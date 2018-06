Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Boxwood Rd., 43-Nils M. Reuter to Macklin C. and Zolia Cano, $250,000.

Chatham Lane, 231-Bank of New York Mellon and Bank of New York to David Reid, $260,000.

Chesapeake Harbour Dr., 2192-Arnold and Sarah Anne Vestal to Alex M. Chehansky and Grace C. Sterritt, $870,000.

Forest Hills Ave., 933-Leslie and Justin Sean Brady to Heather A. McCgair, $279,900.

Holly Dr., 422-Daniel W. and Melissa Pohl to Edward James and Jessica A. Littleton, $415,000.

Lake Heron Dr., 1115, No. 1B-David F. and Toni Lynn Cofer to Lynn Powers, $235,000.

Narragansett Ave., 3402-Helen Darlene Pisani to James P. Yoke, $710,000.

President St., 1127-RB Realty Corp. to Patrick C. and Felice A. Willis, $162,500.

Rockway Ave., 3427-Brenda J. Davis and Frances J. Taylor to James E. Hendrson, $187,500.

Severn Ave., 111-Sally P. Cohen to Suzanne G. and Allen M. Tubis, $730,000.

Silverwood Cir., 24, No. 10-Aliceteen M. Mangum to Douglas R. and Sandra L. Soucy, $125,000.

Van Buren St., 1106-Linda Bloom Ambrose to Susan K. Donaldson, $310,000.

Woods Dr., 195-Steve D. Austin to Hugo Daniel Lemus, $275,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Boom Ct., 1009-Edward D. and Beverly E. Eanes to Ronald D. and Barbara A. Wells, $400,000.

Carriage Hill Pkwy., 1052-Mark R. and Tracy S. Pimpo to Benjamin Norman and Analise Devoe Shea, $620,000.

Course Dr. W., 2541-Gilbert P. Gozalez to Charles Donald Mullkin, $450,000.

Fairfax Rd., 1947-Inga H. Mendale and Elizabeth Huckenpoehler to Christopher Galbraith, $385,000.

Kimberwicke Pl., 1843-John K. Crouse to Rory M. and Amanda B. Quiller, $565,000.

Leftwich Lane, 549-Brookfield Admiral Square Corp. to Leslie Ann Tomaselli, $385,180.

Leftwich Lane, 565-Brookfield Admirals Squares to Cahrlyn Cassady and Randall Avers, $398,960.

Monticello Ave., 98-Harold and Mary A. Quayle to Croom Lawrence, $644,000.

Perry Landing Ct., 900-Frederick R. Franke Jr. and Alvey and Elfreide Boyle Alvey to Barbara J. Morris, $399,900.

Samuel Chase Way, 530-Kosal and Mary Grace Pang to Kevin D. Caldwell and Jessica A. Howard, $385,000.

Simms Dr., 111-Stephen J. Heise to Douglas Nutter and Lisa Grube, $349,000.

Tudo Ct., 2518-William C. Lambors to Judith A. Wiest, $280,000.

Woodlawn Ave., 120-Thomas and John R. Rayhart to Sarah E. Evans, $430,000.

ARNOLD AREA

Blakiston Ct., 1009-Shannan L. Newcomb and Michael Zeller to Kurtis Bradley and Andraya Walther, $477,000.

Comanche Rd., 1569-Richard S. and Alyssa Czyzewski to Nicole and Patrick James Donegan, $749,000.

Grindstone Dr., 306-Agnes E. McEneaney to Phillip A. and Deanna L. White, $645,600.

Match Point Dr., 758-Leslie Watson to Anthony M. Barnett and Brittnay L. Kemmer, $226,000.

Raintree Dr., 288-Judy M. and Johan F. Wardell to Kelsey A. and Jasson G. Miller, $460,000.

Talon Ct., 612-Nicole D. and Megan D. Beddia to Sabina M. and Donald R. Lilley, $345,000.

BROOKLYN AREA

Arundel Rd. W., 210-Mehboob T. Chhagan to Barbara A. Zermo, $220,000.

Cherry Bark Lane, 768-Steven M. Goirrick Jr. to Matilda and Arthur Decker, $270,000.

Edgevale Rd. W., 234-313 Washington Ave. Corp. to Dione N. Johnson, $135,000.

Redmond St., 5812-Lenora C. Ferrin to Jonathan and Jocelyn Miden, $209,500.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Pl., 1505, No. 2-203-Karen B. Madsen and Karen M. Callaghan to Ronald J. Wagner, $290,000.

Deep Creek View, 516-Shawn Eaton to Kyle M. and Ashleigh Franks, $450,000.

Lake Claire Dr., 1048-Paul Keller to Dennis R. and Kristin Myers, $416,500.

Revell Downs Dr., 1620-Leslie S. Caffey to Russell Philip and Alenice Monteiro Carlton, $250,000.

Snow Goose Lane, 606-Karen L. and Karen I. Geiser to Diane Y. Temple Mcready, $415,000.

Winchester Rd., 1515-Christine Braathen to Stephen S. Johnson and Christina S. Han, $812,500.

CHURCHTON AREA

Exeter St., 5527-Charles A. Garland and Merinda S. Grill to Emily Christine Rasp, $297,500.

CROFTON AREA

Ambling Cir., 2568-Stuart D. Cotterill and Rose Taylor to Jose J. Sanchez Jienez and Betty M. Farjardo Sanchez, $280,000.

Chainbridge Ct., 2108-Carolina Y. Estill to Richard M. and Heather Carman, $545,000.

Gaffney Ct., 1720-David C. Mahan to David D. Winder, $279,500.

Knights Bridge Turn, 1424-Richard J. Trauo and Beth S. Schlein to Pricila H. and Mairan M. Teodoro, $430,000.

Queens Ct. E., 1862-Paul A. and Donna R. Filosa to Heather Brown and Joseph Heverly, $457,980.

Sharwood Pl., 1857-Ingrid M. Savingnac to Theda Y. Rose, $274,900.

Thornbury Ct., 1433-David E. and Sharon G. Moul to Hirenkumar T. Jethva, $390,000.

CROWNSVILLE AREA

Algonquin Rd., 1244-Davenport and Nell B. West to David N. and Julia F. Lauver, $785,000.

Eddy Rd., 729-Harry H. and Janice Ann Crowe to Jacob Lars and Danielle S. Livoni, $295,000.

Kyle Rd., 452-Bank of America to James M. and Sharon G. Doulgas, $179,000.

Severnview Dr., 1175-Jeffrey A. and Laura R. Ferguson to Amy Hasenei and Eric Eisenbeiser, $380,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Cove Ct., 1346-Michele L. Moore to Matthew S. Bates, $250,000.

Lighthouse Ct., 1509-Steven R. Rigg to Jocelyn M. Cox, $259,000.

Waterway Ct., 1359-James P. Murgne to George C. and Lisa Karin McDowell, $326,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Maiden Creek Ct., 2907-Glenn J. and Donna M. Randall to John E. and Bernice L. Sanders, $990,000.

DUNKIRK AREA

Greenridge Dr., 340-John H. McNish and Pamela A. Butler to Scott A. and Kourtney E. Walker, $425,000.

EDGEWATER AREA

Cambridge Rd., 1603-A&T Builders Inc. to Tiffany A. Navas and Brett D. Baseley, $390,000.

Chesapeake Dr., 1705-Jason M. Snyder to Virginia Marie Atkinson, $299,900.

Evelyn Gingell Ave., 3609-Michael Stephen and Rebecca Oliver to Jonathan R. Albers and Elizabeth R. Chisolm, $325,000.

Highland Dr., 517-Dennis Richard and Bandy Pruitt Taylor to Dixie L. Roberts, $240,000.

Loch Haven Dr., 3550-David and Katrina Coker to Michele N. Montesano, $419,900.

Overhill Dr., 530-Eugene D. and Patricia D. Juba to Michael A. and Amanda E. Reilly, $1.18 million.

Solomons Island Rd., 2657-Barry Ferguson Saunders and Alexander Dee Esposito to Erica Hall Houser, $360,000.

Two Rivers Dr., 92-Jeannie M. and Michael R. Tesh to Robin A. and Christopher J. Gergamini, $390,000.

10th Ave., 3611-Stephen R. and Joni I. Carmen to Tracy L. Hall, $409,500.

GAMBRILLS AREA

Jacob Way, 2226-NVR Inc. to Lamont E. and Kristie L. Blakely, $813,575.

Symphony Lane, 2465-Kevin and Suzanne Davis to Marcus and Gwendolyn Johnson, $550,000.

Winfields Lane, 1529-Millard Copley Jr. and Svetalna Pavlosvskaya to Oladiji O. and Umoke Omisore, $635,000.

GLEN BURNIE AREA

Gatewood Ct., 423-Jennifer A. Johnson and Kenneth Lee Wayne Johnson Jr. to Jesse and Leah Joseph, $170,000.

Hyde Park Dr., 754-Art Homes Corp. to Chad E. and Michelle P. Morral, $309,000.

Lincoln Ave., 104-James Robert Walker and Carol Anne Walker to Mengshi Wu, $214,900.

Milton Ave., 505-Wills Real Estate Investment Corp. to Neil Anthony Kavades, $275,000.

Phirne Rd. W., 393-Karen F. Kruemmel and Karen F. McLaughlin to Maria Martinez De Cid, $270,000.

Wimmer Rd., 522-Brady and Brooks Huttinger to Carly Hynson, $232,000.

Fifth Ave. SE, 415-Christopher Austin to Darian Darrel George, $197,500.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Blue Water Ct., 304, No. 201-Robert F. Bailey and Patricia A. Bailey to Isabella M. Rowlett, $152,550.

Chester Cir., 8-Derrick A. Hammel to Louis and Sallynn H. Schmitz, $195,000.

Dorchester Rd., 133-Shawn Honcock to Jocob S. Miller, $268,500.

Glenside Way, 813-Raymond P. Hodge and Michelle Antoinette Vigil Hodge to David Kiser and Devon Snedden, $345,000.

Heritage Crossing, 6947-Jonathan James Taylor and Kimberly Anne Louise Taylor to Andrew E. and Moranima Landestoy, $440,000.

Ingrahm Dr., 7016-Suzanne Redding to Tawanna L. Williams, $300,000.

Margate Dr., 203-Robynn D. Squires to Orville Bradford, $329,888.

Palm Tree Cir., 904-RMG Investments Inc. to Bernadette C. and James K. Vesper, $305,000.

Wren Way, 2707-Geoffrey I. and Ashley M. Ward to Nestor S. Melgar, $242,900.

HANOVER AREA

Amber Crest Rd., 2714-Fernando Sepulveda and Sandra M. Cadavid to Jin Hyuk Park, $375,000.

Fieldstone Ct., 1717-Stoney R. Corp. to Scott Anthony Horras, $365,000.

Kidwell Ct., 7704-Thomas J. Laughlin to Agata E. Toplewska, $210,000.

Pritchards Lane, 1505-Josh W. McCallister and G. Michael Dufour to Andrew P. Francis and Monika F. Orthner, $545,000.

Terraview Ct., 7728-Robert Watson Fason to Dante M. Monakil, $415,000.

JESSUP AREA

Downing Lane, 2708-Calatlantic Group Inc. to Melissa R. Murphy, $331,142.

LAUREL AREA

Crooked Tree Lane, 8536-Betty Kelly Jackson to Xiomara Olmeda, $380,000.

Floating Leaf Lane, 3553, No. D104-John Garland and Michael Tidwell to Ryan Langley, $222,000.

Lyndhurst St., 8322-John Daniel and Katelyn Elizabeth Jackman to Samuel David Hunter, $365,000.

Shannons Aly., 8101-Option 1 Properties Corp. to Chandra Brown, $375,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Cheddington Rd., 324-Susan Masciarelli and Bernard H. Sensibaugh to Matthew David and Carly Elizabeth Schreiner, $215,000.

Fairmount Rd., 539-Thomas A. and Georgia Lupica to John Charles and Melissa Suzanne Riddle, $400,000.

Lynvue Rd., 921-Mary Teresa Power and William R. Nicholson to Megan Elaine and Kenneth M. Bruce, $244,900.

Wooddale Rd., 700-John Stegemerten Sr. to Thomas R. Dignan, $280,000.

MILLERSVILLE AREA

Anna Lane, 809-Tracy and Devin Kenney to Lee S. and Patricia A. Ferrell, $399,000.

Caracle Ct., 629-Francine L. and William J. Cairns to Jerry K. and Janice M. Shirlen, $395,000.

Tanager Dr., 1170-Doman O. and Kathleen K. Mearthur to Michael J. and Kathryn L. Hickey, $550,000.

NORTH BEACH AREA

Birch Ave., 812-Holfand Point Enterprises Corp. to Matthew W. and Jessica B. Pruett, $439,000.

ODENTON AREA

Bluffs Island Ct., 1709-John T. Myers to Joseph S. Schwab, $284,900.

Chessington Dr., 318, No. 9-Thomas Sand to Kevin Y. Zhang, $314,000.

Commissary Cir., 2262-Joanne Cho to Brandon J. and Janee Davids, $302,000.

Dragon Fly Way, 2699-Classic Group Corp. to Charles Ernest Block Jr., $584,222.

Fluttering Leaf Trail, 8612, No. 401-Myunghee and Nicholas C. Willis to William R. and Kathleen J. Witterschein, $228,750.

Gatehouse Lane, 304I, No. 304I-Bina Jackson to Lillian Rollins, $165,000.

Kirbys Landing Ct., 207-Lisette Monique Taylor and Milton S. Taylor to Ramez W. Habib and Christine Ibrahim, $260,000.

Lions Gate Lane, 650-Bridget J. Pickett to Ashley Sinclair, $253,000.

Rainy Spring Ct., 2676-Russell A. and Carolyn Roder to Jennifer M. Ayala Cortez and Rosa D. Ayala, $277,000.

St. Michaels Cir., 262-Terre K. and Ivelin Stefanova to Joshua R. and Enola J. Biranbaum, $309,900.

Thornbrook Ct., 2724-David P. and Lisa J. Ash to Dominic Dorian Zottoli, $329,500.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Allen Ave., 1036-Darrin M. Sita to Eric S. Medlin and Olivia L. Lohmeyer, $333,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Beach Ave., 304-FPS Property Corp. to Dean Allen, $326,500.

Carroll Rd., 126-Joanne M. and Denis P. Dement to Avery Gable, $260,000.

Central Ave., 7757-Jackqueline S. Hobbs and Susan I. Lobaugh to Michael A. Markey, $219,000.

Cokesbury Ct., 3512-Dante and Adwoa Winder to William R. Metzer, $377,000.

Druid Hill Ave., 915-Residential Value Corp. to Jack Sunshing and Jillian R. Walters, $365,000.

Long Point Rd., 1523-Dominick J. and Shannon S. Milazzo to David E. Ark and Dennis Paul Stern, $365,000.

Mayford Ave., 7832-Hogar Community Reinvestment Corp. to Kristin West and Garrett Goralski, $262,500.

Milburn Cir., 46-Scott and Dana Simms to Cynthia Ahn Hannon, $410,000.

Pepperbox Lane, 7900-Zachary J. Moore to Jessica M. Warf, $310,000.

Rose Crown Cir., 2946-James Robert Brinn and Josephine Prinn to Charles Richter Jr., $245,000.

Sahalee Ct., 8936-HSBC Bank to Elizabeth Jacob, $705,000.

Silver Cir., 4-Robert P. Death and Mary F. Death to Taylor and Michelle Morin, $249,900.

Ward Rd., 4006-Francis W. Giles VI and Megan L. Giles to Austin V. Meirick and Allison M. Caines, $370,000.

207th St., 802-Art Homes Corp. to Derick W. Samuelson and Ciara N. Booth, $309,000.

RIVA AREA

Breckenridge Way, 3222-Christopher J. and Robin A. Bergamini to Moise Devillier Jr., $700,000.

SEVERN AREA

Andorick Dr., 7945-James Joseph McIntyre III to Matthew and Keyyseha Lee Barber, $419,900.

Canyon Oak Dr., 8312-Toll MD Vill Partnership to Patrick G. and Cherie M. Brown, $683,593.

Coldwater Reserve Crossing, 1540-Jeffrey and Jennifer Wall to David W. and Sharmaine L. Hornsby, $625,500.

Durness Ct., 8210-Department of Housing and Urban Development to Lich Tran, $67,500.

Golden Pine Cir., 7837-Richard and Ellen L. Jones to Jonathan E. Munnik, $400,000.

Hollow Ct., 8122-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Todd and Kristen Heller, $311,439.

Lasalle Pl., 1784-Reuben D. and Rodine Goldsberry to Carmen V. Garcia and Harold Benton Bob, $422,900.

North Ave., 7884-Diana M. Brooke to Frederick J. Flanagan, $260,000.

Sunhaven Way, 7876-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Saramma and Bobby J. Abraham, $570,000.

SEVERNA PARK AREA

Boone Trail, 58-Ruth T. Anderson to Michael B. and Melissa A. McGurk, $725,000.

Cedar Rd., 47-Dorothy G. Johnson to Bryan Shayne and Melissa Kathleen Koslosky, $540,000.

Cypress Rd., 606-Jeffrey C. and Regina L. Biuk to Cjhristopher M. and Sarah Mildred Bochenek, $525,000.

Giddings Ave., 110-Sedgley M. Claire to Michelle Passmore, $410,000.

Hucknall Ct., 415-Cartus Corp. to Justin and Lindsay Massar Short, $469,900.

Lakeview Cir., 522-Scott Swahl and Nancy Fratus to John C. Moore, $755,000.

Oak Landing Ct., 276-Robert W. and Elaine C. Cook to Michael Robert and Megan S. Achatz, $1.39 million.

St. Andrews Rd., 28-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Jefferey and Dena Terra, $499,000.

Weybridge Cir., 701-Betty Jean and Richard Hood Harryman to Brendan N. and Kathryn Putke, $422,000.

SHADY SIDE AREA

Cedar Ave., 1705-1705 Cedar Avenue Corp. to Brandi Cheyenne, Steven Michael and Jenna Marie Wiley, $407,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Buckskin Lake Dr., 4200-Gregory and Carol Brown to Shivakumar Naravanan and Sanjivani Kolge, $775,000.

Evergreen Way, 3110-James R. Ronney and John L. Rooney and Audrey M. Roone to Asha Kumar Marakath, $417,500.

Golf Island Rd., 2609-Thomas L. and Lori A. Wilson to Michelle Trabosh, $850,400.

Lindera Ct., 5044-NVR Inc. to Mendus and Detty Chelapurath, $1.53 million.

Old Ellicott Cir., 10551, No. 74-Irving N. Mehu to Simon W. Seo, $469,000.

Pebble Beach Dr., 3022-John A.D. Amato and Barbara F.D. Amato to David L. and Darcy K. McKenzie, $577,500.

Splendid View, 9614-David A. and Theresa G. Fitton to Anthony G. and Andrea Veronica Hastings, $500,000.

View Top Rd., 3896-Dennis F. and Nancy L. Kritzmacher to Mark and Julie Recene, $575,000.

CLARKSVILLE AREA

Jamesway Ct., 5421-Elizabeth Alice Coastes and Elizabeth A. Becraft to Scott, Liesi A. and Liesi A. Freinberg, $795,000.

River Hill Overlook Dr., 6304-Young and Terry Choi to Sundararajah Nathikudi and Rekharani Mudumbi, $985,000.

Western Sea Run, 5745-Michelle Rose Taylor to Sangjae Lee and Jion Park, $628,000.

Wolverton Ct., 7200-Alan Brian and Carol Carey to Khawaja Omair Husain and Mehreen Zaman Khan, $935,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Carved Stone, 7217-Kaneene Livingston and Kaneene M. Armstead to Kennisha Firstley, $302,000.

Delphinium Ct., 5465-Thomas J. and Barbara R. Mongello to Trevor D. and Rachel M. Swan, $429,900.

Flicker Pl., 9005-Steven Bryant and Mary Brown to Eric D. Teyes and Erminia L. Colata, $325,000.

Goose Landing Cir., 8827-Fei Xie and Fei Wen to Jiaqi Gong and Lina Zhao, $347,000.

Honeycomb Gate, 6114-Evangeline H. Hawthorne to Asha Kiran Karri, $340,000.

Lark Brown Rd., 8408-Lark Brown Holdings Corp. to Nestor R. and Leticia O. Benavides, $457,000.

Morning Calm Way, 6115-Dale L. and Jody T. Franklin to Christine L. Borges and George Lawson Hauprfunhere, $565,000.

Pushcart Way, 9822-Sergio A. Ramos and Maghann M. Casey to Tamieca A. McCloud and Tania Lee Tavares, $475,000.

Shining Oceans Way, 8905, No. 9-Sharon Vollmerhausen to Gordon and Sharon Fuller, $467,000.

Thunder Hill Rd., 5860, No. B4-Matthew Charles Lyon and Huang Ching Man Lyon to Kyrylo Kravchenko, $103,000.

White Peach Pl., 6418-Burton J. and Joan W. Alexander to Gustavo Adolfa Gaviria Galvez and Lyda Eugenia Holguin Palacios, $427,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Ashton Park Ct., 6208-William and Alison Wagner to Michael F. and Kathleen O. Wittlif, $521,000.

Bright Passage, 11765-Denise Svenson to Joseph R. and Laura Shaw, $395,000.

Cloudburst Hill, 5009-Jamienguyen to Lillian M. Shepherd, $388,000.

Cottonwood Way, 10717-Robert J. and Theresa A. Cornish to H. and Kumkum A. Rahman, $450,000.

Eliots Oak Rd., 5380-Dena Engineering Corp. to Brian Edward Simon, $300,000.

Faulkner Ridge Cir., 10466, No. 7-Stephen D. Leedy to Jessica E. Leedy, $180,000.

High Beam Ct., 10628-Michael F. Broom to Wei Shi, $300,000.

Lightfoot Path, 5213-Robert S. Becker to Robert P. Michel, $345,000.

Morning Time Lane, 6324-Michael J. and Dalene A. Radcliffe to Bryan J. and Lili Garrard, $605,000.

Powder Run, 11264, No. A-26-8-Marian Ruth Kavanagh and Marian Ruth Scheinholtz to Kimberly Marie Hudock, $187,500.

Silent Dell Lane, 6984-James Albert Shelton and Paul Elizabeth Shelton to Donald E. and Melanie A. Lewis, $550,000.

Summer Sunrise Dr., 6405-Thomas David and Kelly Smith Singer to Tyler J. and Nicholas R. Grossi, $690,000.

Triangle Dr., 6106-Pavel A. Obgolz to Alonda L. Woodley and Byron T. Vaughan, $505,000.

Whitewasher Way, 10370-Elizabeth A. Duvall and Kna Elizabeth Duvall Goldstein to Justin and Rachel Gilpin, $464,000.

COOKSVILLE AREA

Fox Creek Ct., 14313-Thomas Gregory and Deanna Lynn Talbott to Ugandhar Rao and Vinula Vemulapalli, $980,000.

DAYTON AREA

Point Breeze Dr., 13812-Castleberry at Ten Oaks Corp. to Michael W. and Margaret F. Decampo, $530,000.

ELKRIDGE AREA

Bluff Point Lane, 7677-Philip M. and Krsiti Comeau to Qing Guan and Lin Deng, $262,000.

Dagny Way, 7733-Beazer Homes Corp. to Raghuveer Kolanu, $454,717.

Deep Falls Way, 7138, No. 153-Wells Fargo Bank to Mohan Reddy and Roopa Abbavaram, $226,000.

Green Field Rd., 6335, No. 1703-Victoria A. Boettcher and Victoria Lewis to Matthew Slappo, $180,000.

Hillrise Ct., 8014-Janis L. and Daniel L. Goulette to Aisha B. Rivera Margarin, $305,000.

Manchester Way, 6231-Rebecca Mulhollem to Casey Rivest, $345,000.

Oak Grove Way, 7003, No. 96-Vinay Kumar and Rupa Sameera Vuyyuru to Ammar Nizar Bulbul, $335,000.

Owen Kellogg Ct., 7707-Beazer Homes Corp. to Wayne Q. and Evelyn D. Williams, $423,450.

Roland Ct., 8008-Fitzgeald and Bernadelt Campbell to Dong Lyul and Myung Suk Kim, $535,000.

Sandpiper Ct., 6239, No. 4-Kristen M. Wagner and Kristen Marie Schmanke to Kevin M. Gough, $209,900.

Wild Honey Way, 7428-Nima and Sarah Khazaeli to Anver S. and Saleem M. Khan, $337,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Harvest, 8574-National Transfer Services Corp. to Xuefang Cao and Yu Zhao, $550,000.

Bonnybridge Pl., 3826-Saeed and Asia Malik to Mark M. Kabue, $339,500.

Carson Ct., 5217-Wilmington Trust to James and Melissa Gorman, $691,000.

Edgewood Rd., 3152-Sirel Mouchntaf to Rick Joseph Migliore, $490,000.

Gawain Dr., 4744-Michael Wintrode to Paul Y. and Jill A. Lee, $430,000.

Hickory High Ct., 8125, No. R-Kathleen Kerry Burbank and Jonathan Burbank to Margaret J. and Paul J. Chambers, $307,000.

Kensington Gardens, 2520, No. 302-Cornelious O. and Mary E. Wyehe to Zenoba S. Stephens, $304,000.

Manahan Dr., 8740-Zhengrong and Qiu C. Wu to Cuiying Zheng and Xiaoyu Wu, $340,000.

Nottingham Way, 8014-Tyrell William and Valerie Nelle Fawcett to Kenneth Harrison and Jessica M. Izzi, $490,000.

Quiet Shade Lane, 7508-Rebecca T. and Damon B. Boughamer to Matthew Plough, $535,000.

Stonehouse Dr., 8789-Richard T. and Marsha L. Byas to Gregory Godson, $455,000.

Westminster Rd., 2780, No. 61-Frank D. and Bonita Meyer to Andrea J. and Donald W. McDowell, $525,000.

FULTON AREA

Elmwood Rd., 7711-Joseph V. and Molly E. Pitcher to Christopher M. and Robin J. Murray, $761,000.

Iager Blvd., 11401-Chin Woo and Chong Hun An to James and Danielle Tobin, $530,000.

Tawes St., 8917-Edward Park and Jihyun Shin to Wayne and Amy H. Xu, $585,000.

GLENELG AREA

Bold Ruler Ct., 3704-Tommy R. and Lori L. Best to Diego M. De Sanude and Kariun De Sanude, $933,000.

GLENWOOD AREA

Willow Birch Dr., 3602-James B. Waller to Michael K. Hantke, $1.2 million.

HANOVER AREA

Holly Marie Rd., 6407-Live Fearless in Christ Corp. to Ashenafi Ayehu Zeleke and Bezuhan Derbew Abawa, $439,900.

HIGHLAND AREA

Isle Of Mann Way, 13141-John H. and Sung H. Kim to Ali Darwish, $645,000.

JESSUP AREA

Joshua Grayson Dr., 7209-Leon A. and Sabrina B. Beresford to Lisa C. Beresford, $399,000.

Sharewood Dr., 7747-Susan Finamore to Raymond E. Hess, $250,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Balmy Dew Way, 7110-Jessica B. and Jason D. Hummel to Jeremiah D. Hess, $323,000.

Clocktower Lane, 9627-Alynn M. Albert to Yuri Ishida, $324,900.

Skyrock Ct., 8932-John G. and Michelle L. Wiland to James Robert and Angela L. Jackson, $306,801.

Weather Worn Way, 7607, No. C-Marjoir I. Jurd to Jack R. Coleman, $145,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2241, No. 4-NVR Inc. to George and Katherine Allmon, $311,855.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Boundless Shade Terr., 9608-Charles and Joanna Campbell to Anthony Gomes, $500,000.

Charmed Days, 8461-Rachel J. and Morey N. Kogul to Joseph H. and Sonya Park, $425,000.

Donnan Castle Ct., 9601-Dakha and Tusharkumar Patel to William A. Quade III, $328,000.

Harding Rd., 10646-Dorothy A. and Gary Grauel to Kelly A. Werle, $251,000.

Ice Crystal Dr., 8420, No. E-Carol Pohlman to Deporres and Leisia Brightful, $280,000.

Lilac Park Dr., 9100, No. 19-David C. Wajsgras to Janette S. Hall, $229,900.

Moonshine Hollow, 9070, No. N-Sheila Cooke to Bao H. Vuong, My Ngoc Nguyen and Minh Hoang Bui, $140,000.

Redbridge Ct., 9221-Brian N. Lounsbury to Quang Ngoc Kein, Hanh Thi My Kein and Quoc Vinh Kein, $251,000.

Sewall Ave., 9220-Kaushikbhai D. and Mayaben K. Patel to Olayoyin O. Adekola, $459,900.

Tumbleweed Run, 9120, No. E-Debra W. Fitzgerald to John and Elizabeth Karley, $135,001.

WEST FRIENDSHIP AREA

Route 144, 13605-Christopher Oscar Esposito and Molly Hannah Fredette to Matthew and Raquel Schaffner, $545,000.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11100, No. A-Paul B. and Barbara A. Kalafos to John A. McColgan, Patricia J. McColgan, Amy M. Page and Thomas Page, $300,000.

Red Dahlia Dr., 10736-Mendis and Detty M. Chelapurath to Kevin Bin Zhang and Diane Bihui Xu, $750,000.