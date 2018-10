Anne Arundel County

ANNAPOLIS AREA

Amberstone Ct., 60-Oscar Manrique to Dana Michelle Schlosser, $235,000.

Burnside St., 312-Nathan O. Huck to Jo Lorelle Fleming, $530,000.

Ellis Rd., 1418-Margaret A. Harvey to Ashley L. Harrison, $286,000.

Harbour Village Ct., 7034, No. T2-Thomas and Lynn Hinkel to the Joseph D. Jankowski Jr., $350,000.

Queen Anne Cir., 2653-Elizabeth A. Hall to Stephanie R. Neise, Patrick M. Neise and Linda D. Guerra, $450,000.

Silverwood Cir., 22, No. 2-Kenneth M. Ray to Zachary F. Zoller and Sharon L. Homan, $163,000.

Woods Dr., 206-Cynthia Marlane Arnette to Edward J. Hagan and Lisa Marie Romano, $325,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Astern Way, 940, No. 301-Douglas W. Simmons and Elizabeth Thibodeau to Nicholas J. Samaras and Darlene J. Benedict Samaras, $330,000.

Duke of Gloucester St., 202-Julotte Corp. to Marilyn and William A. Cantrell, $543,200.

Forbes St., 300K, No. K-James L. and Dawn L. Johnson to Marcia Edwina Herman, Gregory Scott Herman Giddens and Keira Melantha Badger, $270,000.

Haven Cove N., 2556-Charles C. Fate to Sarah E. Larson, $355,000.

Marconi Cir., 1970-Susan M. Ramsey and estate of Ann Ward to Clayton and Leslie Ann Russell, $320,000.

Phillips Terr., 2002, No. 11-Denise E. and Tyrone Dorsey to John S. and Maeve G. Ostrowski, $268,500.

Scotts Crossing Way, 1976, No. 304-George A. Taylor Jr. to Anthony M. Dinenna Jr., $249,900.

Valley View Rd., 2996-Harvey Blonder to Kevin and Sarah McGraw, $550,000.

Yardarm Way, 858-Leonrad Paul and Lee Hope Lupton to Charles C. Fate, $350,000.

ARNOLD AREA

Asquith Dr., 1251-Ann M. and Piyale T. Cerman to Kathryn Gaulke and Stefan Rudqvist, $748,500.

Driftwood Ct., 1224-Diego A. Escobosa to Philip J. and Maureen E. Johnson, $240,000.

Laurel Valley Ct., 454-Frank X. and Barbara Derwin to Antares Samson, $228,000.

Newbridge Ct., 682, No. 4-682-Deborah Anne Kiefler to Daniel David Pallante, $182,000.

Sheridan Rd., 25-Billy J. Leblanc Jr. to James L. and Jennifer L. Myers, $398,900.

Whetstone Dr., 1219-Phillip B. and Lisa Y. Hatcher to Dennis and Patricia Catanzano, $605,000.

BROOKLYN AREA

Cherry Bark Lane, 747-Jerome J. Zamostny to Lloyd E. Bailey, $269,899.

Hammonds Lane, 908-Gordon A. Saumening and June Ann Jones to Leah and Leland Houghtling, $185,000.

Matthews Ct., 5614-Samuel Jareis Jr. to Isabela A. Dunklin, $336,000.

Pope St., 5716-Paul Charles Kriewald Jr. to Daniel Joseph Stefany and Britney Nichole Adams, $100,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baystone Ct., 600-Robert A. Mullarky to Andrew Montini, $339,900.

Fawns Walk, 482-B.L. Russo to Glenn B. and Mary P. McClure, $257,000.

Hidden Point Rd., 1825-Christine T. Robertson to Shawa P. and Sandi L. Cavanagh, $2.4 million.

Samantha Ct., 621-Estate of Scott E. Henderson and Dawn M. Henderson to James and Krista McNamara, $650,000.

CROFTON AREA

Elwyn Ave., 1522-Keith B. and Margaret B. Phillips to Joseph R. and Amy E. Danahy, $470,000.

Nestlewood Ct., 1445-Christine E. Boswell to Barbara Lyn Bohac, $257,500.

Wentworth Dr., 2432-Christina M. Buffington to Joseph R. Tennyson, $193,000.

CROWNSVILLE AREA

Miller Cir., 1014-Randal S. and Kara L. Mcanally to Alex David and Marni Blachowicz, $330,000.

Waterbury Heights Dr., 959-Michael G. and Brandy Bennaman to Harold J. and Nicole Melander, $525,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Churchill Farm Rd., 3301-Kathleen A. Marthaler and estate of Ronald E. Prass Jr. to Lisa M. and Frid, Steven M. Frid, $810,000.

Lake Dr. S., 2902-Steven and Carmela Coyle to Richard Murphy, $617,000.

EDGEWATER AREA

Beach Rd., 1252-Orbien Atkinson and estate of Patricia M. Atkinson to Jesse Weaver Yoder and Elizabeth Clare Wolleben Yoder, $279,900.

Edgewater Dr., 3024-Jason D. Coddington to Jan Van Der Vossen and Judith T. Lazarus, $815,000.

Havre De Grace Dr., 1746-Stephen J. Deatherage to Natalie Telfor, $340,000.

Monarch Dr., 3503-Gybeset Investments to Elisha Helen and Eric David Roth, $875,000.

Oakwood Rd., 201-Dana B. and Kimberly B. Taylor to Jeremiah C. Prevatte and Lindsey R. Redlin, $245,000.

Woodsboro Pl., 1907-Newman Enterprises Corp. to Kimberly A. Brady, $155,000.

GAMBRILLS AREA

Basil Way, 1721-Fred R. and Kathleen M. Deluca to Markus M. and Jennifer A. Lukas, $590,000.

Freeland Ct., 823-Ramona Cappetta and Raymond A. Illian to Richard A. Kennedy Jr. and April J. Kenney, $418,000.

Shepherd Ct., 1004-William E. and Sheri L. Brady to James and Debora L. Colombo, $735,000.

GLEN BURNIE AREA

Bedford Rd., 1610-Carroline E. Helwig and Mary E. Hinkhaus to Bradley Tyler Desautels, $195,000.

Chalmers Ave., 407-MC Hammer & Nail Investments Corp. to Earl J. and Michael A. Paugh, $325,000.

Foxchase Dr., 152-Wilmington Saving Fund Society nd Christiana Trust to Tanya Russell, $244,900.

Foxmanor Lane, 226-Lisa Roger to Dionne Williams, $250,000.

Glen Heights Ave., 505-Brittany M. Lounge to Cesar A. Genis Carpinteyro and Ruby Castro, $250,000.

Keenan Rd., 7823-Caruso Builder Monroe Landing Corp. to Shadrick Louis and Joan L. Phillips, $529,990.

Snowdon Lane, 715-Dreamquest Properties Inc. to Robert Charles Garrant and Collen Marie Delaney, $355,000.

Turn Loop Rd., 8124-Orrin E. and Susan E. Furlong to Cindy Johnson, $192,000.

First Ave. SW, 509-Taylor and Sylvia Miller to Oscar Ramos Jr., $260,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Castle Harbour Way, 1108, No. 1A-Martha E. Gethmann and Martha Bartz to Earnestine Bassett, $149,000.

Country Club Dr., 110-Albert C. Dicksus Jr. to Cara Wetmiller, $220,000.

Louise Terr., 154-Donald and Rachel Ackley to Paul and Alison Duffy, $262,000.

Mockingbird Cir., 7366-Anthony P. and Jennifer L. Gillis to Carmen Lydia Corbin, $349,000.

Shellye Rd., 7805-Marlene T. Dixon to Brian A. Leigh, $208,000.

Stonebriar Dr., 7826-Jashawn Latrice Logan Colkley and Jacques Michael Colkley to Yu Z. and Michael J. Stearns, $425,000.

West Dr., 7705-Karen E. Fox to Brian A. Jones, $280,000.

HANOVER AREA

Forest Ave., 7330-Keith J. Minton to Lyle and Cecilia Jaeger, $664,000.

Loblolly Way, 7820, No. 400-Arundel CS Corp. to Robert Darrel Johnson, $429,900.

LAUREL AREA

Hartwood Pl., 8614-Rubina P. Rosario and Jimmy R. Barrett Jr. to Perry Ogwuche, $332,500.

Mississippi Rd., 8123-Valencia L. Mouzon Bowers to Alyssa J. Solis, $315,000.

Savannah River Rd., 8601-James Laitta Jr. to Ashley Lopes, $335,000.

Winding Trail, 8496-Ryan Van Fleet to James Covington, $375,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Greenwood Rd., 523-Amy J. Laird to Raymond K. Shifflett Jr. and Paige M. Bradley, $309,000.

LOTHIAN AREA

Bay Front Rd. W., 611-Douglas Himmler and estate of Lowell Whitman Himmler to Denise A. and Manning Strickland Jr., $248,000.

Solomons Island Rd., 5037-First Trust Financial Corp. to Willa E. Smith Willard, $159,000.

MILLERSVILLE AREA

Chalet Dr. W., 514-Yvonne Deridder to Jordan Clinton, $315,000.

Pumphreys Farm Dr., 702-Louis J. and Jennifer Costanzo to Kevin Wetterskog, $645,000.

ODENTON AREA

Apple Blossom Lane, 2452, No. 104-Recap SFR Corp. to Jack Pumphrey, $198,000.

Braley Point Ct., 2011-Sabrina Brown to Krupali V. and Mital S. Patel, $219,000.

Cedar Elm Dr., 2615-Matthew C. and Laura A. Dupee to Patrick R. Coughlin, $330,000.

Chestnut Terrace Ct., 2404, No. 301-Gregory O. Steffensen to Cherelie K. Boyce, $254,900.

Forest Edge Ct., 2408, No. 104M-David L. Weiner to Jennafer Alyse Sondberg, $207,000.

Lily Way, 1057-Juan M. Baker to Anastasia A. and Ophelia G. Baker, $382,000.

Orchard Overlook, 702, No. 301-Laurell T. Henry to Eli Shane Ringer, $217,000.

Piscataway Run Dr., 2709-Munir A. and Shahnaz T. Nazir to Zachary and Adrienne Murray, $345,000.

Scaffold Way, 1818-Kwang M. Jung to Daniel Collazo and Andrea King, $330,000.

Wandering Fox Trail, 8604, No. 401-Juanita J. Jones to Bruce and Debra D. Arey, $245,000.

Woodchuck Way, 3069-Winchester Homes Inc. to Edward C. and Rita A. Vitalos, $532,276.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Sweetwater Dr., 5319-Kevin and Loretta Brady to Charles Dewayne and Adriene Claudine Rogers, $545,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Bradley Rd., 1137-Patricia J. Dunn and estate of G. Alyosius Dunn to Lisa G. and Alan J. Beaulieu, $319,000.

Cloverhill Rd., 219-Mark A. George to Shawna R. Leonard, $274,500.

Duvall Hwy., 707-Sharon L. Wagner to Crystal Tyler, $177,000.

Golden Fleece Dr., 2905-Charles A. and Jennifer M. Born to Cory M. Whittington and Morgan E. Padula, $290,000.

Lake Shore Dr., 25-Darla C. Rucker and Randall L. Cain to Craig and Carrie Bonkiewicz, $339,000.

Purple Martins Rd., 4444-Royal E. Brumwell Jr. to Kenneth Allen and Carrie Lynn Davis, $350,000.

Wall Dr., 1576-Janet and Robert Shipley to Roland Justin Perry and Leanna Springfield, $275,000.

Will O Brook Dr., 83-Rosemary and Robert J. Cloney to Andrew Christopher and Kayla T. Maynard, $300,000.

209th St., 718-Marq-Paul J.and Meghan P. La Rose to Richardo Adriano Dasilva, $262,500.

225th St., 746-Jennifer Marie Sparks and estate of Linda Jenkins to Amanda C. Whitaker, $259,500.

SEVERN AREA

Arwell Ct., 1958-Lalonda McClain to Gary Plummer, $107,500.

Carinoso Cir., 1119-Ronald Ringgold to Denise T. Dansby, $345,000.

Reece Rd., 837-Travis and Delight Lemaster to Nicholas C. and Ruth Elisabeth Barry, $387,500.

Telegraph Rd., 7822-Patricia Sheeley to Juan S. Castro, $265,000.

SEVERNA PARK AREA

McKinsey Park Dr., 604, No. 103-Niels Eric Florander and estate of Gisela E. Florander to Constance R. Neale, $329,900.

Quinn Rd., 109-Carol K. and Jerry R. Engelman to Brandon W. and Kimberly A. Goodman, $2,500.

SHADY SIDE AREA

Cedar Ave., 1172-Brett Hardy to Patrick Yorro, $200,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Aston Villa, 9406, No. 55-Patrick and Sara Riley to Magdy N. Ebeid, $369,500.

Folly Quarter Rd., 12843-Ronald K. and Donna W. Fallon to Brian M. and Allura L. Slater, $775,000.

Hidden Haven Ct., 9913-Robert and Alyssa A. Mitchell to Ryan Breeden, $605,000.

Leyden Way, 4748-Dylan P. and Ryan M. Moore to Casey T. and Michael M. Blackston, $365,000.

Nashville Ct., 11043-Villages at Turf Valley Corp. to Min Soi Ahn and Jin Young Kim, $684,213.

Resort Rd., 10530-Vantage Condominium Corp. to Rosemary Qureshi, $448,795.

Triadelphia Rd., 11725-Alice Larve Mayes to Brent C. Grabill, $390,000.

CLARKSVILLE AREA

Blue Point Ct., 6049-Robert P. and Aria J. Webb to Yneyl Du, $466,000.

Simpson Rd., 11850-Nung Sun and Young Bok Yoo to James Takhok Yeung, $809,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Early Red Ct., 6316-Danette M. Bruton to Thomas Duncan and Samantha Schmedes, $290,000.

Golden Bell Way, 6156-James L. Huang and Cleo K. Solomon to Nidhi and Harsh Shah, $570,000.

Majors Lane, 6017, No. 6-Ceil V. Madden to Shahin Moini, $128,000.

Silver Arrows Way, 6162-James P. and Valerie V. Owen to Deong Min Hong, $340,000.

Sweet Fern, 6594-Taylor V. and Rachel L. Smith to Sherifat B. and Oma S. Graham, $245,500.

Tilted Stone, 5436-Randal Rioux to Jean Pierre Rock Jr., $265,000.

Worn Mountain Way, 8652-Robert and Susanna Koder to Howard Bank, $403,492.

COLUMBIA (WEST) AREA

Faulkner Ridge Cir., 10721-Douglas and Miranda Setzer to Jason Joseph Paige, $425,000.

Hilltop Lane, 10887-Bohdan Z. and Natalie Z. Cybyk to Russell Allen Netherton, $566,000.

Open Window, 5245-PRS 13579 Corp. to Andrew Paul and Dioumy Ndour Wilson, $474,000.

Skilift Ct., 11273, No. B-17-2-Dena Engineering Corp. to Chung Leung Yip, $195,000.

DAYTON AREA

Oakwood Overlook Ct., 4405-Rudolf Schmid and James F. Myers to Shane C. Martin, $570,000.

ELKRIDGE AREA

Brookview Rd., 7315, No. 408-Elmer F. and Thea V. Sealing to Arthur L. and Ellen L. Laupus, $282,000.

Claire Dr., 6095-Terrell L. Savage to Vy Thi Mai Troung, $537,000.

Elderberry Ct., 6568-Dennis M. and Susan M. Uhler to Kelly and Cheryl Meinzer, $525,000.

Greenmount Dr., 6525-Katherine A. Inglisa to Ciapha E. and Shelley N. Dennis, $388,000.

Loudon Ave., 6375-Gary W. Kolpack to Cody Allen Rhodes, $143,000.

Sage Ave., 7840-Howard County Housing Commission to David and Oluwabukunola Olagun, $314,891.

Valley Oak Dr., 7767, No. 211-Kruti Parekh Medapally to Samantha Whitchair, $278,995.

ELLICOTT CITY AREA

Bending Sky Way, 5046-Lakshmi N. Potakamuri and Himabindu Yerneni to Andrew and Uni Wong, $715,000.

Coltrane Ct., 8501, No. 301-Arthur L. and Ellen Laupus to Robert E. and Marlynn D. Fise, $309,000.

Falls Run Rd., 8611, No. F-Martin and Brenda D. Lookingbill to Bardia Alimohammadi and Ameneh Saddigh, $184,000.

Horseshoe Rd., 8436-Rose E. Clemmenson to Jennifer M. Zillmer, $335,000.

Montclair Dr., 2821-Woodstock Land Corp. to Nirmalya and Ananya Roy, $275,000.

Montjoy Pl., 8854-Angela J. Mason to Neda Tafreshi, $433,000.

Old Litchfield Lane, 7827-Ginto Jacob Potackal and Deepa K. Jose to George Koon Huh and Stacy Song Ah Huh, $337,000.

Stone Crop Dr., 8235, No. H-Delores Yvette Frazier to Arlene Teitelbaum, $260,000.

Timber Valley Ct., 8503-Jennifer L. Wienecke to Michael Hsiao and Emily Watts, $495,000.

FULTON AREA

Ellington St., 11438-Jay S. and Robin M. Richman to Edward J. and Lydia Elizabeth Pavelka, $826,500.

Morris St., 7534-1, No. 13-Jessica Rae McMahon to Helen Marie Ambrose and Dorothea P. Koehler, $397,000.

GLENWOOD AREA

Brantly Rd., 3318-James T. and Patricia A. Stadter to Rachael Ann Cole, $527,500.

JESSUP AREA

Sheffield Ct., 8121-Ronald A. and Margaret Fitzgerald to Hazel Saravia, $234,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Clocktower Lane, 9437-Sandra L. Osborne to Paula G. Cole, $315,000.

Hingston Downs, 9654-Kim L. Atkinson to Elizabeth A. Mongol Gunter, $285,000.

Rocky Creek Dr., 7329E, No. 18-Scott Jeffrey and Rona Karton Elias to Taylor Harrison and Andra C. Schulz, $395,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

All Saints Rd., 9316-Daniels Construction Corp. to Cody Dalton and Teriz A. Ray, $429,000.

Cabot Ct., 9303-Yuraldi Martinez and Maydelyn Ramon to Karen Dempster, $250,000.

Doves Fly Way, 8820-Bank of New York Mellon and Ocwen Loan Servicing Corp. to Omoloara R. Adewuni, $523,545.

Homestead Ct., 9600, No. E-Dana R. Miller and Patricia A. Parker to Elizabeth A. Leumas, $162,500.

Maxwell Ct., 9291-John D. Minnick to Robina Shaheen, $290,000.

Redbridge Ct., 9254-John A. and Janet L. Hans to Eric Brandon McWilliams, $239,900.

Shaded Day, 9806-Theodore A. and Monica Woodard Brown to Mark S. and Erika Swan Lupo, $659,900.

Star Moon Lane, 9528-Jeffrey B. and Lora H. Muchmore to Julian R. and Sheliza S. Inasi, $645,000.

Whiskey Run, 9927-R. Renee Prather to Jason Thomas, $198,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Pfefferkorn Rd., 2675-Roger and Judith K. Roark to Mahim Jain, Liana M. Matson, Jinesh C. Jain and Kumud Jain, $530,000.

WOODBINE AREA

Spring House Ct., 3108-Michael F. and Martha A. Shriver to Lisa Despres, Marc R. Despres and Lugui Baccala, $675,000.

WOODSTOCK AREA

Doyle Dr., 1909-John M. Miller to Chenggang Zhu and Liqun Jiang, $705,000.