Enclave Ct., 10-K. Hovnanian Homes of Maryland II Corp. to Jay William Habben and Alicia Frankie Bell, $524,493.

Greystone Ct., 20B-Elizabeth R. and Joseph A. Noble to Shana Galloway, $197,000.

Hilltop Lane, 304-D-Jennifer M. Erickson to Thomas J. Shaffer, $221,000.

Leeward Ct., 4-James Kyle Schmid to Cynthia Frances Gardner, $286,900.

Old Bay Ridge Rd., 1018-Steve Knopf to Rahul Paris and Pamela Woodward, $537,000.

Quiet Waters Pl., 155-Eoin Michael Breen to Lakiesha D. and Kendra L. Stevenson, $309,900.

Spa Creek Landing, 8, No. B3-Christine A. Bonaci to Charlene Julia Haykel, $499,900.

Van Buren Dr., 1212-David G. and Judith S. Houston to Matthew Duggins and Anna Apostel, $350,000.

Wild Holly Rd., 2699-Kathleen Marie Brennan and estate of Val J. Halamandaris to Gregory Andrew and Athena Katcheves Alexandrides, $2.08 million.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Beeches Glory Path, 1910-Patrick F. and Roberta M. Fitzgerald to Roger Eugene and Leslie R. Meyer, $895,000.

Cedar Park Rd., 1606-James L. and Carolyn E. Granger to Erin Bennett, $565,000.

Corey Lane, 1359-Richard H. and Karen K. McElaney to John F. and Elizabeth M.R. Hartke, $798,000.

Friar Trail, 374-Michael Milone and Ruth D. Milsten to David R. Dimitrious and Karen M. Golembeski, $685,000.

Helmsman Alley, 308-Michael and Rebecca Russo to Spencer L. and Sarah C. Ewing, $420,000.

Inverrary Ct., 860-Walter E. and Virginia L. Shifflett to David Andrew Wynkoop, $424,900.

McDonough Rd., 301-John P. and Alison D. Orr to Owen E. and Jayme R. Brooks, $600,000.

Mockingbird Ct., 2826-Richard Ryan and Rachelle Kristine Briggs to Curtis E. and George E. Taylor, $415,000.

Ridge Rd., 522-Ryan and Courtney E. Kimmel to David Rocco Jr. and Ana Sarai Pena, $545,000.

Samuels Way, 604-Lori G. Mackenzie to Jensin W. and John Tietjens Sommer, $343,000.

Sumner Rd., 115-Gordon J. Wright Jr. to Zack Julien Hiller, $393,000.

Vineyard Trail, 1733-John Jones and Paula A. Pryor to Philip W. and Christine F. Robinson, $883,000.

Wesley Brown Lane, 210-Brookfield Admiral S. Square Corp. to Fenel Andy Joseph, $442,850.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Nottingham Hill, 224-Thomas R. and Gloria Kurowski to Mark and Kelly E. Donoway, $699,000.

ARNOLD AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 1693-James R. and Beverly S. Altig to Matthew Eugene Hagstette, $705,000.

Broadwater Rd., 427-Lucky Streak Properties Corp. to Allison and Nicholas Long, $282,000.

Cathead Dr., 1525-Bridgitte A. Smith and James M. Harding to Scott Barclay, $311,000.

Dunberry Dr., 617-Luther J. Etchison III and estate of Barbara Etchison to Thomas E. and Sandra H. Stevens, $460,000.

Gator Ct., 1195-Jeffrey and Chasity Kisling to Emily R. Leite and Kevin Sheesley Jr., $263,000.

Greenblades Ct., 508-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Katherine A. Edwards, $257,301.

Merrimack Way, 102-Matthew Robert and Tanya Lynn Canter to Robert P. and Laura Flynn, $565,000.

Oakmont Ct., 509-JT Homes Corp. to Cory Cronin, $305,000.

Riverview Ave., 806-Salvatore and Patricia L. Guida to Leonard J. Benyak, $625,000.

Ternwing Dr., 298-Matthew and Jillian Schellenschlager to Jacob W. and Sara A. Snowden, $349,900.

BROOKLYN AREA

Cresswell Rd., 200-Department of Housing and Urban Development to Mary A. Mueller, $155,000.

Edgevale Rd. W., 201-Precision Properties Group Corp. to Dolores Y. Landaverde and Griselda Molina Huezo, $222,500.

Hopkins St., 611-Cecil W. and Cheryl A. Underwood to Charles Lee Stanley and Nicole Bradshaw, $279,000.

Old Riverside Rd., 502-Kylin B. Mayberry to Anthony T. Stancil, $159,900.

Third St., 4304-Alfredo Terrazas Rico to Edwin I. Castillo, $277,750.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Blossom Tree Ct., 411-Steven D. Petroski and Jenna L. Haney to Hannah Evans, $270,000.

Broadview Dr., 1124-Thomas E. and Seung W. Wenz to Jonathan P. and Deanna M. Seale, $575,000.

Deep Creek View, 542-Joel S. and Kate E. Wright to Angelo E. and Christina Thalassinidis, $465,000.

Foxwood Ct., 1401-Brenda L. Pogany Roche to Matthew Walter, $251,500.

High Ridge Rd., 1936-Steven Joseph and Abby Shields Griffin to Francis Xavier and Sarah S. Shannon, $833,500.

Log Inn Rd., 1454-O & O Investments Corp. to Carlos A. and Morena Isabel Valle, $299,000.

Peach Ct., 400-Michael E. and Betty Lougee to James Byron and Tara N. Hutchison, $300,000.

Skyview Dr., 1045-Susanne L. and Raymond Allen to Andrew T. and Ashley Smith, $404,000.

Stonehurst Dr., 1400-Michael A. Correa and Jennifer N. Sellers to Daniel Rucker, $375,000.

CHURCHTON AREA

Carvel St., 5511-Nicholas and Crystal Schaeffer to Travis A. Atwell, $265,000.

CROFTON AREA

Bancroft Lane E., 1705-Freestate Investment Properties Corp. to Erica R. Harris, $249,900.

Chatham Ct., 1476-Erin A. Stockwell Green to Matthew and Maureen Balan, $265,000.

Ellsworth Ave., 1551-Chase Capital Corp. to Ford H. and Katherine E. Barsi, $498,000.

Flatwood Ct., 1432-Jennifer Caldwell to Connor Jacob Baskin, $260,000.

Lake Grove Lane, 2076-John D. and Willis J. Pauley to James J. and Regina J. Vegh, $235,000.

Marlborough Ct., 1513-Richard Starling to Scott M. Carpenter, $255,000.

Orleans Ct., 1442-Hong Sam You to Amoni M. Flagg, $255,000.

Remington Dr., 1710-Charles M. and Holly A. Brown to Kate Elizabeth Hammond and William Henry Schneider Jr., $415,000.

Seven Oaks Terr., 1907-Nikki Debrouse McCargar to Ryan M. Stouten, $202,000.

Tipton Dr., 1703-Barbara A. Backhurst to Jeffrey A. Beard, $489,000.

Wickham Way, 1723-Keith M. and Donna A. Ashton to Celeste F. Busser and Carlos Mike Plazas, $605,000.

CROWNSVILLE AREA

Eddy Rd., 758-Dawn L. Propst Segundo to Jimmie Cockerill, $299,900.

Herald Harbor Rd., 521-Alexander and Vahid Majidi to Michael D. and Christine M. Kemmerer, $320,000.

Osprey Point Rd., 553-Theodore Carl and Frances W. Goldsmith to Mark E. Weingram and Ashleigh J.F. Lynn, $1 million.

Sheridan Rd., 1270-Barbara C. Martin to William Taylor and Michelle Dawn Skinner, $390,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Landing Ct., 1410-Alvin C. Crisp and estate of Gerald W. Bunn to Albert and Nichole Retowsky, $179,900.

Parkway Dr., 674-Ashlee S. Gibson to Jackson A. Kyle and Lindsey N. Weidner, $299,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Blackberry Lane, 3316-James M. Greenan and Doreen J. Wood to Tyler Dean and Kimberley Marie Groff, $740,000.

Manor View Rd., 1520-Nicholas C. Neidig to Tyler Keith and Caroline Wood, $419,999.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 5865-Evelyn Kathleen McNickle and estate of Jessie Lew Mahoney to Barbara E. Rapp and James G. Holt, $1.15 million.

EDGEWATER AREA

Abby Rd., 2317-Joanne Handler to Alison E. Goodrich, $424,900.

Carvel Cir., 22-Scott A. and Theresa Shiplett to Morgan and Elizabeth Kupfer, $470,001.

Dental Rd., 32-Maureen T. Kennedy to Teresa and Sean Seege, $395,000.

Fairhill Dr., 1722-Robert A. and Kellie L. Baur to Mark Winters and Rebecca Northup, $340,000.

Kenney Lane, 3309-Pamela Dawn Capezio to Ginny M. French, $689,900.

Longwood Rd., 1808-Jo Ann Shartzer to Michael D. Moulder Jr., $220,000.

Millhaven Ct., 26-Mary J. Mutlu Franks and Kathi Steinke to Susan R. and James Dodwell, $303,700.

Oakwood Rd., 316-Marie Tyler Corp. to Warren Medrano, $374,900.

Shore Dr., 1617-Brendan Louis Domotor and Elisse Marie Kenty to Mary Margaret Chantre, $408,000.

Fourth Ave., 3706-Robert F. Ogilvie III to Victoria Anne Smith, $300,000.

GAMBRILLS AREA

Christmas Lane, 1010-David G. and Jackie L. Michels to Aaron Daniel and Emily Anne Mink, $340,000.

Fall Ridge Way, 944-Victoria S. Galpin and estate of Evelyn J. Silva to Timothy and Monique Lowe, $322,000.

Maytime Dr., 2415-Michelle Marie Wozny to Jose Israel Landaverde Andrade, $320,000.

School Lane, 963-Kathleen R. and Michael W. Murphy to Timothy Johnson Fields and Megan Lynn Poinski, $550,000.

Wigeon Way, 1403, No. 202-Dorothy Bayne to Arzina E. Herbert, $271,500.

GLEN BURNIE AREA

Allwood Dr., 206-Kelly Harycki to Teresa Swanke, $465,000.

Eagles Ridge Way, 309-Jonathan Molina to Ahmed Sholola and Kofoworola Balogun, $305,000.

Foxmanor Lane, 201-Amanda Wilkins Ward to Edgar and Pamela Kisembo, $279,900.

Gordon Dr., 1421-David E. and Barbara M. Weckesser to Edgar S. Andrade, $275,000.

Heather Stone Way, 110-TLC Property Corp. to Dennis Frankenfield, $194,900.

Kimberly Lane, 1241-James M. and Diana L. Nichols to Joseph T. and Alexis B. Carman, $319,000.

Main Ave. SE, 114-TIAA Bank to Thomas S. and Beverly A. Coyne, $1,600.

Munroe Cir., 534-Jose A. Alvarado Santiago to Tolontino Segovia, $294,000.

Pampano Dr., 6507-Felicia Lynn Sachs and estate of Teruko Paige to Juan C. Dominguez Pena, $240,000.

Pleasantville Dr., 1702-Teresa M. Green and estate of Mary T. McNulty to Robert Dennis Carrigan and Tina Marie Painter, $247,000.

Sharon Dr., 1021-Bruce R. Kirby to Thomas Michelle Lawrence Jr., $269,000.

Woodbine Ct., 8102-Ellen L. Kiley to John H. and Sarah M. Regis, $425,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Brooks Ct., 439-Jaime A. Rodriguez Calderon to Sarah M. Kabba, $300,000.

Coulbourn Corner, 1197-U.S. Bank National Association and Rmac Trust to Zack Ye and Xiaofang Huang, $238,000.

Dorchester Rd., 126-Dennis R. Marshall Sr. to Jason Romine, $280,000.

Home Water Ct., 6504, No. 303-Michael E. and Patricia K. Lee to Annese D. Waddy, $179,900.

Long Cove Rd., 835-John F. and Marilyn L. Lemmerman to Matthew Way, $450,000.

Mockingbird Cir., 7278-Christopher and Jessica Parker to Destiny K. and William C. Snook, $355,000.

Rapid Water Way, 6703, No. 204-Janice A. Seabolt to Stephanie L. Sullivan, $150,000.

Rose Anne Rd., 1005-Pennymac Corp. to Martin L. Bryant, $182,000.

Stonebriar Dr., 7820-Colin M. and Elizabeth A. Kinsella to Brannon and Sheena Howard, $461,000.

Timbercross Lane, 7711-Robert A. Simonton to Keri M. Johnson, $265,000.

Warblers Perch Way, 639-Daniel Joseph Calianno to Gina Bertoli, $305,000.

HANOVER AREA

Duncannon Lane, 7715-Carol Kidd to Matthew Burke, $348,000.

Hawkins Dr., 7416-Ruth M. Wilcox to Scott A. and Lauren J. Keller, $415,000.

Moraine Dr., 7507-Jeremy K. Shimer to Maria Fiorella Villanueva and Timothy Guese Costales, $335,000.

Rotherham Dr., 7730-Kavindra Singh Sisodia and Pragya Singh Bais to Juan C. Diaz and Reyna D. Gil, $480,000.

Wedmore Ct., 7150-Hoang Chuong and Francesca Nguyen to Amandeep S. Sooch, $575,000.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3534-Anthony Greene to Omolara O. Solesi Ewuoso, $270,000.

Ellerton S., 326-Anna T. Ortiz to Nathaniel Lee, $240,000.

Otter Creek Rd., 8617-Constance D.S. Clark to David L. and Patricia Ilczuk Shaffer, $323,000.

Stone Hill Lane, 8624-Edwin Legrand Sowell to Ryan Justin and Latia Shantae Attaway, $400,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Sweetser Rd., 117-Adrienne R. Canterna to Cynthia Novak Thompson, $295,000.

LOTHIAN AREA

Little Rd., 5970-Allen W. and Karen M. Place to Brian and Lindsey Groark, $725,000.

MILLERSVILLE AREA

Cecil Ave. S., 1041-Ires MD Corp. to Joseph A. and Elizabeth R. Noble, $502,000.

Donner Way, 536-James R. and Linda S. Kiefer to John and Gabrielle Lynch Diehl, $498,000.

Hortonia Point Dr., 8216-Heather S. Schafer to Scott M. and Loella P. Springmann, $625,000.

Locust Thorn Ct., 317-Dream Quest Properties Inc. to Reagan L. Copper, $654,000.

Oakdale Cir., 788-Robert T. and Katherine B. Schaech to Thomas Mark and Donna S. Bethge, $335,000.

Victoria Rd., 8255-George J. and Brittany Williams to Oscar R. Campos Brenes, Karen Sabrina Brenes Estrada and Nathaly Emperatriz Cisnero Brenes, $358,000.

NORTH BEACH AREA

Emmett Pl., 658-Jesse Thomas and Michelle E. Smokey Cruz to Veena Doyle, $315,000.

ODENTON AREA

Arkblack Terr., 929-Robert W. Bliss and Carol A. Brown to Kathleen R. and Michael W. Murphy, $389,900.

Camelia Ct., 1984-Jomar Maldonado and Lynette Goytia Diaz to Katelyn Nicole Weeks, $258,000.

Conquest Way, 2236-Eric L. Thornton to Jolaade A. Abolarin, $300,000.

Fresh Water Way, 2744-Anthony Brian and Laura A. Assia to Amie and Spencer D. Barney, $299,900.

High Brandy Way, 2437-Michael P. Hawkins and Denise Mullinix to Sterling and Lindsey Bren Larsen, $315,000.

Lions Gate Lane, 601-James B. and Kendall M. Galvin to Jeffrey Nathaniel and Shamika Powell, $280,000.

Open Meadow Ct., 2614-John M. Barton to Pamela Michelle Solomon, $383,500.

Roaming Ridge Way, 8600, No. 408-Stephen Wandelear and estate of Joseph Anthony Wandelear to Debra Swanson, $255,000.

Star Stella Dr., 1578-James and Jennifer Taylor to John A. Ommert, $710,000.

Tea Island Ct., 2017-Christopher H. and Jennifer K. White to Jeffrey E. Watts, $257,000.

Warm Spring Way, 2413-Allison S. and Gregory T. Carlock to Christopher T. Mooney and Olivia T. Roberts, $320,000.

Willow Leaf Lane, 8653-Matthew Fox to Melissa L. Alfano, $257,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Cedarlea Dr., 5131-James A. and Denise T. Stafford to Nicholas W. and Crystal M. Schaeffer, $430,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Abbey Ct., 8048J-Michael Patrick and Carol D. McLaughlin to Courtany N. Blanchet, $148,500.

Bar Harbor Rd., 306-Phyllis Carol and Albert J. Palewicz to John S. Locantore, $600,000.

Bennington Way, 4004-Keith D. and Brenda C. Jackson to Kyle B. and Sereta E. Noell, $500,000.

Brookfield Rd., 210-Samuel G. and Cynthia L. Sample to Robert E. Grady III, $642,500.

Castine Ct., 1205-Richard C. and Meaghan N. Deblouw to Suleman and Zara Suleman Ashraf, $245,000.

Clear Blue Lane, 607-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Colleen Elizabeth Vanhorn, $388,990.

Deering Rd., 611-Gwynne Cox Davis to Linda M. Benson, $194,000.

Friendly Rd., 1486-Joan B. Halstad to Michael and Lisa Hagis Pallett, $395,000.

Harlem Rd., 228-James T. and Carol A. Jackson to Norman and Leslie Wright, $529,900.

Jacobia Dr., 111-Karen Leigh Scheerer to Michael E. and Patricia K. Lee, $279,900.

Lake Shore Dr., 170-Jennifer M. Bedingfield to Shawna L. O’Brien and James E. Brown Jr., $310,000.

Lochearn Ct., 3501J-Wendy Ann Hedges to Morgan Rogers, $152,000.

Maryland Ave., 140-Ryan M. Saunders to Kenneth C. Staylor II and Deanna L. Wright, $275,000.

Melville Rd., 19-Nelson Jason Izquierdo to Zachary S. Sullivan and Kori Kline, $250,000.

New London Harbour, 875-Kevin M. Klasmeyer to Nicholas Lee Stone, $270,000.

Pepperbox Lane, 7888-Hector and Huguette Calixto to Nelson Jason and Melissa Y. Izquierdo, $376,500.

Rambling Ridge Ct., 351-Jennifer Kohlhafer to Devin A. Albright, $247,000.

Sahalee Ct., 8937-Jeffrey A. and Kathryn M. Bal to Derek J. and Kristin L. Fink, $882,000.

Vena Lane, 1042-Edgardo and Maralise Rosa to David N. Lewis, $270,000.

White Star Crossing, 8234-Henry H. Housman to David D. Bilodeau and Shelia R. Leone, $374,000.

Wiltshire Ct., 7911-Peter James and Christina Marie Bisser to Rebecca A. and Kevin C. Barnes, $325,000.

11th St., 270-C.L. Payne & Associates Inc. to Charlene E. and Wade F. Shive, $427,000.

220th St., 765-Dale G. Palmer and Wendy L. Bowie to Douglas Edward and Amanda Marie Paterno, $270,000.

RIVA AREA

Orchard Rd., 102-Patrick Dodson to Kristina and Christian Burton, $515,000.

SEVERN AREA

Bastille Rd., 7805-Kevin and Imelda Gabel to Rachelle N. and Josephine D. Kleinsmith, $317,550.

Carinoso Cir., 1112-Thalia L. Brown to Britney B. Butler, $383,000.

Citadel Dr., 7965-Joshua E. and Carolann E. Williams to Tyler H. Palm, $299,000.

Evergreen Rd., 797-Michael A. and Michelle L. Cellini to James and Diana Nichols, $350,000.

Highmeadow Dr., 511-Sturbridge Embark Homes II Corp. to Luis Felipe Rivas and Bridget Kathleen Kelly, $475,017.

Janet Dale Lane, 820-Charles Joseph Martin to Shirley and Robert T. Fuller, $560,000.

Lexington Dr., 8236-Robert J. and Alison J. Digsby to Kevin M. Betters, $255,200.

O'Malley Ct., 1604-Nicholas and Joanne Delisio to Abiodun and Olasunbo K. Bello, $500,000.

Quarterpath Lane, 1307-Jeremy and Brittany A. Lussi to Eric D. and Christine A. Houston, $437,000.

Sicily Lane, 1148-D.R. Horton Inc. to Miguel A. and Leslie J. Ruiz, $390,990.

Sunhaven Way, 7818-Robert A. and Michele L. Carter to Robert Cronin, $425,000.

Westgate Lane, 8043-Philip Neubert to Nicholas G. and Nichole R. Oles, $395,000.

SEVERNA PARK AREA

Cottonwood Dr., 861-Michael G. and Leslie G. Veal to Aaron and Courtney Schisler, $440,000.

Heavitree Lane, 508-Frank H. and Margaret C. Eastman to Julia H. and Michael D. Terhune, $810,000.

Lynwood Lane, 806-Trevillian Enterprises Inc. and Rivendale Homes Inc. to David and Haruka Cook, $665,000.

McKinsey Rd., 208-Douglas S. and Leila M. Green to Dianne M. Carter and Ryan Michael Hoffman, $460,000.

Robinson Landing Rd., 42-Michael J. and Deborah A. Sosnoski to Douglas and Torrie Nickerson, $479,000.

Tarks Lane, 106-Russell Thomas and Deborah Potee to Lorianne T. Lohan and Adam T. Bass, $725,000.

Whittier Pkwy., 608-Jeremy S. and Amanda S. Ashford to Edgar J. Mercado, $314,000.

SHADY SIDE AREA

Aspen St., 4904-Scott A. and Wendy D. Franks to Phillip and Katherine Bragg, $361,900.

Elm St., 4968-Estate of Sharon K. Summers to Andrew Wayne Talbert and Donna Michelle Cook, $210,000.

TRACYS LANDING AREA

Melbourne Ave., 6435-Rick W. and Christine Preece to Adam David and Megan Ashley Knicley, $409,990.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Bridgewater Ct., 9707-C. Ronald and Dawn M. Greenman to Prashanth Palamand and Pooja Yelsangikar, $611,000.

Dorsey Hall Dr., 4704, No. 2-201-Naseem Khan to Gail S. Rose Green and Ernest S., Ian D. and Yvonne B. Grant, $189,900.

Fawnhaven Ct., 12225-Robert A. and Jennifer F. McCormick to Joseph A. and Sara C. Macri, $575,000.

Greenbower Way, 2800-Kevin J. and Soon Hae Wethington to Ravi Kumar Marripalapu and Sailaja Vachanala, $550,000.

Learned Sage, 4619-Michael M. and Dawn J. Sterling to John B. and Mary Ellen Ramsey, $375,000.

Manor Lane, 4611-Terry Fischbach and Linda Zepp to Teodulo Garcia Reyes, $289,500.

Patuxent Overlook Ct., 3008-Ned A. Brokloff to Syed Ali Asghar and Narjis Ali, $625,000.

Southview Rd., 2829-Thomas and Janis H. Bevans to Priyanka Chitranshi and Richard Morrissey, $450,000.

Windsor Moss, 12057, No. 16-David and Judith Clayton to Gang Sun and Jianhua Shu, $607,000.

CLARKSVILLE AREA

Elliott Dr., 13333-Grady Colbert and Deborah Lynn Frey to Brandon and Liza Taube, $700,000.

Great Star Dr., 5910, No. 204-Won S. and Angela Lee to Prajit Kumar Das and Sofia Dutta, $335,005.

Highland Rd., 14065-Mario A. and Maria R. Thomas to Ala Amimi, $800,000.

Rippling Waters Walk, 6105-Hae Sook and Sergio Quiroz to Sohraab Soltani and Nafiseh Bozorgi Fashand, $750,000.

Wayside Ct., 13833-Bartholomew G. Cody to David and Cheri Baer, $450,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Bullring Lane, 9428-Peter and Danica Janae Justsen to Lauren Conner, $399,000.

Carved Stone, 7328-Glenn R. Springstead to Sean P. and Ciara L. Plunkett, $265,000.

Enberend Terr., 5465-Carol Ann North to Bishwanath T. Roy and Papia Singha, $250,000.

Flight Feather, 5362-Raul and Yasmin Sierra to Mark Abernathy and Tammy M. Lloyd, $401,000.

Gray Sea Way, 6300-Francia Greer and estate of Patsy Ann Parham to Weon Soon Choi, $372,000.

High Tor Hill, 5448-Edward G. Chwist and France M. Briere to Deborah L. Bors and Michael T. Moore, $460,000.

Majors Lane, 6093, No. 10-Kareef Overton to Lauren and Scott Jeffrey Patton, $142,000.

Racegate Run, 5369-Alisa M. Adamo to Brian T. and Elizabeth M. Fink, $467,000.

Sheerock Ct., 5650-Julian C. McClain and Crystal Shreve to Tatiyana A. Renaud and Marc Dorwart, $420,000.

Thunder Hill Rd., 5716-Patricia A. and Shane M. Wieman to Christopher Weston, $255,000.

Whiteacre Rd., 9635, No. C2-Tianhong Ge and Shanmu Hu to Bradley M. Feret, $145,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Beech Creek Dr., 10835-Patrick and Stephanie Beben to Christopher G. and Kimberly R. Hudgens, $455,000.

Bright Passage, 11869-Noel G. and Lynn H. Albizo to Aaron W. and Emily M. Shreve, $565,000.

Columbia Rd., 4906, No. 6-Charles Daniel Nibbana to Cortny Dailey, $233,000.

Dusty Glass Ct., 6272-Ronald R. and Brenda K. Jones to Max Medine and Syndie Dalce, $415,000.

Garden Walk, 7083-Anthony M. and Misty D. Avila to Patricia Chioma Nwaogbo, $800,000.

Green Mountain Cir., 10613-Philip Andre Pinti to Joshua and Tsion B. Welch, $390,000.

Gulfstream Row, 5608-Stephen M. Caramenico to Juliana Marie McCarthy, $277,000.

Hermit Path, 5245-Golshan Javadian and Pooyan Noori to Jonathan Matthew and Elizabeth Lynn Scott, $467,000.

Lone Tree Ct., 11724-Kievis Acosta and Kim Oanh Thi Acosta to Gurdev Jagpal, $294,000.

Snowflake Ct., 11221, No. A-David M. Bielarski to Gretchen L. Conley, $213,000.

Tolling Clock Way, 10539-Andrea G. Shadick to Mireille and Arsene Bangassi, $309,000.

William Tell Lane, 10513-Luann and Stephen S. Harris to James Thomas and Kristin Unwin, $475,000.

COOKSVILLE AREA

Millers Mill Rd., 2020-Christopher Alan and Kelly Anne Abrecht to Douglas L. and Jacklyn M. Dustin, $450,000.

ELKRIDGE AREA

Beechfield Ave., 6398-Candace G. Funk and Traci L. McLeroy to Serafin Jimenez Santos, $372,500.

Deep Falls Way, 7158, No. 144-Katherine A. Lee to Maria Therese Jordan, $299,900.

Gardenview Dr., 7364-David Raymond and Tracey Ann Graham to Matthew D. Henry and Maria C. Comas, $602,000.

Loudon Ave., 6322-Christopher M. Cromwell and Cheryl A. Palmer to Robert Fallah and Agnes Fallah Kumbelay, $314,000.

Patuxent Oak Ct., 7724-Anne M. Cavanaugh to William Ross and Mary Jo Campo, $319,000.

Singers Way, 7448-Surobhi and Patrick Rooney to Laurel Elizabeth Melton, $349,900.

Watermill Ct., 8022-Paul Groncki to Jorge Mario Marroquin, $265,000.

ELLICOTT CITY AREA

Ambrosia Dr., 5303-Alice and Sampson Kyere to Lindsay E. and Holali Y. Dokou, $650,000.

Brampton Pkwy., 5008-Robert A. and Laura E. Shovan to June and Ellen Bokyung Suh, $570,000.

Brittany Dr., 4309-Andrew M. and Katherine E. Cannarsa to Ryan Hodgson and Sarah Williams, $400,101.

Coachlight Lane, 7624, No. A-U-Charles A. Klosek to Benjamin C. Hesson, $220,000.

Falls Run Rd., 8585, No. L-Patrick C. Higby to Thomas R. Glendenning, $204,000.

Halcyon Ct., 3246-Zhipeng Wang and Geshu Zhu to Achyut Kafle and Sapana Poudel, $402,500.

Honeysuckle Ct., 8614-Jin S. Lee and Hee Sun Yang to Sujit and Nandita Mishra, $524,000.

Mayfair Cir., 7858, No. A-Jeremy C. Crites to Rory K. Sibbley, $250,000.

Old Columbia Pike., 3966-Norman J. and Alice Ann Martin to Sanford Tassel and Kristian Dixon, $715,000.

Richards Valley Rd., 5797-George Joseph and Biji A. Philip to Noel G. and Lynn H. Albizo, $390,000.

Timberland Cir., 8556-Dan A. Zlotolow to Leah Conover, $500,000.

Worthington Way, 4823-Lourdes R. Ferdock to Jack J. and Kathy Hawkins, $415,000.

FULTON AREA

Pindell School Rd., 7088-Charline M. and Henry Francis Frederick to Ali and Nargis Fakhri, $1.09 million.

Westside Blvd., 8113-Raymond and Teresa Yow Rong Liu to Alexander L. Hom and Rachel P. Simonson, $652,000.

HANOVER AREA

Skipton Dr., 6424-Jacob and Elisa Gloria Hogue to Anne L. Kramer and Christopher W. Dickinson, $445,000.

JESSUP AREA

Cheshire Ct., 8746-Nugent Thai Nguyen to Xiaoxin Hu, $301,000.

Pine Tree Rd., 8611-Jeffrey Holder to Edgardo Martinez, $375,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Clocktower Lane, 9573-Nicholas Crawford Stern and Natalia Mercer to Alexander Griffin Carlson, $320,000.

Pink Wood, 7412-Delmar D. and Stacey Rochelle Lytle to Emily Akoth Dola and David A. Idala, $484,000.

Shaker Dr., 10081-Aldrin Ramon and Jennifer Lynn De La Rosa to Katherine Lee, $475,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Albeth Rd., 11246-Grant M. and Sandra K. English to Ryan Wade and Janear L. Garrus, $400,000.

Mekenie Ct., 11905-U.S. Bank and JP Morgan Alternative Loan Trust to Srihari Narayanan and Aswathy Radhakrishnan, $646,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Boundless Shade Terr., 9607-Keith E. and Kathleen D. Simpson to Mehdi Hasan and Fareeha Amir, $650,000.

Daly Ct., 9327-Rhonda Preston and estate of Marion Preston to Kamhran Zangna, $247,900.

Evening Bird Lane, 9704-Allison L. McGrath and Dennis A. Luber to Kathleen Miller, $475,000.

Hadleigh Ct., 9602-Todd L. and Ilene C. Jones to Kristyn Warner, $360,000.

Kings Grant Rd., 9519-Matthew D. and Angela P. McGhie to Hal and Jennifer Pollard, $400,000.

Mary Lee Lane, 8278-Rae K. Burns to Michael Joseph Nocerino, $279,900.

Redbridge Ct., 9239-Tam Thi Thu Pham and Thi Thu Trang Pham to Ramatu Kuyateh, $309,000.

Styers Ct., 8214-Kyle B. Noell to Lamar A. and Katerina A. Goffigan, $275,000.

Wincopia Farms Way, 10028-Liang Heng Xu and Fei Yang to Sunna, Jaffer and Asiya Ahmed, $760,000.

SYKESVILLE AREA

Sunset Valley Dr., 1050-Eugene Burgess to Eduardo and Sherri Salazar, $535,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

New Rover Rd., 2915-John C. Mowbray and Toni R. Scheiner to Steven J. and Candice M. Collins, $675,000.

WOODBINE AREA

Bucks Run Dr., 15269-John E. and Kelly T. Skovron to Desiree N. Schafer, $790,000.

Jennings Chapel Rd., 2555-Herman Clifton Sirk Jr. and estate of Herman C. Sirk Sr. to Azhar Ansari and Gulam Samdani, $280,000.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11165, No. P-Donna S. Edmonds and Diane Farrow to George T. and Josette C. Norton, $305,000.

Hillingdon Rd., 10680-Edward M. and Margaret K. Ostrowski to Daniel S. and Tasheena Ann Harris, $555,000.