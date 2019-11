Chesapeake Harbour Dr., 2100, No. T1-Susan E. Bell to David R. and Caryl J. Vieira, $359,000.

Edgemere Dr., 328-Bryon F. Stepp to Paul J. and Kristen Zimmerman, $405,000.

Lake Heron Dr., 1134, No. 3A-514 Phase II Corp. to Robert L. and Claire S. Andreoli, $305,000.

Muir Woods Ct., 25-Deborah A. James to Tiffaney R. Adams, $250,000.

Quiet Waters Pl., 126-Jose M. and Emily A. Martins to Steven A. Carreras, $330,000.

Severn Ave., 100, No. 604-Rick Raimond to Jerome Clark, $740,000.

Windwhisper Lane, 35-Brandon D. Kilsheimer to Marilee Miller, $455,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Bridgeport Ct., 904-Joseph D. and Elizabeth Ann Vasco to Judy Schwarz, $485,000.

Cherry Grove Ave. S., 4-James Jeffcoat to Nicholas Michael Serio and Courtney J. Moore, $370,000.

Dreams Landing Way, 802-David W. and Anne Manning to Jamie A. Kania Lloyd, $315,000.

Francis Nicholson Way, 536-Karolyn A. and Patrick H. Reid to Marcus W. Witowski Jr., $367,000.

Granada Ave., 110-Danielle McQuigg to Candace P. and John Simourian, $685,000.

Jigger Way, 2551-Robert J. Burger and Judith M. Gansberg to William Brad and Laura Anne Johnson, $406,000.

Ludlow Rd., 308-Erin Kennedy and Erin Taddeo to Michael Riley and Gloria Mishou, $294,000.

Moran Ct., 594-Charlotte M. Prado to Jose Samuel Cruz Alvarado, $569,900.

Quaker Way, 2056, No. 6-Leticia Reyes to Charles Kevin Combs, $253,000.

Riversedge Cir., 950-Francis E. and Jeffrey R. Evans to Gary Fitzgerald, $265,000.

Southgate Ave., 55-Timothy M. Dirks and Kerry A. Delaney to Brian T. and Lindsay S. Kehoe, $750,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Beach Dr., 3-Elaine T. Nagey to Kevin J. Coloton and Dominique C. Pichard, $2.1 million.

Robinhood Rd., 856-Jeremiah K. and Elizabeth Mills Dancy to Walter W. and Susannah H. Baker, $1.12 million.

ARNOLD AREA

Andrew Hill Rd., 619-Mary Carol Chobany to Seth and Marie Sill, $432,500.

Broadwater Rd., 550-Charles Kanewske to Tracey A. Kerr, $475,000.

Chautaugua Rd., 106-Troy M. Taylor to Kaitlin Leigh and Derek Marts, $610,000.

Falcon Nest Ct., 1435-Matthew J. and Rebecca A. Gannon to Spencer M. Robbins and Allison Konig, $299,900.

Oak Dr., 360-Edward J. and Jennifer G. Maher to Barbara and Theodore Kristek, $1.9 million.

River Rd., 407-Joseph D. and Jennifer L. Reale to Christian W. and Jennifer M. Lowe, $582,500.

Stevens Ave., 312-Donmark Corp. to Caroline and Patrick Gallagher, $435,000.

Whitstable Blvd., 916-Jeremiah and Kimberly A. Soto to Johan and Jennifer S. Rivera, $431,500.

BROOKLYN AREA

Camrose Ave., 214-Thomas B. Strazza and Amy K. Karpan to Melanie Anne Huggins and Patrick William Broadbent, $249,000.

Cresswell Rd., 711-MP Green Management Co. Inc. to Madina Jones Ruff, $231,000.

Manor House Lane, 5911-Trina L. Robinson to Christina Camba and William Paul Criss, $365,000.

Old Riverside Rd., 738-Ushar Corp. to Tete Kponmassi, $170,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Canal Lane, 601-Barbara Marie Stevanus to Juan Luis and Amanda Suttles Perez, $640,000.

Cutter Pl., 602-MMNST Corp. to Caitlin F.K. and Brandon P. Bartlett, $690,000.

Hazel Nut Ct., 1380-Mark and Jill Chiccini to Loy Velez Suarez, $250,000.

Little Magothy View, 1087-Thomas Payne to Justin and Ashley Reed, $385,000.

Sloop Dr., 1613-William Jones III to Tyrus A. and Anne E. Scott, $625,000.

Willow Lane, 1157-Douglas P. and Caroline F. Shapter to Paul G. and Angela M. Atkinson, $517,000.

CROFTON AREA

Bolton Lane, 2413-Brian and Caitlin Knight to Taylor and Emma Wright, $299,975.

Dana St., 1745-Midgie F. Sledge to Diane Michele Schertzer, $329,900.

Harewood Lane, 1821-Harvey H. and Rhonda M. Hirata to John W. and Rachel Stuckey, $500,000.

Lang Dr., 1814-Jamie L. Hampton to Edmond D. Guillenea and Cindy S. Cardoso, $380,000.

Medford Ct., 2449-Jamison Payne to Stanley M. and Sheba Samuel, $270,000.

Swinburne Ave., 1728-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Nigel and Michelle Ploof, $425,000.

Tupello Pl., 1912-Scott and Leslie A. Owen to Johannah Flenner, $203,000.

Weymouth Lane, 2304-Kenneth L. and Michelle M.P. Kotwas to Cheryl L. Quail, $335,000.

CROWNSVILLE AREA

Dorothy Rd., 1290-George and Thelma De La Grange to Adam W. and Nancy L. Beasley, $589,000.

Hoppa Rd., 1440-Sandra Delores Steed and Pauline Beatrice Jones to John Edward and Janine Elizabeth Bailey, $260,000.

Martins Grant Ct., 2012-William J. and Andrea S. Connor to Iftikhar Ahmad and Farzana Parveen, $725,000.

Severnview Dr., 1131-Anne Marie Hranicka to Thomas Volpe, $407,500.

CURTIS BAY AREA

Carvel Beach Rd., 163-Weston Builders and Developers Inc. to Elizabeth Le, $575,000.

Hollow Glen Ct., 1330-William J. and Debra T. Franson Lefevre to Jacalyn Carol Detrich, $286,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Howard Grove Rd., 2604-Ricky and Heather Dickens to Respicius and Christi Lee Batamula, $740,000.

DEALE AREA

Trapper Way, 707-Thomas and Martha Bagni to Katherine G. and Benjamin W. Britten, $485,000.

EDGEWATER AREA

Claiborne Rd., 130-James R. and Patricia Lewis to Kevin and Dana M. Jones, $595,000.

Galewood Dr., 211-Randolph Scott and Warna Dale Gillies to Jeffrey and Yvonne Harding, $460,000.

Havre De Grace Dr., 1734-Kevin Pollock to Madison G. Mayo Rushton, $391,000.

Londontown Rd., 415-Ronald C. Gonzalez to Alexander Shepard, $180,000.

Poplar Leaf Dr., 445-Jeremy and Angela Dover to Matthew and Elizabeth Roether, $550,000.

River Club Dr., 3906A-Matthew K. Schrader and Anita H. Pusztay to Jirayu and Frank Hart, $635,000.

Shore Dr., 1831-Roxanne Parks Griffith to Samuel Limneos, $290,000.

Welches Dr., 111-Susan Haneke to Frank T. Lowman III, $251,000.

GAMBRILLS AREA

Cyprian Ct., 720-Michael D. and Mary Ann Hinchey to John Barry and Maria Lourdes Barrozo Steckel, $810,000.

Kings Way, 417-Warren R. and Deborah J. Poe to Elizabeth A. and Roberto Buendia, $605,000.

Red Harvest Rd., 1107-Sean M. and Carrie M. McGraw to Sean and Chakea Holland, $525,000.

Winfields Lane, 1508-Howard R. and Christina L. Meinster to Joanne Christine and Robert Thomas Petty, $629,900.

GLEN BURNIE AREA

Broadview Blvd. N., 712-Shawn and Daniel Ray Coleman to Janice L. Buchanan, $217,500.

Gordon Dr., 1420-Nicholas A. and Stacey Wolf to Derek I. Schaum, $280,000.

Majesty Glane., 387-Wesley and Hailee Danielle White to Paul T. Givens, $340,000.

Oak Ave., 100-Howard T. Griffith and Jennifer M. Skinner to Janay D. Thompson, $295,499.

Phillip Dr., 1029-Duane Boswell Jr. and Samantha Robinson to Travis Jackson and Fallon Scarantino, $235,000.

Washington Blvd., 410-Matthew Anthony Housley to Joseph Alan Henshaw, $270,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 7518-Johnathan Shipp and Richard Balley to J.T. Wesley and Nichole Johnson, $289,900.

Coulbourn Corner, 1181-Justin J. Choi to Nay Tun Lin and San Thuthu Wai, $250,000.

Forest Rd., 121-BGC Services Corp. to Charles Lynch, $275,000.

Furnace Ave., 1511-Donata E. McLaughlin to Thomas Paul Perkins, $300,000.

Glen Rd., 219-Theresa F. O’Dea to Edward Rodriguez, $185,000.

Holly Ridge Dr., 7618-John William and Joseph William Principio to Carlos F. Hargett, $485,000.

Lincoln Dr., 458-Department of Veterans Affairs to Assumpta Mukabutera, $310,000.

Marley Pointe Ct., 508-Department of Veterans Affairs to Dorothy Pamela Siscoe, $392,000.

Normandy Dr., 12-Patricia M. Boteler and estate of Margaret D. Brown to Tara Brittany Cook, $230,000.

Stallings Dr., 7257-Ernest Charles and Myra Cooper to Sarah Michelle Carlson and Logan William Ewen, $320,000.

Turnbrook Dr., 7609-Ellen C. Nibali and estate of Kenneth D. Nibali to Richard and Anne Zaworski, $325,000.

Woodvale Dr., 7738-Calatlantic Group Inc. to Mary Ann Franklin, $442,540.

First Ave., 2A-Chessie Homes Corp. to Chinelo B. Ukpelegbu, $319,000.

HANOVER AREA

Allerford Dr., 1705-Lance and Jamie Norvell to Brandon G. Overall, $449,900.

Cherry Tree Rd., 2566-Michael Orie and Pamela Elizabeth Mitchell to Angelisa Plane, $375,000.

Fair Oak Dr., 7251-Debbie L. Shelton and Swindell Autry Sr. to Marvin Eugene Gaither, $352,000.

Harmans Rd., 7607-Mary Ann Neighoff and Lisa Eader to Frank and Christa Wallace, $484,000.

Maple Rock Rd., 2603-Toll IV Corp. and Arundel Preserve 10a Corp. to Ly John Fridie and Lisa Miller, $542,116.

Pangbourne Way, 1450-Joo Pil Kim to Charles and Sun Ae Lee, $336,375.

Sassafras Ct., 1210-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Royce James and Rebekah Joy Morris, $406,855.

HARWOOD AREA

Bethel Lane, 11-G. Scott and Carolyn M. Wanner to Karen K. Anderson and Rodney J. Forgette, $685,000.

JESSUP AREA

Wigley Ave., 7477-Deborah Davenport to Brian Mueller and Catrina Myers, $376,180.

LAUREL AREA

Fisher Hill Rd., 3504-Kelly Lynn Stearns to Sangnyui Tani, $359,000.

Shoal Creek Dr., 8107-Thomas N. Baker and Jane A. Putnam to Willmer B. Lopez Rosas, $333,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Charles Rd., 207-Allan and Michelle A. Reed to Matthew G. Levendoski, $343,255.

Groveland Rd., 6227-William Littleton Sr. and estate of Olivia R. Biden to Steven John and Heather Marie Shedlock, $290,000.

LOTHIAN AREA

Lower Pindell Rd., 1183-Gary T. and Karen A. Frantz to Alan Clark and Leah Kesselhon, $285,000.

MILLERSVILLE AREA

Cool Ridge Ct., 334-Mark D. and Mona L. Clookie to Matthew Todd and Kaitlyn Howse, $580,000.

Lethbridge Rd., 8235-Albert R. and Lynn W. Miller to Daniel A. and Ana C. Rivas, $275,000.

Overlea Rd., 163-U.S. Bank and LaSalle Bank to Karl L. and Jennifer Acker, $321,000.

Wagner Farm Rd., 724-Miguel I. and Michelle Camacho to Teneka Denae Dixon and Kristopher John Nieves, $505,000.

ODENTON AREA

Astilbe Way, 2029-Juanita J. Jones to Dennis J. and Doreen M. Hoyle, $250,000.

Blue Water Blvd., 2581-Summer A. Cross Ennis to Ali Khan Sadiqi and Sediqa Urfan, $293,000.

Brown Alder Ct., 2591-Donald and Nataliya Hall to James and Kayla Newport, $388,000.

Crosslanes Way, 2311-David Webb to Jacob and Victoria Sonneborn, $445,000.

Golden Aster Pl., 2791-Winchester Homes Inc. to Mark Steven and Susan Fragola Shelby, $679,504.

Kingdom Ct., 504-Clark E. and Krystal M. Morsbach to Xiaolong and Xiaofeng Lin, $250,000.

Orchard Overlook, 702, No. 104-Kenneth D. Horne and Judith Deuringer to Ethan S. Stanifer, $183,000.

Riden St., 635-Robert C. Vance to Frank P. and Heather C.N. Carter, $408,000.

Sapphire Ct., 1514-Thomas E. and Alice K. Chewning to Barbara L. Brantley, $365,000.

Spring Brook Way, 8707-Brendetta A. Starling to Justin Zachary Strassfield and Ching Lam Kwok, $295,000.

Thicket Ct., 832-Sherell Gibson to Rene Martinez and Marie Antoniette Badillo Martinez, $430,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Henry Ave., 1010-Benson E. and Kortnee R. Stewart to Andrew and Ashley Dibble, $370,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Bar Harbor Rd., 111-Ronald W. and Sheila M. Messerschmidt to Daniel Adam and Stefanie Leigh Selin, $300,000.

Bradley Rd., 1110-Dave E. and Linda L. Skoglund to Jean Tatso and Marie Ange Tanon, $242,000.

Carlean Ct., 8008-Lloyd R. and Julie A. Wright to Shane A. and Heather H. Tayner, $425,000.

Church Rd., 8433-Ronald A. Peterson to Christopher S. and Deborah L. Peterson, $205,000.

Dale Rd., 204-Beverly and John Locantore to Heather E. and Christopher J. Wiley, $365,000.

Drain Dr., 611-GWK Residential Properties Corp. to Charles M. and Barbara L. Schurman, $340,000.

Goldenrod Dr., 302-Paula Jean Underwood and Nancy Jean Kindl to Steve and Sunny Nam, $550,000.

Harlem Ave., 432-Gregory L. Conley to David Patrick and Courtney Alexandra Benson, $502,000.

Knoll Ct., 202-Clayton T. and Courtney J. Kirby to Matthew B. Mcquin and Hannah R. Cummins, $305,000.

Lorene Dr., 1247-John T. and Cheryl B. Sayman to Jason A. and Hannah R. Reed, $477,000.

Milburn Cir., 60-Elizabeth E. Retz and estate of John A. Retz to Kenneth M. and Deborah K. Bombard, $389,000.

Olivia Way, 779-Theresa Bass to Alvin F. and Ann R. Zick, $708,000.

Pine Dr., 660-Matthew A. and Anne E. Bombard to Robert and Trysta Hurley, $500,000.

Riverside Dr., 306-Alice and Stephen A. Ross to Brian J. and Amy Bernardino, $634,000.

Seneca Terr., 210-Rebecca A. Lyter to Kenneth and Amber White, $279,900.

Sutherland Ct., 7915-Alfred J. Beatley III to Steven M. and Elizabeth A. Benge, $230,975.

Wheyfield Ct., 206-Pauline M. O’Connor to Luke James Harr, $315,000.

10th St., 973-Michael T. and Brenda J. Copper to Spencer Malcolm and Jessie Elizabeth Kopp, $295,000.

SEVERN AREA

Battersea Pl., 8025-Danielle N. and Andrew J. Gonzalez to John and Shannon Smiechowski, $535,000.

Carinoso Cir., 1104-William J. and Amy L. Wahl to Ashwin and Kalpana A. Nanavati, $340,000.

Colonial Park Dr., 1227-Terry D. and Angela J. Fort to Steven D. Burke and Perla M. Ortiz, $525,000.

Cottonwood Ct., 8205-Thomas V. Peacock and Rowena M. Ravelo to Laurie M. Sisney and Belen G. Gaurino, $525,000.

Heather Mist Dr., 7949-Pamela Walker to Sima S. Pandya, $263,000.

Jacobs Rd., 8339-Cosby E. Miller Jr. to Janette Gomez Calderon, $230,000.

Long Tree Ct., 1707-Richard C. and Maria Norly Belforti to Joshua D. and Kimberly L. Coe, $370,000.

Myrtle Ave., 152-Clayton R. and Michelle L. Lewis to Amna Ali Virk and Zain Ul Abiddin, $355,000.

Riviera Dr., 8242-Frank P. and Heather C. Noda Carter to Christopher and Aubry Ann Dyakon, $340,000.

Sea Pine Cir., 1702-Hyman Lee to Justin Ocampo, $295,000.

Stream Valley Overlook, 1616-Anne Gibbens and Kurt Nappi to Humberto L. and Norma J. Caldelas, $640,000.

Wild Willow Way, 326-Patrick K. and Melissa R. Laughlin to Andrea Burns, $615,000.

SEVERNA PARK AREA

Bateman Ct., 137-Robert T. and Maria W. Buhler to John Robert and Laura Danielle Johnson, $530,000.

Dun Robbin Dr., 356-Andrew G. and Stefanie Scurti McLay to Kelly B. and Andrea W. Jarvis, $1 million.

Ixworth Ct., 476-Carla and Wilford Scott to Michael and Sarah Connor, $455,500.

Kinhart Ct., 926-Monica L. Lenear to Robert and Christine Spruill, $345,000.

Melrose Lane, 520-Christina A. Sharp to Kun Lok and Joey Wong, $260,800.

Richard Way, 584-Donald G. and Jerriann M. Wilson to Steven P. Husby and Corrie A. Boulay, $590,000.

Saint Andrews Crossover, 15-Christopher G. and Camila T. Wolfe to Matthew H. and Crystal N. Lambros, $549,000.

Tower Bank Rd., 619-Robert and Carolyn K. Broseker to Raymond G. and Stephanie L. Bauer, $959,900.

SHADY SIDE AREA

Callaway Dr., 1509-Christopher R. and Colleen M. Whitlock to John T. Grauel Jr., $245,000.

Oak Ave., 1179-Brian D. Hall to Michael A. Paddy and Brandi N. Case, $254,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in July were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Bristol Channel, 10245-Rex Duane and Signe Errebo Dahlgren to Keith F. and Debra Girard, $620,000.

Dorsey Hall Dr., 4732, No. 9-901-Rashmi Bhanot Bury to Mary Kathryn Stretmater, $189,900.

Golden Oak Dr., 12618-James L. and Carol Mead Scott to Ralph Thomas and Heather M. Zade, $925,000.

Helmwood Ct., 9862-Robert A. and Patricia L. Donatelli to Jesus Arturo and Nicole Jennifer Parrau, $485,000.

Learned Sage, 4600-Eunyoung Yang to Seokmin and Krista Soohee Kim, $375,000.

Ligon Rd., 3705-Carleen K. Warren and David Marks to Ava M. and Vernal B. Rainey, $375,000.

Morton Lane, 3315-Beazer Homes Corp. to Vijayapal R. and Sandhya Mada, $765,900.

Parrot Dr., 3855-John S. Fisher III and Harriet S. Gelles to Ravi and Aruna Maruvada, $751,000.

Resort Rd., 10520, No. 207-Vantage Condominium Corp. to Jenny Kyung Choi, $430,000.

Sheppard Manor Dr., 4626-Abbas Khademi to Hedi Krichene and Asma Ben Sedrine, $1.4 million.

Stayman Dr. E., 9114-Pedro J. Salcedo Irizarry and Sheila M. Maldonado Serrano to Lakhvinder and Rajani Ayyanki Sambhi, $490,000.

Walt Ann Dr., 3821-Lois A. Palmer to Matthew B. and Lindsay L. Teeters, $450,000.

CLARKSVILLE AREA

Ascending Moon Path, 6001-Varghese and Annie Skariah to Iweanya S. and Onyekachukwu A. Illoh, $778,000.

Gentle Call, 5958-Dawn Cermak to Sarah E. and John H. Beakes, $550,000.

Johns Hopkins Rd., 11517-Spiritual Assembly of Baha’is of Howard County to Kristopher J. and Daianna F. Starks, $460,000.

Trotter Rd., 6292-Gerard T. Dang and Dena L. Wrigley to George Kunnackal John and Melani Solomon, $975,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Billow Row, 9059-Brett A. and Natalie A. Meyers to Alexander and Rashmi B. Bury, $522,500.

Golden Bell Way, 6141-Shamim and Farhana Almamun to Christopher T. and Monica S. Gomes, $540,000.

Hickory Log Cir., 7383-Andrew J. and Nechie Rochel King to Chantal Francois, $285,000.

Lambskin Lane, 9041-RPS Solutions Corp. to Victoria Powell, $280,000.

Mellenbrook Rd., 9409-Christopher John and Laura M. Esoldo to Nathan R. and Julia G. Woodson, $488,000.

Parallel Lane, 6236-Alice T. Iskra to Nicholas D’Asto, $290,000.

Sleep Soft Cir., 7211-Eric S. Coker to Rebecca Carolyn Dove and Vince Thomas Miller, $280,000.

Tamar Dr., 6240-Rita L. Aissi Wespi and Joe Youcef Aissi to David P. Scheffenacker Jr., $309,000.

Westering Sun, 9351-Lift Capital Group Corp. to Randall Perrine and Celinda Marsh, $475,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Bridlerein Terr., 10705-Kathleen W. Vick to Omar Ann and Ya Sohna Bah, $330,000.

Columbia Rd., 4924, No. 2-Deborah Lynn Price to Malaz Mallouhi, $185,000.

Fortnight Ct., 6609-Kevin M. and Jessica R. Smith to Jeremy Robert Cole, $375,000.

Green Mountain Cir., 10850, No. 114-Brian T. Heck and Anne N. Hall to Brendan McDonald Harrigan and Patience Christine Reick, $93,000.

Hickory Crest Lane, 10605, No. 13-Ivan and Marsha Gorelik to Paul L. and Shirley Ann Salo, $448,000.

Millbank Row, 10970-June L. Tveekrem to Brandon A. and Katherine Kozubski, $355,000.

Norway Ct., 5921-John H. and Sylvia F. Waters to Basit Khan and Ghulam Sakina, $470,000.

Schoolmaster Pl., 10428-Joel S. and Carol P. Gallay to Thomas S. and Kristen L. Quade, $530,000.

Tree Swallow Ct., 6037-Sajeed I. and Michelle R. Talukder to James and Kristen Bowman, $282,150.

Winding Star Cir., 5214-Thomas and Michelle Moreno to Denesh and Shamila Kapoor, $400,000.

ELKRIDGE AREA

Altford Ct., 7124-Thomas B. and Jacqueline B. Berdan to John T. and Shannon Y. Roberts, $722,500.

Bellanca Dr., 5877-Steven Rahe and Rebecca Tolson Heggemann to Sarah Quinn, $472,500.

Butterfield Dr., 7821-Adam J. Cohen and Huyen T. Nguyen to Kayla S. Scrandis and Benjamin Minnick, $275,500.

Latchlift Ct., 6209-Richard Christopher W. and Beatriz E. Davy to Nneka N. McNeal and Damon Jackson, $590,000.

Sandpiper Ct., 6247, No. 8-Rasheeda Hardy to Grace Gavlin, $230,000.

ELLICOTT CITY AREA

College Ave., 3700, No. 202-Keoka Johona Hunter to Jason D. Hillman, $327,500.

Falls Run Rd., 8607, No. H-Bijo and Karuna Skariah to Brett Curry and Chhaya Shadra, $210,000.

Kensington Gdns., 2510, No. 102-Mary Warren and estate of Janie M. Johnson to Letitia Reuwer and Matthew Lucas, $218,000.

Lois Lane, 5812-Paul H. Shawcroft to Richard Behrman, $510,000.

Montgomery Run Rd., 8330, No. A-Jean J. Barnes to Raheel Javaid and Mariam Khalid, $189,000.

Old Hollow Lane, 7822-Jong J. Kim and Young A. Choi to Calvin Michael and Alexandra Taliaferro, $369,900.

Sunny Field Ct., 5379-Xiaoqian Chai and Yu Xia to Jason C. and Carolyn Michalski, $560,000.

Woodshire Garth, 4801-Peter Rennert and Jodi Rennert Ariev to Syed Shafi Ahamed Jaffer Hussain and Ayesha Shafeeq, $585,000.

FULTON AREA

Cherry Tree Dr., 7541-David P. Hooper and Karen Palermo to Daniel and Rebecca Kelly, $548,400.

Midtown Rd., 7664-Timothy S. Mitchell and Cheryl Mitchell O’Malley to Charles D. Leeper, $650,000.

Spring Ave., 7618-William and Frances Flowers to Kyung S. and Eric Song, $915,000.

GLENWOOD AREA

Hunt Valley Dr., 2896-Christopher F. and Anne B. Contney to Megan E. and Ryan W. Gemmell, $920,000.

HANOVER AREA

Skipton Dr., 6416-Larry T. and Larry T. Barford to Charles P. Venanzi, $411,000.

JESSUP AREA

Cheshire Ct., 8661-Jennifer L. and Timothy M. Regan to Reagan Kum Watye and Precillia Endam Werengie, $325,000.

Mission Rd., 8702-Todd A. and Mary Anne Penner to Daryell F. Royster, $314,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Carriage Hills Dr., 8747-Christina M. Campbell and Paul David Srokose to Isaac J. Yeaton and Caitlin M. Rivers, $539,000.

Early Spring Way, 9771-Rao Kavi and Usharani Vajjhala to Yuan Zhou, $340,000.

Guilford Rd., 9656, No. 4-Babak Izadpanah Kahangi to Daniel Metzger, $278,000.

Twilight Ct., 9540-Andrew V. and Janna Elizabeth Durante to Karriem and Yvonne Hopwood, $474,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2251, No. A-Richard and Lori Woods to Debra Lynn Bednarczyk, $269,967.

MULLINIX AREA

Bahner Ct., 16636-Andrew N. and Candis R. Fratkin to Sanjay and Uma S. Dua, $569,900.

SAVAGE AREA

Washington St., 8930-Daniel J. and Stephanie M. Miller to Kaitlyn N. Rooney, $375,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Breamore Ct., 9330-Stephen J. and Rachel A. Swatkoski to Justin T. Brown, $325,000.

Chaucers Ridge Ct., 11229-Lauren E. Black to Jack Truman Wallace Jr. and Susan M. Chagrin, $697,000.

Glendower Ct., 9653-Mark Christopher and Sondra Louise Knox to Christopher and Tailor Knox, $290,000.

Hitching Post Lane, 9185, No. J-Esteban Calderon to Paul T. and Kathy K. Chin, $170,000.

Johns Hopkins Rd., 10701-Jeffrey N. and Saradarie Kromer to Grace Hyang and Anthony T. Morkre, $440,000.

Patuxent Overlook Dr., 9618-Development Partners Corp. and Cornerstone Homes Inc. to Phu Quang Hoang and Anh Thi Kim Nguyen, $595,000.

Spratley Ave., 9670-Warren J. and Rita Palmer to Ebunoluwa and Jonathan Akinduro, $450,000.

Vintage Earth Path, 8640-Marwan and Sandra Hishmeh to Denish J. and Kinjal D. Patel, $670,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Julia Manor Way, 13545-Won H. and Jenny H. Choi to Li Hua and Shaoyong Yu, $900,000.

WOODSTOCK AREA

Evening Dew Dr., 2906, No. 62-Thomas J. and Marcella M. Tiffany to Francis J. and Carolyn M. Frodyma, $490,000.