Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Bay Highlands Dr., 1104-Anthony Mack to Mario D. and Carolyn E. Santana, $520,000.

Breakwater Dr., 965-Mary Frances Kelty to Geraldine C. Peyton and Charles F. Booth, $305,000.

Chesapeake Ave., 124-Robert J. and Sue J. Schanz to Jeffrey Jay and Lisa Vigdor Peck, $1.03 million.

Clinton Ct., 7024, No. 18A-Christine Skordeles to Randall S. and Renee H. Anderson, $445,000.

Fairview Ave., 797-Robert E. Reynolds to George Hamp, $211,000.

Georgetown Rd., 209-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. to John and Dianne Telan, $266,000.

Hearthstone Ct., 10, No. H-David R. and Barbara B. Brashears to Richard J. and Michelle Lorranie Walker, $182,000.

Kensington Way, 1020-Kevin and Brooke Edwards Zichos to Jean C. Banson Salinas and Rosa E. Villatoro, $362,500.

Lawrence Ave., 26-Paul S. and Karesti T. Blumenthal to Laurance O. and Kathy P. Alvarado, $937,777.

Regent St., 1408-Edward S. and Mary A. Henriques to Guillermo Pelaez Reyes and Santa I. Lemus Mejia, $275,000.

Silverwood Cir., 14, No. 2-John A. Bell and Carol Van Epps to Kenneth E. and Kathleen Ochs, $142,000.

Warren Dr., 757-Thomas and Lisa Mayr Boynton to Benjamin H. Sleister and Erin K. McKenna, $340,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 609, No. 306-Jeffrey David Buddle to Donald R. Bole, $272,000.

Berth Terr., 2809-Rebecca J. Hinds to Marilyn W. Sedlack, $399,000.

Bulwark Aly., 327-James L. and Song Ja Buchanan to Paul Michaud, $415,000.

Catlyn Pl., 1405-Steven L. and Lisa B. Feierstein to Larry Maese and Jennifer Lee Harris, $450,000.

Clay St., 199-Timothy D. Nugent and Jamie L. King to Rhonda L. Johnson and Lisa DeJesus, $170,000.

Coventry Pl., 1688-Coleen Klasmeier to David M. and Elizabeth K. Illes, $1.01 million.

Eastern Point Ct., 2505-Violet R. and Lesley Gail Horman to Charles D. and Gabriele Meadows, $375,000.

Hill St., 13-Robert Luis Hernandez and Meghan H. Scott to Jennifer D. Gundayao, $439,500.

Lafayette Ave., 117-Sebring Brauninger and Stephanie R. Lebelle to Ann Hach, $608,000.

Melvin Ave., 411-David K. Nielsen to Charles Edward Clifford and Naira Muradyan, $572,000.

Norwood Rd., 209-Kenneth R. and Kathryn Huston to Kenneth and Anne Miller, $835,000.

Phillips Terr., 2002, No. 12-Natalie G. Spong to Kenneth Richarson, $269,000.

Puritan Terr., 2008-Thanh Hau Ly Tran to Samantha Bigora, $345,000.

Riverview Ave., 128-Barbara Akst to Gregory A. and Erin P. Pitts, $2.65 million.

Schooner Cir., 920-Ned A. and Irma B. Spencer to John Sorrentino, $454,000.

Spa View Ave., 114-Werrlein Properties Corp. to Jeffrey C. Nelson and Amalia Cudeiro, $1.19 million.

Warners Terr. S., 2013, No. 242-Randall A. Rixmann to Clayton and Christi Rogers, $235,000.

ARNOLD AREA

Abbots Lane, 253-GDL Properties Corp. to Marc G. and Kristin A. Gulitz, $745,000.

Admirals Ridge Dr., 134-Calatlantic Group Inc. to Brain Mahaffey and Stephanie Fisher, $429,990.

Brent Rd., 113-Scott A. and Catherine G. Bujac to Pamela A. Smith and Michael T. Ray, $385,000.

Carronade Way, 340-Kristi L. Martin to Scott Nicholas Shepherd, $289,900.

Finneans Run, 1209-Kasa Corp. to Danielle Arthena and Sean Frederick Moore and James E. Migliorini, $585,000.

Kinloch Cir., 1366-Stephen and Janet Hamilton to Carl and Caroline Hernandez, $1.05 million.

Match Point Dr., 750-Randee Steiner to Deborah Joyce Miller and Evan Schweitzer, $254,000.

Placid Ct., 948-Jeffrey T. and Catharine L. Hatch to Scott and Donna Packer Kinlaw, $744,000.

Seminole Dr., 1266-Albert Ryan and Molly K. Olexia to Rory C. and Kimberly Cherry, $275,000.

Springwood Ct., 1209-Kevin P. and Karen L. Reio to Kaitlyn M. Rieve and James V. Aorilio III, $269,900.

Way Cross Way, 287-Corey D. and Maureen T. Odom to James E. and Emily B. Otterbacher, $406,900.

BROOKLYN AREA

Brian St., 609-Christopher K. and Lisa M. Kane to Nicholas P. Soto, $295,000.

Disney Ave., 5216-Michael D. Torgerson and estate of Antoinette M. Oakley to Jose F. Guzman Diaz and Maria D. Carranza De Guzman, $183,000.

Liberty Terr., 5607-Rayaan Investments Corp. to Itzel A. Valdivia Guillen and Luis A. Montejo, $280,000.

Fifth Ave., 6-DNB Homes Corp. to Joseph Tillotson, $268,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Chester Town Cir., 1507-MTGLQ Investors to Ian Robert Todd, $305,000.

Foolish Pleasure Ct., 1638-Community Development Administration to Andrew and Natalie Liounis, $191,000.

Hazel Nut Ct., 1353-Patricia M. Jaffe to Sherry Venant, $265,000.

Majestic Prince Dr., 524-John B. Schaible to Michael R. and Brittany L. Hyland, $355,000.

Mermaid Dr., 1146-Jeffrey S. and Lauren C. Driscoll to Alexander J. and Christine A. Hannon, $485,000.

Swan Dr., 1327-Wayne and Katie York to Andrew and Alexandra Hoyle, $385,000.

CHURCHTON AREA

Ellicott Ave., 1242-Esther Centeno to Mary Catherine Mowbray, $250,000.

Shady Side Rd., 5649-Darlene Lucille and Ernest Blunt to Dennis J. Tice Jr., $212,000.

CROFTON AREA

Blockton Ct., 1476-Alexandra Mather Bourne to Kyle Jamnes and Bethanie Marie Fredericks, $214,000.

Crofton Pkwy., 1591-Dean M. Hoffman to Derek and Eleni M. Herrera, $520,000.

Eton Way, 1623-Aaron J. and Ellen M. Raabe to Rodney K. and Angela L. McKinney, $570,000.

Foxdale Ct., 1846-Lee Ann Brandt to Ahmet and Firdevs Ozlem Demiroglu, $255,000.

Greentree Ct., 1715-Jeremy D. and Lauren Turchin Fox to Patrick D. Dettmer, $255,000.

Nantucket Dr., 2300-Ronald David and Nancy S. Jones to Cole D. and Emily Bakley, $526,000.

Rockland Ct., 1220-Patrick M. Cavanaugh to Scott A. Nelson, $260,000.

Simsbury Ct., 1028, No. 3C-Cynthia Ann Allender to Judith L. Kelly, $229,000.

CROWNSVILLE AREA

Miller Cir., 1038-Robert Dehne and estate of Frieda M. Dehne to Josiah Wolf, $309,000.

Riverside Dr. N., 745-Nan Fielding and Jane Peacock Nixon to Kenneth Edward Van Hooijdook, $385,000.

CURTIS BAY AREA

Carvel Beach Rd., 118-David W. and Melinda Strevig to Mary D. Plowman and Chad M. Andrews, $260,000.

River Mist Ct., 1354-Angela Garrett Granville Rose to Jennifer Hoffman, $260,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Ashland Dr., 3572-Brian A. Smith to Joseph and Rebekka Rogers, $1.03 million.

Homewood Rd., 3225-Frank and Joan M. Marcinowski to Sean Eric and Debra Clay Shapert, $710,000.

Themes Dr., 1536-Timothy A. and Helen Jean Desmon to Ashley P. and Matthew S. Swartz, $429,000.

DEALE AREA

Flood Ave., 5939-Gloria E.S. Carpenter to Brian Davis, $430,000.

Melbourne Ave., 6034A-Stephen P. Watson to Melanie Berger Wiscount, $366,000.

EDGEWATER AREA

Braxton Way, 233-Michael J. and Nicole M. Perez to William J. and Brianna M. Venner, $360,000.

Gray Fox Ct., 200-Matthew A. and Amy E. Harrison to Joshua Eugene Tuer and Jessica A. Friedman, $339,900.

Lambros Lane, 1261-Jerry E. Lancham to Claire E. James, $399,000.

Penwood Dr., 409-Citigroup Mortgage Loan Trust and U.S. Bank to Bradley M. and Toni M. Crosby, $430,000.

Ponder Dr., 3816-Zachary and Claire Greenwell to Lara Elaine and Carrie Elizabeth Koch, $402,000.

River Landing Rd. S., 620-Brian J. and Donna A. Whitehead to Pamela A. Cooling, $1.4 million.

Shore Dr., 1247-Taruns Enterprises Inc. to Brett Nathaniel and Elizabeth Meiller Siebenhar, $438,500.

Silver Run Rd., 437-Donna L. Farabaugh to David J. Muzzey and Samantha M. Sullivan, $390,000.

Violet Tail Lane, 3471-Robert C. and Whay H. Jones to Matthew T. and Cynthia R. Barbiert, $780,000.

Seventh Ave., 3615-Douglas and Judi Whyland to Courtney and Barbara F. Taylor, $365,000.

GAMBRILLS AREA

Baneberry Lane, 2411-Melinda Lee Matilde Caraballo to Mugabe J. and Simone K. Power Cordner, $466,500.

Cooks Bay Ct., 903-Doyle H. and Debra A. Delph to Bruce S. and Denise A. Iversen, $622,000.

Greer Ct., 1804-Cliff and Amy Jean Roundtree to Shane and Brenna Wojno, $625,000.

Hyacinth Lane, 2501-US Home Corp. and Lennar Corp. to Byron Edward Moore, $553,490.

Hyacinth Lane, 2511-US Home Corp. to Zachariah and Kristine Vindua Murphy, $563,795.

Red Clover Rd., 1070-US Home Corp. and Lennar Corp. to Michael Edward and Dawn Denise Bailey, $500,240.

Wigeon Way, 1404, No. 203-Doris Tewell and Cynthia Ann Ravadge to Joan McManus, $275,000.

GLEN BURNIE AREA

Bentwillow Dr., 843-Albert Frank Grube and Shelly L. Thurston to Stacey L. Campbell, $210,000.

Condon Ave., 102-Kathleen L. Odell Carlson and Francis R. Carlson Jr. to Brian Stevens Emmel Sr. and Jackie N. Grove, $258,000.

Eleanore Dr., 7814-Granite Baptist Church to Tracy L. and Lisa G. Widner, $267,000.

Foxchase Dr., 111-Mark W. Koenig and Carrie M. Macharola to Ryan P. and Lauren Louise Milligan, $257,500.

Glenview Ave., 705-From House to Home to Thomas and Stephanie Carey, $280,000.

Juneberry Way, 300, No. 1A-KBS Investment Corp. to Shane K. Finnerin, $150,000.

Lexington Ct., 7727-Cohansey Overlook Corp. to Sandrine Pokelon Petmi, $310,000.

New Jersey Ave. NW, 24-Alex S. Calderon to Roberto Ulises Mancia Sandoval and Stephanie Mancia, $257,000.

Padfield Blvd., 414-Miti Patel to Jose Santiago Lainez Aguilar and Blanca Lidia Aguilar Berrios, $255,000.

Quail Dr., 709-Angela M. Neblett to Lain J. and Ashley Ann Densmore, $280,000.

Warlock Ct., 410-Stephen Cull to Lekita N. Windley, $190,400.

Wisdom Ct., 1036-Abraham Fransis and Christine Assaf to Ghana Shyam and Roshni Rijal, $300,000.

Third Ave. S., 20-Dominion Rental Holdings Corp. to Christian F. and Jessica Harmony Torres, $300,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Brooks Ct., 407-Bello Machre Inc. to Tina C. Crosby, $278,000.

Coulbourn Cor., 1193-Dawn and Brian Scott Duncan to Vanessa Morales Rosal, $250,000.

Fox River Hills Way, 605-Albert F. and Patrice L. Lambert to Morgan and Jonathan Bannister, $315,000.

Holly Ridge Dr., 7528-Calatlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Michael and Shawna Pearson, $389,990.

Meadow Dr. N., 125-Steven A. and Patricia Colombo to Steven M. Hargett Jr., $233,000.

Millhouse Dr., 682-Conrad Hamilton and Bonnie Bel to Asima J. Ghauri and Muhammad Adnan, $331,755.

Nandina Lane, 109-Brittani L. Kaufman to Klod Nissan, $335,000.

Polynesian Lane, 6607-Jeffrey S. and Cheryl D. Adams to Angie Bryant, $256,300.

Stallings Dr., 7259-Elizabeth N. Pak and Erin Kowalsky to Webertson Junio Demas and Crystal Collette Figueroa, $309,000.

Timbercross Lane, 7736-Heather Brantner to Joseph R. Vendetti Jr., $249,000.

Yamhill Way, 7113-US Home Corp. to Blair Patrick and Kelly Ann Pontow, $427,940.

HANOVER AREA

Amber Crest Rd., 2707-Joab and April Watson Dempsey to Christina Lee, $380,000.

Breezy Knoll Lane, 7927-Pulte Home Co. Corp. to Tamieca N. Hamlin, $470,596.

Crystal Brook Way, 7861-Emily Brodhead to Raghuteja and Gurpreet Kaur Gadde, $405,000.

Fieldstone Ct., 1707-Stoney R. Corp. to Justin Makar Deutsch and Sreypov Hok, $349,000.

Fletcher Way, 7866-NVR Inc. to Nadirah Rene Phillip, $316,720.

Hickory Lane, 7429-Robert L. Hales to Donald W. and Souzon M. Schurman, $435,000.

Matthews Town Rd., 1562-Marion T. Simms to Randall J. and Trisha M. Surkus, $210,000.

Otterbein Way, 7827-NVR Inc. to Herbert and Stacey Gross, $543,595.

HARMANS AREA

Mill Crossing Ct., 237-Calatlantic Group Inc. to Syed Ali and Kevin Decker, $422,100.

JESSUP AREA

Montevideo Ct., 7489-Paul R. Fassler to Josie Galls, $255,000.

Sommers Ct., 2425-Calatlantic Group Inc. to Zachary Craig Hartman, $360,536.

LAUREL AREA

Kendall Ct., 8437-US Home Corp. and Lennar Corp. to Durai Chinnan and Yamini Mallaiyan, $370,000.

Savannah River Rd., 8625-Jon E. and Patricia A. Trice to Nadine Carole Gogoum, $304,900.

Valley Lee S., 3323-Manuel and Martha Chacon to Gustavo A. Medrano Yanez, $295,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Linda Ave., 301-William L. and Russell Wayne Beck to Shane Bertazon, $145,000.

LOTHIAN AREA

Bayard Rd., 262-WFC Flagship Corp. to Thomas and Kristin Vendemia, $525,000.

MILLERSVILLE AREA

Bernard Dr. N., 8217-Jeffrey M. and Shannon N. Bertucci to Brian James Braine and Alexander J. Janker, $335,000.

Charles Hall Dr., 301-Scott E. and Elizabeth Lintner to Courtney E. and Jason Gustin, $535,000.

Nathan Way, 190-Nicole Drexel to Ambrose N. Browne and Nancy M. Kemah, $224,900.

Rebecca Ann Ct., 252-Mark W. and Chi Sheng Graham to Andrew B. and Kathleen M. Jordan, $229,000.

Valleywood Rd., 532-Kevin Earl and Wendy Marie Sumpter to Winsome Maria Duncan, $217,000.

ODENTON AREA

Assembly Point Ct., 314-Federal National Mortgage Association to Annette Alexander and Harold Barron Jr., $256,000.

Brigadier Blvd., 2103-Howard James to Farryn L. Jones, $320,000.

Cedar Elm Dr., 2657-Joseph A. Millett to Lance T. and Tiffany A. Myren, $324,900.

Colonel Way, 2121-Ahmed A. Osman to Zain Akbar, Akbar Ahmad and Mubarka Roohi Syed, $318,000.

Deerberry Ct., 908-Jamie R. Chapp to Tanya and Paul Kenton Tschirhart, $365,000.

Fluttering Leaf Trail, 8621, No. 202-Cheri A. Ambrose to Barbara Carol Schoonover, $315,000.

Green Field Ct., 8716-Perry Homes Inc. to Charity L. Groff, $312,900.

Indian Summer Dr., 2238-Edward P. and Catherine G. Gorzkowski to Ian A. Seamans, $324,000.

Passage Dr., 1303-Keith J. Duley to Samuel Jay Perdue, $256,000.

Raptor Dr., 2636-Yahari H. and Alicia G. Butler to Declan M. Steward and Dorene S. Chen, $365,000.

Saran Ct., 1310-Stephen C. and Rachel Y. Barrett to Stephan and Michelle Willis, $460,000.

Waneta Ct., 1309-Duane P. Jones and Cheryl A. Vickers Jones to Carrie and Mark William Koenig, $653,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Back Bay Beach Rd., 1005-Larry E. and Pamela S. Thorne to Christopher and Kathleen Crowley, $810,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Abbey Ct., 8042C-Rajan Corp. to Christopher A. Shelton, $154,755.

Bar Harbor Rd., 220-Adam Ellis to George M. Corbonell, $410,000.

Bell Tower Xing., 8170-Walter and Joyce L. Siniscalachi to Billy Greer III, $540,000.

Braid Hills Dr., 1652-Adeleke and Melanie Ugunmefun to William and Amanda V. Gargano, $699,000.

Cape Splitt Harbour, 1034-Loyal A. and Mollie R. Thurman to Tatyana N. and Anastasia B. Martin, $255,000.

Crimson Ct., 8128-John A. and Lisa M. Russo to Sidney G. and Janet A. Leech, $578,000.

Daydream Cres., 8331-US Home Corp. and Lennar Corp. to Sarah Amal Abaza, $334,645.

Dutch Ship Ct., 363-Gary and Michelle J. Bryant to Larry A. and Gayle M. Larson, $380,000.

Ferry Point Rd. N., 327-Nicholas and Ada McDaniels to Kristopher A. Roussey and Michelle Kay Hill, $507,000.

Hickory Point Rd., 301-Laquetta S. McNeal and Edwin L. Bulson III to Christopher Jacob Dumsha, $240,000.

Jacobia Dr., 106-Bruce Sokolowski and Halina Pachynchuk to Douglas A. and Gretchen E. Moran, $282,500.

Lake Shore Dr., 517-Sidney G. and Janet A. Leech to Aaron T. Finley, $1.62 million.

Lorene Dr., 1237-Philip B. and Barbara D. Zimmer to Stephen and Nicole Healy, $457,000.

Main Ave., 1929-Margaret A. Dowell to Jason P. and Katie E. Ashburn, $165,000.

Mayford Ave., 7846-Maryland Properties 2020 Corp. to Dillon Andrew White and Deanna Elaine Custer, $241,900.

Newcomb Ct., 8051-Rachel S. Sattler to Judith Ann Dickert, $230,000.

Notley Rd., 7749-Joan A. Flake and estate of Glade F. Flake to Benjamin Wyatt, $213,000.

Outing Ct., 8040-Britani Sartwell Greco to Kyle A. Miller and Ashley E. Arscott, $310,000.

Pond Ridge Dr., 1410-Clark C. and Sharon P. Adams to Ryan G. and Tammy L. Whipp, $710,000.

Riverside Dr., 845-R. Soul McCormick to Kevin J. Wellein and Katelin B. Schmidt, $247,000.

Seaford Ct., 3640-Robert K. Reprogel to Jason Loughry, $200,000.

Sonora Dr., 8-Jared A. Perkins to Patrick Finney II, $530,000.

Virginia Ave., 214-Richard E. and Sharon M. Blazer to Kamryn and Tyler Cook, $343,000.

Westwood Manor Way, 3808-Thomas H. and Valerie L. Newman to Shane G. O’Fallon and Kaitlyn N. Howard, $375,000.

Whites Cove Rd., 8101-Richard W. and Karen E. Franklin to Frederick Joseph and Cathy Marie Stegmaier, $560,000.

Woodlawn Ave., 7772-Trevor and Julie Ann Hall to Veronica Sanchez Quinones, $279,000.

207th St., 765-Jonathan Shipp and Richard Bailey to Stephen Schneider and Selena Ortega Marvel, $300,000.

RIVA AREA

Orchard Rd., 102-Linda Steiner Castillo to Christiana Patrick Dodson, $124,500.

SEVERN AREA

Barrington Ct., 8202-Brent W. Farris to Yolanda S. Watson, $217,000.

Berni Ruth Lane, 1306-Suzanne C. Pryor to Matthew Gerald Hartman, $370,000.

Buckingham Nursery Dr., 7722-Mark and Cathy A. Mavris to Martin Anthony and Anne Handy, $475,000.

Carinoso Way, 8224-Parick D. and Michelle Garvin to Edward A. and Lauren M. Genthner, $365,000.

Cowsill Dr., 1413-Sherry L. McKoy to Miguel A. Rosario Alicea and Ivelise Rivera, $415,000.

Maryland Ave., 1436-U.S. Bank to John Vincent Ponton Jr. and Jamie Elizabeth Brentlinger, $334,900.

Shallowbrook Ct., 7812-Rebecca D. Villagomez to Anita S. and Thomas T. Thomas, $400,000.

Telegraph Rd., 7918-Federal Home Loan Mortage Corp. to Mischaw Vallegotti, $156,000.

Willow Branch Way, 1515-Toll VII Partnership to Varghese and Pusha Thomas, $792,041.

SEVERNA PARK AREA

Benfield Blvd., 757-JT Homes Corp. to Labinot Haliti and Samantha Heymann, $354,998.

Center Dr., 546-Eric Scott and Amy Rebecca Ransom to Ashlene Fitzsimons and David Larson, $485,000.

Dunfer Hill Rd., 803-Gene P. Roberts to Amanda L. and Michael T. Wingate, $375,000.

Gordon Ave., 317-Scott Shaffer and Kathleen Kinney to Brenton W.C. Thompson and Amy K. Zoeller, $440,000.

Jennings Rd. S., 110-Mark M. and Amy M. Mento to Jeffrey T. and Slavka Wilson Weaver, $875,000.

McKin Way, 614-Suleyman Alturk and Sukran Bahadir to Daniel Tobin and Sarah Marie Arute, $296,000.

Oak Rd., 1306-George J. and Debra Hnat to Kelsey and Ralph Suppa, $694,000.

Pumpkin Ct., 260-Paula M. McKee and Jeffrey B. Vogt to Karen Melissa and James Robert Sigafoose, $540,000.

Saint Andrews Crossover, 19-Carolyn K. Smith to John James Eller, $515,000.

Steven Way, 393-Norman B. and Roxy A. Bergeson to Jeffery Scott and Lauren V. Driscoll, $550,000.

White Oak Dr., 510-Craig S. and Holly A. Schneider to Eric M. and Christine M. Council Dibitetto, $415,000.

SHADY SIDE AREA

Dogwood St., 4941-Guy Morgan and Robbin Carel Poulin to Jared Wall, $218,000.

River Rd. W., 1258-Jason and Michelle MacGloan to Steven and Brenda Schuman, $1.35 million.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Crape Myrtle Ct., 5019-NVR Inc. to Mohammed Kanjwal and Rubina H. Shah, $1.28 million.

Golden Oak Dr., 12643-Phillip S. Gelso to Steven L. and Claire E. Watts, $1.04 million.

Pointer Hill Ct., 12240-Deana B. and William H. Allen to Warren W. and Helen L. Matzen, $625,000.

Windsor Moss, 12041, No. 12-Leroy L. Simmons and Carolyn Jolene Machost to Alan P. Zendell, $545,900.

CLARKSVILLE AREA

Western Sea Run, 5701-Amritpal K. and Gurbachan Grewal to Varsha and Jagannath Surampudi, $650,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Campfire, 6175-David L. and Judith I. Tripp to Roy and Shoshana Shonfeld Ringel, $475,000.

Deep River Canyon, 6245-Charles A. and Gabriela Baez Beal to Li Zhu and Wensheng Zhang, $351,000.

Footed Ridge, 8907-Jose L. Sanchez to Kwisha Asante Dash, $229,000.

High Tor Hill, 5559-Kenneth and Mary Cooper to Zulifar Ahmed and Mohammad S. and Mubashir Ajaz, $475,000.

Majors Lane, 6013, No. 10-Stacey Lavette Parker and Tiria L. Laboo to Hana Higinbotham, $117,999.

Old Annapolis Rd., 8669-Mary Ellen Jones and Leroy Harry Scott to Angela M. Prater Lopez, $220,000.

Phelps Luck Dr., 5649-Edward R. Watkins to Barbara Polonsky, $335,000.

Spiral Cut, 8850, No. G7-Lisa M. Cassagne and Kathy C. Ashley to Stephen Short and Ida K. Chan, $113,000.

Thunder Hill Rd., 5316-Stephanie L. and Brittany Ambrose to Robert H. and Michelle Beadle Holder, $405,000.

Wild Lilac, 5489-Paul and Janet Smith to John A. and Inna Hirsch, $254,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

Berrypick Lane, 11004-Andrew and Alice S. Tanchel to Renee S. Winfield, $278,000.

Cedar Lane, 5478, No. B3-Ellen C. Trimigliozzi to Magesh Kumar Gopalswamy Embuswamy and Jyothy Yadhati, $117,000.

Fair Oaks, 10479-Stephen and Ynessa Pantano to Lane Alexander and Kristin Anna Ford Ball, $462,000.

Freetown Rd., 6567-Bruce A. King and Kathleen K. Carter to Walter A. Palencia, $535,500.

Gulfstream Row, 5609-Michael D. Black and Carmen Moultries to Tilahun Gebreyes and Etaferahu Woldegiorgis, $245,000.

Launcelot Lane, 10371-Joanne H. Cambridge to Taylor Jon and Kelley Woehl, $485,000.

New Country Lane, 11929-Folasade A. and Adebiyi Adesina to Homer La and Stephanie A. Rue, $305,000.

River Rock Way, 7732-Wiliamsburg Group Corp. to Alberta W. Hall, $452,310.

Striker Ct., 6105-Glenn M. and Teresa E. Carey to Amir Ali and Paola Orlandi, $465,000.

Watch Chain Way, 6078-Paul H. and Nancy M. Watson to Carrie R. and Anthony J. Sowers, $526,000.

Windstream Dr., 10001, No. 906-Jodi L. and Bradley S. Rees to Sharon and Andrew Nussbaum, $367,000.

ELKRIDGE AREA

Aspern Dr., 6640-David R. Larson to Osbaldo Jimenez Aguirre and Cristobal Cardenas Sanchez, $130,000.

Calvert Dr., 7078-Cary R. and Charlene D. Flynn to Erika Tabler and Andrew Evans Kolb, $590,000.

Cherry Ave., 6937-Kristen S. Lee to Pravinkumar A. and Chhayaben P. Patel, $419,900.

Dagny Way, 7714-Beazer Homes Corp. to Naimath Khan, $409,000.

Darby Downs, 7250, No. H-Jasmine M. Ingram to Denise C. Davis, $229,254.

Euclid Ave., 6326-Belle Grove Corp. to Thuan Duc Vu and Thuy Thi Thanh Nguyen, $395,000.

Jena Pl., 6604-Nationstar Mortgage Corp. to Yoni Garcia Arroyo and Maria Antonia Puga Jimenez, $67,500.

Maiden Point Pl., 7077, No. 169-Morgen Pisone to Nathaniel and Raven Crosman, $315,000.

Meadow Rose, 5907-Bank of New York Mellon to Gloria Moon, $335,000.

Quidditch Lane, 7914-Beazer Homes Corp. to Catherine Mary Dominguez, $406,440.

Rowanberry Dr., 5981, No. 10-Donna Levin Bafitis to Monique E. Fowora, $217,000.

ELLICOTT CITY AREA

Bates Dr., 4714-Kenneth W. and Linda L. Johnson to David Michael Askwith, $550,000.

Brauerton Rd., 8900, No. 307-Frederick C. and Cheryl A. Onorato to Robert H. and Judith B. Rice, $379,000.

College Ave., 3700, No. 202-James R. and Andrea Wilmoth to Keoka Johona Hunter, $322,000.

Hobble Ct., 3307-Dawn T. Tomkins to Diem Thi Ngoc Nguyen, $355,418.

Manahan Dr., 8691-Amy J. and Ofer Naaman to Vivek and Purwaai Chand Matriya, $371,000.

Montgomery Run Rd., 8391, No. L-Daniel R. and Ashley Belleri Williamson to Nicole MacGregor, $213,000.

Timber Hill Ct., 8506-Annette Decker to Daniel Hyun Park and Ahron Choi, $473,000.

FULTON AREA

Carpenter St., 7515-Theodore R. and Ferzan Jaeger to Erik and Elizabeth Nudo, $709,000.

Martha Way, 11126-NVR Inc. to Harbinder and Rupinder Singh, $903,015.

Water St., 7726-Ung Baik and January Kim to Anuradha Swatantran and Akshay Ranganathan, $580,000.

GLENWOOD AREA

Sharp Rd., 3779-George Jerome and Laura Lynne Bergling to Dahlia Buma and Mark Harry Levine, $512,000.

HANOVER AREA

Holly Marie Rd., 6411-Live Fearless Christ Corp. to Paul E. and Lauren M. Zoli, $439,000.

JESSUP AREA

Arctic Circle Dr., 8414-Andrey Mayer to Nihirkumar Rashmikant and Gopikaben Nihirkumar Patel, $440,000.

Rose Lane, 8738-VP Construction Corp. to Joshua Lopez, $239,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Copperwood Way, 7000-Maureen Theresa Marden and Gary Womersley to Daniel and Kierra Luther, $322,500.

Hingston Downs, 9614-Diana R. Paules to Jason C. and Kelly B. Clawson, $244,000.

MULLINIX AREA

Old Frederick Rd., 17130-Deutsche Bank National Trust and Ocwen Loan Servicing Corp. to Teaon Everage and Zowie Barnes, $555,750.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Castlebury Ct., 8815-Shafiq and Rehana Qayyumi to Paulo David Acosta and Juliana Savoy, $263,000.

Garden Ranges, 9821-Cyndi J. Murphy to Syed Mohammad Ali and Sabeen Qamar Jafri, $479,900.

Horsham Dr., 9655-David F. Diane M. Buckley Maidt to Cory Andrel and Brittney Coward, $330,000.

Lake Edge Dr., 8745-John C. and Suzette Sommerer to Joseph D. Palank, $620,000.

Northgate Rd., 9398-Keith G. and Linda R. Knobbe to Brainna L. MacLeod, $352,000.

Rowan Lane, 10059-Beazer Homes Corp. to Azizur and Firoza Rahman, $753,628.

Seventh St. N., 9402-Logan C. and Lindsey M. Miller to Diane C. and Guillermo A. Rojas, $260,000.

WOODBINE AREA

Red Lion Dr., 14652-Deutsche Bank National Trust to Michael and Kelly Stanley, $558,900.

WOODSTOCK AREA

Troon Overlook, 2150, No. H-Jane T. Sinek to Baoming Liu and Nan Li, $250,000.