Bellefonte Ave. E., 511-Timothy R. and Elissa J. Laderach to Peter Andrew Thomas and Kathryn Elaine Mitchell, $681,000.

Cameron Station Blvd., 273-Ian Linton Chustek to Peter Morgan Schoenbauer and Ellen Cantwell Clark, $510,000.

Cloverway Dr., 304-Katherine McDonald to John C. Shackelford, $775,000.

Davis Ave., 2417-John M. and Nina M. Gulka to Augustus J. and Jennifer Y. Golden, $1.35 million.

Donovan Dr., 5058-Jeanne L. Farmer to Latricia Tamara Frederick, $500,000.

Edsall Rd., 5911, No. 813-Mohammad Omari to Amber Anita Conway, $256,700.

Eisenhower Ave., 4850, No. 404-Heather DeMao to John S. and Belinda A. Snell, $352,000.

Grand View Dr., 708-Barbara Ann and William J. Walsh to Kimberley N. Larson and Mathew J. Grimsley, $770,000.

Gunston Rd., 3344-Gautam A. and Amberella Sultane to Brett Francis Turner, $355,000.

Holmes Run Pkwy., 5300, No. 817-Estate of Stephan M. Merdinian and Stephanie M. Dumont to Gregory A. Weisler, $235,000.

Howell Ave. E., 211-William Peter and Norine Anne McGrath to Jacob Isaac and Lindsay Mitchell Chervinsky, $1.35 million.

King St., 3818-William F. Cole and Angela A. Stasik to Ronald M. Kline and Ashley M. Stone, $527,950.

Latrobe Pl., 4618-Adam P. and Erin B. Steel to Michael A. and Kelly E. McKenzie, $680,000.

Madison St., 400, No. 2010-John Pieter De Regt and Mark Alan De Regt to Marcella J. Covarrubias, $500,000.

Masonic View Ave. E., 8-Joseph M. Rechtermann to Virginia Nicholson and Thomas Glasgow, $625,000.

Mount Eagle Pl., 1653-Florence M. Crisp to Wayne Willard and Caitlin Irene Grigsby, $510,000.

Newcomb Pl., 4628-Michael Elias and Mary Patton Baroody to Katie F. and Victor B. Sheldon, $869,900.

Pendleton St., 1004-David G. Fawcett to Andrew Raymond Jr. and Julie Bergmann, $862,000.

Pitt St. N., 1111, No. 2C-Brian D. and Chelsey S. Connolly to Marcus A. and Terri W. Hitchcock, $434,000.

Prairie St., 127-Toll Mid-Atlantic Partnership Co. to Anar Modi, $829,450.

Richenbacher Ave., 5015-Estate of Mary Margaret Croarkin Elmore and Timothy W. Elmore to Karen Wu, $515,000.

Roundhouse Lane, 1308-Robert and Randee Blume to Jeanne Brennan Land, $570,000.

Saint Stephens Rd., 806-Ann M. and Scott A. Boehm to Howard Hee-Seuk and Krystyn Rozalia Moon, $1.06 million.

Stevenson Ave., 6331, No. A-Joseph S. Jones Jr. to Kevin Kingsbury, $315,999.

Upland Pl., 727-Bikas Joshi and Elizabeth Clay Berry to Jamie Elise Zuieback and Stephen Macbride, $1 million.

Washington St. S., 1250, No. 608-Robert J. Lander and Martha Fulbright Cannon to Donald B. Alexander, $515,000.

Wyndham Cir., 3312, No. 107-Mark E. and Emily Y. Osofsky to Sundri Khalsa, $335,000.

Yoakum Pkwy., 309, No. 1610-Belinda Levi to Illiana N. Tidd and Marcus R. Foster, $257,000.

First St., 909-Houzzbuyer Corp. to Justin S. Deck and Alison K. Conforto, $725,000.

28th St. S., 3230, No. 304-Elena Gorbounova to Shannon Gray, $240,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ARLINGTON AREA

Barton St. S., 1400, No. 413-Erica Fouche to Fiona Margaret Weber, $328,000.

Clarendon Blvd., 2622-Steven Joseph Brown to Sreelakshmi Sita Sonty, $1.1 million.

Danville St. N., 1617-TJ and Mary Pat Sullivan to Tracey and Beth Corbet Gray, $2.25 million.

Four Mile Run Dr. S., 4089, No. 203-Jerad Tietz and Maria Covalenco-Tietz to Crista Grainger and Robert Wells Lowman, $457,000.

Four Mile Run Dr. S., 4165, No. 304-Joshua B. and Caylene F. Miller to Christopher D. Fassnacht, $440,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 221-Zeb Halani to Jeffrey C. Keith, $531,000.

Greenbrier St. S., 801, No. 305-Molly E. Hamilton to Jude Lau, $400,000.

Jefferson St. N., 627-David M. Hogan and Cheryl D. Haas to Jonathan E. Bachand and Ana Lilia Alvarez Bachand, $1.32 million.

Kenmore St. N., 302-Mary Gallagher to Mark G. and Kristin M. Brindisi, $899,900.

Monroe St. N., 2101, No. 316-Robert J. Murray to Andrew Weixel, $425,000.

Ohio St. N., 3264-Richmond Custom Homes Corp. to Luther Kirkpatrick Wiles III, $2.23 million.

Pollard St. N., 880, No. 1024-Shantell Isaac to Joy Nakayama, $625,000.

Powhatan St. N., 1831-William H.T. and Ashley C. Shafferman to Nathaniel N. Stewart and Elissa M. Bradbury, $933,450.

Stuart St. N., 1029, No. 515-Maureen K. Russell to Jenna R. Gordon, $455,000.

Tazewell St. N., 622A-Kathleen M. Beddow to Michael James and Rhia Wagner, $895,000.

Utah St. N., 1937-Carrie L. Johnson to Maura Kathryn Winston and Richard Morris Larrey Jr., $775,000.

Washington Blvd., 6707-John D. Brems and Meghan M. Boian to Jared G. Develli, $580,000.

First Pl. S., 4464-Paul J. Steinmetz and Linda M. Hill to Desmond Francis and Stephanie Ann Browne, $835,000.

Ninth St. N., 3835, No. 310E-Stephen A. Ramsey to David Edmund and Fawn Cohen Gottlieb, $595,000.

Ninth St. N., 5124-Dinorah C. Martin to Vakhtang Meladze and Maya Bitar, $750,000.

12th Ct. N., 2233-Robert D. Audet and Claire I. Perez Redondo to Craig Cassels Berkey and Elizabeth Arlene Wilson, $1.18 million.

16th St. S., 2700, No. 655-David M. and Elizabeth K. Hart to Alyssa Mabel and Angelica Marie Sunga, $397,000.

22nd St. N., 5004-Janet C. Mihalyfi to Brett Eisenberg and Jamie Sobota, $885,000.

25th St. N., 5728-Furkan Shinaishin and Bahattin Ozkok to Casey and Katelyn B. Benton, $1.55 million.

ARLINGTON-CRYSTAL CITY AREA

Crystal Dr., 1200, No. 213-Harold and Linda Weinstock to Melvin N. and Lucille M. Thaler, $775,000.

16th St. S., 1104-Michael Goddard to Marco Barbieri and Maria Kuecken, $698,000.

ROSSLYN AREA

Nash St. N., 1200, No. 802-Oscar H. Gomez to Alexandra and Art Summers, $244,000.

Rhodes St. N., 1418, No. B-418-Caroline M. Humer to Won Ho and Daye S. Cho, $955,000.

SHIRLINGTON AREA

Arlington Mill Dr. S., 2530-D, No. 4-Helen T. Hagos and Dawit Kahsai to Mayra Fernandes and Robert Steven Dane Bryan, $585,000.

Buchanan St. S., 2868-Donald Joseph and Andrea D. Lahaye to Jacqueline Jean Philbin, $530,000.

Stafford St. S., 3542-Brandon Skaggs and estate of Mary Lou Calene to Robert John Victor Sumner and Jeffrey Thomas Dale Moore, $540,000.

Wakefield St. S., 3617-E. LaRue Lunt to Amy L. Poklar, $550,000.