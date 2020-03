Chesapeake Ave., 811-Patricia Reynolds to Phillip A. and Gina R. Roter, $799,000.

Harbor Rd., 1306-Maria Leena Wilson to Tilghman R. and Krysta H. Herring, $1.08 million.

Madison Ct., 1029-Norvain Sharps to Dijon Brooks, $100,000.

Quiet Waters Pl., 136-Nicholas A. and Cara Lewnes to Jessica G. Washington, $309,900.

Windwhisper Lane, 21-Roger William and Florine A. Wilson to Jacob G. Burdette, $346,900.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Autumn Chase Dr., 242-Guy E. Schelhouse to Michael G. McLaughlin and Theresa R. James, $517,000.

Epping Way, 413-John A. and Teresa L. Heffeman to Sebastian J. Silvestro and Heather A. Clary, $536,000.

Francis Nicholson Way, 544-David W. and Cynthia L. Councell to Larry E. Olson and Muna Geralis, $368,500.

Jigger Ct., 1000-Susan Tyson McCarty and Patricia M. Tyson to Barbara Hines Smith, $435,000.

Marconi Cir., 1984-Elaine A. Tubb and Robert A. Clark Jr. to Elizabeth A. Gallagher, $330,000.

Monticello Dr., 2002-Robert C. and June C. Davis to Sunil Kumar and Rozy Sharma, $750,000.

Quarterdeck Alley, 340-Joseph R. and Sharon B. Donzanti to Atwood B. and Marilyn P. Tate, $432,500.

Seasons Way, 2823-Kenneth and Andrea Oursler to Lila Somers Moeller, $389,900.

South St., 108-Brian and Lindsay S. Kehoe to Thomas Poteau and Kelly Sites, $475,000.

Twin Landing Cove, 2580-Whole Earth Properties to David D. and Rebecca A. High, $408,000.

Wood Lot Trail Rd., 611-Antonio and Betty Garcia to David Todd and Elizabeth Mozena Niccolini, $690,000.

ARNOLD AREA

Carrera Lane, 1502-Dennis B. and Eileen M. McArdle to Michael R. and Izumi N. Rivera, $517,000.

Greenblades Ct., 542-Edward J. Purpura Jr. to Jessica N. Smith, $240,000.

Moorings Cir., 554-Charles H. and Judith M. Hackman to Peter and Carolyn Hiskey, $575,000.

Paddock Cir. W., 195-Robert B. Shaver and estate of Justine D. Shaver to Richard Norton and Kirsten Heide Jensen, $790,000.

Ternwing Dr., 314-Allen S. and Vanessa A. Mastros to Christopher and Maria Lee Lewis, $340,000.

BROOKLYN AREA

Cedar Hill Rd., 4-MC Hammer and Nail Investments to Richard Fisher, $194,900.

Cresswell Rd., 411-Albert Kirby Jr. and estate of Bertha E. Kirby to Luis M. Argueta Rivera, $140,000.

Johnson St., 5706-DNB Homes to Tauche Magruder Moore and Anthony Palmieri, $265,000.

Patrick Henry Dr., 5318-Crabsmith Enterprises to Ravi Chhatano Jagwani and Joseph Zimmerman, $77,000.

14th Ave., 10-Patricia S. Bruchalski and Lorraine P. Stawas to Nerly Osmany Garcia Estrada, $190,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Hilltop Dr., 1235-Shashikant T. Patel to Sierra L. and Tyler H. Billings, $365,000.

Secretariat Dr., 1646-Jennielle Maldonado to Sajal W. Rozario and Mary Baidya, $276,000.

CHURCHTON AREA

Blaine Rd., 5773-Marjorie J. and Donald Patrick O’Donnell to Nathan Kight, $1.2 million.

CROFTON AREA

Aberdeen Ct., 1721-Jayson A. and Nicole M. Allen to Johnny Mendizabal, $195,000.

Braddock Dr., 1829-Edward L. and Illene B. Schilling to Yuriy M. Tchamourliyski and Elena B. Bozhkova, $730,000.

Crofton Pkwy., 1836-Peggy A. and William C. Foster to Marisa A. and William J. Smith, $438,000.

Kent Fort Lane, 1602-Karen D. and Kenneth J. Brown to Toivo Tamm and Kelsey Elliott, $364,500.

Medford Ct., 2452-Mark Collier to Bayley Taylor, $275,000.

Seabury Dr., 2320-Bank of New York Mellon and Home Equity Loan Trust to Mohammad Alkarmi and Kamaljeet Singh, $357,000.

Wickford Ct., 1158-Anthony W. Flake to Titus O. Peck, $275,000.

CROWNSVILLE AREA

Haverford Dr., 2022-Amelia Maude Seaman to Leonard V. Demino, $695,000.

Plum Creek Dr., 1086-Joseph Jonathan and Janet A. Mele to Nicole and Jared Daniel Hauseman, $375,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Cove Ct., 1309-Allison Carew to Heather L. Raney, $250,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Central Ave. W., 664-Art Homes to Sandra and Douglas Carrillo, $425,000.

DEALE AREA

Owings Beach Rd., 6177-Allison R. Kingsley to Randy Harris, $275,000.

EDGEWATER AREA

Bishop Rd., 1510-Jeffrey and Donna Nicholson to Kevin E. Lyon and Jessica C. White, $375,000.

Cedar Grove Rd., 313-RGM Investments to Katherine, Brian and Beth Atkinson, $424,900.

Elkridge Dr., 1617-Patrick and Robert Maslar to Cody A. and Bethany E. Rosdail, $470,000.

Loreley Rd., 1804-Kevin Gentilcore to Susan W. Walling, $310,000.

Oak Dr., 3545-Justin L. and Jennifer M. Britton to Michael Wheet, $315,000.

Penwood Dr., 441-Rene J. and David J. Butta to Jason Diorio, $431,250.

Shore Dr., 1322-Deannette D. Roland and Lonnie J. Schreffler II to Duncan W. Munroe, $200,000.

GAMBRILLS AREA

Arapaho Way, 2415-Elwyn and Andriana Canning to Gregory W. and Jennifer A. Scott, $649,900.

Heather Stone Dr., 2425-Rebecca Moore to Christopher J. and Allison E. Brown, $590,000.

Misthaven Lane, 2241-William A. Patterson to Brian M. Louck, $360,500.

Waugh Chapel Rd., 925-Catherine A. Abruzzo to Elizabeth Joy and William Joseph Higgins, $360,000.

GLEN BURNIE AREA

Allen Rd., 240-Terry L. Dixon to Gregory Pinkney and Sharon Jules, $85,500.

Baylor Rd., 401-Scott W. Markland and Nely Y. Valcheva to Shawn and Emily Wahl, $335,000.

Covington Ave., 7924-William B. and Christine E. Bowen to Lawrence J. Rhee, $320,000.

Elizabeth Lane, 542-Jason P. and Sheryl M. Tudor to Joseph Coffey, $229,900.

Fernglen Ave., 400-Sarah L. and John Gordon McAdams to Carlos O. Bonilla Rivera and Yamileth E. Garcia Majano, $275,000.

Foxtree Dr., 157-Cynthia A. Friedman and Cynthia A. Burnham to William Steven Burnham, $250,000.

Geis Cir., 801-Mark Kugler and Sherry Church to Abigail F. Anderson, $222,500.

Gordon Dr., 1411-Harold W. and Stephanie A. Beckmann to Lee Monroe and Estelle Adelheide Cattell, $292,900.

Jackson Ave., 9-Tyrone Eugene Johnson Jr. to Kalique E. Foy, $300,000.

Mystic View Turn, 442-Lili Cui and Anis M. Wassif to Tishana Barrett and Yawovi Akakpo, $210,000.

Oakwood Rd., 609-Douglas and Dorothy A. Moore to Nirvail Singh and Kuldip Kaur, $215,500.

Truck Farm Dr., 273-Jessica M. Baynton and Brittany Lauren Ripple to Aunya S. Eldridge, $317,900.

4th Ave. SW, 316-Xiao H. Zheng to Ryan J. Vinson, $300,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Bell Ave., 1008-Edward A. and Jennifer L. Dwyer to Richard John Hulson and Diana Marie Lorraine Hulson, $409,000.

Buskin Lane, 6509-Lisa Marie Ennis to Katrina Warren, $254,900.

Cedar Terr., 212-Department of Veterans Affairs to Ramola Bhambhani, $205,500.

Cork Rd., 362-Charlene Meckling and Charlene A. Cooper to Cordell Dejuan and April A. Salisbury, $308,000.

Genine Dr., 1013-Donna L. and Robert L. Kinsey to Michael Kuchinsky and Stacy Buchanan, $249,999.

High Oak Rd., 8009-Pamela Jonas to Christian Tubene and Olga K. Kalonji, $359,000.

Jupp Rd., 1520-Adam D. Stewart to Blaine Kilgore, $205,000.

Marley Ave., 1718-Sean and Crystal McVeigh to Zachary Jones and Cara Lewis, $210,000.

Millhouse Dr., 723-Timothy M. Sutton and Cheryl J. Dodge to Monica Jeaninne Transou, $355,900.

Partridge Lane, 707-Black Dogs Real Estate Investment to Patrick J. Hoban, $281,000.

Pond View Dr., 118-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic to Rodric Dwight and Stephanie A. McKinnon, $348,000.

Prospect Ave., 100-Raymond L. Hesse III to Bradley Harrison and Laura Saunders, $229,000.

Springridge Rd., 7900-Eric L. Jackson and Sun West Mortgage to Adam R. and Jessica J. Basinger, $297,000.

Three Coin Way, 102-Durrell E. Brooks to Blair D. Weitzel, $169,000.

White Oak Dr., 519-Lisa Hetherington and Alejandro Carrera to Brian and Bethany Magnani, $305,000.

HANOVER AREA

Cranberry Ct., 7521-Carlos J. Ayala Collazo and Arianna Rodriguez Moreno to Kristopher J. Marquina Moreno and Digna I. Moreno, $350,000.

Middleham Ct., 2905-George Michael Wilson and Mary C. Shepherd Wilson to Derreck J. Bachner, $355,000.

Stemhart Lane, 7619-SM Arundel Neighborhoods to Uma Nakarmi and Jordan Guerrero Cruz, $339,000.

Winding Hills Dr., 7216-Brandon Winpigler to Dustin and Ashley Lynn Lahr, $364,900.

HARWOOD AREA

Hardesty Rd., 3706-Dorothy C. Terwilliger to Jonathan R. Vander Vliet, $465,000.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3548-Eldred L. Jackson to Clairdanir Cazius, $283,000.

Floating Leaf Lane, 3559, No. E201-Christopher A. Boston to Samira Howard, $220,000.

Lost Creek Blvd., 2991-Amy Sullivan and Zubah Koweh to Guy and Chimene Tchonla, $530,000.

Mississippi Rd., 8128-Howard Buskirk and Mary Greczyn to Neisha Anne Shanese Green, $350,000.

Piney Woods Pl., 3529-Jared S. Sharp to Jamar Lamont Williams, $234,000.

Woodridge Pl., 134-William K. McGinnis and estate of Kathleen M. McGinnis to Frank S. Sisto and Kimberley A. Rau, $263,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Edgewood Rd., 708-Christa Starr to Amanda Ferrare and Shaun K. Merson, $281,200.

MILLERSVILLE AREA

Elm Rd., 8386-Faithe Lagana Jackson to Charles William Elton, $100,000.

Kenora Dr., 524-Daniel J. and Deserae Laudick to Joseph M. Zalek Jr. and Enola N. Hastiin, $325,000.

Panther Ct., 748-Charles F. Markham to Eric H. and Kristen L. Anewalt, $480,000.

ODENTON AREA

Autumn Harvest Ct., 2406, No. 202-Carla Downs and estate of Constance J. Downs to Shelby Donaldson, $225,000.

Chapelgate Dr., 622-Kelly M. Breen to Anthony C. Fernandez, $235,000.

Eisenhower Ct., 217-Monicka Boyd to Latonia M. Gilkey, $338,000.

Gray Ibis Ct., 2625-Jessica Robin Demuth to Brady M. Mueller, $340,000.

Hoods Mill Ct., 2606, No. 3-203-Donald C. Gentile to Robert Parr and Dorothy Charpiat, $252,000.

Kirbys Landing Ct., 222-Andrew L. Johnson to Roseline O. Alo, $297,500.

Moonglow Rd., 606, No. 303-Adrian O. McClyde to Courtne King, $189,000.

Orchard Oriole Way, 2679-NVR to Thomas Francis and Gina Marie Driscoll, $740,784.

Porcelain Tile Ct., 7670-Justin S. Hurley and estate of Monte M. Richardson to Eugene David and Sharon Lee Torrey, $410,000.

Seneca Dr., 769-Alonzo D. and Robin R. Robinson to Mark and Jaime Capps, $645,000.

Upper Patuxent Ridge Rd., 1183-NVR to Andrew W. and Fanny B. Hicks, $675,692.

Warm Spring Way, 2488-Nishant L. Mehta and Catherine E. Orlicki to Nina Ricci Caluya, $325,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Chalk Point Rd., 5029-Nancy C. Wren to Joseph Lee Sutphin, $277,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Booth Bay Harbour, 1161-David J. Ford II to Matthew Philip Bennett, $245,000.

Clear Blue Lane, 603-U.S. Home and Lennar to Travis Matthew Huddleston, $444,000.

Daydream Crescent, 8326-U.S. Home and Lennar to Mark Salvatore Dimattina, $440,000.

Fort Smallwood Rd., 8839-Federal National Mortgage Association to Thomas Lentz, $190,100.

Grandview Rd., 1637-Jonathan Jacob to Nina M. and Zachary A. Parkent, $389,000.

Hillcreek Rd., 1210-Grand Branch Management to Mathieu A. Bevis, $479,900.

Kingsley Ct., 3501D-Kristie L. Hobbs to Kenneth L. Pemleton II, $160,000.

Long Point Rd., 1570-Patricia A. Ashburn to Daniel J. and Lindsey M. Colasurdo, $348,000.

Meadow Rd., 234-Glenn P. and Maureen A. Stewart to Bryan J. Welker, $293,000.

Newcomb Ct., 8051-Judith Ann Dickert to Ankit P. Joshi and Payal Patel, $225,000.

Oak Dr., 164-Ronald J. and Lisa J. Wheeler to Jo Ann C. Wittig, $370,000.

Poinsett Terr., 8196-John E. Etheridge to Alec Michael and Samantha Jordan Bovill, $315,000.

Riverside Dr., 593-Nicholas and Elizabeth Parrott to Genna Turczyk and Andrew Justin Schlein, $415,000.

Rockingham Ct., 2909-James E. and Beverly A. Blair to Alex S. Freiert and Lindsey M. Blick, $337,000.

Scorton Harbour, 8662-Kristofer and Jennifer Cairney to Brittainy Bohanan, $240,000.

Water Oak Point Rd., 7840-Lorne and Kimberly Balbirer to Johnathan R. and Brittany L. West, $599,900.

1st St., 7618-Kenneth H. and Linda L. Wise to Brian C. and Linda Lee Young, $324,900.

227th St., 2203-Stanton D. and Valora E. Palmer to Tiffany N. Tucker and Michael J. Wayne, $305,000.

RIVA AREA

Riva Rd., 3110-Patrick Tzanis and estate of Warren Lee Prins to Janic Y. Gaudreault, $204,000.

SEVERN AREA

Amalfi Lane, 7805-D.R. Horton to Diarlo V. and Brandy Garrett McClarty, $388,990.

Chad Ave., 509-GWK Residential Properties to Lisa Schriefer, $340,000.

Edelton Ave., 112-Thomas Erik Caldwell and Marisa Corona to David M. and Jessica Wilhelm, $429,900.

Innkeeper Dr., 7929-Richard and Patricia Lee to Robert J. Mcafee and Elise M. Barker, $343,000.

Owney Ct., 1210-Reecewood Estates and Wagner Homes to Kavonta Marqua Anscombe and Kellie R. Leeper, $521,186.

Saint Francis Dr., 8246-Patrick K. Griffin to James and Julia K. Zanoli, $750,000.

Telegraph Rd., 8062-Angela Jupitz to Miguel Orr, $159,850.

SEVERNA PARK AREA

Boone Trail, 110-Frances B. Hutchison to David M. Fitzgerald, $1.2 million.

Dill Ct., 692-Michael Shinsky to Steven D. Shaffer, $400,000.

Fairoak Dr., 477-Mark L. and Lynne K. Powell to David A. and Elizabeth A. Lax, $840,000.

Idlewild Rd., 115-Randall W. George to Christopher and Melissa Cosmark, $490,000.

Lynwood Dr., 434-First National Bank of Pennsylvania to Reuben and Mandy Belchatovski Krauson, $425,000.

Oak Grove Cir., 769-Sarah E. Busse and Jody A. McNanie to William B. and Kara M. Korvin, $425,000.

Teakwood Dr., 803-Gregory A. and Jacquelyn B. Geyer to David Romans, $475,000.

Windward Dr., 1-Smith Living Trust to Victor C. Minich, $416,500.

SHADY SIDE AREA

Lerch Dr., 4940-Phyliis M. and Luther D. Shaffer to Joseph Clovis, $351,000.

TRACYS LANDING AREA

South Dr., 511-Guy A. Nimro to William J. and Jennifer E. Roche, $560,000.

Howard County

This sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November 2019 was provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Arjay Cir., 4055-Deutsche Bank and Novastar Mortgage Funding Trust to Dmitry and Olga Polenur, $481,000.

Columbia Rd., 4358-Nirmal Singh and Kashmir Kaur to John Patrick and Christina Louise Rock, $555,000.

Fawn Run Ct., 12633-Robert A. Kipke and Nancy A. Dolk to Charles D. and Renee T. King, $815,000.

Hermitage Dr., 4244-Hulya Daniel to Kirsten S. Boswell, $575,000.

John Eager Ct., 10312-Khizar A. Khan to Saif Mohammad and Farheen Sheik, $619,000.

Legends Way, 2641-Alain and Maria C. Dupecher to Pinkal K. and Janki P. Shah, $582,000.

Mount Hebron Dr., 2045-Bernard Gerrity and Barbara Florencia Balduman to Anish Bedi, $660,000.

Quail Creek Ct., 2803-Joseph D. and Robin A. Marchionni to John K. and Shlagha Archibald, $660,000.

Westwood Ct., 9553-Shijian Yan to Thanh Thuy Tran and Tommy Hau, $480,000.

CLARKSVILLE AREA

Burgundy Lane, 6528-Jeffrey Alan and Lauren Crudup Ero to Doan Trang Pham and Christopher Shaw, $625,000.

Loria Ct., 13710-Charles E. and Catherine E. Janson to Erin Donnelly and Demetrius Michos, $850,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Brinton Ct., 5116-Deepak S. Maryankandy and Genevieve A. Houston to Mohammed Laaboudi and Heather Hansen, $385,000.

Enberend Terr., 5453-NYMT Residential Tax 2016 RP1 Corp. to Karen Chopra, $223,500.

Hickory Log Cir., 7405-Christian Michael and Elizabeth Wolfe to Ayah Kurdi Zirikly, $264,500.

Maera Ct., 9474-William H. and Ruth Anne Becker to Gabriel A. Pogach and Alexa K. Watford, $375,000.

Millrace Ct., 5900, No. A303-Brian T. and Suzanne K. Mcquaid to Mikhail Slutskiy, $252,000.

Shining Rock, 6162-Joan S. and Daniel A. Safriet to Stacy Elizabeth Rogers and Brijeshkumar Vitthal Vaghasia, $396,000.

Stevens Forest Rd., 6018-Tripina McMillan Davis to Anna M. Capacchione and Jacqueline L. Korn, $375,000.

Thunder Hill Rd., 5870, No. B4-Mohiuddin Khaled to Marlena Y. Hanna, $122,000.

Whiteacre Rd., 9651, No. B1-Scully Properties to Tamica J. Ford, $126,000.

Yellowrose Ct., 5728-PI Housing to Brian L. Drummond, $327,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

College Sq., 10389-Kelly Driscoll and Justin Lin Schaffer to Amro S. Abdulwahid and Nadya S. Alorbany, $325,000.

Crossbeam Cir., 10358-Allan E. and Mina Pertman to Mark Widner and Sonia Kalra, $435,000.

Green Mountain Cir., 10730, No. 18-3-Peggy and Sidney Johnson to Bhanu P. Lagisetty, $195,000.

Lightfoot Path, 5261-Michael Todt and Matthew Zarin to Matthew Holland, $366,000.

Mystic Ct., 5535-Eric V. Wilkinson to Nadege Nyemenin, $245,000.

Wave Lap Way, 11600-Brian Wright and Keila Barcelo to Michael A. and Caroline R. Brown, $520,000.

DAYTON AREA

Green Bridge Rd., 5280-Robert and Helen Tate to Radovan and Jelena Maricic, $399,900.

ELKRIDGE AREA

Butterfield Dr., 7866-Vytas C. and Natalie C. Rivers to Nicholas Adam and Emily Ann Brams, $358,000.

Darby Downs, 7211-Dana L. Molyneaux to Nkechi Obi and Darlington Okechukwu, $297,500.

Ducketts Lane, 6600, No. 19-1-Allen and Nikolette Holden to Matthew Shores, $255,000.

Hunt Club Rd., 6060-Danny Eugene and Colleen S. Thomas to Robert J. and Yong Yoon Thibodaux, $460,000.

Old Waterloo Rd., 6891, No. 15C-Jeffrey E. and Helen Chamberlain to Kevin Muya, $335,000.

Rainbow Dr., 6139-Libet Garber to Emily Johanna Alt and Roch Eric Kubatko, $520,000.

Wesley Lane, 6465-Holly and Chad League to Alexander and Maria Elizabeth Abraxas, $483,000.

ELLICOTT CITY AREA

Britten Lane, 5194-Sunil and Emily Abraham to Suzanne M. and Quinn A. Disparte, $640,000.

Coachlight Lane, 7628, No. B-U-Waka A. Waktola to Eric G. Mondesir, $257,000.

Ellicott Hills Blvd., 3018, No. 101-Richard W. Beebe Jr. and estate of Richard W. Beebe to Barbara Harmon and Richard Morrison, $525,000.

Hollow Ct., 3350-Shi Kal Eng to Sai Sandeep Ravuvari and Narishma Kurella, $400,000.

Manahan Dr., 8801-Jean Marie O’Donnell to Trina and Mala Chatterjee, $375,000.

Patterson Way, 8107-Gregory and Susan K. Smith to Sally Fox Tennant, $430,000.

Spring Showers Way, 8483-Wangsheng Xiao and Jingting Guo to Amarjit Singh, Gurdev Singh and Swaran Kaur, $720,000.

Talbot Dr., 5906-Nadia Aslam and Imran Naseer Virk to Stephen M. and Elizabeth A. Lucchesi, $462,500.

Whistling Pines Ct., 7803-James F. Adair and Kathryn B. Smith to Thoniel and Carline Cazeau, $330,000.

GLENWOOD AREA

Sycamore Valley Run, 3651-Joseph M. Dunn and Katherine E. Conti to Russell N. and Hadley K. Wesson, $1.04 million.

HANOVER AREA

Hanover Rd., 6102-Edmund P. Mercanti and Lorraine F. King to Royce Penner, $349,000.

HIGHLAND AREA

Mink Hollow Rd., 7053-Roy Vigneulle to Joshua and Kimberly Montgomery, $295,000.

JESSUP AREA

Wades Way, 8347-Christopher J. Scheve and Michael A. Hackenberg to Breanna F. Pierre, $312,210.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Eden Brook Dr., 7317, No. H-206-Property Collaborations to Carol A. Kellum, $215,000.

Hastings Dr., 9668-Sarah M. Fitzsimmons and Brett A. Molina to Jennifer Ogunsuyi, $291,000.

Pirates Cove, 9264-Olufemi R. and Fausat M. Ogunsanya to Fatayi Babatunde Ogunsanya, $250,000.

Seneca Dr., 6709-John A. Eltermann Jr. and estate of Marion A. Eltermann to Nicholas A. Lange, $350,000.

Stonebrook Lane, 8836-Carol A. Dale to Leslie Flores Membreno, $348,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Gentle Rolling Dr., 11147-Yong Zhu and Shao Kui Wang to Joseph and Elise Torre, $475,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Fall Rain Dr., 10033-Dale A. and Sherri Schlichter to Matthew P. and Smeera Raza Para, $630,000.

Kendal Cir., 9343-Michael J. and Anne P. Irwin to Hadiyun Quaiyum, $328,000.

Leishear Rd., 8040-Christopher A. and Jennifer Erin Beaverson to Taylor Stellabuto, $618,000.

Pamela Way, 8419, No. 63-Ronald M. and Dorothea M. Chrismer to Hong Da Gao and Ping Ding, $440,000.

Snowdrift Downs, 10109-Thomas and Linda Franke to Fong T. and Adrian Liu, $610,000.

Whiskey Run, 9824-Mark A. Bailey Sr. to Lesley A. Rosales, $210,000.

WOODBINE AREA

Frederick Rd., 15003-Wesley W. Scott to Aaron Michael and Jaclyn Renee Edings, $262,500.

WOODSTOCK AREA

Merion Pond, 2247, No. 22-Helen K. Yungmann to Hayley P. Turner, $446,000.