Hillsmere Dr., 407-Jacob E. and Lora V. Bleacher to Jill M. and John H. Schumacher, $524,900.

Ogleton Rd., 2648-Jo C. Deaton and Suzanne F. Weber to Kathleen Jeannette Skiles, $450,000.

Sandpiper Lane, 1018-Robert A. and Theano P. Platt to Cynthia Perry Yeatman, $915,000.

AD

Washington Dr., 1246-Kyle Eugene Gross to Jacqueline H. and Michael G. Wilson, $630,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

AD

Admiral Dr., 623, No. 304-Cynthia Lee and Ambler Montquire Blick to Rachael Procopio, $265,000.

Coachway, 900-Robert Iacobacci to Erin M. Minich, $645,000.

Fairfax Rd., 1999-Johnny Witt to Tamara L. Casey, $470,000.

Greenbriar Lane, 2652-Carol Hope Salvatori and estate of Vincent Louis Salvatori to John W. and Krista M. Rodenhouse, $865,000.

Howards Loop, 620-Youngja Kang Lee and Hongmei Zhou to Maureen E. Farley, $340,000.

Juliana Cir. E., 24-Homes On the Glen Partnership to Latoya D. Williams, $205,000.

Merryman Rd., 405-MMNST Corp. to Genevieve O. and Nicholas Good Malloy, $483,700.

AD

Peggy Stewart Way, 2004, No. 205-Kendall Barbara Summers to Brandon M. Myers, $275,000.

Riversedge Cir., 923-Cecelia V. Klein and Charles Gerard Hiep to Penny M. Knapp, $279,000.

Shipmaster Ct., 914-Brenda Duvall and estate of Albert R. Jones to Gregory J. and Beth Ann Baur, $335,000.

AD

Spring Race Ct., 211-Janice O. Nuscher to Charlotte M. and Loren P. Thompson, $615,000.

Twin Landing Cove, 2592-Jerome I. Feldman and estate of Susan L. Meyn to Sylvia T. Patterson, $420,000.

ARNOLD AREA

Bay Dale Ct., 517-Laura C. McWeeney to Timothy James and Jessica Anne Parris, $360,000.

Heartwood Ct., 1208-Matthew and Leo Latonick to Andrew D. Agner Nichols and Amanda G. Behrens, $280,000.

AD

Norton Lane, 547-Judy Ann and Michael Leon Schwarz to Claudio Simoes and Luisa Alves Rosado, $415,000.

Quaker Ridge Dr., 1274-Michael D. Helenius to Kenneth H. and Dana B. Gibbs, $260,000.

BROOKLYN AREA

Arundel Rd. W., 339-James E. Lettau to Faith Kelly, $120,000.

Cedar Hill Lane E., 208-NVR Inc. to Temitope Sasore, $456,737.

Haile Ave., 105-David R. Snell Jr. and Kanako Ikarashi to Oscar Olivan Sanchez and Brianda L. Camacho, $285,000.

AD

Magie St., 5405-Shawn Reece to Maria A. Kleimann, $140,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baystone Ct., 629-Richard R. and Fernanda N. Elliott to Andrew Charles Gray, $390,000.

Foolish Pleasure Ct., 1647-Jonathan Ballew to Mark M. Padilla, $265,000.

AD

Revell Downs Dr., 1600-Wardeh Corp. to Monika N. Disque, $305,000.

Star Pine Dr., 1547-House Buyers of America Inc. to Esteban Rojas Ramoz and Luz Marquez Guzman, $185,000.

Tanook Ct., 1352-Timothy and Ashli McEntee to Adam T. and Sharon M. Blaszczak, $280,000.

CHURCHTON AREA

Deale Churchton Rd., 5452-Hart1 Corp. to Luis A. Zavaleta Amaya and Yuri Natali Diaz Rivera, $294,950.

CROFTON AREA

Birchleaf Ct., 1212-Reyyan Ozdil to Armend and Teuta Delijaj, $375,000.

Charing Cross Dr., 1152-Kevin B. and Amy J. Kirkpatrick to Caleb D. and Nancy L. Gowan, $575,000.

AD

Denton Ct., 1717-Wilmington Savings Fund Society to Fitim Leci and Vlora Thaqi, $329,000.

Foxdale Ct., 1849-Jared J. Oxley and Jushunica S. Brooks to Modino O. Jimoh, $270,000.

AD

Lizbec Ct., 2401-Matthew A. Kazdin and Margaret E. Stanard to Philip Thomas Baker Amos and Nicole Parrotta, $280,000.

Mount Airy Ct., 1602-Adam L. and Mikaela G. King to Kelsey M. Logesky and Ryan Price, $279,900.

Westport Lane, 2342-Colette Marquis to Andrew Doering and Jacqueline M. Kane, $379,500.

CROWNSVILLE AREA

Barger Dr., 762-Matthew Faizo to Andrew, Julie E. and Paul Lasinski, $359,000.

CURTIS BAY AREA

Veranda Ct., 1126-Denise Boisseau Christ and Jennifer Ann Flitter to John Eric Brown and Melanie Ann Parks, $249,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Davidsonville Rd., 3118-Esther L. and Reggie Powers to Michael F. Davidson and Madeline C. McGurk, $431,000.

AD

AD

EDGEWATER AREA

Bright Light Ct., 324-D.R. Horton Inc. to Alyssa N. Chochos and Thomae Siskos, $407,000.

Delmar Rd., 603-Marlies B. Flicker and estate of Karl H. Flicker to Michael Albert, $650,000.

Millhaven Ct., 28-Brenda J. Dunlap to Alexander S. and Sandra Lynn Kropkowski, $350,000.

Parke Dr., 3703-Kenneth A. New to Kenneth L. and Andrea M. Oursler, $660,000.

Ponder Dr., 3829-Matthew C. and Christie M. Payne to Katelynn M. Poulin and Matthew J. Kresse, $355,000.

Southdown Rd., 184-Rudiger and Christine M. Mazander to Jack M. Guralnik and Stacey C. Fitzsimmons, $1.15 million.

GAMBRILLS AREA

Four Seasons Dr., 2300-John Powers and Laura Arnold to Rashad and Patricia Penn, $359,900.

AD

Highland Farms Cir., 638-Michelle Hackett to Zareen Mayorga, $440,000.

Red Leaf Ct., 2134-Howard and Nicole Baldwin to Paul A. and Sarah R. Fitzmaurice, $465,000.

AD

Wigeon Way, 1411, No. 206-Suzanne M. Calvert to Ezra L. and Karen M. Countiss, $282,000.

GLEN BURNIE AREA

Aquahart Rd., 44-Sue A. Singleton to Rodina Sunnie Howard, $220,000.

Brookhill Terr., 1547-Conrad H. and Bonnie A. Bel to Eugene Vang, $374,000.

Dahlgreen Rd., 554-Mi Ja and Sung Ho An to Rawa Al Absawy, $215,000.

Eugenia Ave., 310-Steven M. and Jessica Tuveson to Kelly J. Starrett, $240,000.

Foxchase Ct., 90-Linus and So Jin Lee to Kenneth H. Lee, $350,000.

Glaser Lane, 7606-Brookfield Oakview Village Corp. to Emily Tyler Lehnert, $305,000.

AD

Heather Stone Loop, 700-Amanda L. Entwistle to Brian E. Canet, $205,000.

King George Dr., 312-Blue Diamond Rivers Corp. to Anthony R. Maynard and Shenelle M. Browne, $295,000.

Martin Rd., 115-Debora L. and George Michael Kelley to Jenette N. Fobiwe, $299,900.

AD

Newfield Rd., 304-Deborah Durkin and Jeffery W. Moore to Glenda Nicole Bouler, $185,000.

Ritchie St., 5805-Scott R. Pratt Sr. to Mayra Argueta, $300,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 7591-Lillian J. and Edward J. Groh to Craig W. and Lou Ann Tesch, $215,000.

Binsted Rd., 627-Juanita Radford to Robert Fowler, $135,000.

Carroll Rd., 217-Duane P. and Amber M. Herr to Taniya and Imran Qureshi, $271,000.

Cedarcliff Dr., 1240-Perry Homes Inc. to Virginia K. and David Bayard Dayton, $295,000.

Croggan Crescent, 804-Arron Benson to Susan G. Bargas, $270,000.

Fox River Hills Way, 591-James E. and Amy L. Elliott to Rico and Rachel Garcia, $305,000.

Hickory Hollow Dr., 8113-Dylan and Rachel Breton to Tarila James and Rebecca Amajene, $310,000.

Langley Rd., 910-Ricky Walter Giddings to Jennifer L. and Margaret A. Hollidge, $400,000.

AD

Martha Rd., 131-Christopher David and Lauren Elisabeth Wells to Jose Andres Santa Cruz, $262,000.

Nandina Lane, 116-Tramaine T. Williams to Dean A. Berg, $370,000.

Phelps Vista, 1012-Mitchell B. and Megan E. Bleil to Camille and Michael Watson, $372,500.

Pond View Dr., 122-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Rafaelito Nazal Jr. and Zsarinah Mae Masangkay, $350,474.

Rapid Water Way, 6801, No. 204-Nationstar Mortgage Corp. and Champion Mortgage Co. of Texas to Michael Gregory, $133,000.

Thomas Rd., 41-Art Homes Corp. to Patricia Avanzato, $275,000.

Timbercross Lane, 7677-Andrew Dean and Megan N. Hess to Tak Pei Sze, $252,000.

Woodvale Way, 7809-Calatlantic Group Inc. to Dennis Calvin Newman, $429,330.

HANOVER AREA

Foundry Way, 7711-Famila Jayaraman to Chase E. Mouser, $348,000.

Rotherham Dr., 7762-Gary M. and Judy K. Janis to Marcus L. and Brenda I. Valle Delgado Delyons, $480,000.

Theale Way, 1749-Andrew T. and Kalelei H. Tawata to Ajaratu and Abubakarr Sanu, $365,000.

Wright Rd., 7248-Sturbridge Embark Homes Corp. to Ama Awuah Asamoah, $564,122.

JESSUP AREA

Rappaport Dr., 7853-Jose Alberto and Susan Elaine Goncalves to Blake E. and Andrea C. Thomas, $447,900.

LAUREL AREA

Cokeland S., 336-Sky Investments Corp. to Rolvin S. Ramirez Grijalva and Lisset Ramirez, $385,000.

Ivy Bank Lane, 3510-Sherese Warren to James Kittrell, $317,500.

Mallard Shore Dr., 8158-Bank of New York Mellon and Cwabs Inc. to Libin Sunny, $300,000.

Old Line Ave., 433-John H. and Valerie Anne Colosimo to Jose O. Saravia and Maria M. Martinez Martinez, $350,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Hampton Rd., 35-Robert and Trysta N. Hurley to Christine and Dustin Pittman, $257,500.

School Lane, 327-Sean M. and Lisa G. Paddy to Ryan Christopher and Crystal Michele Dunkerly, $420,000.

LOTHIAN AREA

Marlboro Rd., 1022-Paul Dennis and Dawn Smith to Christopher James and Leigh A. Gallion, $415,000.

MILLERSVILLE AREA

Oak Stump Dr., 768-Maetinee and Steven L. Schmidt to David Ziranski and Jessi M. Hibbs, $560,000.

ODENTON AREA

Blue Water Blvd., 2539-Eric Stephen and Rebecca Lynn Derr to Jordan J. Harris, $289,900.

Chessington Dr., 367-Bennett A. and Elizabeth B. Wallingford to Donna E. Chung, $309,000.

Fluttering Leaf Trail, 8608, No. 304-Daniel J. O’Connell Jr. and estate of Arlene L. O’Connell to Patricia Ann Werno, $249,900.

Greyswood Rd., 1204-Gregory J. and Suzanne C. Jarkov Hudd to John Anthony and Maria B. Gelsthorpe, $318,000.

Jostaberry Way, 2498-Kenneth and Kady Halleran to Stephen F. Doore and Katherine E. Lukens, $368,550.

Lions Gate Lane, 602-Corey M. and Jenessa Stockhoff to Dylan Thompson, $250,000.

Odenton Rd., 1379-Michael Joseph and Linda Margaret Muse to Jarel C. Chugg Guerra, $218,500.

Orchard Oriole Way, 2701-NVR Inc. to Julio Ernesto and Erika Anne Gordon, $773,651.

Samantha Lane, 1010, No. 8-104-Ronald L. Grassel to David Mark and Mary Margaret Burtchell, $257,000.

Summer Breeze Ct., 2642-Acacia Grove Corp. to Samantha Lynn and Taylor Ryan Boone, $327,000.

Verdigris Way, 1026-Phuhao Pham and Linh Nguyen to Steven S. Kramer and Mary E. Hester, $384,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Amherst Ct., 1206-Mark A. and Veronica A. Engle to Michael B. Olivieri and Lea Impagliazzo, $420,000.

Brookview Ave., 8-Jean Miller and Katherine Lea Ann O’Brien to Judy Miller, $269,900.

Curran Rd., 603-Brenda and Donald Meyett to Rianna B. Little, $456,000.

Drum Ave. S., 212-Frederick A. and Laura M. Feurer to Earnest Albert Lucitte III, $450,000.

Hamburg St. E., 103-Justin A. Digiorgio and Sherry Daw to Brian M. and Dawn E. Silvious, $310,000.

Holmespun Dr., 1095-Kari N. Slampa to Jaclyn Heacock, $200,000.

Notley Rd., 7721-Windy R. and Leslie Wayne Daugherty to Paresh and Kirtiben Patel, $270,000.

Pasadena Rd. E., 101-Patsy Ann Zenich to Cinda C. Bennett, $273,900.

Riverside Dr., 660-Nancy Capitano and Anna Marie Akehurst to Regina Y. Shifflett, $340,000.

Ryan Rd., 183-Vivian A. Rohrbaugh Rumenap to Scott W. and Jaclyn M. May, $280,000.

Seneca Terr., 267-Milena Gatto to Courtney Mullins, $280,000.

Sutherland Ct., 7902-Mischelle April Johnson to Lacrisha D. Harmel, $230,500.

Will O Brook Dr., 1202-Wilmer Derelle and Jo Ann Campbell to Courtney N. Wilford and Timothy B. Stevens, $210,000.

Fourth St., 7640-U.S. Bank Trust and Chalet Series Trust III to Travis Lerol, $230,000.

RIVA AREA

Riverview Dr., 2772-Margaret N. Grady to James M. Whipple, $315,000.

SEVERN AREA

Barrington Ct., 8203-Retha A. Scott to Chai Ming Wynston Huang and Dy Vuchney Chheou, $230,000.

Citadel Dr., 7927-Kymmar D. Williams to Jonas and Amanda Foster, $377,000.

Highmeadow Dr., 512-Sturbridge Embark Homes H. Corp. to Joshua and Monica Davis, $495,503.

Lexington Dr., 8214-Roger D. and Erica K. Mitchell to Royce Renee and Eric Charles Scheck, $369,900.

Periwinkle Way, 7713-Chin S. Poole to Charles M. Joyner and D’Avonna L. Evans, $285,000.

Rio Grande Ct., 1402-William A. Wagner to Gordon E. and Mary M. Groven, $270,000.

Severn Hills Way, 7923-Kevin W. and Deborah R. Drummey to Juan Hermia and Bettina Zoll Johnson, $395,000.

WB & A Rd., 8377-Ryan and Rebekah Lair to Garrett G. Little, $338,000.

SEVERNA PARK AREA

Cider Ct., 256-Barbara B. Buttles to Jeffrey G. Gunther, Cynthia A. Hannon and Megan Marie Farrell, $510,000.

Dill Pointe Dr., 508-Min and Patricia R. Leong to Chad M. and Melissa A. Lorentzen, $602,000.

Grosvenor Lane, 203-Richard N. and Kirsten H. Jensen to Oswaldo A. and Chelsea Bridget Torres, $600,000.

Mansfield Ct., 502-S. June Krause and Michelle Collins to Thomas Bruestle, $435,000.

Putney Way N., 322-James F. and Susan E. Duffy to Manuel and Lesley Pineda, $685,000.

Shore Rd., 640-Angela M. Jaber and estate of Marie D. York to Cara T. and Nicholas A. Lewnes, $430,000.

Wembly Way, 308-Solomons Path Corp. to Justin and Casie Turcotte, $645,000.

SHADY SIDE AREA

Beech St., 4942-Shawn E. Palmer to Janeane L. Clark, $259,000.

Spruce Ave., 1196-Brian Bruno to Alan Jones, $279,900.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Bright Rocket Way, 4021-Gary K. and Sara F. Hamer to Justin R. and Jennifer A. Pederson, $625,000.

Century Dr., 9882-John H. and Beth A. Van Kan to Raymond Y. Li and Kerri M. Bentkowski, $590,000.

Cypress Bay Ct., 2904-Yoon K. Lee to Kun Luo and Xuan Weng, $600,000.

Golf Island Rd., 2640-Scott A. and Karen A. Cooper to Amy Cha and William J. Cramer, $925,000.

Ioka Ct., 12217-William J. Marquis to Ivelisse Cordero Carrero and Courtland J. Walker, $459,000.

Kingsbridge Rd., 10325-Barry F. and Amy L. Benson to Rekha R. Rapaka and David Nauen, $687,000.

Marydell Rd., 9226-Scott A. and Amy L. Wilson to Joshua J. and Tiffany M. Burns, $600,000.

Old Frederick Rd., 9976-Alexandro M. Zencovich and Maria Forgione to Cristian and Chelsea Burlan, $600,000.

Seneca Chief Trail, 3056-Huifen Wang to Jingxin Han and Jing Bai, $1.12 million.

Tarpley Ct., 10215-Lisa M. Higgins to Kyle G. and Rachel L. Curasi, $585,000.

Winchester Lane E., 11524-Wells Fargo Bank and Bank of America Mortgage Securities Inc. to Sheryl Lynn Traylor, $808,500.

CLARKSVILLE AREA

Flowing Water Trail, 12121-Eugene D. and Sharon L. Torrey to Romir and Blerina Peshtani, $630,000.

Simpson Rd., 12010-Eva E. Bryant and Gary M. Jones to Maria Van Buren, $420,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Drowsy Day, 6696-Rowell Medina to Roberto Ortiz, $385,000.

Flamepool Way, 9116-John L. Marcotte to Jasmin P. Ayala Zepeda and Amilcar A. Palacios Cuellar, $369,000.

Majors Lane, 6025, No. 4-Freedom Mortgage Corp. to Tania Roque, $135,000.

Second Morning Ct., 6723-Daniel E. and Margaret C. Tully to Yohannes Truneh, Asselef Mulate and Melekte Truneh, $220,000.

Talisman Lane, 7108-Marcia H. McInvale to Gregory W. and Ogboru Daniella Angus, $297,000.

Vast Rose Dr., 8619, No. 8-Terry Clyde and Betty Jane Arthur to Deborah K. Hess, $470,000.

Wild Lilac, 5462-Rafael and Flor Liz to Alec Johnson, $299,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

April Journey, 5616, No. 43-Sherry L. Brunner to Marcia Marie Robusto, $360,000.

Cottonwood Way, 10740-Mark W. and Rebecca R. Schmitt to Daniel and Felicia Schmidt, $515,000.

Crystal Run, 11238, No. A-21-4-Jacklyn Perry and Jacklyn Wheeler to Shariff Broady, $200,000.

Harpers Farm Rd., 5659, No. C-Juliana M. McCarthy to Leslie A. Jett, $205,900.

Lone Tree Ct., 11759-Ernest and Katherine M. Mardaga to Kehinde Oyinloye, $357,000.

Satinwood Dr., 6206-John Romaine to Ryan W. Johnston and Alexandra Barnard, $440,000.

Tree Swallow Ct., 6025-Glenn Harman to Page and Zachary Pajak, $295,000.

Winding Star Cir., 5204-Brian A. Bauer to Ruben Alexander and Susan H. Roca, $379,990.

ELKRIDGE AREA

Blazing Brook Way, 8758, No. 40-Olaf Aaron C. and Elisa Anita C. Reyes to Enna S. and Daniyal Mirza, $415,000.

Cherry Ave., 7017-Allen F. and Christina D. Lambert to Sangmin Jeon and Gyueun Kim, $348,000.

Darby Downs, 7250, No. Q-Charles T. Gramens Jr. and Youn Soon Lee to Judith Rappaport, $245,000.

Elkridge Crossing Way, 7254-Monica Burgess to Marisa A. Palilla, $315,500.

Pettigrew St., 7912-Shane Hetherington and Lilia Oparah to Bhagya Rekha Chinnam, $405,000.

Sanctuary Ct., 6829-Paul H. Shawcroft to Snehashis and Priyasmita Roy, $331,500.

ELLICOTT CITY AREA

Chantel Ct., 8908-Ann Regan and David Milton Feeser to Calvin Anthony Waskey and Caitlin Barber, $575,000.

Coltrane Ct., 8501, No. 404-Vincent G. and Carol J. Pianalto to Feng Wu, $320,000.

Governor Henry Ct., 3313-Lawrence L. and Heather F. Gaetano to Dipanjan Pan and Angana Senpan, $605,000.

Lee Manor Dr., 8914-Alexander P. Williams and Sarah K. Williamson to Kenneth U. Blackwell and Hae Joon Chang, $460,000.

Old Montgomery Rd., 8007-Sandra L. and Robert F. Gore to Dorsey and Justin Dowling, $525,000.

Richards Valley Rd., 5751-Joshua M. Caust Ellenbogen and Claire A. Taylor to Chad E. Elkins and Mengting Li, $418,000.

Stone Crop Dr., 8265, No. D-Michael Burgess Cugle to David Ray and Sharon Mullen Oaks, $270,000.

Talbots Woods Ct., 7531-Anil Kumar and Lakshmi Chillakuru to Senthil Vaiyapuri and Manju Palaniswamy, $715,000.

FULTON AREA

Westside Blvd., 8077-Alma Anastasia Mancuso to Edward D. Swanton, Christine Inglisa and Edward D. Sagin Jr., $690,000.

HANOVER AREA

Bakers Pl., 6016-Jeffrey G. Morrison to Wu Lin, $380,000.

Starwort Way, 7021, No. B-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jennifer Anne Huerta, $447,740.

JESSUP AREA

Guilford Rd., 10050-Martin Thomas and Nicole E. Pinkerton to Rosa Munoz Arias, $358,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Birdhouse Cir., 9459, No. 41-Stephen Ortiz to Ayaz Khan, $320,000.

Glade Ct., 8414-Ellen H. Levine to Erin Robinson and Michael Anthony Hawkins, $425,000.

Lambeth Ct., 9615-Stephen Mark and Jessica Lynn Mersinger to Samantha F. Brasel, $267,000.

Rawhide Ridge, 6921-Bank of America to Kristian Bush, $320,250.

Softwater Way, 9864-Renee Sanudo Clingerman and Vincent Jose Sanudo to Angela Marie and James Michael Garippa III, $342,500.

Twilight Ct., 9553-Renee E. Herbert to Jason Phillips, $450,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Baltimore Ave., 9501-Claire Marie Duy and estate of Thomas F. Bahde to Karessa Ujuana Blackmon, $305,000.

Fragrant Lilies Way, 9943-Lafate and Peggy Smith to Dylan Spence, $405,000.

Hillcrest Dr., 10918-Samuel E. and Sharon E. Wilkerson to Julie Marie Dicus and Scott Sheppard Knight, $425,500.

Maxwell Ct., 9222-Michael S. Moore to Ly Thi Truc Nguyen, $327,000.

Stansfield Rd., 10685-Robert A. and Anna Akins to Matthew E. and Rashidah S. Stanback, $580,000.

Whiskey Bottom Rd., 9732-Roy and Maria Newcomb to Jessica Ann and Ian Taukulis, and Kenzie Preston, $499,900.

WEST FRIENDSHIP AREA

Wellworth Way, 2653-Fabrizio and Lynne Roman to Suzanne M. Emmett, $479,000.

WOODSTOCK AREA

Enfield Dr., 10716-Robert M. and Stephanie N. Carpenter to Mark R. and Allison N. Fischer, $478,000.