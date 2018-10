Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

August Dr., 1160-Kenneth Wang and Marie Corriveau to Michelle Adelina Gilchrist, $402,000.

Chester Ave., 405-Marcellous and Pier H. Butler to Ellen G. and Barry J. Morris, $370,000.

Ogleton Rd., 2654-Dennis C. and Kathryn G. Monk to Brenda Tighe, $455,000.

Severn Ave., 100, No. 507-Candice Lee Friday to Susan E. Collier, $575,000.

Stillwoods Way, 1253-Marlanne L. Lacey to Jeffrey T. Newman and Meenakshi Johri, $650,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 619, No. 303-Ashley and Edmund Heffernan to Gabrielle J. Sayan, $245,000.

Burtons Cove Way, 603, No. 1-Priscilla M. Upperman to John Ballard and Jeri Milliken, $230,000.

Coachway, 947-Steven Marks and Pete Manos to Edwin W. Semans III, $850,000.

Epping Way, 332-Stephen and Genevieve Vetter to Gregory J. Serafin and Kevin P. Taylor, $911,000.

Island View Dr., 126-McGrath Development Co. Corp. to Eric L. and Shannon A. Pickett, $1.05 million.

Mathias Hammond Way, 504, No. 205-Jeremy and Megan Corey to Kelley Herford and James Conway, $260,000.

Ridge Rd., 522-Frederick A. and Jean E. Bausum to Courtney E. Kimmel, $506,000.

Southwood Ave. S., 188-Adam T. and Kaitlin G. Pecina to Rigoberto and Tania Marie Saez, $675,000.

Wainwright Dr., 12-Steven M. Herron and estate of Barbara Snavely Layton to Benjamin W. and Stacie M. Hahn, $440,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Ravens Head Rd., 912-Robert Richard Ross and Dorothy B. Ross Smith to Lansing and Ann Hinrichs, $845,000.

ARNOLD AREA

Broadwater Rd., 441-Federal National Mortgage Association to Alyce Clark and Christopher Martinez, $330,000.

Hilltop Rd., 936-Robert Todd and June M. Steinwing to Daniel J. and Cathrin B. O’Donnell, $855,000.

Masters Dr., 1286-Spa Creek Advisors Corp. to Patricia L. Baumgarter, $330,500.

Oakland Hills Ct., 609C, No. 609C-Dana G. Pilallis to James Everet Himes, $157,500.

Southern Hills Dr., 810, No. I-9K-Department of Veterans Affairs to Robert Dean and Gipsy Hogan, $188,750.

Wilson Rd. N., 852-Davis L. Kong to Kevin M. Kubit and Jessica L. Early, $331,500.

BROOKLYN AREA

Fairfax Ave., 601-James G. and Deobrah Young to Brandy M. and Jonathan P. Rinehamer, $274,900.

Old Riverside Rd., 502-Francis S. and Deanna M. Smoot to Kylin B. Mayberry, $137,900.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Charred Oak Ct., 319-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Glenn Bogarde, $230,000.

Little Magothy View, 1045-Alexander Whitman Miller and Melissa Hagan to Andrea and Juan Ascencio Evia, $400,000.

CROFTON AREA

Ambling Cir., 2569-Jagroop Kaur and Harmanmit Brar to Albert H. McRiffey, $331,000.

Farmington Ct., 1774-Mary Shanhan and estate of Albert Shanahan to Liem H. Nguyen, $175,000.

Hightee Ct., 2439-Ryan J. Elwell to Traci S. Hajduesek, $400,000.

Remington Dr., 1739-Oliver Spaenie and Artimon Investments Corp. to John D. and Jenna N.M. Gurr, $430,000.

CROWNSVILLE AREA

Cedar Trail, 365-Joshua F. Otterbacher to Lucas Ahren Parker, $368,000.

CURTIS BAY AREA

Highpoint Rd., 8104-Art Home Corp. to Ryan Craig Silvestro and Deborah Friend, $206,000.

Tillerman Pl., 1225-Heather Davis to Olawanle C. Turton, $241,500.

DAVIDSONVILLE AREA

Discovery Rd., 690-William G. Davidson III and Carolyn Walker Wilson to Kathleen L. and Sandra M. Woelfel, and Carol L. Thames, $500,000.

DEALE AREA

Kingfisher Rd., 713-Maxime Friello and Maxine Vazquez to Shannon Kyle, $217,000.

EDGEWATER AREA

Linden Ave., 121-Dominon Rental Holdings Corp. to Craig and Jennifer Sewell, $334,900.

Noblewood Rd., 2310-Tricia M. Stock to Jeffrey L. and Suzanne Collett, $470,000.

Penwood Dr., 459-Joseph Daniel and Gay Rita Gauvreau to Russell Elwood Palmer, $435,000.

Selby Heights Dr., 800-Karen L. Fisher Nguyen to Jennifer Ladson, $333,500.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2607, No. 101-Joann M. Bernoski and Barbara Clifton to Randy Blum, $170,000.

Huntfield Ct., 2210-Randall A. and Kathleen M. Hayden to Robert L. and Jenny R. Kopelen, $649,900.

GLEN BURNIE AREA

Aster Dr., 1231-Gregory and Cynthia Holland to Carlos H. Chivalan Ajche, $245,000.

Bremer Dr., 46-Christopher and Jessica Rosario to John N. Ugorji, $354,900.

Colonial Knls., 6454-Ska Global Investments Corp. to Lukas Kosmalski, $83,000.

Foxfarm Lane, 7841-Gary K. and Erin M. Matthew to Carlo Francesco Faudale and Lindsey Helen Beall, $260,000.

Foxwell Bend Rd., 123-Samuel F. and Janet L. Stewart to Andrew Knott, $388,000.

Linwood Ave., 113-GDL Properties Corp. to Mahadev D. Singh and Chantel Martinez, $266,500.

Old Stage Rd., 600-Jerzy and Bogumila Smolen to Julio C. and Mercedes Villatoro, $273,000.

Ridgely Rd., 304-Patrick T. Semke to Christopher D. and Sara A. Peeler, $280,000.

Stanhome Dr., 510-Department of Housing and Urban Development to Kevin Clark, $200,000.

Williams Rd., 203-Lance Bergensen to Marlon and Desiree Whitaker, $365,000.

Fifth Ave. SE, 116-Eastland Homes Corp. to Bryan David Salinas and Breanda Abigail Orellana Lemus, $255,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 7801-Chen En Zhang to William C. Drayer, $269,999.

Marley Creek Dr., 1104-Tammy Belinda to Cecil and Michele Henson, $240,000.

Norman Ave., 109-Mary Elaine Phelps to Nugent T. Nguyen, $620,000.

Rain Water Way, 305, No. 102-Houtz Family Trust to Bryan M. Hall, $180,000.

Stallings Dr., 7286-Janet H. Downs to Tyler Alexander Hudson and Jamie Lynn Mech, $324,900.

HANOVER AREA

Ackermann Ct., 7510-James C. Sullivan Jr. to Kelvin V. and Eric M. Posada, Eric Salinas Sanchez and Kevin Alexander Gonzalez, $290,000.

Gollum Rd., 1505-Joshua D. and Mary J. Cortina to Shawn C. and Melanie Gouty, $379,900.

Nottoway Dr., 2105-Pulte Home Co. Corp. to Ranapratap Burri, $626,812.

JESSUP AREA

Montevideo Ct., 7512-Sylvia L. Wright to Bryan Wolf and Brianna Bean, $359,900.

LAUREL AREA

Pennington Dr., 8050-Leon Davis to Cheryl E. Parker, $336,500.

Spice Bush Rd., 3028-Michelle Roett to Amildar Rodriguez and Mallela F. Aguilar, $340,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Cleveland Rd., 625-Ronald Campbell to Jessic Sheryl and Robert Harrison Gerbig, $345,000.

Kingwood Rd., 418-Charles C. Feuerherd Jr. to Christopher and Jennifer Lawall, $350,000.

MILLERSVILLE AREA

Cecil Ave. N., 599-Warren A. and Helen J. Sears to Richard A. and Robert P. Seitz, $500,000.

Helmwood Ct., 791-Linda S. and William D. Reth to Matthew C. and Katelynn M. Bulkley, $600,000.

Watermill Dr., 8322-Leyland and Caitlin Cash to Bernard Jamaal Whaley, $435,000.

ODENTON AREA

Battle Way, 1900-Department of Veterans Affairs to Trieu and Gam T. Le, $355,000.

Chapel Hill Blvd., 2324-Markus M. and Jennifer A. Lukas to Patrick T. and Kathleen M. Nunes, $500,000.

Country Oak Dr., 8816-Eric Blische to Jeremy Daniel and Jaclyn Brubaker, $505,000.

Jostaberry Way, 2393-Patricia Sue Simons and John Clifford Vaughan Jr. to Keith Elliot and Rebecca Lynn Hansen, $375,000.

Monterey Ave., 510-Robert P. and Keri L. Andujar to Emory Edward McGlothin Jr., $286,150.

Patuxent Rd. N., 518-Amanda Rose Marie Autry to Raymond Kopchinski Jr. and Shannon Marie Kloss Kopchinski, $284,000.

Realm Ct. W., 665-U.S. Bank to Victoria L. Mammano, $215,000.

Summers Ridge Dr., 2548-Matthew Pirone to Carlyn M. Foster, $350,000.

Willow Leaf Lane, 8605-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jason Dimitriou Mantzouranis and Suzanne F. Delica, $221,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Allen Ave., 1024-Charles R. and Erin L. Lawrence to Gregory G. and Brittany N. Gray, $355,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Abbey Ct., 8042K, No. 8042K-Department of Housing and Urban Development to Raymond J. Kilstrom Jr., $113,300.

Beach Ave., 339-Chris Homes Corp. to Lauren Cooper Reuter, $330,000.

Cedar Dr., 7671-William Morris Homes Corp. to Solomon Kim, $327,000.

Coomes Lane, 1201-Richard A. and Joan A. Witcher to Kurt J. and Rosanne M. Zimmerman, $250,000.

Deering Rd., 871, No. 9M-Sarah E. Merritt to Brian Vandegrift Jr., $186,000.

Escalon Ave., 8087-Thi and Tuan Phi Ho to Jose A. Bilio Reyers Guevara and Vitelia Lili Cruz De Reyes, $304,000.

Maryland Rd., 8420-Jo Ann Shields and Joan Fayeb Holmes to Frank Roberts MacSorley Jr., $335,000.

Pierpoint Dr., 925-Joseph E. Smitley to Teresa Ann Bieault, $260,000.

Royal Star Ct., 8203-Relo Direct Government Services Corp. to Melissa L. and Matthew A. Nowcki, $439,900.

Spring Knoll Dr., 5-Robert J. and Michael G. Vlcej to Hong Ngoc Thi Truong, $325,000.

Water Oak Dr., 1312-Richard and Brenda A. Krasnodemski to Michael J. and Miriam N. Farley, $525,000.

RIVA AREA

Marlin Dr., 3034-Sean P. and Kristen E. Maguire to Amanda M. and Paul R. Lewis, $295,000.

SEVERN AREA

Black Harrier Lane, 8303-Jose Hans Berrios Kohler to Vadim Reytblat, $324,900.

Cruet Lane, 1799-Joseph T. Cook to Jonathan A. and Gleiciane A. Cordle, $399,000.

Heather Mist Dr., 7954-Michelle Cranford to Luz M. Arenas Fragoso, $216,000.

Montreal Rd., 1844-Norman E. and Sarah E. Snowberger to Eileen M. Hernandez, $303,000.

Silo Rd., 8176-Ian Carey to Daniel Joseph and Sarah Marie McGroarty, $415,000.

Yearling Ct., 605-Thomas L. and Eve M. Emerson to Brian Michael and Stephanie Lorraine Joyce, $528,450.

SEVERNA PARK AREA

Park Rd., 609-Wardie A. and Barbara Reynolds to Misty West, $365,000.

Saint Andrews Rd., 55-Donna Lee Sakenes to James and Susan Donaldson, $550,000.

SHADY SIDE AREA

Frederick Ave., 4723-William John Armstrong and estate of Russell Harding O’Keefe Jr. to Holly K. and Mark B. Greuline, $279,900.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Dorsey Hall Dr., 4850, No. 2-Sun A. Kim to Xiangato Zhao and Xuewei Li, $210,000.

Frederick Rd., 11946-Peter Youngbum Ko and Esther Jung A. Ko Byeon to Stephanie McArthur Stewart, Stephanie Mcarthur Stewart, David P. Loeffler and Shawn Gregory Stewart, $600,000.

Hobsons Choice Lane, 10102-Mary Ahnes and Michael Laureno to Joseph and Hannah Dulny, $610,000.

Macalpine Rd., 3645-Danniel C. Conkling and the Roland R. Bounds Irrevocable Trust to Kacie Elizabeth and Pedro Henrique Diniz, $523,000.

Pinewick Rd., 2945-Peter J. and Tracy L. Steinmuller to Joshua F. Kusnick, $515,000.

Rose Trail, 9910-Ryan D. and Laura T. Peterson to George Kwabena Essien Umanah, $440,000.

Woodberry Lane, 3021-Valerie Ann Devincent to Christopher Adams, $724,999.

CLARKSVILLE AREA

Flamewood Dr., 7543-Gregory C. and Diana R. Carey to Clifford and Gulnura Brown, $725,000.

Western Star Run, 6405-John P. Evans and Sherril A. Tart to Anderson A. Lee, $660,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Cornshock Ct., 9354-Rhonda Y.F. Rice to Faith Hastings Kiessling, $259,000.

Flagflower Pl., 5758-Polycarp and Emilia N. Ambe Niba to Mohammad Asif Noumani and Qurat U. Ain, $248,000.

Lambskin Lane, 9075-Heather C. Harbottle to Daniel Medley and Zahscha M. Gonzalez Medley, $240,000.

Pastora Pl., 9608-James and Nancy Hagen Carter to Charles A. Wright, $315,000.

Spiral Cut, 8868, No. K-Timothy T. Treadwell to Marshall Melhado McLeod, $122,000.

Waterloo Rd., 6224-James E. and Kay F. Schoo to Y.E. Romero Trigo and Leonida Vidauree Romero, $282,000.

Yellowrose Ct., 5732-Robert Burgess and estate of Peggy Lee Jones to Shaunte Williams, $258,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Cordage Walk, 10741-Mitchell Greenberg to Baruti Ajamu, $345,000.

Green Mountain Cir., 5019, No. 1-Harold F. Henderson to Lulu Fetzer Munoz and Johncarlo Rodriguez, $132,000.

Harpers Farm Rd., 5717, No. E-Evangeline Elliott Mason to Savuth T. Liv, $132,000.

Misty Top Pass., 6401-Robert D. and Mary Lee Rose to Jason Robert and Rebocca Anne Gorsuch, $700,000.

Ring Dove Lane, 5484, No. D-6-20-Patricia A. Hufford to Yaniv Barsheshet and Robin L. McCleve, $205,000.

Symphony Way, 10798, No. 207-Steven Radant and Patricia Wilkerson to Barbara Lassiter, $310,000.

Wooded Run Dr., 6180-Cherolyn J. Jones to Stephen and Vynessa Pantano, $674,000.

ELKRIDGE AREA

Arbor View Way, 8104-Donald Lee and Melissa Speidel to Varinder and Harjit Kumar, $565,000.

Caleb Dorsey Sq., 6719, No. 36-James B. Kouroupis to Mark C. and Dawn A. Boettiger, $351,000.

Daniel John Dr., 7132-Thomas Wade to Elizqa Tuazon, $279,900.

Ellis Wyatt Ct., 7910-Beazer Homes Corp. to Hareesh Chowdary Achanta and Vasanthi Naidu, $426,604.

Hearthside Way, 7577-Maryam Zartab Khan and Zaryab Azam to Philip Scherer, $332,500.

Main St., 5846-Todd Curran to Jennifer J. Ching, $230,000.

Steepridge Dr., 5860, No. 20-10-Michael M. Mulloney to Brian Yoonjae Lee, $245,000.

Willow Glen Way, 7324-U.S. Bank and Fay Servicing Corp. to Michael Balakirsky and Iryna Kopiy, $241,544.

ELLICOTT CITY AREA

Coachlight Lane, 7669, No. E-Leonard and Jeannette M. Lazarofsky to Shannon E. Gleason, $227,000.

Debbie Ct., 5326-Janet L. and Calvin L. Smith to Vladimir and Bella Isakovich, $392,500.

Grove Rd., 8305-Chester and Lai Oliver to Rajiv Panta, $635,000.

Manahan Dr., 8755-Mikyung Yoon to Chloe Kim, $345,000.

Montgomery Run Rd., 8385, No. B-Richard D. and Victoria F. Gelfman to Padmaja Pammi, $207,000.

New Prospect Ct., 5206-Frank A. and Tony P. Frick to Andrew and Megan Welter, $615,000.

Rochelle Dr., 8725-Mary V. Smith to Gopalakrishnan Sankaranarayanan, $300,000.

Sonia Trail, 3143, No. 104-Michelle A. Gangnon to John Yohan and Timothy Heigyin Hwang, $306,880.

Stony Creek Lane, 7628-Jason R. and Lisa Yi Shellenberger to Dharmesh and Bijal Shah, $200,000.

Valley Lane, 8109-K. Alice Young and estate of Mary L. Frey to Sair H. Sayed, $400,000.

HANOVER AREA

Autumn Haven Ct., 6223-David A. and Melissa J. Thomas to Nipun Reddy Gowni, $500,000.

HIGHLAND AREA

Allnutt Lane, 13455-Jesse B. and Rebecca M. Havard to Fan Yang and Marc Richard Abram, $595,000.

JESSUP AREA

Summit Hill Way, 8313-Cheryl Marshall Gordon and Kesha Marshall to Renaldo and Christina Layson, $279,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Copperwood Way, 7007-Walter and Pamela Borys to Frank T. Totten and Shahrzad Mirshahi Totten, $308,500.

Guilford Rd., 9414-Charles E. Simmons to Sharon Stubblefield, $382,000.

Shady Glen Dr., 7318, No. 35-I. Alexander Birman to Jeremy R. Tallman, $397,500.

MARRIOTTSVILLE AREA

Crows Foot Rd., 1328-Carol Anne Serio to Przemyslaw and Anna Szczepaniec Bialas, $710,000.

MULLINIX AREA

Watersville Rd. E., 755-James M. Frey to Edward R. and Jeffrey L. Harrison, $800,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Baltimore Ave., 9612-Gloria Emburey to Hector Lopez, $311,000.

Castlerock Ct., 8711-Terri A. and Craig R. Kinsey to Tamara Lee Early, $279,900.

Fragrant Lilies Way, 9941-Miguel J. and Tracy Saponara to Kaizheng Duan and Xiaoyang Sun, $418,000.

Howland Rd., 9224-Hugo A. and Veronica R. Tejeda to Sybil Barnes, $285,000.

Norfolk Ave., 9609-Anderw Kaytuhn Taku to Michaela Harper and Brittany Pasierb, $450,000.

Robinson Blvd., 9801-Ayodeji and Oluwatoyin A. Ogunsola to Sombir Mor, $317,000.

Slippery Rock Way, 8234-Wells Fargo Bank to Tamara and Nathan Hendershot, $504,500.

Sweet Cherry Lane, 8316-Danielle S. Sullivan to Wylie Burgess, $610,250.

SYKESVILLE AREA

Gaither Rd., 640-Thomas Christopher Hurst and Ann Sewell to Christopher and Allison Carroll Just, $628,000.

WOODBINE AREA

Kenwood Ct., 15012-James M. and Lynda D. Gaidis to Mehboob and Zineb F. Husain, $625,000.

WOODSTOCK AREA

Cavey Lane, 10420-A. Paul and Sally Boerschel to Biran Kane and Abby Harmon, $564,900.

Ganton Green, 2111, No. E-Paul Michael Ertz to Thomas J. and Elizabeth Sprankle, $274,900.