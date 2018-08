Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Cedar Ridge Ct., 1054-Cedar Ridge Homes Association Inc. to Randall Dare, $110,000.

Georgetown Ct., 16, No. 3-16-Effect Inc. to Edward Von Scharder, $210,000.

Quay Village Ct., 2016, No. 201-George N. Matthews and Betty Jane Wendell to Marion and Curt Richter, $500,000.

Sterling Dr., 1201-Evelyn M. Swink to Emory B. Swink Jr., $250,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 629, No. H8-305-Marik and Analisa Webster to Sam L. Greenberg, $269,000.

Brightwater Dr., 125-Samuel Taum Jr. to Jolene Yunqing Li, $230,500.

College Ave., 67-Thomas M. and Mary S. Coan to Mark Jeffrey Glueck and Kathryn Burke, $1.36 million.

Eamons Way, 1916-Matthew R. and Kathryn Carroll to Mohammadreza Behrouz Manesh and Ziba Yaghyaee, $730,000.

Foremast Alley, 2610-Kathy L. Hennes to Frank P. and Mary Patricia Pasenello, $400,000.

King George St., 268-Roy E. and Judith A. Cranford to Zachary B. and Erika W. Goldman, $706,000.

Lejeune Way, 139-Brookfield Admiraes Square Corp. to Brett Tyler Allen and Nicole Ariel Casey, $400,000.

Pinewood Dr., 600-Roy Brent Fuller and Sarah B. Clark to Edward H. Des Meade and Brittany Meade, $455,000.

Sean Dr., 661-Robert Marten Olof Martensson and Jul Lee Martensson to Michael Richard Kellermann and Rebecca Marie Nelson, $746,000.

Spring Place Way, 126-Thomas and Cecilia Denver to Davy Zhi Liang Han and Lili Weng Han, $362,500.

West St., 235-Amy K. Snyder to Joseph L. and Bernadette M. McGettigan, $649,500.

Yeomans Lantern Ct., 2707-Williams Lock and Lynettte A. Collins to Glenn S. Rabin and Mary A. Cotter, $359,000.

ARNOLD AREA

Kings College Dr., 431-Micheal B. and Jill M. Bee to Brad Allen Stevens and Jennifer Duncan Stevns, $444,000.

Mago Vista Rd., 798-Mark W. Grove to Samuel N. Escobar and Aissa J. Cevallos Orejuela, $210,000.

Overleaf Dr., 248-Louise A. Buoncristiano and Greta Elizabeth Tonussen to Franklin L. Seuss, $275,000.

Treyburn Way, 211-Gary A. and Elizabeth D. Frey to Paul J. and Kimberly E. Della, $489,900.

BROOKLYN AREA

Audrey Ave., 409-Complete Property Resources to Lynn A. Brown and Sakinah E. Crowner, $250,000.

Cresswell Rd., 609-Amber L. Cornwell to Kevin Macaulay, $185,000.

Moonlight Ct., 332-Christiana Trust and Wilmington Savings Fund Society to Carlos Hernandez Hernandez and Wilber Josue Hernandez Arevalo, $165,000.

White Walnut Lane, 712-Tyler and Erica Schlatter to Joseph N. and Rhonda Foote, $250,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Fawns Walk, 522-Kathleen L. Maloney to Kimberly Jones Fonteneau, $309,950.

Neptune Pl., 1118-John J. Donahoe to Nicholas S. Sottile, $356,000.

Wood Duck Lane, 515-Gary S. and Sandra L. Natella to Theodore C. Lotgothetti, $370,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1807-David V. and Kayla R. Parks to Derrick J. Graham, $247,500.

Carlyle Dr., 1505-James B. Dale and Nancy Louise Perry to Gary A. Wagner, $300,000.

Hart Ct., 1677-Piotr G. Ratuszny to Suzanne M. Collins, $200,000.

Lowell Ct., 1545-Cecelia J. Klepper to Amy Bobitka, $220,000.

Ormsby Pl., 1403-Raymond S. King to Thang D. and Van Nguyen, $427,000.

Tarrytown Ave., 1713-Michael J. and Lydia B. Clark to David V. and Kayla R. Parks, $435,000.

Wentworth Dr., 2487-John A. Roberts and Lynne Jean Mesmer to Mark Kenneth and Joseph Allen Novak, $172,000.

CROWNSVILLE AREA

Fern Trail, 957-David C. and Jeffrey G. Salton to Walter Fred and Kimberly Jackson, $162,793.

Lake Trail, 350-Jason and Nadia Kahler to Kellie and Patrick Haley, $345,000.

Waterbury Heights Dr., 990-U. S. Bank to Jeffrey and Emily Tipton, $167,000.

EDGEWATER AREA

Beechville Pl., 601-Irene E. Musgrove to Andrew J. and Christine M. Moore, $298,000.

Hamlet Club Dr., 410, No. 201-John C. Kyler to John A. Bromley, $200,000.

Millhaven Dr., 2153, No. 14-153-Christopher R. and Casey L. Thayer to Pavel C. Lincoln and Ann M. Vallandingham, $355,000.

River Club Dr., 3901-Stephe R. and Christine M. Pinson to Kathryn and Charles Fuller, $326,250.

GAMBRILLS AREA

April Dawn Way, 2636-J.P. Morgan Alternative Loan Trust and U. S. Bank to Margaret H. and Sean N. Miller, $232,000.

Carol Ave., 524-Larry David and Anna L. Christ to Kirk L. and Jeanette L. Bond, $449,900.

Maytime Dr., 2401-Heather L. Whelan and Linda A. Ingwersen to Daniel P. Myers, $325,000.

Wigeon Way, 1411, No. 305-Joseph D. Hughes to Raymond Stanley King and Jane Amelia King, $332,950.

GLEN BURNIE AREA

Baleen Ct., 7540-Farooq Zahid to Corey Richmond, $209,000.

Burton Rd., 511-Tyson and Lisa Ackermann to Jeffrey Matthew Reinhart, $248,000.

Covington Ave., 7902-Carolyn Anne Dalton and Kimberly Karen McLanigan to Margaret Yeager and Matthew Delong, $300,000.

Cross Creek Dr., 7981-P&S Contracting to Robert K. and Samantha Francis, $333,865.

Foxmanor Lane, 229-Justin Kowal to John M. and Mary R. Doyle, $246,500.

Jackson Ave., 14-James Williams Jr. to Miguel A. Flores Sanchez and Rosario Cruz Rios, $250,000.

Magnolia Ave., 1-Matthew and Janice Napora to Adeltola and Basiru Oladele Afolabi, $340,000.

Pamela Rd., 701-Gordon D. Zebrauskas Jr. and Victoria Zebrauskas Logan to Lee Schermerhorn, $185,907.

Wilson Blvd. SW, 310-Bortle Custom Homes Inc. to Mohammad Delour Hossain Nazma Akter and Nurul Islam, $340,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Binsted Rd., 610-Carrera Homes Corp. to Adriana Lopez Montiel, $189,900.

Hopkins Corner, 944-Michael Adam Huminski to Aida Blanco, $285,000.

Kent Rd., 410-Matthew S. and Amie Branham to Michael Arnold, $239,900.

New Jersey Ave. NE, 304-John F.O. Donovan Sr. to Stephanie Barlage, $160,000.

Shana Rd., 212-Morphix Inc. to Dathan Andy and Jessica S. Turner, $285,900.

Warbler Walk, 612-Metro Home Buyers Corp. to James Fox, $277,000.

HANOVER AREA

Cherry Tree Rd., 2544-Toll MD Corp. and Arundel Preseve Corp. to Seung Do Ok, $480,667.

Gigur Dr., 7603-Calatlantic Group Inc. to Jeremy Shane Campbell and Ernest P. Fletcher III, $563,839.

JESSUP AREA

Arundel Woods Dr., 7574-Catherine Hurley and Mathew Van Rhoon to Christine and Junathan Holmgren, $557,500.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3504, No. 26-C-Jane Clagett to Nicole L. Brown, $255,000.

Orient Fishtail Rd., 3226-Rama Rajale to Selina Amoah, $385,000.

Sagebrush Lane, 8712-Bruce A. and Erlinda L. Carpenter to George N. Brown, $415,000.

Whispering Hills Pl., 3412-Lisa A. Paplauckas and Lisa A. Patterson to Ian M. Howard, $240,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Southwell Rd., 511-Darlene L. and Robert C. Kruemmel to Wenhao Zheng and Yiren Huang, $273,000.

MILLERSVILLE AREA

Grain Ct. E., 605-Amanda N. Rhames and Amanda Nichole Uhrin to Leonard C. Brown and Tiffanie M. Thompson, $335,000.

Millshire Dr., 538-John R. and Patricia L. Combs to Louis L. Anltrano, $206,000.

Old Mill Rd., 526-Christine A. Brent to Hary Nguyen and Nhuthan Ngo, $209,000.

ODENTON AREA

Autumn Crest Ct., 665-Brett H. Piekarski to Robert J. and Lindy M. Sproat, $555,000.

Brigadier Blvd., 2128-Robert S. and Edwin P. Ferrara to Vasilios J. Pyrgos and Shu Hui Chen, $290,000.

Emerald Way, 732, No. BLD-Charles R. and Narma I. Talbert to Harold W. and Nancy C. Ross, $420,000.

Fluttering Leaf Trail, 8612, No. 202-Ramona Rae Long to Winston and Gloria Talley Wilkinson, $315,000.

Goldsborough Lane, 1814-Trenise R. and Gary Welch to Tanner Widick, $270,000.

Jostaberry Way, 2398-Nannette Seven to Azaz Arman and Woda Safarudh, $399,000.

Maple Ridge Lane, 511-Jonathan E. Carrier to Richard N. Cappiello, $407,500.

Odenton Rd., 1299-Christina M. Yatres and Christina M. Smart to Keven J. Yates, $335,000.

Realm Ct. E., 529-Douglas A. Wiest to Davida Jeannine Ruen and Jerettle Michael Allen, $234,900.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Sweetwater Dr., 5333-Wayne E. and Angela Ollwelier to Matthew R. and Amanda M. Anderson, $475,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Beacon Point Rd., 8556-Sandra M. Barnes and Sabndra M. Mamcnester to Michale J. Orzechewski, $236,000.

Bush Ave., 7670-Jason and Tania Spahlinger to Charles and Jennifer Smoot, $518,000.

Cool Breeze Ct., 364-U.S. Bank to Shaun Gormley, $169,000.

Dunlap Rd., 129-Joan A. Flake and Glade F. Flake to Carol A. Gallagher and Karen M. Boumait, $172,000.

Fairwood Dr., 8235-Whiteside Living Trust to Donald W. Linardi, $471,000.

Grandview Rd., 1739-Ronald W. Calder and Janet E. Jenkins to Tobin P. Hagberg and Cindy J. Calder Hagberg, $500,000.

Highview Rd., 8077-Mamie M. and Robert O. Furrow to Tracy Terra and Ava Mackey, $394,000.

Hunter Ct. W., 1104-Christopher F. and Casey Nicole Hudson to Cody P. Breunig, $225,000.

Long Point Ct., 151-Donald L. and Jo Ann Jarmer to Donald L. Jarmer Jr. and Kimberly A. Drab, $290,000.

Mansion House Crossing, 8021-John J. Walter to Albert Retowsky III, $165,000.

Meadow Wick Ct., 8244-Edward K. Kastelik to John A. Feick, $155,000.

Notley Rd., 7747-Holly A. Schmidbauer to Daria M. Rojek, $195,000.

Overland Ave., 7744-Superior Real Estate Investments Inc. to Jonathan S. Hernandez and Katelyn M. Fuentes, $210,000.

Robin Air Ct., 3601-Anis M. Wassif and Lili Cui to Luis Enrique Barra Ballon and Emily Christina Barra, $200,000.

Shore Rd. W., 7714-Karen Holtz to Dustin A. Lesniewski and Catherine Shaffer, $618,400.

Tower Bridge Dr., 7980-Karen Bishop to Gina Dabaldo, $233,000.

Woodholme Cir., 8127-Linda W. Brown to Jennifer and Ryan Yingling, $309,900.

209th St., 812-Danielle Davis to James A. and Michelle Lumadue, $355,000.

RIVA AREA

Marlin Dr., 3007-Angela J. Speach and Georgiana R. Branden to Jason Charles and Nadia Rose Kahler, $367,200.

SEVERN AREA

Blue Jay Ct., 1842-Veronica L. Pfeiffer and Veronica L. McCol to Coy Allison, $135,000.

Disney Rd., 1737-Corey and Usula Tomlinson to Amanda E. Coyle and John J. Dell, $410,000.

Grand Canopy Dr., 1328-Toll MD VII Partnership to Tamika G. Jones, $492,375.

Montreal Rd., 1823-Alan H. Davis to Cesar A. Casrtro and Taima Gomez, $310,000.

Queenstown Rd., 810-Sherita Brown to Angela Jones Myers, $211,000.

Stream Valley Overlook, 1641-Donald A. and Krista L. Demarinis to Alman S. and Marian Brown, $671,000.

SEVERNA PARK AREA

Brighton Ct., 723-Spectec Corp. to Wyatt E. and Mackenzie L. Bradbury, $354,000.

Idleoak Ct., 405-U.S. Bank and Lehman XS Trust to Jin and Eun Park, $341,250.

North Dr., 300-Linda Jean and Charles Sievert to Tien Q. and Loan T. Le, $546,000.

Water St., 110-Donna Marie Jorosz to Richard Kurt Wallace, $1.6 million.

SHADY SIDE AREA

Mariners Dr., 4920-George and Sharon A. Poknis to Andrea M. Johnson, $397,000.

TRACYS LANDING AREA

Traceys Overlook Rd., 6110-Walter L. Sykes Jr. to Craig W. Hvizda and Ainsley P. Trtreault, $500,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Casper Ct., 9613-James R. Logue and Cynthia L. Edler Logue to Paul S. and Brianne L. Montgomery, $600,000.

Dorsey Hall Dr., 4994, No. A3-Elizabeth M. Edwards to Malvin Hiew, $205,000.

Grayton Run, 12005, No. 60-Roger L. and Virginia W. Hartmuller to Edmund G. and Cheryl T. Skordzki, $550,000.

Hereford Valley Trail, 3605-Kyung in and Yesook Lee Suh to Hui Min Wong, $455,000.

Maisel Farm Lane, 4333-Robert Alan and Debra Jane Thurman to Shelly K. and Justin T. Agostine, $647,000.

Old Mill Rd., 9941-Richard Paul and Ruth Ann Wysocki to Christine M. York, $575,000.

Resort Rd., 10530-Vantage Condomnium Corp. to Gerald Apollon, $355,990.

Sheppard Manor Dr., 4606-Venu G. Nemani and Sirisha Updhyayala to Khalid Puthawala and Shabnam Naseer, $935,000.

Wetherburn Rd., 10273-Christopher R. and Lynda M. Gosseelin to Han Joon and Amy H. Seung, $625,000.

CLARKSVILLE AREA

Tall Timber Dr., 11849-William E. and Eileen R. Erskine to Judah B. Landzberg and Tong Che, $700,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Cameldriver Ct., 9477-Friendshipe Properties Corp. to Hayley M. Swearingen, $330,000.

Dawn Day Dr., 6296-Bank of New York Mellon and Cwalt Inc. to Susan Hamilton, $185,000.

Farewell Rd., 9433-Matthew S. Friberg and Carolyn E. Matthews to Angie Espinoza Paredes and Kyle Painter, $282,000.

Honeycomb Gate, 6119-Kevin E. and Nancy A. Taylor to Yosr Jemili, $352,000.

Majors Lane, 6085, No. 11-Tarek and Sharon Jasim Hanif to Akila Rengaswamy Panneer Saklvam and Karthie Lalphic Lalpet Seshadri, $190,000.

Millrace Ct., 5911, No. J202-Golda Virginia Brown to Milan K. Rathnakar and Neeriksha K. Rai, $223,000.

Queen Maria Ct., 8995-David O. and Linda G. Talbolt to Stephanie A. and Nicolas Rivas, $288,000.

Swan Point Way, 7301, No. 14-6-Wendy L. Morone to Ross E. Martin, $364,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

April Journey, 5628, No. 45-Maureen F. Shacrewa to Jean M. Fregeau, $350,000.

Blue February Way, 11900-Anshu Saksena to Gregory R. Johnson, $300,000.

Columbia Rd., 5261, No. 93-Brighton Homes Corp. to Doris C. Lefkowitz, $377,000.

Endicott Lane, 5454-Mary A. Maffei to Damion Van Dyke Kawkins, $250,000.

Harpers Farm Rd., 5705, No. E-Emily Bonham to Timothy S. and Brenda S. Helsing, $199,000.

Jerrys Dr., 6104-Chun Song and Mang Rae Pak to Armin Babaei and Mitra Ahmadi, $728,000.

Lone Tree Ct., 11748-Shawn and Kerry Nave to Chad Price and Kim Watters, $340,000.

Peartree Way, 11210-Mare and Aubrey Canale to Michael David and Kimberly Renee Krauss, $407,000.

River Rock Way, 7746-Williamsburg Group Corp. to Yiqing Wang, $470,137.

Snuffbox Terr., 6449-Jean S. and Penny A. Friedberg to Justin and Callie Conroy, $560,000.

Vantage Point Rd., 5553, No. 24-Thomas Mohr and Laura Mueller to R. and Hilary Mitchell, $327,000.

COOKSVILLE AREA

Drovers Lane, 2025-D.R. Horton Inc. to Austin M. and Larissa Y. Howard, $1.2 million.

ELKRIDGE AREA

Arbor View Way, 8111-Puneet and Rekha Mehrotra to Naser K. and Reema S. Rawashdeh, $507,500.

Bayberry Ct., 6310, No. 1010-Jessica L. Glassock to Christopher M. Rollman, $176,000.

Butterfield Dr., 7813-Titlope Aryo to Eric Y. Bonila Villabos, $270,000.

Daniel John Dr., 7116, No. 7116-Mark Andrew and Jamie Lynn Orlosky to Susan Lynn Clagett, $331,000.

Forever Green Ct., 8118-Heather and Alexandros Lysantri to Randy A. Von Holten Jr. and Chelsea J. Giuffra, $445,000.

Koffel Ct., 6424, No. 7-Emma J. Walker to William R. and Jane H. Malseed, $440,000.

Meadow Rose, 5921-Sunag M. Chong to Lisa W. Sacks, $385,000.

Rockburn Hill Rd. W., 6291-Ryan S. and Jennifer B. Pollard to Mary E. Pollard, $365,000.

ELLICOTT CITY AREA

Blueberry Hill Lane, 7668-June Ann Lawson to Zakaria Ganiyu and Wafa Nachifa, $330,000.

Brittany Dr., 4409-Stephen B. Heuer to Amanda Mazer and Alison P. Stanley, $367,000.

Coltrane Ct., 8501, No. 401-Vicent C. and Dale N. Wilding to Lore B. Cavanaugh, $318,000.

Frederick Rd., 8799-Ecp Porpertes Corp. to Kevin G. Breeden, $285,000.

Harvey Lane, 5234-Gregory M. Miller to Richard O. Addo, $815,000.

Kellan Dr., 5109-Ge Liu and Mei Huang to Ajit B. and Sindhu A. John, $635,000.

Montgomery Run Rd., 8330, No. F-U.S. Bank to Jie Lin and Yingfeng Luo, $163,319.

Old Montgomery Rd., 7970-David T. Marten and John G. Rice to Zachary T. Stone and Claire E. Eckenrode, $400,000.

Roundhill Rd., 4617-Timothy I. French and Patricia Doresy French to Colin O. and Maria K. Schuster, $374,990.

Stonehouse Dr., 8795-Stephen D. Garrison to Ramarao Suvarnakanti, $468,500.

FULTON AREA

Elmwood Rd., 7729-Patricia Hnat to David M. Deiboldt, $876,500.

GLENELG AREA

Roxbury Rd., 14821-Eugen and Shannon J. Kim to Sajit Matthew Kunnumkal and Ponnu Jose, $808,000.

GLENWOOD AREA

Players Way, 15152, No. 18-Christopher A. and Sandra P. Hansen to Ronald W. Burdinski, $440,000.

HANOVER AREA

Banbury Dr., 7043-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Stephen Wonjin Lee and So Youg Ji, $301,580.

Summer Haven Lane, 6227-Matthew and Shilo Weir to Christopher Seto, $475,000.

JESSUP AREA

Willowwood Way, 8847-Raymond M. and Veronica E. Conner to Ronald Wetherson, $265,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Copperwood Way, 7018-Wanda London to Eleanor Kelley, $320,000.

Hingston Downs, 9625-Jeffrey Boteler and Bobbi Hitchcock to Jessica A. Gray, $240,000.

Stirling Bridge Dr., 9672-Rebecca P. Monck to James H. Blackwell Jr., $246,250.

SAVAGE AREA

Savage Guilford Rd., 8312-U.S. Bank to Dominic and Jennifer DiPietro, $275,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Crestview Lane W., 10781-George W. and Carol L. Rehkopf to Michelle Rose and Matthew Waller, $425,000.

Glendower Ct., 9633-Steven Davidson Fyfe and Mary Elizabeth Dankanich Fyfe to Cynthia R. Osazuwa, $275,000.

Harding Rd., 11457-Mary Susan and Fredric W. Tinetti to Steven M. and Amanda L. Regan, $456,800.

Lyon Ave., 9841-Ayim Akyea Djamson to Joseph H. Koning, $326,000.

Northern Lakes Lane, 9732-Ti Yau and Fion Kam to Irum Hussain, $430,000.

Sewall Ave., 9311-Wael Reda Sayed to Gizachew Endale and Eleni Tegegn, $399,000.

SYKESVILLE AREA

Barberry Way, 13730-Robert F. and Carlene Dorsey Coen to Jeffery W. and Shaina M. Mcqueen, $525,000.

WOODBINE AREA

Emmaus Rd., 1225-Charles W. and Sheri A. Schroyer to Charles H. Seaboch Sr., $660,000.

WOODSTOCK AREA

Evening Dew Dr., 2910, No. 64-Daniel M. and Jessica I. Sunday to Gordon D. and Barbara J. Holman, $485,000.