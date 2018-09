Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Beards Dock Crossing, 407-Carl Ronald and Victoria Duncan to Karen E. Sparks, $1.25 million.

Hilltop Lane, 302, No. 302A-Brandy Jo and Joanne Ferguson Skyes to Thomas Alston, $219,900.

Primrose Rd., 1388-Jonathan A. Cordle and George B. Kuebler to Mirna B. Sola Barrientos and Ovidio Pena, $199,900.

Silverwood Cir., 7, No. 7-Department of Veterans Affairs to Britny L. Blevins, $165,985.

Victor Pkwy., 101-Charles G. and Catherine Tasker to Antonio D. Valle and Igna Recinos, $258,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Baldridge Rd., 25-Brian E. Ray and Birgit Raalbrecht to Devon and Megan Goforth, $408,000.

Compass Dr., 2671-Maryann P. O’Donnell to Katherine M. and Roger M. Knadle, $260,000.

Madison Pl., 58-Vincent R. Latesta to Megan Moore and Jonathan Line, $425,000.

Paw Paw Cove Ct., 539-Robert E. and Marjorie A. Goode to Andrew P. Creveling, $545,000.

Riva Rd., 2572, No. 3B-Julie A. Orsini to Justin J. Kischefsky, $190,000.

Topmast Ct., 2781-Troy and Frances Delores Daniel to Mary Ann and Christopher Fitzptrick, $315,000.

ARNOLD AREA

Blue Fox Way, 950-Paul and Kimberly Della to Tiffani N. and Michael McEntegart, $378,000.

Greendale Ct., 1444-John R. White and Harriet H. White Trust to Tina A. Seelos, $165,300.

Mason Lane, 455-Suzanne Schriber to Diana M. and Levi I. Potensky, $387,500.

Summerwood Ct., 1211-Matthew P. and Kristin Marshall to Allison Rocco, $257,000.

BROOKLYN AREA

Pope St., 5710-Carol A. Mullinix and estate of Naomi Delores Root to Isaac I. Daniel, $109,000.

Townsend Ave., 215-George D. Link Sr. and Georgia Rosado to Augusto Benties, $165,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Burley Lane, 1840-M. Shwan and Stacia Karntz to Linda M. and Thomas A. Miller, $391,667.

Secretariat Dr., 1673-Edward A. Schmid to Danielle Cunningham, $194,600.

CHURCHTON AREA

Carvel Dr. W., 5609-Evelyn B. Woodson to Denis A. and Shannon L. O’Connell, $372,500.

CROFTON AREA

Aberdeen Dr., 2211-Pamela S. Davis to Matthew G. and Raven A. Kerns, $227,900.

Bolton Lane, 2429-Juanita Powell to Toni Shennell Garrick, $282,000.

Crofton Pkwy., 1437-George M. and Geraldine L. Barksdale to Michael C. and Catherine Watson Bye, $280,000.

Hillburne Way, 1805-Janice A. Murphy to Michael R. and Melissa A. Marshall, $515,000.

Patrice Cir., 1693-Terry W. Sullivan to Derek and Melissa Parvizi, $509,000.

Worrell Ct., 2675-Department of Housing and Urban Development to Arthur R. Bryant Jr., $330,000.

CROWNSVILLE AREA

Ritchie Rd., 904-Lori E. and Tina M. Wagner to Nathaneal Register and Lana Malene Ansay, $339,900.

Valentine Rd., 754-Cara Diaz Lomangio to Amber E. Emory, $388,000.

CURTIS BAY AREA

Gardenview Ct., 7118-Michael G. and Holly D. Greenstreet to Jaclyn Michelle and Robert Nathan Lake, $244,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Anglesey Dr., 1321-Debra D. Carson to Elizabeth Ann and Richard Alan Willis, $725,000.

Rutlandview Dr., 1105-Sharon K. McKenrick and Brian K. Friedrich to John R. and Doris J. Holder, $536,269.

EDGEWATER AREA

Braxton Way, 215, No. 215-Austin R. and Laura R. Van Olst to Rachel Foley, $352,500.

Fairhill Dr., 1712-Brian R. and Yelena S. Post to Rodolfo Rodela, $307,000.

Ridgeville Rd., 1913-Pennoyer Family Enterprises Corp. to Andrew William Haas, $310,000.

Tacoma Rd., 1702-George A. and Diana L. Martinez to Bredan P. Reilly and Yanchun Zhang, $310,000.

GAMBRILLS AREA

Autumn Valley Cir., 2235-Department of Veterans Affairs to Elena Cranina, $335,000.

Justin Dr., 1721-Jose C. Juambeltz and Laura S. Radesca to Devon Raquel and Alexis Nicole Harris, $665,000.

GLEN BURNIE AREA

Braden Loop, 1457, No. 1457-Jasmin and Rafael Marrero to George R. MacFarlane, $273,000.

Dogwood Dr., 512-Department of Housing and Urban Development to Ulies Ayala, $175,000.

Manning Rd., 1708-Carl J. Tenner and estate of Robert Lockman to Erick B. Metzger, $184,000.

Poplar Ave., 102-Bryan S. Pratt to Yuxiu Fu, $120,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Chester Cir., 15-Aileen Clift to Nicole M. Dunn, $201,370.

Gaylor Rd., 359-Edward Thomas and Mary E. Yurish to Lindsay Lofortune and Kevin Swansburg, $300,000.

Hummingbird Dr., 7176-Erik John and Terri Lynn Gazdig to Yaniya R. Wilkins, $316,500.

Marley Pointe Ct., 510-Nicholas Tolios to Amy L. Wengert Purzner and Steven C. Purzner Sr., $400,000.

Shore Dr. S., 897-Donald W. and Diane C. Guthrie to Karl Borst, $425,000.

Thompson Ave., 288-Heidi H. Kreitzburg to Frank A. and Alexandra L. Wieklinski, $356,000.

Williams Grove, 7127-Eugene Lisitsa to Alvin A. Joy Melendez, $345,000.

HANOVER AREA

Allerford Dr., 1717-Brock J. and Jennifer M. King to Terrence M. and Maria Q. Byrne, $442,000.

Helston Ct., 7522-Lifeng Pu and Wenjie Bhai to Qing Tao and Xiujin Ni, $365,000.

HARWOOD AREA

Indigo Lane, 4433-John K. and Ofilia Geoghegan to Christopher R. and Casey L. Thayer, $539,900.

LAUREL AREA

Cherry Hill Lane, 204-David A. and Kathleen F. Kitchin to Natisha N. and Shawn Watkins, $414,000.

Wye Mills S., 3369-Carl S. and Ann M. Bremser to Heath M. and Brit Hansen, $275,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Evelyn Ave., 715-Rental Holdings Corp. to Troy M. and Yvonne E. Yates, $180,000.

MILLERSVILLE AREA

Nathan Way, 228-House Buyers of America Inc. to Aamer J. Oureshi, $214,900.

Valleywood Rd., 518-Fred H. and Beatrice M. Billups to Gregory G. and Patricia H. Strott, $1.46 million.

Woodland Rd., 8354-Castle Rock Builders Inc. to Rodney M. Laws, $384,000.

NORTH BEACH AREA

Walnut Ave., 664-John P. Winburn and Bonita L. Hollis to Pedro Fortun Ibanez and Monica L. Velasco, $580,000.

ODENTON AREA

Commodore Ct., 2107-Andre A. and Karineh Tarpinian to Erica D. and Christopher A. Gerald, $270,000.

Little Patuxent Ct., 8730-U.S. Bank to Peter Vartabedian, $295,000.

Prince Charles Ave., 538-Federal National Mortgage Association to Robert and Madge Bowen, $195,000.

Streamview Dr., 2654-Mark and Catherine Milhoan to Mohammad Ullah and Fatema Haque, $360,000.

Wintergreen Ct., 8607, No. 104-Donna Ervin to William S. and Peggy A. Dvornicky, $235,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Brookfield Rd., 1-Greentre Builders Inc. to Wayne H. Fraiser, $415,000.

Centergate Ct., 7843-Cross Country Equity Corp. to Nicole D. and Jose M. Perez, $292,750.

Druid Hill Ave., 914-Patricia Bannan and Laura Waters to Travis K. Arizpe and Shaylynn L. Plant, $370,100.

Flora Lane, 8028-Bonnie Lowe Welsh to Sammy S. and Caitlin B. Jackson, $397,000.

Holmespun Dr., 1278-Blanche Walker to James Wilson IV, $200,000.

Locust Dr., 1092-Monica I. Muhammad to Michael Degrcenia, $320,000.

Neptune Dr., 8570-Glade F. Flake to Jade E. McMorrow and Damen M. Vacek, $194,900.

Woodland Beach Rd., 1401-Federal National Mortgage Association to Edward J. Gill Jr., $243,000.

210th St., 762-Elissa Zeitschel to Ronald L. Geho, $312,000.

RIVA AREA

Fern Rd., 504-Robert L. Bassford Jr. and estate of Mary Louise Bassford to Coleen M. Prosser, $183,000.

SEVERN AREA

Carinoso Cir., 1157-Kiesha Vassiann Campbell and Marcus A. Newton to William Abram Veasey, $385,000.

King Philip Cir., 1500-Sean Powley to Deirdre Kilpatrick, $276,000.

Musical Way, 7314-Charles F. Capri to Brady P. Johnson, $288,000.

Saint Francis Dr., 8238-Toll MD VII to Joseph R. and Emily B. Krycia, $682,837.

Wood Carriage Way, 1705, No. 116-Anuradha Gupta to Sabria Poncio, $265,000.

SEVERNA PARK AREA

Haven Dr. W., 301-Anne H. Laney to Scott C. and Lisa Barley Mielke, $340,000.

Riverside Dr., 84-Barrie Madison McInnes to Taras Hnatyshyn, $425,000.

SHADY SIDE AREA

Bay View Ave., 1182-Phoenix Property Developers Corp. to Jeffrey and Kim Wright, $295,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Carillon Dr., 10070-Dwayne B. and Carolyn T. Dixon to Belene W. Bekure and Yayehard H. Essayas, $505,000.

Dorsey Hall Dr., 4900, No. 3-Thomas M. Meachum to Josephine L. Bright, $183,000.

Heritage Hill Lane, 4200-Guanying Li and Yaqing Wu to Jane Allen and Timothy Newell Blayman, $764,000.

Leyden Way, 4766-Ernest H. and Linda R. Crawford to Wenyang Xia, $333,000.

Open Run Rd., 12012-Edward Case and Paula Lynn Winkis to Bruno and Adriane A. Hanelt, $730,000.

Tuscany Rd., 10205-Bala and Kamala Subrmanian to Ashish Kumar and Shilpi Srivastava, $535,000.

CLARKSVILLE AREA

Bragdon Wood, 11725-Jay Richard Savary to Robert and Joanne Savary Mench, $215,000.

Ten Oaks Rd., 6000-Daniel D. and Kelly M. Reese to Catherine Marie Castellan, Bridget M. and Leonard A. Pettiford Jr., $640,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Broken Staff, 7351-Cynthia Wojick to Deborah D. Nelson, $340,000.

Lambskin Lane, 9114-Cindy F. Sutton to Robbin Gillian White, $249,000.

Majors Lane, 6085, No. 4-Charles W. and Shirley Nunley to Jayme Brown, $100,000.

Phillip Dorsey Way, 9068-Mischelle L. Van Brakle and Wilfried Junker to Daniela and Sergiu Arapu, $488,888.

Silver Trumpet Dr., 8355-Scott Frank to Daniel Myung Oh and Eun J. Back, $280,000.

The Bowl, 5993-Clare V. King to Alexander and Kimberly Eichmiller, $442,500.

Wind Rider Way, 6308-Maryam Ghahhari to Peng Zheng, $320,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Bridlerein Terr., 10703-Shirley M. Mercer to Shannon D. Nixon, Daivon Xavier Nixon and Gregory Lydell Nixon Siscoe III, $319,800.

Columbia Rd., 4912, No. 7-Kendra Mather to Melanie Torain, $197,000.

Faulkner Ridge Cir., 10566, No. 5B6-Johnny and Suzanne Vo to Leonard Djomgoue, $199,000.

Harpers Farm Rd., 5685, No. C-John W. and Kathleen Harris to Laura Ann Beck Howe, $208,500.

Olde Woods Way, 10823-Jesse B. and Lori A. Bewitt to Darren D. Smith, $325,000.

River Rock Way, 7746-Williamsburg Group Corp. to Yiqing Wang, $470,137.

Shell Flower Lane, 11512-Denton and Donna Smith Carter to Christopher G. Ebeling, $320,000.

Symphony Way, 10709, No. 207-Howard J. and Helaine M. Tossman to Andrea G. Luke, $305,000.

Wild Ginger Ct., 6080-Taesoo and Young Hee Park to Kathleen and Kevin Moody, $310,000.

Wood Elves Way, 11129-William W. Destler and Rebecca L. Johnson to Bradley J. and Nicole W. Klein, $479,900.

ELKRIDGE AREA

Hampton Pl., 6306-Maren and Brian Simons to Chandan and Bibhu Tamrakar, $365,000.

Linden Ave., 6939-Michael L. Walker and estate of Catherine S. Walker to Marvin Fuentes, $197,000.

Rock Glen Dr., 6080-Nationstar Mortgage Corp. to Bhupinder Kaur and Manjit Singh, $189,000.

Water Oak Rd., 7026, No. 30-Bank of New York Mellon to Hong Gao, $231,000.

ELLICOTT CITY AREA

Attenborough Way, 4808-Paul S. and Renee S. Spiegler to Walter Cole and Sucharitha Thokala, $710,000.

Dawson Manor Dr., 8920-Douglas R. and Tricia Hudson to Sadeep Moorthiyedath and Aarathi Thiruvillakkat Narayanan, $435,000.

Ilchester Rd., 4665-Thomas F. and Lorraine M. Roth to Trevor and Rebecca Scott, $657,000.

Montgomery Run Rd., 8330, No. B-Craig L. Darby to Christina M. Burgan, $155,000.

River Ridge Trail, 2540-NVR Inc. to Karen Stewart, $783,545.

Sandstone Ct., 7705-Donald E. and Fern B. Gibson to James Edward Stewart and Sarinda Rose Julienne Stewart, $565,000.

Stonehouse Dr., 8743-Jin Hyuk Kim and Younga Choi to Pavankumar Sreeramani and Jyothi Ravilla, $471,000.

Waterloo Rd., 5004-Michael D. and Nicole Lecza to Joseph A. Bloom, $350,000.

FULTON AREA

Market St., 11332-Mariem Cardenas to Jonathan and Emily Bondroff, $632,500.

HANOVER AREA

Hanover Rd., 6095-Timothy and Teresa J. Collins to Landon and Cassandra Ledoux, $450,000.

HIGHLAND AREA

Byefield Dr., 12934-Chan Chang and Hye Jin Kang to Hye Jin, Sae M. and Hee Chan Chang, $189,237.

JESSUP AREA

Hub Garth, 8831, No. 12-Eva F. Anderson and Anderson Dunbar to Mary Belgard, $339,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Blue Sea Dr., 8806-Michael R. and Janine M. MacDonald to Richard F. Grinshpun and Sheila R. Harringan, $470,000.

Hingston Downs, 9624-Stephen Cohen to Cory K. Chon and Kyung Lee, $240,000.

Summer Leave Lane, 7518-Seyed Ahmad Ghozati and Masoumeh Khoshnevis Rad to Jeffrey and Rita Wheelock, $470,000.

Weather Worn Way, 7537, No. A-PNC Bank to Stella M. Meusch, $185,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2251, No. 5-NVR Inc. to Everett L. and Violeta E. Greene, $319,990.

SAVAGE AREA

Savage Guilford Rd., 8206-Linda Faye Collins and estate of Mary A. Keeney to Dina S. and Jose M. Contreras, $280,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Cabot Ct., 9335-Jason Alan Niemeyer to Van L. Rin and Naw Pa Saw Wah, $250,000.

Chaton Rd., 9540-Shakir Muradymov and Dina Abkirova to Henry Huynh, $380,000.

Donnan Castle Ct., 9520-Justin A. and Lita Parke to Johnathan Wilkes, $276,000.

Gorman Rd., 10609-James E. Rogers to Eric Thomas and Edith Ravae Morris, $415,000.

Mellow Ct., 9513-Keith E. and Theresa M. Thorburn to Charity and Kenneth N. Boachie, $410,000.

Sea Valley Way, 9912-Steven Roy and Karen Lynn Olson to Trina M. Cobb, $657,000.

Whiskey Run, 9887-Rhonda Lee to Esse Blessing Williams, $185,000.

SYKESVILLE AREA

Underwood Rd., 1265-Anna L. and Charles K. Lape to David A. and Cynthia L. Hanken, $475,000.

WOODBINE AREA

Jennings Chapel Rd., 3844-Julia Dunn and John J. and Beatrice H. Iglehart Trust to Thomas J. Iglehart, $114,347.

WOODSTOCK AREA

Folkestone Way, 10714-Henry Sirola to Zhibin and Quinghui Xu, $462,000.