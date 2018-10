Anne Arundel County

These sales data, recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Belvedere Ct., 11-Barbara J. Peterson to Johnny Xian Yi Mao, $234,000.

Gordon Cove Dr., 1514-Fred H. and Beatrice M. Billups to Gregory G. and Patricia H. Strott, $1.46 million.

Muir Woods Ct., 6-Stanard T. Klinefelter and Michael R. Dulany to David Price, $245,000.

Skippers Ct., 1-Elizabeth Hiller and Elizabeth C. Bertocohio to Joseph Eugene Jenkins and Kira Elizabeth Zuber, $310,000.

Windwhisper Lane, 20-Michael W. and Lisa A. Fox to Faith Christina Kienstra, $470,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Heritage Ct., 5-Department of Housing and Urban Development to Shonnete Blake, $121,526.

Porter Dr., 155-Michael Richard Kellermann and Rebecca M. Nelson to John P. and Xin H. Swanson, $450,000.

Sawgrass Way, 968-Mary Christine Jackman to Elmer G. and Kim Smith Bumbray, $364,900.

Summer Village Dr., 123-John P. and Megan E. Downs to William J. and Lisa D. Piechowski, $495,000.

ARNOLD AREA

Greenhill Rd., 1163-Matthew Joseph to Joshua B. Kellenbenz, $270,000.

Palmwood Ct., 1170-Clayton and Mary C. Schuller to Stephon C. and Jin H. Green, $279,000.

BROOKLYN AREA

Cresswell Rd., 616-U.S. Bank to Christopher F. Smith, $150,000.

Pope St., 5717-Charles M. and Barbara L. Schurman to Byron L. and Chastity M. Nichols, $167,500.

Sixth St., 5222-Adrianne Legrand to Raven Anan, $195,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Canal Lane, 629-David S. and Angela M. Wright to Michael F. O’Meara, $725,000.

Mount Alban Dr., 701-J. Wagner Homes Corp. to Sara J. Hill and Joseph M. Moore, $560,500.

Stern Ct., 1609-Deirdre Walsh and estate of John Walsh to Michael W. and Jayne A. Roessner, $520,000.

CROFTON AREA

Airy Hill Ct., 1609E, No. 8E-Deutsche Bank to Peter Corriero, $165,000.

Earlham Ave., 1604-BW Homebuyers Corp. to David and Caitlin Spells, $470,000.

Hornbeam Dr., 1515-Christopher R. and Elizabeth M. Petrie to Samantha and Jonathan Barron, $575,000.

Pawlet Dr., 1943-Nave Investments Corp. to Jacqueline Carlton, $227,000.

Thornbury Ct., 1436-Joshua S. and Kristen M. Martinez to Susana M. McCoy, $343,000.

CROWNSVILLE AREA

Brewster Gate Rd., 1508-Barry C. West and Nicholas J. Kallis to James A. and Corina Greig, Stacia M. Karntz, Linda M. Miller and Thomas A. Miller, $770,000.

Walnut Trail, 375-Stephen Dirdley to Luke P. Rehr and Taylor L. Simon, $315,000.

CURTIS BAY AREA

Hidden Creek Way, 7841-Kim Wittler to Rogers Romeo Gross II, $250,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Blackberry Lane, 3313-Joseph P. and Patricia E. McElhenny to Carlos and Caitlin Pavon, $408,000.

Saint George Barber Rd., 1005-James H. and Jennifer P. Beard to Bobby L. and Kimberley A. Roberts, $520,000.

Williamsburg Rd., 3526-Deborah L. Dimarino and Elmer H. Sappington to David Owen and Martha Geneva Campbell, $500,000.

EDGEWATER AREA

Cardamon Dr., 111-K. Christine O. Neill and estate of Charles E. Phillips to Ashley M. Whetzel and Diane G. Donovan, $565,000.

Galewood Dr., 217-Thomas S. and Lynn T. Hinkel to Brian Scott and Sara Jo Bosworth, $415,000.

Riverton Pl., 140-C. Randolph and Phyllis E. Marshall to Matthew P. McDaniel, $462,500.

Valley View Ave., 122-Theron H. and Joseph D. Johnson to Stephanie Harper, $295,000.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2610, No. 105-Richard N. and Richard J. Arnold to Dwayne Anthony Boyd, $209,000.

GLEN BURNIE AREA

Broadview Blvd. N., 120-Timothy Kile to Lauren Postley, $310,000.

Elizabeth Rd., 524-Maple Rock Corp. to Manuel Bran Flores, $339,900.

Range Rd., 115-Buddy S. and Amos F. Pennewell to Norma R. and Dagoberto R. Rivera, $385,000.

Third Ave. SW, 422-Debbie J. Carrico and estate of Donald E. Kinch to Matthew D. and Lenita C. Elletson, $234,900.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Benmere Rd., 202-Art Homes Corp. to Paul E. Hargett Sr. and Lisa C. Stranski, $295,000.

Cheverly Lane, 7858-Shermar Corp. to Jennifer G. Sezemore, $2,000.

Isted Rd., 1405-Credible Homebuyers Corp. to Carlos Cisneros Avarca, $227,500.

Midland Rd., 127-Andrew S. Leary to Sarah Fawzy, $215,000.

Oakdale Rd., 1424-Steven C. Purzner and Amy L. Wengert to Garrett Long, $150,000.

Stallings Dr., 7273-Lydell Steven Owens to Mamud Mansaray, $315,000.

Timbercross Lane, 7689-Bin and Robert J. Holic to Cynthia L. Gerety, $244,990.

First Ave., 2-Elevation Investments Inc. to Brad Lambert and Meghan Schuessler, $216,000.

LAUREL AREA

Kendall Ct., 8415-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Ali, Shirin and Arsh Mohamed Akbar Manejwala, and Aisha Hasan, $395,990.

Shannons Aly., 8110-David S. and Pam McCord Reynolds to Tikvah S. and John A. Anisowicz, $320,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Ardmore Rd., 311-Garrett Long to Timothy and Toni Carlson, $302,500.

Forest View Rd., 592-Evelyn S. Przybyla to Robert G. McCracken, $335,000.

MILLERSVILLE AREA

Gartelman Farm Dr., 8352-Erie A. and Annemarie Cennett to John Walter Adams and Jacqueline Marie Bowlby, $385,000.

Villaggio Dr., 8157-Richmond American Homes to Kimberly Rene and Troy David Purnell, $433,859.

Woodrail Dr., 1823-Ronnie J. Dean Jr. and Marian E. Norris to Devon C. and Valerie D. Jones, $420,000.

ODENTON AREA

Amber Orchard Ct. W., 2506, No. 302-Anne Marie Johnson and Donna L. Baldwin Trust to Hassan S. Mansoor and Sana Bashir, $255,000.

Dayspring Dr., 706-Ditech Financial Corp. to Ling Ye and Ruohong Liu, $234,080.

Riden St., 620-Benlee Corp. to Holly J. Langston and Debra Nemeth, $435,000.

Sycamore Glen Lane, 8613-Heather E. Parker to Corey B. Brennan, $247,500.

Wintergreen Ct., 8607, No. 304-Frankie D. Clifton and Brooke G. Brown to William David and Dana Brooks Ready, $255,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Bush Ave., 7677-Steven M. and Lynn F. Martin to Paul Griffith and Brittany McIntyre, $595,000.

Central Rd., 7916-Edmund E. and Michelle E. Taylor to Erica Kamsch and Gregory Myers, $353,000.

Dunlap Rd., 177-Hong Van Doung to Wesley E. Muller, $230,500.

Ford Dr., 7730-Teresa J. Siperek and estate of Stephen J. Lanasa to Sierra L. Pravlik and Matthew T. Ballard, $370,000.

Kings Rd., 1055-Santos I. Joya Espinal to Ife Yasmila Creamer, $265,000.

Long Hill Rd., 8009-Johanna G. Quintana to Audra Turner and Dennis Tetso Jr., $271,500.

New Bedford Harbour, 8672-Stacey and Scott Whitfield to Mark P. and Jessica A. Boggs, $205,000.

Sutherland Ct., 7926-Jeanne Marie Albanese to Brian J. Soaper, $207,000.

Ninth St., 269-Michael J. and Karen S. Heiker to John Clifford and Erin Virginia White, $389,900.

RIVA AREA

Marlin Dr., 3027-Leticia Guzman to Robert E. and Jennifer M. Phipps, $395,000.

SEVERN AREA

Briarview Ct., 1634, No. 49-Todd L. and Lorraine A. Johnson to Terrell A. Jones, $220,000.

Carinoso Way, 8263-George D. Pacheco to Frank and Lakeisha M. Dickerson, $484,900.

Grande View Ave., 1712-Ana Umanzor to Bradleigh N. and Brian T. Baker, $365,000.

Sara Ave., 1807-Price Homes Corp. and Thomasville Homes Corp. to Julio Enrique Ruiz Negror, $439,000.

Wood Carriage Way, 1719, No. 109-Federal National Mortgage Association to Matthew and Gina Sperry, $265,500.

SEVERNA PARK AREA

Haven Dr. W., 305-Joseph M. and Debbie S. Porter to Paul W. and Gina A. Barton, $810,000.

Saint Andrews Garth, 13-Lawrence and June B. Roussil to Bryan R. and Beth M. Karsner, $880,000.

Thor Bridge Ct., 275-Carl E. Rogge and estate of Nancy Grindrod Rogge to Justin M. and Donna M. Bates, $446,000.

SHADY SIDE AREA

Butternut St., 1311-Alvin Orien and Kimberly Hunter to Shawn John Malley, $337,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Cedarline Ct., 11685-Verinder S. and Kiran Nirankari to Jason Alan and Ligeia Shin Zeruto, $938,000.

Elmmede Rd., 3153-Susan Compagna and Frank Williams Jr. to Darryl S. and Anna Ewa Wagner, $599,000.

Gwynn Park Dr., 9706-Bank of New York and JP Morgan Chase Bank to Howard Moon, $325,000.

Hunt Rdg., 13245-Kathleen G. Farris to Eman H. and Sadiq Al Samrrai, $315,000.

Lindera Ct., 5028-NVR Inc. to David and Amanda Clifton, $1.29 million.

Rope Maker Dr., 10137-Richard Wayne and Jane M. Watkins to Stephen A. and Jennifer S. Anisko, $592,000.

Whitebrook Lane, 3898-Inwha and Young Cho to Jennifer M. Nostrame, $920,000.

CLARKSVILLE AREA

Haviland Mill Rd., 6825-Mary E. Cannon to Joseph P. and Lisa M. Martinez, $1.2 million.

Twelve Hills Rd., 13025-Marc L. and Melinda Tell Jordan to Douglas and Zoherah Freesland, $799,900.

COLUMBIA (EAST) AREA

Bendbough Ct., 6983-Dudley A. and Sophia Hooper to Leni M. Diaz, $376,000.

Burnt Mountain Path, 6324-Joon and Kyong Yim to Deonne J. and Kristin A. Wingfield, $550,000.

Dawnblush Ct., 9494-Pamela Pawlowski to Brian J. Jaeger, $420,000.

Harp String, 7170-Joann M. Smith to Jeffrey D. and Michelle A. Lipinski, $307,000.

Lambskin Lane, 9120-Liliana Medel and Mauricio M. Bustos to Adesuwa L. Osemwegie, $250,000.

Majors Lane, 6097, No. 6-Erin Murray to Subramanyam Nadavala and Kalpana Singh, $108,025.

Pressed Gentian, 6529-Antia Opel Elliott to Kemisha Burton and Joycelyn Cole, $210,000.

Stevens Forest Rd., 6204-Scott and Katherine Hanna to Jessica R. Weron and Kayla E. Vondy, $340,000.

Tilted Stone, 5434-Alexander Eichmiller to Charles Gerald and Wisma Salamah Satriano, $285,000.

Winter Rose Path, 7068-Paula B. Reed Carter to Jihea Park, $310,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Cedar Lane, 5476, No. B4-Carol L. Wessel to Olivia Horter, $123,700.

Flywheel Ct., 6016-Jessi C. Jacobs and Mare Shapiro to Tyler and Kateryn M. Brandley, $412,500.

Hesperus Dr., 5402-Carlos R. Blanco and Laurelle A. Cascio to Avinash Chander and Rita Malhotra, $345,000.

Olde Woods Way, 10876-Margarita E. Morales to Hoi Lung Kwong and Xiaoyn Teng, $285,000.

Running Brook Rd. W., 5241, No. 202-Bank of America to Christine Willmore, Andrew J. and Matthew C. Foehrkolb, $135,000.

Sleepy Horse Lane, 12216-Sleepy Horse Corp. to Karen A. Wood, $413,580.

Windsor Ct., 6650-David T. Evans to Dawn R.G. Seidman, $395,000.

COOKSVILLE AREA

Millers Mill Rd., 2020-Christopher Daniel Bowen and Stephanie Leigh Babcock to Christopher Alan and Kelly Anne Abrecht, $445,000.

ELKRIDGE AREA

Barry Lane, 7227-Richmond American Homes to Tracey V. Giannakoulias, $476,790.

Claire Dr., 6059-William S. and Sandra M. Bageant to Augusto C. Garcia Vizcarrondo, $335,000.

Loudon Ave., 6346-Gloria Moon to Jin Ho Back, $270,000.

Rock Glen Dr., 6082-Tanden Development Group Corp. to Yoko Tokuda Stegens, $250,000.

Water Oak Rd., 7037, No. 40-Wilmington Savings Fund Society to Sreenivas Biradavola and Raghava Pallapohn, $254,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Field Ct., 5458-Bart G. and Maryanne M. Bonar to Priam N. and Lillian Chun, $540,000.

Deerfield Dr., 2820-Reid G. and Thasia Palmeri to Ashley and Michael Fried, $544,900.

Frederick Rd., 8899-Gregory M. and Diane C. Williamson to Mark Fletcher, $540,000.

Ilchester Rd., 5185-Angela E. O’Neill to James and Kimberly Hagan, $500,000.

Montgomery Run Rd., 8347, No. I-William and Arin Foreman to Morgan V. Schuyler, $205,000.

Rocky Glen Way, 2700-Kevin T. and Jane L. Hardy to Reid G. and Thasia L. Palmieri, $670,000.

Sonia Trail, 3231, No. 73-Nitin and Shailly Mehrotra to Venkateswara R. Gurram, $300,000.

Stonehouse Dr., 8749-Amy E. Midy to Yaneth and David Talon, $472,500.

Wharff Lane, 4935-Lenore Joanne Los Huffman to Jae Wook Shin, $375,000.

FULTON AREA

Tilghman St., 7754-Mary E. Bradley to Rufat Khaniskiyev and Nigar Keator, $635,000.

HANOVER AREA

Julie Ann Dr., 6464-Michael D. and Stephanie A. Mowles to Anh Nguyen, $495,000.

HIGHLAND AREA

Santa Maria Ave., 6830-Donald E. Souder and Linda M. Navedo to Christopher and Jaclyn Gifford, $580,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Cape Ann Dr., 10209-Charles A. Rees to Daniel L. and Lori A. Taylor, $415,000.

Midas Touch, 7509-C. Forrest and Susan W. Mountford to Michael A. and Maria A. Tucker, $513,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Everlea Rd., 1511-Marc S. and Denise M. Davidson to Patrycja Hollis, $470,000.

Old Frederick Rd., 11402-Cliff and Kathryn V. Rathiff to David and Michelle Hyson, $554,000.

MULLINIX AREA

Hardy Rd., 16825-Eric J. Cook and Frank D. Dirsey to Wilfredo Perdomo Cruz, Yanira M. Quintanilla and Jose R. Meza Cruz, $299,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

All Saints Rd., 9316-Daniel Construction Corp. to Cody Dalton and Terez Alena Ray, $429,000.

Canterbury Riding, 9246, No. 63-Charles B. and Renata Robinson to Christopher A. Bloor, $170,000.

Churchill Way, 10414-Dale R. and Robin J. Foster to Thomas and Shirley T. George, $655,000.

Fragrant Lilies Way, 9932-Christopher E. and Cynthia M. Ward to Aida Sall Diop, $495,000.

Polished Pebble Way, 8736-Forrest R. Shafer and Mary Morello to Nathan and Laura Eileen Krause, $517,500.

Sombersby Ct., 9329-Michael and Maria Tucker to Merian and Guillermo Manalili, $337,000.

Whiskey Bottom Rd., 9326-9326 Whiskey Bottom Corp. to David W. and Star L. Hall, $390,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Friendship Farm Ct., 2701-Chris and Beverly Sheng to Brian J. and Maren B. Simons, $655,000.

WOODBINE AREA

Meadow Walk Rd., 15920-Christopher James and Kristine McNeill Dineen to Herman Robertson and Donna A. Fitzgerald, $565,000.

WOODSTOCK AREA

Ganton Green 2115, No. G-110-Donna Lee Parsons and estate of Lillian Marie Calder to Suzanne D. Slegel, $277,000.