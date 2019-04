Anne Arundel County

ANNAPOLIS AREA

Clinton Ct., 7018, No. 21A-Keith B. Goodwin to David C. Ratajski and Holly J. Stagmer, $465,000.

Dumbarton Dr., 126-Shawn and Jennifer Barber to Joseph D. Quinlisk, $216,000.

Gardner Dr., 106-Ilene W. Jack to Rachel Peters Prendergast and Ryan Raymond Conn, $425,000.

Harness Creek Rd., 3259-Kathleen M. Martin to John W. Butler and Amanda A. Gibson, $1.15 million.

Hilltop Lane, 304-Matthew C. Modderno to Michael R. Letts, $199,000.

Mainsail Dr., 1117-Harold S. and Joan D. Young to Jeffrey M. and Nicole M. Dolan, $475,000.

Parkwood Ave., 809-William Sanjour to John T. and Rosmary C. Zuknick, $420,000.

Silverwood Cir., 12, No. 5-Paul J. Weber and the estate of Edwin C. Weber to Tammy Rowena Ferguson, $174,900.

Windwhisper Lane, 26-M & K Corp. to Stacey Marie Clarke, $425,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Boom Ct., 1018-Joan R. and Patricia A. McKenna to Tina Grivas and Henry F. Rhein Jr., $345,000.

Coover Rd., 523-Daniel G. and Dorothy M. Bagnell to Carleton Edgar and Sally Jane Mott, $405,000.

Dewey Dr., 360-Mark A. Fredette to Christa A. Hasenkopf and Joseph C. Flasher, $406,900.

Franklin St., 66, No. 210-Daniel R. Lytle and Ann M. Hayden to Benjamin R., Barbara A. and Charles S. Green, $689,000.

Golfers Ridge Rd., 2559-Perry S. and Susan N. Shelton to Joyce R. North and Bonzie M. Gibert, $510,000.

Harbour Heights Dr., 54-Daniel J. and Elizabeth A. Brocik to Matthew S. Hiller, $295,000.

Island View Dr., 149-Charlotte E. Davis to Michael K. Young and Virginia M. Clark, $450,000.

Park Pl., 5, No. 311-Guy W. and Valerie M. Rhodes to Karen L. McCamant, $548,500.

Rudder Way, 860-Virginia D. Keeler to Robert A. Neuman and Katherine L. Henry, $465,000.

Sleepy Hollow Rd., 55-Katherine F. Higdon to Judy Anne Thomas, $495,000.

Summerview Way, 2710, No. 1103-Kelsey S. Sears to Joan M. Bowling, $235,000.

Winters Chase Way, 2926-Mark and Jennifer Sussman to Michele L. Polino and Leland P. Snyder, $412,831.

ARNOLD AREA

Alameda Pkwy., 341-Brandon M. Hoffman to Makayla Hanington, $285,000.

Bay Hills Dr., 531-Peter J. Ponne and Leslie A. Campbell to Richard C. Lewis and Kathy L. Pettigrew, $560,000.

Medinah Ct., 1413-Herbert M. Wilson Jr. to Mary S. Dreibelbis, $230,000.

Pride Of Baltimore Dr., 501-Samuel E. and Emily Brooke Long to Scott Junk and Sarah John, $667,000.

Tasker Lane, 1006-Greg L. and Leanne R. Doty to Keith and Tracey Brown, $477,000.

White Coral Ct., 1193-Kelly W. and Melissa J. Keys to Jonathan and Emily Reyes, $203,000.

BROOKLYN AREA

Church St., 301-Bonnie Jean and Connie Lynn Pennington Alt to Jose Luis Perez Navarrett, $277,300.

Harbor Valley Dr., 5656-Robert John and Della L. Glodek to Cecilia Star and Jimmy Alexander Garcia, $315,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Circle Dr., 1513-Kent M. Pagoota to Kenneth P. and Kimberley Chisholm, $520,000.

Foolish Pleasure Ct., 1657-Frank P. Montgomery to Daniel T. Engelmann and Luz M. Rivero Engelmann, $243,000.

Noah Winfield Terr., 905-Dawn E. Martini to Nancy L. Hackmann, $415,000.

Poplar Tree Dr., 1078-Charles Raymond and Jennifer Klug Vaccaro to Michael S. and Kathryn M. Jordan, $320,000.

Saint Johns Dr., 981-Basey P. Harden and Hugh Brent Seabrook to Alicia J. Tester, $237,000.

Southview Dr., 1203-Lori J. Goodin to Brian D. and Sandra C. Jernigan, $394,000.

Sunwood Lane, 503-Scott and Kristi Smith to Daniel B. and Jenna Turley, $670,000.

Trawler Lane, 1659-Jay and Kimberley Rhee to Howard K. Gelman, $690,000.

CHURCHTON AREA

Dartmouth St., 5624-Travis J. and Kandi K. Repass to Michael John Gainey Jr., $289,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Dr., 2023-Carey L. and Deborah L. Cowell to Alexander Righter and Amber L. Guthrie, $415,000.

Blockton Ct., 1486-Nicholas R. and Meredith Cole to Jeffrey Robert Krug and Monica Eleni Trubounis, $259,000.

Farlow Ave., 1561-Francis Aidan and Mandy S. Surlis to Randy B. and Christie Deltuva, $575,500.

Jeffrey Dr., 1156-Gregory Shelton and Antoinette Shelton McClain to Mark and Kimberly Russell, $339,000.

Montpelier Ct., 2094-Deborah Jean and Robert A. Walton to Carin A. and Robert A. Antochy, $410,000.

Nutwood Ct., 1406-Charlotte M. Long to John Roland and Valerie E. Hayden, $226,550.

Price Rd., 2700-Mark C. Workman and estate of Richard Vermon Workman to Constantino L. and Lorribel P. Castillo, $550,000.

Simsbury Ct., 1149-Paul H. and Thomas E. Dame to Christopher T. and Melanie Pursley, $268,100.

Wickham Way, 1654-Clarence Robert Metro to Matthew and Stephanie Krimmel, $508,000.

Yorktown Ct., 1684-Daniel James and Kathleen A. Dister to Jason and Angela Marie Moreira, $300,000.

CROWNSVILLE AREA

Hampton Dr., 1058-Dennis R. and Susan A. Perry to Kyle and Jacqueline Conrad, $360,000.

Old Herald Harbor Rd., 805-James M. Polly and Kristin N. Salazar to Christina M. Follett, $485,000.

CURTIS BAY AREA

Greenland Beach Rd., 213-SJSB Properties Corp. and SS & S Properties Corp. to Robin R. Sands, $324,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Governor Bridge Rd., 1348-Margaret M.C. L. and Francis J. Zylwitis to John L. and Kerri E. Edwards, $394,990.

Manor View Rd., 1536-Timothy James Whitmore to Carrie D. and Robert J. Reed, $358,000.

DEALE AREA

Bay Dr., 946-Malien P. Lane to Trever W. and Grace Belden, $365,000.

EDGEWATER AREA

Carvel Lane, 4154-Kimann Schwartz to Angela and Scott David Cholewczynski, $420,000.

Cliff Dr., 1705-Katherine M. and Edward T. Reed to Derek and Kimberly Davis, $417,000.

Hillside Ave., 801-Brad W. Snodgrass and Timothy Conroy to Jeffrey S. Miller Sr., $291,000.

Loch Haven Rd., 684-K. Hovnanian at Southpointe Corp. to Brian T. and Nichole M. Lopez Dressel, $767,267.

Penwood Dr., 407-Konrad M. and Carol L. Wayson to Tylor and Cynthia Helms, $443,000.

Riverton Pl., 104-Rory Yegerman and Courtney Melissari to Deborah B. and Donald G. Magnuson, $408,000.

Shore Dr., 1429-Jason Dienhart to Jennifer Goetz and Dustin Collins, $359,000.

Sweet Leaf Lane, 4225-Frank E. Loveridge to Lauren Thumm and Paul Saxton, $530,000.

FRIENDSHIP AREA

Meng Lane, 204-Steven M. and Penny M. Dechello to Kevin and Crystal Holmes, $492,000.

GAMBRILLS AREA

Autumn Haze Ct., 2124-James I. and Wendy P. McCloskey to John Bouvier, $652,500.

Hallmark Dr., 2126-John B. and Jamey Linn Jackson to Edward D. and Jessica D. Patterson, $475,000.

Ogden Way, 2412-Peter W. Bernat to Vijay Kumar Somu, $390,000.

Wigeon Way, 1406, No. 102-Kenneth E. Bringley to Anne M. Dolan, $240,000.

GLEN BURNIE AREA

Braden Loop, 1424-Zachary M. Riser to Nicholas G. Kfoury, $291,500.

Burwood Ave., 408-Connie A. Baker and estate of John W. Fincham to Hope Gonzalez, $265,000.

Crestpark Dr., 529-Sharon Stair and Kenneth Edward Duncan Jr. to Scott and Maria Boren, $269,000.

Foxridge Ct., 201-Kathy G. Kenney to Kristin Mihalcik and Bryan Lamar Gregg, $400,000.

Glendale Ave., 463-Daniel R. Fields to Mark Hamilton and Rebecca Anne Burke, $265,000.

Kindred Way, 118-Kristina E. Boyd to Kenneth and Sherrie L. Lewis, $328,000.

McNamara Dr., 7615-Paramount Investments Corp. to William Preston and Lakeisha R. Harmon, $197,000.

Packard Ave., 501-Kyle A. and Tammy L. Kronsteiner to Nathan Robert and Sara Kathryn Lively, $296,000.

Ryan Rd., 317-Bortle Custom Homes Inc. to Katie and Kevin Johnson, $350,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Blue Water Ct., 300, No. 302-Fannie Mae and BWW Law Group Corp. to Kevin Smith, $170,000.

Furnace Ave., 1506-Thomas R. and Linda M. Batts to Dimitrios G. Mellis, $345,000.

Jarrett Lane, 835-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Charles Cresawn and Blair Scroggs, $345,648.

Lansing Rd., 1703-Matthew T. Rozanski to Penny E. Whitmer, $259,900.

Meadowgate Cir., 8105-Clinton and Kathy Hare to Victor M. Fraser, $520,000.

Norman Ave., 517-Brough A. and Georgia Lee Jones to Innocent M. Motindi, $380,000.

Oriole Ave., 835-Tessania Alsten Patterson to Brittanie C. Lee and Jamaal Brown, $345,000.

Pintail Ct., 203-Richard and Jean Gavigan to Sheri Lynn and William E. Brady, $420,000.

Saltgrass Dr., 253-Debbi Comer Batten to Henry H. and Barbara A. Holder, $459,000.

Stallings Dr., 7287-Joshua Thomas and Shea R. Gardner to Conrad Adu Boahen and Benedicta M. Davies, $325,000.

Tanager Ave., 7105-Brandon G. and Christine L. Myers to Anthony E. Slack and Latdavone Insyxiengmay, $348,000.

HANOVER AREA

Bakers Creek Lane, 7815-Pulte Home Co. Corp. to Matthew D. Raydon, $444,475.

Crystal Brook Way, 7841-Kenneth and Karen Chamberlain to Karshan Allen, $450,000.

Gesna Dr., 1415-Fernando Serrano Villanueva and Jayme M. Serrano to Travis Schanz and Jean Horne, $350,000.

Linden Dr., -US Home Corp. and Lennar Corp. to Fidae and Zahideh Odeh, $388,000.

Stoney Run Dr., 7524B-Nawaal Israel Durrani to Jamarra T. Mitchell, $319,900.

HARWOOD AREA

Owensville Sudley Rd., 4429-Gary M. Topkins and Mitzi D. Johnson to Jesse A. Carter, $330,000.

JESSUP AREA

Sommers Ct., 2413-Calatlantic Group Inc. to Kimberly Ayanna Howell, $402,236.

LAUREL AREA

Floating Leaf Lane, 3557, No. F302-Jogender Matta to Anthony Jimenez, $218,000.

Lyndhurst St., 8314-Deepak C. Peter to Ann K. Tan Dumpit, $385,000.

Pennington Dr., 8141-Jerry D. and Kathleen H. Bynum to Augustine and Marjorie Nicolas Vandy, $327,900.

Tribeca Trail, 3512-US Home Corp. and Lennar Corp. to Kyle Timothy Snyder, $414,990.

Woodland Manor Dr., 8511-Justin W. and Amanda J. Walker to Regla Ana Carrington, $330,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Darlene Ave., 503-Kerry Ryan and Brittany Smith to Adam and Rachael Jun, $354,000.

Hawthorne Rd., 537-Jeffery R. Cowen to Elizabeth M. Guffey, $255,000.

Nancy Ave., 432-David and Karen M. Von Berg to James W. and Kathy L. Benton, $304,900.

LOTHIAN AREA

Claybrooke Dr., 4425-Douglas J. and Heather L. Williams to Brian T. and Maude E. Morris, $615,000.

MILLERSVILLE AREA

Broadleaf Ct., 380-James M. and Linda M. Smith to Christopher and Lindsey Roche Gilliam, $610,000.

Glenda Ct., 232-Donna Chong Wilson and Verna May Chong to Shelby Watts, $249,900.

Michele Cir., 248-Christian G. and Alice H. Nickel to Lisa M. Martin, $244,900.

Powers Dr., 8231-Southern Oaks Corp. to Joshua D. and Mary J. Cortina, $559,813.

Suez Ave., 8204-MC Hammer and Nail Investments Corp. to Leah Smith and Barbara Smith Graham, $425,000.

NORTH BEACH AREA

California Ave., 614-Estate of Mararet L. Lacey and John J. Lacey to Leonard A. and Ruth E. Drumm, $355,000.

ODENTON AREA

Astilbe Way, 2033-Javed Raza to Anab and Alfred Kemal, $220,000.

Farrara Dr., 1333-Katherine E. and Mark T. Millford to Erin Snow and Christopher Blevins, $265,500.

Graycliff Lane, 1231-Dana H. Johnson to Andrew C. and Heather C. Giotis, $335,328.

Jostaberry Way, 2476-Michael D. and Jodie S. Miller to Robert J. and Lucy P. O’Neil, $374,900.

Moonglow Rd., 602, No. 302-Quorum Federal Credit Union to Agnes Farkas, $162,000.

Palonia Ct., 1928-Vincent A. and Kelly L. Knight to Tolulope O. Obafemi, $259,900.

Queen Anne Ave., 529-Paul D. Lashmet and Bethany A. West to Joseph S. Dangerfield, $322,500.

Treasure Dr., 1313-Daniel K. and Shawna K. Karlson to Craig Andrew Perry, $459,000.

Westridge Cir., 71-Kathryn A. Fitzpatrick to Roland Yannick Kamdem and Laetitia N. Yonga, $325,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Apple Orchard Dr., 3902-Steven W. and Eva C. Nettleton to Joshua C. Binder, $289,000.

Beach Ave., 297-Joseph T. Dunn to Bryan Charles Legarda and Angel Lynn Mangus, $295,000.

Black Sky Lane, 306-Timberlake Creekstone Corp. to Timothy Buckingham, $402,808.

Cedar Rd., 1918-Bonnie Healy to Leslie C. and Melanie Louise Simmons, $515,000.

Dunlap Rd., 188-Joan A. Flake and estate of Glade F. Flake to Benjamin Dayman, $200,000.

Edna Rd., 1324-Dave and Georgene Ebner to Graham and Glynis D. Long and Alexander W. Hutt, $265,000.

Fernhill Ave., 7846-Craig Smetters to Clayson J. Scutt, $289,900.

Green Ice Dr., 8234-Richard and Kara Fifer to Meredith and Shawn Barker, $579,999.

Lawrence Ave., 7742-Robert H. and Stacy M. Thayer to Kathryn L. Heinrich, $350,000.

Main Ave., 8527-Norman and Amy McCord to Richard and Diana Lombardi, $405,000.

Meadow Lane, 8476-Charles F. and Beverly A. Madden to Kelly Murray Young, $315,000.

New York Ave., 228-Mack J. and Nicole Deluca Carpenter to James McDonald, $365,000.

Outing Ave., 7775-Crystal and Lawrence Harrell to Eric K. Brooks and Brittany L. Lillies, $355,500.

Riverside Dr., 8220-Judy Eberhardt and estate of Barbara Anne Kowalski to Ciera M. and Christopher P. Shields, $425,000.

Sharon Dr., 4409-Fuli Li to Harold Ernesto Lara Ramirez and Kelvin Rolando Lara, $335,000.

Skipjack Pl., 8537-Joseph Charles and Maurine E. Larkin to Lance Michael and Mu Cai French, $320,000.

Turf Valley Dr., 843-Charles J. Hudson to Clayton Johns and Alexis Bache, $250,000.

Whites Cove Rd., 7875-John C. and Bernice M. Newman to Joan R. Borges, $495,500.

RIVA AREA

Hambleton Rd., 2800-James M. and Heidi Farley to Michael S. and Jennifer D. Waldon, $466,000.

SEVERN AREA

Bennett Pl., 1772-Cheryl A. Newman to Fletcher Leroy Craig Sr., $358,000.

Carinoso Cir., 1146-Department of Veterans Affairs to Corria Hawkins, $354,500.

Citadel Dr., 7823-Andrew and Sandra Cifa to Daryl L. and Jennifer K. Rouleau, $414,900.

Evesboro Dr., 7922-Steven and Stephanie Getz to Cam A. and Alison R. Levasseur, $385,000.

Grand Canopy Dr., 1330-Toll VII Partnership to Tavaris J. Burke, $497,056.

Hollow Ct., 8136-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Phatmatta Z. Kargbo and Musa Bangura, $298,547.

Lasalle Pl., 1822-Perry Homes to Kristel Wardell, $332,000.

Ringe Dr., 1550-Jill Renae and Colin E. Olsson to Gregory D. and Cynthia L. Buckler, $523,000.

Stonehearth Rd., 7938-Brian J. Adams to Robert Gant, $322,000.

Watch House Cir. S., 1801-Brandon S. Parsons to Pearl A. and Terrence L. Pugh, $242,500.

SEVERNA PARK AREA

Avondale Cir., 206-J. Michael and Laurie B. Wachs to Emily and Lloyd Latham Temple, $815,000.

Berrywood Dr., 113-Brian C. and Iris V. Lachapelle to Kevin E. Rabickow and Jaime C. Nash, $700,000.

Cattail Passage Ct., 303-David R. Sonnenberg and Holly Lindeman to Arshad Mahmood, $785,000.

Cottonwood Dr., 843-Timothy Franklin and Patrice Meredith Clarke to Elizabeth B. Heller, $490,000.

Duffield Dr., 594-Fernard R. and Geraldine K. Verrier to Russell and Michelle Kuemper, $520,000.

Holland Rd., 405-Robert S. and Thistle A. Cone to James E. Bell and Emily K. Stephens, $660,000.

Mcclare Way, 751-Michael D. and Leslie A. McClare to Kevin M. and Meghan E. Gattie, $475,000.

Severn Ave., 109-Gloria Homick Laird to William A. and Elizabeth A. Pumphrey, $500,000.

Stinchcomb Rd., 742-Sandra L. Burnett to Carrie A. Joneckis, $431,000.

SHADY SIDE AREA

Butternut St., 1317-Frank Petillo to Dominick Francis Holland and Jacqueline N. Poplai, $210,000.

Frederick Ave., 4742-B. Michael and Margaret W. Rauh to Albert George Bossar Jr., $680,000.

TRACYS LANDING AREA

Genoa Rd., 6353-Shu Li and Xiangxing Zeng to Juanita Naomi Koilpillai, $700,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Argent Path, 3121-Yun A. and Sang H. Kang to Francis and Janine Fuertes Ramirez, $919,000.

Breconshire Rd., 10304-David Pomeranz and Lisa Morgan to Mark E. and Diane J. Fishman, $775,000.

Cabery Rd., 10229-Deutsche Bank National Trust and Saron Asset Securities Trust to Stanislaus Stephen and Kishok Delsy Rojohn, $501,850.

Chateau Ridge Dr., 3763-Shih Ping and Wei Winnie Han to Jennifer Pullo and Kevin Michael Plumlee, $750,000.

Dana Ct., 2805-Rajesh Kotha and Mrudula Kankanala to Steven and Lauren Sansone, $575,000.

Duff Ct., 9363-Donald G. Kozak to Carol E. Jackson, $460,000.

Foxhound Rd., 2837-Matthew M. Pfau to Nicholas and Katie M. Repetti, $635,000.

Hawthorne Rd., 3909-John S. and Eric Sieg to John P. and Chelsea Hudson, $510,000.

High Point Rd., 4042-Kevin Barry and Angela Denise Brown to Ellen Pinnow, $475,000.

Leaf Shade Dr., 2838-Michael J. and Christine E. Pierre to Martin P. Brooks and Lan Lu, $735,000.

Links Ct., 2729-James J. and Sandra M. Caffes to Kelvin K. and Jessica L. Hong, $980,000.

Manorhill Lane, 4605-Joseph J. Ciotola to David P. and Katherine M. Cahill, $700,000.

Nashville Ct., 11055-Village at Turf Valley Corp. to Jian Sun, $637,255.

Old Mill Rd., 9938-Barbabra and Oliver W. Holloman to Abuzar A. Mian and Yumna Bukhari, $425,000.

Raleigh Tavern Lane, 10239-Bernard G. and Adele S. Taube to Michael and Nakia S. Reynolds Bridges, $520,000.

Rose Trail, 9919-Gilbert A. and Malinda J. Dice Shah to Seyedeh M. and Anam Moghimi, $600,000.

Smokey Wreath Way, 4633-Martin Brooks and Lan Lu to Iyanna and Janice Nelson, $470,000.

Terra Maria Way, 3015-Sean Zhang and Fei Zhu to Edward P. Belschner and Rasa Zutautaite, $602,000.

Underoak Dr., 3602-Christopher G. and Cara L. Steib to Adam W. Schafer and Melissa Daggett, $550,000.

Whitworth Way, 10081-John G. and Marilyn G. Grosskopf to Andrew D. and Sharon M. Sartor, $536,175.

CLARKSVILLE AREA

Bridget Way, 6214-Beazer Homes Corp. to Vijay and Rashmi Bhusari, $910,935.

Fleets Of Time Ct., 5902, No. A4-43-David Teng Zan Chang and Ellen Meijung Wang to Rajeev and Neetu Gupta, $499,900.

Radiant Gleam Way, 6512-Diane M. and Michael N. Desmarais to James P. and Sandra L. Hanson, $825,000.

Victorious Song Lane, 6312-Bromley Wharton and Leslie Anne Lowe to Betty Ireri and Oscar Valenzuela, $607,500.

COLUMBIA (EAST) AREA

Agail Pl., 6156-Jonathan T. Cox to Stephanie R. Lebelle, $329,000.

Brush Run, 9275-Douglas A. Herro to Alexander B. and Elizabeth C. Everett, $400,000.

Cradlerock Farm Ct., 7025-Stephanie Lynn Bevill and Ricardo J. Solis Aldrett to Lydiah M. Mutumbi, $345,000.

Dry Barley Lane, 6414-Vijayan Kappiyoor and Jyothy Agnisarman to Nicholas E. Millan and Jefreena Packianathan, $567,000.

Fairmead Lane, 6449-James E. and Elisa C. Wolfe to Sean W. and Joy M. Yen, $415,000.

Four Foot Trail, 6417-Terry A. and Barbara Laster to Scott Fredo and Kemberly Scott, $555,000.

Harp String, 7162-Jason Mastropaolo and Carlos Aguilar to Bianca Ibeth and Emilda S. Ruano Paredes, $339,900.

Marsh Hawk Way, 5483-Shane S. and Jennifer Runyon to Mario Gennaro and Gisella De Rosa, $445,000.

Nightshade Ct., 5320-Bruce E. and Robin L. Seitz to Edward and Meghan Marsh, $515,000.

Peace Chimes Ct., 7152-Brian Ro and Hye Rim Lee to Damarys Rios Vargas and Kenneth Quiles Melendez, $275,000.

Scarecrow Ct., 5160-Patricia A. Holloway to Robert H. and Emily Freter, $375,000.

Stevens Forest Rd., 6137-Tuncay and Turgay Unsal to Justina Del Carmen, $375,000.

Tamar Dr., 5909, No. 8-Janet L. Nicholas to Jateen Taylor and Priyanki Amroliwala, $105,000.

Tricross Dr., 5601-Margaret Wise Shrove and Charles E. Wise to Natalina Maria and John Tahey Beamer, $460,000.

Whiteacre Rd., 9635, No. C2-Li Chen to Tianhong Ge and Shanmu Hu, $128,500.

Yellowrose Ct., 5786-David and Paula Hovan to Hoe and Eric Lee, $290,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Barcan Cir., 10377-Claire F. Ferron Adams to Ba Mei Xie, $255,000.

Columbia Rd., 4912, No. 4-Kelly Marian Ford and Lori Dawn Moxley to Miriam E. Mahowald, $177,000.

Darting Bird Lane, 5151-Michael C. and Denise M. Valdez to Adam J. Noyce and Sarah C. Matheny, $486,000.

Durham Rd. W., 5090-Christopher Thomas James Button and Mah Doreen Chi to Salman Shamsi, $550,000.

Great Drum Cir., 6501-James S. and Hillary A. Janis to Andrew Jeffrey and Alexander Davis Weiss, $680,000.

Gulfstream Row, 5633-Department of Veterans Affairs to Simon Lourenco, $243,500.

Harpers Farm Rd., 5687, No. D-U. S. Bank National Association to David L. Sames and Wilfredo Montanez Vazquez, $167,000.

Hilltop Lane, 10941-Chegnlin Gan and Yimei Lin to Peter and Jillian Deluca, $470,000.

Liquid Laughter Lane, 6417-James T. Yeung and Jenny Li to Richard F. and Karen E. Coyle, $562,000.

Morning Time Lane, 6369-Sandra L. and James P. Hanson to Steven A. and Summer R. Hecht, $535,000.

Running Brook Rd. W., 5129-Ethel B. Hill to Christine and Cheyenne Nurse, $435,000.

Spring Pools Lane, 10144-Barry and Suzanne P. Silber to Richard A. and Christine W. Booth, $575,000.

The Bridle Path, 5451-Shane R. and Kellie C. Dean to Ernest Stalder, $369,000.

Walnut Grove, 6558-Roland and Donna C. Walters to Marvin Whilby and Amleset Kidane, $460,000.

Winterlong Way, 11801-Douglas Christopher and Stephanie Jane Behel to Peter M. and Mollie M.P. Grossman, $565,000.

DAYTON AREA

Holly Crest Lane, 13808-Jay J. and Cynthia A. Cincotta to Brett P. and Melissa B. Harton, $750,000.

ELKRIDGE AREA

Coriander Pl., 7752-L & M Property Corp. to Toan H. Nguyen and Anushree N. Parikh, $394,900.

Ducketts Lane, 6748, No. 33-5-Karen E. and Kevin A. Flynn to Dounia Zed Bounoua, $225,101.

Hunt Hill Dr., 5859, No. 12-05-K. Mammen and Molly Daniel to Hun Yul and Young Mee Park, $223,000.

Lyndsey Way, 7228-Michael and Amy Hinman to Dorathy Robert and Benjamin Robert Govinda Krishan, $424,000.

Mayfield Ave., 7705-Zechang Liu and Jie Fan to Laura Ann and Jonathan David Ehrhart, $306,000.

Park Forest Cir., 6509-Pavan and Amita Johar to Chin Hyun and Nam Sun Pak, $529,000.

Sage Ave., 7826-Wing Ho Tong and Shuang Han to Gregory Barr, $400,000.

Wimbledon Ct., 6311-Craig B. Kent to Mohit Nishit Dave and Finona Page Tomlinson, $295,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Harvest, 8505-Todd D. and Michelle P. Palmer to Amrish and Jigishaben Patel, $538,000.

Bramhope Lane, 4914-Clement A. and Kelly Maurer Holthaus to Tanique O. Richards, $630,000.

Clydesdale Ct., 4664-Douglas L. and Sarah M. Willey to Rachel and Kevin McDermott, $485,000.

Dawson Manor Dr., 8906-Hyunseok Kang and Seon Young Min to Stephen Abraham, $452,000.

Enoch Pratt Dr., 8615-Narasimhan Kannan and Gayatri Vasudevan to Kiran Kumar and Bhargavi Pabbisetty, $470,000.

Flagstone Ct., 7825-Jonathan J. and Kimberly G. Cykman to Erika A. and Kelly Rooney Benchoff, $625,000.

Glen Willow Way, 5976-NVR Inc. to Aimee and Robert D. Bates, $641,303.

Governor Run, 8305-Steven R. and Deborah R. Baisel to Peter Joseph Murphy and Yolanda Salamanca Leon, $700,000.

Kensington Gdns., 2540, No. 205-David M. and Patricia A. Elder to Elizabeth Peddicord, $283,000.

Mayfair Cir., 7814-Peter L. McGettrick to Tanesha Lashaye Moody, $250,000.

Montgomery Run Rd., 8381, No. K-Daniel J. and Angela L. Mooney to Carol S. and Gregory K. Edwards, $190,000.

Oak West Dr., 3365-Tao Lin and Quin Zhang to Brian Bun and Joanna W. Leung, $360,000.

Roberts Rd., 8441-Joyce East and Alvin B. Palmer to Wennie Hsu, $660,000.

Sonia Trail, 3375, No. 27-Daniel Chung Hoon Ro and Sophia Eun Ro to Zhichao Zheng and Jia Su, $420,000.

Stony Creek Lane, 7616, No. A-Melodie L. Hunter to Varsha Prabhu, $245,000.

Trail View Dr., 8623, No. 208-Diana Ballew Frizzel to Young Zheng and Xiao Ling Wang, $480,000.

Vineyard Springs Way, 2455-NVR Inc. to Manohar R. Chinthakunta and Alwa S. Reddy, $715,210.

Willow Lane, 2835-Leeda P. and Thomas E. Hopper to Jenny S. Jean, $479,900.

FULTON AREA

Iager Blvd., 11509-Streetscape at ML Corp. to Kavita Pasumarthy, $1.07 million.

Martha Way, 11149-NVR Inc. to Daniel and Sophia Ro, $978,946.

GLENELG AREA

Pioneer Cir., 14208-Jacquelyn M. and Richard Henry Malette to and Brian J. Flavin, $545,000.

GLENWOOD AREA

Hunt Valley Dr., 2948-Todd W. and Elizabeth A. Bacon to Joseph R. and Misty D. White, $1.69 million.

HANOVER AREA

Adcock Lane, 6101-Tommy L. Merriman and Cheryle Edmondson to Jose A. Somoza, $450,000.

Crowley St., 7547, No. B-US Home Corporation to Mehmet Elmaci, $297,000.

Patuxent Quarter Rd., 6319-Larry Jason Hartman to Michelle Adamczyk, $420,000.

Starwort Way, 7005, No. A-US Home Corp. and Lennar Corp. to Nathaniel Nana Kojo Taylor, $442,000.

HIGHLAND AREA

Highland Rd., 13220-Hillary J. and Marvin W. Chester to Cesar J. Visurraga, $465,000.

JESSUP AREA

Joshua Grayson Dr., 7201-Lisa R. Panergo \and Joselito G. Ladines to Adeyemi Serrano and Oluwabunmi Akintonde, $365,000.

Willowwood Way, 8816-Federal National Mortgage Association to Zeshawn and Shamsa Khan and Mohammad Yasin, $280,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Carlinda Ave., 6522-Thomas Michael and Judith F. Bruner to Jennifer N. Turnbull, $445,000.

Eden Brook Dr., 7367, No. D23-Brian Whitmore to Battina Miller, $320,000.

Hingston Downs, 9628-Mark E. and Jennifer M. Sassaman to Brian J. Rochester, $247,500.

Oakhurst Dr., 9532-Kristan M. Heaton to Richard P. Lafortune, $303,000.

Red Apple Lane, 9517-Bobby R. and Caren H. Mitchell to Dana and Mark Vanbemmel, $520,000.

Seneca Dr., 6617-Patricia Overly and Patricia Lyerly to Patricia and Zorelle A. Robinson, $403,000.

Strawturkey Ct., 6710-Christopher F. and Katherine M. Gleason to Simone Yun Houng, $426,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Sophia Chase Dr., 2410-Richard F. and Karen E. Coyle to Christopher and Kathleen Mannino, $521,100.

MULLINIX AREA

Woodbine Crossing Rd., 702-Catonsvile Homes Corp. to Heather K. and Jason A. Gotcher, $699,900.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Canterbury Riding, 9504, No. 234-Candid Builders and Investors Corp. to Jatinder Singh, $180,000.

Evermore Ct., 8801-Sara E. Torres and Michael J. Paddgett to Sang Keun and Sunmi Lee, $310,000.

Gross Ave., 9230-Sean M. and Megan R. Wheeler to Brandon Michael Meadows, $320,000.

Ice Crystal Dr., 8490, No. F-Joseph E. and Carol Gross to Soon Ja Kim, $270,000.

Kendal Cir., 9319-Carol A. Morgan to Darin Anthony and Gilvera Bunayog Walker, $350,000.

Knowledge Dr., 9748-M.I. Homes of D.C. Corp. to June Jackson, $514,380.

Lilac Park Dr., 9117, No. 9-Cheryl Zagorski and estate of Eleanor Kostic to Karen Carter Parks and Charlotte A. Carter, $225,000.

Peace Springs Rdg., 9710-Beazer Homes Corp. to Charles Daniel and Elinda G. Klein, $599,937.

Rock Ripple Lane, 9378-Michael Ames Billard and Catherine Marie Hartman to Jinmin Zhou and Han Jin, $438,000.

Spring Branch Ct., 8215-J. Eric and Marcia L. Moore to Victor O. and Ifeoma Osuchukwu, $575,000.

Tymat Ct., 9123-Epaphrodite and Allison Uwimana to Janet A. Akinsulie, $280,000.

SYKESVILLE AREA

Pipes Lane, 13391-John Daniel Collins Jr. to Leslie W. and Jennifer C. Irish, $579,000.

WOODBINE AREA

Cattail Woods Lane, 1717-Sheridan A. and Dennis B. Moore to Gregory D. and Michelle D. Moore, $600,000.

Hayloft Ct., 3221-James W. Cummings to Joseph Kaufmann and Christiana M. Kaufman, $520,000.

WOODSTOCK AREA

Harrow Dr., 2105-Kristen S. and Seung Soo Yang to Ashok K. and Suman Sahu, $515,000.

Troon Overlook, 2150, No. H-Steven Feldman to Christopher and Norma Lynn Richardson, $261,000.

Wetherburn Rd., 10387-Sanjay Ravathatha to Mohit and Shalini Anand, $775,000.