Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Arundel on the Bay Rd., 3200-Michael A. Daras to Joseph G. and Gail M. Seay, $2.4 million.

Blackwell Rd., 1008-Brian F. and Melissa I. Wuest to Agustin Nunez, $350,000.

Jefferson St., 140-Quad Investments Corp. to John Whyte and Jill J. Dailer, $655,000.

Muir Woods Ct., 20-Kenneth R. Tom Jr. to David H. Dinkins, $265,000.

Springdale Ave., 801-Nicholas P. and Eva Louise Rauseo to Jacob C. Doyle, $400,000.

Youngs Farm Rd., 1250-Gregory P. and Karen Lynn McKenna to Serena C. Zhang, $214,900.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Dreams Landing Way, 803-Eva M. Gholson to Robert C. Van Buskirk, $249,000.

Juliana Cir. W., 16-Wanda Chambers to Ngoc Kim Thi Ngueyn, $238,000.

Schooner Cir., 942-Jemes F. Sulima and Brandley G. Sulima to Charles P. and Betty R. Dobbs, $385,000.

Summerview Way, 2706, No. 3103-Anne M. Wolfe to Ricardo J. Murcia Carta and Corina Carta, $224,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Robinhood Rd., 747-John Dave and Lucy M. Faison to Jeffrey H. Scherr, $1.59 million.

ARNOLD AREA

Century Vista Dr., 456-Pride Homes Corp. to Kirstie L. and Armando Santiago, $420,000.

Rosslare Ct., 1007-Georgia Carol Beecher to David Bruce and Susan Jacobs, $515,000.

BROOKLYN AREA

Berlin Ave., 224-Dennis Joseph Harris to Melvetta, Jessie, Jessie Katherine and Melvetta Lorraine Brown, $295,000.

Grape Vine Loop, 781-Tiffany A. Richardson to Anthony I. Enwonwu, $251,900.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Mountain Top Dr., 1027-Rodney Lee and Resha Kay Davis to Andrew and Emily Pappas, $285,000.

Stonehurst Ct., 838-Ryan and Tamaryn Anderson to Angela R. Miller, $355,000.

CHURCHTON AREA

Franklin Blvd., 5522-Carmen C. and James W. Smith to Holly S. Robertson and Joshua David Franco, $305,000.

CROFTON AREA

Albermarle Dr., 1740-Aaron Jenkins to Tasha Gatewod, $290,000.

Encino Dr., 1903-Haywood Nichols and Jestina N. Shearin to Andrew P. McLaren, $190,000.

Manomet Ct., 2311-Richard A. Kennedy Jr. to Paul Edward Lanzillotta, $350,000.

Pawlet Dr., 1954-Rolessia R. Holman to William J. Nicoll, $262,000.

CROWNSVILLE AREA

Maud Lane, 1626-Gary R. and Veronica L. Macelwee to Douglas L. and Lisa A. Abbott, $800,000.

Saint Stephens Church Rd., 1423-Robert E. Gertz to Aaron M. Smith, $745,000.

CURTIS BAY AREA

Chestnut Manor Ct., 961-Michael L. Flaig and Lauren Thurston to Amber Bonnette and Terray Walker, $259,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Danube Dr., 3763-Sara Z. Starry to Thomas A. Dipalma, $360,000.

DEALE AREA

Nutwell Rd., 166-Elizabeth Lynn Adams to Phillip S. and Whitney J. Santee, $140,000.

EDGEWATER AREA

Carolina Ave. N., 3658-3603 Partnership to Vincent M. and Ashley L. Mayer, $515,000.

Rosalind Walkway, 3274-Dana Disborough Strotman and Dana M. Disborough to Amy L. Young, $340,000.

GAMBRILLS AREA

Sappington Dr., 1535-Timothy P. McAuliffe and Sarah A. Billingsley to Jesse L. Bell, $555,000.

GLEN BURNIE AREA

Castle Rd., 816-KD Estates Corp. to Mychal Ross, $246,500.

Furnace Branch Rd. W., 407-Joseph C. and Lisa Cammauf to Thomas Ennalls and Anne Jarrell, $217,500.

Kenilworth Ct., 466-Jung Pyo and Young Sook Hong to Sharon K. Christopher, $170,000.

Oakwood Station Rd., 502-Hanssen Properties Corp. to Robert C. Medura and Nicole M. Nichols Allas, $225,000.

Steeplechase Cir., 134-Jacqueline Houghtpon to Israel O. Aikulola, $345,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Archibald Dr., 6833-Paula A. Nicholls to Adam Marsiglia, $239,900.

Castle Harbour Way, 1105, No. 1D-Chares B. and Patricia N. Armiger to Daniel Hindes, $145,000.

Clear Drop Way, 6511, No. 104-Sandra C. Berry and Peter F. Marsiglia to Sandra C. Berry, $128,250.

Kahler Way, 328-James L. Boney to Tobyas Mfear, $389,900.

Mockingbird Cir., 7214-Stylianos and Dawn Kutob to Meagan Martin, $299,900.

Oakdale Rd., 1428-Lena R. Tucker and Gloria L. Kovalchik to Cedric W. Haygood Jr. and Crystal L. Teal, $200,000.

Stonebriar Dr., 7812-Ellen Ann Wellington and Gary Bain Granger Jr. to Desh Kumar and Srijana Khatri, $517,500.

Turnbrook Dr., 7625-Kenneth C. and Kristjana Cook to Timothy E. and Tracey Jessilonis, $660,000.

First Ave., 19-Shirley R. Rebstock and Bruce Dennis Rebstock to Richard W. and Susan P. Rebstock, $172,000.

HANOVER AREA

Hardwick Ct., 1600, No. 102-Kelly N. Gordon Robinson to Angela C. Lim, $249,900.

Mount Blanc Rd., 7714-Edwin Scott and Peggy Hope Holbert to Matthew P. and Joann D. Boone, $369,000.

HARWOOD AREA

Treiber Lane, 21-Wallace L. Treiber to Debora K. Williamson, $475,000.

LAUREL AREA

Londonleaf Lane, 3411-Loren Kargbo and Loren Gibson to Oscar E. Montalvo, $260,000.

Sudlersville S., 3328-Frederick R. and Joyce D. Tucker to Krystina N. Jackson Hernandez and Henryck Hernandez, $325,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Hammonds Ferry Rd. S., 731-Robert C. and Darlene C. Ziegler to Junxiao Zhang, $300,000.

Lynvue Rd., 815-Shelton C. and Loryn M. Vanghn to Santiago Fondeur Canela, $220,000.

MILLERSVILLE AREA

Highglade Ct., 8293-Highlade Corp. to Aaron and Lauren A. Milligan, $685,000.

Overcup Ct., 344-Robert J. and Vivienne L. Miller to Won J. Kim, $635,000.

Villaggio Dr., 8159-Richmond American Homes to Whitney R. and Daniel Schroeder, $414,064.

NORTH BEACH AREA

Albany Ave., 7016-Ralph Caparatto to David and David Russell Wright, $340,000.

ODENTON AREA

Bragg Blvd., 130-Jones Holdings Corp. to Karina R. and Chritopher L. Santiago, $445,000.

Greencrest Lane, 520-Pauline S. and Conrad P. Brown to Brian A. Jollie, $256,000.

Pine Drift Dr., 704-Wanda M. Payne to Mitchell Gray and Rachel L. Odom, $315,000.

Saint Michaels Cir., 255-Lawrence Bernard and Elanie Ruth Harvey to Ashley Arthur Williams, $308,000.

Tenbrook Rd., 1336-Michael Anthony Causins to John D. Thomas, $265,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Apple Jack Ct., 4020-Rafael and Nichole Velez to Celia L. Nasr, $296,000.

Cape Splitt Harbour, 1008-Benjamin J. and Amber R. Godard to Matthew R. Ferro, $232,500.

Dale Rd., 165-Thomas and Marian R. Skillman to Timothy M. Wiley and Kathleen E. Skillman, $214,700.

Duvall Hwy., 689-Dietc Financial Corp. to Jerry C. Heins, $110,000.

Longview Ave., 909-Craig D. and Shirley Saunders to Christopher M. and Gillian Root, $372,000.

Mountain Rd., 4721-Angela M. Turcotte to Kyle Matthew Laurie and Steven Lee Meeks Sr., $219,000.

202nd St., 814-JDM Ventures Corp. to Jason and Claire Arneaud, $298,000.

213th St., 668-Stat Plumbing & Heating Corp. to Alexis H. Courtios, $239,990.

RIVA AREA

White House Rd., 2837-Jeffrey T. Myles and Cary Anne B. Myles to Dian and Michael Jones, $266,000.

SEVERN AREA

Brookmead Ct., 8035-Oluwseyi A. Solaru and Adetayo A. Sosanya to Shushania Duckett and Marquis Lavar Suber, $295,000.

Clark Station Rd., 8090-Steven M. Sindler and Norman E. Weeks Jr. to Tracy T. Burke, $140,000.

Huguenot Ct., 7890-MP Green CHS 16 Corp. to Daniel R. and Mandie T. White, $334,900.

Periwinkle Way, 7707, No. 72-Daniel Sullivan to David M., Annie and Annie M. Lin, $270,000.

Stevenson Rd., 776-Mrcellen K. and Marcalene K. Gilbert to Frederick Sporrer IV, $300,000.

SEVERNA PARK AREA

Community Rd., 328-Duane C. Merkel to Kathleen and Kevin P. Mulford, $575,000.

Heavitree Lane, 504-Wayne J. and Jennifer L. Schepens to Elizabeth and Patrick Tenbrink, $769,900.

Saint Ives Dr., 230-David A. and William Raymond Godwin to Megan and Dorian Keydash, $380,000.

Triple Oak Ct., 201-Stephe and Tina Lee to Bethany Baxter, $489,900.

TRACYS LANDING AREA

Tracys Lane, 11-Walter E. and Elizabeth A. Hayes to Roy Brent Fuller and Sarah B. Clark, $460,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Alpine Rose Bend, 4504-Paul Brophy and Mark K. Reilly to Patrick D. and Sara J. Riley, $580,000.

Chateau Ridge Dr., 3738-Mark Gavino and Henry Gavino to David M. and Laura N. Tomney, $565,000.

Foxhound Rd., 2802-Yancey S. and Rosemary Zinkon to Gregory and Pamela Clarkson Freeman, $520,000.

Hallowed Stream, 4639-Michael V. Larie to Tanisha M. Yi, $350,000.

Jonathan Rd., 2618-Michael J. and Linda L. Wilkins to Juanita McNeal and Samuel Fordjour, $410,000.

Melba Rd., 2521-Raymond H. Berger and Anna Elizabeth Berger to Ashraf Gawargeyous and Ereny Abady, $345,000.

Rope Maker Dr., 10141-Diego M. De Sande and Karina C. De Sande to Sumangal and Madhura Kane, $590,000.

Wild Olive Ct., 4987-W. Creek Corp. to Zuofeng Zhang, $1.28 million.

CLARKSVILLE AREA

Kells Ct., 6500-Takashige Asa to Nitin and Swati Verma, $740,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Alderleaf Pl., 5781-Michael G. Benemerito and Emerald Jade J. Benemerito to Robert F. and Helen V. Rhoades, $279,900.

Blade Green Lane, 8934-Maureen A. Hartman to Joann P. Jones, $295,000.

Deep River Cayon, 6244-Anand and Smita Awasthi to Patrick Francis Breen and Michelle Elizabeth Mallen, $330,000.

Hayshed Lane, 8703, No. 21-Britnev Moore to Anzony Jared Baide Hernandez, $120,000.

Lapwing Ct., 9296-Sashank K. Reddy and Karan Chopra to Karan and Jasleen Chopra, $132,800.

Margrave Mews, 5726-William J. Slacum to Johnny and Suzanne Vo, $425,000.

Sunfleck Row, 6980-Robert P. and Jeanne M. Jennings to Kenneth and Lauren Bueger, $375,000.

Twenty Year Chase, 6209-Deborah B. Drake to Barbara J. Simmons, $449,000.

Wolf River Lane, 5444-Lift Capital Group Corp. to Loretta A. Kosechki, $400,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Cedar Lane, 5484, No. B2-Leonard Frazier and Odore R. Frazier Jr. to Savitri Heeralal, $151,000.

Gaither Hunt Lane, 11036-Wayne Kiyoto and Pearl Tamiko Mihara to Theodore Thomas and Anna R. Muench, $686,000.

High Tide Ct., 5469-Roger A. Horwitz to Jennifer Mendoza Samson and Lenin Anthony Joseph Samson, $224,000.

Pembroke Green Pl., 10216, No. 92-Michael L. and Tina R. Veen to Wai Loong and Wai Kuen Hon, $405,000.

Running Brook Rd. W., 5248, No. 101-Federal National Mortgage Association to Nicholas William Applegate, $147,500.

Sleepy Horse Lane, 12218-Sleepy Horse Corp. to Kyung Sook Lee, $410,622.

Watch Chain Way, 5910, No. 603-Steven R. and Judith Kline to Diana Reconco, $139,900.

Windstream Dr., 10001, No. 908-Deborah L. Whipple to Rita Guida, $378,000.

DAYTON AREA

Linthicum Rd., 4435-Joseph A. Cook to Charles K. and Colleen P. Rayland, $680,000.

ELKRIDGE AREA

Coxwold Dr., 6437-Sundarajan R. Nathikudi and Rekharani R. Mudumbi to James and Jennifer Bodsford Luk, $480,000.

Ellis Wyatt Ct., 7914-Beazer Homes Corp. to Tolulope Shoyemi and Adewale Oparinde, $419,990.

Hunter Rd., 6669-Lavande Stuido Corp. to Alexander N. and Cody Lewandowski, $387,000.

Maidstone Pl., 7238, No. 240-Jamie Preisinger and Jamie Murphy to Constance G. Spindler, $310,000.

Rowanberry Dr., 6041, No. 13-Bruce and Nneka Pinder to Olawunmi Olufowobi, $217,000.

Silverleaf Oak Rd., 7116, No. 230-Andrew M. Valderas to Daniel Shin, $304,000.

ELLICOTT CITY AREA

Brightridge Ct., 8122-Dminic and Maber Dinisco to Hooman Mhamoodi Zarandi and Mahasa Vatasndoot, $295,000.

Elko Dr., 8158-Patricia A. Mallory to Kristen Sunwoo and Shawn Kyu Lee, $590,000.

Golden Grain Ct., 8615-Lien B. Vu Nguyen to Zerihun Diriba and Hiwot Assefa, $525,000.

Kings Heights Rd., 8368-James O. and Merilee K. Clay to Ellsworth J. and Katherine B. Welton, $610,000.

Nottingham Way, 8034-Robin L. Kelley to Bartie L. Kelley, $100,000.

Rolling Brook Way, 4301-Bhavandeep Bajaj and Jasleen Bedi to Venkatranga Hampapur and Spatika Venkatranga, $699,900.

Stone Crop Dr., 8265, No. F-Angela Marie McCloskey to Angela Marie McCloskey and Veronica Simpson, $79,627.

Sunnyside Lane, 2718-Jiji Chen and Duosha Hu to Chetan Pallai Venkata and Jamuna Devi Ramesh, $500,000.

Worthington Way, 5021-Margarete M. and Mary C. Lawson to Sanjeev Kumar, $350,000.

FULTON AREA

Morris St., 7523-Tae H. and Geeyeon Wei Kim to Vi H. and Harmonie A. Nguyen, $715,000.

Tilghman St., 7909-Austin C. and Alan C. Bogus to John Edward Brown, $560,000.

JESSUP AREA

Andiron Lane, 8050-Ruth Broome to Matthew Lawrence Stinchcomb and Kelly Elizabeth Hanlon, $350,000.

Quiet Water Way, 10109-Donna Joan and Joan L. Boswell to Dai Mang, Van Uk, Hellin Rai and Hellin Raj, $484,990.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Eden Brook Dr., 7100-Margaret M. Wolf to Daljit K. Beesla, $300,000.

Rain Flower Way, 7528-Premnath and Sunder Prabha Bhatia to Shani C. Carter, $263,900.

MARRIOTTSVILLE AREA

Sand Hill Rd., 2172-Perry C. Zabaldo to Robert Anderson and Gina Ann Radcliff, $510,000.

MULLINIX AREA

Lakeview Dr., 639-Adam and Erica Wight to Sandra Battista, $379,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Anfred Dr., 7914-Judith Louise House to Shana Masullo, $385,000.

Canterbury Riding, 9256, No. 68-Angela M. Dawkins to Richard Xuli Fu and Nicole Ming Yan, $124,000.

Crestview Lane E., 10718-Mary Kelly Perschy to Thomas Matthew and Ruth Alice Gallagher, $435,000.

Heatherwold Dr., 8489-Sturt and Carla Colvin to Margo Hopkins, $585,000.

Rippling Branch Rd., 8241-Glenn L. and Elizabeth S. Connor to Jason F. Grant and Jenna K. Damron, $562,000.

Twin Fawn Trail, 9928-Beazer Home Corp. to Mrinal and Leena Sarkar, $636,035.

Whiterock Ct., 10643-Raouf M. Aboudou to Caeli Dianne and Jacquin Corradini, $299,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Rover Mill Rd., 14142-Robert E. and Patricia S. Fetner to Scott Philip and Katherine Virginia Hanna, $540,000.

WOODBINE AREA

Old Frederick Rd., 14827-Gary M. Hopilifield and Cynthia Ann Gilley to Tammy and Dale Kelley, $278,200.

WOODSTOCK AREA

Winstead Ct., 10307-Dribben and Maura Sherman to Todd R. and Katie M. Tach, $663,000.