S., 3650, No. 842-William J. and Jennifer L. Shannon to Patricia M. Ward, $724,900.

ROSSLYN AREA

Key Blvd., 1530, No. 929-Megan E. Gromelski to Gerardo Alberto Camarena and Maria Gomez Rubio, $420,000.

Oak St. N., 1600, No. 809-Corey Squires to Madina Meralivena Toshmuhamedova-Katsakis, $450,000.

22nd St. N., 1501-Michael L. Palmer to David Charles Gambla, $1.08 million.

SHIRLINGTON AREA

Army Navy Dr., 2465, No. 1-408-Lindsay M. Sweet to Brian Park, $335,000.

Meade St. S., 2824-Alba M. Delannoy to Nicholas Cody and Tiffany Mari Rush, $427,500.

Wakefield St. S., 3449-Catherine and Scott Ladd to Leah Helen Sloane, $579,000.

Walter Reed Dr. S., 2737, No. C-Robert J. and Maureen M. Halligan to Tamira D. Roberson, $408,500.