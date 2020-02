Enclave Ct., 28-K. Hovnanian Homes of Maryland II Corp. to Jeffrey Scott and Robin Sue Supp, $485,000.

Fairview Ave., 760-Oliver P. and Yolanda D. Garza to Jan H. Vanlonden, $385,000.

Greystone Ct., 20L-Sean Conlon to Jonathan H. Jacobsen, $172,000.

Harness Creek Rd., 3355-M. Celeste Hart and Joseph A. Boggs to Kenneth A. and Martha Neff Kessler, $4.7 million.

President Point Dr., 15, No. A3-Lucas and Patricia Ellen Connolly Tomlinson to Ronald Gordon and Brenda Lee Cameron, $429,900.

Rockway Ave., 3521-John K. and Margaret Maughlin Brock to Jeffrey Harvey, $625,000.

Tiburon Ct., 10-D.C. Metro Investments Corp. to Michelle Mutert, $284,000.

Washington Dr., 1229-Lauren Swinney to Brian and Cathleen Carver Meyer, $305,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Bermuda Ct., 800-John M. and Doris Tatterson to Gary Richard and Sigrid Carla Beecher, $505,000.

Cape Saint John Rd., 249-Department of Housing and Urban Development to Christopher and Carleen Edge, $435,000.

Dreams Landing Way, 605-Dorothy E. Sample to Robert D. Herr, $475,000.

Greenbriar Lane, 621-Rhonda D. Gaines to Keyonna J. Bines, $206,000.

King Ct., 15-Paul Sophocles to Mark and Abigail Green, $490,000.

Market St., 128-Jeffrey S. Kurtzman to Jean Marie Dunn, $510,000.

Prince George St., 206-John F. White to Robert Beguelin and Susanna Jones, $575,000.

Ritchie Lane, 1552-Sophia Santillan to Brett A. Callaghan, $310,000.

Steele Ave., 30-Gustavo and Mary S. Amaro to Zvezdomir Zamfirov, $1.31 million.

Witmer Ct., 1835-Robert G. Pratt and Peggy Sue Woolford to Tamika Iraina and Damon A. Parran, $495,000.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Robinhood Rd., 716-Cynthia B. Scudder to John M. Hamm and Raleigh H. Schein, $1.37 million.

ARNOLD AREA

Baybourne Dr., 195-Michael W. and Debra L. Bottge to Christoforos D. and Niki Iordanou, $445,000.

Colonial Ridge Lane, 438-Donna Wend to Jennifer L. Hand Zdzieborski, $285,000.

Dogwood Rd., 1252-Matthew D. and Amy W. Phillips to Julie Louise Polyniak, $359,000.

Graymoss Ct., 1193-Frank M. Shannon III to Aleksandar Pavlovic, $255,000.

Oakland Hills Ct., 609G-Steven P. and Constance E. Gibb to Monica Matallana Demella, $169,900.

Rusack Ct., 702-Matthew and Veronica Nelson to Donna L. Lyons, $430,000.

Stanford Ct., 411-Dominick J. and Nicole K. Grossi to Ryan E. and Tabitha N. Cooper, $446,000.

BROOKLYN AREA

Carefree Dr., 705-Sharon Burkhardt to Reginald Barry Taylor and Phyllis Ann Parker, $261,000.

Sunnyfield Lane, 808-Paris Michelle and Steven Austin Boyd to Victor L. Calderon, $312,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baystone Ct., 606-Robert E. and Lisa A. Saunders to Dwayne T. Richardson Jr., $355,000.

Ramblewood Dr., 1150-Jeffrey W. Haugh and Angela A. Papavasiliou to Paul Langley and Kristie Harris, $425,000.

Thomas Dr., 1905-Celia Han Fang and Jimmy Yu to Christopher I. and Luisella M. Garrity, $525,000.

Whitehall Rd., 1878-Eileen P. Dunkle and estate of Betty B. Enderton to Shaun R. and Cassandra McClenny, $1.05 million.

CHURCHTON AREA

Delaware Ave., 1140-Alexandra D. Dailey and Joshua S. Donner to Robin Diane Martin and Arthur Richard Thames Jr., $340,000.

CROFTON AREA

Crossgate Dr., 2106-Sonia I. and Jessie A. Prewitt to Daniel and Nahee Rosso, $624,990.

Fendall Ct., 1627-Brian W. Kehoe to Luz Izamar Jaimes Amaya and Miguel Angel Jaimes, $200,000.

Foggy Turn, 1323, No. 17-Beazer Homes Corp. to Charlotte E. Jackson, $414,000.

Lowell Ct., 1474-Joyce M. Studevent Francis to Joshua Haskell, $210,000.

Pawlet Dr., 1917-Amanda M. Birckhead to Kay M. Mayo, $235,000.

Vineyard Lane, 2447-Maurice J. and Brooke A. Wilson to Fei Yan Zou, $323,000.

CROWNSVILLE AREA

Algonquin Rd., 1234-Steven M. Roth to William J. and Brooke L. McLean, $1.13 million.

Cherry Trail, 859-James and Marianne Lantz to Derek Robert and Donna G. Carpenter, $489,000.

Northfield Lane, 813-Nicholas I. and Amanda J. Hasser to Michael J. and Bethany A. Halpern, $660,000.

Woodlands Rd., 1223-Penderbrooke Partnership to Bartley P. and Christine S. Connors, $810,000.

CURTIS BAY AREA

Chestnutview Ct., 893-Nicholas A. and Alecia M. Brown to Kevin and Stephanie Ford, $270,000.

Gardenview Ct., 7128-Holly L. Marquardt to Stacie Erin Parker, $250,000.

Waterway Ct., 1329-Estate of Frederick A. Romeo to Nicolette E. Vaccaro, $236,000.

DEALE AREA

Bay View Dr., 804-Catherine E. Schwass to William J. and Kristin C. Rowan, $440,000.

Nutwell Sudley Rd., 5597-Thompson Lumber Co. to Bilal and Alissa Abdullah, $389,900.

EDGEWATER AREA

Antiqua Pl., 161-Thomas M. and Dawn Cathleen Bach to Timothy R. Sitkauskas and Jordan S. Rogers, $825,000.

Carvel Lane, 4175-Raymon K. and Charyl Youngblood Nelson to Anita Lockhart, $585,000.

Daves Rd., 1213-George and Frances A. Martin to James P. Hagan, $395,000.

Glebe Dr., 3307-Kyle M. and Heidi Beliczky to Carolyn R. Fifer, $232,000.

Highland Dr., 516-Dubois Builder Inc. to Jeffrey Edward and Ashley Elizabeth Dibler, $440,000.

Maple Leaf Dr., 429-Charles J. and Debra V. Collins to Brendan L. Domotor and Elisse M. Kenty, $615,000.

Otis Ave., 3648-Megan R. Barford to Leo Henry Hoffman III and Jessica Caitlin Brannock, $397,000.

River Terr. S., 3539-Kenneth R. Diaz to Roy L. Gertz, $275,000.

Second Ave., 3626-Trevor A. and Jessica S. Basil to Nicole L. Chalfont, $270,000.

GALESVILLE AREA

Riverside Dr., 4842-Stephen T. and Carol Y. Bashore to Sarah L. Sinnickson, $690,000.

GAMBRILLS AREA

Saint Marys Ave., 584-Carolyn D. Goss to Timothy P. Roark Jr., $270,000.

GLEN BURNIE AREA

Allwood Dr., 223-Raymond Krick III to Trevor Newman, $248,500.

Colonial Knolls, 6420-Bernadette L. Telesford to Lori L. Crouter, $216,000.

Elizabeth Rd., 510-Steve Anthony and Angela Lee Murray to Matthew L. and Christina M. Minton, $335,000.

Foxfarm Lane, 7811-Elmer V. and Doris S. Pass to Thomas F. and Grace S. Rozanski, $277,500.

Glenview Ave., 802-Richard L. Listman to John R. Sonntag, $335,000.

Long Towne Ct., 484-Mark E. and Theresa M. Brunner to Richard E. Simmons and Rebecca M. Wilmoth, $150,000.

Poplar Ave., 208-Tiffany R. and Teresa A. Walters to Brigette Parr, $186,000.

Shelly Rd., 119-Andrew P. and Mia N. Langlois to Eliazir Chavez, $315,000.

Stafford Hill Dr., 717-Stephen and Erika I. Bowen to Bunthan Chhay and La Sok, $310,000.

Woods Ave., 99-A&T Builders Inc. to Patrick A. Scott Jr., $240,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Archibald Dr., 6831-James E. Keifline to Sara M. Doran, $261,000.

Cedarcliff Ct., 101-Gustavo and Lashon K. Velez to Allison Lynne Stutz and Ethan M. Fornicola, $259,900.

Croggan Cres, 813-Jarone L. Dyson to Diane Nelson, $260,000.

Georgia Ave. NE, 208-Malinda A. Paris to Shardel Thomas, $180,000.

Gunmill Lane, 7617-Jamie R. Smith to Juan P. and Diana Alvarez, $425,000.

Marcy Dr., 7607-Adam Reese and Jessica Basinger to Tiffany E. and Sukrucan Kocoglu, $271,000.

Mill Fall Ct., 8113-Charles E. and Cynthia N. Bergman to Oral Dean and Rose Smith General, $364,900.

Pond View Dr., 112-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Edward Eugene Pogue III, $332,826.

Rapid Water Way, 6800, No. 201-Joseph Radcliffe to Zachary Graber, $157,400.

Shoreland Dr., 1031-William Leo and Patricia Jane Weber to Madison Sanders, $209,000.

Upton Rd., 1022-Richard W. Riggin to Tyler Ashton Spencer and Ashley Kay Wolford, $239,000.

HANOVER AREA

Aragorn Ct., 7703-Joseph J. and Brittni M. Derkacz to Christopher Thomas Romme and Meghan Marie Walker, $335,000.

Pometacom Dr., 1951-Bradley and Vanessa Clark to Vincent A. Still, $352,000.

Sunningdale Lane, 1708-Matthew Thomas Hegarty to Ashley A. Phillips, $384,900.

LAUREL AREA

Fire Rock Rd., 8623-Nikki Harley to Selena L. Cooks, $309,900.

Old Line Ave., 404-Brian J. Keefe and G. Michael Dufour to Tuan Quoc Huynh, Van Thuy Bach Nguyen and Anh Quoc Huynh, $359,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Cleveland Rd., 424-Donald and Judith Knapp to Jameson T. Nunnally and Yinying Wang, $325,000.

Linthicum Lane, 5920-Kevin M. and Katherine E. List to Roger D. and Constance J. Wilson, $349,000.

Maple Rd. W., 701-John Beltinov to Chad Allan and Elizabeth Rae Klavetter, $426,000.

Patricia Ave., 110-Michele Renee Kitchen Gadow to John and Christina Parks, $342,000.

LOTHIAN AREA

Marlboro Rd., 1245-Christopher Thomas Keith to Elizabeth Catherine and Michael David Johnson, $285,000.

MILLERSVILLE AREA

Bright Sun Way, 8302-Mitchel R. and Kathryn E. Ickes to Rebecca and Andrew Ritenour, $371,000.

Connors Lane, 8203-Shanta Powell to Susanne M. and Christopher D. Britton, $450,000.

Hope Point Ct., 8307-Paresh N. and Elizabeth M. Shah to Gerard Theodore, $574,900.

Old Mill Rd., 429-Irene Gallo to James Quinton Martin, $420,000.

Woodland Rd., 8345-Donald and Lori Clark to Hiwa Raaof and Gulhanar A. Arif, $450,000.

NORTH BEACH AREA

Walnut Ave., 743-Pinehills Properties Corp. to James Joseph and Diane Eileen McCarthy, $275,000.

ODENTON AREA

Becknel Ave., 1420-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Vijay Raj and Nisha Satyal, $384,990.

Brigade Way, 1916-Michael W. and Bernadette D. Davillier to Frederick D. Spencer, $468,000.

Capistrano Way, 8603-James and Maria Hoffman to Lisa Maria Livramento, $315,000.

Curled Dock Lane, 4026-Classic Group Corp. to Debra E. and Jack L. Jacobs Jr., $668,871.

Found Artifact Dr., 7636-Gregory A. and Gwendolyn Fraser to Kathleen M. Schutta, $444,900.

Greenwood St., 493-James C. McCartan and estate of Joseph McCartan to Dale A. Brown II and Aaron V. Owens, $296,000.

Hidden Hill Cir., 185-Sheila Gamble Lindsey to Samuel Wheeler, $310,000.

Killarney Terr., 2434-Benjamin and Alisha Huff to Alvin S. Robles, $390,000.

Orchard Oriole Way, 2681-NVR Inc. to Jagannadha R. Maddali and Usha R. Gundlapudi, $755,944.

Patuxent Run Cir., 833-Michael and Sarah Carle to Christy R. and Xavier M. Daniel, $374,550.

Rita Dr., 485-Nancy Bass and estate of Taeko Johnson to William Updike, $318,000.

Saltoun Ave., 530-Michael P. and Lindsay Scott to Steven Tien Nguyen and Tien Thi Le, $290,000.

Upper Patuxent Ridge Rd., 1192-NVR Inc. to Bhanu Bhakta and Radhika D. Sapkota, $557,757.

Winding Stream Way, 692, No. 104-13-Nathan A. Poma to Joseph H. and Anita C. Riddle, $199,500.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Cherry Point Rd., 1126-Thomas C. Gavan to Gregory W. and Laura A. Kellner, $370,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Asbury Rd., 237-Daniel Nicholas and Caitlin Erin Garas to William Francis Liebel IV, $229,900.

Croydon Way, 8058-Jennifer Jo Powell Wilson to Shelby L. Jones and Tyler J. Walker, $241,900.

Fairview Beach Rd., 1661-Mark G. Watson and Patricia A. Youngman to Charles T. and Megan N. Benner, $440,000.

Kings Bench Pl., 7849-Danielle and James House to Kerry Anne Brooks, $330,000.

Magothy Rd., 1257-James Robert and Amy McDonald to Marian L. Collins and Edward W. Kraska, $800,000.

Pine Ridge Rd., 8054-Michael H. and Laura K. Bolinger to Christopher M. and Rachel L. Vinciguerra, $360,000.

Riverside Dr. W., 7860-Danielle R. Gibson to Joshua T. Janos and Elizabeth N. Brown, $265,900.

Silverqueen Path, 315-Norman L. and Leslie K. Wright to Jamie R. Smith, $495,000.

Sylvan Way, 511-Frederick D. and Cindy R. Bryant to Joshua and Trisha Griffin, $344,900.

White Rocks Ct., 312-Kevin C. and Rebecca G. Hubley to James and Michelle Groseclose, $275,400.

11th St., 200-Relo Direct Government Services Corp. to Noelle Blevins, $322,000.

209th St., 692-Maria Adela Whittington to Steven T. and Sainabou Scafide, $293,500.

RIVA AREA

Centre Rd., 3057-Gregory and Brenda Jorgensen to David H. and Michele T. Cordle, $575,000.

SEVERN AREA

Amalfi Lane, 7807-D.R. Horton Inc. to Valerie Dannette Outlaw, $379,150.

Arwell Ct., 1982-Oden Severn Corp. to Wing Lam, $110,000.

Colonial Park Dr., 1266-U.S. Bank National Association and RMAC Trust to Alicia F. and Terrence Moody, $539,900.

Dubbs Dr., 8319-Jerry and Amanda Long to Patrick Trupe and Sarah Verras, $355,000.

Falcon Ct., 1801-Lighthouse Assets Corp. to Thelma Ofosu Mensah, $185,000.

Highmeadow Dr., 510-Sturbridge Embark Homes II Corp. to Madeline Marie and Craig Ryan Becker, $530,243.

Lillian Ave., 118-Nicole Lynn Organek to Syed Muhammad Mujtaba Taqvi, $335,000.

Ridgely Loop, 8137-Nicholis and Tania Santana to Duane Dehnert and Sasha K. Horner, $529,900.

Sebring Ct., 8280-Clint A. and Mayka T. Tustison to Rhonda Helene Fowler, $220,000.

Statesman Ct., 1844-Department of Veterans Affairs to Tasmai Patel, $247,000.

SEVERNA PARK AREA

Barbara Rd., 163-David A. and Teresa L. Pallotti to Danette Joy Readling, $319,000.

Dill Rd., 712-Colleen P. Myers and estate of Larry Myers to Hisani R. and Kraig A. McNally, $705,000.

Holly Farms Rd., 419-Thomas C. Codd and estate of Rita P. Arthur to Andrew G. and Stephanie S. Jacobs Van Merlen, $1.27 million.

Lakeland Rd. S., 621-Tracy L. Parlate to Kevin M. and Elizabeth M. Gentilcore, $370,000.

Madary Rd., 7-Matthew J. and Isabella F. Cooper to Ashley and Kevin Meyd, $445,000.

Sequoia Rd., 38-Douglas B. Ensor to Igor Shteynbuk and Adrian Nelson, $550,000.

Thomas Way, 646-Brian T. Drude and Stephanie J. Davis to Alan C. and Lorena E. Stephens, $510,500.

SHADY SIDE AREA

Elm St., 4956-Department of Housing and Urban Development to Stefanie M. and Steven Moreland, $185,000.

Oak Ave., 1210-Senan S. Shammon to Samantha D. Bischof, $293,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Ashbrook Dr., 2537-Michael R. Treuth to Matthew and Jennifer Aufiero, $735,000.

Country Lane, 2823-Margaret Maie Whelte to David A. and Christina M. Kane, $541,000.

Fawn River Way, 12318-Marlene and Robert Rusenko to Stephen Ignatius and Wendy Anne Koch, $905,000.

Furrow Ave., 9401-Kerry F. Sullivan and Dwayne S. Landis to Michael Vernon and Maxine Michelle Michalski, $475,000.

Joycin Ct., 3632-Ali Akbas to Nedim and Gulser Akbas, $280,000.

Mount Hebron Dr., 2329-Peter O. McCahey to Brian E. Hopkins, $410,000.

Pebble Beach Dr., 3042-Silvia Pineiro and Marcelo Amador to Nishant and Catherine Mehta, $622,000.

Postwick Rd., 9890-Kevin W. and Alexa J. Doxzen to Qui V. Hau and Nhan T. Nguyen, $464,000.

Triadelphia Rd., 13150-Andrew J. and Pamela T. Patch to Scott and Alison Cannon, $396,000.

CLARKSVILLE AREA

Heather Glen Way, 6513-Christopher Tippett to Hien Dat Phung, $1.63 million.

Wayside Dr., 13905-Lloyd D. and Kathy A. Stowe to Robert and Laura Shovan, $580,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Footed Rdg., 8960-Morgan and Toni Allison to Christian Qijun Bi, $243,000.

Kilimanjaro Rd., 9441-Keith and Eunmi Yun Michael to Matthew John Lowrie, $375,000.

Majors Lane, 6091, No. 1-Department of Housing and Urban Development to Marcos R. Tamayo Olivier and Carla A. Luis, $90,250.

Phelps Luck Dr., 5422-Brandon Hargreaves to Jennifer Susanne Kitchen and William Maurice Owens Jr., $395,000.

Seedling Lane, 6564-Scott M. Golden and Kyla Bristol to Charles C. Craddock and Graciela Gomez, $415,000.

Tamar Dr., 8109-Brian J. and Alexandra Claire Contney to Christopher P. and Heather Martin, $450,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Autumn Splendor Dr., 10707, No. 59-Nancy E. Davis and Margaret L. Burnt to Tammy and Charles William Selkirk, $404,000.

Branch Beech, 6262-Mark D. Charles and Rebecca G. Bowman to Ohannes P. Hashas and Megan L. Doherty, $425,000.

Cedar Lane, 5704-Annamma Xavier and Xavier Varkey Kakkachery to Erin L. Connors, $330,000.

Cordage Walk, 10742-Bushra K. Khan to Ying Wang, $325,000.

Grateful Heart Gate, 6381-Peter V. and Sandra Romero to Chukwuedozie and Monsurat Olubola Okotcha, $700,000.

High Beam Ct., 10660-Land Holding Corp. to Brian and Chad Meyer, $323,000.

Mcgregor Dr., 10725, No. 9N-Joseph J. and Kim C. Bross to Gregory L. Peel and Yolanda Vazquez, $625,000.

River Rock Way, 7886-Ehsan Shabbir and Madiha Fyyaz to Louis A. and Simone M. Duncan, $525,000.

Windstream Dr., 10358-Patricia M. Latteri to Jian R. Wu and Xiao Qing Ji, $335,000.

COOKSVILLE AREA

Route 97, 1395-Michael P. and Lindsay R.D. D’Andrea to Stephanie and William Tully, $417,000.

ELKRIDGE AREA

Ducketts Lane, 6462, No. 7-6-Paul Robert and Orina Mangano to Joseph and Kasey Martz, $245,000.

Elderberry Ct., 6576-Shannon P. Bisram to Yolanda and Jose A. Valencia, $600,000.

Hunt Club Rd., 5922-Pervaiz G. Khan to Michael Asare, $339,000.

Loudon Ave., 6416-Michael James and Kaylee J. Watson to Edgardo Jovan Lara Orellana and Suany Yuriza Juarez Montes, $330,000.

Pebble Creek Dr., 7251, No. 5-Ann Liberatore Cecil to Linda H. Newman and Jerry T. Calabrese, $440,000.

Shadywood Rd., 6150, No. 405-Susan and Timothy Cuerdon to Deborah J. Kempl, Jessica A. and Alvin L. Fisher II, $295,000.

Willow Glen Way, 7317-Rhonda Edwards to Denise Rocco, $278,000.

ELLICOTT CITY AREA

Bali Rd., 8629-Luis A. Pulido to Collin S. Myers and Kathleen A. Horman, $415,000.

Carls Ct., 8980, No. G-NVR Inc. to Anthony Lee and Rebecca Elizabeth Dowling, $414,865.

Harvest View Ct., 8547-Casey N. Conway to Craig C. and Davia N. Moyse, $381,000.

Ilchester Rd., 5227-James Won Cho to Ekele Aga and Rita Chibuogwu Ogbadu, $368,000.

Millers Way Dr., 2728-Maijo P. and Annie S. Michaels to Hamedullah and Dewa Salihi, $670,000.

Montgomery Run Rd., 8369, No. K-Karen A. Brock to Jingran Sun and Zichang Li, $199,900.

Old Farm Lane, 7846, No. A-U-Kevin M. Dzbynski to Kelly Mcquade, $257,000.

Sonia Trail, 3399, No. 8-Ravichandra Muthoju and Thriveni Munaganti to Rama Krishna and Kranthi Abbadi, $410,000.

Upper Mill Ct., 3504-Ravi Maruvada to Zakir and Saida Hossain, $355,000.

FULTON AREA

Dairy St., 11412-Timothy W. and Elizabeth D. Hall to Dontese J. Nicholson and Caroline Meloty Kapella, $950,000.

Pindell School Rd., 7088-Charline M. and Henry Francis Frederick to Ali and Nargis Fakhri, $1.09 million.

Westside Blvd., 8052-Carl W. and Belinda Wilburn Jones to Brian J. and Nikia J. Whorley, $660,000.

HANOVER AREA

Elmthorpe Way, 7121-Ajay and Maria Datta to Harshavardhan R. Ega and Geetha Jaggannagari, $458,000.

JESSUP AREA

Aspenwood Way, 8129-Thomas Zawalick to Mynor Arriola, $206,000.

Oakwood Way, 8907-Paul R. Ross to Delimo Leonardo Samuel, $276,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Cape Ann Dr., 10025-Thomas J. Harner and Allison J. Fitzpatrick to Michael Guidinger and Sarah McKay, $475,000.

Maple Ave., 10025-Steven C. and Wendy L. Davis to Ryan M. and Abigail L. Flynn, $450,000.

Second Time Lane, 7225-Steven S. and Susan S. Schaffer to Brett A. Molina and Sarah M. Fitzsimmons, $490,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Crystal Ridge Rd., 1200-Frank S. and Jane F. Antico to Alain D. and Maria C. Dupecher, $837,500.

MULLINIX AREA

Country View Way, 17520-Christopher A. and Mark Athey to Stephen Philip and Grace Elizabeth Winn, $715,000.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 9065-Joshua D. Adler to Patrick John and Kimberly Hess Smith, $245,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Baroness Ct., 9502-Alicia Feliciana Ranson to Carter L. Dang and Thao H. Le, $313,500.

Charmed Days, 8463-Daniel Lee and Michelle Beaucher to Vuthira E. Phlong, $435,000.

Eastern Morning Run, 8630-Terry L. and Deborah T. Owens to Syed A. and Nafisa Reza, $640,000.

Hadleigh Ct., 9626-Scott and Mackenzie Moran to Arnaud Kalameu, $355,000.

Ice Crystal Dr., 8480, No. M-Edward and Karen Whitehead Graybeal to Debra Ann Palmer, $275,275.

Mayflower Ct., 9447-James L. Hopper to Tarlana and Keith Foreman, $305,000.

Pinenut Ct., 9223-Anne M. Theriault to Adam Reid Zuckerman, $280,000.

Sperry Ct., 8304-Brandon and Nicole McKellar to Rosa E. Arevalo and Jose R. Campos, $330,000.

Whiskey Run, 9869-Igor Grigoriev to John and Elizabeth Karley, $230,000.

SYKESVILLE AREA

Gaither Rd., 583-Steven K. Breeden and estate of James David Liller to Alicia Kong and Carl Johnson, $707,000.

WOODBINE AREA

Union Chapel Rd., 15902-Niakam Kazemi and Afsoun Daneshkhah to Michelle Allender Smith, $539,900.

WOODSTOCK AREA

Ganton Green, 2111, No. E-Estate of Marilyn D. Dougherty to Jou Shiuh Chen and Yea Huey Wu, $305,000.

Petersboro Rd., 10417-Andrea P. Dawes and Vincent J. Cowhig to Jeevan Thapa and Shristy Bhatta, $715,000.