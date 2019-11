Creek Dr., 1248-Kenneth Michael and Meaghan Quinn Fortier to Berengere I.M. and Michael R. Moss, $461,000.

Gemini Dr., 1220, No. D-M&T Bank to George Nicoll Lundskow, $170,500.

Hillsmere Dr., 280-Elizabeth Ann Scotti to Sylvia Claire and Jeremy W. Whitlock, $411,000.

Pinecrest Dr., 107-Donald A. and Elizabeth Garrett Wooldridge Kuge to Carol Lynn Haertlein, $419,500.

Victor Pkwy., 11-Art Homes Corp. to Genaro D. Portillo and Miguel Angel Zavala, $245,000.

Winslow Ct., 23-Jean Pierre and Patricia Ann Devieux to Suzanne Robinson, $238,900.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Bowen Ct., 222-Diogo M. and Vera G. Francisco to John C. and Carol A. Greene, $645,000.

Burtons Cove Way, 657, No. 8-Linda L. Roberts to Mark Abrahams, $255,000.

Clubhouse Village View, 883-Irma and Roberta J. Messinger to David J. and Mary A. Barnes, $420,000.

Fairlop Trail, 1729-Thomas J. and Deborah L. Kennedy to Nicola Eva Sanchez, $515,000.

Gibson Rd., 308-Christiana Floeck Burgos to Shane O. Denman, $435,000.

Homeland Ave. N., 1-John M. and Melinda K. Mansager to Andrew David and Kathryn Burt, $401,000.

Lejeune Way, 118-Steven Head to Rodney Christopher Osborn, $469,000.

Michelson Lane, 323-Brookfield Admirals Square Corp. to Alyssa and Jack Bolel, $399,990.

Poplar Ave., 1101-Edward J. and Kelly J. Rumpke to John Russell Gallagher and Bethany Morgan Howe, $429,000.

Severn Grove Rd., 1868-Kevin L. and Sarah E. Schabow to Natalie Larson and Daniel J. Todaro, $445,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Maid Marion Rd., 603-Theodore E. and Mary Lou Allison to Thomas R. and Gloria Kurowski, $1.14 million.

ARNOLD AREA

Admirals Ridge Dr., 132-Nicholas and Robin Larosa to Joshua S. and Kelly Matthews, $469,000.

Bay Hills Dr., 609-Stephen A. Moynihan II and Sharon R. McNamara to Frederick John and Christine M. Stroop, $565,000.

Capetowne Rd., 365-Zachary and Christine H. Lloyd to Kyanna E. Bright, $215,000.

Collington Ct., 120-Thomas A. and Jennifer D. Darby to Kevin G. and Stephanie Pollock, $625,000.

Keeling Ct., 1173-William Fuerst and Rosina Lipstreu to Michael David and Tammy E. Salko, $459,900.

Pine Valley Dr., 750-Stacy Biller and Carrie L. Deckelman to Christopher Brian Conway and William D. Smith II, $305,000.

Silver Oak Lane, 1422-D.R. Horton Inc. to Justin L. and Luciana Dias Palmer, $570,000.

Sutterton Ct., 846-Lawrence H. Polster and Janet I. Baer to Jeffrey A. Baetz and Jennifer L. Davis, $789,500.

BROOKLYN AREA

Edgevale Rd. W., 111-Art Homes Corp. to Ashley N. Parsons and Andrew Nicolo, $165,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadmoor Dr., 703-Timothy J. Mulvihill to Max C. and Sarah W. Jackson, $463,700.

Green Holly Dr., 1179-Edward R. Cope Jr. and Noelle Anuszkiewicz to Sean William and Berenice Schneider, $378,770.

Holly Dr. E., 810-Philip Michael Bolger and estate of Gloria M. Bolger to John Meinsler and Danielle McQuigg, $1.18 million.

Peach Ct., 448-Adam W. Beasley to John Blake Clark and Rose Marie Geranio, $309,000.

Riverboat Ct., 1142-Kathy L. Pettigrew to Courtney C. Contrino and Andrew D. Maley, $245,000.

Swan Dr., 1265-William and Marinka M. Torfason to Emily and Brian P. Lynch, $470,000.

Windsor Ridge Lane, 1318-Thomas J. and Deborah A. Pastrana Williams to Eva Illenyi and Gregory Daniel Sheres, $1.15 million.

CROFTON AREA

Ayr Ct., 2540-Kevin Jones and Dana M. Denevan to Grady Lee and Jagruti Hasmukh Cornish, $370,000.

Cambridge Dr., 2024-Panagiotis K. Psaromatis to Aretie Athanasiou, $260,000.

Fallowfield Ct., 1579-Robert W. and Kimberly M. Rahmer to Taha Kzzelbach, $236,500.

Greentree Ct., 1703-Jonquil E. Vincent to Darcy Dave A. and Odessa C. Moreno, $284,000.

Kemper Rd., 2451-Jonathan and Mia Fuller to Temitope Ladipo Daniel, $460,000.

Regents Park Rd. W., 1770-Angela R. Hall and Yancey T. Stern to Andrew Scott Geary, $500,000.

Tor Ct., 2600-Erin M. and Erin M. Walters to Laquia S. Geathers and Michael Daren Burleigh, $370,000.

Vergils Ct., 2709-Thomas Edward and Lara Lynn Barnett to Geoffrey A. and Erin Aldrich Gray, $573,150.

Willow Wood Ct., 2899-Daniel E. Orban Jr. to Mitchell and Carrie Thompson, $608,900.

CROWNSVILLE AREA

Beech Trail, 369-Stephany Porter to Peter and Kirsty Elstad, $410,000.

Haverford Dr., 2033-Christine M. Fields to Jason Mark Phillips, $746,000.

Mahogany Lane E., 1192-Andre C. and Claudia M. Noel to White Gibson and Karen Reider, $590,000.

Plum Creek Dr., 1043-Scott and Lorien Barshinger to Eric D. McMillan and Christine S. Langello, $467,500.

Topland Dr., 608-Tracy A. Tate to Robert Reagan, $495,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Cove Ct., 1322-Monique Medina to John Eichelberger and Karinna Hudyma, $223,000.

River Bank Ct., 1354-Kevin J. Johnson to Gary W. Saylor II and Keith C. Rivers, $258,575.

DAVIDSONVILLE AREA

Anglesey Dr., 1316-Big Bison Homes Inc. to Martin and Jessica Keogh, $699,000.

DEALE AREA

Marshall Ave. E., 619-Chesapeake Land Co. Corp. to Kevin Michael and Ashley Nicole Devries, $299,000.

EDGEWATER AREA

Bay Dr., 3738-Harry L. Zagami Sr. to Michael Thomas and Robyn Lloyd Borkoski, $685,000.

Fairmount Dr., 310-First Encounters Corp. to Paul and Melissa Hunt, $233,000.

Havenhill Rd., 609-Donald L. and Johanna C. Brown to Kent L. and Patricia M. Smith, $658,250.

Holly Ave., 904-Alan R. and Anne E. Kraft to Alexander Moyer, $337,500.

Old Trail Rd., 3551-Andrew C. Bradley to Jennifer M. Panik and Kenneth W. Ashen, $1.55 million.

Ridgeville Rd., 1906-Louis A. and Nicole C. Burgher to Andrew Q. and Ava N. Ellett, $258,000.

Shadow Point Ct., 24-James E. and Venus M. Prince to John Calvin and Emelia Spencer Probasco, $985,000.

Turkey Point Rd., 1133-John M. and Tracy J. Parkerson to Dale P. and Deborah P. Dirks, $1.93 million.

GAMBRILLS AREA

Arapaho Way, 2421-Robert B. and Kathleen C. James to Addison and Amanda M. Greenwell, $575,000.

Four Seasons Dr., 2288-Brian James and Tara Restly Shea to Brittney D. Hall, $389,000.

Mistwood Cir., 2261-Raymond and Katie C. Glasgow to Kira Dawn Adams, $392,000.

Tana Lane, 1464-Sukhvinder Kaur and Amarveer Cheema to Rainnier D. and Roma D. Baking, $530,000.

GLEN BURNIE AREA

Arbor Dr., 431-Gilthomas Corp. to Kerns Sorhaindo and Edelene Henderson, $313,000.

Braden Loop, 1430-Stephen A. Fulton to Sharron B. and Douglas R. Hall, $258,000.

Colonial Knolls, 6422-Estate of Mary Constance Cecil to Andrea Tuck, $172,900.

Crownsway, 7973-Dreamquest Properties Inc. to Savannah Rodenhizer and Ryan Rupprecht, $345,000.

Glaser Lane, 7602-Brookfield Oakview Village Corp. to Luz M. Pasquet, $344,000.

Ingram Ct., 415-Nicholas D. Haney and Stacy N. Jones to Thomas Robert Kennedy, $170,000.

McHenry Dr., 1102-John P. and Donna A. Petryszak to Christal Alexis Barton, $302,900.

Olen Dr., 149-Diana S. Gutierrez to Nancy A. Tolbert, $325,000.

Pine Terr., 413-Robert L. and Shirley M. Akers to Jason A. and Lisa C. Cox, $277,000.

Sprite Way, 660-Woodrow L. Parker to Larry and Phyllis Makell Fields, $225,000.

Winton Ave., 600-Mehmet Burcu to Robert Eugene Jordan, $289,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Buskin Lane, 6502-Joseli G. Wright to Andrew Laten, $263,000.

Delaware Ave., 707-Gregory A. Mueller to Patrick Rooney, $222,000.

Freetown Rd., 7866-Emily J. Moore and Sarah Rose Gumina to Christina M. Yinger, $356,000.

Garrett Rd., 117-Kevin and Loren Berry to Linda L. Lovett, $270,000.

High View Pl., 804-Stephen Louis Horrigan to Taylor P. Whiteford, $302,000.

Ingrahm Dr., 7017-Justin and Lindsay Holbig to William Jackson, $300,000.

Lyndon Ct., 7639-Debra Ann Black to William Lee Kimsey, $349,999.

Midland Rd., 139-Martin W. Schildwachter to Jose O. Mengoa Saavedra and Morgan Elizabeth Mengoa, $265,000.

Oriole Ave., 834-Robert and Shannon Plimmer to Arianna Rodriguez, $363,000.

Redcliff Ct., 7709-Brandi Renea Nation to Bovel Egbuchulam, $460,000.

Stonebriar Dr., 7814-Relo Direct Government Services Corp. to Candace Ali Collins and Brandon C. Fortt, $525,000.

Windjammer Rd., 814-Kabede Tadesse to John William and Janet Elaine Franchy, $500,000.

Wynbrook Rd., 1116-Jack Jones to Mikea D. Pindell, $292,000.

Sixth Ave. NE, 212-Frank R. Campbell and estate of Muriel V. Joy to Shawn M. Reid, $358,000.

HANOVER AREA

Canonchet Ct., 1922-Joseph R. Kelly and Sylvia M. Alvarado to Christopher and Caitlyn Elizabeth Bell, $364,900.

Dorchester Woods Lane, 7294-Brian A. and Crystal M. Powell to Saswat Misra, $356,000.

Hardwick Ct., 1622, No. 304-Ivyanette Ramirez to Jimmy D. and Micha S. Wagner, $255,900.

Hill Born Ct., 1378-Nathaniel I. and Kristen L. Pollack to Shahid Raja and Anam Mohsin, $436,000.

Pangbourne Way, 1416-James D. Thomas and Michelle A. Walker Thomas to Lacy Randolph, $233,533.

Ridgewood Rd., 1911-Michael and Renee Jennifer Mullins to Jamila Kenyatta McCoy, $501,528.

Sassafras Ct., 1218-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Maria Leticia Almond, $404,855.

Willow Oak Ct., 7769-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Melville Ezeogu, $450,000.

JESSUP AREA

Bradish Lane, 2624-Kurtis J. and Sara L. Ingersoll to Melinda McGhee, $333,000.

LAUREL AREA

Button Bush Lane, 3043-James R. Siegle to Ciara Sivels, $340,000.

Spadderdock Way, 8212-Vinay M. Suryavanshi to Oluwakemi K. Popoola and Qadir S. Fareed, $283,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Lynvue Rd., 805-Thomas and Kelly L. Walls to Amildar A. Martinez Martinez and Erika D. Rivas, $278,000.

Pritchard Dr., 541-Ronald Edward Jenkins to Pamela Long and Brian Farmer, $229,200.

MILLERSVILLE AREA

Adare Ct., 8402-NVR Inc. to Michael and Heather Collicelli, $511,690.

Evanfield Ct., 104-Willard F. and Kathy A. Passauer to Wilford and Carla Scott, $732,250.

Oak Stump Dr., 784-Patrick D. and Magaly Keene to Carroll L. and Paige M. Thumel, $530,000.

Tanager Dr., 1190-Delmar H. and Robin M. Warehime to Michael E. and Sharon K. Talbert, $420,000.

ODENTON AREA

Amber Orchard Ct. W., 2506, No. 103-Antonina A. Hoffer to James J. and Marie A. Mahoney, $247,000.

Bed Stone Lane, 1426-Winchester Homes Inc. to Craig and Brenda Cole, $607,148.

Chapelview Dr., 1319-Barbara A. and Eric Ray McMickings to Joseph A. Rose III and Lindsey E. Miller, $325,000.

Horse Chestnut Ct., 703-Robert M. and Kristen M. Scalice to Jeanne Marie Yanchulis and Robert M. McDowell Jr., $290,000.

Old Waugh Chapel Rd., 651-Bayland Inc. and Baldwin Homes Inc. to Michael L. Thomas and Tiffani E. Taylor, $604,900.

Piscataway Run Dr., 2843-David C. Deacon to Jacqueline T. and Richard J. Stokes, $317,000.

Rolling Hill Walk, 608, No. 302-Falco Nicola Benfield and Rosemary Haven to Cera Michelle Olson, $196,000.

Snow Valley Lane, 860-Jason M. and Kathleen S. Rafoth to Carlos E. and Jennifer S. Picazo, $444,000.

Sunburst Ct., 2232-Kenneth P. and Traci H. Nakagawa to Bradley P. Griffee, $340,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Chalk Point Rd., 5169-Patrick V. and Renee Power to Teresa M. Grohoski and Matthew R. Holmes, $375,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Appian Way, 103-Alvin D. and Kelly E. Stauffer to Courtney Nicole Stichberry, $309,000.

Beachwood Rd., 229-Aaron and Melissa Barta to Kyle J. Morgan, $385,000.

Bristol Channel Ct., 2911-Stephanie K. Ray Parlis to Katherine N. Massey and Eric C. Halstad, $320,000.

Cedar Rd., 1888-Teresa J. Billet to Mark Hartong, $987,000.

Creekview Ct., 97-Johnathan Ryan and Brittany Lynn West to Patricia L. Tracey, $419,900.

Deering Rd., 621-Sharon M. Clyde to Ashley Friedrich, $192,000.

Elizabeth Rd., 7813-Raymond A. Kitson to Victoria Jackson, $309,000.

Jones Dr., 7735-Pride Homes Corp. to Matthew and Adriane Luongo, $395,000.

Laico Ct., 8300-Beverly O. Haney to Jennifer Beil, $380,000.

New Freetown Rd., 7877-Aarei Corp. to John D. Lloyd, $215,000.

Park Creek Rd., 444-Deanna Feehley to Jehat and Amy Mehmetoglu, $800,000.

Powhatan Beach Rd., 719-Joshua Watson to Patti Mikeska, $271,000.

Rolling Meadow Run, 9190-Frederick M. and Mindy S. Nelson to Glenn P. and Maureen A. Stewart, $535,000.

Sunset Knoll Rd., 515-Benjamin Irving and Jenna Layne Cruzan to Corey Lee and Amber Nicole Kepner, $355,000.

Twickenham Rd., 1676-Steven C. and Thomas A. Dickson to James J. Scardina Jr., $260,000.

Willowby Run, 715-Aaron M. and Sherry M. Busciglio to Robert F. Scherba, $235,000.

205th St., 709-Amner Grijalva to Joseph Woloszyn, $215,000.

RIVA AREA

Glen Isle Rd., 2808-Tiffany M. Fenix to Patrick J. Yeager, $375,000.

Wordsworth Dr., 3203-Connie Leigh and William Lynn Wink to Kyle and Robyn Bollhorst, $615,000.

SEVERN AREA

Blackhorse Trail, 716-Lynn M. Mazzaferro to Clark and Cynthia Carpenter, $589,900.

Chalice Rd., 7894-Amy E. Anderson to Rohan Pawar, $325,000.

Colonial Park Dr., 1250-Scott J. Saras and Vicki L. Barnard to Lucas D. and Shara Russ, $597,000.

Delmont Rd., 1226-Young Su Levesque and Hui Suk Kim Levesque Bond to George Joseph Linkus Jr., $360,000.

Highmeadow Dr., 519-Sturbridge Embark Homes II Corp. to Sharron R. Davis, $481,941.

Montecristo Ct., 357-Springanne and Alexander Hammer to Raymond Wrensch, $477,500.

Noisy Note Ct., 7303-Matthew R. and Marie A. Lutomski to Todd D. and Andrea L. Johnson, $469,900.

Saint Francis Dr., 8257-Toll VII Partnership to Falecia M. Stuckey, $712,924.

Seaboard Ct., 1409-Timothy J. and Jenel Lynn Bucholz to Jeffrey and Sarah Stagg, $320,000.

Venice Lane, 7742-D.R. Horton Inc. to Jamel Lawson, $379,990.

SEVERNA PARK AREA

Boone Trail, 152-Jonathan W. and Barbara B. Landers to Brandon and Holly Mancuso Wood, $870,000.

Harlequin Lane, 509-Donald and Diane Newman to Angela L. Kokosko and R. Graydon Ripley III, $1.16 million.

McBride Lane, 446-Maartje Smulders and Job De Bruyne to Marc F. and Denise E. Sanders, $639,000.

Pine Tree Dr., 605-Ann J. Kolscher to Robert A. and Michele L. Carter, $430,000.

Sabrina Lane, 107A-Mark D. and Lillian J. Saeger to David J. and Natalie Haskell, $475,000.

Wellerburn Ave., 667-Alexander W. and Dawn S. Major to Avery Weston and Andrea Psimer, $639,000.

SHADY SIDE AREA

Hine Dr., 4924-Mark Pastrone to Kate P. Moran, $354,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Cabery Rd., 10204-Janice Fowler to Sean A. and Ashley E. Danus, $415,000.

Elmonte Woods Way, 9018-Madhusudan and Manuja Sreenivas to Keli L. Hubert, $730,000.

Forest Brook Ct., 2804-William F. and Sharon J. Grier to Vincent K. and Suemi H. Lam, $740,000.

Hallowed Storm, 4727-Tamara L. Bond to Kevin K. and Sarah C. Yasutake, $360,500.

Jonathan Rd., 2617-Joshua and Revital Curtis to Johnny and Bobeela Johnny Mammen, $525,000.

Legends Way, 2633-Richard H. and Rosanne G. Patchak to Bala Krishna Varma Chamarthi and Venkata Swathi Konduru, $585,000.

Masters Run, 11650-Dennis P. and Laurie J. Moody to William M. and Annamarie Hugel, $1.47 million.

Old Maple Ct., 2320-Mark D. and Elizabeth Dunckel Koepke to Seba Kurian and Elton Edinborough, $685,000.

Pinewick Rd., 2818-David C. Keefer and Barbara Culotta to Gloria Moon, $317,000.

Rosemary Lane, 3534-Kevin I. and Laura S. Lutts to Donna B. and Amit Raval, $835,000.

Smokey Wreath Way, 4662-John M. and Marla K. Henderson to Jermaine and Jessica Pickett, $505,000.

Vardon Lane, 2610-Fairways at Turf Valley Corp. to Vamsi Kanumuri and Nivedita Manthena, $735,640.

Wood Stream Ct., 2409-Kenneth P. and Charlene S. Mowery to Matthew W. and Shantae M. Davidson, $512,000.

CLARKSVILLE AREA

Creekside Rd., 6850-Kapil and Kajal M. Gopal to Patrick I. Mosher and Jihye Park, $725,000.

Highland Rd., 13915-James M. and Linda S. Parker to Yuxuan Hao and Jiaping Shi, $725,000.

Preakness Circle Lane, 12351-Christopher A. and Amy E. Brewster to Douglas Mitchell and Janice Alayne Cornell, $1.7 million.

White Pebble Path, 5804-Mohammad and Ayesha Naseem to Rachel D. Ludwig and Tony L. Clackler II, $735,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Dark Hawk Cir., 8523-James Michael Miller and Angela Cook to Brian and Kathleen Hayes, $472,000.

Farewell Rd., 9596-Sasha L. and David L. Morgan to Brett Jordan Schwartzbart, $411,000.

Goose Landing Cir., 8885-Victor and Sadie Happel to Jonathan Edward and Kasi Evans, $350,000.

Hobnail Ct., 9245-Daniel J. and Catherine C. O’Brien to Cynthia and Perry Anderson, $270,000.

Majors Lane, 6071, No. 2-Jennifer Kristina Short to Karen Pilo and Allyson McKenzie Cosgrove, $146,000.

Oak Bush Terr., 8400-Evan E. Naugle and Sharon Z. Zearfoss to Janelle Applewhaite, $353,000.

Queen Maria Ct., 9056-Bank of New York Mellon and Citi Mortgage Loan Trust to Kenneth and Dolores Ferber, $214,000.

Starburn Path, 6112-Charles Andrew and Gabriela Baez Beal to Evan Ryan and Ashleigh N. Hall, $345,000.

Thunder Hill Rd., 5340-David Andrew and Eileena Cheremi Garber to Chad A. Nazworth and Ryan Muffi, $417,500.

Winterfield Lane, 9233-Drury Wayne and Sujin Kim Owens to John C. and Kristen A. Burton, $485,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Bridlerein Terr., 10762-Staci C. Bradley Schmidt to Josh W. and Tracy G. Hall, $325,000.

Daystar Ct., 10310-Ernst S. Joseph to Zong Cai Chen, $250,000.

Green Mill Way, 6705-Benjamin and Myong Hee Kim to Byeongtaek Oh and Seulah Baek, $535,000.

Hawkeye Run, 6680-Gabriela J. Espinoza Carrillo to Juan Jose and Jessica M. Martinez, $292,000.

Little Sparrow Pl., 10901-Ariana Nicole Reyes Santiago and Justin Neel Oursler to Jeffrey and Abigail Shade, $421,500.

Mystic Woods Way, 6927-Xin Wang and Jin Zhao to Christopher Ryan and Claudia Morales Headrick, $639,900.

Rock Coast Rd., 10944-Greg S. and Gregory Avicola to Patricia Ann Corey, $425,000.

Snowflake Ct., 11234, No. A-14-3-Beatrice Lillian Hawkins and Kathleen Theresa Porter to Steven Michael and Linda Beth Cameron, $226,000.

Teal Ct., 5041-Virginia Lee Deutsch to Samuel J. and Jamie Modico, $445,000.

Wave Lap Way, 11612-Robert and Anita Baxter to Michael J. and Sarah M. Spliedt, $519,000.

Woodlot Rd., 5317-Robert C. and Veronica I. Hulse to Enoch Barrios and Dayli Marrero, $595,000.

ELKRIDGE AREA

Autumn Spell, 5901-David B. and Larissa Amy Gill to Richa Sharma and Vidit Tyagi, $396,000.

Bluff Point Lane, 7665-Olumide O. and Olanireti O. Onabanjo to Chantel Fern Bradley and Leslie Roy Gould, $285,000.

Ducketts Lane, 6932, No. 41-8-Ryan C. Lee to Sharon Jenkins, $242,000.

Toomey Lane, 6029-James M. and Mary W. Ducey to Ilemona Tonye and Vera Salifu, $550,500.

ELLICOTT CITY AREA

Charles Crossing, 5914-Michael J. and Erin P. Czan to Andrew Arnold, $440,000.

Falls Run Rd., 8493, No. B-Philip A. Bright to Brandon M. Rooths, $215,000.

Lee Farm Ct., 4923, No. 66-Joshua and Jennifer Sacks to Bijan and Minoo Hekmatian Keramati, $390,000.

Millers Way Dr., 2812-Jewel Greywoode to Muhammad A. and Khansa A. Siddiqui, $665,000.

Oak West Dr., 3354-Ba Mei Xie to Koudiratou Radji, $409,800.

Red Leaf Ct., 4509-Stephen and Andrea Jarosinski to Ashish Bhaskar Chandra and Swaha Pal, $665,000.

Windpower Way, 4927-Vinesh R. Pasham and Archana Chilpuri to Trisha and Brian G. Baham, $635,000.

FULTON AREA

Chase St., 11241, No. 1-Sean P. and Stephanie M. Connor to Whitney Washington, $399,000.

Grand Champion St., 7837-Daniel Joseph Bell to Amy G. and Michael L. Pratt, $855,000.

Pindell Chase Dr., 11752-Peter and Grace S. Lee to Donald E. Hatfield and Lin Zhang, $1.25 million.

GLENELG AREA

Triadelphia Rd., 14845-Scott W. and M. Asuncion Purser to Joshua Norman and Laura Joy Liberman, $800,000.

HANOVER AREA

Fairbourne Ct., 6170-Kennieth R. and Elizabeth Mitchell Mysinger to Humayun Sami and Mansoora Humayun, $385,000.

Julie Ann Dr., 6404-Datis Properties Corp. to Patricia Dix, $349,000.

JESSUP AREA

Andiron Lane, 8046-Nathaniel and Felicity Hancock to Jeremiah J. and Melissa A. Hill, $420,000.

Jacqueline Ct., 8411-Justin A. and Laurie R. Frizzell to Christopher and Virginia Suydan, $485,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Belleview Dr., 6605-Paul D. and Tracy H. Klink to Jamal Christopher and Tabatha Sparkle Hughes, $465,900.

Copperwood Way, 7043-James Michael and Deborah Anne Dulin to Alexandra L. Miller and Nathaniel J. Carter, $316,000.

Skyrock Ct., 8956-Michael J. Ryan and Silvia E. Solano to Nolan and Cynthia Pope, $312,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Adam David Way, 2326-Rhonda D. Best to Allan E. and Mina Pertman, $510,000.

Thompson Dr., 2608-William and Marilyn Barker to Robert and Jessica Muffoletto, $536,500.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 8879-Tuan Nguyen to Kelly M. Finn and Eric R. Malcolm, $315,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Berry Pl., 8318, No. 154-George Abraham and Julie Thomas Veppumthara to Jainik Patel and Vidhi Doshi, $445,000.

Cabot Ct., 9306-Colin E. and Karin L. Boteler to Carl William and Colleen Glynn Tolley, $301,000.

Delfield Ct., 10614-Donna Baker Johnson to Kimberly A. Lenet and Joseph S. Klapac, $280,000.

Helmart Dr., 7930-Marsha L. Serre to Evelia Teresa Vargas, $385,000.

Hunters Way, 10510-James William and Julie Pizor Donohue to Megan and Mark Hodgins, $595,000.

June Flowers Way, 9762-Adam B. and Jessica Yost to Gary and Debora Zuber, $463,000.

Mary Lee Lane, 8345-Marina Sotomayor to Anthony Joseph Nappo III and Sarah Lynn Kenney, $320,000.

Riverbrink Ct., 9411-Edin and Sabina Mehmedovic to Michael A. Ross and Laura E. Freeman, $265,900.

Steeple Ct., 9315-Michael and Regina Krason to Safdar Khan and Sanam Naz, $325,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Barnard Way, 12464-William Anthony and Rosemary Alabrash Engelbach to Robert J. and Gail A. Callahan, $775,000.

Old Rover Rd., 13860-Lisa A. Urban to Timothy C. and Kathleen L. Schell, $660,000.

WOODBINE AREA

Hipsley Mill Rd., 3513-John J. Lane to Lisa M. Davis, $375,000.

WOODSTOCK AREA

Folkestone Way, 10785-Grace B. Kim to Jung Ae and Jong Pil Park, $530,000.