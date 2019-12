Boucher Ave., 807-Stephen and Carol Wass to Steven Y. Durkee, $1.37 million.

Cedar Ridge Ct., 1010-Jennifer M. Thompson to Ivaylo K. Dimitrov and Sarah B. Leming, $234,000.

Edgewood Green Ct., 16-Geoffrey M. Christhilf to Patricia Ann Sharpe, $258,000.

Groh Lane, 106-Riley & Riley Inc. to Collin Bridgins and Alyse Lewnes, $464,900.

Mooring Point Ct., 14-Nancy A. and Robert A. Higgs to Markus Moore, $360,000.

Silverwood Cir., 14, No. 12-Carol Marie Van Epps and John Bell to Celeste and Cristofer Cafiero, $180,000.

Tyler Ave., 1024-MJRJ Propertiers Corp. to Fidel Diaz Vasquez and Dina Maricela, $405,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Berth Terr., 2813-Nancy Beard and John Scholle to Denise Adele Alston, $288,500.

Captain John Brice Way, 617-Michael Breslin to Carly and Jon Gasior, $395,500.

Coachway, 890-Jeffrey and Cynthia C. Conley to Xavier and Alexandra G. Hughes, $940,000.

Gov Thomas Bladen Way, 2024, No. 203-Kimberly C. Seifert Kennedy to Jason T. and Rebekah Lynn Whitley, $229,900.

Harbour Heights Dr., 96-Thomas and Margaret Murphy to Lisa A. Brown, $279,900.

King George St., 266-Alexander T. and Ilea N. Balasco to Christopher W. and Margaret S. Lynch, $970,000.

Munroe Ct., 5-Clayton W. Bartel and Margaret Keith to Kyle and Randall Dick, $640,000.

Poplar Ave., 1109-Kevin E. and Jennifer A. Grizzle to Tucker and Susan Braddock, $825,000.

Scotts Crossing Ct., 2159, No. 202-Victoria C. Niedenthal and Stanley J. Jasinski to Dashirl Daughtry, $270,000.

Second St., 4-Eric A. Ruby to Carlos W. Lopez Bonilla and Gloria Yasmin Escobar Flores, $415,000.

ARNOLD AREA

Cove Terr., 641-Craig N. and Susan S. Bauer to Christopher and Lisa Blanchet, $760,000.

Quaker Ridge Ct., 598-Christopher B. Conway to Tamara Henson, $297,500.

Schoolers Pond Way, 410-Yasmeen Abbasi to Porscha Evans and Robert Troupe, $595,000.

Ternwing Dr., 290-Renee and Michael Blimmel to Walter A. Alvarado Benitez, $244,000.

BROOKLYN AREA

Park Rd., 5700-James T. and Kathy A. Durm St. Amant to Ian Robinson, $259,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Aqua Ct., 941-Joshua and Laura E. Girton to Andrew V. and Bethany N. Mann, $455,000.

Carvel Rd., 5-David D. and Cynthia A. Belt to Marc and Nicole Schwartz, $860,000.

Homewood Rd., 1645-Gerald J. and Kimberly S. Comeau to Lucinda T. Montgomery and Christopher W. Simmons, $680,000.

River Rd., 1701-Gary L. Baillio and Ellyn R. Hanger to Michael Millen and Mary Celeste Sullivan, $975,000.

Shot Town Rd., 1490-Ali and Rebecca Deyhim to Ming Jer Lee and Jou Cheng Chen, $720,000.

Sun Valley Dr., 1055-Christopher M. and Christie L. Hennigan to Brian J. and Jennifer L. Parkhurst, $380,000.

Wintergull Lane, 231-Bradley D. Kirkes and David A. Camorali to Mark Rando, $415,000.

CHURCHTON AREA

Essex St., 5608-RBR Investments Corp. to Yevgeniy Lepley and Hilary J. Sacks, $259,900.

CROFTON AREA

Airy Hill Cir., 2504, No. 1A-Devin Hadlich to Paul Clagett, $177,500.

Christa Lane, 1402-Glen and Andrea Brumbach to Carlos Medrano and Jennifer M. Nading, $625,000.

Dryden Way, 1602-Richard H. and Jodi M. Distad to Amy Kim Willmarth and Gloria Lee Larese Casanova, $282,000.

Hightee Ct., 2414-Yuanhong Wang to Rebecca H. and Casey G. Willis, $469,900.

New Windsor Ct., 1629-Anum and Sara Ali to Henry E. Garcia Tzoc and Julia Bonola Tapia, $294,000.

Stow Ct., 2569-Joseph and Jeanine Fazio to Amanda Hudak, $352,900.

CROWNSVILLE AREA

Hampton Dr., 1062-Jennifer M. Lamke and estate of Lee Ann Gracia to Matthew Christopher and Allie Elizabeth Sponar, $380,000.

Ridgley Rd., 538-Aline Murray Humphries to Justin M. Azad, $475,000.

CURTIS BAY AREA

Gardenview Ct., 7134-Stuart D. Van Nostrand to Maximo E. and Carmen Martinez Puello De Jimenez, $258,000.

Stoney Point Way, 1423-Lauren Hardesty to Lori Ann Betag, $212,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Constellation Dr., 3490-Charlotte B. Taylor to Barbara Ann and Kenneth Sweet, $642,000.

Santa Maria Lane, 663-Paige P. Cardwell to Alisa S.M. and James Clyne, $1.2 million.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 5933-Jeffrey Scott and Leslie M. Williams to Darren Kevin Smith Jr., $234,000.

EDGEWATER AREA

Edgewater Dr., 2942-Matthew Nelson to David P. and Lauren E. Johnson, $1.38 million.

Mayo Rd., 556-Jessica Korine and Keith Gerard Brown to Sabrina Souza Coelho and Adalison De Sailva Coelho, $350,000.

Penwood Dr., 473-Christopher G. and Deborah L. Landon to Oleksiy and Viktoriya Martynova, $449,000.

Tilden Way, 230-Corinne A. Armstrong Van Horn to Edward Dolch Jr. and Colby N. Gehrig, $328,000.

GAMBRILLS AREA

Autumnwood Dr., 927-Susan V. Bachmann to Valerie N. Herberger, $399,000.

Christmas Lane, 1044-Home Rescues Corp. to Shannon Richarme, $435,000.

Hallmark Dr., 2133-Sloane R. Franklin and Lukas J. Thomas to Martin H. Cruise III, $434,900.

Tana Lane, 1457-Paul A. and Jackie A. Kociszewski to Gilberto Correa IV and Phuong Dao, $555,000.

Witchhazel Cir., 1549-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Nicholas Adam and Stacey Lee Wolf, $478,000.

GLEN BURNIE AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 7135-Mark Hughes Kochan to Amilcar L. Cortez Amaya and Maria Esperanza Benitez, $277,000.

Braden Loop, 1482-Tanya M. Wachter to Rodney Paul Baylor, $260,000.

Furnace Branch Rd. W., 301-E-Trade Bank to Tyler and Arthur Bushey, $293,550.

Larsen St., 5801-Brice A. and Jeanna M. Stay to Tiffany Leeann Liles and Denny Stephen Collins, $245,000.

Mayo Rd., 723-Michael and Amanda Silverman to Roxanne R. and Ronald D. Lee, $307,000.

Norwich Rd., 1913-Ray D. Chinault Jr. to William James Boening, $218,000.

Resch Loop, 7521-Brookfield Oakview Village Corp. to William and Brittany Frazier, $333,076.

Woodleaf Ct., 330-Katie E. and Kyle G. Bodenhorn to Tenika Leona Jones, $229,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Bertram Dr., 13-Jordan A. and Laurel S. Siegrist to Emmanuel Ndi, $275,000.

Creekside Village Blvd., 829-Thomas John and Tausha Lyn Wojtala to Theophilus and Stephanie L. Williams, $505,000.

Dale Rd., 822-Deborah L. Snyder to Steven Shriver, $240,000.

Hickory Hollow Dr., 8109-Joel and Alisha Newman to Tina L. Wills, $361,000.

Ivy Lane, 17-Kristopher and Pamela Logsdon to Matthew and Carrie Watson, $290,000.

Leymar Rd., 7869-Charles and Katherine Welsh to Ryan Glandorf and Erin R. Singlemann, $394,000.

Nabbs Creek Rd., 920-Melvin H. Bell Sr. and Daniel R. Mox to Rodger S. and Candy R. Farrow, $415,000.

Rapid Water Way, 6607, No. 303-Robert Rogowski to Elias Y. Wejbe, $157,000.

Sithean Way, 1040-Meredith F. Bowman to Larry Smith, $250,000.

Timbercross Lane, 7699-Lesley Beavers to Arfel and Phoebe Bautista, $252,500.

HANOVER AREA

Breezy Knoll Lane, 7929-Steven A. and Laura J. Williamson to Rachid Moussaddak and Fadwa Naim, $415,000.

Dorchester Woods Lane, 7252-Keyon S. and Mervat Ajami Thompson to Wasim Khan, $375,000.

Fairbanks Dr., 1443-Rita Rae Melton to Miguel Rivera Fernandez and Maribel Brador Burgos, $395,000.

Koens Ct., 2912-Pulte Home Co. Corp. to Lisa L. Roth, $393,990.

Timberneck Way, 2928-Beazer Homes Corp. to Ofoe McCarthy, $463,250.

LAUREL AREA

Littleleaf Pl., 3430-Yitiki N. Lars to Nicholas Benjamin Phillips, $269,900.

Piney Woods Pl., 3527-William R. and Colleen E. Shenton to Barbara R. Buckner, $237,500.

Sudlersville S., 3289-BMB Real Property Corp. to Elias and Edgar Barco, $349,000.

Tributary Pl., 8204-Joe Jackson to Caroline and Jay Sturgis, $545,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Hawthorne Rd., 760-Robert D. Pater to Jamie Gillespie, $325,000.

Nancy Ave., 212-Stanley J. Topa III and Linda A. Glorioso to Daniel S. Diseroad, $288,000.

LOTHIAN AREA

Brooks Woods Rd., 5709-David A. and Ursula I. Ford to Steven and Kimberly Murphy, $589,900.

Pemberton Lane, 1084-Dana V. O’Hara to Lisa and David Berrios, $494,000.

MILLERSVILLE AREA

Elvaton Rd., 8446-Rocky Holdings Corp. to Nicholas J. Nonn, $264,000.

Heatherfield Lane, 921-Alicia E. and Todd G. Popham to Cheryl Bryce and Jeannine Perniciaro, $799,000.

Martin Dr., 446-Dawn M. Owens to Courtney Lynn and John Nathan Thomas, $370,000.

Shadyhill Lane, 460-Carl W. and Susan E. Shuck to David and Sandra Heredia, $445,000.

NORTH BEACH AREA

Dover Ave., 7039-Douglas and Elizabeth Miller to Dana J. Siegel, $335,000.

ODENTON AREA

Black Oak Way, 2502-Adam J. Bixler to Robert and Linda A. Nowak, $395,000.

Camelia Ct., 1986-Jeffrey M. Williams to Cheryl A. Royal, $265,000.

Hoods Mill Ct., 2606, No. 3-404-Victor P. Campbell to Cheryl L. Jackson, $260,000.

Moonglow Rd., 602, No. 101-Sean B. Tall to Linda K. Jones, $189,900.

Orchard Overlook, 704, No. 104-Brian Wenk to Delaszo I. Smith, $225,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

A St., 587-Samantha V. Wengert and Thomas L. Nelson to Nicholas and Elizabeth Parrott, $575,250.

B St., 658-Christopher Matthew and Heather Marie Mekins to Kevin and Jessica Cook, $355,000.

Bodkin View Dr., 7822-Lisa E. Foy to Jennifer Powell, $365,000.

Circle Rd., 129-Ryan Joseph and Jessica Gleason to Thomas Beeman and Natalie Johnson, $379,900.

Daydream Crescent, 8352-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jane F. Kapustin, $424,990.

Grays Creek Rd., 542-Ronald H. Stoll and Jennifer Mangum to Steven Ronald and Kelly Christine Stoll, $300,000.

Hickory Point Rd., 246A-Melvin Daleroy and Bridget Kathleen Good to Colby and Brittany Eldredge, $529,000.

Hunner Rd., 340-Gerald A. Taylor to Peter C. and Loretta C. Powell, $800,000.

Lawrence Ave., 7744-Michael and Eileen Dixon to Hayden C. Lucke and Kayla N. Sheckells, $385,000.

Park Creek Rd., 450-Peter and Loretta Powell to Christian R. Darcey and Susan L. Miller, $960,000.

208th St., 762-Jason P. and Christina Enge to Vernee Bradlene Marriott, $249,900.

RIVA AREA

Cedar Dr., 2767-Stephanie A. Medcroft and Kelly W. Case to Stephanie D. Lowery, $337,000.

SEVERN AREA

Blackhorse Trail, 730-Thomas and Kimberly Eckels to Damien and Raushel May, $580,000.

Canter Ct., 7804-Sterling E. Coxson Jr. to Mercy Onwugbenu, $285,000.

Cowsill Dr., 1414-Utz Enterprises Inc. to Clifford Kenneth Ansong Asiedu and Newlyn Dei Tutu, $540,000.

Long Tree Ct., 1714-Wesley P. Iley and Amanda Coleman to Kevin Egan, $450,500.

Santa Fe Dr., 8138-Byron A. Jimenez and Jessica N. Carter to Pedro Sauder and Patricia Biagini Kato, $330,000.

Sicily Lane, 1145-D.R. Horton Inc. to Salfu and Hadja A. Kanu, $349,990.

Stewarton Ct., 8230-Carroll A. and Karen L. Stroman Travers to Lee and Jullian Tran, $121,500.

Whitmarsh Cir., 1506-David A. and Brenda L. Page to Maggie J. Parshall and Reed B. Riedel, $368,000.

SEVERNA PARK AREA

Devonshire Ct., 544-Brian and Elizabeth Shea to Stephen A. Hrinda and Elizabeth A. Vienneau, $740,000.

Manor Rd., 585-Casey C. Quinn to Danielle J. Barrass, $340,000.

North Dr., 333-Donald K. Kenny to Robert Christopher Carbauh and Leanne Marie Rodriguez, $539,900.

Redwood Rd., 40-Vincent J. Lopardo to Brian C. and Katherine G. Zimmerman, $420,000.

Sonneborn Lane, 9-Jonathan Kirk and Debra D. Jay to Joseph Anthony and Jennifer Amplo, $1.15 million.

West Dr., 537-Leslie C. Binkley to Paul D. and Julia T. Bodnar, $370,550.

SHADY SIDE AREA

Avery Rd., 4827-Nina Hsu to Sylvie Veronique Lanteaume, $610,000.

Hawthorne St., 1306-Rena Dee Butler to Robert and Marisa Birchfield, $286,000.

TRACYS LANDING AREA

Ark Haven Rd., 509-Carl and Nancy B. Nagel to Dana L. Denick, $355,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in August were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Atwood Lane, 10911-Dennis D. and Arzu Kirkland to Andy and Tiffany Cheng, $679,000.

Burton Dr., 3314-Beazer Homes Corp. to Dennis and Arzu Kirkland, $893,500.

Cornell Lane, 3224-Ranjiv I. and Amelia Mathews to Mashfique Hassan and Mohammad Z. Islam, $683,000.

Dunloggin Rd., 9039-Ronald L. and Theresa A. Logsdon to Geraldina Onsorge, $579,000.

Frederick Rd., 12139-Andrew M. and Jeana Barnes to Susan Howland, $555,000.

Gray Rock Dr., 4005-Mark F. and Shelley L. Sweeney to Zhengtao Cui and Ying Ni, $675,000.

Hidden Fox Ct., 11005-Darrell J. and Kathryn G. Nevin to Sam A. and Mary Khoury, $867,500.

Katherine Pl., 3017-Xu Li and Zhihua Chang to Abhai and Rajita Tripathi, $590,000.

Millbrook Rd., 9337-Sanjay Kumar and Sheela Pandey to Francisco and Carmen Acevedo, $420,000.

Plum Meadow Dr., 3766-William P. and Michelle T. Mann to Jeffery A. and Kimberly A. Pope Robinson, $462,000.

Resort Rd., 10520, No. 210-Vantage Condominium Corp. to Arthur W. and Kathleen S. Mathias, $350,800.

Spring Thaw Ct., 10109-John A. and Katherine S. Marin to Udaya Kiran Kadali and Swapna Gubbala, $675,000.

CLARKSVILLE AREA

Broadwater Lane, 5577-John T. and Kelly M. Montgomery to Michael David and Amber Joy Haslinger Wilson, $750,000.

Grovewood Ct., 12622-Michael A. and Joan M. Grasso to Lisa Alongi and Peter A. Martin, $1.7 million.

Mystic Ocean Lane, 5918, No. A4-27-Jacob and Adiam Haileleul Goitom to Bryan M. and Juanita E. McMahon, $450,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Basket Ring Rd., 9734-Hector I. Rocha to Harriott V. Myers and Quill Hamilton Jr., $283,000.

Deep Earth Lane, 6266-Lipton T. McKain to Marcia Denise Colburn, $350,000.

Dry Barley Lane, 6434-Hugo R. Hernandez to Garnell Willis and Marlene Denise Green, $542,000.

Gales Lane, 5980-Richard B. and Shirley F. Baker to Sonophia and Lennox Dean Lloyd, $495,000.

Majors Lane, 6001, No. 7-Erik W. Klein and Maria C. Tschakert to Timothy Geeson, $145,000.

New Leaf Ct., 6139-Katherine A. Hass to James H. and Kathleen H. Roberts, $465,000.

Pound Apple Ct., 6427-Chastity T. Edwards to Eric T. Galfond, $318,000.

Sea Water Path, 8145-Amy L. and Michael Colman to William R. and Arazelle M. Hardy, $510,000.

Silver Trumpet Dr., 8336-Chun S. Kim to Sunilkumar C. and Rakshaben S. Patel, $315,000.

Steel Flower Path, 6404-Deborah Jensen to Nathan and Alexandra Quellhorst, $497,000.

Thunder Hill Rd., 5211-Margaret Narvaez to Demielle Colenn Herringa, $365,000.

Thunder Hill Rd., 5870, No. A4-Donal Plummer to Lakita Patterson, $135,000.

White Peach Pl., 6422-Monica P. Karimattam to Emmanuel S. Akinboye and Mariel Ajiboye, $406,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Cardinal Lane, 6295-Amit K. Patel and Neha V. Vyas to Adam B. Barkley and Amber M. Forrester, $624,000.

Chase Lions Way, 5367-George Michael and Mary K. Walker Simmons to Brian and Mimi Fortune, $412,000.

Faulkner Ridge Cir., 10380, No. 4-10-Hearthfire Property Solutions Corp. to Ryan David Downing and Pamela Eve Schupler, $195,000.

Green Mountain Cir., 5025, No. 5-Erinn A. Lacoste Trowbridge to Michael Warm, $165,200.

High Tide Ct., 5463-William A. and Annette M. Varoli to Pascale C. Jean, $275,000.

Little Patuxent Pkwy., 11425, No. 103-Erik W. Shipley to Stephanie Anne Love, $160,000.

Northern Fences Lane, 5103-John Lee and Linda Jerome Outlaw to Garmond and Wendy Blackston, $728,000.

Sebring Dr., 6106-Afshin and Carolyn Orsi Parsa to Brian Gia Thuan Chau and Alisa Betty Yu, $615,000.

Suffield Ct., 5544-Soma Mitra and Kyle L. Yoder to Betty Kohls Stehman, $318,000.

Tolling Bells Ct., 6934-Bernard S. and Kathy J. Lust to Rejuny Donalda Caswell, $585,000.

Trotting Ridge Way, 10939, No. 6-Djuana L. Young to Andrew Matus, $270,000.

Wilde Lake Terr., 10263-Bette R. Harris to Zeba N. Singh, $355,000.

Windstream Dr., 10101, No. 6-Harry G. and Ensaf Hamilton to Michael W. Lotter, $260,000.

DAYTON AREA

Green Bridge Rd., 5045-E. Louise Hammond to Charles S. and Stephanie Berry, $410,000.

ELKRIDGE AREA

Abrianna Way, 5915, No. H-Michael and Annette Brown to Chul H. and Jung S. Kim, $240,000.

Butterfield Dr., 7904-Patrick J. and Denise M. Houle Desmond to Michael Jay Gonzalez, $395,000.

Daniel John Dr., 7142, No. 17-Maia Bradley to Sonya Marie Cutchember, $335,000.

Deep Falls Way, 7134, No. 155-Kevin M. and Regina Andrews to George Ayisi and Tina D. Darko, $308,500.

Ducketts Lane, 6700, No. 34-7-John R. and Marie E. Cournoyer to Qi Cao, $256,000.

Highbanks Ct., 6425-Philip A. Petty and estate of Maria C. Hicks to Meena Samuel R. Girgis, $288,750.

Manchester Way, 6225-Frank C. and Francesca A. Graham to Kelsey Smith and Jonathan E. Lord, $335,500.

Mulberry Grove Dr., 7408-James Earl Romero Jr. to Kevin Lyon, $280,800.

Rock Glen Dr., 6025, No. 5-510-Shaun McCoy to Myron A. Jones, $164,900.

Rowanberry Dr., 6018, No. 14-Darlene Ring to Kierra Scott, $225,595.

Touchstone Way, 7704-Victoria N. Leek and Myron A. Jones to Andrew B. and Rebecca P. Apt, $345,000.

Whisper Way, 5855, No. 19-08-Harold R. and Rita A. Weiner to Brian P. Derby, $260,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Hill Ct., 8814-Barry Neal and Ann Marie Staton to Vivaldi and Selena Nguyen, $437,000.

Bonnybridge Pl., 3755-Yan H. Li to Rejaul Goni and Halima Begum, $339,000.

Brightlight Pl., 7957-Jason Fritz to Kang Xu and Nana Li, $357,500.

Choctaw Dr., 4088-Donald S. and Bernadette B. Sandruck to Steven J. Greco and Ashley Moore, $498,000.

Harvey Lane, 5220-Xiaodi Su and Jin Liu to Michael Y. and Eleanor Kim Min, $705,000.

Mayfair Cir., 7882-Michael and Alexis S. Arenas to Samuel Morgenthau, $245,000.

Montgomery Rd., 4790-Thomas E. and Kellie Ann Keehn to John F. Haberern Jr., $620,000.

Montgomery Run Rd., 8388, No. B-Jennifer Hopkins Valenta to William and Marilyn Barker, $224,200.

Old Litchfield Lane, 7816-Volky A. Garcia to Kendra L. Dick, $350,000.

Rockburn Dr., 7849-Charles W. and Genice Linaburg to Michael and Kelly Risolo, $605,000.

Sonia Trail, 3159, No. 111-Gloria Moon to Prakash and Srilatha Bandaru, $292,000.

Timberland Cir., 8517-Carol A. Schenk to Jimmie and Merline Hardy, $519,000.

Whistling Pines Ct., 7838-Kathryn B. Smith and James F. Adair to Wei Ming Kao, $330,000.

FULTON AREA

Chase St., 11207, No. 66-Jung K. Park to James Okode and Dorothy Michaels, $499,900.

Morris St., 7534-1, No. 13-Helen Marie Ambrose and Dorothea P. Koehler to Jennifer Gardner, $406,500.

Pindell School Rd., 7584-Charles and Jeannine Remines to Thomas Dane Cies, $600,000.

Tilghman St., 7750-John A. Schoenberger to Matthew C. and Ivy Hoops, $645,000.

GLENELG AREA

Patterson Farm Ct., 14079-Scott and Shari Purrington to Paul and Cynthia T. Borsetti, $900,000.

GLENWOOD AREA

Championship Dr., 3708-Mark J. and Paula A. Hardcastle to Nicholas Gordon and Christopher Gordon Cuno, $739,000.

HANOVER AREA

Banbury Dr., 7108-Syed Abid Kazmi to Ahmed Adam, $425,000.

Islip Way, -U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to John Coldwell and Nivea Maria Lotz, $437,070.

HIGHLAND AREA

Briaridge Ct., 13739-Jason E. Jenkins to Jessica J. Atkinson, $469,500.

Prestwick Dr., 6533-Boris L. and Svetlana Kalikhman to Sophalla Sun and Ouchkim Sov, $750,000.

JESSUP AREA

Winterbrook Lane, 10151-Margo Elaine Crozier and Charles F. Allen to Anh Thu Do, $509,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Calm Sunset, 7259-Lisa M. Martin to Sajad Vahedi and Navid Tavalaei, $350,000.

Early April Way, 9030-Ty R. and Kristy McNutt to Zari Amini, $250,000.

Moving Water Lane, 9015-Ivan and Nancy Castelino to Terry L. Phillips, $340,000.

Roveout Lane, 10136-Kerry Stevens and Michelle Pahn Long to Andrew J. and Eileen M. Swanekamp, $435,000.

Stirling Bridge Dr., 9617-Michael and Amanda M. Sparrow to Stephen A. and Nicole A. Miller, $302,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Margaret Ct., 12000-Christopher J. and Nancy Kim to Shafqat and Humaira Lone, $651,000.

MULLINIX AREA

Long Corner Rd., 1906-Ez Reach Corp. to Amy J. and Michael D. Anderson, $425,000.

Watersville Rd. W., 754-Jose J. Calderon to Jose J. Benitez Morales, $400,000.

SAVAGE AREA

Woodward St., 8103-Derek M. Davis Jr. to Brian Randell and Christine Lauren Daniel, $299,300.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Cabot Ct., 9325-Anh T. Do to Maxwell O. Akpobomeh, $255,000.

Darting Minnow, 8213-Deborah K. and Paul T. Meyers to Bao Yen Thi Nguyen and Jonathan Kevin Chang, $630,000.

Gorman Rd., 10517-Chanel Zhiqin and Zhiqin Li to Olanrewaju A. Oshiyoye, $440,000.

Knowledge Dr., 9729-M.I. Homes of D.C. Corp. to Heidi Elizabeth and Gregorio Camacho San Nicolas, $513,079.

Maryland Ave., 9679-Stacy N. and Enith S. Randall to Dalton Theophilous and Melanney Maurita Beckles, $455,000.

Overton Dr., 9609-Evan L. and Michelle Bambrick to Sarah Ibrahim, $475,000.

Riverbrink Ct., 9413-Chetan and Dimple Gulati to Sade S. and Tyler R. Warner, $277,000.

Sombersby Ct., 9336-Francesco S. and Heather L. Pace to Brett Austin and Alysha Brittany Carver, $340,000.

SYKESVILLE AREA

Butterfly Ct., 1815-Mary Adele Donnelly and estate of Hugh R. Stolte to Pontus C. and Petra M. Brandt, $625,000.

Windriver Dr., 855-Barbara Ham to Steven Joseph and Yvonne Rawleigh, $525,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Wynfield Rd., 2751-Gary Charles and Karen Ruth Moscrop Grudberg to Ryan A. and Rachel Murphy, $552,000.

WOODBINE AREA

Florence Rd., 3120-David S. and Roxanne M. Brunson to Michael James and Shannen Johnson, $540,000.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11082, No. 114-Candace Balfour Devou to Clare J. Brooks and Charles Miller Jr., $625,000.

Doxberry Cir., 11037, No. 15-William S. and Stephanie S. Moore to Barbara A. Gasser Hughes, $535,000.

Hillingdon Rd., 10659-Raman S. and Meena R. Iyer to Andy Chiang Wong and Bea Wen Deng, $474,500.