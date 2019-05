Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Cedar Ridge Ct., 1089-Harry E. Kight to Megan M. and Charles D. Pattebone, $255,000.

Cohasset Ave., 3505-Raymond M. McCaffrey to Michael R. and Janine M. MacDonald, $450,000.

Edgemere Dr., 294-SNAN Corp. to John R. and Suzanne H. Gruber, $560,000.

Gemini Dr., 1227, No. J-Dana Katherine Richter Ebley to Sarah O. Angell, $209,900.

Harness Creek View Dr., 788-Alon B. Finkelstein and Elyse B. Steiner to Matthew S. and Stacy M. Lefler, $559,900.

Hilltop Lane, 304-Patrick L. Howard to Chad Turner, $214,000.

Lake Heron Dr., 1115, No. 3B-PNC Bank to Richard J. Walker, $280,000.

Narragansett Ave., 3538-Douglas Winn Adams and Mary Anne Walsh to Lauren Chapman and Cynthia West Bolin, $635,000.

Primrose Hill Lane, 63-Milkshake Corp. to Mark Allen Fredette and Stephen S. Neal, $570,855.

Taliaferro Rd., 760-Stephen C. and Hilary L. Vice to Thomas C. and Blakely D. Kneisley, $600,000.

Windwhisper Lane, 59-Charles A. Rawls to Leslie and Elwood Tripp, $495,000.

Yachtsman Way, 941-Sandra J. Krissoff to Katherine F. Higdon, $304,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Broadview Lane, 378-Robert B. and Elizabeth B. Barnhouse to the Andrea D. Grimes, $765,000.

Course Dr. W., 2549-Louis E. and Bernadette Johnson to Gary Richard and Patricia Ann Warren, $579,000.

Dorsey Ave., 29-Christopher Underwood and James Bennett to Matthew Joseph Moylan, $370,000.

Friar Trail, 366-John D. and Linda Ann McWay to Stephen A. and Suzanne K. Mazer, $572,000.

Gov. Thomas Bladen Way, 2015, No. 203-Richard L. and Esther H. Keck to Chandler Watson, $205,000.

Heritage Ct., 12-Linton S. Marshall to Reginald Owens Sr., $138,000.

Johnson Pl., 27-Kahlil Lee to Nan Wells, $210,000.

McPherson Rd., 35-Mark Flynn Owens and Gail Sue Mann to Karen and Brenton Mayhew, $300,000.

Peggy Stewart Way, 2010, No. 204-Christine Harrison and Christine Zeitschel to Kathleen D. Houchens, $245,000.

Scotts Crossing Ct., 2155, No. 104-William Vincent Street Jr. and Bridget Downey to Meriane Moreira Oaks, $249,900.

Southwood Ave. S., 197-John Stuart W. and Jennifer M. Bailey to Christopher D. Isham and Sheyla M. Campana, $607,000.

Tendrying Trail, 1733-Michael Fitzgerald to Kathleen M. Martin, $562,500.

Woodlawn Ave., 101-Andrew T. Boyd and Talia R. Tiffany to Lindsey Erdmann, $450,000.

ARNOLD AREA

Andrew Hill Rd., 516-Jessica M. and Stephen A. Berchielli to Megan Millhausen, $309,000.

Blue Fox Way, 942-John R. and Suzanne H. Gruber to Norman W. Scharkopf, $329,900.

Colonial Ridge Lane, 426-C.A.P.S. Corp. to Brittany Lea Wolford, $305,000.

Mago Vista Rd., 928-Tracey E. and Keith M. Brown to Leah Wright, $322,000.

Nancy Lynn Lane, 873-Matthew W. Milligan and Michael D. Berger to Robin Cermak, $580,000.

Seminole Dr., 1238-Thomas B. Vann to Angela M. Tonello and Paul S. Gilmour, $277,000.

White Swan Dr., 658-Todd A. Marshall and estate of Robert Gene Marshall to Kent M. and Stephanie D. Pagoota, $585,000.

BROOKLYN AREA

Cresswell Rd., 339-Jeanne Leisure Ostrander to Casie L. Gibis, $248,000.

Kramme Ave., 5112-Anne Arundel Properties Corp. to Kevin R. and Natalie A. Smith, $262,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Crestview Dr., 1119-Robert C. and Carol M. Erickson to John Myron Allen, $365,000.

Forest Beach Rd., 419-Home Investment Group Corp. to William R. and Theresa J. Ford, $549,000.

Ramblewood Dr., 1152-Sarah and Liam Benton to Guy E. Chalk Jr. and Vita M. Vock, $345,000.

Secretariat Dr., 1676-Holly S. Sheridan to Barbara H. Marder, $258,000.

Stern Ct., 1615-Michael R. and Kimberly A. Caro to Jesse M. and Catherine A. Jordan, $585,000.

Swan Dr., 1319-David H. and Nancy N. Loud to Sarah and Darron A. Hamilton, $525,000.

Windgate Dr., 769-Troy and Jennifer Chagnon to Kevin M. and Tonya R. Kirby, $505,000.

CHURCHTON AREA

Delaware Ave., 1133-Joyann S. Evans to Craig S. Brooks, $360,000.

CROFTON AREA

Albermarle Dr., 1688-Kuang Yuan and Kristin Hsieh to William Taylor and Julie Deanna White, $355,000.

Chatham Ct., 1465-Chameleon Properties Corp. to Chelsey M. Miller, $264,900.

Cranston Ct., 1118-Keerin K. and Ryan McGill to Colleen Reed, $275,000.

Fendall Ct., 1653-Matthew S. Rimland to Yanbin Chen and Ri Fei Zheng, $222,500.

Kings Pl., 1869-Ronald W. and Margaret Richter to Lisa A. Moberg and Joseph W. Schoppelrei, $535,000.

Old Mystic Ct., 2403-Angela R. Holbrook to Alfred H. and Connie R. Watson, $350,000.

Regents Park Rd. E., 1811-Jed K. and June A. Erickson to Marianne and Timothy A. Jeffries, $460,000.

Stow Ct., 2563-Robert Stephen and Linda Sue Anderson to Jeremy and Katie Serio, $370,000.

Wickham Way, 1714-Adam K. and Leigh Ann Rutherford to Stephen Travis and Natasha Perreault, $549,900.

CROWNSVILLE AREA

Cheltenham Ct. E., 1506-Sally Boyett D’Angelo to Alain H. and Nancy J. Bourdat, $770,000.

Whitneys Landing Dr., 708-Donald W. Fiske to John Zachery Taylor, $265,000.

CURTIS BAY AREA

Main St., 7905-George J. and Debra E. Hinkle to Nikole D. Mackellar, $230,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Green Ash Rd., 3282-Daniel Patrick and Sharon Ann Ryan Gotimer to Tracey Danielle Brinson and Colin S. Blinston, $795,000.

Merrimac Rd., 3439-Michael R. and Lena Manning to Stephen D. and Holly E. Margerum, $1.22 million.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 5829-Ashley Hangliter and Vicki Ann Weaver to Gregory L. Dutka, $790,000.

First Ave., 6025-Michelle Anne Daniels to John P. Cunningham, $572,500.

EDGEWATER AREA

Chesapeake Dr., 1616-Michael P. and Elizabeth A. Bowman to Stephanie and Charles Bell, $482,000.

Coxby Ct., 3794-Brett C. and Laura M. McCoy to Brian D. Boyd and Alejandra M. Herr, $550,000.

Holly Dr., 3892-Catherine S. MacKenzie to Laura and Martin Dittes, $725,000.

Londontown Ct., 1513-Homayoon S. Lahiji to Paul Edwin and Diana G. Seen, $1.2 million.

Penwood Dr., 414-Deborah A. Hrab to David A. Leich and Jennifer Schofield, $445,000.

Rolling Rd., 3190-James J. and Sarah A. Pullins to Daniel E. and Pamela R. Worlledge, $515,000.

Shore Dr., 1523-Robin F. Manning and estate of Colleen V. Hanahoe to Charles E. and Sandra E. Gardenhour, $358,800.

Tarragon Lane, 73-Travis and Jennifer Sanchez to Nathaniel R. Thomson and Kelly Reightler, $550,000.

FRIENDSHIP AREA

Wilson Rd., 6513-David W. and Michele A. Shaw to Marion S. and Suzanne R. Alley, $479,900.

GAMBRILLS AREA

Basil Hall Ct., 2015-B. A. Williams Corp. to Darius Thomas McHenry, $812,706.

Carbondale Way, 1133, No. 110-Debra A. Joseph and Keith R. Herdman to David Wong and Jenny Jia Li, $415,000.

Halls Grove Rd., 2310-Ryan S. and Erin N. Webb to Christopher T. and Kelly M. Meyers, $780,000.

Red Fall Ct., 2488-Jeffrey S. Stennett to Sean Hoskins Milligan and Paola J. Rivero, $375,000.

GIBSON ISLAND AREA

Broadwater Way, 668-John L.H. Schenkel and Anita Mae Graham to John Parker Sweeney, $1.3 million.

GLEN BURNIE AREA

Brighton Pl., 862-Roger Shane and Terry Lynn Brown to Steven Gerald and Heather Louise Payne, $369,000.

Burwood Ave., 420-Kelly A. Lombard to Thomas M. Zuby Jr., $250,000.

Cross Creek Dr., 281-Sherry Ann Cowan to Laurietta E. Jones, $249,900.

Gloucester Dr., 205-Joseph Richard and Cara E. Andrist to Marquette Porter, $247,900.

Lexington Ct., 7707-Cohansey Overlook Corp. to Krunal K. and Manishaben Patel, $324,900.

Main Ave. SW, 315-Brianna M. Bafford and Perry A. Timm to Drew A. Browne, $360,000.

Phirne Rd. W., 401-Susan Schwarger and estate of Marjorie D. Welch to Lety Ayala Escobar and Inmar J. Ayala Machado, $251,750.

Scotts Manor Dr., 264-John M. Rosenborough to Julia Gallant, $350,000.

Wb And A Rd., 7602-Timothy and Mary A. Graham to Joseph T. Jones, $358,000.

First Ave. SW, 209-Danielle E. Seiler to Cory Daniel Bowman, $265,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Cheverly Lane, 7875-Brian J. McCullough to Cathryne Demunbrun, $266,000.

Jerome Pkwy. N., 112-Wallis K. Hanson to Michael A. and Tiffany Maree Chilcote, $232,000.

Margate Dr., 331-Jason and Sara K. Jankowski to Kenneth Seidelman, $315,000.

Meadowgate Cir., 8111-David and Starlet Grundy to Romania O. and Pascha A. McCall, $499,900.

North Shore Dr., 806-Christopher P. and Kimberly M. Stoker to Ava Mackey and Tracy Terra, $577,500.

Overhill Rd., 7766-Baltimore Home Wholesalers Corp. to Chris S. Brown and Clayton D. Thomas, $259,900.

Rapid Water Way, 6606, No. 201-Raymond E. Benyock to Kelly Lynn Cucina, $176,000.

Sanderling Ct., 111-Stephen G. and Anne T. Kiefer to Dustin L. and Melanie C. Butler, $428,000.

Stallings Dr., 7302-Leonard C. and Elizabeth S. Lombardo to Stephen R. and Karen R. Rotton, $310,000.

Water Fountain Ct., 206, No. 303-Erik C. Lynn to Margaret Young, $169,000.

Whitlow Lane, 7117-M. I. Homes of D.C. Corp. to Thu T. Cao, $357,783.

HANOVER AREA

Bakers Creek Lane, 7825-Pulte Home Co. Corp. to John S. and Robyn R. Galliano, $460,111.

Dorchester Woods Lane, 7246-Jasmine and Jimmie L. Grissette to Tore Orlando Girty, $379,000.

Gigur Dr., 7605-Calatlantic Group Inc. to Joseph and Regeena Jenkins, $501,133.

Hickory Lane, 7431-Wesley D. Hipes to Jerry W. and Devon A. Iman, $450,000.

Locust Dr., 7409-Betty Robinson Brocki to Rommel C. Pachoca, $319,000.

Ridge Chapel Rd., 7674-Margaret A. Gouty to Michael A. and Maria D. Rivera, $449,000.

Thames River Dr., 7405-Andrew Dairsow to Mark D. Meyer, John A. Ansell and Jennifer Rochino, $417,000.

JESSUP AREA

Elbridge Ct., 7327-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Veronica and Andrew Kwegyir Afful, $677,499.

LAUREL AREA

Ivy Bank Lane, 3507-Steven J. Antickanp to Shankia Elizabeth and Nathaniel M. Gates, $309,000.

Mallard Shore Dr., 8101-Jeffery J. Griffin to Sheria L. Hinson, $345,000.

Piney Woods Pl., 3501-Michael W. and Joanne M. Mallick to Brent Simon, $220,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Applegate Ct., 425-Paula Robin Moeller to David and Karen Von Berg, $425,000.

Fairmount Rd., 557-Robert H. and Gail L. Dembo to William Robert and Shirley Cecelia Sann, $339,000.

Jerome Ave., 304-Marjorie P. and Russell A. Holmes to Eric A. and Sarah B. Schultz, $295,000.

Patricia Ave., 106-Matthew Thomas and Kelly Lynn Gibala to Theresa A. March, $322,000.

LOTHIAN AREA

Rapidan Ct., 5403-John S. and Denise A. McGuire to Steven J. and Carrie S. Leary, $734,000.

MILLERSVILLE AREA

Carrig Ct., 8302-Comstock Solomons Corp. to Brian R. Edwards and Winsome R. Brown, $685,000.

Green Aspen Ct., 343-Paul A. and Tracey M. Jensen to Terrence R. and Molly K. Decker, $575,000.

Montvale Ct., 17-Mary Helen and Paul Alexander Iwanik to Donald A. and Beth C. Davis, $505,000.

Red Bluff Ct., 502-Anthony B. and Wendy W. Roane to John Jaymes and Lauren Grace Warner, $625,000.

Tichenor Point Ct., 8103-Dinar G. and Pallavi D. Dhond to Kenneth Carl and Karen M. Chamberlain, $583,750.

NORTH BEACH AREA

Myrtle Ave., 7098-Victor and Jennifer Magistrelli to Anita Marie Triantafilledes, $385,000.

ODENTON AREA

Autumn Harvest Ct., 2402, No. 202-Andrew and Jill Tucker to Joann C., Justin A., Jason W. and Michael J. Schmorr, $215,000.

Cannon Pl., 205-William M. and Michelle M. Carroll to Eyston A.G. and Latitia R. Austin, $440,000.

Fluttering Leaf Trail, 8621, No. 301-James E. and Elaine S. Evenson to Sharon A. Burrell, $250,000.

Greencrest Lane, 538-Catherine L. Feinman McKeon to Jakeila L. Rice, $285,000.

Junco Ct., 2564-Paul M. Vanraden to Paul Joseph Kalkbrenner, $392,000.

Moonglow Rd., 604, No. 304-Jagminder Singh to Drew Ford, $195,000.

Patuxent Run Cir., 815-Amy Dawn Slowe and Jennifer Marie Beers to Christina Marie and Edward Kenneth Schultheis, $349,900.

Rolling Hill Walk, 600, No. 102-Guy M. Minovitz and estate of Elise C. Minovitz to Sharon Braha, $179,000.

Samantha Lane, 1014, No. 104-Eim Lim and Hee Kyung Lim DeFelice to Dianne L. Netherland, $245,000.

Summers Ridge Dr., 2544-Gary A. Myers to Zachary Ryan Krocek and Hallee Elizabeth Blake, $357,000.

Winding Stream Way, 697, No. 104-Matthew Kendrick to Brent Budge and Lindsay Kellogg, $200,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Apple Valley Dr., 8027-Teressa A. Brooks to Emanuelle C. Lima and Josiel Mendes, $290,000.

Beach Rd., 208-Scott Beckman and Sydney Nelson to Monika Schlosser, $350,000.

Camp Rd., 7899-Candice Bateman to Stacy Eldrenkamp and James McDonough, $319,900.

Centergate Ct., 7844-MWH Properties to Marc and Krista Habib, $315,000.

Daydream Cres., 8335-US Home Corp. and Lennar Corp. to Mahogany Regina Smith, $325,215.

Forest Glen Dr., 8091-Department of Housing and Urban Development to Kevin A. and Kayla L. Mrowczynski, $311,599.

Hickory Point Rd., 370-Edward and Lorine Dabeck to Randall and Theresa Tracey, $555,000.

Lockwood Rd., 8413-Residential Value Corp. to Ashley B. Killmeyer and Rosanne Agnes Boehm, $292,500.

Main Ave., 8584-Tammy L. Lesniewski to Michelle Mendoza, $264,900.

Meadow Rd., 179-Dorothy Ann Ryder to Kimberly Bullock, $330,000.

Newcomb Ct., 8064-Ralph E. and Joan Petrice to Mathew and Anna Katherine Hartge, $230,000.

Oak Harbor Ct., 1218-Timothy S. and Denise M. Wheeler Broadwick to Mark and Katie M. Eisenbrey, $615,000.

Outing Ave., 7805-SD Investment Properties Corp. to Daniel T. Leon, $274,000.

Pike Rd., 198-Pride Homes Corp. to Robyn Jayne Reed and Shannon Lee Reed Meers, $319,000.

Riverside Dr. E., 7985-Deborah E. Sellmeyer to James R. and Sally Poling, $635,000.

Sherman Bouyer Lane, 308-NRZ Reo VI Corp. to Bruce and Kathy Francis, $380,000.

Southwood Rd., 175-Thomas R. Gleason to Richard J. DeSantis, $300,000.

Waldo Rd., 175-Young S. and Joseph M. Limerick to Daniel P. and Nicole A. Deming, $448,000.

Williams St., 7750-John F. and Georgia C. Sikorski to Samuel D. Fontz and Brittany A. Eckley, $260,000.

Sixth St., 582-Matthew Hammons to Sujan and Kara Ranjitkar, $259,900.

RIVA AREA

Lindenhall Ct., 252-Christopher M. and Lindsey W. Kaplan to Jason Erik and Stephanie L.K. Fox, $575,000.

SEVERN AREA

Black Pine Ct., 2103-Quang N. Nguyen and Huyen T. Khong to Amy and Norman McCord, $463,000.

Carinoso Cir., 1161-Walter A. and Denise L. Mack to Marlon D. and Tonia D. Poindexter, $359,900.

Citadel Dr., 7907-Ghislenny V. and Luis Jesus Gonzalez to Amanda Rorabaugh and Virginia Kendall, $365,000.

Darby Lane, 7922-Dora I. Rivera to Larry and Kristen Miles, $530,000.

Grandison Way, 7819-Patricia A.V. and James E. Catterton Jr. to Shandy C. Pumphrey, $460,000.

Hollow Ct., 8140-Dan Ryan Builder Mid-Atlantic Corp. to Zekarias Abessa and Fitsum Duresa, $325,263.

Lasalle Pl., 1823-Ana D. Pereira Martinez to Fredy G. Fuentes, $315,000.

Pillory Rd., 7803-Peter and Kristina K. Evans to Chelsea Johnson, $332,500.

Sage Brook Ct., 1702-Johnny Lee and in Suk Young to Eddye R. Hernandez and Valentin L. Casuso, $435,000.

Strawberry Row, 604-Jonathan and Jennifer Eddinger to John Vincent and Sara Jean Kulp, $490,000.

WB & A Rd., 8266-Grady and Shelby Parr to Steven D. Orcutt, $355,000.

SEVERNA PARK AREA

Berrywood Dr., 148-Gregory G. and Abigail R. Hopper to Kenneth A. and Susan C. Lay, $550,000.

Center Dr., 617-Daniel F. and Cynthia Mary Loiselle to Brooke A. Hart, $375,000.

Cottonwood Dr., 857-Jason and Katherine Alton to Aaron J. and Carmelita C. Parson, $481,000.

Fernwood Dr., 400-Richard and Heidi Clyborne to Paul E. and Sandra C. Dorsey, $474,900.

Hollyberry Rd., 303-Robert L. and Santa M. Ragot to Nicholas E. and Trinity M. Ruggio, $500,000.

McKinsey Park Dr., 604, No. 206-Robert L. Schmiesing and Beth Lee Phillips to John F. and Barbara L. Donohue, $350,000.

Olivia Lane, 211-Rudolph A. and Lauren A. Wolf to Mark L. and Meredith A. Denzine, $790,000.

Robinson Station Rd., 623-James R. and Sally E. Poling to Thor C. and Kristina Fraser, $635,000.

Severn River Rd., 109-David W. and Kimberly C. McCreight to Alexander E. and Raquel M. Kondracki, $1.5 million.

Sunset Dr., 36-Mathew J. and Emily M. Long to Phillip W. and Patricia H. Kane, $470,000.

SHADY SIDE AREA

Hawthorne St., 1310-Stephen H. Point to Carl and Janae Moulden, $314,000.

Snug Harbor Rd., 1527-Joe A. and Colleen M. Burgin to Christopher M. and Amelia M. Kelly, $338,000.

TRACYS LANDING AREA

Herring Ave., 529-Michael W. and Julie Thames to Nikki M. and Tyler J. Austin, $429,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Aston Villa, 9415, No. 61-Brian O. Walter to Tramell and Sheila F. Canady, $430,000.

Briarcliffe Lane, 9730-Ralph M. and Barbara J. Smith to Amit Raina, $849,900.

Casper Ct., 9602-Geoffrey J. and Jennifer G. Corb to Erkan and Ellen Yetiskul, $610,000.

Chatham Rd., 3809-Allen K. Sterner to Christopher R. and Elizabeth H. Hilinski, $589,900.

Diversified Lane, 9845-Kil Yon and Bok Im Kim to Eric J. and Angela L. Kriner, $619,900.

Elmmede Rd., 3169-Kenneth M. and Phyllis D. Sevik to Justin James and Gina Marie King, $630,000.

Frederick Rd., 11858-Doris M. and Paul David Thompson to Barbara J. Cichetti, $368,500.

Hayfield Dr., 3118-Jason A. and Heather K. Gotcher to Karen and William Wilson, $475,000.

Legends Way, 2616-Mark B. and Harry D. Baker to Su Wang, $585,000.

Little Brick House Ct., 10212-Andrew L. and Christina H. Tussing to Alaina Martina Kistler, $675,000.

Maryvale Ct., 12719-Joseph J. and Kristina J. Suter to Gus J. Stratakis and Suzan Wynne, $1.12 million.

Nashville Ct., 11057-Villages at Turf Valley Corp. to Avinash K. Shamnur and Asha T. Angadi, $610,103.

Patuxent Overlook Ct., 3012-Roy M. and Paula B. Grant to Ashish L. Arora and Vasundhara Muthu, $752,500.

Spring Meadow Dr., 4017-Lyn Dippel to Catherine G. and Patrick G. Dingle, $599,000.

Terra Maria Way, 3059-Antonio A. and Amy J. DeGeorge to Ryan J. and Julie E. Gallagher, $650,000.

Valley Rd., 3721-Farber Homes Corp. to Dayna S. Pachman, $480,000.

Woodspurge Ct., 12256-Fernando C. and Reginia De Leon to Lisa B. Matthias, $675,000.

CLARKSVILLE AREA

Brookshire Lane, 7111-Michele T. and Steven M. Lagana to Jennene and Kyle Blakely, $805,000.

Hall Shop Rd., 12054-Jason Hendrix to Shane D. and Krissy Griffith, $325,000.

Red Clover Lane, 6035-Joan A. Varga and Allan A. Rosenberger to Jared D. and Hannah A. Aaronson Baesky, $785,000.

Waving Willow Path, 6212-Zhen Zhong Si and Qiuhong Cai to Shubo Zhang and Meng Li, $702,500.

COLUMBIA (EAST) AREA

Basket Ring Rd., 9592-Brandon Ricky and Lauren Jurd Hawkes to Allison McFadden and Colin C. Rock, $274,200.

Broken Staff, 7440-Larry D. Barnes to Esteban F. Munoz Saborio, $297,000.

Candleshine Ct., 7266-Dwight B. Emerson to Emery and Danielle H. Ngansi, $389,000.

Creekbed Ct., 9220-Toby J. and Jeanne P. Kinnett to Cameron W. Hogan, $456,000.

Endless Ocean Way, 8768, No. 49-National Residential Assets Corp. to Gloria Moon, $350,000.

Golden Bell Way, 6177-Chia Yu Hsiao to Lauren M. and Michael R. Coleman, $475,800.

Hayledge Ct., 5234-Robin Lee Wilson Fish and Carole M. Delion to Jeffrey Andrew Quinn, $410,000.

Kilimanjaro Rd., 9309-Deivy Junior Casso Santos and Sonia Elizabeth Casso to Michael J. and Melanie Desabb Miller, $385,000.

Lasting Light Way, 7228-Jeffrey Joseph and Constance Nicole Lacap to Brad Butler and Rebecca Summers, $335,000.

Macomber Lane, 9442-Goncalo Oliveira Maia and Alma Sabanagic to Ethan Maxwell Katz, $350,000.

Phelps Luck Dr., 5462-Michael D. and Kim H. Oliver to Nathan J. and Leanne M. Brech, $425,000.

Red Haven Rd., 6311-Robert J. and Barbi J. Yorzinski to Anthony Vuono, $320,000.

Setting Star, 6306-Joseph Michael Polzer and Jennifer Marie Yezek to Trevor Leitner and Jamie M. Gilbert, $395,000.

Stevens Forest Rd., 6157-Gloria Moon to Susan Beck and Angela Robinson, $385,000.

Thunder Hill Rd., 5227-Maxwell Akuffo to Sarah Hilary Lovelidge, $320,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

April Journey, 5535, No. 117-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Sunn Woong and Hye K. Yang, $343,000.

Berrypick Lane, 11043-Katharina B. and Stephen Paul Christon to Bern Caudill and Genevieve Rose Dealy, $292,550.

Davidge Dr., 9807-Masoomeh Khamesian and Travis Watson to William Ronald and Linar Etemadi Cusic, $534,900.

Flowertuft Ct., 5173-Ellen M. Loverde and Sandra R. Thornton to John R. and Sheri L. Hvizdak, $511,500.

Green Mill Way, 6794-Min Young Yang and Hyunjung Park to Nageen Ovais, $454,000.

Halfcrown Ct., 6774-Marjorie E. Anderson to Azam K. and Parham K. Tehrany, $345,000.

Harpers Farm Rd., 5719, No. C-Michael L. Hill to Iryna Berestenko, $175,000.

Iron Frame Way, 5918-Robert G. Burgio and Judith E. Roberts to Hali L. and Joel E. Flores, $382,000.

Lone Tree Ct., 11715-Olawale and Kate Ojeyinka to Yong Jian and Rose A. Huang, $312,000.

New Country Lane, 11877-Cellar Door Corp. to Yurianna S. Lim, $385,000.

Rutland Round Rd., 10213, No. 68-Thomas Ly to Sharad and Satwik Shukla, $382,500.

Smooth Meadow Way, 5352, No. 3-Brett Eisenberg to Bobby E. and Patrick B. Poulin, $179,000.

Stoneboat Row, 5072-Daniel E. Roseblum and Melissa Heller to Donald Edward and Ashley Colla Prince, $465,000.

Thicket Lane, 5655-Norman Scaravetti to Golshan Javadian and Pooyan Noori, $260,000.

Walter Scott Way, 6750-Mi Ran and Dok Yun Kim to Ratan K. Veeramachaneni and Gayathri Jayaraman, $962,000.

Wood Elves Way, 11049-Paul Gerard Streb to Joseph B. and Tracy S. Harrison, $470,000.

DAYTON AREA

Ten Oaks Rd., 4838-Nathan A. Iager to Robert E. Correll IV, $500,000.

ELKRIDGE AREA

Coriander Pl., 7756-Joseph Allan Properties Corp. to Chadwitz K. and Nicole C. Spearman, $379,450.

Darby Downs, 7230, No. M-Tracy Giaman Lee to Cristine and Gregory Fitchitt, $225,000.

Elk Forest Ct., 5973-Thomas F. and Sharon M. Cotter to Joshua Vonella and Stephanie Brooke Katz, $370,000.

Fox Harbor Way, 7118, No. 130-Kingsey K. and Ellen A. Kessie to Stephen Peprah, $269,000.

Magnolia Ave., 6955-Madhavi Gangaram Panday and Cassandra Scott to Michael Joel Liggons and Catiele Antunes, $418,000.

Morning Breeze Dr., 8116-Mohammed Nadir Alumyar to George and Ruth Gibson, $465,000.

Patuxent Oak Ct., 7705-Ebony Frazier to Dia Keith Jerome and Lydonna Kennifa Daniel Moseley, $305,000.

Sandpiper Ct., 6293, No. 6-Tiffany A. Irving to Lai Yin Wong and Wing Fai Tung, $230,000.

Water Oak Rd., 7037, No. 40-Raghava Pallapolu and Sreenivas R. Biradavolu to Man Sung Cho and Sun Hawa Kang, $314,900.

Wimbledon Ct., 6320-Anna Ren Debow to Marc Shoots, $310,000.

ELLICOTT CITY AREA

Brian Ct., 2808-David Ranaan Brenner and Brenda Jean Lee to Darwin Brig Ashbaker and Jeanette Frances Frande, $625,000.

Calla Lilly Dr., 8111, No. 43-Mary Ann Banack to Dilipkumar and Bharti D. Gor, $460,000.

Coachlight Lane, 7632, No. H-L-Grace M. Derenberger and Roselle Montesion to Sara A. Smith, $220,000.

Doncaster Dr., 4521-William B. Brickerhoff and Theresa T. Nguyen to Xi Wang and Weilli Xiong, $650,000.

Enoch Pratt Dr., 8652-Kristian M. and Emily A. Bush to Hong Chen, $212,365.

Four Quarter Rd., 8014-Linda Penni Faggio to Yu Chi Kuo, $530,000.

Glen Willow Way, 5978-NVR Inc. to Michael Wesdock, $565,489.

Grist Mill Way, 9719-NVR Inc. to Thirupathi and Swapna Boddupalli, $818,090.

Ilchester Rd., 5162-G. Roger and Gabriel L. Parks to Melissa H. and Robert J. Turning, $349,900.

Lee Farm Ct., 4949, No. 79-Manmohan and Sukhversha Kumar to Midia Gharibian and Narineh Zadooryan, $370,000.

Mayfair Cir., 7840-Virginia Dunn to Jennifer Monteleone, $231,550.

Montgomery Run Rd., 8387, No. I-David L. Cole to Uzejir, Nedim and Nermina Ljubuncic, $200,000.

Old Columbia Pike., 3775-Timothy R. and Kristin Helen Evans to Alexander S. Iwaskiw and Jill C. Koehler, $535,000.

Pine Run Ct., 8516-Lisa Ann Hirrlinger to Monica H. and Sang Y. Chung, $336,400.

Ross Rd., 3849-Brian G. Bailey and William B. Rydzynski III to David Jason and Kathryn E. Kent, $820,000.

Spruce Run Ct., 8618-Hun Yul and Eun Kyong Park to Manoj Agarwal and Sonal Gupta, $325,000.

Stony Creek Lane, 7638, No. B-William K. Wienecke to Alexandra Yu, $240,000.

Valley View Way, 2476-NVR Inc. to Mateen and Madiha Ahmad, $817,105.

Vineyard Springs Way, 2463-NVR Inc. to Ardian and Sarah Bilali, $780,000.

Woodcrest Dr., 6267-Charles B. Hargis to Jerome and Laura K. Smith, $430,000.

FULTON AREA

Liberty St., 11365-Maryam Kazmi to Sued H. Ali, $925,000.

Morris St., 7548, No. 26-Thomas Clayton Gump to Stephen and Brooke L. Springer and Beth Viscarra, $472,000.

Tilghman St., 7911-Brett P. and Melissa B. Harton to Imelda Leonor Parades, $580,000.

GLENELG AREA

Triadelphia Rd., 14570-Michael R. Newcomb to Christopher L. Zanski, $432,000.

HANOVER AREA

Crowley St., 7543, No. A-US Home Corp. and Lennar Corp. to Faraz M. Rahman and Nazia Tabassum, $429,240.

Saint Margarets Blvd., 7442, No. A-US Home Corporation and Delaware Corporation to Kristopher John P. and Telesforo B. Tabili, $385,490.

Starwort Way, 7005, No. B-US Home Corp. and Lennar Corp. to Nuzhat Yousaf and Rizwan Ahmed Jan, $349,990.

HIGHLAND AREA

Luster Dr., 6694-Alan J. and Erika W. Posey to Karthick and Natalie Elaine Jennifer Chilaka, $919,000.

JESSUP AREA

Cedar Ave., 7375-Nawi Kham to Cesar Hernandez, $260,000.

Macintosh Ct., 8233, No. 64-Amy E. and Stephen F. Beauregard to David L. and Adrienne S. Jackson, $315,000.

Willowwood Way, 8833-Michael S. and Linda G. Adams to Matthew V. Velky, $266,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Clocktower Lane, 9403-Karen Sue Knabe to Nicholas and Erica S. Montemarano, $332,500.

First League, 7423-Ronnie and Heather Neblett Alexander to Lindsay A. Decker and Grischa J. Melay, $505,000.

Hingston Downs, 9632-Daniel F. and Valerie Ann Hicks to Danielle L. and Cristina L. Applegate, $275,000.

Oakhurst Dr., 9544-Priscilla R. Corazon Thompson to Alyssa Marye Perez, $308,000.

Ridgeview Dr., 9550-Dennis P. and Noriko T. Gross to Traci Diane Motley and Ramona Ann Richards, $525,000.

Weather Worn Way, 7517, No. D-Franconia Real Estate Services Inc. to Eleanor E. McMannels, $190,000.

MULLINIX AREA

Bahner Ct., 16607-Donald L. and Deborah L. Beall to Barbara Ramirez, $524,900.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Canterbury Riding, 9556, No. 214-Arthur L. Grager and Larry T. Haung to Richard Fu and Nicole Yan, $111,000.

Falling Waters Ct., 9429-Timothy N. and Jane Allen Blayman to Chadwick Alan Board and Hilary Anne Henderson, $475,000.

Halstead Ave., 9651-Kevin D. and Martesha L. Young to Manoj Bishwokarma and Ulina Barali, $390,000.

Iron Leaf Trail, 9656-Rajanee K. Konatalapalli to Nadol F. and Amanda M. Hishmeh and Debra Mills, $609,000.

Kendal Cir., 9337-Chadwick Alan Board and Hilary Anne Henderson to William R. Bates and Karen Minh Bui, $325,000.

Knowledge Dr., 9751-M.I. Homes of D.C. Corp. to Lori Ann Grego and Joanne Marie Klein, $519,900.

Mary Lee Lane, 8287-Frank Charles Hainley to Olga Somers, $258,000.

Northern Lakes Lane, 9703, No. 15-Nathaniel L. and LaQuisha D. Jennings to Sarah Moreau, $439,900.

Rachel Yates Ct., 10605-Francis P. Bilotto to Kyle and Sarah Catherine Weber, $641,000.

Rosemont Dr., 10402-Christopher and Vicki Garland Zimpo to Phan Ngoc Truong and Ka Leung Chang, $549,900.

Steeple Ct., 9375-Shane DeSantis and Elena DiBattista to Clifford Burnett and Opeyemi Alaba Glover, $345,000.

Twin Fawn Trail, 9944-Beazer Homes to Edwin and Carla Okonkwo, $655,636.

SYKESVILLE AREA

Route 32, 1475-Christian Family Outreach to Timothy L. Keane, $639,513.

WEST FRIENDSHIP AREA

Summer Hill Dr., 2930-Mark D. Case to Kimberly Marie Harvey and William M. Bryan Harvey, $922,500.

WOODBINE AREA

Farm View Ct., 15321-Mark J. and Caroline E. Horwath to Andrew J. and Anna Celeste Lincoln, $720,000.

Huntmaster Ct., 17700-Robert E. and Sharon Ransom to Scott M. and Kristen E. Johnson, $742,000.

WOODSTOCK AREA

Cavey Lane, 10369-Donald Gregory and Cynthia J.B. Cole to Brian A. Janz and Christina H. Rizoulis, $600,000.

Harrow Dr., 2123-Nageswar R. and Mamatha Pusulri to Melanie Hope Pinkett and Curtis A. Davis, $498,000.

Turnberry Way, 2109, No. 3-Howard Ulmer to Brian and Haerim L. Ro, $460,000.