Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Arundel On The Bay Rd., 3352-Mary C. O’Brien to Judith Ellen King and Scott Gerald Guay, $400,000.

Bethany Ct., 910-Bryan Patchan to Jerri C. Watson, $272,500.

Burnside St., 316, No. 105-Edward M. Blanchard and Anna Marie Mazoch to Alissa L. and Daniel McMann, $275,000.

Chesapeake Landing, 5-Dennis F. and Maureen M. Colin to Patricia Anne and Richard Edson Hopkins, $985,000.

Crummell Ave., 1224-Gail S. Hulme to Sharon L. Taylor, $875,000.

Enclave Ct., 16-K. Hovnanian Homes of Maryland II Corp. to Laura Colozzi, $531,286.

Georgetown Rd., 131-Michelle Lynn Hartman to Matthew D. Trivane, $217,500.

Harness Creek View Dr., 724-HSBC Bank USA to Coleman Vincent and Bridget Stamp Ruiz, $545,000.

Lake Heron Dr., 1134, No. 1A-Ashley E. Ewald to Carlene G. Williams, $275,000.

Ogleton Rd., 2614-Parlett P. and David G. Fritz to Lauren L. Haertlein, $425,000.

Second St., 516-Aaron Klein to Janice Cannon, $530,000.

Sunset Dr., 105-Jeffery M. and Dora Rhodus to Stephen and Kelly Jeffords, $540,000.

Wainwright Ave., 19-Paul and Bernadette M. Stellabotte to Richard C. and Jordan J. Smith, $773,000.

Yachtsman Way, 932-Sherry A. Saucerman to Kathryn Sidrow, $340,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 625, No. 205-Michael H. and Joyce Cooper Kahn to Maria M. Larsen, $255,000.

Birdbrook Trail, 1760-Robert C. Reynolds to Roy E. Brownell II and Sandra Adams, $630,000.

Broadview Lane, 368-Daniel Echavarren and Regina Sullivan to Thomas and Jennifer Luscher, $687,500.

Duke Of Gloucester St., 209-Michael S. and Kelly N. Taff to Martin and Roberta L. Renkiewicz, $785,000.

Haven Cove N., 2554-Mary G. Malloy and estate of Nancy Peter Malloy to Maureen Denise Jones, $360,000.

Luce Creek Dr., 1873-Jason A. Anderson to Kevin Stuart and Rebecca S. Galloway, $600,000.

Murray Ave., 6-Thomas Sauel and Bethany Noel Padilla to Michael John Martin and Alexandra Simmons Fitzgerald, $910,000.

Sonne Dr., 779-Jo Greenberg and estate of Stella Walters to Georgianna King, $560,000.

Tudo Ct., 2515-Hilary Duff Gonzales and Nancy P. Duff to Nancy E. Bolton, $309,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Maid Marion Rd., 609-Joseph Claxton and Michelle Jeannine Walker to Robert Sean Britain, $860,000.

ARNOLD AREA

Beach Rd., 410-Matthew and Andra Shanley to David and Dana M. Rost, $2.15 million.

Cedar Haven Rd., 456-Michael O. Bergeson and Helen E. Mrose to Sean P. and Cheryl J. Gildea, $830,000.

Greenhill Ct., 536-Holly L. Clark to Ronny Vizcarra, Juan Bartolo Lopez Mota and Gleny Angelica Vizcarra, $270,000.

Jones Station Rd., 71-Christina P. and Carl B. Swick to Michael Edward Anderson and Molly Elizabeth McGeady, $329,000.

Macsherry Dr., 819-James W. Schall to Mark Eugene and Rose Catherine Bowman, $415,000.

Norton Lane, 560-Donald A. and Beth C. Davis to Cheryl Anderson Rauscher, $422,000.

Ruxshire Dr., 785-Dianne Cathryn and Justin D. Jones to Lisa J. Bailey, $439,000.

BROOKLYN AREA

Redmond St., 5804-Frances Knorr and estate of Maddalena Cegelski to Darryl Tod Bahr, $192,000.

Wasena Ave., 5313-Langrehr Properties I. Corp. to Andrea M. Rickell, $92,000.

16th Ave., 300-Robert H. Jump Jr. to Shane Ryan Kelly and Amber Marie Hart, $178,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Hazel Nut Ct., 1368-Charles H. Mayo and Emily E. Brock Lelyo to Valene R. Bembenek, $245,000.

Latrobe Dr., 1164-Timothy A. and Karen L. Grossman to Luis F. Cabrera and Lucette Garcia Diaz, $395,000.

Mermaid Dr., 1149-Seth B. Schapiro to Todd A. and Mai H. Strausburg, $475,000.

Saint Margarets Dr., 979-Gary B. and Cynthia A. Anderson to Andrew J. Elmore and Jennifer L. Amendolara, $437,000.

Snow Goose Lane, 613-David M. Flynn to Michael and Darlene Bramucci, $374,000.

Truxton Rd., 614-Kelly C. Duffy to John R. and Jennifer R. Henley, $615,000.

Woodtree Ct. E., 1648-Jonathan and Jessie Lee Williams Nichols to Michael C. Zimmerman and Jessica Ghrist, $265,000.

CROFTON AREA

Airy Hill Ct., 1609, No. 8A-Nave Residential Properties Corp. to Eric and Susannah Sullivan, $173,195.

Chapman Ct., 2807-Cynthia J. Schaffer to Tyrone A. and Kelsey Morgan Barrion, $515,000.

Erics Ct., 2800-David and Kathy Dolinger to Nicholas and Lesley Bramer, $500,000.

Foxdale Ct., 1740-Elizabeth Mazzocchi to Whitney Paulk, $267,000.

Lowell Ct., 1467-Reinor J. Whitley and estate of Joseph G. Whitley to Grant H. McKenna and Nicole K. Courtney, $234,000.

Remington Dr., 1713-Christopher B. and Melanie H. Esposito to Jason and Denise M. Kaplow, $405,000.

Simsbury Ct., 1029-Dena C. Melzer to Linda M. Moreland, $230,000.

Weston Ct., 2513-Naveed A. and Farhana S. Malik to Stacie Rudy, $349,900.

CROWNSVILLE AREA

Dogwood Trail, 806-Steven R. Marchant to Alexis L. and Jeffrey D. Siddall, $315,000.

Sanctuary Lane, 559-Shirley Scharf to Otis A. and Jeannine B. Dufrene, $1.33 million.

CURTIS BAY AREA

Greenland Beach Rd., 128-Christian and Patricia Brettschneider to John R. George, $395,000.

Riverwood Way, 1347-Lawrence N. Hjersted to William Fei Chen, $315,000.

Waterview Dr., 608-Vincent Paul to Kevin J. Proctor, $255,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Patuxent River Rd., 3637-Marilyn A. Mishou and estate of Jean Hastings Anderson to Chris M. and Kristin F. Finegan, $455,000.

Village Lake Dr., 1200-Franklin C. and Debra L. Bohle to Jason G. and Julie A. Myers, $422,197.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 5971-Janette and Sinclair Gearing to Dara Ung, $188,000.

DUNKIRK AREA

Greenridge Dr., 303-Carol B. Moran to Carolyn France and George Franklin Worrell, $415,000.

EDGEWATER AREA

Cedar Lane, 1202-James M. and Joan E. Pessagno to Richard and Melissa Raffa, $500,000.

Dark Star Ct., 10-John Joseph and Jennifer Sturm Horrigan to Daniel and Katherine Ciuryla Zick, $995,000.

Highland Dr., 519-Alexander Carter Shepard to Stewart R., Glenn A. and Dawn E. Noyes, $265,000.

Loch Haven Rd., 693-K. Hovnanian at Southpointe Corp. to Sean P. and Kimberly E. Ryan, $674,990.

Selby Blvd., 802-Snyder Tyler Corp. to Mary Frances and Thomesena Kenion, $404,000.

Solomons Island Rd., 2752-Robert S. Allen to Jack Kontgias, $575,000.

Welches Dr., 100-Marilynn Whitcher and estate of Willie B. Whitcher to Reynaldo Cortez Pineda and Norma Elizabeth Sola, $295,000.

GAMBRILLS AREA

Otto Lane, 304-Ida K. Sheley to Xue Ji Chen and Shui Ying Zhu, $565,000.

Wigeon Way, 1406, No. 202-Lillyan F. Shaffer to Barbara A. Voith, $260,000.

GLEN BURNIE AREA

Delmar Ave., 717-Julie Knopp Albert to Lesley Annette Gilstrap, $281,250.

Foxbridge, 7905-Aaron R. and Molly Arneson to Regina Lynn Jones, $257,000.

Larsen St., 5804-Kevin D. Watts to Eric Matthew Ravadge, $226,000.

Majesty Glane., 366-Wiley and Robin Williams to Karen Cruz, $274,000.

McHenry Dr., 1137-Aaron Blair Burroughs and Caitlyn Hegge to Nelson L. and Amy M. Mejia, $265,000.

Ridgewick Rd., 1806-Katie M. Eisenbrey Hoffman to Sean K. and Lisa K. Shallue, $285,000.

Shetlands Lane, 305-Karen M. Gouker to Success Ambebi, $314,900.

Sundown Rd., 1012-Constantine S. and Ashley M. Baugh Ruschman to Jessica and Lashae Young, $362,000.

Valiant Cir., 382-Wendell J. and Darlene T. Nelson to Eric C. Myers Jr., $207,500.

Wharfinger Ct., 7521-Tawnya Monique Ramirez to Cody and Debra Parsons, $225,000.

Fourth Ave. N., 390-Evan M. and Malaika Tyler to Wayne Gerard and Victoria Gibson, $314,900.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Beaver Rd., 7611-William E. and Frances Irene Smith to Raymond P. Cosgrove Jr. and Kathleen B. Oppenheimer, $350,000.

Cedar Dr., 201-Michelle A. Rowland to Jesus Claribel Fuentes Reyes and Oscar O. Cartagena, $179,900.

Croggan Cres., 815-Alexandra M. Haines Reid to Wendy A. Justice, $248,000.

Fitzhugh Dr., 1129-US Home Corp. and Lennar Corp. to Donald E. and Malvina T. Wolfe, $469,990.

Jerome Pkwy. S., 11-Patrick Ellis to John D. Redmond, $239,900.

Lincoln Dr., 505-Courtney J. Ashcraft to Kristyn B. Edwards, $435,000.

Mountain Rd., 104, No. 1A-Hossam Abdelfatah to Adil and Sarah Moutanabbih, $110,000.

Shady Brk., 592-Gregory E. and Julie A. Baker to Mennah A. Garard, $420,000.

Stallings Dr., 7312-Daniel Robert Rieu and Geneva Frances Thrasher to Youfa and Qiong Wang, $315,000.

Thomas Rd., 1031-Danny Noonan Corp. to Patricia A. Linkus, $237,500.

HANOVER AREA

Duncannon Lane, 7735-Narda Santana to Akbar Pouyan Molkara, $295,000.

Greenknoll Blvd., 44-Ka Homes Corp. to Dustin Paul Fairchild, $340,000.

Katla Ct., 1506-Calatlantic Group Inc. to Anthony Velez Ramos and Christy Cuevas Garcia, $521,243.

Otterbein Way, 7822-NVR Inc. and Ryan Homes to Jingyu Zou and Zhandi Ye, $437,990.

Suffolk Way, 7706-Robert D. and Susan J. Farnsworth to Kevin J. and Coretta Magee, $440,000.

HARWOOD AREA

Cobalt Dr., 4424-Earl W. Kehr Jr. and estate of Joyce Ann Nosko to Richard A. and Nicole L. Steer, $375,000.

JESSUP AREA

Montevideo Rd., 2096-Karey Lunt to Kenneth P. White, $262,000.

LAUREL AREA

Ians Aly., 8045-Lester P. and Judith C. Chinn to Tracey S. Johnson, $324,000.

Spadderdock Ct., 3116-Kyana C. Rhaney to Kennedy O. Okonkwo, $285,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Forest View Rd., 402-Marjorie L. George to Deanna Mahanand, $170,000.

Linda Ave., 211-Lauren M. Taylor to Dominic James and Kimberly Velasquez Gutierrez, $272,500.

Twin Oaks Rd., 309-Christie L. Amenson Blake to Peter Michael McHale and Baily Morgan Mayo, $312,500.

LOTHIAN AREA

Wrighton Rd., 1169-Magdalena McGuire and Robert Gessler to Wayne and Astrud Wheeles, $434,000.

MILLERSVILLE AREA

Caracle Ct., 607-James Edgar and Eleanora Elizabeth Degrange to William P. and Suzanne C. Drury, $409,000.

Kenora Dr., 486-Amy Tsang to Salvador D. Zelaya, $339,000.

Rupert Rd. N., 8228-Lorena R. Winfield to Perry Harkum and Jessica Worm, $270,000.

NORTH BEACH AREA

Bay Front Ave., 658-Nancy K. and William E. Tarry to Unjin M. Jenkins, $1.08 million.

ODENTON AREA

Arkblack Terr., 933-Gregory Kapourellos to Lovie Guyton, $397,500.

Chapelgate Dr., 618-U. S. Bank to Timothy W. and Diane L. Whaples Lee, $266,000.

Dragon Fly Way, 2735-Classic Group Corp. to Frances E. Becker, $680,830.

Fresh Water Way, 2728-Tandem Development Group Corp. to Mark Vidunas and Cheyenne Beard, $320,000.

Hallock Dr., 1319-Christine M. Wright to Ariel J. Irizarry, $216,957.

Oak Leaf Ct., 2716, No. B-Allan D. and Elaine K. Storm to Rebecca M. Kasda, $260,000.

Patuxent Rd., 987-Virginia C. Robinson to Jose Israel Landaverde Andrade, $250,000.

Rolling Hill Walk, 610, No. 203-Stephen A. Uyaney to Sharnaye B. Sollers, $180,000.

Settlers View Dr., 2809-Andrew M. and Brytnee L. Fallan to Angela A. Martin, $372,500.

Thornwood Dr., 736-Lakshmi and Kusum L. Gupta to Wenwu Chen and Yi Wang, $545,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Chelsea Grove Ct., 112-Glenn E. and Wendy D. Shepke to Jessica L. and John B. Calton, $545,000.

Elizabeth Rd., 7811-From House to Home Inc. to Naquelle L. Enoch, $343,900.

Flora Lane, 8047-Angela R. Falise to David Ruvolo and Scarlin Hernandez, $562,000.

Hickory Nut Ct., 355-Shirley A. Hartung to David Blood, $250,000.

Jewelweed Path, 1204-Antonio Gargano to Jessica Welder, $439,900.

Laurel Dr., 666-Sarah E. and Andrew C. Ackley to James E. and Stacy L. Boothe, $335,000.

Marble Arch Dr., 3434-Patricia Anne and Michael Joseph Reichert to Lekh Bahadur Regmi and Ganga Devi Regmi Paudel, $312,900.

Metropolitan Blvd., 408-Sang Pong Wilmore and estate of John E. Wilmore to Nicolas A. and Catherine M. Boone, $330,000.

Nature Walk Lane, 359-Christopher Duffey to Aaron Smith, $315,000.

Park Rd., 161-Stephen Mark Smith to Jessica N. Asfour, $268,500.

Potomac Rd., 4634-Glenn F. and Amanda L. Taylor to Jeffrey Daniel and Ashley Neu, $575,000.

Sauerbacker Rd., 7754-CL Payne Associates Inc. to Michael S. and Christina Lynn Bartram, $357,430.

Shirley Ave., 7711-James David Williams Jr. and estate of Dorothy L. Williams to Brooke Adolfo, $237,000.

Stone Dr., 43-Derek C. Hasselhoff and Jennifer E. Williams to Scott Edward and Ashley Marie Weaver, $300,000.

Ventnor Rd., 8086-William and Julie McCarthy to James P. and Jacqueline S. Cassidy, $570,000.

213th St., 680-Charles E. and Tina M. Niemeyer to Ronald J. Proskey, $275,000.

RIVA AREA

Escapade Ct., 1390-Jason Erik Fox and Stephanie L. Kuehn to Brian O. Dell, $405,000.

SEVERN AREA

Battlement Ct., 1813-Unique Studio Corp. to Jeffrey Willig and Christine Crisostomo, $400,000.

Carinoso Way, 8256-Chrystal Shannan Queen to Kristen E. Ruiz, $482,750.

Fawnelm Rd., 766-Kevin and Gina Wyatt to William S. and Evridiki F. Dekroney, $496,000.

Jennifer Meadows Ct., 1718-Adam M. and Nina R. Cardwell to Stanley O. and Thelma C. Odunzeh, $310,000.

Montreal Rd., 1882-David P. Maloney to Julian Clemmons, $299,999.

Stonehearth Rd., 7912-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Madelim P. Zelaya and Geronimo A. Ordonez, $266,750.

SEVERNA PARK AREA

Ash Cir., 406-Michael J. and Tiffany A. Jenkins to Abigail Larkin, $460,000.

Cypress Lane, 624-Deborah McNeill and Deborah Seidlitz to Timothy L. and Danijela Hackmann, $310,000.

Maple Rd., 810-Deutsche Bank National Trust Co. and Select Portfolio Servicing Inc. to Dana Gerard and Bradford Tucker Petrone, $390,000.

Old County Rd., 1083-Joseph J. and Catherine E. Borkoski to Damon Jerome and Victoria Suzanne Rose, $865,000.

Severnside Dr., 462-Kenneth and Irene Kaelin to Thomas Keane and Ashley Laureen Baldwin, $750,000.

Yantz Dr., 409-Jan and Charlotte Vanlonden to Michael W. Wright and Lisa A. Webb, $1.05 million.

SHADY SIDE AREA

Lerch Dr., 5010-Daniel W. Miles and estate of Betty S. Miles to Lewis Edward Woodings, $385,000.

TRACYS LANDING AREA

Solomons Island Rd., 6271-Amber Caroline Dumont Sheridan to Everett L. and Jessie Sesker, $450,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November 2018 were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Boca Raton Dr., 10371-Jeffrey and Lisa Fuhrman Schubert to Matthew K. and Lesley H. Graeber, $660,000.

Center Dr., 3011-Joan H. and Robert D. Britt to Matthew S. and Julie L. Hopkins, $482,000.

Cypressmede Dr., 9728-Emile R. and Mary Anne Mohler to Anne K. and Charles N. Myer, $549,900.

Dorsey Hall Dr., 4998, No. B2-Bruce A. Fowler to Pamela G. Alme, $205,000.

Hobsons Choice Lane, 10132-Edward R. and Margareta A. Krug to Michael Todd and Ashley Marie Haller, $700,000.

Patuxent Overlook Ct., 3049-Michael D. Kim and Yoon An to Leanne Stapf, $600,000.

Resort Rd., 10520, No. 102-Vantage Condominium Corp. to Bonnie G. Stuart, $434,480.

Seneca Chief Trail, 3060-Kwan Yeob Cho to Peixin Yang and Haili Jao, $1.1 million.

CLARKSVILLE AREA

Eternal Ocean Pl., 6100-Zhen Xu to Patrick Eugene and Amanda Brooks, $800,000.

Sanner Rd., 7150-John A. and Kimberly I. Morgan to Michael A. and Grace M. Allan, $760,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Angelina Cir., 9317-Lionel A. and Patricia B. Ovide to Huifang Dai and Qinyuan Bao, $420,000.

Broken Staff, 7378-Janus Real Estate Corp. to Byung Lee and Puneet Pishu Pardasani, $305,000.

Dalton Dr., 4993-John Blackwell and Sue Stallings Slater to James R. Medford and Christina K. Timmerman, $490,000.

Endless Ocean Way, 8776, No. 53-Estate of Virginia A. Rhude to Sylvia Lanier, $432,000.

Hayshed Lane, 8701, No. 32-Shirley Jankins and estate of Martin E. Mullimeaux to David M. Clausen, $141,000.

Hidden Clearing, 6297-William M. Chodkowski to Gregory Schwarzkopf, $415,000.

Lasting Light Way, 7132-Omar Azizkeya to Joshua Beau and Aisha Maria Hamilton, $309,900.

Majors Lane, 6081, No. 9-Lesley T. Dokes to Ana M. Lopez Portillo, $130,000.

Orchard Green, 5162-William K. and Karin G. Frohlich to Katherine J. Silva, $335,000.

Sargossa Pl., 9459-Lawrence H. Fenton to Christopher J. and Mary E.W. Trumbauer, $340,000.

Shining Oceans Way, 8874, No. 20-Payne Maerten Corp. to Linda L. Glatz, $445,000.

Sweet Fern, 6558-Eric Patterson to Daniel Evan Rossignol, $239,995.

Tidesebb Ct., 8850-Kathy A. Passarelli to Anne S. Keim, $440,000.

Whiteacre Rd., 9639, No. A3-Jie Lin and Banglin Zhang to Tamara Gray, $116,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

April Journey, 5609, No. 92-Michelle Georgopoulos Armenta to Mao H. Chang and Jonathan R. Pan, $312,500.

Cleos Ct., 10726-Donald and Lauretta C. Levin to Adam and Nina Cardwell, $625,000.

Davidge Dr., 9814-Frazier W. and Virginia L. Mathis to Craig Steven and Jennifer Lynn Young, $502,500.

Fallriver Row Ct., 5426-Richard J. and Adele B. Bedard to Karen R. Storm, $249,900.

Green Mountain Cir., 5011, No. 1-Brenda M. Black to Diane Page, $165,500.

Green Shoot Ct., 12207-Toni S. Benson to Esther Edusah, $370,000.

Hickory Crest Lane, 10638, No. 31-Sally Yoshioka to Elaine Maria Diggs, $361,900.

Running Brook Rd. W., 4945-Carol A. Petersen to Mehrdad Salmannouri, $495,000.

Spring Pools Lane, 10124-James Sydney and Margot Uppman Vincent to David Adam Hiatt and Elizabeth Lara Parkin, $525,000.

Twin Rivers Rd., 10551, No. F2-Zhengxing Zhu and Runhua Yang to Daniel J. Santiago Jimenez, $157,680.

Windsor Ct., 6601-Joel D. and Emily L. Livelsberger to Christopher and Rachel Sakelaris, $425,000.

ELKRIDGE AREA

Bonnie View Lane, 5830-Brian Jay and Suzanne Bauman Landis to Benjamin M. and Amanda P. Meister, $438,000.

Ducketts Lane, 6922, No. 40-5-Rachel Resch to Christine Hradsky, $230,000.

Fairlee Rd., 5926-Julian C. and Marie Antoinette Dincan to Valerie M. Roberts, $600,000.

Green Field Rd., 6470, No. 1-102-TSZ Chung Wu to Hasna Ahmed, $160,000.

Koffel Ct., 6410, No. 1-Martha E. Allgeier to Kathryn Lorena Ivey, $399,990.

Matchbox Aly., 7315-Cartus Financial Corp. to Yunqi Chen, $375,000.

Rowanberry Dr., 5930, No. 19-Julianna Jutzi to Keia Harris, $229,000.

Spreading Oak Lane, 7700, No. 140-Bradley and Melinda Raglin to Eric Bien and Amy Schmeider, $300,000.

Wesley Lane, 6496-Terry Lee and Amy Elizabeth Phillips to Amar and Noriko T. Gaglani, $415,000.

ELLICOTT CITY AREA

Blueberry Hill Lane, 7683-Elizabeth Mary Krahel to Jeanne C. Serafin, $400,000.

Britten Lane, 5170-William G. and Lois Helen Barron to Philip G. and Gail L. Enstice, $775,000.

Font Rd., 5203-Anthony J. and Tonya M. Natoli to Junze Liu, Lin Liu and Nian Rao, $650,000.

Harvest View Ct., 8549-Terry Pham to Anita Homagain Sharma, $359,900.

Littlefield Ct., 8617-Julie K. and Peter A. Crocamo to Hari Kottakki and Shailaja Neralla, $537,500.

Samuel Joy Way, 8912-Mark G. and Meagan A. Braganca to Bapu R. and Rajitha Gaddam, $445,000.

Stony Creek Lane, 7655-Dennis and Annabelle Perez to Syed Wajahat Ali and Beenish Fatima, $224,900.

Trail View Dr., 8607-Richard O. Addo and Augustine Dudley to Zachary Scott and Alyssa Blair Whittington, $594,000.

FULTON AREA

Edenton Rd., 8504-F. William Strehl Jr. to Michelle and Joseph Shane Allen, $695,000.

Martha Way, 11065-NVR Inc. to Matthew Dailey and Emily Toy, $864,145.

Tuckahoe Ct., 7853-David E. Raderman and Rose A. Smiley to Jennifer R. and Eric B. Riffle, $574,000.

JESSUP AREA

Aspenwood Way, 8144-Levi D. and Kimberly L. Young to Bezawit and Wondessen Bekele, $279,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Beechwood Dr., 6406-Michael B. and Joan G. Elder to Earl Jack Matthews, $440,000.

Clocktower Lane, 9606-Camelia L. Thompson Owens to Scot and Karyn Wilcox, $300,000.

Eden Brook Dr., 7351, No. G-41-Philip J. Alcock to Kevin Thomas Lin, $325,000.

Moving Water Lane, 9051-Knud C. and Helene Harbom to Edward and Maria E. DeMayo, $290,000.

Ridgeview Dr., 9471-David C. and Laura M. Evans to Clorinda and Andrea N. Trujillo, $499,000.

Wilbur Ct., 9220-Juan H. and Margaret M. Saco to Angel Booker, $280,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Sophia Chase Dr., 2543-Mary E. Chaikin to Gregory S. and Charlotte N. Jarosinski, $660,000.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 8745-Paula L. Bruening to David A. and Dawnu R. Schwarzkopf, $420,000.

Woodward St., 8327-Michael A. Splete and estate of Lee Thomas Duvall to Kendra K. Smith, $290,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Brewington Lane, 9228-John Brad Hamilton to Olasunkanmi Mustapha, $324,990.

Kendal Cir., 9307-Michael J. and Darlene F. Keegan to Sean Watts, $334,500.

Laurel Rd. N., 9404-William A. and Amanda Webb Davidson to James E. and Karen M. Stansbury, $366,000.

Patuxent Ridge Way, 10512-Elizabeth H. and Conor A. Nixon to Afshin Khavari and Shiram Bavafa, $571,000.

Saddlebrook Ct., 10522-Alissa Ocasio Giuliani and Nelson Garcia to Lorena Zaldana and Juana A. Ramos, $294,000.

Susini Dr., 8719-Jose Lazo to Sharla Hornke and Jaymes E. Brown, $422,000.

Second St. N., 9406-Harry A. Richardson Jr. and Fred Morehead to John Bryon Younger and Janice Gerena, $440,000.

WOODSTOCK AREA

Chesham Way, 10504-Donald J. and Sandra B. Payne to King F. and Andrea Kwong, $741,000.