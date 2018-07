Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Boucher Ave., 1018-Jeffrey S. and Sandra K. Wagner to Bruce D. and Caroline H. Collins, $765,000.

Chesapeake Harbour Dr., 7029, No. 16B-Linda C. Schmidt to James K. and Margaret Queen Hiser, $530,000.

First St., 414-Otis L. and Martha J. Cavender to Donald Edward and Mary C. King, $570,000.

Harness Creek View Ct., 33-Drerk F. and Robin Dahlgren to William B. and Shannon K. Crosley, $720,000.

Hunting Wood Rd., 1425-James W. and Ann G. Ruppel to James W. Ruppel, $304,283.

Lake Heron Dr., 1144, No. 2A-514 Phase II Corp. to Louise McKinney Jr., $305,000.

Silverwood Cir., 7, No. 11-Richard E. Hanby and Jeremy Chiappelli to Hossain Said Mahmoudian and Parisa Gholamvand, $158,000.

Third St., 409-William Dax and Elizabeth Dax to Ann G. Ruppel, $600,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Astern Way, 930, No. 101-Joy C. League to William D. and Sandra L. Ruble, $220,000.

Brannock Terr., 704-Raj S. and Priyanka Raj Patel to James and Kimberley McCarl, $590,000.

Choptank Cove Ct., 548-Albert M. and Susan E. Gordon to Carl Bruce and Barbara H. Hagelgans, $680,000.

Dewey Dr., 9-Glenn D. Klakring and Adrianne K. Barnett to Adrianne K. Barnett and Gary Alton Jr., $1.45 million.

Greenbriar Lane, 636-Yesenla R. Martinez to Fredy Omar Cruz, $173,000.

Lejeune Way, 128, No. 57-Brookfield Admirals Square Corp. to Ilene Jamie Clauson, $415,000.

Quiet Water Cove., 2610-Federal National Mortgage Association to Howard and Belinda Pendleton, $280,000.

Summerview Way, 2708, No. 2201-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Richard J. Walker, $225,000.

ARNOLD AREA

Buckingham Rd., 1210-Graig P. and Margaret K. Morrell to Gabriel L. Sardi and Iliana Quercia, $1.02 million.

Clifton Ave., 834-Albert and Heather Ruppert to Scott Lee Neuman and Wassana Laisukang, $262,000.

Locust Ridge Lane, 290-Michael B. and Amy L. Rolland to Tracie Smith, Brian, Brian S. and Tracie Smith Mackenna, $460,000.

Sillaman Ct., 1503-Luc and Laura Derrendinger to Michael R. Greene and Alex A. Dietrich, $570,000.

BROOKLYN AREA

Bon Air Ave., 108-Brandon F. Odevin and Caitlyn M. Laskowski to Brandon F.O. Devin, $164,666.

Cresswell Rd., 224-James Powell to Mohsen Hussein Abdel Kader, $120,000.

Hillcrest Ave., 313-Christiana Trust to Christine Warch, $123,000.

Olive Wood Lane, 748-Itesha N. Livingston to Dickson J. and Florence M. Amayo, $285,000.

Seward Ave., 430-Howard and Jessica Miller to Jose Manuel Ramirez, $219,500.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Pl., 1501, No. 4-301-Victoria S. and William S. Rymer to Doris W. Wisner, $297,000.

Native Dancer Ct., 1596-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Maite Almaguer Riveron and Diego Alexander Vela, $216,000.

Tydings Rd., 1342-Rodney and Kathy K. Sanders to Ted A. Williams and Laura T.K. Williams, $660,000.

CHURCHTON AREA

Ilchester St., 5516-Dale and Mary D. Gunnels to Robert F. Gibbons, $255,000.

CROFTON AREA

Chapman Rd., 1524-Steven Barash and Michelle McGinty to Scott Jeffrey and Jessica Theresa Cruff, $545,000.

Danewood Ct., 1507-Linda L. Kirton to Brian Bobitka, $225,000.

Fendall Ct., 1619-Stephen H. McElhennon to Kylie Haley, $160,000.

Leisure Way, 1721-Brian K. Wenk to Michael A. Callhan and David A. Washington, $177,000.

Needham Ct., 1204-John R. Breckenridge to Roman B. Tupilkin, $258,500.

Pawlet Dr., 1969-Debra G. Luther to George E. and Susan L. Perry, $219,000.

Shadywood Ct., 1502-James H. and Kimberely S. McCarl to Matthew W. Vea and Carolyn Beth Vea Lauzon, $500,000.

Truro Rd., 1727-Linda S. Streplack to Thomas Patrick and Christine M. Kerley, $404,900.

Walleye Dr., 1711-Canterfield Corp. to Tolulope O. and Ibukunoluwa T. Jegede, $320,000.

CROWNSVILLE AREA

Bargagni Rd., 908-Mark J. and Theresa M. Moyer to John C. Brown, $260,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Cove Ct., 1326-Bettye L. Embrey and Bonnie Louise Savannah Kat to James H. and Nancy Porter, $230,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Beall Dr., 3320-Paul Xavier Shoemaker and Helene McDonald to William K. and Robin S. Catlett, $435,000.

EDGEWATER AREA

Bishop Rd., 1509-Edward R. and Nicole H. Luddy to Steven Paul and Shannon Margaret Rotella, $275,000.

Edgewater Dr., 234-Matthew C. and Amy B. Clune to Adam C. and Laura L. Hall, $725,000.

Shady Dr., 3506-Stephen J. Trose Jr. to Darren S. and Laura E. Poole, $425,000.

Woodlawn St., 3632-Daniel K. Cumberland to Justin Christopher and Rachel Gauza Gronert, $385,000.

GALESVILLE AREA

Main St., 960-Charles E. and Robyn L. Case to Loren A. Barnett, $300,000.

GAMBRILLS AREA

Gambrills Rd., 315-Jess A. Smith to Eve Terran and Victor M. Pagan, $200,000.

GLEN BURNIE AREA

Archwood Ave., 20-Judith A. Noonan to Denise M. Lucas, $264,900.

Bentwillow Dr., 829-Ernest E. Dimler and Linda Lee Asquith to Edwin R. Santos, $239,900.

Cresthaven Dr., 7032-Ski Investments Corp. to Meredith A. Gathman, Amy M. Holden and Garret D. Holden, $205,000.

Forestdale Ave., 122-Philip M. Baker and Barbara E. Baker to Jean M. Long, $205,000.

Great Bend Rd., 8176-Karen L. Winfield to Alexandra A. Stanoski, $214,000.

Linden Ave., 106-April Sutherline and April M. Dixon to Allison Riesett, $249,900.

Nolberry Dr., 604-Patricia M. Yeatman to Nicholas F. Pompa and Hannah Ogden, $269,900.

Pleasantville Dr., 1710-New Freedom Corp. to Harry S. and Katherine V. White, $2,000.

Saint James Dr., 212-Douglas L. and Charlene A. Ledford to Edwin A. Figueroa Jr., $291,000.

Wellham Ave., 330-Team Edge Properties Corp. to Justin Reinhardt, $329,000.

Fourth Ave. SE, 206-Janice Allen to Milton Grijalva, $229,900.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Beth Rd., 104-John A. Mallonce Jr. to Eric Kallin, $229,000.

Cedarcliff Dr., 1227-Michael J. Schearer to Rosa M. Garcia Rodriguez, Jose Garcia Rodriguez and Jose Gilberto Rivas Diaz, $252,000.

Elias Way, 724-Keri Era and George Vakoutis to Travis Eugene Traux, $240,000.

Hollywood Dr., 124-Carlos Andrew and Ertie B. Riley to Carlos Anderw Riley and Jackie Sue Brown, $131,320.

Louise Terr., 115-Carmela and William L. Burgess to Jarret Laricoh, $219,000.

Opel Rd., 615-Dary A. and Yelena Belousova to Louis William Patrick Carey, $201,000.

Reinhardt Lane, 1568-Wills Real Estate Investments Corp. to Maria Wengert, $390,000.

Spring Maiden Ct., 200, No. 202-Thorsten and Renee Kirsch to Sheila Long, $152,000.

Thompson Ave., 283-Beopao Properties Corp. to Russell P. and Kathy L. Butler, $350,000.

Timbercross Lane, 7670-Chery Carr Gross to Jordan K. Accedera and Nina A.F. Accedera, $310,900.

Willow Tree Dr., 700-Sheila Dailey and Donna Marie Dalley to Amy Eagle, $386,584.

HANOVER AREA

Fair Oak Dr., 7253-Cindy A. and John H. Pitts to Steven and Karen L. Olson, $375,000.

Hawthorn Dr., 1345-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Seungdo, Mi Sook and Philip Seyoon Lee, $350,000.

Loblolly Way, 7805-Arundel CS Corp. to Denroy Billings, $409,900.

Pangbourne Way, 1455-Olubukola Akinwande to Carol L. Bonnell, $339,900.

HARMANS AREA

Mill Crossing Ct., 231-Calatlantic Group Inc. to Grace Wom Lee, $408,580.

JESSUP AREA

Francis Lane, 2511-Calatlantic Group Inc. to Evans Kyles II, $389,990.

LAUREL AREA

Laurel View Ct., 3568-Hong Kimand Phonglan Cathy Loesch to Daniel W. Kaswamila and Ummy Sakapala, $255,000.

Mississippi Rd., 8178-Hufeza Dhanaliwala to Felix Lindeire, $340,000.

Spadderdock Way, 8311-Leonard Mierzwa III to Victor Manuel Hernandez Zayas and Maria Vanessa Forteza Mmaldonado, $259,000.

Yellow Springs S., 441-Diplomat Property Manager Corp. to Doan V. and Thuan Nguyen, $300,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Dogwood Rd., 509-Brain V. McFarland and Mary R. Ledergerber to Philip A. and Diana L. Grace, $205,000.

Oak Grove Rd., 405-Theodre N. and Georgia V. Tragas to Syed Shario, $375,000.

MILLERSVILLE AREA

Brightwood Rd., 491-Joseph V. and Nathan Joseph Grant to Nathan Joseph and Megan P. Grant, $314,000.

Kosmill Dr., 402-Southern Oaks Corp. to John Peter Jalbert and Elizabeth Anna Demetrides, $542,213.

Old Mill Rd., 505-Elizabeth A. Smith to Pandora Fisher, $272,900.

Rebecca Ann Ct., 270-Triniti Properties Corp. to Margaret A. Smigielski, $238,000.

NORTH BEACH AREA

Albany Ave., 7053-Michael Gladmon to Stacey Bittner, $299,999.

ODENTON AREA

Benoli Ct., 1629-Cleophus and Shou F. Ford to Delrin and Tayibat A. Abassa, $349,900.

Canteen Cir., 2276-Ashley J. Fishmam and Sierra M. Fishman to Brittany S. and Johnathen J. Robinson, $299,995.

Cheswick Lane, 1309, No. 94-Valencia L. Smith to Ameya Umakant Amritwar and Vaishali Padmakar Pavashe, $339,900.

Dayspring Dr., 715-Vonda F. Chaney and Vonda Faye Keating to Joan Soroka, $305,000.

Harvest Moon Dr., 848-Avjit Maji and Parabhtai Bhattyahio to John D. and Song S. Bary, $312,500.

Oakton Rd., 514-Nicole Renee and Michael E. Herrera to Nicole Renee Herrera and Christopher Johnson, $250,960.

Pinecroft Ct., 2013-Kilinda M. Franklin to Irina Yulianova, $313,000.

Rita Dr., 503-Keith D. Ritchie and Cynthiana Ritchie to Andrea Jean Andell Salem, $205,000.

Sour Dock Dr., 2615-Nima Mohammadi and Narges Rezakhan to Michael A. Kita and Victoria M. Petosa, $393,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Cherry Point Rd., 1104-Dennis Baer to Ronald Scott Marshall, $336,500.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Blue Anchor Ct., 7904-Michael W. Thompson and Kathy D. Siffrin to Keely M. Dempsey, Krystal Ni Osborne and Walter F. Dempsey, $234,900.

Flora Lane, 8026-Paul McKee and Sherry Lynn Borror to Glenn Hansen, $475,000.

Hickory Point Rd., 181-Jerry W. and Pamela J. Hall to Brian Stubits and Bevin Merles, $518,500.

Houlton Harbour, 8635-Mark Paskoski and Lyndsay Ambrose to Ernest L. and Allison R. Woolwine, $219,000.

Main Ave., 8585-Department of Veterans Affairs to Jin H. and Eun Ju Park, $170,000.

Maryland Ave., 117-Hujia and Dilnar Hasim to Katelyn Scheffel and Jeremy Verhoef, $254,400.

Pasadena Rd. E., 841-Carolyn D. Majerowicz to Patrick A. May, $200,000.

Riverside Dr., 8216-Michael Patrick and Bonnie Lee Bechtel to Joyce Ann Rhodes, $735,000.

Sandbar Lane, 1690-Bradley Kreulen and Michael Carver to Timothy Chrsitopher and Amy Judith Kane, $689,250.

Tar Point Rd., 1449-Michele Denise and Andrew Michael Bertamini to Christopher D. and Angela M. Porter, $514,900.

10th St., 230-Ahila K. Neshan and Appakutty E. Kalainesan to Alexander C. Bush, $303,000.

229th St., 2202-Jospeh V. and Carolun M. Ernardis to Daniel William and Nicole M. Baillie, $258,900.

RIVA AREA

Orchard Rd., 214-David L. Green to Karen Cartens, $214,000.

SEVERN AREA

Bastille Pl., 7892-John Noville Briles to Harish and Sheetal Wagle, $305,000.

Disney Rd., 1667-Noel E. Aamot to James M. Fears Jr., $399,900.

Quarterfield Rd., 7950-U.S. Bank to Jagit Khauman, $200,550.

Sentry Terr., 7723-Irene Mathis to Oloruntoba T. Owonubi, $334,000.

Thompson Ave., 1241-Robin Kelly to Kevin V. and Amy M. Archuleta, $190,000.

Whitebark Lane, 8209-James V. Arnaiz Jr. to Tyrone A. and Kamla Robertson, $520,000.

SEVERNA PARK AREA

Boone Trail, 127-Lawrence W. and Ann H. Hooper to Matthew and Kandis Evans, $1.45 million.

Cypress Rd., 631-Jeanette E. Piper to Thomas George and Diane Conner Williams, $279,000.

Dividing Rd., 732-Otto Luke and Sarah Johnson to Richard C. and Stephine Scheffer, $280,000.

Holland Rd., 315-Robert M. and Christine A. Garrant to Raymond L. and Heather A. Murphy, $575,000.

Larkspur Lane, 445-Christian N. and Nancy Anne Reeves to Randall T. and Dawn M. Bakken, $549,900.

Oak Grove Cir., 769-James L. and Mary Kassebaum to Jody A. McNanie and Sarah E. Busse, $375,000.

Wembly Way, 317-Brian P. and Heather N. Mayers to Daniel Joseph and Jaime Elizabeth Gerbasi, $620,000.

SHADY SIDE AREA

Aspen St., 4933-Keith E. Moffett and Heidi R. Crowford to Jacob A. and Carrie E. Bedard, $370,000.

Griner Lane, 1230-Paul J. Silwka to Joseph M. and Sharon C. Kiernan, $1.58 million.

Pine Ave., 1178-Mary A. Cross to Hal C. and Leigh O. Rich, $303,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Columbia Rd., 4372-David S. Kramer and Cindy J. Sweigard to Michael James and Kathleen Terese Walch, $600,000.

Fox Den Ct., 10040-William S. and Marie Celine Pricher to Jyothirmaye and Edukondala Srinivasareddy Challa, $437,000.

Heaven Wood Ct., 2720-Barbara Lucre and Robert William Hertz to John Yong and Hyun M. Jun, $875,000.

Lindera Ct., 5016-NVR Inc. to Kunal Kothari and Deepika Mittal, $1.26 million.

Mount Hebron Dr., 2310-Westwood Development of Oak Forrest Corp. to Philippe Henri and Deborah Kim Bartolomei, $500,000.

Nashville Ct., 11031-Villages at Turf Valley Corp. to Jaeho Yu and Jisun Kang, $664,333.

Ramblewood Rd., 3026-Michael J. Johnson and Diane D. Chmel to Jennifer G. Corb, David L. Greene and Janet L. Greene, $535,000.

Southview Rd., 2901-Maureen F. Richardson to Timothy Daniel and Kimberly Marie Flynn, $394,000.

Windsor Moss, 12095, No. 30-Kathy A. and Michael F. Odachowski to Joseph and Donna Szuba Zapata, $590,000.

CLARKSVILLE AREA

Kilbrogan Ct., 6415-Da Lin Zhang and Xiaoning Zhao to Jie and Yu Zhang, $750,000.

Ten Oaks Rd., 5010-Wayne E. and Tracy L. Johnson to Frank Harold and Sesselja Brassard Hazzard, $605,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Blade Green Lane, 8847-Yolanda Galicia Aguirre and Thelma Galicia to Michael Santiago Torres and Katherine Faith Howard, $295,000.

Dewlit Way, 9360-Susan C. Gold to Randy and Joyce Anderson, $410,000.

Good Hunters Ride, 6118-Denise Class to Justin L. Beers, $339,900.

Mallard Ct., 8918-Noah L. and Twila L. Washington to George and Maja Likakis, $230,000.

Quiet Hours, 6704-Rose S. and Robert Blanchard to Gabrielle Renee and Andrew Joel Jones, $249,900.

Sewells Orchard Dr., 6450-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Prakash Sankurathri, $238,932.

Waveland Way, 6413-Jared D. and Christina Hansen to Shawn and Kerry Nave, $425,000.

Whiteacre Rd., 9635, No. B1-Christiane M. Robbins to Mahlon Thomas, $119,999.

Winter Rose Path, 7082-Ali H. Ali to Lawrence Jones Jr., $320,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Beavertail Ct., 5209-Hans Georg Karl Ehrler and Erika K. Ehrler to Charles Nickolos and Lisa C. Arge, $555,000.

Bright Plume, 6360-Lance Harris to Tao and Youn Jian Zheng, $443,000.

Columbia Rd., 5283, No. 2-Lisa A. and Charles A. Olivieri to Jonathan Xavier T. Owens, $350,000.

Gray Star Way, 12128-Ying Al Jin and Ming L. Xu to Ying Al Jin and Ming L. Xu, $154,400.

Hickory Crest Lane, 10615, No. 14-Ira A. Friedrich and Carol A. Bucher to Carol Lommel and John Joseph Dunlavey, $410,000.

Morningmist Lane, 11756-Michelle and Ariana Brendle to Eric A. and Pamela J. Segerson, $599,000.

Rivers View Ct., 7113-Todd A. and Charlotte G. Olson to Michal R. and Wendy A. Macan, $599,000.

Suffield Ct., 5615-Leslie H. and Margaret R. Gesell to Frederick M. Dedolph and Janis L. Dofner, $345,000.

Watch Chain Way, 5974, No. 1005-Joel Fabac to Margarita J. Chiusano, $155,000.

Woodenhawk Cir., 5494-Penelope W. Cambpell to Kenneht M. and Anges T. Wojdon, $255,000.

ELKRIDGE AREA

Bayberry Ct., 6320, No. 914-Ashley M. Murphy and Ashley M. Winterling to Dandan Qiu and Xiangmu Zhang, $175,000.

Green Field Rd., 6410, No. 1002-Regan Fitzpatrick to Tori J. Modlin, $185,000.

Lebanon Lane, 5930-Oswaldo and Laura Cornejo to Ginto Pottackal and Deepa K. Jose, $570,000.

Spreading Oak Lane, 7692, No. 143-Mayan and Long Tran to Fiona K. Redmond, $295,000.

ELLICOTT CITY AREA

Avoca Ave., 5005-Peters Properties Corp. to Robert R. and Susan E. Neale, $400,000.

Brightlight Pl., 7996-Alaxandra M. Sheavly and Alexandra M. Bloom to Steven Brad and Amanda Mitzel, $314,000.

Cyprus Cedar Lane, 8155, No. A-Jose Alberto Ward and Caarmen A. Ward to Beverley C. Eckert, $257,000.

Ilchester Rd., 5227-Sung Kil Cho to James Won Cho, $311,000.

Manahan Dr., 8675-Jian Min Zhang and De Fang Shen to Taizhu Zhou, $315,000.

New Prospect Ct., 5219-Jeffrey Scott and Faith Michel Wachter to Mohammad A. Kazemizadeh Gol and Narges Golgol, $615,000.

Pine Run Ct., 8548-Jenny Ann Crabb and Heather Anne Berry Crabb to Izzatulla Khikmatovich Balaev and Dilafruz A. Rabharova, $327,000.

Silver Sage Dr., 4922-Paul R. Zimmerman and Susan M.V. Flaherty to Aby Oommen and Devi Alphonsa George, $675,000.

Walnut Dr., 3375-Robert Charles and Mary Margaret Kuziel to Daniel A. and Heather G. McDonald, $595,000.

FULTON AREA

Federal St., 11615-Williamsburg Group Corp. to Thomas S. Michael Sokol and Eugenia Wang, $985,688.

Spring Ave., 7616-Zhong Jie Chen to Willio Jean and Tammara Jean Paul, $755,000.

GLENELG AREA

Headplay Ct., 3809-Mark E. and Carolyn A. Failla to Charles W. and Suzanne Sites, $975,000.

GLENWOOD AREA

Woodsdale Rd., 2810-Melissa A. Starinsky to James P. Haas Jr. and Marion Sarhy, $800,000.

HANOVER AREA

Mound St., 6359-John M. Matthews III to Kyle Yerty, $318,000.

HIGHLAND AREA

Chris Mar Ct., 13439-Andrew H. and Judy D. Woolls to Lawrance Hamilton Lawson III, Stacey Yellen Lawson, Ronnie Carolyn Yellen and Walter Bruce Lawson, $605,000.

JESSUP AREA

Carroll Heights Ave., 8947-Wesley Lakenan to Christopher J. and Jessica F. Hoffman, $378,000.

Mission Rd., 8718-Robert J. and Margaret L. Petza to Allen Chung, $329,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Amherst Ave., 6301-Jennifer J. Somerville and Donald E. Jenkins Howard to Eddie Lee and Veronica Teresa Lewis, $380,000.

Eden Brook Dr., 7016-Lindsay and Amber Kolsar to Lindsay M. Kolesar, $144,055.

Pirates Cove, 9336-David W. and Victoria Q. Robinson to Nadine D. Hardy, $262,000.

Red Rain Path, 9510-Richard C. and Donna L. Henrise to Jeffrey O. and Jessica Spector, $431,000.

MULLINIX AREA

Watersville Rd. W., 749-Rebecca L. Carbis to Kristina M. Sciandra, $425,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Bill Lilly Ct., 10509-Jay J. and Susan A. Costenbader to Jull Desmond and Justin Herman, $545,000.

Canterbury Riding, 9180, No. 92-MTGLQ Investors and Shellpoint Mortgage Servicing to Feng Zhao and Yan Huang, $129,900.

Citation Way, 10307-Mark W. and Joanne Madaio Gallivan to Yonas S. Tamrat and Hildana Y. Damtew, $625,000.

Glen Hannah Dr., 10623-Evelyn Reynolds to Jeremiah Reynolds, $285,000.

Madison Ave., 9317-Cynthia Ann Williams to Jose Alejandro Moreno, $349,900.

Park Ave., 9613-Tae H. Hwang and Sinae H. Kim to Jayakumar Nainarkulam Ponniah and Rajalakshmi Jeyaraman, $425,000.

Riverhill Rd., 9110-Deutsche Bank to Timothy B. and Lauren R. Gibbs, $367,840.

Scentless Rose Way, 9715-Kin Sok Ahn and Jin Young Kim to Hasan Mansori and Salma Riaz, $467,000.

Timber Oak Lane, 8708-Gloria Moon to Xiaochen Bi, $442,700.

WEST FRIENDSHIP AREA

Friendship Farm Ct., 2705-Robert B. and Kylie R. Berry to Shanmukha R. Peri, $701,555.

WOODSTOCK AREA

Bexley Dr., 2109-Joyce M. Ngoh to Sheshadri Santhenahalli Krishnamurthy and Shilpa Bangalore Keshavaiah, $424,000.

Folkestone Way, 10772-Emily Jihyun and Jae Wook Hyun to Zacahry E. and Lynn Alejandrio Topel, $490,000.

Springtwig Ct., 10413-Mark S. and Pong B. Garrow to Andrew Lisiewski and Alyssa Rossnan, $760,000.