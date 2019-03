Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Arundel On The Bay Rd., 3319-Collegiate Capital Advisors Corp. to Stephen A. Timmons and Shirley A. Wiltshire, $339,900.

Berwick Dr., 916-Matthew T. Barbieri and Cynthia R. Prokopovich to Teresa A. Downs, $445,000.

Breakwater Dr., 973-Stephanie D. Wise to Linda M. Vencus, $330,000.

Eastern Ave., 212-Maureen Webster to James R. and Linda T. Bowersox, $397,000.

Georgetown Rd., 142, No. 5-Alma Lou Toohey and estate of Thelma J. Bocoskey to Kook Hyang and Helmut Eysel, and Margareta and Sascha Chughtai, $162,000.

Hearthstone Ct., 40A, No. A-Margaret L. Winkelman to Sotery G. and Phyllis J. Diamond, $205,000.

Lake Heron Dr., 1138, No. 2A-514 Phase II Corp. to Lauren E. Budniewski, $299,700.

Primrose Rd., 1002, No. 303-Pauline A. Callinan to Lisa M. Cox, $220,000.

Second St., 528-Kenneth N. Peltier to Andrew N. and Nadine A. Smith, $1.55 million.

Sunset Dr., 102-Austin W. and Marisa Joy Latour to Joseph P. and Emily Ward, $670,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Astern Way, 930, No. 202-Helmuth and Esperanza Wiemann to Maryjo Calloway, $320,000.

Crest Cove, 2678-Ruth J. Reiner to Anne and Margaret M. Golden, $399,900.

Genessee St., 689-John W. Bates to Amanda Rae Serfass, $332,500.

Linden Ave., 19-William McDonald and Mary Elizabeth Siddons to David C. and Denise M. Tolson, $358,000.

Parole St., 34-Harry Clifford and Tyler Mathew Ketts to Amy Elizabeth Schaeffer, $219,000.

Puritan Ct., 606-Elizabeth Stettinius and Carrie M. Ward to Julia G. Miller, $269,000.

Severn Grove Rd., 1872-Daniel F. and Deborah C. Cream to Michelle F. and Michele L. Japak, $372,000.

Steele Ave., 19-Michael Gerald and Wendy Kathleen Powers to Gregory V. and Kathleen O. Ferrante, $825,000.

Topmast Way, 915-Marilyn W. Sedlack to Mary Ann Stein, $358,800.

Woodlore Rd., 1710-Gordon F. and Judith Ann MacPherson to Christopher A. and Amanda J.D. Shank, $590,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Nottingham Hill, 231-Sean H. Donovan to Anthony and Mary Perry, $725,000.

ARNOLD AREA

Bay Green Dr., 606-Aria J. Silvers and Antoine G. Henry to Ryan K. and Maureen M. Smith, $552,500.

Broadwater Rd., 461-Richard and Lynne Skallos to Edmund P. and Melissa A. Kling, $610,000.

Long Meadow Way, 368-Michael and Ann Cantrell to Mary Lockley, $486,000.

Stockton Ct., 1405-Evan M. and Sara Koslow to Joseph and Christy Ourada, $655,000.

BROOKLYN AREA

Holy Cross Rd., 708-Charles E. Niemeyer III to Rosa E. Salas Alcala, $239,800.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Pl., 1501-Thomas and Nancy Futch to Sandra D. Campbell, $325,000.

Gateway Dr., 1181-Mostafa Baghbanbashi to Marc D. Marion, $345,000.

Holly Dr. E., 822-David L. and Laura Thurston to Sandra Krentz and Michael Clark Genau, $1.26 million.

Ramblewood Dr., 1133-William L. and Donna L. Sherwood to Laura Wilson and Eoin K. Finn, $345,000.

Rolling View Dr., 773-David R. McCormick to John D. and Susan R. Sundius, $410,000.

Stern Ct., 1605-Paul F. and Gerardine Weiss to Samuel Patrick and Amanda Jane Davis, $585,000.

White Tail Deer Ct., 1516-Donald J. and Gianna P. Senerius to Cory and Marisa Sherman, $680,000.

CHURCHTON AREA

Great Oak Pkwy., 5713-Chesapeake Land Co. Corp. to Michael H. Spencer and Dona E. Haske, $235,000.

CROFTON AREA

Barrister Ct., 1692-Edward M. and Sherrie A. McSweegan to Rebecca Lee and Jesse James Harr, $490,000.

Encino Dr., 1912-William P. Byerly Jr. to Rebecca Seering, $194,000.

Laconia Ct., 2329-Bhavin A. and Deepa B. Bhatt to Jacob A. and Jaymie E. Coffelt, $345,000.

Marlborough Ct., 1508-Marc Christopher Bumford to Tyler F. Cox, $258,000.

New Windsor Ct., 1657-Francis E. Wulff III to Denise Nenichka, $279,900.

Ridgely Ct., 1678-Kathleen Christie Watkins to Jason D. Burns, $199,900.

Stratton Rd., 1712-CSM Real Estate Group Corp. to Tammy C. and Chad E. Vaughn, $539,900.

Vineyard Lane, 2400-Luyen Shawn Tran and Jennifer Nguyen to Walter E. and Anita D. Rupp and Nina Pitts, $325,000.

CROWNSVILLE AREA

Generals Hwy., 1252-Michael Feeney to Rick E. Yeoman, $240,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Point Ct., 7793-John J. and Jo Ann Windle to Jeremy A. and Christa Freeman, $248,500.

DAVIDSONVILLE AREA

Ashe St., 1054-Anthony B. Marconi and Gina M. Larman to Omar and Ashily Astrero, $524,000.

Patuxent Manor Rd., 1551-Fred Steven and Robert Carl Bednarik to Robert M. and Jean A. Schaefer, $410,000.

DEALE AREA

Mallard Dr., 732-Leonard P. Baumgardner Jr. and estate of Leonard P. Baumgardner Sr. to James A. and Donna M. Puccinelli, $300,000.

EDGEWATER AREA

Carrs Ridge Rd., 4149-John C. and Bonnie J. Burcham to Jonas and Alison Winter Lai, $515,000.

Edgemont St., 3581-Scott H. and Nicole L. Hughes to Michael Timothy and Shannon Kristy Yowaiski, $439,900.

Locust Lane, 1200-Arundel Restorations Corp. to Seth and Alana Randall, $629,900.

Oak Dr., 3348-Daniel J. and Danielle F. Osborne to Carla E. Ferrara, $448,500.

Poplar Leaf Dr., 435-John Henry and Amber Teresa Rhodes to Tyler E. Pelloni, $440,000.

Shore Dr., 431-Thomas Hall to Oliver Hoad and Rhea Frye, $307,500.

Tacoma Rd., 1710-Donald C. and Dawn M. Tang to Franz William Hamilton and Gretchen Linnea Knaack, $465,000.

GALESVILLE AREA

Church Lane, 4841-Karol Hazard and estate of Norman T. Hazard to Vincent A. and Sandra J. Zamaria, $1.15 million.

GAMBRILLS AREA

Crofton Valley Ct., 901-Denise M. Steckel to Daniel and Shawna Karlson, $659,794.

Hyacinth Lane, 2515-Home Corp. and Lennar Corp. to Haffiz O. Momodu, $449,930.

Lanham Lane, 1114-Calatlantic Group Inc. to Henderson Leroy and Battsetseg Bree Sisco, $449,457.

Springhill Way, 1011-Lawrence E. and M. Elaine Puglisi to Jeremy A. and Shana Bradley Davis, $415,000.

GLEN BURNIE AREA

Archwood Ave., 27-David R. and Tracy Burke to Scott Francis and Amber Lynn Fenwick, $277,750.

Braden Loop, 1432-Kristan and Nicholas Hanson to Martha Garrick, $272,000.

Cloverhurst Rd., 8116-Satish C. and Pushpa Goel to Keri S. Lloyd, $220,000.

Five Oaks Ct., 7810-Armando Roman to Exodus Almasude, $307,500.

Foxtrap Dr., 113-Nitin B. and Kinjal N. Patel to Angela K. Emerson, $359,999.

Huntmaster Ct., 8105-Brian J. and Melissa L. Cluster to Kenneth Reynolds, Richard W. Gilmore and Denise M. Pacheco, $365,000.

Kenilworth Ct., 494-Sergiu and Carmen Gil to Norman M. and Jewel Duncan, $152,900.

Lincoln Ave., 219-Brian H. Birch to Joyce I. Mattox and Dawn M. Berry, $250,000.

Magnolia Ave., 9-Frederick Vernon Kaiss and Sharon Thomas to Mathew Baublitz, $239,000.

Nottingham Dr., 1127-Hoang Nguyen to Byron Yuvini Acevedo Guerra, $282,000.

Phirne Rd. E., 8103-George L. Pfeffer to Richard and Stacy Sprufera, $258,000.

Rippling Ct., 1323-Karen L. Johnson to Linda Palumbo, $217,000.

Saunders Way, 1611-Claudio A. and Christine R. Illanes to Dalton M. Douglas and Kayla B. Welsch, $235,000.

Wellham Ave., 714-William I. Loudermilk to Cynthia A. Cummings, $220,500.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Annapolis Dr., 1568-Patricia M. Rudolph to George Daniel Rice and Catherine Kirk Robins, $310,000.

Chain O Hills Rd., 104-Adel A. and Patricia A. Ahmed to Randolph M. Neal Jr., $205,000.

Fable Ct., 6611-Danielle J. Smith to Junyun He and Jingke Li, $268,000.

High Oak Rd., 8054-Eric W. and Jennifer Benson to Gregory and Kelly Walter, $417,000.

Kent Rd., 111-Bentlee Corp. to Rachel A. Puglia and Jeffery Sullivan, $280,000.

Stallings Dr., 7284-Pamela J. Hamlin to Elisabeth G. and Daniel V. Smith, $323,500.

Trailview Xing., 7919-Adam and Krystina Stello to Megan Sanchez, $300,000.

Whitlow Lane, 7105-M.I. Homes of D.C. Corp. to Daquan O’Neal and Victoria Doggett, $366,542.

Yamhill Way, 7125-US Home Corp. and Lennar Corp. to Renita Nicole Shaw and Frank Marcel Freeman, $459,760.

HANOVER AREA

Breezy Knoll Lane, 7915-Pulte Home Co. Corp. to Kelly G. Robinson, $476,849.

Hardwick Ct., 1602, No. 1-Tiffany Lashay Harvey to Rose Taylor McKinney, $252,000.

Martock Lane, 1503-Christopher M. and Courtney Lee Pak to Brett Altman and Megan Rafferty, $378,000.

Pangbourne Way, 1452-Jordan and Megan Kristina Weinshank to Angela M. Watson, $349,000.

JESSUP AREA

Wigley Ave., 7451-Wayne Ramsaran and Traci Marie Wolfe to Saeeda Faiz, $570,000.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3551, No. 74H-Nisha V. Estanich to Marcie Pegram, $255,000.

Old Channel Rd., 3002-Tandem Development Group Corp. to James R. Siegle and Michael E. Crawford, $435,000.

Seagrass Lane, 3537-Haeden Herin and Jesse James Potts to Jontavius Singleton, $401,500.

Tribeca Trail, 3518-US Home Corp. and Lennar Corp. to Talesha R. Lee, $453,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Colonial Dr., 13-Federal National Mortgage Association to Terryl and Marcus Downs, $199,900.

Hawthorne Rd., 435-David and Crystal Sickles to Julie D. Smith and Christine Ray, $390,000.

Tulip Oak Ct., 324-Robert J. and Tiffany M. Andrews to David A. and Vanessa Deni, $350,000.

MILLERSVILLE AREA

Fawn Haven Ct., 402-Garrett R. and Kristi L. Zborai to James R. and Shawna M. Lindberg, $610,000.

Kosmill Dr., 418-Southern Oaks Corp. to Jose H. Berrios Kohler and Roxana Aquino Segarra, $484,422.

Millfield Ct., 8201-Dream Quest Properties Inc. to Seamus T. and Melissa A. Bishop, $354,900.

Pearl Point Ct., 611-Thomas and Carol Larotonda to Gurmail Singh and Sukhvir Kaur, $612,000.

Vineland Ct., 8389-Clarissa Schoen to Michael H. and Kendall S. Smythe, $525,000.

ODENTON AREA

Aspen Grove Ct., 8726-Robert M. and Mary Campbell to Ryan A. Elliott and Mayu Hirono, $251,000.

Brigade Way, 1916-Winston K. Ashley to Michael W. and Bernadette D. Davillier, $460,000.

Crosslanes Way, 2319-John V. and Patricia S. Benson to Mark C. and Carrie Parrella, $532,500.

Form Ct., 1222-Barrington A. Bruce to Erik and Aileen Austin, $324,000.

Icy Run Terr., 512-Catherine Roberts to Roberto C. Rodriguez, $250,000.

Leeds Creek Cir., 142-Thomas W. Lowe to Sarah Careyva and Jonathan Cousins, $360,000.

Peach Tree Ct., 495-Robert Alexander and Felicia Tara Pryor to Charles M. and Letitia M. Gebhart, $457,500.

Piscataway Run Dr., 2851-Lori Turner to Jessica N. Garrett and Eric R. Harsch, $312,900.

Rolling Hill Walk, 608, No. 102-Joshua A. Ederheimer and Donna L. Anderson to Allison D. Fleton, $179,950.

Silent Ct., 8735-Ernest Anthony Varvaro to Gary Dwayne Heldt Jr., $353,000.

Sunny Ridge Dr., 3069-NVR Inc. to Gloria Taylor, $571,373.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Apple Jack Ct., 4007-Eric J. Leatherman to Odile Yvette Ngo Nyom and George Clement Mboussi , $299,999.

Black Diamond Ct., 8212-Leah Boss Housley to Melonie Ann Truslow and Mary Ellen Hyser, $539,900.

Castle Rock Ct., 8088-Jack and Katherine Fowler to Shannon M. Sedenka and Tommie H. Cavin Jr., $250,000.

Concordia Dr., 1607-Joseph J. and Lisa M. Wright to Karl J. Tubbs, $475,000.

Cyril Ave., 633-Jacob and Carolyn Helms to Joshua D. Kahl, $240,000.

Dutch Ship Rd., 370-Michael L. Davis to Alan J. Hoyas Jr. and Joanna L. Call, $530,000.

Green Mountain Ct., 346-Timothy M. Ward to Ahmed Ktit and Bouchra Rahmani, $254,900.

Jacobia Dr., 138-Michael Wayne Cooper to Jay W. and Judith Shrimplin, $277,500.

Meridian Dr., 7940-K. Hovnanian Homes of Maryland to Caitlin Elizabeth and Jesse Palmisano, $622,680.

Old Crown Dr., 3412-William Francis and Debra Kay Byers to Jason D. and Kimberly S. Haschert, $307,500.

Pepperbox Lane, 7894-H & K Homes Corp. to David and Caitlin Schrein, $322,500.

Sunset Knoll Rd., 558-Colin J. and Kelly E. Snow to Brandy Day and Joseph William Lee, $414,000.

Twickenham Rd., 1684-Richard M. Catania Jr. and Deborah L. Vonderheid to Frederick H. and Carol M. Condon, $661,750.

Wolsey Ct., 8071-Valerie L. Gore to Donna C. Cleckner, $262,000.

202nd St., 751-William Leo and Patricia Jane Weber to James Ernest Balazs, $192,900.

220th St., 816-Stephani Price to Lisa Marie and Joshua Gottfried, $245,000.

RIVA AREA

Grisdale Hl., 208-Jason and Kimberly Burger to John F. Wallander, $391,000.

SEVERN AREA

Campbell Dr., 7426-Mark Shan and Amy M. Stephens to Andrew and Hyang Sook Sciascia, $500,000.

Chevron Rd., 1123-Brookwood Run Acquisitions Inc. to Rickey Lee and Ashley Marie Earles, $512,091.

Constant Ave., 266-James L. and Sherry L. Parks to Patrick William and Ashley Mary Carpenter, $560,000.

Lexington Dr., 8210-Department of Veterans Affairs to Kyle and Sara Simms, $310,000.

Old Camp Meade Rd., 1245-Trina Renee West to Jessica Heilmann and Colt Vacek, $325,000.

Pine Springs Dr., 8538-Toll VII Partnership to Frederick and Terry Willoughby, $502,137.

Quarterfield Rd., 8241-Kevin E. and Vicki A. Godfrey to Danny B. Romero Mendoza, $355,000.

Wampanoag Dr., 1519-Kurt A. and Rita J. Surber to Christopher and Jaclyn Generazio, $349,000.

SEVERNA PARK AREA

Belleview Dr., 30-Michelle Cross Garske to Brian P. and Laurie B. Muldowney, $900,000.

Cedar Rd., 117-Dale Leroy and Leslie Ann Moeller to Christian and Nancy Reeves, $549,900.

Gardenia Rd., 801, No. 1-Jerry E. and Krista J. Kline to Filipos K. and Georgia K. Plangetis, $450,000.

Jumpers Hole Rd., 614-David J. Grap to Ryan C. and Michelle Phillips, $435,000.

Marnel Dr., 62-Jean Ann Dayan and Clyde J. Villamez Jr. to Richard and Angela Ottoson, $450,000.

Pineview Ave., 141-Mark and Jeanne M.M. Van Emmerik to Stephanie and Ryan Price, $475,000.

Saint Martins Lane, 521-Philip G. and Panayiota C. Bellios to James Edward and Teresa Woody, $560,000.

Stratford Dr., 68-Alan E. Epperson to Adam M. and Kristina O. Dickinson, $455,000.

Whittier Pkwy., 626-J. J. Property Investments Corp. to Michelle C. Spiegl, $325,000.

SHADY SIDE AREA

Cedar Ave., 1187-Joseph Peter Litchfield to Melissa S. Brown and Matthew Rose, $264,000.

Maryland Ave., 1714-Pamela A. Gouldman and estate of Mary L. Faber to Amanda E. Pollard, $212,500.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Blandford Way, 10213-James P. and Kelsey Y. Walsh to Thomas J. and Karen K. Franchetti, $609,900.

Buckskin Wood Dr., 4336-Kimberly A. and Jason Z. Rose to Robert and Shelley Johnson, $1.15 million.

Cross Country Dr., 4450-Lori Ann S. and Maurice Bellan to Eskandar and Caryn G. Sadeghi, $685,000.

Dunes Dr., 3104-Richard Henry and Helen Skorny to Nicholas E. and Shannon R. Berger, $592,000.

Golf Island Rd., 2632-Rosemary Campbell to Motaz Baibars, $910,000.

Lindera Ct., 5017-NVR Inc. to Abraham and Ferial Hegazi, $1.21 million.

Paul Mill Rd., 3916-Ella G. Kostinsky to Cara L.L. and Christopher G. Steib, $760,000.

Southview Rd., 2825-Lani E. Harmon to Gabriel and Vanessa Amarilis Kira, $460,000.

CLARKSVILLE AREA

Ballymore Lane, 6536-Gerardo Montemayor and Blanca Esthela Rios Cantu to Gordon J. and Rachel S. Cohen, $805,000.

Eternal Ocean Pl., 6116-William Cates to Prashanth Varkey Tharakan and Zhaojuan He, $840,000.

Lakeside Dr., 13815-Lynne B. Weitz Waxman to Wei Zhou and Jing Yan, $895,000.

Vincents Way, 12578-Beazer Homes Corp. to Jigita Patel, $791,080.

COLUMBIA (EAST) AREA

Carved Stone, 7223-Andrew and Sharon Sartor to Lance and Sarah Gardner, $289,900.

Enberend Terr., 5467-Fernando Novoa and Catalina Ruiz to Ji Hwa Sim, $282,000.

Golden Bell Way, 6128-Jeffrey W. and Deneitra M. Hutchinson to Timothy McManus and Ashley Woodruff, $550,000.

Loring Dr., 6327-Richard S. and Monica L. Gerhardt to Anuranga Bandara, $305,000.

Morning Calm Way, 6139-Trevor W. and Danielle Shelden to Cody and Natalie Schwartz, $549,900.

Perfect Hour, 9242-Jennifer Robyn and John Francis Jacobs to Kelly A. and Joan D. Green, $325,000.

Sage Brush Way, 8743, No. 67-Rose M. Robinson and Samuel K. Roberts to Joel and Sori A. Meredith, $442,500.

Tamar Dr., 5921, No. 10-Valentina Letichevsky to Tuan Anh Van and Anh Ngoc Van Trinh, $155,000.

Warm Granite Dr., 8822, No. 54-Rosio Clark to Douglas L. and Janet F. Wood, $595,000.

Windbell Way, 9348-Geofferey and Monique Hyde to Anne Pollins Sullivan, $344,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

Beech Creek Dr., 10814-Yerlan Sekerbayev and Aray Adil to Christopher Paul and Jennifer Houck, $320,000.

Chase Lions Way, 5341-Erik A. Carr to Ji Han Bae, $360,000.

Daring Prince Way, 6325-Robert W. Wyche to Wenbo Li and Xiaoshi Wang, $640,000.

Fair Oaks, 10486-Sean J. and Kimberly M. Fern to Zachary G. and Louise C. Valentine, $480,000.

Green Mountain Cir., 10529-Michael Newman to Katherine and Christopher Brutout, $338,500.

Iron Frame Way, 5906-James A. Higgins to Lindsey G. and Jacob W. Wehrheim, $385,000.

Sleepy Horse Lane, 12233-David T. Chang and Ellen Meijung Wang to Dongfeng and Xinping Liu, $365,000.

Topbranch Lane, 10802-Vladislav S. Stanev to Renee Bitner and Marikay S. Buchanan, $421,000.

Vantage Point Rd., 5662-Edwin E. and Jean M. Tillman to Julia Singleton and Jennifer Keller, $325,000.

COOKSVILLE AREA

Monticello Dr., 14416-Patricia D. Godbout to John V. and Christine Kennedy, $765,000.

ELKRIDGE AREA

Blue Sky, 5824-Charlotte A.J. Hardnett to Artan and Rina Tigani, $390,000.

Dagny Way, 7763-Beazer Homes to Ran Zhang, $432,600.

Ducketts Lane, 6680, No. 15-4-Kari A. Dixon Barrack to Jacquelyn Marie Creitz, $230,000.

Green Field Rd., 6470, No. 1-106-Andrew Noah Rice to Natalia Jeraskova, $155,000.

Lebanon Lane, 5910-Prashant and Darpan Patel to Jamel S. and Natasha N. Riley, $560,000.

Old Washington Rd., 6076-Live Fearless in Christ Corp. to Marlon W. Brown, $470,000.

Rowanberry Dr., 5995, No. 10-Heather N. Hill to Margarita Telitsyna, $205,000.

Silverleaf Oak Rd., 7108, No. 171-Alexander Kofi Asare Wassow to Lonnie C. Jones III, $280,000.

Wood Rush Ct., 7305-Peler Y. Mirabito to John and Allison Hendrickson, $660,000.

ELLICOTT CITY AREA

Brookstone Ct., 7833-Chad E. and Melissa K. Ruggles to Daniel Patrick and Jenny Rebecca Berry, $633,000.

Charles Xing., 6028-NVR Inc. to Lori Ryb, $573,190.

Dorsey Spring Ct., 8501-Jun Bao and Belhua Zhao to Ramarao Tulluri, $610,000.

Fox Tail Lane, 5509-Dennis Joseph Murphy to Michael Seth and Ortal Wikoff, $440,000.

Goldfinch Ct., 5718-Kevin T. and Renee E. Collins to Rupak Biswas and Rina Banerjee, $368,000.

Kensington Gardens, 2510, No. 104-Carole M. Chamberlain and Kenneth Lee to Lynne Baker Weitz, $280,000.

Mayfair Cir., 7782, No. B-Jennifer M. and Donna Nejako to Imani Nzingha Patterson, $227,900.

Oak West Dr., 3350-Jennifer Rochlin to Mo Chen and Yao Sun, $385,000.

Rochelle Dr., 8713-Ronna S. Corman and Robert J. Chew to Steven J. and Rachael A. Jacobs, $357,100.

Talbot Dr., 5910-Douglas R. Smith to Mark Daniel King, $478,000.

Trail View Dr., 8637-Charles and Anna Camp to Lance and Christine Johnson, $510,000.

Wilton Ave., 8914-Joseph S. and Kim K. Shaw to Edward and Christen Gjeldum, $440,000.

FULTON AREA

Gunston St., 8810-Lee Garson and Rachel Siman Licata to Bruce and Ginger Lynch, $691,500.

Martha Way, 11118-NVR Inc. to Kirti and Jay Vora, $981,030.

Tilghman St., 7774-Kalyn P. Sims to Matthew and Shannon Diamond, $650,000.

GLENWOOD AREA

Willow Birch Dr., 3601-Bradley J. and Annette S. Jordan to Ali and Rizwana Ali Asghar, $1.05 million.

HANOVER AREA

Summer Haven Lane, 6223-Geof and Jessica L. Pejsa to Chandana and Tanuja Gangodagamage, $558,000.

JESSUP AREA

Aspenwood Way, 8178-Justin A. Ngayan to Matthew Louis and Amber Lynn Schley, $268,000.

Pine Rd., 8684-Patapsco Builders Corp. to Rajkumar Joseph, $510,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Birdhouse Cir., 9433, No. 30-Stephen Gardner and Joan Lee to Lyndsey Ann Watts, $315,000.

Lambeth Ct., 9638-Jennifer Leigh Smigal and Michael A. Takovich to Johannes and Umu Jones, $250,000.

Shady Glen Dr., 7316, No. 34-Shuoye Liu to Bethany Haskell, $425,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2230, No. Q-Linda McLaughlin and Joanne McLaughlin Gill to John P. and Mary Alice Powell, $375,000.

SAVAGE AREA

Lincoln St., 8900-Callie A. and Nathaniel L. Woolfolk to Woo Sub Shin, $445,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Citation Way, 10319-Joseph and Dawn Placek to Dhruv and Vaibhavi Patel, $655,000.

Donnan Castle Ct., 9613-Rajkumar and Elizabeth Joseph to Adama Diop, $305,000.

Glen Hannah Dr., 10689-Kasa Corp. to Natosha Morris, $285,000.

Johns Hopkins Rd., 10601-Aaron D. and Cheri J. Herschman to Milton Ballard, $430,000.

Laurel Rd. N., 9005, No. D-Norma Arrazola to Nicholas Riley, $160,000.

River Hill Rd., 9131-Michael R. Marcellino to Rodney B. and Kimberly Harris, $700,000.

Sombersby Ct., 9340-Leigh Anne B. and William F. String to Ji Hyeong Han, $350,000.

Whiskey Run, 9776-Vaibhav Chourasia to Divy Agrawal and Meenal Garg, $180,000.

Wild Cherry Ct., 8335-Thomas J. and Alison M. Hunt to Elizabeth Eden and Walter Bender, $669,000.

WOODBINE AREA

Daisy Rd., 1760-Joy M. Leong to Michael Joseph Coombs Sr., $750,000.

Fields End Ct., 16028-Orien E. and Karen L. Dalton to Marc D. and Christina A. Parisi, $779,900.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11170, No. J-William M. and Anne Elizabeth Porter to Stephen W. and Kathleen W. Kay, $289,000.