Catrina Lane, 3111-Peter John and Kendra Susan Houghton to Stuart A. and Rebecca Nakashima Crust, $590,000.

Gemini Dr., 1231, No. H-Henry Radzikowski II and Dana Bukenova to Matthew L. Soffer, $186,900.

McKinley St., 1207-Fiona L. Saunders to Taylor Rose Erwin, $305,000.

AD

Riverwalk Dr., 3104-Donald L. and Jennifer Boivin to Ellen P. O’Boyle, $490,000.

Silverwood Cir., 7, No. 2-Darrell Noyes to Barbara M. Smith, $180,000.

AD

Timber Creek Dr., 1034-John E. and Margaret W. Gorman to Hasan M. Suyabakan, $385,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Archwood Ave., 124-Cynthia K. Vito to McShane W. Glover, $575,000.

Cape Saint John Rd., 314-Gregg A. and Julia H.G. Herbert to Brett and Nicole M. Ellis, $610,000.

Cherry Grove Ave. S., 18-Larry W. and Brynn E. Hooper to Kemp W. and Deborah L. Hammond, $755,200.

Crisfield Way, 703-Yifen Liu Chen to Mercy N. Ajani and Temitope S. Okpebho, $588,000.

Good Harbor Rd., 809-Latoya Pinsuwan to Paul N. Decker Jr., $225,000.

AD

Harbour Heights Dr., 17-Donald V. Fletcher and Lynsey M. Woody to Georges N. Labaki, $302,000.

Hill St., 12-Thane A. and Susan G. Young to Anne R. Sanda, $500,000.

Point Lookout Cove, 2604-James Michael O’Connor and estate of Anita J. O’Connor to Marilyn Kardon Levinger, $389,000.

AD

Roydon Trail, 1708B-Sherry F. Krum to Joseph Christopher and Heather McKay Bowes, $465,000.

Woods Rd., 1818-Bruce G. and Kincey B. Potter to Richard E. and Michelle C. Grodsky, $960,000.

ARNOLD AREA

Bay Green Dr., 538-John M. and Jessica G. Moran to Paul A. and Paige D. Skrickus, $540,000.

Century Vista Dr., 453-Simeon N. and Marcy S. Klebaner to Roy L. Gertz, $290,000.

Glen Oban Dr., 151-Richard M. and Marcia A. Feliciano to Thomas Jefferson and Joy Elena White, $985,000.

AD

Oakland Hills Ct., 613A-J. Richard Jablin and estate of Linda P. Jablin to Josh Robertson, $137,000.

Stockton Lane, 109-Arthur Lee and Angela Smookler to Stanley K. A. and Julie Walls Dana Forbes, $650,000.

Whitstable Blvd., 919-Brandon Todd and Betty Helms to Casey W. and Grace K. Davies, $434,999.

BROOKLYN AREA

Christian Rd., 407-Daxiang and Tong Zhang to Adrian Brown and Sheena Williams, $270,000.

AD

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Pl., 1501, No. 4-202-Mary E. McGrain to Carole H. Buchsbaum, $315,000.

Hilltop Dr., 1224-Brian C. Towns and Gail V. Griffin to Tiffany M. Dean, $400,000.

Ramblewood Dr., 1174-Roger V. and Christina E. Barth to Jonathan Andrew and Caroline A. Haubrich, $395,000.

AD

Shadyside Ct., 1008-Jason A. Spitzer to Amanda Lane Smith, $360,000.

Wintergull Lane, 229-Christopher and Erin Vandagna to William Nelson Henson Jr., $375,000.

CHURCHTON AREA

Carvel Dr. W., 5606-United Bank to Richard J. King IV, $255,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Dr., 2195-Jessica E. Beck to Colin Thomas Wilson, $205,000.

Brice Ct., 1689-Alexander A. and Kelly McElhattan Pavlov to Tiffany Bartels, $229,900.

Dog Leg Ct., 2509-Max W. and Paige M. Venker to Samuel M. Almonte and Glenys A. Taveras Brito, $335,000.

AD

Flatwood Ct., 1438-Dorothy Mae Miller and Lisa Marie Shoemaker to Yahaira Vasquez Santos, $250,000.

Gaffney Ct., 1707-Jason B. and Stephen K. Nalley to Elliot Terral and Brandy Michele Henderson, $278,000.

AD

Nantucket Dr., 2455-Sean T. O’Connor Jr. to Janeale A. Gottlieb George, $262,000.

Shreve Ct., 1008-William Lance and Jennifer Joy Hatzfeld to Paul and Sarah Thompson, $359,900.

Wentworth Dr., 2481-Mark H. Gass to Raquel Nicole Neal, $220,000.

CROWNSVILLE AREA

Mountain Rd., 423-Martha and John V. D’Onofrio to Carol Thomas, $538,000.

Tailwind Ct., 1216-Carolyn S. Stemple to John V. and Martha B. D’Onofrio, $725,000.

CURTIS BAY AREA

Seaside Ct., 7897-Ellen Meyers to Terence Y. and Katherine M. Williams, $250,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Beards Point Rd., 3109-Jay and Tammi M. Bell to Nicholas Heim, $350,000.

AD

Saint George Barber Rd., 970-Larry S. Gage to Susan Polm, $600,000.

AD

EDGEWATER AREA

Brezina Pl., 3203-Patricia Joan Beall to Phillip Paul and Marina A. Sandlin, $425,000.

Claiborne Rd., 111-John H. and Victoria L. Blankenship to Lindsey Radtke, $418,000.

Linden Ave., 110-Scott G. Logan and Jung Im Kim to Emily B. Krulewitz and John M. Havener, $485,000.

Millhaven Ct., 18-Donald J. Morrissette to Tanya Wu, $320,000.

Shore Dr., 1335-Mary R. Arthurs to Carolyn L. Hallowell and Michael E. Sanders, $365,000.

Seventh Ave., 3673-Laura and Michael Kelty to Alena K. and Daniel B. Mosier, $334,900.

GAMBRILLS AREA

Chapel Lake Dr., 2606, No. 305-Margaret R. Cutter to Therese Sekellick, $215,000.

Gambrills Rd., 324-Jason Conwell and Michelle L. Herold to Maklin Vaquerano Amaya and Kenensind Y. Turcios De Vaquerano, $264,000.

AD

AD

Summer Hill Dr., 977-Yvhan Santiago and Nirka E. Silverstry to Robert Allen Kerry, $403,000.

Witchhazel Cir., 1547-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Richard Bernard and Tiffany Q. Fortune, $450,000.

GLEN BURNIE AREA

Arbor Dr., 417-Barbara A. Chaney and Teresa M. Stevens to Anthony and Teri Morris, $310,000.

Bosley Ct., 8042-Gregory J. Brown to Nar Nar and Ho Ching Yung, $213,000.

Candle Light Lane, 244-David G. and Chelsea R. Hintze to Malia C. Johnston, $175,000.

Covington Ave., 8001-Brian Rupp to Malcolm A. Hosten, $225,000.

Foxtree Dr., 206-Patricia Richert McGinn to Kaitlin Krejcik, $250,000.

Luther Rd., 402-Gregory Holsey and estate of Carol A. Holsey to Augusto C. Coello Acosta and Maria A. Munguia Cullen, $232,000.

AD

Newfield Rd., 511-Jo Ann L. and Samuel S. Veit III to Brian R. and Dawn M. Birner, $275,000.

AD

Olen Dr., 208-Alan and Joyce Porterfield to Chang H. and Dawn Yi, $455,000.

Quail Ct., 7964-Aretha E. Perry Hines to Lisa D. and Warren V. Zinck, $212,500.

Rowe Dr., 1414-Y.S. Homes Corp. to Juan Carlos Izquieta Rodriguez, $310,000.

Shetlands Lane, 411-Chameleon Properties Corp. to Oscar I. Mansilla Palencia and Cenelia M. Cabrera Madrid, $310,000.

Wicklow Rd., 212-Estate of Linda Towell to Melissa Baxter, $215,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 7567-Gilbert Ellis Champion to Lucia Martinez Linares and Judith Nava Martinez, $299,980.

Channel Dr. N., 732-Scott M. and Cynthia M. Shelton to Joel A. Martinez Ortiz, $469,900.

Dale Rd., 809-Marie C. Hall Hager to Randolph Grant III, $235,000.

Heritage Crossing, 6933-Rachael and Justin Weston to Matthew Longo and Christina Rusan, $450,000.

AD

Isted Rd., 1414-Reese Properties Corp. to Martha Bonilla, $236,900.

Lansing Rd., 1714-Reese Properties Corp. to Sara A. and Brian Scott Motz, $249,000.

Meadowgate Cir., 8107-Jitendrakumar and Sanjay Modi to James L. and Barbara A. Grant, $499,900.

Mountain Rd., 104, No. 3A-Charli A. Aldrich to Scott Douglas, $112,000.

New Jersey Ave. NE, 621-Erica L. Frederick and Stephani Nicole A. Leota to James Christopher and Aftan L. Oreal Sylvester, $272,000.

Rain Water Way, 303, No. 301-Jirair and Hrair Yousefian to Ricardo R. Alacan Colon, $175,000.

Timbercross Lane, 7678-John H. and Jamie L. Nussle to Tyler Little, $314,650.

HANOVER AREA

Beaver Dam Ct., 1508-Gene L. Mitchell Jr. and Sarah J. Ames to Andrew P. and Erin M. Kwiatkowski, $482,400.

Dorchester Woods Lane, 7250-Shareka L. Robinson to Melissa and Henry V. Teage, $377,490.

Fairbanks Dr., 1403-Charles R. and Yong M. Darby to Olumuyiwa Babatunde Raji, $323,900.

Ironwood Lane, 1035-Liliana Alvarado to De Ron and Kiara Graves, $384,000.

Stoney Run Dr., 7550A-Beatriz E. Friedl Gonzlez to Faith Baker, $306,000.

LAUREL AREA

Bitterwood Pl., 3408, No. G201-Camille A. Stanchick to Jerry M. Hamilton Sr., $214,000.

Lindenwood Dr., 3447-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Thelma Jones, $245,000.

Piney Woods Pl., 3515-Damien Rafeal Morris to Audrey Wood Grip, $220,000.

Spadderdock Way, 8305-Russell Davis and Marybeth Duvall to Paul K. Woode Jr., $263,500.

Sycamore Ridge Rd., 231-Clinton R. Davis to Rachel Cay Gibson and Sebastian Augusto Pinto Cornejo, $278,500.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Hampton Rd., 205-James E. and Donna M. Alexander to Onelia M. Villafuerte Miranda and Ramiro Aguilar Orellana, $325,000.

Maple Rd. E., 724-Edward L. and Debra Lynn Windsor to William E. and Kathleen O. Busch, $340,000.

Shipley Rd., 440-Jerzy and Bogumila Smolen to Nicole R. Boyer, $316,000.

MILLERSVILLE AREA

Dogwood Rd., 279-Alyssa R. and Richard A. Wiles to Betty Jane Miller and Micah Jane Elizabeth Neese, $400,000.

Green Aspen Ct., 362-Daniel Walter Stone and estate of Jack I. Stone to William J. and Katherine S. Cooney, $460,000.

Old Orchard Cir., 471-Mark and Amy O. Lawrence to Mark J. and Kim E. Vickerman, $870,000.

NORTH BEACH AREA

Boston Ave., 7025-Daniel M. Wagner to Susan Fevre, $390,000.

ODENTON AREA

Benoli Ct., 1634-Larry D. Tyler Sr. to Nnaemeziem and Chiamaka Joy Onuoha, $365,000.

Camelia Ct., 1919-Cathryna P. Nieves Brown to Anum and Sara Ali, $269,000.

Country Oak Dr., 8807-Joann Finley to Todd W. Stanzione and Lea H. Jaspers, $555,000.

Gatehouse Lane, 306F-Randy Bishop to Christopher K. Wilmoth, $189,000.

Moonglow Rd., 600, No. 103-Adam and Sarah Perenchio to Michayla K. Sommer, $187,000.

Pinecroft Ct., 2007-Ernest R. and Patricia Cardwell to Latanya Armanetta Wilkins, $300,000.

Snow Valley Lane, 864-MLV Properties Corp. to John and Anne Lehan, $460,000.

Turnstile Lane, 3021-Jeffrey and Valerie Cochran to Vernon R. and Elizabeth L. Sanford, $540,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Owensville Rd., 217-Coleman V. and Bridget S. Ruiz to Joshua and Kimberly Hyland, $620,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Art Hall Lane, 3217-Mark A. and Donna D. Facciani to Ann McCoy, $485,000.

Bodkin Ave., 8399-John M. and Janice D. Tores to Angela N. and Charles G. Healy, $303,674.

Charles Ct., 7913-Karmen Ann and Jeffery Paul Hice to Frederic C. and Karen M. Harwood, $280,000.

Drum Ave. S., 202-Pro DM Properties Corp. to Kyle G. and Katie E. Bodenhorn, $454,000.

Glen Rd., 221-Stephen Gondry and Emily Jean Stephens to Jack K. Drexel, $365,000.

Hickory Nut Ct., 343-Gregory W. and Tara L. Boomer to Sharon Butler, $230,000.

Houlton Harbour, 8612-William Boyd and Sandra Dee Showalter to Katelyn A. Badwak, $240,000.

Kurtz Ave., 2018-Gregory and Molly Sparhawk to Tuan Hong and Martha Ellen Nguyen, $515,000.

Maywood Ave., 8039-William Nazarenus to Timothy Aaron Cutcher and Jessica Rose Nauman, $276,000.

Outing Ave., 7848-Denise K. Basil to David I. and Cynthia A. Gonzales, $415,000.

Riverside Dr., 385-Michael P. Cashen to Alba I. and Jorge F. Mejia Viveros, $240,000.

Woodlawn Ave., 7770-Matthew P. Edwards to Hilda D. Velasquez and Sandra Marquina, $270,000.

SEVERN AREA

Barnett Ct., 1731-Jose R. and Barbara Lozada to Kendrick Sylvester Funches, $229,900.

Calm Stream Bend, 8324-Dustin E. and Carrie A. Moon to Robert E. and Crystal L. Borys, $594,000.

Cowsill Dr., 1412-Utz Enterprises Inc. to Garth William and Lisa Kristine Abarr Lamonte, $550,800.

Ellen Ave., 164-Hwon B. Pak to Joseph and Sarah E. Cox, $355,000.

Jennie Dr., 774-Ria Fox to Leonard R. Damron, $330,000.

Lexington Dr., 8511-Matthew Gonzalez and Kevelyn L. Feliciano Moya to Vaughn Alexander Jackson and Stephanie Wallace Pearre, $465,000.

Riviera Dr., 8252-Rockhill Ventures Corp. to Ryan A. Compton, $335,000.

Sicily Lane, 1139-D.R. Horton Inc. to Bikram Dangol and Christina Shrestha, $346,605.

Statesman Ct., 1854-U.S. Bank National Association to Martin Wirtz, $249,000.

Westbury Lane, 7950-Charles C. and Althea M. Jackson to Mark A. and Bridgette Clarke, $420,000.

SEVERNA PARK AREA

Balsam Dr., 301-Robert and Christina Thomas to Michael G. and Jamie M. Sullivan, $510,000.

Cheshire Rd., 218-George B. and Pamela M. Riley to Alexander Robert and Colleen Elise Mennie, $610,000.

Fernwood Dr., 315-Jeffrey D. Kirkendall to Sarah H. Khan, $523,000.

Madary Rd., 19-Andrew V. Mann to Travis A. and Kelsey S. Guthrie, $339,000.

Norfolk St., 316-Sean and Nicole Jones to Ian and Anna Gunn, $429,000.

Point Somerset Lane, 95-Joel and Judith D. Litzky to Steven Thomas and Stephanie Buchman Murphy, $1.62 million.

Saint Ives Dr., 23-Kasa Corp. to Jennifer Lynn Schlegel, $695,000.

Sycamore Rd., 208-David E. and Barbara J. Harris to Richard Allen and Alyssa Wiles, $410,000.

Wye Oak Ct., 136-David A. and Sandra T. Schachter to Miriam Bialik and Nikaj Stefan Van Wees, $455,000.

SHADY SIDE AREA

Hawthorne St., 1305-David J. and Leigh Rau to Duncan H. and Camilla Bergin Rhodes, $301,500.

Spruce Ave., 1216-Diana Marie Freethey to Wade Robert and Kaitlyn Colleen Forster, $279,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Arsenal Rd., 4715, No. 40-Ramakrishna Kodali and Srikavya Kancharla to Joseph and Julie Yi, $420,000.

Blue Barrow Ride, 4234-Robert F. and Lisa A. Bote to Donald M. and Kristen L. Davis, $550,000.

Carrigan Dr., 10053-Mark Abernathy and Tammy M. Lloyd to Danielle and Philip Feurtado, $495,000.

Congressional Ct., 10316-Andrew T. and Laura L. Kenny to Gurminder S. Mohil, $685,000.

Dunleer Rd., 2735-Thomas C. and Jill K. Reese to Sanmukhbhai P. Patel, $735,000.

Fragile Sail Way, 4081-Timothy and Katie Stephen Walton to Alyssa K. and Joseph K. Galaro, $455,000.

Gray Rock Dr., 3655-Simone Marlene and Victor Allan Martinez to Saumitra and Samarpita Das, $500,000.

John Eager Ct., 10313-Kenneth R. and Christine A. Hendershot to Prakash Srinivasan and Susham Ingavale, $633,000.

Manorhill Lane, 4604-Laura Landstra and Francis D’Aurora to Gregory and Christie Blake, $704,334.

Northfield Rd., 9109-Douglas W. and Annie M. Herbert to Ronald H. and Erika Lee, $590,000.

Resort Rd., 10520, No. 202-Vantage Condominium Corp. to M. Alexandra Hepler, $441,930.

Saint Johns Lane, 3631-Brian T. and Elizabeth A. Wysocki to Stuart D. and Yan X. Vannostrand, $500,000.

Tiber Ridge Ct., 9092-Ferhan Merali and Alia Mullani to Muhammad Asif Shahzad Khan, $618,000.

CLARKSVILLE AREA

Great Star Dr., 5900, No. 208-Shasahan Pohardeenshahib to Suemeng and Jules Sabenorio, $327,500.

Macbeth Farm Lane, 12823-Kenny W. and Henrietta L. Kan to Suresh Basnet and Reha Pokharel, $1.36 million.

COLUMBIA (EAST) AREA

Dartmouth Rd., 9426-Lisa A. Horton to David R. and Cynthia A. Desrochers, $450,000.

Downdale Pl., 6670-Andrew R. and Carol I. Diener Plummer to Genevieve Wilson and Matthew Creviston, $425,000.

Farewell Rd., 9449-Marc O. and Lauren B. Wenson to Jonathan Eng, $360,000.

Macomber Lane, 9454-Pedro F. and Humberto M. Doldan to Tanganika and Wei Yu Chen, $369,995.

Millwheel Pl., 5617-Brian Patrick and Jennifer Anne Kline to Rhonda and Timothy Jackson, $439,900.

Phillip Dorsey Way, 9101-Vivian and Thuan Q. Pham to Timothy Michael and Jennifer Lacy Regan, $525,000.

Pushcart Way, 9806-Michael D. and Amber J. Haslinger Wilson to Andrew J. and Sara Elizabeth Guilford, $424,900.

Silver Trumpet Dr., 8312-Leah Conover to James Eric Ford and Abigail M. Springer, $305,000.

Starburn Path, 6141-Michael D. and Penny Malone to Minzhi Liu and Lei Wang, $310,000.

Three Apple Downs, 6209-David and Roy J. Wang to Jonathan Cantor and Sarah Miller, $525,000.

Thunder Hill Rd., 5860, No. A4-Fouad A. Issa to Saeeda Latif and Brian Patrick O’Donnell, $120,000.

White Mane, 5392-Anuj and Abhay Uppal to Jorge Rodriguez, $290,000.

Yellowrose Ct., 5724-Brandon I. Bryan to Ayo Obi, $280,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Barnwood Pl., 5812, No. 8-Leonard H. Berkowitz to Rhonda Deshawn Wells Wilbon, $285,000.

Bright Plume, 6392-George C. and Catherine Sarkis to Jean Pierre L. Casseus and Marie Claudette Sylvain, $435,000.

Centre Stone Ring, 6277-Charles Bogner and Allan D. Adelman to John R. and Claudia C. Johnson, $375,000.

Fallriver Row Ct., 5432-Saumitra and Samarpita Das to Ryan A. Waldt and Samantha Stolarz, $255,000.

Green Mountain Cir., 5009, No. 1-Natalie H. Samuel to Yong I. Park, $130,000.

Hesperus Dr., 5130-Nichole Joy and Jeremy H.F. Sykes to Beant and Jagmohan Singh, $370,000.

Lightfoot Path, 5248-Roscoe D. and Marci Jane Sam to Zhorro S. and Galia Nikolov, $389,900.

New Country Lane, 11838-Carolyn Jane Finley and Bridgett T. Wims to Devasya Kalampnayil, $260,000.

Ring Dove Lane, 5479, No. D-5-12-Hamid Shirazi to Judy A. Rocco, $345,000.

Stonegate Lane, 11775-Ali and Kyeshea Bashir to Mehar C. and Satya Thakur, $310,000.

Tarkington Pl., 5355-Tyler Henry and Hoi Yee Lam Tom to Brittany McCord, $395,000.

Trotter Ridge Ct., 6113-Napoleon P. and Gloria C. Roux to Kevin C. Zhang and Stephanie S. Dai, $800,000.

Wave Lap Way, 11604-Lawrence M. Stout and Deborah H. Salles to Corey and Jessica Butler, $489,900.

Winding Star Cir., 5200-Dong Y. and Sung S. Han to Yuhua and Qiong Guo, $372,000.

ELKRIDGE AREA

Arbor Way, 6341-Kevin L. and Melissa A. Wilson to Jacob and Katie Jennifer, $357,000.

Daniel John Dr., 7102-Ramon Ortiz Rodriguez and Yazmin E. Rivera Velez to Justin Allen Wilkins, $320,000.

Darby Downs, 7250, No. J-Susan M. and Steven M. Heyman to Tania T. and Diane C. Arabian, $245,000.

Ducketts Lane, 6386, No. 3-3-Kerri Bentkowski to Amandeep Kaur, $240,000.

Gardenview Dr., 7308-Gary A. and Elizabeth A. Anderson to Paul Joseph and Allison Parrott Grochmal, $580,000.

Little Brook Ct., 6925-Karl R. and Jane R. Breitenbucher to Kyra L. and Nathan J. Rollins, $531,000.

Montgomery Rd., 6394-Sean J. and Ashley McCurdy to Wigberto Hernandez Falcon and Keishla N. Laguer Torres, $425,000.

Quidditch Lane, 7833-Megan Elizabeth Garber and Angel Luis Velez Rivera to Joy O. Odibi and Doris A. Tsekiri, $395,000.

Rowanberry Dr., 6011, No. 11A-Michael and Carey Wilkerson to Maikol A. Herrera and Leidy Duran, $230,000.

Station House Rd., 7109-Ripson Georgy and Christalla Susan Thomas to Mahesh Singh, $299,900.

Water Oak Rd., 7150, No. 253-Brett A. Siefers to Maurice Vernon Shaw, $300,000.

ELLICOTT CITY AREA

Bonnie View Ct., 4846-Joseph N. Skinner Jr. to Elizabeth Griggs Whiteman Woodruff, $435,000.

Brightlight Pl., 7950-Fereidoun and Minoo Milanizadeh to Farrukh Bashir, $345,000.

Charles Crossing, 5969-Samuel Velez and Frances M. Maldonado to James E. and Kelli K. Davies, $445,000.

Halcyon Ct., 3240-Eun Ha Choi and Tae Suk Kim to Nagesh and Kalyani Akula, $401,000.

Hockley Mill Dr., 3011-Srinivasan Neelamegam and Bhargavi Sankaran to Santhosh Jayabalan and Keshavi Santhosh, $478,000.

Lodi Lane, 4900-Glenn N. and Rhonda Brown to Pawan Kumar and Darshana Bai, $781,500.

Montclair Dr., 2819-Montclair Drive Corp. to Craig R. Combs, $595,000.

Montgomery Run Rd., 8377, No. B-Jamie Lee to Rena L. Shooman, $215,500.

Oak Forest Dr., 2182-Justin and Tarah Bowen to Rohit and Shilpi Agarwal, $616,000.

Rawcliffe Ct., 4907-Bryan and Amanda Olias to Mark E. and Kristina Renee Hall, $575,000.

Soapstone Trail, 9802-Myounghee Lee and Stephen Lee Yu to Narinder and Poonam Bahri, $800,000.

Sunnyside Lane, 2717-Madhusudana Narayanareddy and Prasanthi Palle to Nallathambi Ragunathan and Kowsalyadevi Nallathambi, $500,000.

Woodloo Dr., 8125-Rosemary Glusick to Tai San and Tlaisi Zawkhai, $395,000.

FULTON AREA

Morris St., 7520-2-Aaron Priest and Yung Sheng Tsui to Thomas W. and Oglivia H. Abernathy, $510,000.

Pindell School Rd., 7031-Jonathan E. Studdard to Ronald J. and Cynthia Y. Gula, $2.29 million.

Tilghman St., 7740-Daniel H. Kim to Angela Kim Lee, $690,000.

GLENELG AREA

Kennard Dr., 13855-Michael C. and Carolyn P. Fluharty to Noel Philip Cervino and Molly Hope Silber, $762,500.

GLENWOOD AREA

Cattail Oaks, 15517-Stacey Maisel to Eric and Jacqueline Hoover, $715,000.

Shady Lane, 3408-Joseph Luke and Patricia Palombo Sellers to Brendan and Bayley Mumford, $485,000.

HANOVER AREA

Holly Marie Rd., 6431-Chul Hyung and Jung Sook Kim to Christopher and Jordan Monaghan, $475,000.

Summer Haven Lane, 6211-Gloria Moon to Francis Kuzhippallil and Aleese Francis, $585,000.

HIGHLAND AREA

Lime Kiln Rd., 12908-Pratibha Kumar to Mohammed R. and Laila M. Chowdhury, $1.2 million.

JESSUP AREA

Willowwood Way, 8901-Douglas L. and Jacklyn M. Dustin to Harold Timothy and Joanna Knox Yoder, $310,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Blue Sea Dr., 8810-Andrew H. and Paula T. Baldwin to Kyra E. and Robert W. Soos, $428,000.

Donleigh Dr., 10229-William R. Gretsch to Scott D. Valenta, $370,000.

Hidden Cove, 7359-Kiritkumar C. Yagnic to Teferra Teklemarkos and Genet Teferra, $409,000.

Moving Water Lane, 9007-Aaron M. and Jennifer R. Jablonowski to Yen N. and Chinh N. Tran, $315,000.

Rain Flower Way, 7565-Moises Figueroa and Kaisha Gonzalez to Ashley Chaffin and Andrew Engles, $312,000.

Weather Worn Way, 7615, No. B-Robert Haupt to Margaret Liming, $188,000.

MULLINIX AREA

Lady Camarin Ct., 16001-Mark D. and Mary E. Folsom to Nicholas Deane and Leila Renee Rundell, $625,000.

Twin Arch Rd., 429-Mid-Atlantic Loans Corp. to Maureen Yonker, $325,000.

SAVAGE AREA

Savage Guilford Rd., 8460-James H. Bratten to Sarah Rose Myers, $417,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Brewington Lane, 9232-Douglas and Holli Tucci to Brady F. Lindemon, $350,000.

Crestview Lane W., 10777-Kenneth E. and Susan M. McPherson to Travis Brent and Faith Maya Pilecki Hudson, $465,000.

Glen Hannah Dr., 10763-Ronald A. and Shirley A. Stetser to Patrick John and Kendall Spera Douville, $305,000.

June Flowers Way, 9762-Adam B. and Jessica Yost to Gary and Debora Zuber, $463,000.

Mirror Lake Way, 8801-James W. and Gayle L. Pryde to Marie Ngom, $572,500.

Scaggsville Rd., 10567-James L. and Angela J. Hawkins to Daniel and Leila Whall, $544,536.

SYKESVILLE AREA

Route 32, 1923-Richard D. and Connie M. Blair to Janice L. Miller and Marjorie L. Leonard, $440,000.

WOODBINE AREA

Doe Hill Ct., 15320-David E. and Karen S. Johnson to Dale C. and Allison H. Hopkins, $765,000.

WOODSTOCK AREA

Browns Farm Rd., 10618-Leslie A. Martinelli to Richard T. Ellis, $530,000.

Hillingdon Rd., 10648-Jean Signy and Carline Adrien Nicolas to Sachin Gopalakrishna Menon, $573,000.