Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Enclave Ct., 25-K. Hovnanian Homes to Christopher Beck and Elizabeth Frederick Kurdle, $624,791.

Lake Heron Dr., 1144, No. 1B-514 Phase II Corp. to Jessica E. Strey, $265,000.

Stonecreek Rd., 1394-Patterson Meade Home Creations Corp. to Jack L. Lahr, $425,000.

Washington Dr., 1224-Norman H. Macleod to Alan G. and Mary E. Macleod, $500,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Annapolitan Lane, 508-Jonathan David Luenfeld to Zhi Mei Li, $202,900.

Brightwater Dr., 155-Leonard C. Brown and Tiffanie M. Thompson to Liza A. and Andrew D. Roe, $219,500.

Coxswain Way, 803, No. 110-John N. Marsh and Karen Marsh Nelson to Kathleen B. Whitelock, $267,900.

East St., 26-Hans and Annemarie Bleiker to Jordan L. Crabtree, Megan R. Crabtree, Deborah Lyons and Michael Lyons, $535,000.

Gov Thomas Bladen Way, 2011, No. 102-Rita B. Shapiro to George B. and Suzanne T. Walton, $266,000.

Leftwich Lane, 547-Brookfield Admiral Square Corp. to Randall Mark Powers and Tony Minh Tran, $475,000.

Mahan Lane, 415-Brookfield Admirals Square Corp. to Jennelle Galetta, $350,000.

Poplar Rd., 1870-Heather James Lauder and Max R. Cruickshank to Mark Lee Hoffman and Kathleen Kim Fleming, $560,000.

Severn Grove Rd., 1937-Linda L. Simmons and David C. Sunderland Jr. to Katherine E. Little, $328,000.

Windell Ave., 324-Felicite Meyers Hawkins to Robert H. and Ellen M. Roy, $470,000.

ARNOLD AREA

Admirals Ct., 210-Calatlantic Group Inc. to Lynwood J. and Nancy Gray, $434,990.

Lake Dr., 930-James and Elizabeth Norton to William T.J. Kaitz and Sarah K. Kaitz, $860,000.

Mago Vista Rd., 915-Gail P. and Wayne S. Miller to Kathryu M. Nicholson and Corey Blazevich, $319,000.

Rugby Cove, 298-Rene B. La Vigne and Alison J. La Vigne to David O. and Cathleen A. Willauer, $3.05 million.

Wilson Rd. N., 863-Stop Home Solution Corp. to Robert A. and Shannon Casper, $440,000.

BROOKLYN AREA

Doris Ave., 411-William Leo and Patricia Jane Weber to Sherri L. and Fred J. Getman, $177,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Clay Hill Rd., 1624-Federal National Mortgage Association to Patrick Krogel, $195,000.

Man O War Ct., 470-Travis C. Crosslev to Amanda and Timothy Vecchioni, $235,000.

Peach Ct., 415-Stanard T. Klinefelter and Michael R. Dulany to Meredith L. Thompson, $265,000.

Southview Dr., 1177-Jeffrey A. Watston to Stanley L. Cohen, $392,300.

Woodtree Cir., 1742-Son Nguyen and Trung Huynh to Robert C. and Cecilla M. Pacturan, $290,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1878-Philip R. and Marcie L. Thurston to Carlos A. and Kathleen M. Fernandez, $262,000.

Hart Ct., 1713-BMB Real Proepterty Corp. to Stephen P. Frost and Emily Marecki, $245,900.

Montauk Dr., 2230-Louie and Anna Landin to Andrew W. and Sarah J. Ochs, $345,000.

Trumbulls Ct., 1604-Brian Charles Field to Sara A. Sullivan and Jason A. Lewis, $524,950.

Wilkshire Dr., 1696-James F. Martinez Jr. to Luc Nguyen, $179,000.

CROWNSVILLE AREA

Algonquin Rd., 1228-William and Angela L. Halamandaris to Maxim Orlov and Virginia Lobach, $1.16 million.

Forest Trail N., 926-Phillip J. Deters to Scott W. Schoenick, $258,000.

CURTIS BAY AREA

Carvel Beach Rd., 446-Harvey Crystal and Ethelynn V. Lodenkemper to Vincent and Dana Blackburn Marks, $190,000.

Waterview Dr., 7904-Frank and Tammi Sojack to Daniel J. and Kristin Marie Mitchell, $349,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Horseman Way, 3517-Emily Keeley and Ernest J. Siegrist to Dusty and Grace M. Egbert, $698,500.

DEALE AREA

Deale Churchton Rd., 5916-Scott Rudolph and Janice Adalia Apple to Stephen and Patrick Nugent, $775,000.

EDGEWATER AREA

Carolina Ave. N., 3674-David R. Rice to Micahle C. and Dana D. Strotman, $530,000.

Hilltop Rd., 1603-Alvin R. and Robin H. Sutherland to Jonathan Howard and Kimberly Maddalozzo Bigler, $359,000.

Sundee Dr., 1318-Keith D. Brown to Benjamin J. Odell and Lindsey K. Sexauer, $539,000.

GAMBRILLS AREA

Autumn Gold Dr., 1102-Bryan S. and Melanie M. Higgins to Yaphet and Kristie Talley, $575,000.

Holladay Park Rd., 1760-South Shore Development Co. and Baldwin Homes Inc. to Melanie M. and Bryan Higgins, $925,000.

Polly Pl., 1608-Chadwick Edward and Nicole Leann Trent to Jonathan Wesley and Kristy M. Maurath, $520,000.

Wigeon Way, 1412, No. 206-Jeannine Salyers to Russell W. and Elzabeth A. Betz, $290,000.

GLEN BURNIE AREA

Central Ave., 406-Marilyn Stansbury and Cleveland W. Mansfield Jr. to Wanda Chambers, $275,000.

Foxview Dr., 138-Deutsche Bank to True Libh Nguyen, $183,000.

Glenmont Ave., 414-Gilbert E. and Vicki E. Heiland to Lawrence Bullen II, $289,900.

Norvelle Ct., 461-Danny Noonan Corp. to Dakota Wendling, $169,000.

Partnership Lane, 1211-Calatlintic Group Inc. to Ronda A. Ward, $339,000.

Roesler Ave., 279-Matthew and Janine Thomas to Karen Reszetylo, $280,000.

Truck Farm Dr., 248-Calatlantic Group Inc. to Maricel Sanchez and Marilyn Sanchez Pascual, $315,000.

Wimmer Rd., 514-Allan S. and Karen D. Blair to Anthony Difonzo, $220,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Archibald Dr., 6891-Nichoals J. Ocannor and Kelli N. Myrick to Joshua Lee, $245,000.

Binsted Rd., 613-Nile and Mechele M. Burgess to Jesse J. Cartzendafner, $209,000.

Fern Hollow Ct., -Calatlantic Group Inc. to Monica T. Scott, $318,363.

Norman Ave., 404-Beth A. Brant and Joseph Brown to Mary E. Ehlers, $262,400.

Thomas Rd., 1039-Edna Jean Marsteller and Terry Ann Marsteler to Jose Kenis Garcia and Luis Adolfo Garcia Portillo, $130,000.

Willow Bend Dr., 413-Ashley E. Kellam and Vincent M. Mayer to Katelyn Brooke and Tyler Ellis Kight, $272,000.

HANOVER AREA

Fairbanks Ct., 7629-Jason Beian and Colleen L. Jones to Kenneth Bouy Jr., $208,000.

Pangbourne Way, 1409-Daniel and Kathryn Engle Wu to Julio C. Careaga, $323,000.

HARMANS AREA

Mill Crossing Ct., 235-Catlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Jung Hee Kim, $390,000.

JESSUP AREA

Rappaport Dr., 7829-Calatlantic Group Inc. to Vitalii M. and Ekaterina Ivanovha Tovkach, $416,000.

LAUREL AREA

Crumpton S., 3378-Teodoro Andrade Ramirez to Cynthia Augustus, $345,000.

Patuxent Landing Loop, 8018-Patrick M. and Vanessa J. Cox to James and Katina Gunther, $524,900.

Spring Gap S., 234-John W. Adams to Pablo E. and Victoria Priscila Villafranco, $240,000.

Woodland Manor Dr., 8523-Paul S. Sloboda and Laurine C. Gibson to Anita R. and Anita Renee Reason, $320,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Hampton Rd., 12-Yvonne M. Steelman to Joel G. Guzman, $205,000.

Wilben Rd., 6432-Judy and Craig Miskill to Joshua M. and Christine D. Harshman, $384,000.

MILLERSVILLE AREA

Brightview Dr., 551-Elaine P. Horan and Deborah A. Sciallo to Amanda N. and Kenneth M. Rhames, $425,000.

Kathy Anne Lane, 1105-Werrlein Properties Corp. to Jacqueline Michelle and Keith Lance Newton, $740,000.

Norwood Dr., 8323-William L. and Sandra L. Poole to Evan S. Christopher and Kaitlyn M. Wilson, $163,000.

Red Birch Rd., 422-Christopher and Laura Grandieri to Jason A. Wasserman and Brittany Griffin, $550,000.

ODENTON AREA

Baliol Lane, 1250-St. Joseph Odenton and Roman Catholic Congregation Inc. to Israel Martinez Alvarez and Maria L. Sanchez Cervantes, $324,900.

Broken Twig Ct., 808-James M. and Christine M. Major to Lonyem Cyrille Tsayo, $417,500.

Farrara Dr., 1319-Department of Housing and Urban Development to Hujia and Dilnar Hasim, $160,000.

Fluttering Leaf Trail, 8621, No. 208-Cleota P. Mcquighan to Mary Drenning, $235,000.

Gray Ibis Ct., 2629-John and Jessica Findanis to Jeremy D., James W. and Seth A. Fenton, $369,000.

Kirbys Landing Ct., 248-Pricilla E. Young to Oluwemimo Saibu, $280,000.

Meandering Way, 1035-Victor A. and Tina F. Lembo to Lisel Mapela Nicole Dotson, $382,000.

Orchard Overlook, 704, No. 104-Cheryl L. Campbell to Brian Wenk, $209,000.

Resty Lane, 600, No. 103-Stacey Newton to Robert D. Newton, $137,950.

Willow Leaf Ct., 2500, No. 2500-Jacques Deverson to Juliana Watson, $195,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Cremen Rd., 1819-Eric D. Norris and James Benson Norris to Scott M. and Jodie L. Nauman, $275,500.

Falcon Dr., 172-Helen Brierley to Lee E. and Gail R. Shepter, $393,000.

Greenway Rd., 8468-Discovery Home Inspections Corp. to Peter Busch, $335,000.

Hillcreek Rd., 1206-Julie L. Vogel and Beverly A. Myer to Bruce Scott, $107,000.

List Ave., 210-Purposeful Properties Corp. to Sinh Truong Vu, $202,000.

Long Point Rd., 1622-Michele A. Rugh and Leonette M. Spencor to Lynda M. Smith, $225,000.

Moonfall Ct., 7712-Ife Yasmiia Creamer to Rosezett Reed, $212,000.

Old Coach Ct., 226-William B. German to Teresa Ives and Mildred Russin, $260,500.

Powhatan Beach Rd., 624-Paul J. Juergens Jr. to Benjamin Fillmore, $228,000.

Robin Air Ct., 3612-Donna Austin to Brandon Plitzko and Kelly Jacobs, $200,000.

Woodland Beach Rd., 1424-Gemini Home Solutions Corp. to Richard Lee and Mary Jane Robinson, $195,000.

10th St., 213-Karen L. Degrazia to Gerard Aretakis, $388,500.

210th St., 714-Liem Nguyen to Feng Xu and Xianping Ou, $257,000.

SEVERN AREA

Brasswood Lane, 7705-Samuel and Jessica Michelle Hernandez to Frances and Kenyon Curd, $475,000.

Disney Estates Cir., 1847-Hoang Van Phan and Kina Phoong Thi Nguyen to Muneer and Tiwancia Moore, $440,000.

Hidden Valley Ct., 506-Ameri Star Homes of Thompson Farms Inc. and Ameri Star Homes Inc. to Benjamin R. and Aden Urbaniak, $536,229.

Montreal Rd., 1874-SJSB Properties Corp. to Syed Rizwan Raza, $350,000.

Richard Ave., 94-Pride Homes Corp. to Brian R. and Andrea M. Teneyck, $374,900.

Telegraph Rd., 7812-Harry Nguyen and Nhu Thanh D. Ngo to Timothy Joseph Dziwulski, $385,000.

SEVERNA PARK AREA

Clarence Ave., 126-Jefton Homes Inc. to John E. Maher III and Lauren H. Thomspon, $509,000.

Emerson Pl., 635-Scott William Nowicki and Joseph Waynard to James Bennett, $220,000.

Kensington Ave., 680-Brian P. and Belinda A. Cannon to Morgan E. and Megan E. Lautz, $340,000.

Old Station Rd., 11-Lillian K. Duden and Judson Kepner Larrimore to Patrick F. and Katie Codd, $350,000.

West Dr., 515-Samuel H. and Alica B. McDaniel to Kelly G. and Craig R. Sturgeon, $355,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Castlebridge Rd., 4809-Wilimington Fund Society and Christiana Trust to Vinod K. and Neeru B. Takiar, $745,000.

Crescent Rd., 4022-Belinda Kelejian and William Gregory Biniak to Jennifer L. Bangh, $409,000.

Eagles Wing Ct., 4220-Jean M. Fregean to Michael C. Malchiodi and Andrea D. Kodys, $598,700.

Green Forest Ct., 3214-Kathleen M. Rappold to Kwabena Aduse and Vera Aduse Poku, $590,000.

Kingscup Ct., 4515-Marc B. and Helen S. Safranek to Brandon and Gabrielle Wash, $365,000.

Melba Rd., 2680-Anthony Garzarella and Funhui Lie to Harsh J. Shah, Kimberly T. Rivera Shah and Jagdish K. Shah, $555,000.

Paulskirk Dr., 3125-Justin Bilik and Laura Swann to Samuel N. Rhody, $482,000.

Resort Rd., 10530-Vantage Condominium Corp. to Christian Karl and Lainey Olesner, $334,990.

Williamfield Dr., 13094-David C. and Kathryn Schanuel to Chad J. Lennon and Joy L. Scott, $650,000.

CLARKSVILLE AREA

Hall Shop Rd., 12210-Elisabeth Berman to Holly M. Schmidt, $463,500.

COLUMBIA (EAST) AREA

Carriage House Lane, 9160, No. 32-Sonni O. Aribiah to Rolando Felipe and Neetu Garza, $315,000.

Deep River Canyon, 6264-Denice L. and James F. Duda to Christine J. Dowd, $360,000.

Gay Topaz, 6278-JT Homes Corp. to James I. and Vika L. Bonamy, $499,900.

Kilimanjaro Rd., 9432-David W. and Kellee W. Conrad to Yessica Martinez Soriano, $274,000.

Majors Lane, 6091, No. 10-James S. Krometis to Evelyn A. Brown, $113,900.

Moonfire Pl., 9246-Bayview Loan Servicing Corp. to Elida and Juan D. Sarmiento, $305,000.

Roundtree Lane, 5619-Wells Fargo Bank to Mir Zare and Parimehr Samizadeh, $380,000.

Tamar Dr., 8370-Clara J. Fritsch and Clara J. Peluso to Tomasz and Marissa Bieniek, $272,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Avalanche Way, 11210, No. B-Dena Engineering Corp. to Dwight D. and Angela A. Wilson, $194,900.

Buckleberry Path, 11320-Dawn Marie Boebel and Michelle Louise Bruns to Reginald A. and Lydia N. Cole, $467,500.

Daystar Ct., 10284-Pinehills Properies II Corp. to Benjamin Grill, $235,000.

Fair Oaks, 10413-Christopher T. and Sara A. Magette to Robert B. and Lindsey S. Creed, $445,000.

Holly Ridge Ct., 6108-Donald J. and Mary G. Gelinas to Jijo and Smitha Antony, $775,000.

Lake Cir. W., 5095-Tracy Leigh Ellis to John E. and Christina B. Torres, $449,900.

Loventree Rd., 6094-Robert Jon and Kay S. Buck to Rebecca Koslover, $500,000.

Rain Dream Hill, 10696-Daniel and Katie M. McCarty to Joshua and Marilyn A. Dellotta, $425,000.

River Rock Way, 7853-John Lionel and Jordan Lyn Nixon to Dongpoyo and Mookung Hong, $535,000.

Tarkington Pl., 5343-Jonathan N. and Elizabeth E. Kromm to Omid Asgari and Mina Shokri, $375,500.

DAYTON AREA

Argo Dr., 13532-Deustche Bank to Edwin Luis Garcia and Melyssa M. Vazquez, $547,000.

ELKRIDGE AREA

Avalon Dr., 6041-Bruce Alfred and Emily Susan Calkins to June Shick Jung and Hwasook Lee, $645,000.

Beechfield Ave., 6389-6389 Beechfield Corp. to Richard Hernandez and Sergio Hernandez Sandoval, $353,000.

Darby Downs, 7223-Karla Plaskett Easton and Karla C. Plaskett to Kyle Velez and Jocelyn Ihrig, $299,000.

Gardenview Dr., 7404-Dennis R. and Elaina N. Golrock to Raymond F. and Lucille M. Smith, $630,000.

Lawyers Hill Rd., 6235-Richard F. Quade Jr. and Denice Michele Hannessy to Joshua Robinson, $650,000.

Millstream Ct., 7982-Christina L. Haynes to David A. Gordon and Rachel E. Ather, $314,900.

Rowanberry Dr., 5968, No. 17-Nichole and Michael A. Garroway to Emily M. Reed, $215,000.

Tranquil Way, 6708-Sang J. and Min J. Han to Qaynen M. Utley, $306,475.

ELLICOTT CITY AREA

Briar Oak Ct., 5399-Bradley M. and Christy A. Andrus to Aaron T. and Rachel Melissa Gifford, $600,000.

Chestnut Farm Lane, 8325-Barbra Colqitt to Jeremy and Amber Didier, $575,000.

Duncan Dr., 5858-Vishal and Shilpa Jain to Daniel C. Marshal, $557,000.

Goldfinch Ct., 5713-Ashish D. Marballi and Sudeepta P. Shanbhag to Erik A. Hasselbarth, $365,000.

High Ridge Rd., 8445-Donald Matthew and Heather Rexroth Poole to Michael L. and Barbara J. Manning, $560,000.

Montgomery Run Rd., 8388, No. E-Reza Mohammad Pourrad and Raheleh Toughiri to Stephen Lloyd Wenger, $204,000.

Rocky Glen Way, 2705-Christopher J. Handy and Patricia A. Swank to Martin A. Friedl and Pamela Ramos, $635,000.

Sicklebar Way, 8724-Shuang Yang and Qiaoying Shen to Abram J. and Sara A. Fox, $439,990.

Sylvan Lane, 3551-Michele and Colin Bickley to Roy Chermikoff and Jennifer A. Facteau, $510,000.

FULTON AREA

Federal St., 11610-Williamsburg Group Corp. to Bradley L. and Tara J. Bacon, $1.79 million.

GLENELG AREA

Roxbury Rd., 15105-Stephen M. and Catherine L. Klien to Edward Thomas and Leslie Lynn McCauley, $1.74 million.

GLENWOOD AREA

Players Way, 15157, No. 21-Run Novak to Brian Robert Smith, Lori Draper Smith and James Arthur Draper, $435,000.

HANOVER AREA

Florey Rd., 6080-Live Feraness Ghrist Corp. to Sai Sai Lwin and Tin Mau Nwe, $464,500.

Mary Theresa Ct., 6311-Peter Dongil Chung to Jean R. Paul and Martine Fortune, $515,000.

HIGHLAND AREA

Green Hollow Way, 6819-Wayne and Grace Park to George L. and Teresa D. Vann, $1.08 million.

JESSUP AREA

Aspenwood Way, 8117-Donald and Jessica Fields to Miguel A. Flores, $268,000.

Wright Pl., 8040, No. 102-Clinton and Melba Wardrip to Paula Trowers, $310,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Copperwood Way, 7019-Terry N. and Colleen Eberhardt to Scott J. Weaver, $315,000.

Quarry Bridge Ct., 9535-Popular Ventures Corp. to Michael J. and Jill M. Brooks, $230,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Marriottsville Rd., 840-William K. and Lutie E. Link to Gregory L. and Katelyn M. Roe, $350,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Aladdin Dr., 7991-Margarete M. Deans to Elmer A. and Susana Campos, $425,000.

Crestview Lane W., 10798-JT Homes Corp. to Zachary M. Peck and Julie Ann Rose, $485,000.

Glendower Ct., 9646-Tiffnie A. McArthur and Tiffnie A. Brandt to Elmer Ovidio Guzman Villatop, $300,000.

Harmony Lane, 9947-Jianhua Zhu and Shie Cheng to Sydney Chauand Trinity Thao Mai, $410,000.

Jester Ct., 9617-Jaime and Brenda Rosado to William R. and Kaitlyn E. Schnieders, $480,000.

Mary Lee Lane, 8346-Kevin Wenchel to Royal A. and Kellie Elmore, $310,000.

Old Scaggsville Rd., 9017-Mario S. and Roxana M. Martinez to Christopher Eugene and Marie Wyatt, $273,500.

Rock Ripple Lane, 9393-Jang Suh to Yousuf and Maha Khan, $400,000.

Shady Acres Lane, 10405-William S. Scindra to Kevin J. Swecker, $574,000.

SYKESVILLE AREA

Gaither Rd., 579-Darren L. and Annette M. Ellegood to Tony A. and Lindsay Callaway, $518,000.

WOODSTOCK AREA

Ganton Green, 2100, No. B-301-Anthony Gomes to Victoria N. Mills, $299,000.