Anne Arundel County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ANNAPOLIS AREA

Amberstone Ct., 60-Gregory B. Milburn to Akeena J. Talley, $233,500.

Bay Highlands Dr., 1200-Samuel L. Cook Jr. to Kyle James McLaughlin, $400,000.

Beachview Rd., 1303-John O. and Karen K. Dunphy to Danny S. Mott II, $806,000.

Britania Lane, 1203-Christopher and Kristin Wood to Edmond Joseph and Lia Murphy, $635,000.

Carrollton Rd., 2847-James D. Farrell to Patrick O. and Elizabeth Clay Murphy, $385,000.

Chesapeake Ave., 203-Benjamin E. Kaminkow and Margaret M. Moffat to Raymond E. and Bethany H. Hooper, $987,000.

Dumbarton Ct., 40-Ryan J. Frommelt to Ryan and Leah Stauffer, $234,428.

Garden Gate Lane, 302-Hiep Dinh Do to Jose Castro and Zaneli Serrano, $300,000.

Harbour Village Ct., 7038, No. 102-Jonathan G. Tubman and Thomas W. Seiler to Richard James and Elizabeth Hartley Howard, $359,000.

Hidden River View Rd., 3435-Alexandra Koch to Paul C. Dewald and Stephanie Boyd, $750,000.

Jenniper Lane, 1110-Edward A. and Wendy A. Harris to Aneesah Whaley, $432,926.

Landfall Lane, 3110-Edward S. Dentz and Danielle M. Cruttenden to Roger Bohnert and Sally Clark, $825,000.

Newport Ave., 3526-Mary C. Miller to Randall M. Kliewer and Janis Binneweg, $427,000.

Quay Village Ct., 2014, No. 102-Jean E. Reantillo to Michael James Belak and Monica Dianne Vidal, $355,000.

Silverwood Cir., 5, No. 12-Eric W. and Wendy N. Edstrom to Elizabeth Faye McKeown, $195,000.

Somerset Ct., 8-Patterson and Meade Home Creations Corp. to Leif and Emily Kennedy, $595,000.

Tayman Dr., 617-Douglas C. and Brooke W. George to Henry Wyatt and Shana Marie Christrup, $559,000.

Van Buren St., 1202-Daniel and Sylvie R. Batigne to Hannah Hintze, $283,000.

Windwhisper Lane, 7-Deborah S. and Ian S. Chambers to Benjamin L. Steffes and Katharine L. Meates, $439,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Beacon Way, 936-Theresa A. Wirth to Susan D. Recame, $350,000.

Bristol Cir., 9-Tracy Thomas and estate of Angela B. Barrett to Joshua L. and Morgan L. Kilmon, $395,000.

Charles St., 140-Dennis N. and Odile L. Keuper to Alexander Steele and Julia Vandersloot Moeckel, $709,000.

Coover Rd., 549-Richard C. and Melissa Jones to Joshua J. and Lesley Donoho Cohen, $645,000.

Drake Way, 702-Harold E. and Delia S. Stark to Lester Lee Shewmake and Stan E. Stimpert, $580,000.

Epping Forest Rd., 988-Kanti and Kusum Patel to Aaron M. and Dawn M. Jeffords, $550,000.

Glen Ave., 202-Wayne Fowler Jr. to Patrick A. and Michelle M. Staub, $600,000.

Hanover St., 197-Thomas and Carol Joseph to Ronald M. Gunzburger and Dana Frank Buker, $1.32 million.

Hideaway Ct., 2139-Keith Nave to David and Megan Crout, $302,000.

Leftwich Lane, 543, No. 85-Miles McMullan to Devin L. Ramirez, $385,000.

Nimitz Dr., 1703-Michael L. and Kimberly P. Minear to Emma Prieskorn, $539,000.

Point No Point Dr., 1753-Jane L. Jensen to Kirsten E. and Michael D. Bolinger, $579,900.

Rudder Dr., 2788-Francis Xavier Steffens Sr. and Susan S. Dunigan to Barry Daniel and Loretta Rose Clark, $499,000.

Severn Island Ct., 620-Dorian and Kelvin C. Henderson to Luis E. Rodriguez and Jose K. Gonzalez, $253,000.

Sonne Dr., 700-Dianna Lee Corp. to Neil A. Klissus, $480,000.

Summer Village Dr., 126-Allen C. Jackson to Lucy M. Fleming, $530,000.

Vanguard Lane, 205-Ralph L. Schrader to Laura L. White, $425,000.

Winters Chase Way, 2945-Monica Marie Mattson to Russell L. and Elizabeth M. Clark, $375,000.

ARNOLD AREA

Arnold Overlook Lane, 123-D.R. Horton Inc. to Joel C. and Mary E. Cawthorne, $655,000.

Birchwood Ct., 851-Richard W. Stringer and David B. Hoffberger to Anna B. Snead, $418,900.

Carronade Way, 372-Leslie Barron Merrell to John R. Armstrong, $225,500.

Dividing Creek Ct., 66-Michael W. Cato to Henry William Charles and Maurirose Jager, $342,500.

Glen View Ct., 426-Rosaline Chi to Stephen L. and Heather M. Nery, $410,000.

Kevins Dr., 582-Scott T. and Lorraine F. Davis to Justin M. and Stephanie M. Marvel, $459,900.

Lynch Dr., 950-Richard J. and Colleen E. Moore to Lindsay C. and Mark C. Abruzzo, $677,000.

Nancy Lynn Lane, 890-Joshua M. McCloskey to Michael Scott Showe and Julie Sara Price, $435,000.

Ritchie Hwy., 1600-Darren H. and Kirsis Sahyris Fradin to Margaret Ann Russell, $595,000.

Talon Ct., 620-Kenneth D. and Trish L. Eyerly to Daniel J. and Laura R. Jauregui, $350,000.

BROOKLYN AREA

Alden St., 504-Be Properties Corp. to Daniel E. Stallings, $227,000.

Cresswell Rd., 521-Crystal B. Properties Inc. to Jalonna D. and Bertrand Ayuk Fortoh, $278,000.

Grape Vine Loop, 775-Gwynne Tavel Jr. to Catrina and Philippe Slater, $275,000.

Kramme Ave., 5215-Art Homes Corp. to Sabria Aunya Blount, $199,000.

Walton Ave., 103-Betty Lou Marshall to Samuel J. Wahl, $234,000.

Second Ave., 201-Kevin and Diana Myers to Cesar Romeo Veliz Carrera, $235,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Almond Dr., 1361-Bonnie Jane Blueford Lee to Richard A. Lasota and Amanda L. Spafford, $257,500.

Blue Ridge Dr., 906A-Price F. and Abigail A. Booker to Frank and Lori Christina Crisafulli, $515,000.

Broadneck Ct., 1393-Randy L. and Judith A. Martell to John C. and Sara Adams, $632,000.

Chestnut Tree Dr., 870-Frank and Lori C. Crisafulli to Erik M. and Shelley C. Dahl, $402,900.

Evergreen Lane, 900-John F.H. Breeden to Jeffrey and Katherine Denman, $370,000.

Hampton Rd., 1194-Rollando and Dora Escobar to Crystal and Robert Absher, $485,000.

Old Mill Bottom Run, 1619-Robert R. Olson to Joseph P. and Mary Beth Ross, $812,000.

Rolling View Dr., 795-TB Property Holdings Corp. to Timothy Andrew Mallicote and Melissa Ann Burcky, $455,600.

Sea Green Dr., 803-Larry Rae and Lillian M. Conrad to Pierre Andre Bes and Blessy Abraham, $450,000.

Tanook Ct., 1348-Meredith A. Jackson Tolley to Michael E. Steeves and Megan C. McCormick, $302,000.

Wintergull Lane, 216-Lisa K. Hunter and estate of Theodora A. Schulman to Christopher Carnaggio, $332,000.

CHURCHTON AREA

Battee Dr., 5645-Teri Walter and William F. Peel III to Sharis Hampl, $335,000.

Garret Ave., 1232-Ian R. and Christy L. Thomas to Edward Arnold Golden, $228,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1708-David J. and Lise K. Webber to Natasha Harrison and Dwayne K. Morgan, $289,000.

Amberfield Ct., 1708-Cody R. Martin to Michael D. and Martha A. Wingeart, $310,000.

Cambridge Dr., 1982-Brian D. Tjarks to Sean A. Suiter and Kelsey E. Hare, $252,500.

Dana St., 1705-Jonathan P. Yates and estate of Paul A. Yates to James Valerian and Heather Blain Vorhies, $255,000.

Dryden Way, 1723-Olga Lechert to Kyle Anthony Laughlin, $350,000.

Farlow Ave., 1520-Nicole B. Carruth and Becky C. Blanchard to Gigi L. Marie and Nicole Carruth, $550,000.

Gunwood Pl., 1738-Brandon Sean and Candice Clark Levin to Jessica I. Rivera, $285,000.

Kezey Ct., 2320-Hasan and Nusrat F. Naghmi to Duy D. Nguyen and Tram H. Mai, $350,000.

Log Mill Pl., 1810-William A. and Christina L. Neal to William Brobby, $302,500.

Montauk Dr., 2310-Verona C. Ballard to Philip Coyne and Lauren Procz, $355,000.

Notely Lane, 2215-Graham Langston to Casey P. Davis, $170,000.

Quarter Branch Rd., 1304-Beazer Homes Corp. to Kathryn Michelle and Nicholas Alexander Lasky, $497,556.

Swinburne Ave., 1720-Robau Corp. to Michael Bretzke and Scott Fuller, $385,000.

Tipton Dr., 1715-David and Emily Wooten to Daniel H. and Cailin B. Hochradel, $459,000.

Turnbridge Ct., 2332-Deborah Gaye Cullipher to Gary Eugene Ingram Jr. and Kristen Meredith Foster, $362,500.

Whites Ferry Pl., 1812-John C. and Cynthia C. Wolf to Raymond L. and Nelly Kobe, $299,000.

Yarmouth Lane, 2419-Liem and Vivan M. Nguyen to Bibi Aysha Siddhika and Iqbal Nizam Syed, $353,000.

CROWNSVILLE AREA

Birch Trail, 812-Jesse B. and Ashley R. Raymond to Kimberly Hardesty, $180,000.

Forest Trail N., 924-Daniel Hans Hochradel to Matthew Francis Kerrigan and Kathryn Lynn O’Hara, $325,000.

Kyle Rd., 415-Daniel C. and Jamie L. Kirschner to Tina M. and Robert G. Alexander, $459,900.

Paul Birch Dr., 784-Eric M. and Jaclyn K. Fiterman to Paul Fredrick and Michelle Leigh Smith Baccomo, $505,000.

Robert Rd., 1274-Jeffrey R. Kirks and Starr Grill to Matthew Travis Grieger and Gregory Ronald Burks Jr., $510,000.

Tall Timbers Dr., 1317-William Linwood and Linette Anne Hoyle to Scott C. and Annmarie Truver, $615,000.

CURTIS BAY AREA

Swanhill Ct., 1208-Raymond and Stacie Kinstler to Shaigh and Gregory Sisk, $260,000.

West End Dr., 7920-Lloyd F. and Debra L. Millsap to Daniel Walker, $256,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Liberty Nest Ct., 1002-David John and Cynthia A. Brown to Frank John and Katherine Miller Smollon, $1.09 million.

Patuxent River Rd., 3175-Bruce Edward Gertz to Greg and Karen Younger, $375,000.

Themes Dr., 1529-Pilar and Thomas P. Mynaugh to Adam C. Gellender, $340,000.

DEALE AREA

Irvin Ave., 612-Kara L. Brown to Charles Allen and Teresa R. Wood, $424,900.

Tyler Point Rd., 723-Jeremy D. Work to Joseph Allen Agenbroad, $316,000.

EDGEWATER AREA

Bay Dr., 3665-Ruth Dowdy and estate of Joanne E. Whitcher to Jason Hyman and Heather Little, $375,000.

Bright Light Ct., 321-D.R. Horton Inc. to John T. Perry and Alison A. Lee, $408,500.

Carrs Ridge Rd., 4186-Barbara H. Eugenio to Robert A. Smith, $340,000.

Dental Ct., 3514-Stephen Freese to Peter J. Cinquegrana, $400,000.

Fritillary Ct., 202-Donna K. and Andrew M. Smith to Terrence M. and Kristina M. Mulligan, $740,000.

Lakeview Ave., 204-David B. and Crystal J. Allen to Batuhan and Julia K. Osmanoglu, $430,000.

Mill Swamp Rd., 10-Parkwyrth Ave Corp. and Brothers Investments Corp. to Timothy D. and Bethlehem Metrenas Watts, $595,000.

Millhaven Dr., 2146-Shannon Walden to Jane Brandhorst, $350,000.

Olive St., 1403-Karen M. Raeder and Christina L. Wyant to Morris William and Jami Fowler Clark, $230,000.

River Terr. S., 3628-Thomas E. and Susan B. Languirand to Andrew C. and Emily D. White, $534,000.

Southdown Rd., 183-Allison Harmon Lane and Cory Dierdre Chappell to Christine A. Larsen, $591,000.

First Ave., 3722-SunTrust Bank to Shaun M. Gheen, $430,000.

GALESVILLE AREA

Woodfield Rd., 4719-Patricia Ann McDonald Ward and Janet Lou McDonald to Joseph Edward and Tammy Jo Hyndman, $415,000.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2605, No. 207-Estate of Lorelle W. Lindeman and Carla H. Deckelman to Valeriani and Jeanette Bead, $237,500.

Grand Meadow Dr., 1635-Toll XI Partnership to Brogan Bair, $946,033.

Parkey Rd., 931-JP Morgan Alternative Loan Trust and U.S. Bank to Richard Bailey and Johnathan Shipp, $217,000.

Vivaldi Lane, 2524-Timothy S. and Madeline M. O’Halloran to Jacob R. Bauer, $277,500.

Witchhazel Cir., 1561-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Juan Carlos Balcazar Galindo and Andrea Nicole Balcazar, $489,990.

GIBSON ISLAND AREA

Stillwater Rd., 614-Oliver and Julia W. Fulton to Rajeev Janardan and Shivam Mallick Shah, $1.25 million.

GLEN BURNIE AREA

Baylor Rd., 310-Matthew Thomas Allinger to Zachary R. Tarleton, $297,000.

Cathedral Dr., 1210-Garrett Long to Joseph G. Kolbe Jr., $242,400.

Covington Ave., 8011-Carl W. Hagedorn Jr. to Jenny L. Dickerson, $225,000.

Falcon Crest Dr., 8110-Cartus Financial Corp. to James A. and Zanyu Chen Hatfield, $314,000.

Foxcove Ct., 7808-Christopher M. and Chevas N. Huffman to Kyle Xavier Anderson Saxton and Jasmine Nichelle Morrisey, $255,000.

Fruitful Ct., 8106-Annie Augustine and Shaju Karuthy Thomas to Anyelina Richardson Cuevas, $239,000.

Glendale Ave., 462-Cartus Corp. to Edward Burge, $295,000.

Jaybea Ct., 385-Justin C. and Rachel Meerman to Sixto B. and Jasmine S. Solano, $339,900.

Lacrosse Lane NE, 6418-Twana Anderson Thomas to Michele V. Murray, $197,000.

Larsen St., 5807-John Robert Francis and estate of Robert O. Francis to Brent M. White, $206,000.

Lexington Ct., 7711-Cohansey Overlook Corp. to Nicki L. Polk, $314,000.

Oak Lane SW, 7-Glantz Investments Corp. to Neil J. Murrmann, $200,000.

Pamela Rd., 701-Lee Schermerhorn to Anita Sharma and Janak Ghimire, $320,000.

Sprite Way, 600-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Irma E. Vasquez and Nidia E. Vasquez Castro, $178,000.

Westway Rd., 1603-Joyce Cotton to Raymond Eugene Pringle Jr., $200,000.

Third Ave. SW, 404-John A. and Carrie J. Emrick to Devin E. and Meagan I. Glauner, $370,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Bliss Lane, 127-Nathan A. Burgess to Daniel Louisignau and Estelle Bol, $232,900.

Buskin Lane, 6617-Dawn Allison to Rogerand Lauryn Gibbons, $255,000.

Coulbourn Corner, 1107-Stephen R. and Kristi L. Riggs Calder to Nicholas Adam Dressel, $312,000.

Delaware Ave., 318-Reese Properties Corp. to Luis Oscar Vazquez and Helen Kimberly Avinger, $261,000.

Edenberry Way, 1012-M. I. Homes of D.C. Corp. to Jesse Allen Bennetter, $355,000.

Edenberry Way, 1022-M. I. Homes of D.C. Corp. to Shanice Lashun Hurkes, $386,321.

Fox River Hills Way, 583-Aaron Foltz to Kimberly Patrice Hughey, $305,000.

Glenlea Dr., 107-Residential Credit Opportunities Trust and Wilmington Savings Fund Society to Brett and Kathleen Hammond, $251,000.

Hickory Hollow Dr., 8184-NVR Inc. to Kia Reid, $534,073.

Hollins Chapel Ct., 7716-Stephen Ray Elizondo to Whitney Morgen Green, $462,000.

Louise Terr., 152-Arthur H. and Lynne M. Whittington to Jacob Butler, $190,000.

Meherrin Ct., 1024-Christopher I. and Heidi L. Bell to Anthony and Jennifer Manganaro, $500,000.

New Jersey Ave. NE, 314-Art Homes Corp. to Jorge Rodriguez Fernandez, $239,900.

Overhill Rd., 7722-Lorraine Engle and Sandra L. Brown to Sianna Graffious, $210,000.

Pond View Dr., 111-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Lashawn D. Locke and John L. Travett Jr., $331,679.

Shore Forest Dr., 620-Calatlantic Group Inc. to Jerry Johnson and Claudia Maria Wozniak, $326,990.

Stonehouse Run Dr., 7578-Tiyana L. Fryar to Sean Elliott Beck, $350,000.

Three Coin Way, 102, No. 101-Ravi Rony Chhatani Jagwani to Zackary R. Caneff, $169,900.

Trailview Xing., 7917-Marvin W. Morris II to Mark Jonathan Miranda and Ceyjee Yap Salcedo, $305,000.

Water Fountain Way, 101, No. 203-Jamie L. Leventry to Michael R. Pegg, $143,615.

Woodvale Dr., 7728-Calatlantic Group Inc. to Laura Jean Baker, $465,740.

Sixth Ave. NE, 110-Redemption House Renovation Corp. to Deborah Dews, $228,000.

HANOVER AREA

Bakers Creek Lane, 7823-Pulte Home Co. Corp. to Lamar Trivell Heard, $534,066.

Carlin Rd., 7584-Kevin and Sherri Carlin to Laura Elizabeth and Sean O’Leary, $543,000.

Chanceford Dr., 7813-NVR Inc. to James Arthur Wall Jr. and Simone Selma Ferreira, $398,554.

Cresap Lane, 7722-Pulte Home Co. Corp. to Pamela D. Brogden, $490,170.

Elmcrest Rd., 7611-Matthew Mariano to Elmer S. and Aysha M. Wells, $468,000.

Holston Ct., 1473-Michael W. Lagoey and John R. Givens to Ramon F. Henriquez and Gloribel Paula Perrone, $270,000.

Locust Dr., 7403-Ian Owens to Carlos Mercado, $335,000.

Mundell Rd., 7525-NVR Inc. to Bertram Bridgewater, $310,615.

Plateau Dr. E., 7515-Bruce A. Hill to Dudley and Princy P. Edwards, $292,000.

Richmond Way, 2650-NVR Inc. to Andrew David Anderson and Holly Rachel McClosky, $393,475.

Stoney Run Dr., 7560A-Michele M. Gibbs to Ngwatung Akamangwa, $285,000.

Strahorn Rd., 1427-NVR Inc. to Yolanda Renee Kennedy, $316,385.

Theale Way, 1756-Kathryn Lorena Ivey to Michael Joseph Georgiou, $360,000.

Wessex Cir., 2709-Pulte Home Co. Corp. and Pulte Home Corp. to Fernando O. Papakonyang and Anita S. Nandekya, $378,570.

HARWOOD AREA

Gray Beech Dr., 2908-Kenneth and Deborah S. Keeler to Kevin Robert Kimble, $570,000.

Solomons Island Rd., 4439-Francis G. Whittington to Harrison David and Anna Smith, $460,000.

JESSUP AREA

Marion Rd., 2311-Calatlantic Group Inc. to Carmen Lynette Woodley, $379,990.

Marion Rd., 2325-Calatlantic Group Inc. to Abdullah Soomro, $340,000.

LAUREL AREA

Crumpton S., 3358-Dale and June Yoo to Kenneth C. and Kenneth C. Buckholdt, $345,000.

Floating Leaf Lane, 3553, No. D102-JT Homes Corp. to Leon Dodson, $220,000.

Indian Springs Rd., 8627-Stan and Susan Marinoff to Courtney Swanson, $332,000.

Old Line Ave., 408-BW Homebuyers Corp. to Candi Jackson, $349,900.

Piney Woods Pl., 3521-Tokunbo Ronke and Goke Adeyemo to Rosa Canales, $212,000.

Shannons Aly., 8119-Jamar A. Terrell to Enoch Temeng and Shereece Temeng Osei, $317,000.

Style Ave., 3365-Stanley Valmore and Christina Fortiz to Reynaldo A. Alvarado, $189,900.

Tribeca Trail, 3547-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Yolanda Yvette Harris, $412,640.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Burford Ct., 405-AmeriStar Homes Inc. to William and Jessica Ann Swafford, $559,524.

Charles Rd., 404-Michael L. and Sheila Jean Harding to Anna Burgio and Christopher Deel, $250,000.

Coronet Dr., 217-Dynamite Homes Inc. to Brandon Wynn, $373,000.

Greenwood Rd., 508-Richard D. and Carol J. Gneiting to Alicia and Debra De La Garza, $423,500.

Kingbrook Rd., 128-Dorothea J. and James H. Mundy to Jerome and Hien Tran Dizon, $335,000.

Sudbury Rd., 418-Leslie R. and Dawn M. Phelps to Philip and Regina Sheridan, $305,000.

LOTHIAN AREA

Bayard Rd., 274-Edna Y. and Lawrence H. Burns to Timothy D. Walter, $330,000.

MILLERSVILLE AREA

Adare Ct., 8403-NVR Inc. to Gerald Turner and Christine Ava Phillips, $611,030.

Baldwin Dr., 1768-Franconia Real Estate Services Inc. to Robert R. and Michelle J. Ripple, $465,000.

Caracle Ct., 612-Anthony J. and Karen A. Brudis to Sherahl A. and Donald E. Weadon, $465,000.

Cog Ct., 652-Anthony Sparrow to David N. Lomberg, $247,000.

Foxwell Rd., 8096-David L. and Janet M. Smith to Salvador Martinez and Malissa Lou Flores, $475,000.

Kippis Rd., 8220-NVR Inc. to Kristina Anne Hemmings, $399,990.

ODENTON AREA

Arcadia Shores Cir., 212-James M. and Luz Fitts to James R. and Amanda V. Long, $305,000.

Beltram Ct., 1300-Robert H. and Kathleen T. Achimovic to Alejandro G. Guzman and Madelei Lucio Esparza, $250,000.

Briar Ridge Lane, 2527-Chad A. and Barbara G. Houck to David and Jordan Johnson, $299,500.

Chapelview Dr., 626-Estate of Edward E. Freit Jr. to Sadie Bowers and Hugo Cantero, $220,000.

Goldsborough Dr., 208-Jason Sorensen to Kierra and Tyrone Anthony Jiles, $318,000.

Greyswood Rd., 1202-Casey O’Connell to Joanna Burger, $325,000.

Hinshaw Dr., 2072-D.R. Horton Inc. to David and Divine Gicanda Mugabo, $402,840.

Imperial Sq., 528-Art Homes Corp. to Esther Ankomah, $229,000.

Kelston Pl., 2273-D.R. Horton Inc. to Brian Alexander Sivo and Nora Sylvia Stork, $409,990.

Langdon Farm Cir., 116-Matthew John and Jaime S. Tinnirella to Jesse Daniel and Kristi Bowers, $315,000.

Oak Leaf Ct., 2719-Ellen Y. Myers to Troy Smock, $230,000.

Reecewood Dr., 8219-Reecewood Estates Corp. and Wagner Homes Corp. to Michael A. Brewer, $523,990.

Running Wolf Trail, 2525-Andrew and Kathleen McNicol to Mariah and Donald L. Happel, $342,500.

Scaffold Way, 1806-Federal National Mortgage Association to Henri L. Bailey IV, $399,900.

Spanish Oak Way, 1270-Winchester Homes Inc. to Wesley Ethan and Audra Ann Butman, $588,617.

Spring Peeper Ct., 3088-Classic Group Corp. to Martha Regina Nealon, $439,248.

Sunny Ridge Dr., 3015-NVR Inc. to Robert Martin and Patricia Conrad Mazzullo, $523,555.

Sunny Ridge Dr., 3138-NVR Inc. to Ruth Montgomery, $494,905.

Welby Ct., 2207-D.R. Horton Inc. to Tijuana and Joseph Metelko, $386,408.

Wintergreen Ct., 8607, No. 305-Wayne A. Royce and Cathryn Jung to David E. and Barbara J. Harris, $259,900.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Cedarlea Dr., 5165-Nathan M. and Melissa R. Teitelbaum to Jordan B. Kingsbury, $630,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Art Hall Lane, 3211-Irene C. Parks to Joseph P. and Lori J. Allegar, $424,000.

Bay Front Dr., 324-Michael G. and Constance D. Marion to Jason D. Lambert, $549,900.

Bodkin Ave., 8133-James and Jody Keller to James R. and Marion E.F. Smith, $515,000.

Catherine Ave., 8071-Albert Retowsky III to Brian D. Hatcher, $279,900.

Christy Rd., 300-Michael J. and Diane L. Posko to Michael Maguire Jr., $507,000.

Deering Rd., 649, No. 3A-Betty R. and Benson C. Hardesty to Richard M. and Joann Fortmann, $171,000.

Elizabeth Rd., 7924-Wills Real Estate Investments Corp. to Kimberly D. Gallinger and Mary Theo, $407,500.

Forest Glen Dr., 8196-Timothy S. Barkley Sr. and estate of George E. Bennett Jr. to Bridget McDonnell, $369,900.

Fox Hollow Run, 1833-Jason C. and John W. Pfeiffer to Craig and Ashley King, $527,500.

Jersey Bronze Way, 530-Farmington Village Partnership to Patricia A. Carter, $545,000.

Killeen Dr., 1593-Joseph A. and Katelyn N. Witles to Christopher John and Alexandra Ludka Kobus, $570,000.

Kurtz Ave., 2042-Mary Kay Heath to Brandon S. and Courtney B. Kahl, $390,000.

Limerick Ct., 1500-Donald and Angela Borum to William K. Timme and Taylor Renee Ruth, $795,000.

Maryland Rd., 8425-Carrie Winterbottom to Daniel M. and Tara M. Noteware, $359,000.

Meridian Dr., 7951-Pro Stone Mill Corp. to Dawn M. Wagner, $225,000.

Merrymount Ct., 310-Robert and Paige Johns to Janine Heyliger, $265,000.

Nicholson Dr., 12-Telford Bruck and Cheryl Ann Hyatt to Rebecca Moyer and William B. Phillips, $309,000.

Old Fort Smallwood Rd., 1447-Larry Thurston to Mason J. and Jessica S. Ellis, $590,000.

Passamaquody Harbour, 1008-Dawn M. Widmer and Thomas W. Myer Jr. to Oluyinka Fakunle, $250,000.

Pescara Ct., 3337-Norma Jean Howes to Danielle D. Cook, $237,000.

Poinsett Terr., 8188-Brockston W. Posner Smuck and estate of Jeremias Richard Koza to Mark A. Delmege, $305,000.

Renshaw Rd., 7822-Michael B. Myers to Laura and Jason Fischer, $436,000.

Rock Creek Way, 7536-Sajid and Robina Niazi to James D. and Susan B. Morris, $570,000.

Sail Ct., 8323-Richard K. and Deborah I. Albright to Kristen and Matthew Duffy, $447,750.

Soaper Ave., 670-Ras Closing Services Corp. and TRC Global Mobility Inc. to Charles E. and Lori A. Runco, $484,900.

Sutton Dr., 613-Federal National Mortgage Association to Jeremiah S. and Kattie J. Oehler, $390,000.

Will O Brook Dr., 81-Fred H. and Daynie I. Showacre to Dustin F. and Olivia K. Guthmann, $330,000.

Woodlawn Ave., 7705-Jerry L. and Patricia A. Barber to Thomas A. and Patricia A. Miller, $360,000.

205th St., 814-James Thomas O’Brien to Brian D. Baublitz Sr., $267,500.

RIVA AREA

Escapade Cir., 3239-Daniel Louis Tinnin to Matthew J. and Jessica E. O’Keefe, $407,000.

Kathe Ct., 409-Saddlebrooke Builders LP to Sean Timothy and Phyllis Darlene Keehn, $918,932.

Poplar Rd., 209-Son Nguyen to Michael F. Rowe, Donna R. Sehler and Veronica R. Englert, $359,500.

SEVERN AREA

Barrington Ct., 8226-Mirlina Hilaire Bryant to Eric and Selena Andrea Giles Watson, $230,000.

Blackhorse Trail, 709-Joshua and Connie Deim to Yong Sun and Hyun Joo Park, $645,000.

Burns Crossing Rd., 168-Louis F. and Barbara L. Buck to Erica and William Griffin, $450,000.

Delmont Rd., 1258-Reliable Investment Consulting Corp. to Peter Kenneth and Valerie Lynne Canto Snyder, $420,000.

Georgia Ave., 1415-Perry Investment Group Corp. to Mark W. Farmer, $308,500.

Huguenot Pl., 1915-MTGLQ Investors and Selene Finance LP to Laurie Kellum, $280,107.

Manet Way, 7824-Samedi Bernstein to Chad Bowles and Katria Kuzmowycz, $414,900.

Pecan Leaf Rd., 7701-Michael and Sara Volk to Michael Ryan Gill and Christiana Marie Sabett, $325,000.

Saint Anthony Dr., 8610-Toll VII Partnership to Pardeep and Michelle M. Boudreaux Dhanoa, $567,995.

Sandy Pine Dr., 7864-Kristina A. Hemmings to Brenda Ziomara Martinez Estrada, $380,000.

Trafalgar Ct., 7944-Cartus Corp. to Nicholas Pensmith, $273,000.

Venice Lane, 7735-D.R. Horton Inc. to James Wu Zhang, $347,175.

Venice Lane, 7748-D.R. Horton Inc. to Edward Charles and Tyshia McLauchlin, $368,990.

Wet Sand Dr., 521-Steven P. Dannenmann to Stephanie Lewis and Ronald Hogan, $699,900.

SEVERNA PARK AREA

Arundel Beach Rd., 267-Karen Sue Mauro to Brian J. and Nicole M. Wise, $363,000.

Bowline Rd., 528-Paul and Alexis Oehling to Grant and Heather Alexandra Wheeless, $570,000.

Cloverdale Cir., 446-Meierbeck Properties Corp. to Ryan and Cassandra McKay, $429,000.

Cypress Rd., 758-Gabrielle M. Melka to Keith and Julia Price, $750,000.

Emerson Pl., 635-James Bennett to Diana Elena Guillermo and Joshua David McFadden, $505,000.

Heavitree Lane, 503-Black Dogs Real Estate Investment Corp. to Jonathan and Susan Mahaffee, $785,000.

Kenmore Rd., 535-Antoinette K. Cancelliere to Michael J. Farrell, $519,900.

Knollwood Rd., 585-Caroline Varney Alvarado to Kathleen Marie Kelly and Evan Andrew Harkum, $371,000.

Magothy Rd., 323-Sandra Dutra and Scott J. Dudash to Aaron Mohamed and Roxanne Burger, $590,000.

McKinsey Rd., 233-John J. and Helen M. Barrett to Anthony J. and Frances M. Lynn, $535,000.

Old County Rd., 944-Joseph S. and Judith C. Crawford to Ian E. and Fara M. Rives, $867,000.

Spring Haven Ct., 6-Nancy M. Gorman and estate of Helen Elizabeth Carter to Darryn and Lauren Gee, $385,000.

Treslow Glen Dr., 596-Frank and Danielle Nobleza to Jing Jing Crystal Han and Jian Kui Chen, $475,000.

White Plains Ct., 480-Jeffrey P. and Erin O. Jacobs to James L. and Maria Carlton, $641,500.

Wiltshire Lane, 232-Andrew E. and Sandra M. Wilson to Marcus Wallace, $487,000.

SHADY SIDE AREA

Lake Ave., 1719-Charles and Sue A. Gallimore to Dawn R. Joy, $288,400.

TRACYS LANDING AREA

Deale Rd., 75-Joseph H. and Wendy Cramer to Jason and Melissa Hardesty, $250,000.

Howard County

CENTENNIAL-BENSON AREA

Arjay Cir., 4016-Thomas A. and Susan C. Thompson to Rahul Subhash and Rakhi Kesarkar, $556,121.

Bristol Channel, 10213-Rebecca Marcus to Gavin A. and Michaela Lee Jenkinson, $623,000.

Century Dr., 10142-Jeffrey E. Kareskie to Mohiuddin Khaled and Sultana Azim Mahmoud, $280,000.

Cluster Pines Ct., 3018-Dennis L. and Joanne S. Frey to Kyle R. and Sheree N. Ball, $679,900.

Crescent Rd., 4018-William T. and Sarah B. Sommers to Scott and Sloane Templin, $590,000.

Dorsey Search Cir., 3734-Rafael N. Montanez Jr. to David F. and Emily L. Duncheskie, $658,000.

Feaga Farm Ct., 10222-Sun Hee No to Bingying Jiang, $519,900.

Globe Dr., 10309-John W. Smolenski to Jamar James Salters and Hwee Keng Chia Salters, $430,000.

John Bernard Dr., 3004, No. 151-Ann E. Zicus to Darlene C. Adams, $409,000.

Leyden Way, 4709-Vikram Krishnaswamy and Deepa Srinivasan to Michael John and Lindsey Lou Annichiarico, $390,000.

Mullineaux Lane, 3053-Marco Torres and Ana Luzia Gouveia to Weiwei Jia and Huifen Zhu, $877,500.

Oxbow Ct., 4316-Carolyn V. Leveque and Mary Jo Messenger to Carlos and Brenda Balta, $535,000.

Resort Rd., 10520, No. 201-Vantage Condominium Corp. to Yue He, $346,730.

Southview Rd., 2934-John E. Kanahan Jr. to Vladimir Isakovich and Bella Kontsevaya, $427,000.

Thornbrook Rd., 2780-Michael O’Neill and Lydia C. Smith to Mrugesh and Bejal Amin, $675,000.

Vardon Lane, 2715-NVR Inc. to Seth Allen and Alyn G. Breger, $738,085.

Vardon Lane, 2743-NVR Inc. to Linda Kosnik and William Lenihan, $779,087.

Woodland Rd., 4620-Hulya Daniel and Ozgun C. Deniz to Oluseyi A. Olugbenle, $305,000.

CLARKSVILLE AREA

Curtis Vista Way, 13615-NVR Inc. to Jitesh and Bhavita Amin, $1.21 million.

Fall Moon Ride, 5911-Thomas J. and Cheryl E. Mawhinney to Daniel and Sonja Tosh, $725,000.

Grace Marie Dr., 6221-Estates at River Hill Corp. to Judy X. Ji and Bo Zheng, $874,500.

Meadow Glenn, 13610-Gloria Moon to Travis and Jessica Vaughan, $516,999.

Route 32, 7220-Mark T. and Samantha L. Redman to Eric Stetser, $676,000.

Vincents Way, 12639-Beazer Homes Corp. to Kevin and Jeanna Mikailova, $890,740.

COLUMBIA (EAST) AREA

Blade Green Lane, 8852-Abdallah Esreb and Zeina Hourieh to Michael S. and Wendy D. Jacobs, $290,000.

Brothers Partnership Ct., 5701-John E. McClendon to Lokeshwar Jaipaul and Kamelia Sonia Samaroo Persaud, $465,000.

Deep Cup, 7003-Lester J. and Mary Lea Bain to George William and Amanda Maddon, $354,900.

Dockside Lane, 7239-Mark Sydnes Freeland to Guy J. and Margaret H. Timberlake, $325,000.

Gatsby Green, 6144-Datis Properties Corp. to Keith N. and Susanne E. Taylor, $469,900.

Gray Sea Way, 6372-Elisa M. and David J. Rancourt to Zainab Abdulmohsin and Ali Al Mullia, $340,000.

Hickory Limb, 9411, No. 103-James Dent Bouscaren to David C. Allen, $225,000.

Knighthood Lane, 7008-Stephen L. Eichhorn to Matthew R. and Merry A. Knight, $295,000.

Majors Lane, 6097, No. 11-Sarah Dey to Martin Gustavo Villagran Perez, $124,000.

Millrace Ct., 5930, No. F302-Karen L. Heilman to Joni Armstrong, $217,000.

Queen Maria Ct., 9023-Donald R. MacLean and estate of Bruce D. MacLean to Therri A. Usher and Travis Reynard Thomas, $325,000.

Sage Brush Way, 8780, No. 31-Kathleen M. Bachman Mersdorf to Linda Pinckney Fenn, $500,000.

Silver Arrows Way, 6175-Seth Barham and Ana Maria Fonseca to Sallie Roth and Nicole Mudassar, $350,000.

Snowman Ct., 6392-Robert H. Brennan Jr. and Angela M. Hays to Jacob Louis Schoengold, $320,000.

Summer Rambo Ct., 6730-Heide K. Hood to Jeremy Charles Conley, $500,000.

Tidesebb Ct., 8810-Golden Gate Corp. to James B. and Rebecca Lynn Smith, $405,000.

Watchlight Ct., 9026-Fred and Karen Jacobs to Jose A. Rivera and Maria L. Martinez, $250,000.

Winter Rose Path, 7122-Julie Ann Schofield and estate of David Peter Chadwick to Tristeza K. Duncan, $315,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

Battersea Lane, 10931-Richard and Julie M. Hellmer to Stephanie M. Hoshower, $450,000.

Bright Passage, 11768-John F. and Susan Burns to Michael and Kathleen Mazzoleni, $540,000.

Cedar Wood Dr., 6065-Tania J. Colindres to Miranda Lee and Lukas Verzola, $294,000.

Columbia Rd., 5037, No. 20-Wayne A. and You Z. Glidden to Mia Oliver, $315,000.

Dry Leaf Path, 6112-Richard J. Parks to John and Jessica S.K. O’Brien, $575,000.

El Camino, 5457, No. 4-Tyra D. Isler and Tyra Fruge to Sibo Wang and Jingyi Xing, $175,000.

Green Mountain Cir., 10850, No. 203-Tarneita D. Cohen and Theresa C.J. Smith to Ghazala Khan, $108,500.

Harpers Farm Rd., 5715, No. C-Deborah M. and Patrick J. Svehla to Francis Leroy Burroughs II, $158,000.

Hildebrand Ct., 5426-Kinard and Mo Boone to Jarrod and Breana M. Montoya, $269,900.

Martin Rd., 6260-Christopher I. Huang and Tanyaporn Wansom to Ka Yee Leung and Cindy Wailan Yip, $565,000.

Moonfall Way, 4951-Bradley S. and Kathleen V. Hanks to Pamela A. Kyne, $459,900.

Painted Cup, 10375-Howard Murray and Diane Gail Caplan to Rebecca A. and Sean Brendon M. Brady, $400,000.

Pyramid Way, 6800-Michael Stephen Dunn and estate of Linda M. Bartnyska to Alexis Downs De Colocho and Emily Downs, $325,000.

Running Brook Rd. W., 5049-Dena Engineering Corp. to Gregory J. and Gabriella M. Hwa, $495,000.

Shell Flower Lane, 11523-Nicholas and Leila Rundell to Jonathan and Amanda May Walter, $315,000.

Stonegate Lane, 11700-Pierre N. and Marinet Kamga to Tyler Joseph and Erin C. Anderson, $335,000.

Sunny Spg., 6275-Susan G. Jacobson to Amir Kheradmand and Selma Pourzal, $417,900.

Ten Mills Rd., 4909-Nancy E. Glass and estate of Doris E. Lockyer to Philip A. McGee and Kathleen Cahill, $485,000.

Vantage Point Rd., 5654-Maud Dzimiri to Heber G. Chevez, $290,000.

Willard Way, 10604-MG Renovations Corp. to Jessica M. Figueroa and Victor M. Figueroa Diaz, $795,000.

Windstream Dr., 10001, No. 406-Traci J. and Andre T. Hammel to Kathleen Joan Sweadner, $314,900.

DAYTON AREA

Green Bridge Rd., 5450-Luiz Santos and Leah Mauriello to Alfonso and Shannon Hernandez, $775,000.

Triadelphia Mill Rd., 14580-Richard A. and Megan D. Willard to Kristine E. Spaid and Jason T. Huntington, $675,000.

ELKRIDGE AREA

Augustine Ave., 5965-As Is Home Buyers Corp. to Bryan Flores, $390,000.

Barry Lane, 7219-Richmond American Homes to Muhammad Anis Fuad and Muhammad Rizwan Faisal, $375,000.

Brandons Way, 5817-Mark and Nancy Campobello to Adam M. Decktor and Wenjun Wu, $585,000.

Brookview Rd., 7325, No. 405-Lael A. Savoy to Carol Elizabeth Rudacille, $298,500.

Cedar Grove Lane, 7520-Darren and Ayana P. Carr Rodgers to Kyle A. Turck, $295,000.

Dagny Way, 7762-Beazer Homes Corp. to Srinath Pandreka, $415,000.

Darby Downs, 7250, No. R-Kwai Lan Sum and Sze Ka Yeung to Changhee Jang, $236,000.

Duckeys Run Rd., 6018-Douglas Wayne and Michelle Elaine Easter to Eric Paul Lubi and Ruzziel S. Rimbawa, $390,500.

Frothingham Ct., 6409-Leah M. Hart Banks to Evan C. and Carly Anne F. Pick, $355,000.

Hillrise Ct., 8064-Brian J. and Sarah L. Carroll to Yaroslav Babich and Jenine Distefano, $410,000.

Longbottom Rd., 7711-Sathish Kumar and Sruthika Alishetty to Zhenhui Li, $380,000.

Meyer Dr. N., 6012-Jason R. and Diane C. Stahl to Victor O. Ishola and Adejoke Adgemo, $610,000.

Pettigrew St., 7940-Kathleen and Myoung Ja Chung to Isabelle Kim and Hyun Seung Shin, $392,000.

Rising Star, 5913-Scott and Kimberly Buschman to Daniel and Madison Park, $668,000.

Sanctuary Ct., 6821-John R. Brodrick to Oluwabusola Y. and Stephen C. Wells, $323,000.

ELLICOTT CITY AREA

Blueberry Hill Lane, 7757-Jun Luo to Ryan A. and Sirinan White, $366,700.

Brightlight Pl., 7922-Mary Dawn and Brian Lee Schade to Eric William Brown, $322,500.

Brittany Dr., 4085-Richard Tryzno Ellsberry and Victoria Lynn Contie to Deepak Raj Paudel, $540,000.

Chapel Ave., 8965-Mortgage Equity Conversion Asset Trust and U.S. Bank to Ruslan Magomedov and Marina Grekova, $375,000.

Charles Xing., 5952-NVR Inc. to Anthony L. and Edna L. Harold, $510,165.

Church Lane Rd., 8458-Cana Corp. to Jie Liu, $532,300.

Coltrane Ct., 8501, No. 304-Alexandra Valsamakis to Martin F. and Marjorie A. Malarkey, $304,000.

Donovan Lane, 5861-Zachary and Alyssa Blair Whittington to Kristen Wool Lewis, $435,000.

English Morning Lane, 4322-James K. and Suzanne S. Davis to David Bedford and Larissa Amy Gill, $721,000.

Falls Run Rd., 8611, No. D-Michael Terence and Sharon Kay Schulz to Luke Kim and So Young Shin, $185,000.

Hockley Mill Dr., 3029-Prasanna Hariharan and Jayalakshmi Subramanian to Liang Dong Li and Jingjing Sun, $465,000.

Live Oak Ct., 4642-Gary S. and Mary Beth Ribar to Kathleen Brannigan and Conor Joseph Joyce, $457,000.

Montgomery Rd., 5049-Maria D. and Milton H. Ossorio to Ling and Bawk D. Lawng, $260,000.

Oak West Dr., 3367-Gonzalo Cabrera and Marta Caicedo to Narayan S. Gurung and Seema Rana, $330,000.

Rockburn Dr., 7747-Robert Wellington and Carolyn Williams McGlotten to Hailing Yin and Ming Zheng, $590,000.

Roundhill Rd., 4621-Bonnie Jane Germann Agnew to Ariana Wright Arnold, $425,000.

Sammual Ct., 4519-Bobby I. and Kim D. Bradsher to Jooho Shin and Myungjoo Yu, $510,000.

Sonia Trail, 3371, No. 29-Sailaja Kilambi to Ranga Reddy Kandala, $417,000.

Woodcrest Dr., 6227-J. Michael and Loliza L. Klose to Todd Stewart Woodward, $375,000.

FULTON AREA

Gunnar Dr., 8211-NVR Inc. to Zhao Chen and Hsiao Tsao, $958,955.

Tilghman St., 7905-Dal H. Go to Jeffrey S. Hoyle, $570,000.

GLENELG AREA

Meadow Lake Dr., 14218-Jong C. and Mee Kim to Karen and Natalia Marutyan, $1.1 million.

GLENWOOD AREA

Point Hitch Rd., 3640-Alex Zucker and Marla D. Spingarn Zucker to Lora Wallenstein and Mark Ambrose, $555,000.

HANOVER AREA

Albion Way, 7222-Ayodeji O. Omololu to Hee and Jung An Kim, $432,500.

Harlow Way, 7328, No. B-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Margaret Ann Duhon, $444,415.

Summer Haven Lane, 6211-Trevia Q. Myers to Gloria Moon, $420,000.

HIGHLAND AREA

Browns Bridge Rd., 8061-Alpenstock Corp. to James F. and Julie Carrow Fogarty, $595,000.

JESSUP AREA

Fairhaven Pl., 8705-David and Darnice Jasper to Kelly Elizabeth Edwards, $331,000.

Guilford Rd., 10057-John Kaiser to Jessica Del Carmen Garcia and William Garner Jr., $367,500.

Pleasant Chase Rd., 8328-Muhammed Munir Khatana and Ambreen Ramzan to Raymond Khup Khan Mung, $330,000.

Sherwood Glane., 8621-Johnson and Hannah J. Christian to Deborah Abimbola, $325,000.

Willowwood Way, 8801-John Thomas and Shannon Yvonne Roberts to Michael Brest and Rebecca Drayer, $310,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Calm Sunset, 7231-Sapna Hopkins Chaudhry to Xiaolong Yang, $366,000.

Copperwood Way, 7075-Justin A. and Kaitlin M. Barber to Neil M. Saft and Linnea D. Shore, $329,000.

Gracious End Ct., 9131, No. 104-D. Andrea S. Spears to Marion McGill, $228,000.

Hingston Downs, 9638-Nicholas D. and Amy K. Innerbichler to Uchechi C. Achuko, $272,000.

Quarry Bridge Ct., 9521-Ronnie S. Kurlander and Katy Pardoe to Zahida and Arreba Aslam, $280,000.

Seneca Dr., 6618-Charles E. and Jennifer Plummer to Bradley H. Sanchez and Casey L. Day, $380,000.

Stirling Bridge Dr., 9632-Renee Richardson to Robin Shaffer, $249,500.

Weather Worn Way, 7539, No. C-Colin Magee to William C. Wright, $163,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2230, No. N-James and Patricia Heath to Stephen Dukhi and Han Sup Yoo, $340,000.

Walking Janelle Way, 2426-William and Anna Leonhardt to Susan Cemigliaro, $550,000.

SAVAGE AREA

Woodward St., 8345-Lisa Gail Tucker Whitmer to Brian G. Lopez and Celeste Azcue, $302,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Chaton Rd., 9549-Gawu S. and Bishop J. Felix to Minerva Alvarado, $437,000.

Cherrybrook Ct., 8332-Jeff and Jennifer Vancleave to Guillermo and Daniela G. Herrera, $604,000.

Harding Rd., 11471-Kamhran Zangna to Kyle Joseph Lizzi and Kristin Leigh Woodard, $470,000.

Hummingbird Ct., 8734-David V. and Sagari M. Francis to Jessica and Stephen A. Monti, $537,500.

Ice Crystal Dr., 8470, No. K-Loran and Yvonne Stephenson to Dennis Charles Seibel, $280,000.

Kings Post Ct., 9331-Avana Properties Corp. to Haider Ali and Maryum Raza, $425,000.

Laurel Rd. N., 9402-Matthew M. and Cindy B. Scilipoti to Desiree Ann Richards Gibson and Perry Renee Thomas Sr., $349,900.

Northgate Rd., 9397-Gary D. Clark and Barbara A. Whitehead to Joseph R. and Lindy M. Minnick, $373,183.

Pine Arc., 9710-Benjamin J. Wood to Tracey Jordan, $425,000.

Rolling River Run, 10019-John M. and Caroline H. Wright to Yonas Tessema and Senait Mehret, $750,000.

Scaggsville Rd., 10563-Young Lan Yoon and Soon Chung to Cindy L. Hollan, $525,000.

Sydney Way, 9311-D.R. Horton Inc. to Michael and Juliet N. Owusu, $529,990.

SYKESVILLE AREA

Taylor Park Rd., 1101-Bennie Glen and Belinda Sue Robinson to Matthew W. and Emily J. Newton, $587,500.

WOODBINE AREA

Bushy Tail Run, 15525-Ellen K. and Howard B. Eisenberg to David Bowen and Christina Charlene Edwards, $800,000.

Old Annapolis Rd., 1615-Bach Van and Heidi Dang Vu to Kevin J. and Megan E. Titherington, $490,000.

Woodbine Rd., 1898-Michael J. Johnson to James Greco, $335,000.

WOODSTOCK AREA

Merion Pond, 2257, No. 26-Lori A. Carter to Sachin Ramdas and Monica Mali, $475,000.

My Girl Pl., 10544-NVR Inc. to Zakaria Ahmed and Rukshna Ullah, $593,009.