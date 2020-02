Enclave Ct., 36-K. Hovnanian Homes of Maryland II Corp. to Maureen Ellis, $611,440.

Gentry Ct., 48-Lisa Lynne Cunningham to Mary Elizabeth Krizek, $259,900.

Harbour Village Ct., 7054, No. J-1-Joy J. Wright to Saundra Sue Wegner, $440,000.

AD

President Point Dr., 13, No. B3-Daniel Purcell and Maya Yeshurun to Andrew and Alex Walworth, $602,500.

Riverside Dr., 626-Brian H. Smith and estate of Charles H. Smith to William Adrian and Elizabeth Hubbard, $825,000.

AD

Victor Pkwy., 205C-Dawn Nightingale and estate of Eleanor L. Clearwater to Jacqueline Johnson, $175,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Astern Way, 930, No. 506-Susan E. Gordan to Arnold B. Podgorsky, and David G. and Judith S. Houston, $337,500.

Cherry Grove Ave. N., 5-Joseph A. and Anna Root to James A. Hyde and Kaitlyn S. McQuaid, $365,000.

Coybay Dr., 718-Eugenia S. Daly to Victor Beshidze, $575,000.

Gibson Rd., 130-James Edward and Mary Elizabeth Lamb to Michael Anthony and Shelby Lynn Tomaselli, $450,000.

AD

Marconi Cir., 1976-Margaret E. Faulconer and Nancy F. Miller to Janice M. Andrucyk, $278,000.

Phillips Terr., 2003, No. 12-Kristi Neidhardt and Chad Sargent to Sabrina Lamb, $275,000.

Simms Dr., 107-LNJ Associates Corp. to Nicholas D. Duchesne and Lindsey M. Wood, $499,000.

Valley Rd., 1990-TC Props Corp. to Stephania S. Mantziaras, $509,900.

AD

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Nottingham Hill, 203-Stuart Austin and Katherine Odell Saladin to Joshua and Alison White, $1.57 million.

ARNOLD AREA

Capri Estates Ct., 710-Lacey M. Dingman and Timothy K. Woodsmall to Sarah E. and Adam J. Grigg, $578,000.

Dividing Creek Rd., 785-David Prucha to Anibal and Louisa P. Mazzei, $505,000.

AD

Gator Ct., 1176-James R. Walker to William R. Woodson, $230,000.

Merrimack Way, 145-Timothy St. John to Carl Bryan and Elizabeth K. Gloor, $555,000.

Rock Dove Ct., 904-James R. and Donna M. Edward to John B. and Christine C. Drescher, $595,000.

Springwood Ct., 1215-Scott W. Belden to Linda Freeman, $275,000.

Winterberry Dr., 1511-Douglas Eric and Anna A. Boyd to Erica Keppel, $271,000.

BROOKLYN AREA

Fairfax Ave., 607-Handyman Latinos Corp. to Tony and Aneshia Manuel, $335,000.

AD

Rebecca Hammond Ct., 122-NVR Inc. to Morgan Robinson and Jeffrey White, $307,990.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Circle Dr., 1523-Daniel J. and Cynthia O’Neill to Marcus E. and Katherine M. Dent, $780,000.

AD

Highpoint Dr., 961-Ewa Cebollero to Michael Anson and Yanet Hill, $685,000.

Sloop Dr., 1612-Steven J. and Laura E. Owen to Kimberly N. McGuckian, $675,000.

White Tail Deer Ct., 1507-Robert W. and Kiersten C. Hepting to Mark B. and Pamela J. Douglas, $755,000.

CROFTON AREA

Crofton Pkwy., 1445-Jason P. and Ana Lucia M. Gabarra to Colette A. Marquis, $487,500.

Farlow Ave., 1530-Michael T. and Marsha Pancoast Parrott to David Andrew and Stacey Lynn Hart, $550,000.

Foggy Turn, 1323, No. 15-Beazer Homes Corp. to Katherine Elizabeth Hunt, $359,955.

Forest Hill Lane, 2034-William E. and Amanda Bulmahn to Sean Read Martin Stone, $290,000.

AD

Hallwood Ct., 1557-Kathryn V. Parker to Hemantha Doma and Shwetha Roopadarshini, $410,000.

AD

Klein Ct., 2802-Everett T. and Lidia C. Barnes to William and Elizabeth Gammie, $540,000.

Lang Dr., 2111-Thomas S. Newberry to Brent J. and Kristie Simpson, $334,000.

Regents Park Rd. E., 1805-Jeffrey G. and Jennifer L. Wall to Averill A. and Vicky D. Campbell Hemming, $490,000.

Topango Pl., 1900-Joyce L. Rohrs to Elizabeth Margaret Zarate, $215,000.

CROWNSVILLE AREA

Alenthus Trail, 375-Matthew C. and Tina Allen to Johann W. and Heather N. MacDonagh, $600,000.

Mahogany Lane E., 1188-Donald H. and Susan M. Thomas to Peter and Leyla D. Ocasio, $593,000.

CURTIS BAY AREA

Waterview Dr., 604-Francisco Santiago Torres to Dylan Michael Treff, $282,000.

DAVIDSONVILLE AREA

AD

Sienna Trail, 1320-William C. Vincek to Gregory M. and Brenda Jorgensen, $880,000.

AD

DUNKIRK AREA

Meadowlark Dr., 6445-William Thomas and Karen Marie Painter to Charles M. and Holly A. Brown, $579,000.

EDGEWATER AREA

Carrs Ridge Rd., 4199-Ajia Sakakini Holt to Anthony Jay and Jessica Lauren Hughes, $565,000.

Colony Point Pl., 307-Barbara Anne Snider to Thomas S. and Anne W. Dziuban, $465,000.

Galewood Dr., 205-Steven L. and Lisa A. Quigley to Dayna Sue Dolch, $454,765.

Highland Dr., 319-Carrera Homes Corp. to Michael Alfred Hopkins, $260,000.

Lightship Landing Way, 424-D.R. Horton Inc. to Hongsheng Bi and Yifan Liu, $400,000.

Oldtown Rd., 1629-Katherine B. Cohen and Paulo Gonzalez to Mary Elizabeth Steele Green, $525,000.

AD

Ridgeville Rd., 1920-Travis N. and Dena Hurley to Michael E. and Lavonne Jones Moulden, $270,000.

Ruxton Rd., 1621-Kevin S. and Tabitha Casey Carew to Richard A. Beier Jr., $284,900.

AD

FRIENDSHIP AREA

Prout Rd., 6982-Ronald and Annette Homer to Maxwell E. and Caitlyn L. Anderson, $439,900.

GAMBRILLS AREA

Saint Mark Dr., 1802-John J. and Norma M. Flynn to Christopher J. and Jessica I. Williams, $680,000.

Star Ct., 962-Nicolas A. Concepcion to Timothy A. and Daniella M. Willis, $360,000.

GLEN BURNIE AREA

Allen Rd., 164-Melvin Bowen Jr. to Danny L. and Jowanda O. Powell, $410,000.

Chalmers Ave., 200-Joseph and Paula Happel to Kelly and Michael Nugent, $274,700.

AD

Eleanore Dr., 1304-BMB Real Property Corp. to Matthew Zayas, $245,000.

Forestdale Ave., 39-Mary E. Barnette and Michelle Tirado to Alejandro J. Espinoza, $396,250.

Furnace Branch Rd. W., 309-Morgan L. Fobare to Cindy Larissa Reyes Leiva, $242,000.

Linwood Ave., 112-Douglas M. and Michael D. Rice to Karley C. and Derek R. Hodges, $305,000.

AD

Manning Rd., 1712-Value Plus Realty Corp. to Tyler Sampson, $235,000.

Nolpark Dr., 482-George Liebmann and estate of Thomas Tonis Benson to James W. Ramper, $242,250.

Poplar Ave., 107-Gary Palmieri to Victoria K. Acosta, $379,900.

Saunders Way, 1303-From House to Home Inc. to Shane W. and Gina Wiest, $242,000.

Stafford Hill Ct., 7808-Paul R. and Pamela A. Geise to Regina M. Smith, $307,000.

Winton Ave., 605-Meghan E. Gardner to Yoku O. and Euniquia Shaw Taylor, $360,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Archibald Dr., 6829-Timothy Robert Hines to Derek James Goughenour, $255,000.

Castle Harbour Way, 1117, No. 1D-Judith P. Wanfried to Casey Noel Burns and Brett David Edwards, $148,000.

Cork Rd., 368-David R. and Mandy Kincaid to Bertha Concepcion and Joseline Magaly Andrade Escobar, $275,000.

Fable Ct., 6603-Jennifer L. Berne to Yu Hua Wang Davis, $247,000.

AD

Gatewater Ct., 357, No. E-Home Direct Corp. to Dian Muserelli, $140,000.

Inglewood Dr., 128-Florence and Orville Peter Henschel to Sarah N. Sebina, $248,900.

Lincoln Dr., 482-Sang Kyung and Ouk Nue Kim to Carlos Gray, $230,000.

Norman Ave., 304-Bruce Miller Jr. to Deborah K. Galligan, $305,000.

Rain Water Way, 307, No. 101-John Frederick and Bonita Sue Gries to Sandra L. Kahmer, $182,900.

Shore Dr. N., 824-George W. and Ellen M. Areman Skorupski to Adam R. and Allyson C. Graybeal, $545,000.

Stallings Dr., 7310-James Patrick Midgley and Michele Lauren Kellerman to James E. and Barbara L. Kiser, $320,000.

Woodvale Dr., 7742-Calatlantic Group Inc. and Lennar Corp. to Anthony Brandon Mietzner, $421,240.

HANOVER AREA

Annawon Ct., 1901-William L. Forbes to Jeromy and Nicole Lynne Vojacek, $365,000.

Otterbein Way, 7812-Lisa Ann and Richard Gregory Williams to Krista Lee, $460,000.

Stemhart Lane, 7627-SM Arundel Neighborhoods Corp. to James Schad, $337,000.

HARMANS AREA

Mill Crossing Ct., 257-Anecia Allen to Davis and Kathryn Miller, $360,000.

LAUREL AREA

Ellerton S., 340-Henry A. Morales and Roxsana C. Sandoval to Manuel Antonio Ramirez, $342,000.

Mallard Shore Dr., 8110-Sergio Arturo Perez Ruvalcaba and Carmen Maria Centeno Hernandez to Okeehukwu N. and Susan Umunnakwe, $345,000.

Shooting Star Lane, 8213-Desmond C. and Donna G. Kistoo to Percy and Ama D. Blankson, $340,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Kingwood Rd., 430-John J. and Lea F. Graff to Kraig E. Rebstock Jr. and Kristie L. Hobbs, $340,000.

LOTHIAN AREA

Lower Pindell Rd., 970-Barbara Chaney and Julia Nelis to Dwayne Franklin Catterton and Doris Elizabeth Tayman, $605,000.

MILLERSVILLE AREA

Ahearn Dr., 8282-RBR Investments Corp. to Peter Randolph and Claire Ellen Hamera, $338,000.

Connors Lane, 8201-Diane Souffie to Matthew and Heather Zimmerman, $540,000.

Honeywood Ct., 403-Steven D. Garnett and Natasha V. Olan to George J. and Brittany E. Williams, $600,000.

Oak Stump Dr., 789-Patrick J. and Susan E. Horgan to Joseph and Meredith Vikara, $650,000.

Windy Field Lane, 8129-Jack H. Cassel and Jennifer Cassel Ford to Mary Anita Fernandez Heath, $480,000.

ODENTON AREA

Autumn Harvest Ct., 2400, No. 102-Bryan M. Port to Rebecca J. Blackwell, $230,000.

Bramble Cir., 1308-NVR Inc. to Kenneth and Kady Halleran, $690,371.

Burletta Ct., 487-Leonard E. Nelson and estate of Wendy A. Nicholson to David A. Martin, $437,000.

Clarion Ct., 2604, No. 102-Jeffrey A. Berritt and estate of Marcia J. Berritt to Elisabeth Miffleton, $250,000.

Fluttering Leaf Trail, 8612, No. 104-Susan E. Kobyleski and Robert G. Bulk to John P. and Mindy A. Carey, $290,000.

Goldsborough Dr., 226-Lee E. and Dyesebel B. Hamilton to Kisha L. Foy, $315,000.

Hidden Hill Cir., 142-Andrew R. and Tiffani S. Gorbonos to Timothy H. and Anissa R. Rajala, $325,000.

Jostaberry Way, 2446-Jason Matthew Selleck and Kristin Carol Decker to Jefferson David and Kelly Dawn Harris, $387,500.

Odenton Rd., 1391-Theresa A. Meyer to Darrell C. and Jeanine Chugg, $425,000.

Patuxent Run Cir., 823-Katherine A. Eastman to Chandler Hall, $320,000.

Realm Ct. E., 531-Bijesh and Pramita K. Shrestha to Chandra S. Thakur, $262,000.

Running Wolf Trail, 2529-Jeffrey Watson to Galen Patrick Frazer, $358,000.

Upper Patuxent Ridge Rd., 1187-NVR Inc. to Lawrence Marc Selleh and Michelle Lynn Michener Higdon, $618,492.

Willow Leaf Lane, 8643-Khi Properties Corp. to Mayme Collins, $225,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Arbutus Rd., 8431-Charles Benner to Christopher J. Kauffmann, $315,000.

Beach Ave., 281-Vernon G. Ray II to Joseph L. Major, $339,500.

Country Life Rd., 8380-Lois and George Mohelski to Catherine and Kenneth Rzepkowski, $600,000.

Drain Dr., 623-GWK Residential Properties Corp. to John David and Rose Burgamy, $365,000.

Grandview Rd., 1688-Diane L. Alexander to Abdulrahman M. and Katherine B. Natafgi, $235,000.

Long Point Rd., 1531-Catherine R. Oswald to Edward Joseph and Jennifer L. Hall, $335,000.

Powhatan Beach Rd., 610-Clover Rentals Corp. to Tyler M. and Jessica L. Harrison, $294,900.

Riverside Dr. E., 7901-Aaron E. and Melody R. Bloch to Scott R. and Mandi L. Pratt, $435,000.

Sillery Bay Rd., 219-Eugene J. Dinatale to Eric Dietrich and Brittany Hedrick, $374,900.

Sylvan Way, 510-Pauline E. Herbert to Jordan and Kristin Moskal, $320,000.

Wall Dr., 1614-Daniel Thomas to Dallas Joseph and Joseph Butts, $360,000.

Second Ave., 1306-Kurt Zimmerman to Karrisa Michele Gouin, $445,000.

205th St., 821-Jennifer Beil to Nicholas Joseph and Sydney Rosati, $295,000.

RIVA AREA

Breckenridge Way, 3324-Michael J. and Tracy M. Ryan to Scott and Dana Dressel, $1.27 million.

Tudor Hall Rd., 3058-Frederick Mast and L. Ingrid Horton to Luis Manuel Fernandes and Maria Arminda Conceicao, $260,000.

SEVERN AREA

Clark Station Rd., 7919-Raymond H. Ringgold and estate of Elmer J. Ritter to Kenneth R. Anderson III, $225,000.

Downey Rd., 8702-Michael R. Nelson and estate of Roy Dean Nelson to Galina Skorina, $252,500.

Enfield Way, 908-Shauna C. Shepherd and estate of Gregory D. Shepherd to Michael A. Hill, $518,000.

Heraldry Dr., 8212-Adam Loutzenhiser to Anthony Dewayne and Lachiah Nicole Fugh, $514,990.

Jolliet St., 1909-Kathleen A. Campbell to Elvis D. Cruzado and Leslie M. Deleon, $354,000.

Quarterfield Rd., 8021-Keith D. and Elizabeth M. Lambert to Paul M. Blough II, $300,000.

Regina Way, 1305-Joel R. and Jacqueline C. Saddoris to Brian P. and Samantha L. Crawford, $437,000.

Scattered Pines Ct., 1211-Mark H. and Ellen L. Macalester to Jonathon Wynn, $385,000.

Sicily Lane, 1156-D.R. Horton Inc. to Jeemin and Mee Sook Kim, $370,000.

Sunhaven Way, 7860-Don Michael and Rosann Carole Kelley to Paul J. Pascua and Barbara Barrett, $548,300.

SEVERNA PARK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 866-Charles Perry to Howard German III, $369,900.

Croxton Ct., 448-Ronald W. and Kristi L. Pozza to Frank William Adams, $514,000.

Ellerslie Rd., 662-Van Ervin and Cynthia Ellen Watson to Gordon and Karen Cumming, $481,650.

Knollwood Rd., 538-Brandon and Kristen L. Jackson to Curtis J. Buchheister and Suzanne P. Ford, $402,000.

Lynwood Lane, 808-Trevillian Enterprises Inc. and WCT Prop. to Brian and Laura Wiggins, $632,000.

Oak Ct., 219-Rhonda J. Roberts and James E. Brennan to Michael D. and Laura E. Groft, $670,000.

Saint Andrews Rd., 68-Jason Brady and Christine O. McLellan Babcock to Ryan W. and Miranda M. Janes, $712,000.

Thomas Way, 641-Aimee L. Merchant to Christopher and Melanie Kozel, $465,000.

Wembly Way, 306-Phillip G. and Dorothy S.R. Beierl to Tracy Parlate, $675,000.

SHADY SIDE AREA

Maple Ave., 1170-Dale B. and Linda J. Husk to Kristin Colvin, $249,900.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Arjay Cir., 4017-James E. and Madlynn A. Marthinuss to Donald Christian Arthur and Moyah Kettle Panda, $515,000.

Chateau Ridge Ct., 3759-Michael A. and Cynthia S. Barry to Martin W. Kerrigan, $475,000.

Dorsey Hall Dr., 4970, No. B2-Brent M. Han to Marcella A. Smith, $218,000.

Foxhound Rd., 2841-Live Fearless in Christ Corp. to Susan Marie Magdar, $602,000.

Ivymede Ct., 9561-Michael and Sarah Jensen Racz to David P. and Sara E. Goggin, $630,500.

Lombardi Dr., 10342-Juan A. Caceres Noguera and Maria Dioverti Prono to Kuo Hao Lee, $500,000.

Middle Meadow Rd., 9800-Patricia C. and John S. Loesch to Hua Feng, Ling and Chang Jian Chen, $612,500.

Parrot Dr., 3851-Steven and Carolyn Bourg to Kevin W. Chin and Alyssa Metzler, $810,000.

Pointer Hill Ct., 12244-Wilma A. Barger to John C. Mowbray and Toni R. Scheiner, $550,000.

Windflower Dr., 9161-Robert M. Knudsen and Katlyn Pratt to Janel Cephas and William Neil Parham, $747,000.

CLARKSVILLE AREA

Moonsails Lane, 6012-Jin Keun Choi and Hyun Jung Kim to Athonu and Nivedita Chatterjee, $585,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Castile Ct., 9585-Mark Sherrill and Julia McDonough to Timothy and Chelsea Esworthy, $365,000.

Flintfeet Lane, 7021-James O. and Chung Keum Bussiere to Sohan Lal and Leela Devi, $350,000.

Jacobs Ladder, 5971-1-Andrew and Jessica Wichmann to Rebecca L. Spare, $330,000.

Majors Lane, 6087, No. 11-Shannon L. Chambers to Zachary Arthur Walker, $158,000.

Phelps Luck Dr., 5384-Geok Bee Yap to Staria C. Alexander, $373,000.

Quiet Hours, 6550-Farside Joint Venture to Katrice Pratt, $294,000.

Sandchain Rd., 6261-Jason and Elizabeth Hinish to Andrew and Elisa Rushworth, $420,000.

Star Path, 6668-Frances S. and Robert Michael McDonough to Roxzane Heslop, $455,000.

Whiteacre Rd., 9645, No. B1-Francis G. Standafer to Benjamin E. Lecompte, $140,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Audubon Dr., 6260-Scott A. Golder and Angie M. Boyce to Jennifer Lynn and Aldrin Ramon De La Rosa, $689,000.

Columbia Rd., 5131, No. 15-Matthew J. Timm and Heather L. Dye to Kenneth Holley and Sharmane Meredith, $339,000.

Faulkner Ridge Cir., 10360, No. 2-4-Mark D. Persuitte to Ingrid A. Garcia, $191,000.

Maywind Ct., 10386-Beth Greenberg to Sandeep Vasudeva and Kajal Mishra, $345,900.

Ridermark Row, 11268-Theodore Young and Eun Yong Kim to Dennis W. and Maria E. Miller, $895,000.

Sunny Spring, 6174-Dena Engineering Corp. to Omri El Dan and Naomi Haberman, $470,000.

Twin Rivers Rd., 10570, No. A2-Thomas Lee and Jeanne Wilder Osborne to Tijuana Smith and Marcus D. Stewart, $170,000.

COOKSVILLE AREA

Old Frederick Rd., 14534-Catonsville Homes Corp. to Craig R. and Kelly A. Kamenjar, $930,000.

ELKRIDGE AREA

Beechfield Ave., 6393-Meredith A. Lowman to Juan Jose Rodriguez Sanchez and Selena Marie Algeciras, $300,000.

Darby Downs, 7267-Kristin Schwartzkopf and Allison Roach to Kristi Lena Hart, $300,000.

Edmunds Way, 7801-Ronald Chubbs Jr. to Cai and Yi Qiang Chen, $276,000.

Hunt Club Rd., 5918-Alberto and Donna Maria Rivero to Mekia Parks, $360,000.

Loudon Ave., 6387-Kristin Baker and Stephen Strunk to Thang Kan Pau and Pau Pumcing Samte, $180,000.

Millstream Ct., 7994-John Carroll and Youngmee Yoon to Tia D. Jeffery, $280,000.

Sanctuary Ct., 6827-Sung Chun and Eun Joo Cho to Wei Quan, $327,500.

Wesley Lane, 6531-Selva K. Mani and Prema E. Thundiyil to Carlos Castillo and Gabriela Chavez, $420,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Hill Dr., 8787-Constance D. and Kenneth Scholl to James and Denise Snider, $300,000.

Calla Lilly Dr., 8105, No. 40-John and Vivian Flanigan to Chester and Alice Miller, $458,500.

Falls Run Rd., 8589, No. C-Catherine and Eugene Song to Ziad A. and Cynthia Sabra, $190,000.

Halcyon Ct., 3204-Rajaiah and Manjula Gone to Rajendra P. and Durga Tiwari Kandel, $402,000.

Huntley Dr., 4652-National Transfer Services Corp. to Matthew and Lauren Halstead, $615,000.

Manahan Dr., 8672-Yulanda Yu Wong and Michelle Huang Choi to Shizhong Han and Yingdi Xu, $363,000.

Montgomery Run Rd., 8369, No. J-Paul S. and Judy A. Maurer to Hyo S. Kim, $215,000.

Old Columbia Pike, 3817-Henry B. Peck Jr. and estate of Svitlana Kovtun to Kyle Gitautis, $325,000.

Soapstone Trail, 9819-Pulte Home Co. Corp. to Venkata Rama Kishore and Vani Durga Malleswari Velivela, $910,000.

Union Mills Ct., 8500-Robert A.L. Blake to Daniel and Jessica Sharfstein, $675,000.

FULTON AREA

Morris St., 7544-1, No. 21-Elon Benaknin to Cheryl McAllister, $415,000.

Water St., 7740-Darpan Bansal and Ekta Gupta to Ravi Kizakkepat and Deepthi Achuthavarier, $785,000.

HIGHLAND AREA

Mink Hollow Rd., 6555-Stanley and Sharon M. Wong to Joann B. Sanders, $629,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Birdhouse Cir., 9441, No. 37-Crystal Johnson and estate of Andrew Johnson to Deepika Rame Gowda and Kiran D. Nanjegowda, $290,000.

Lambeth Ct., 9643-Carrie Jean and Matthew Jason Sonnemann to Caitlin Burr, $273,000.

Wilbur Ct., 9211-Alfred Frank Urso Jr. to Binod Neupane and Ajita Paudel, $250,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Thompson Dr., 2560-Estate of Charlotte J. Pattison to Dario E. Britez, Patricia M. Britez and Crystal Rivera, $368,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Ashberry Ct., 8811-DMV Homes MD Corp. to Seth Rothsimmons, $309,900.

Canterbury Riding, 9662, No. 174-Jessica Nash to Shannon Souder, $167,000.

Donnan Castle Ct., 9614-John Giles to Minh Khanh Truong and Johnny Le, $327,400.

Glendower Ct., 9610-Lisa A. Geraghty to Anne C. Merkel, $315,000.

Ice Crystal Dr., 8420, No. D-Nancy L. Shiplett to Thuy Khuc Tu Tran, $275,000.

Northgate Rd., 9398-Brianna L. Macleod to Felix Antonio Rosa, $380,000.

Snow Bird Lane, 9806-Aaron B. and Valeria C. Crawford to Ka Yiu Carmen Lam, $468,000.

Vast Ocean Pass, 10216-Dale L. Sillyman and Cheryl A. Oswalt to Lamar A. and Naomi Golden, $600,000.

SYKESVILLE AREA

Day Rd., 1168-Howard White and estate of Joyce A. White to Matthew Robert and Julia Dyer Tabisz, $425,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Pfefferkorn Rd., 3020-David L. Merrill and Gretchen M. Eslami to Bounmy Yang Sesum, $390,000.

WOODBINE AREA

Ridge Hunt Dr., 15290-Jeffrey T. Van and estate of Jennifer L. Van Blarcom to Eric M. Kelly and Diane E. Zagorski, $707,500.

WOODSTOCK AREA

Doyle Dr., 1922-Maurice A. and Eileen W. Dickson to Jun Fang and Yan Tang, $751,000.

New Hampton Lane, 1709-Richard A. and Lucille H. Ohler to Richard F. Brinker Jr., $850,000.