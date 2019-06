Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Acton Rd., 160-WFC Flagship Corp. to Paul Nobuo and Clementine Konstanze Fujimura, $945,000.

Bay Highlands Dr., 1192-Steven Yelton to Brett M. Scott and Taylor A. Blazewski, $449,900.

Burnham Wood Ct., 18-Linda L. Sturdivant to Brandon L. Schuchard, $315,000.

Chesapeake Ave., 1443-Future Fund 1 Corp. to Dennis J. and Regina L. Jenkins, $490,000.

Creek Dr., 954-Lawrence M. and Michelle A. Ullrich Kownacki to Gerry Perham Jr. and Elizabeth Molin, $1.5 million.

Elizabeth Dr., 994-John R. and Jennifer R. Henley to Maura K. Winston and Richard M. Larrery Jr., $330,000.

Harness Creek View Ct., 43-Joshua and Jill Mersfelder to Aaron M. and Kim N. Klein, $700,000.

Lake Heron Dr., 1131, No. 1B-Margaret A. MacNamara and Elizabeth Main to Joseph L. Patanella, $238,500.

Meade Dr., 110-DW Homes Corp. to Linda S. Pedersen, $480,000.

Saddle Ridge Rd., 402-David W. and Donna J. Dunton to Wing Lian, $512,000.

Spa Dr., 110-Mark and Michelle Depew to Janet Walczak, $648,500.

Wainwright Ave., 6-Amy L. and Stephen F. Stanziale to Paul Michael and Jean Margaret Moresi Cunningham, $1.29 million.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 619, No. 403-Lisa H. Johnson to Stephen A. and Teal A. Gunther, $282,000.

Beacon Way, 922-Christina M. Giovinazzo and estate of Mary A. Giovinazzo to Elizabeth L. Wilson, $325,000.

Bramleigh Lane, 986-Malcolm W. and June D. Fordham to Nicholas Allen and Erica Neiman Jones, $590,000.

Captain John Brice Way, 625-Frank P. and Jennifer D. Hurst to Denise Fortunee and Eric S. Ginsberg, $390,000.

Coxswain Way, 802, No. 102-James Jeffrey Wood and estate of Louis N. Wood to Constance M. Mucha, $340,000.

Gov. Thomas Bladen Way, 2024, No. 301-Christopher P. and Jennine Ramsey LaCroix to Mary Lou Janota, $225,000.

Kentwood St., 1201-Robert T. and Tracy A. Wallace to Francis P. Boyle and Penelope A. Longbottom, $575,000.

Misty Ridge Cove, 2576-William Robert and Kathleen T. Rea to Michael B. Boyle, $405,000.

Ridge Rd., 514-Jason R. and Stephanie A. Duncan to Joshua D. and Geneil E. Johnson, $312,000.

Ships Bell Ct., 934-Jeffrey D. and Janice Davies Carsten to Audrey L. Kidd and Barry A. Tiller, $242,000.

Topmast Ct., 2794-Deborah O’Dea and Joellen Blades to Paula L. Bruening, $469,000.

Second St., 10-Wesley E. and Audra A. Butman to Mario DiFranco and Kimberly Jordan, $388,000.

ARNOLD AREA

Bay Dale Ct., 565-Jonathan H. Woodall and estate of Michael Aaron Loftus to Jonathan H. Woodall and Binal Patel, $265,000.

Cathead Dr., 1524-Robert G. and Tenya C. Eickenberg to Christopher Aaron and Maria Beth Perez Lloyd, $285,000.

Farley Ct. N., 1207-Mary L. Parsons to Nakeisha M. Williams, $310,000.

Greenblades Ct., 502-Lauren Elizabeth Koepper to Eleanor L. Richard, $243,000.

Jones Station Rd., 44-Brent and Amber Trumpower to Matthew D. and Allie E. Martindale, $675,000.

Jupiter Hills Ct., 716-Deutsche Bank Trust Co. Americas to Michael and Jane Caha, $171,290.

Nancy Lynn Lane, 875-Janice E. Clagett to Enrique and Cheree Jara, $600,000.

River Rd., 419-Kenneth H. and Jennifer D. Smith to Peter Christian and Rachel Ganong Hershey, $575,000.

Stockton Ct., 1406-Gregg and Teresa W. Boersma to Melissa M. Koenig, $605,150.

BROOKLYN AREA

Bon Air Ave., 421-Denzil Denney to Chelsea Camara, $213,000.

11th Ave. W., 6-Kevin Hodges and Karen Moore to Jerri Allison Stewart, $179,900.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Charred Oak Ct., 329-Evelyn M. Franey to Aloysia C. Hamalainen, $250,000.

Hampton Rd., 1200-Linda Sue Bowman and estate of Thomas E. Schmidt to Christopher J. Stagnitta, $305,000.

Holly Dr. N., 781-Dianne Sosa and William Maule to Edwin A. and Nancy H. Shuman, $700,000.

Marine Dr., 956-Michael J. Simpson to Thomas and Cheong Mun Wreh, $320,000.

Riverboat Ct., 1127-Heidi Lane Schwartz to Christopher S. and Ashley J. Hinds, $269,000.

Skyway Dr., 1161-Roy L. Gertz to Aaron K. and Rodelyn H. Carpenter, $425,000.

Trawler Lane, 1622-David J. and Maria G. Anderson to Ernesto and Jennifer Pandes, $587,500.

CROFTON AREA

Cavalier Cir., 1911-Jason and Angela Moreira to Christopher Whitworth, $187,000.

Flatwood Ct., 1426-Rhodesia Wyatt to Griffith F. Wyatt, $235,000.

Layton St., 1905-Jeffrey H. and Michelle R. Brown to Gabriel W. and Jennifer O. Medeiros, $460,000.

Pawlet Dr., 2006-Robert D. Craig Jr. to Alicia C. Peoples Abram, $252,900.

Simsbury Ct., 1026, No. 3A-Gary W. Phillips to Eva Fernandez, $267,000.

Wentworth Dr., 2474-Christopher J. Miller to Daniel Sidwell and Megan K. Whitmore, $265,000.

CROWNSVILLE AREA

Buttonwood Trail, 900-Ronald W. and Natalie A. Patek to Conrad J. and Heather R. Schaefer, $308,000.

CURTIS BAY AREA

Riverwood Way, 1305-James P. Silcox to Kevin M. Alexander and Leah M. Ginsburg, $250,000.

Stoney Beach Way, 1541-Nancy E. Taylor Richardson to Steven Pettie, $260,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Governor Bridge Rd., 1082-GC Corp. to Farooq Zahid, $410,000.

Themes Dr., 1542-James Dirk and Carol Ann Fye to Thomas P. and Tracie L. Terneus, $315,000.

DEALE AREA

Bay Front Rd. E., 382-Judy A. Howard to Richard Morton, $328,500.

Whipoorwill Dr., 5815-Dana and Kimberly Taylor to Andrea Dwyer and Brian Phelan, $342,500.

EDGEWATER AREA

Bay Dr., 3664-Kenneth G. and Dianna R. Palmer to Frank and Karla Simei, $1.58 million.

Cardamon Dr., 131-Sue W. Phillips to Kirsten E. and Ryan P. Shea, $520,000.

Chestnut Rd., 2926-Daniel E. and Lauren A. Nicol to Ryan and Apryl Bradley, $437,500.

Loch Haven Rd., 685-K. Hovnanian at Southpointe Corp. to Andrew Lane Gehman and Courtney E. Molham, $869,388.

Mildred Pl., 1427-Joshua Brawer to Alexander I. Kessler, $355,000.

Ramsey Dr., 3715-Mark Robinson to Rita H. Darling, $491,000.

Shore Dr., 2100-Michael R. and Catherine M. Risher to Mary Conor Campbell and Robin Evans, $345,000.

Watkins Row, 11-Nicholas J. and Meredith R. Torre to Arun G. and Chaitanya R. Jayakumar, $935,000.

Third Ave., 3718-Lucente Property Investment Corp. to Nasrolah and Victoria Khoshtinal, $250,000.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2605, No. 307-Ruth Anne and Jeffrey Blaine Steed to Judith A. Kline, $235,000.

Maple Rd., 852-Pride Homes Corp. to Patricia A. and David M. Delgavio, $375,000.

Top Ridge Ct., 1107-Brian D. and Jennifer Wolf to Dev R. Phulara, $422,500.

GLEN BURNIE AREA

Alexis Dr., 304-Benjamin D. Rogers and Marie Kristine J. Delmotte to Joseph and Iiya Page, $257,000.

Broadview Blvd. N., 316-Team Edge Properties Corp. to Michael and John Titzer, $270,000.

Fernglen Ave., 200-Kaliterra Homes Corp. to Jeffrey Scott Kelley, $277,000.

Heather Stone Way, 129, No. 10-Dillian and Vidya Devi Singh to Jasmine L. Glover, $180,000.

Lacrosse Lane NE, 6406-Paul B. Olson to Michael Lanni, $189,000.

Norvelle Ct., 482-Danny Thanh Vo and Quechi Thi Dam to Marisol Reyes Mendez and Julio Mario Reyes, $175,000.

Sheridan Dr., 301-Gary Lee Thompson and Cheryl Lynn Ritz to Julia L. Dowgiallo, $230,000.

Silver Fox Dr., 8008-Gary and Karen Eder to Edward and Kerianne Stallman, $324,000.

Whaler Ct., 7536-U.S. Bank and RMAC Trust to Sandra Belt, $223,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Boatwright Dr., 902-Christopher Joseph and Kristen Mary Kirk to Arturo P. Sarli and Italo Giovanni Goncalves Silva, $505,000.

Carroll Rd., 125-U.S. Bank and Select Portfolio Servicing Inc. to Ronald Cooper Jr., $158,100.

Coulbourn Cor., 1191-Tyra Lalor to Jenna M. Bishop, $247,000.

Fitzallen Rd., 1022-Charles Whitney and Mary Doyle to Norman Edward and Ashley Nichole Shifflett, $169,900.

Lansing Rd., 1808-Carol L. and William T. Lawrence to Deborah W. Geis, $205,000.

Marie Ave., 309-Elaine C. Allen to Michael P. and Liza C. Wrublik, $226,100.

Overhill Rd., 7752-Joshua E. and Daniel E. Falk to David C. Arrowood, $188,000.

Schooner Cove Rd., 7930-Thomas B. and Kelly M. Foulke to Wayne A. and J. Cory Beck, $520,000.

Stallings Dr., 7219-Steven Daniel Walters to Joseph Pusey and Casey Kaiser, $465,000.

Trailview Xing., 7931-Katharine and Erik Warfield to Jose Rolando Hernandez Diaz, Ana Miriam Navarrete and Mauricio E. Navarrete Barrera, $264,900.

HANOVER AREA

Bear Forest Rd., 7605-Lawrence A. Camphell and Victoria G. Holder to Sean Burke and Tatiana Castano, $499,900.

Gollum Rd., 1506-Eric J. and Meghann B. Zerrahn to Andrew Christopher and Lotess Maitie Firmalino Varley, $399,000.

Patterson Way, 7868-Mahendra K. Periasamy and Jotheeiswary Vijayantheran to Yun Soon Lee, $436,000.

JESSUP AREA

Hilltop Rd., 1963-Kane T. Schutzman to Robert A. and Chelsea R. Hurd, $355,000.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3515-Timothy Creech to Mandisa Z. Henry, $265,000.

Forest Bridge Ct., 406-Marvin L. and Hung Sun Marker to Mohammed Aluhusaini Turay, $349,900.

Mallard Shore Dr., 8127-David M. Lloyd to Lareesha J. Hall, $362,000.

Red Rock Lane, 8617-Antony Mareeles and Anju Liz Johnson to Isaac Kwaku Larbi, $365,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Heath Ave., 507A-Dale Austin Goodman to James A. and Ljuba Fultz, $335,000.

LOTHIAN AREA

Rustic Lane, 820-Edward R. and Kay L. Davidson to Ronald J. and Leeanne Thomas, $350,000.

MILLERSVILLE AREA

Kenora Dr., 468-Gary P. and Mary J. Bertrand to Mark Nelson and Jennifer Ann Perry, $293,760.

Windy Field Lane, 8127-Todd J. Schumaker to Kahye Kim and Tony O. Ryan, $450,000.

ODENTON AREA

Apple Blossom Lane, 2458, No. 201-MTGLQ Investors and New Penn Financial Corp. to Barbara and Fred Newman, $177,000.

Cedar Elm Dr., 2663-Jeffrey D. and Amanda N. Matthews to Daniel S. and Raechel Teel, $316,500.

Greenwood St., 485-Marlene S. and Kevin R. Nau to Chris K. and Lee W. Cockrum, $507,500.

Moonglow Rd., 602, No. 304-Holly L. Coleman Marfani to Byron Pena Jr., $195,000.

Passage Dr., 1322-Charles F. and Angela M. Fix to Sarah Louise Silfies and Joshua J. Finken, $270,000.

Rita Dr., 519-Juan Nguyen and Truc Tran to Helena Schmidt, $344,000.

Seneca Dr., 768-Ranjit S. and Amandeep K. Hundal to Samuel A. and Cecilia S. Amuzu, $610,000.

Sycamore Glen Lane, 8608-John G. Skarvelis to Monique Crewes, $295,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

A St., 572-Andrea Dwyer and Brian Phelan to Mary Kaitlynn Loudenslager, $253,000.

Bell Tower Crossing, 8178-Raymond L. and Michele E. Rebstock to Melissa and William Richmond, $485,000.

Burgess Rd., 7815-Ryan A. and Jessica A. Garcia to Jessica W. Ittner and Zachary W. Brown, $425,000.

Chadwick Ct., 3647-Branden T. Cromwell and Lenise M. Camacho to Debra McConnell, $225,900.

Deering Rd., 655, No. 3D-Linda M. Andrews to Vesta Scally, $190,000.

Eliot Rd., 615-Roy C. and Lindy E. Burns to Brenton A. and Kristen Nicole Fox, $284,000.

Flintshire Ct., 7852-Betty A. Day to Faye Curry Fox, $270,000.

Jenkins Rd., 8545-Allan P. and Sheryl K. Gray to Matthew M. Rossi and Brittany Renzini, $310,000.

Lake Shore Dr., 521-Max E. Blumenthal and Thomas F. O’Neil Jr. to Christopher and Zingray Germershausen, $1.07 million.

Main Ave., 8556-Charles R. and Christopher Reed to Steven A. Hepburn and Kristina S. Burton, $255,000.

Meadow Wick Ct., 8244-John A. Feick to Jason M. Couillard, $255,000.

Mulberry Ridge Ct., 215-James A. Adams and Tiffani N. Hardin to Katelyn N. Rilee, $245,000.

Outing Ave., 7766-Bortle Custom Homes Inc. to Joshua D. and Ruth D. Czapla, $349,900.

Sharon Dr., 4411-Patricia G. Jones to Frances Bailey, Jason Michael Bailey Jr. and Amanda Bailey Leaphart, $346,250.

Spring Knoll Dr., 11-Allen L. and Rhonda B. Meadows to Brandon Marc and Shelby Leighman Lee, $352,000.

Twickenham Rd., 1685-Vicki Heins and estate of Jerry C. Heins to David W. and Anastasia L. Rogers, $589,900.

Woods Rd., 895-Jeffery L. Collins II to Walter D. Laroque, $395,000.

212th St., 701-Route 2 Realty Holdings Corp. to Arnoldo Reves, $372,646.

RIVA AREA

Derbyshire Lane, 354-David and Faith Folio to Russell A. and Cary H. Bly, $628,000.

SEVERN AREA

Andorick Dr., 7933-Brian and Denise Arnold to Tiffany Jackson and Russell Phillips, $400,000.

Carinoso Cir., 1135-Hillard Alex Black to Oluwatosin A. and Edith O. Taiwo, $352,000.

Danza Rd., 823-Gertrude P. Hobson to Michael T. Criscuoli, $320,000.

Evergreen Rd., 765-Brian S. Bogle to Eugene E. and Deborah L. Lloyd, $356,000.

Heather Mist Dr., 7968-Kimberly Wingfield to Brittany A. Bridges, $285,900.

Jennel Ct., 8307-Samantha Omara and Drake Hummel to Brittany C. Copeland, $337,000.

Montreal Ct., 7800-Thomas E. and Lorraine A. Huffman to Elvira Islenai Fuentes and Juraj Muskan, $389,900.

Pioneer Dr., 8583-Stephen Drawdy to Khanh Nguyen Tran, $95,000.

Regina Way, 1306-Nina D. and James J. Otey to Alicia Givens, $380,000.

Spaulding Cir., 8104-Michael McCoy to Anthony Scott and Kristin Nicole Newman Morgan, $325,000.

Tulip Poplar Ct., 8113-Toll VII Partnership to Jeffrey A. and Nathalie J. Johnson, $867,958.

Windmill Ct., 8124-Stephan H. Pazulski to Gregory D. Melton, $331,000.

SEVERNA PARK AREA

Country Terr., 900-Isaiah C. and Patricia A. Hunt to Talia C. Lisko, $430,000.

Fairhaven Ct., 4-Susan T. and Karl A. Phillips to Bruce A. Grossnickle Jr. and Amanda M. Felix, $455,000.

Idleoak Ct., 405-Jin and Eun Park to Christopher Ryan and Ashley Nicole Fetty, $549,900.

Lynwood Dr., 438-Elizabeth L. DiPietro and estate of Joseph C. Lund Sr. to Matthew T. Frank, $494,000.

Oakham Ct., 514-Dianne L. Netherland to Jeremy and Emily Caruso, $470,000.

Severnside Dr., 442-Robert B. and Carolyn K. Broscker to Lester and Alecia Cunningham, $874,000.

Thomas Way, 601-John F. and Barbara L. Donohue to Marilin Elijah Hinde III and Tuyet Thi Ngoc Le, $400,000.

Windward Dr., 30-W. Kevin Lusby to Charles W. and Kirsten L. Shaffer, $700,000.

SHADY SIDE AREA

Dogwood St., 4938-Ghislain J.C. and Deborah A. Welborn Poulin to Vivian Astrid Wilson, $349,990.

Steamboat Rd., 1170-Daniel and Stephanie Keaton to Kimberly Schrae Stallings, $360,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Arlington Ct., 3324-NVR Inc. to Grant Louise, $906,115.

Carillon Dr., 10082-Joseph J. and Marcia L. Yurko to Ahmed R. Ibrahim, $550,000.

Cross Country Dr., 4430-Thomas E. and Lisa G. Regnante to William and Lauren Staples, $710,000.

Dorsey Hall Dr., 4770, No. 6-Kristen Carter to Walter J. Washel III, $221,000.

Fawnwood Dr., 3021-Robert E. and Heather A. Wandell to Carolyn Ann and Russell Allen Roder, $544,700.

Heritage Hill Lane, 4179-Adonis A. and Irene G. Kranwinkel to Peter J. and Sarah R. Bates, $1.55 million.

Meadowvale Ct., 9060-Dennis C. Urso to Pravin and Rinu Pradhan, $450,000.

Pans Spring Ct., 12336-Obibobi and Adora E. Ndu to Timothy and Kimberly Marie Eggborn, $750,000.

Pinewick Rd., 2821-George S. and Teresa M. Krause to Brian and Darcey A. Dash, $400,000.

Saint Johns Lane, 3260-Vernon Edward Beall Jr. to Eun Y. Kim, $335,000.

Temora Manor Lane, 4308-Adina D. Ivanica and Altijani H. Hussin to Trang Tuyet Tuong, and Binh and Phu An Nguyen, $655,000.

CLARKSVILLE AREA

Bella Notte Way, 13520-Ram K. and Sushma Singhal to Hamid Reza Saranjam, $1.95 million.

Lairds Way, 7507-Kevin B. and Candace E. Sullivan to Weston Kurtis and Vicki Louise Toy Edens, $692,500.

Whale Boat Dr., 5900, No. 405-Do Geun Kim and Ellie S. Sim to Bethanne Turen, $313,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Big River Run, 9335-Carl E. Josephson Jr. to Julie Ann Meredith, $220,000.

Dalton Dr., 4975-Timothy Roy and Laura Kay Norgart to Michelle Marie and Dan William Blumhagen, $477,340.

Emersons Reach, 9106-Francisco C. Herrera and Susan J. Pirolo to Nickolas and Lara J. Rogers, $330,000.

Hickory Limb, 9401, No. 101-Joshua R. Borge to Diane G. Logan, $230,000.

Knighthood Lane, 7036-Christopher J. and Rachel L. Sakelaris to Karine Adriane Paccagnella, $270,000.

Majors Lane, 6009, No. 3-Dean and Yvette Shelton Albertson to Laura E. and William Hoover, $185,000.

Merryrest Rd., 9454-Louis Huy and Anna Hung Doquang to Yue Zhao, $249,000.

Sage Brush Way, 8758, No. 34-Estate of Janet M. Duncan and Cheryl E. Duncan to John F. and Susan R. Burns, $455,000.

Shining Oceans Way, 8849, No. 32-Ezs Corp. to Gulam and Jamilunnisa Kagzi, $555,000.

Spiral Cut, 8875, No. B-Yichun Sun to Most H. and Babu A. Talukder, $170,000.

Thunder Hill Rd., 5860, No. C4-Justin A. Williams to Caitlin Mary McGee, $122,000.

Welcome Home Dr., 6212-Craig M. and Lisa A. Reynolds to Saroj Shukla, $460,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

April Day Garth, 4986-Maria Bethania Arias and Dawna M. Rogers to Kimberly Lynn Panah, $350,000.

Buttonhole Ct., 6677-Christine S. Lee to Robert A. and Iram M. Weaver, $349,999.

Cricket Pass., 6250-Brian and Kimberly McSweeney to Siamak Garmchi and Sharareh Taghipour, $415,000.

Eliots Oak Rd., 5242-Sunki and Hyun J. Choe to Jose Bobe, $402,000.

Greatnews Lane, 6755-Joan G. Elder to Benjamin Germroth, $330,000.

Green Mountain Cir., 10850, No. 305-Craig M. and Deborah L. Kadamian to Quan H. Nguyen, $85,000.

Harpers Farm Rd., 5701, No. D-Oscar A. Valenzuela Jr. to Sara P. Josephson, $210,000.

Lightfoot Path, 5223-Federal National Mortgage Association to Nikolaos Antartis and Michael Stavlas, $326,000.

Mystic Ct., 5521-Muhammed Mamman to Johan C. Higgins and Pearl Jasmin J. Lariza, $223,000.

Sherman Heights Pl., 10216, No. 54-Larry C. Mercier to Jo Ann Jackson, $390,000.

Wilde Lake Terr., 10323-Michael W. Davis to Jay B. and Donna B. Schavitz, $565,000.

DAYTON AREA

Morning Star Dr., 4999-Sharon C. Dubey to Paul O. Tesoriero, $569,000.

ELKRIDGE AREA

Autumn Spell, 5986-Benjamin M. and Amanda Meister to Steven B. and Brandi C. Margolies, $371,000.

Ducketts Lane, 6268, No. 20-3-Chibuzo S. Uju to Ikwubiela Onobu, $200,000.

Euclid Ave., 6419-Christopher S. and Suzann Flagg to Sonia I.and Josue E. Benitez Bonilla, $190,000.

Green Field Rd., 6435, No. 1207-Salisbury Investment Holdings Corp. to Joan Emily Jopson, $185,000.

Margery Lane, 5910-Rodney H. and Montrell L. Scaife to Naseer and Surayah Ahmad, $625,000.

Singers Way, 7484-Anthony and Jennifer Nicastro to Florence Amoako, $320,000.

ELLICOTT CITY AREA

Bali Ct. N., 8629-Susan Clausen to John Seton and John S. Butler, $436,000.

Brightwood Ct., 8073-Krista M. Mariner and Timothy L. O’Connor to Leland E. and Jin Jordon, $339,000.

Coltrane Ct., 8511, No. 106-Laura T. Hepler and estate of Thomas K. Barrett to David Hooper and Karen Palermo, $202,000.

Farmstone Ct., 7830-Larry E. and Diane C. Pack to Geoffrey R. and Blaire C. Whitaker, $615,000.

Rollingtop Rd., 4814-Zackary I. Hamilton to Chrsitopher W. Ramos, $320,000.

Stansway Ct., 2832-James F. and Mary C. Quigg to Andrea C. and William S. Proffitt, $565,000.

Trail View Dr., 8529-Anthony and Mindy Hersh Lovalvo to Roger A. and Amie H. Price, $599,900.

Yellow Pine Dr., 8125, No. R-Karen J. Hamilton to Penny Lou Archer, $305,000.

FULTON AREA

Liberty St., 11336-Ronald A. Yaros to Akhil and Courtney Chhatre, $1.54 million.

Terrace Lane, 11252-Oluwaseun and Abiola A. Ayodeji to Jee Youn and Jae Woo Park, $725,000.

GLENELG AREA

Kennard Dr., 13915-Phillip E. Hinkle to Mark J. and Ann M. Nicholson, $745,000.

HANOVER AREA

Bakers Pl., 6028-Ka Homes Corp. to Alexander and Amie Park, $410,000.

HIGHLAND AREA

Saint Patricks Ct., 13071-Michael Paul Gillen to Michael E. and Patrice M. Cerwonka, $632,500.

JESSUP AREA

Good Harvest Ct., 8917-Unique Studio Corp. to Yun Li, $233,000.

Smithfield Pl., 8726-David P. Whyte to Erica S. and Theodore Williams, $319,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Early April Way, 9054-Kenzig R. and Lauren E. Rufino to Kevin N. Buchiane, $312,500.

Quarry Bridge Ct., 9612-Emanuel C. Gominho to Lauren Lalia Stone and Robert Antonio Escariz, $244,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Sophia Chase Dr., 2532-KRJ Development Corp. to Helen B. Farnen, $560,000.

MULLINIX AREA

Old Frederick Rd., 16547-Jesse Leitner and Lynda Marie Melton to Arnold A. Mejia Osorio, $350,000.

SAVAGE AREA

Woodward St., 8115-Stephen E. and Jennifer M. Shauger to Gregory and Jacqueline Coleman, $290,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Brewington Lane, 9214-Kimberly M. Frost to Julian Andreus and Ariel R. Dunlapsmith, $325,000.

Cypress Way, 9918-Pulte Home Co. Corp. to Liliane Lima, $474,825.

Horsham Dr., 9645-Brian S. and Mary M. Lovelesss to Adaku Okenwa and Prince Okenwa Isinguzo, $357,000.

Laurel Rd. N., 9075, No. A-Olanike Akindele to Ralph Culver III and Luz Maria Reyes, $185,000.

Park Ave., 9520-Alexander S. Ray and Danielle R. Bauer to Tatiana Herrera, $345,000.

Saddleback Pl., 8629-Bu Y. and Jin W. Yang to Mu Chang Lin and Yu Qin Li, $570,000.

Steeple Ct., 9383-Kevin D. and Cibele O. Joyce to Laura Cameron Bowden and David McDowell, $310,000.

WOODBINE AREA

A E Mullinix Rd., 15893-Steven E. and Sue A. Emanuel to Hilary and Sean Marquina, $525,000.

WOODSTOCK AREA

Bexley Dr., 2105-Yong S. and Hyun Joo Park to Taewang Lee and Yoonyoung Chung, $427,000.