Claibourne Ct., 2680-Dominic F. and Julia M. Pagio to Mary Patricia Decker, $1.88 million.

Eastern Ave., 2-John R. and Mary K. Strangfeld to Margaret Feczko and Jeffrey May, $1.95 million.

Fox Hollow Lane, 411-Tracy T. Exarhakis to Janet H. and Daniel Trimper IV, $624,000.

Hearthstone Ct., 40F-Elizabeth J. and James Lester Edwards to Jamie L. Hall, $191,500.

AD

Lake Heron Dr., 1132, No. 2B-Jordan B. Kingsbury to Virginia K. Sciarra, $265,000.

Meade Dr., 119-Joshua Ryan and Christa L.S. Hill to Casey O. and Lauren M. Gillikin, $415,000.

AD

Sandstone Ct., 40-G-Sharon E. O’Brien to Bethany A. Hayden, $206,500.

Spa Dr., 145-Annapolis House Corp. to George Schulze, $1.8 million.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Ballast Way, 704-Barbara L. Jackson to Marlene L. Long, $430,000.

Cathedral St., 11-Thaddeus Fanning and Joseph O. Warren to Lewis J. and Amy D. Cooper, $500,000.

Cunningham Hole Rd., 2677-Margarita L. and Elon L. Bateman to Victoria E. Wilson, $395,000.

Fairfax Rd., 1917-Patrick M. and Stephanie R. Neise to Jeremiah P. and Victoria L. Persson, $300,000.

AD

Generals Hwy., 1839-Eleanor J. Hawkins to Rutilio A. Iraheta and Ana A. Benitez Reyes, $240,000.

Glen Ave., 304-Louise Ann Hickey to Joseph Michael Breen III, $460,000.

Harbour Heights Dr., 41-Wells Fargo Bank to Leonard Monroe Carter and Gregory O. Stroman, $217,500.

Kingswood Ct., 1905-Barry H. Wells and Barbara K. Johnson to Benjamin H. and Karen J. Grumbles, $1.12 million.

AD

Marconi Cir., 1961-Tina Standa and estate of Joseph Standa to Pamela Jean Sisson, $274,000.

Post Oak Rd., 533-Albert J. and Grethe Sorensen Duryea to Jacques P. Mather, $770,000.

Southaven Rd., 2815-Monforte Dixon Corp. to Heidi J. Montgomery, $497,900.

Tenbury Common, 1485-John F. and Kathleen M. Moynes to Todd D. and Maria E. Lochner, $980,000.

AD

Water St., 25-Julia A. Fay to Ronald Gregoire and Melissa Pollock, $525,000.

Woodlawn Ave. N., 309-Judd A. and Nancy J. Howell to Lewis E. and Jessica Nelson, $407,000.

ARNOLD AREA

Bay Dale Dr., 401-Patricia Sears Shoults to Christopher Wesley Davidson, $340,000.

Burning Tree Cir., 503-Os Consult Corp. to Gregory K. and Allison L. Davis, $585,000.

Cottage Dr., 739-Come Back Terps Corp. to Luis G. and Katherine E. Rodriguez, $525,000.

Finneans Run, 1208-Robert S. O’Donnell to Mark and Julia McDonnell, $610,000.

AD

Knottwood Ct., 422-Jamar and Rachel Martin to Brianna E. Burroughs, $270,000.

MacMillan Ct., 508-American Intl Relocation SLN Corp. and Daniel Murtha to Bryan M. and Suzanna Emmerich, $460,000.

AD

Mystic Lane, 516-Judith K. and Charles R. Ferrell to Steven C. and Amy M. Taylor, $490,000.

Nova Cir., 1068-Dale P. and Patricia R. Thompson to Eric A. Connor, $616,000.

Quaker Ridge Dr., 1206-WCT Properties Corp. to Kathryn Marrow and Zachary Jones, $269,000.

Silver Oak Lane, 1413-D.R. Horton Inc. to Brian Patrick and Emmanuelle Olavin, $630,180.

Summerwood Ct., 1205-Jessica L. Alvear to Matthew Gordon, $275,000.

Treyburn Way, 207-Diane M. Benischek to Daniel R. Tuthill, $500,000.

Yale Ct., 299-Steven C. and Amy M. Taylor to Wade L. Shifflett Jr., $435,000.

BROOKLYN AREA

Magie St., 5512-Carl C. Liu to Jonathan Pruto, $270,000.

AD

Seward Ave., 462-Michael J. and Marva A. Schultz to Jordyn Roemer, $139,000.

AD

11th Ave. W., 106-Charles J. and Mary Teresa Haupt to Ciera Mone and Brandon Harlee, $252,500.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Aqua Ct., 953-Harold T. and Denise L. Skaggs to James and Crystal N. Wyatt, $429,000.

Breezeway Dr., 1303-Bello Machre Inc. to Victor R. and Victor G. Cook, $310,000.

Commanders Way S., 1107-Arnold Homes Corp. to Kiara K. Holland and Matthew P. Sutton, $258,000.

Harwood Rd., 1922-Andrew W. and Whitney J. Odenwald to Stanley J. and Grainne M. Krasovic, $830,000.

Old Pine Ct., 1303-Armando L. Santiago and Grace M. Hamel to Jaime R. Santiago, $253,000.

Sands Dr., 1900-Kenneth D. and Christine M. Buehrly Harris to Anne Marie and Mark B. Koch, $549,500.

AD

Star Pine Dr., 1538-Tona L. Jarnagin to Andrew S. and Rudolph S. Miller, $279,000.

AD

CHURCHTON AREA

Harford St., 5554-Brian Consoli and Brittany Coyle to Dylan and Ashlee Fredericks, $332,000.

CROFTON AREA

Cranston Ct., 1104-Steven D. and Brittany L. Fraser to Andrew G. and Perla T. Degsi, $278,000.

Dalewood Ct., 2002-Patrick A. Love to Nathanael E. and Anna C. Langley, $440,000.

Eton Way, 1633-Mary Tolson Maclaughlin to Alison Marie Delaney and Stephen Lowell Seamans, $541,000.

Fillmore Ct., 1737-Carleen A. Cannon and Raymond L. Sofield Jr. to Hyeyoung Leem, $265,000.

Gabriel Ct., 1719-Melissa D. Weygant to Liliana Encinales Maguire, $245,000.

Lake Grove Ct., 2049-Susan Holman to Thomas W. Chroniger Jr., $280,000.

AD

Montauk Dr., 2306-Bruce and Bernerdett King to Robin J. Gentry, $360,000.

Notely Lane, 2220-Diane Witol Gallagher to Charles Michael Donaldson and Molly C. Nercessian, $209,900.

AD

Pepperbush Ct., 1703-Greg M. and Erin A. Weinman to Jeremy D. and Danielle A. Gillikin, $569,900.

Stratton Rd., 1732-Diane E. Kull and estate of Frederick J. Kull to Jason and Susan Levay, $460,000.

CROWNSVILLE AREA

Algonquin Rd., 1234-Steven M. Roth to William J. and Brooke J. McLean, $1.13 million.

Evergreen Rd., 628-Tiege Gershom and Brandy N. Trimm to Andrew Ryan Danick, $385,000.

Long Point Rd., 265-Craig T. and Stacey M. Fontenot to Frank and Julie Mcquilkin, $1.2 million.

AD

Riverside Dr. N., 682-Joseph Patrick and Kelly A. Cimino to Timothy Burge, $725,000.

Tall Timbers Dr., 1307-Bruce N. Lane and David M. Dyer to Carol A. Schwan, $517,000.

CURTIS BAY AREA

Greenland Beach Rd., 141-Garrett Mitchell and Rachel Justine Smith to Benjamin L. Kishman and Meagan Holbrook, $352,400.

DAVIDSONVILLE AREA

Beards Creek Ct., 1709-Simone and Larry Stanich to Robert Magnussen, $752,000.

AD

Lavall Dr., 1268-Michael J. and Patricia O. Meinhold to Afrouz Anderson and Abdolhamid A. Azari, $547,500.

Peggy Stewart Ct., 706-Eric C. and Karen D. Rowe to Seth H. and Dawn C. Borden, $925,000.

EDGEWATER AREA

Colony Crossing, 93-Jack Terry and Georgia Roach to Eben Daniels and Erin Mudd Gilfenbaum, $825,000.

Lee Way, 1547-Franconia Real Estate Services Inc. to Marc A. and Jessica L. Osterberger, $493,000.

Loch Haven Dr., 3556-W. Scott Phipps to Kenneth Huntzberry, $390,000.

Nancy St., 1418-Department of Veterans Affairs to Chase Lunsford, $180,000.

Selby Blvd., 811-Lucas and Hannah Hill to Jill M. Palmer, $399,000.

Tilden Way, 240-Steven M. Theroux and Sarah C. Wells to Andrew Johnson, $345,000.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2607, No. 212-Maria Hamrock and Marirose Hubscher to Keelie and Peter Taylor, $235,000.

AD

Huntwood Dr., 2039-Anne Marie C. Fenton to David A. and Jessica Logan, $674,900.

Red Clover Rd., 1013-Joshua Kenneth and Danielle Chardonnai Jenkins to William John Philip and Jessica Estrada Jeffery, $449,000.

Witchhazel Cir., 1587-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Michael Lin Sze, $436,000.

GLEN BURNIE AREA

Allwood Dr., 230-Ervin T. and Melissa L. Lemaster to Robert Alan and Zoe Marie Libby, $324,000.

Broadview Blvd. N., 312-Michael W. and Elizabeth A. Faro to James and Angela Lambert, $319,900.

Eagles Ridge Way, 314-Margaret Melaragno to Natalie and Emmanuel Ejechi, $316,000.

Foxchase Dr., 150-Farzana Parveen to Ahmed Alouachi and Dalila Benboussetta, $255,000.

Gatwick Rd., 1312-Henri Oliveros and Rhobeca T. Sweat to Molly Stranigan, $205,000.

Lexington Ct., 7737-Cohansey Overlook Corp. to Michelle Payton Kenner, $333,000.

Nolberry Dr., 599-Seon S. Nah to Kenneth Eugene Crowder and Lasonia Young Baden, $280,000.

Resch Loop, 7523-Brookfield Oakview Village Corp. to Dovenia Dunning, $372,954.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Biddle Rd., 724-Jennifer E. Maurer to Kelvin Harris and Mary F. Marine, $362,800.

Clear Drop Way, 6511, No. 101-Holden J. and Patricia A. Hodges to Vahagn Shahnazarian and Evlyne Zarian, $139,000.

Dorchester Rd., 102-Omid Land Group Corp. to Andrew J. Spadaro, $269,000.

Green Acres Dr., 7315-Richard L. Krebs Sr. and estate of Dorothy H. Bradley to Bartolome Quintanilla, $270,000.

Hillcrest Way, 915-NVR Inc. to Lydia S. and Charles K. Gray, $508,102.

Ingrahm Dr., 7071-Audricia D. McKinney Harris to Eric D. Reinecke, $305,000.

Marcy Ct., 7639-Donna M. Webb and estate of Anna M. Burke to Shelia Allen, $275,000.

Norman Ave., 300-Tammy Zhang and Peter Plourd II to Randall E. Bird, $365,949.

Summit Ave., 203-Jacob B. and Brittany R. Hurd to Thomas S. Johnson, $425,000.

Whip Lane, 106-Earl C. Burke III to Sarah Jane Burton, $260,000.

HANOVER AREA

Deepnotch Way, 7623-NVR Inc. to Jerome and Lesley Tanai White, $571,521.

Hekla Lane, 1628-Calatlantic Group Inc. and Lennar Corp. to Olufunke Atinuke and Akeem Adewale Idris, $540,835.

Langport Ct., 7502-Eric and Shannon Manthei to James D. Marquez, $389,900.

Old Calvary Rd., 7313-Department of Veterans Affairs to Jin and Eun Park, $307,500.

Tobruk Ct., 7708-Joanna M. Lewis to David J. McEver, $295,000.

HARWOOD AREA

Cobalt Dr., 4425-Albert and Jacqueline Visconti to James B. and Kendall M. Galvin, $460,000.

LAUREL AREA

Little River Rd., 32-Richard L. Davis and Alison B. Cera to Azhar Ameen and Nadia Janjua, $535,000.

Pigeon Fork Lane, 8311-Willistine S. Whitley to Nath Christopher and La Shawna Ashley Epps Obame, $379,900.

Vale Summit S., 341-Lois J. Shultz to Jose Villeda Ico, $343,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Blue Oak Ct., 204-James W. and Lois S. Horkey to Hrair and Hilda Yousefian, $415,000.

Forest View Rd., 551-Philip C. and Karen Knight to Austin John and Carly Ann Naehrig, $400,000.

Sycamore Rd., 213-Jessie M. Dolan to Michael and Rebecca Smith, $335,000.

MILLERSVILLE AREA

Cabernet St., 217-Chanda Marie Smidga Maneval to Gregory A. and Chelsea A. Hale, $394,500.

Dicus Mill Rd., 1200-Erik S. and Kristina D. Schafer to Nicole Velda Elizabeth and Eugene King, $397,500.

Hope Point Ct., 8314-Esther Kim and David Hyun Yi to Sean and Jacqueline Marie Locklear, $530,000.

Montvale Ct., 19-Charlene M. and Sharon E. Passmore to Robert L. and Barbara Dean, $589,000.

Railroad Ave., 8248-Andrew K. and Sarah E. Hollway to Neil Joseph and Julie Ann Archung MacDonald, $295,000.

Stone Wheel Ct. E., 616-Ryan and Theresa Kelly to Kevin and Holland Edde, $269,000.

ODENTON AREA

Amber Orchard Ct. W., 2503, No. 102-Ramon De Gordon IV and Karla Guzman to John F. and Kay H. Gresham, $250,000.

Blue Spring Ct., 2443, No. 304-Crystal D. Taylor to Christopher Brown, $226,500.

Bramble Cir., 1326-NVR Inc. to Brandon Carter and Nancy Guernsey, $577,000.

Cedar Elm Dr., 2661-Kristen and Betty Varney to Andrew R. and Rebecca Phillips, $305,000.

Chapelview Dr., 1326-Bay Country Properties Corp. to Phillip and Sarah Somerville Cleve, $206,700.

Forest Edge Ct., 2403, No. 301-Brian Gray to Doo Park, $220,000.

Greencrest Lane, 542-Mark and Morgan Larae Paska to Ryan Triller, $260,000.

Killarney Terr., 2413-Debra Lynn and Jeffery Scott Follis to Kimberly N. Riley, $389,000.

Miles River Ct., 223-Tolulope D. Subair and Damilola Abiola Omodele to Nathan Pitts Jr., $310,000.

Orchard Overlook, 702, No. 303-Richard Robert Kern Jr. to Tiffany Janel Lee, $235,000.

Pine Meadows Dr., 8502-Patricia Howe to David C. and Danielle C. Morgan, $320,000.

Raptor Dr., 2642-Carrie M. and Ashton T. Ball to Tracy Lynn Fitzmorris, $385,000.

Settlers View Dr., 2808-Troy H. and Tisha L. Dearing to Danielle M. Lanza and Matthew Corkery, $365,000.

Summers Ridge Dr., 2716-Rachel D. and William T. Lane to Nancy E. Andrews, $372,000.

Turnstile Lane, 3018-Mark W. Clark and Stephen M. Kelly to Stephen Scott and Jane Catherine McKenzie, $678,000.

Wintergreen Ct., 8607, No. 307-Timothy M. Stakem to Brian Metzbower and Emily McCarra, $310,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Plantation Blvd., 617-Raymond A. and Rose M. Naughton to Christine Marie Norton and Greg William Collinson, $515,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Abbey Ct., 8046D-Charles Salsgiver to Marsha D. Ensor and Norma Jean Howes, $167,000.

Apple Orchard Dr., 3915-Linda C. Michalski to Spencer Hare and Katharine Leso, $301,500.

Beach Ave., 317-Robert Richard Dunmyer to Andrew I. and Mimi V. Schwarz, $360,000.

Brickwall Lane, 3543-Matthew L. and Kara M. Wilkinson to Ashley Milligan, $325,000.

Carolina Ave. N., 209-Melvin Oscar and Carmen Jeannette Kennon to Bryan M. Lukenich, $349,500.

Central Ave., 7774-Leroy J. and Gay L. Rodey to Andrew Dorsey, $320,000.

Deerbrooke Ct., 8215-Pride Homes Corp. to Timothy Wayne Shipley and Jamison Payne, $424,900.

Della Rosa Ct., 7903-Maple Rock Corp. to Lisa Anne Preston, $255,000.

Garland Rd., 8449-David A. and Rachel Y. Stiles to Joseph A. and Lena A. Hall, $355,000.

Jade Crossing Ct., 8124-Nicholas M. and Maria Heimer Collins to Cody Allison and Elizabeth Zander, $305,000.

Meadow Rd., 255-Derek S. Arnold to Michael Mills, $243,000.

Oak Hollow Ct., 220-Lee A. and Jane L. Tiani to Richard A. and Tanya Hairr, $665,000.

Old Mountain Rd., 1347-Nelson C. and Eleanor J. Anderson to Kristina and Erik Schafer, $620,000.

Park Lane, 1476-Garrett Long to Joshua P. and Emma Progar, $599,900.

Rambling Ridge Ct., 346-Ashley E. and Andrew J. Twardowski to Cory J. Owens, $250,000.

Royal Mint Pl., 7932-U.S. Bank National Association and Blue Water Investment to Gregory Burlock and Christina Stephenson, $250,000.

Wapati Ct., 8210-Russell and Angela McElroy to Zachary D. and Rebecca A. Rees, $400,000.

Willowby Run, 751-Richard D. Moore to David C. Tolbert and Emily Anne Phillips, $251,500.

RIVA AREA

Breckenridge Cir., 1258-William A. and Stephanie E. Elgie to Paul M. and Kristen M. Sawicki, $415,000.

Westbury Dr., 362-Timothy S. Griffeth to William Albert and Stephanie Elia Elgie, $640,000.

SEVERN AREA

Bastille Pl., 7893-Joshua M. and Christina A. Strouse to Patrick Charles and Trisha Lynn McAvoy, $325,000.

Citadel Dr., 7911-Bryce A. and Patricia J. Cantlin to Carlos A. Canales, $320,000.

Eagle Ct., 1845-Walter and Danelle C. Daniels to Zachary S. Harrison, $151,000.

Florida Ave., 1524-WCT Properties Corp. to Patrick Cleary and Taryn Ireland, $450,000.

Jacksontown Ct., 8206-Nadine and Ali Shams to Gerard Christopher and Ashley Jo Russell, $525,000.

Monaco Dr., 1360-Department of Housing and Urban Development to Luis A. Rauda Membreno, $206,500.

Poplar Grove Rd., 7791-Edward D. and Elaine H. Horn to Bernard Nyamweya and Janet Koech, $470,000.

Saint Francis Dr., 8269-Toll VII Partnership to Uzoma C. and Ozodimma Y. Nwankwo, $781,253.

Sheffield Ct., 1906-Sharon T. Jacobs and Benjamin J. Hauptly to Israel Fajardo Leiva and Rosa M. Hernandez, $295,000.

Stevenson Rd., 780-Howard T. and Elizabeth J. Turk to Christopher M. Hagner, $280,000.

University Dr., 423-Yeon Soo and Young S. Byun to Lebic M. and Ester Mancia, $560,000.

Washington Ave., 1415-Joseph Leite Jr. and Denise Leite Finken to Gene D. Budowski, $265,000.

Willow Branch Way, 1514-Toll VII Partnership to Ricardo M. and Karen D. Lindsey, $654,992.

SEVERNA PARK AREA

Barbara Rd., 166-Christopher J. Thomas to James and Lauren Ricketts, $310,000.

Cardiff Ct., 472-David L. and Halina Callahan to Jeffrey B. Lynch, $740,000.

Kennedy Dr., 212-Glenna and Thomas E. Amero to Michael J. and Jessica E. Miller, $430,000.

Northridge Way, 819-Lee Tracy Norwood to Chad D. and Alison L. Hines, $605,000.

South Dr., 336-Kelly S. Benefiel and Andrew P. Parsons to Dustin Curtis and Maria Eugenia Wood, $485,000.

Tam Glade, 182-Simon John and Heidi W. Taflan to Mark Harrison and Amy K. Shepherd, $780,000.

SHADY SIDE AREA

Bay Dr., 1526-Marlene Guy to Suzanne Parker, $288,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Cabery Rd., 10260-David E. and Kyong A. Frederick to Qingli Lin and Yizhong Xu, $740,000.

Dorsey Hall Dr., 4950, No. 6-Iskra N. and Stoimen M. Nikolov to Mitchell Sleight, $225,000.

Farm Rd. N., 2540-Donna L. Feher to Kevin M. and Suangela F. Abrams, $534,900.

Fragile Sail Way, 4048-Edward F. and Beverly J. Kuespert to Mary E. and Paul J. Evans, $510,000.

Harrington Dr., 3428, No. D3-Hazel F. Fauth to Bao T. and Tiffany T. Nguyen, $237,000.

Leyden Way, 4772-Vincent Jose Sanudo and Renee Sanudo Clingerman to Poom Chaiareekij and Chanyapak Chuenthanawut, $375,000.

Mullineaux Lane, 3035-Pauline and Soon Ho Hwang to Max W. Hu and Rong Ye, $872,000.

Pine Bluffs Dr., 3203-Kathleen and Eric Kaufman to Benjamin B. and Sarah N. Montgomery, $585,000.

Resort Rd., 10520, No. 108-Vantage Condominium Corp. to Cynthia Baer, $378,210.

Sheppard Manor Dr., 4626-Abbas Khademi to Hedi Krichene and Asma Ben Sedrine, $1.4 million.

Triadelphia Rd., 13377-Sandra E. Miles to Matthew Barstow, $540,000.

Willow Br., 11800, No. 5-Cynthia A. Miller to Chris J. and Carol Zervas, $525,000.

CLARKSVILLE AREA

Autumn Wind Cir., 6501-Alexandra Bowler Franco to Zhen Sun and Deng Mao, $765,000.

Galway Dr., 6422-Xuepeng Zhao and Mingyue Chen to Tarun C. and Kalika T. Handa, $751,500.

Indian Summer Dr., 5836-Michael L. and Amy G. Pratt to Robert J. Runser and Christine M. Coldwell, $745,000.

Mill Creek Ct., 13845-NVR Inc. to Neeraj and Shalini Sood Verma, $1.23 million.

Vincents Way, 12647-Beazer Homes Corp. to Afsaneh Amin Sichani and Mehran Mosbriantanha, $1.01 million.

COLUMBIA (EAST) AREA

Brett Lane, 9458-Frederick and Stephanie A. Scensny to Kendall and Veronica Hurst, $335,000.

Charles Edward Terr., 6032-Jin Young and Eun Kyu Kim to Natalie Jean Stovicek and Golar Faustino Newby, $550,000.

Deep Earth Lane, 6201-Hee Seung Kim and Sook Young Lee to Ok Ran Seo, $299,900.

Endless Ocean Way, 8719, No. 19-Payne Maerten Corp. to Constance C. Bucklew, $480,000.

Goldenstraw Lane, 8645-Daniel R. and Shelly Carroll to Norman and Dana Edwards, $500,000.

Hayshed Lane, 8701, No. 12-Dong M. Liao to Nicholas W. Bogardus, $146,500.

Kerry Hill Ct., 7378-Francesco P. Cottone to Ghislaine Presume, $310,000.

Leafy Screen, 6311-Charles R. and Krissan E. Higgins to Nathan L. and Megan Proper, $435,000.

Nest Side, 6136-John S. and Anne T. Scarlis to Grace Chidinma and Mbanefo Innocent Okafor, $495,000.

Silver Arrows Way, 6168-Timothy L. McGrail Jr. to Austin and Laura Cross, $360,000.

Swan Point Way, 7347, No. 12-2-Timothy and Debbie L. Thomas to Emil and Patris Xega, $342,000.

Thelo Garth, 5650-Nikunj and Khyati Dave to Cornell L. and Dorcus S. Logan, $384,990.

Torrent Row, 9366-Timothy Pyne and Ingrid Nuss to William James Heath, $350,000.

Waterloo Rd., 5642-Katie H. and Jay T. Kim to Cory Robert Jones, $567,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Angel Rose Ct., 6300-Keith D. Harries to Asad Kamal and Zeenat Zeya, $725,000.

Bright Plume, 6309-Craig R. and Elisabeth Jacoba Kerr to Thomas L. Glenn III, $450,000.

Columbia Rd., 4936, No. 2-Julie A. Martin to Marlon A. Williamson, $190,000.

Covington Rd., 6118-Lori K. Staton and Sandra Dee Meagher to Jeremy and Sarah Dommu, $560,000.

Darting Bird Lane, 5164-John R. and Melissa A. Stephens to David W. and Amy E. Mullinix, $478,000.

Endicott Lane, 5476-Alan Rey Zavala to Bridgette Denise Solomon, $279,000.

Faulkner Ridge Cir., 10578, No. 5-Alison Chavez Falconer to Jaymes E. Mercer, $189,900.

High Beam Ct., 10621-Kathleen C. Smith to Iori Osawa, $320,000.

Jerrys Dr., 6012-Paul T. Sobwick to Edward and Jill M. Tayter, $425,000.

McGregor Dr., 10797, No. 42N-Michael G. Wolff and Lee Richard Shapiro to Hidayat Ahmed, Amtul Rafey and Rizwan A. Khan, $500,000.

Pyramid Way, 6763-Jeffrey M. and Eve S. Nicholson to Jeremy J. Adams and Deborah Leib, $361,000.

Stonegate Lane, 11725-Stacie A. Marvin Pare to Chelsea Wehking and Isaac Pinci, $320,000.

Tree Swallow Ct., 6041-Daniel Welch to Gareth C. Johnson and Erika J. Parnell, $315,000.

Wicker Basket Ct., 6172-Sheeba and Anil Alousyes to Jennifer Tracy Mehlman and William John Kimmins III, $425,000.

ELKRIDGE AREA

Abbey Rd., 7207-Tamer Elattar and Ghada Elkordy to Leondais L. and Jenae Keith, $263,458.

Cedar Grove Lane, 7488-Matthew W. Sweeney to Benjamin and Michele Leigh Goldfein, $270,000.

Elkridge Crossing Way, 7298-Rupa Vishwanath and Vishwanath Lakshmanan to Ieasha C. Watford, $440,000.

Hampton Pl., 6301-Daniel J. Mongello to Joshua A. and Lindsay Alano, $375,000.

Huntshire Dr., 6628-Jeffrey A. Castillo and Tara D. Gillespie to Jose A. Rodriguez, $365,000.

Marioak Dr., 7864-Hakeem Joel and Tiffany J. Clark to Willis O. Ochieng, $276,000.

Nightrose Ct., 6108-Daryl P. and Stacy L. Berver to Allison and Paul B. Harrison, $719,500.

Rising Star, 5909-Angela L. Kokosko and Raymond Graydon Ripley III to Robert J. and Lindi E. Mueller, $705,000.

Shadywood Rd., 6150, No. 401-Francis P. and Sue C. Verrillo to Steven and Susan Heyman, $300,000.

Taggart Ct., 7804-Beazer Homes Corp. to Deepak Rathod, $465,000.

Watermill Ct., 8023-Kevin Robinson to Yueh Hsia and Anthony Lee, $277,500.

ELLICOTT CITY AREA

Amber Meadow Vis., 5023-Jason T. and Shauna R. Sappington Vlosich to Kalpesh N. and Divya K. Raval, $799,000.

Bramhope Lane, 4970-David E. and Cecilia M. Beck to Gary L. and Elizabeth A. Vedeloff, $625,500.

Brightwind Ct., 7931-Jose and Brittany Gutierrez to Paul C. and Michelle M. Walterhoefer, $345,000.

College Ave., 3920-Jeffrey B. and Shelley Davies Wygant to Cherrie L. Evans and Alec Beningfield, $900,000.

Doncaster Dr., 4516-Michael B. and Susan L. Robbins to Pratik and Nirali Desai, $700,000.

Ellis Lane, 4908-John D. and Elaine P. Morgan to Aaron J. and Chanisse E. Fitchett, $815,000.

Glen Rd. E., 5304-Richard C. and Sherrie M. Strauss to Stephen and Dianne Rogers, $580,000.

Ilkley Moor Lane, 4743-Stephen E. and Christine B. Sharpe to Dennis T. and Nadja S. George, $535,000.

Montgomery Run Rd., 8343, No. K-Kevin Paul and Holly Eileen Redemann to Kamilya Shakenova, $219,000.

Oak West Dr., 3388-Charlotte L. Bright and Jason Lees to Rajesh K. Shah and Ranju K. Sah, $365,000.

Papillon Dr., 8844-Jayant V. and Rajasi J. Joshi to Jayachandra and Umamaheswari Madopothula, $380,000.

Richards Valley Rd., 5779-Mary F. Ashby Lappe to Matthew and Jacqueline Vick, $385,000.

Sicklebar Way, 8708-Jack B. and Marjorie R. Stoffel to Muhammad Asif Tak and Ammara Asif, $425,000.

Talbot Dr., 6034-Rachel L. Fuller to Camille M. Behrman, $455,000.

Vineyard Springs Way, 2549-NVR Inc. to Anil Thadakamalla and Anitha Kajjam, $756,115.

FULTON AREA

Chase St., 11214-1, No. 113-Hundal Jung and Yoonjung Kim to Udayan and Varsha Shah, $380,000.

Lime Kiln Rd., 11851-Group Five Partnership to Sarah N. Mugerwa, $310,000.

Point Field Dr., 12317-David and Linda Nelson to Jeffrey and Laura Hahn, $850,000.

Tuckahoe Ct., 7899-Meet R. Bhagde and Shivani D. Gandhi to Deborah Lynn Hanson, $544,000.

GLENELG AREA

Ryon Dr., 13901-Paul Thomas Lyons to Dianna Renai and Christopher Allen Marshall, $725,000.

GLENWOOD AREA

Saddlebred Ct., 2834-Morris and Vicky Smelkinson to Xiaoqiang Xu and Yu Zang, $670,000.

HANOVER AREA

Holly Marie Rd., 6415-Live Fearless in Christ Corp. to Odilo D. Chica, $460,600.

HIGHLAND AREA

Cortina Dr., 6732-Charles J. and Laurie P. Norwood to Richard Allen and Mary Christen Anderson, $900,000.

JESSUP AREA

Macintosh Ct., 8225, No. 66-Andrew J. and Julie L. Kostic to Iyabo H. and Kehinde Adesope, $325,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Allview Dr., 6705-Richard W. and Marissa L. McNall to Margaret Elizabeth and Megan Emilie Klyczek Lawn, $425,000.

Early Spring Way, 9770-Janet M. Arnone and Reesa S. Levy to Lanze Heerdt, $347,051.

Keepsake Way, 9456-House Buyers of America to Emilse P. Cornejo, $399,900.

Red Apple Lane, 9569-Nancy Jane Scott and Susan R. Helsel to Brandon R. Desimone and Victoria J. Lui, $470,000.

Vollmerhausen Dr., 9494-Jeffery R. and Paula J. Carter to Greg Spalding, $368,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Barley Field Way, 11358-Dorothy Shifflett to April Giles, $665,000.

Sophia Chase Dr., 2420-Patricia Maktos to Thomas and Paula M. Jozkowski, $600,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Baltimore Ave., 9528-Tamara and Evan Bernstein to Alem Ketema Ensermu and Zewdie Jotte Tulu, $512,000.

Brevard St., 9708-Kelly D. Jonas to Manish and Krupal Manish Patel, $505,000.

Hitching Post Lane, 9195, No. F-Joseph P. Fratarcangelo to Tlanh C. Lian, $190,000.

Kings Post Ct., 9335-Jason Hyun and Mee S. Lee to Luis Tapia, $406,000.

McKenstry Dr., 8013-Edward L. and Janice G. McCabe to Brian P. and Rebecca J. Battaglia, $550,000.

Pamela Way, 8506, No. 118-Karen Calloo Walcott to Yuanyuan Zhang, $455,000.

Vintage Earth Path, 8633-Chong Ki and Chung S. Choi to Gloria Moon, $451,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Fox Meadow Lane, 12329-Mohammed Shafeeq Ahmed to Samhati Mondal and Raktim Kumar Ghosh, $949,000.

WOODBINE AREA

Farm View Ct., 15316-David E. and Aileen G. Burgman to Michael P. and Tammy L. Szczepanski, $770,000.

Irish Eyes Lane, 1828-Gary A. and Christine S. Chroniger to Joshua D. and Mindy A. Ralls, $780,000.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11110, No. P-Vera Huang Kao to John Michael and Jeanne Motto, $330,000.

Hillingdon Rd., 10616-C. Mark Taylor and Lisa C. Scott to Eun J. Kim, $570,000.

Red Dahlia Dr., 10725-Yong Sun Chang to Jayan Parappattu Jacob and Sibi Kuriakose Parayil, $790,000.