Burnside St., 501-Daryl E. and Nancy L. Roberts to Susan Powers Meyer, $585,000.

Gentry Ct., 68-Floretta Jean Keeney and Fred Krimmelbein to Nicholas A. Stratchko, $250,000.

Lawrence Ave., 45-Vincent M. and Barbara G. Perez to Daniel B. and Brittany Hirsch, $1.2 million.

Quiet Waters Pl., 102-Stephen Nordwall to Luke J. Herrmann and Marisol Magana Castillo, $328,000.

Severn Ave., 312, No. E403-Mary E. and Henry A. Foscue to Jerald W. Steen, $414,900.

Windwhisper Lane, 18-Cynthia Shinn to John L. and Susan A. Bowles, $462,500.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Dewey Dr., 363-Margaret C. Petts to Ryan Dirk Johnson and Helene Paulette Fox, $570,000.

Foremast Alley, 2614-Erin M. Minich to Brendan P. Hanlon, $432,900.

Harbor Lane S., 1705-Harley Harris Williams to David J. and Susan A. Holt, $470,000.

James Walker Pl., 604-ATNF Corp. and Williamsburg Group Corp. to Amanda Alberola, $459,900.

Linden Ave., 14-Raymond and Jennifer Wulff to Vincent A. Young, $493,750.

Pleasant St., 52-ASF Renovations Corp. to John Russell Lamkin, $183,000.

Sawgrass Way, 963-Roy A. and Pamela E. Shorter to Robert C. and Jodie M. Fingland, $424,900.

Shipmaster Way, 2900, No. 322-James M, James F. and Helene C. Rogan to Harriet L. Acton, $256,000.

Topmast Way, 926-Meredith M. Leaman Jr. to Mary Jane and Michael S. Cole, $449,900.

Windell Ave., 326-Jonathon W. Taylor to Mark J. and Christin A. Burt, $446,000.

ARNOLD AREA

Capri Estates Ct., 712-Paul F. and Lisbeth A. Andercyk to Jennifer L. Anderson and Arthur M. Gibbons, $542,000.

Dogwood Rd., 1260-Mary Jane Dawson and estate of Leroy J. McIntosh to Brett M. and Kevin V. Vogt, $293,500.

Howard Ave., 406-Bonzie M. Gilbert and Joyce R. North to Joshua E. and Julia E. Mast, $400,000.

Oakland Hills Dr., 641, No. 3A-Kelly Dawn Huff to Michael Scott Gawitt, $247,000.

Southern Hills Dr., 758-Jennifer Plack Parks to Jonathan R. Alexander, $205,000.

BROOKLYN AREA

Cedar Hill Lane E., 224-NVR Inc. to Deborah R. Brown and James G. Demery, $461,777.

Harbor Valley Dr., 5633-Frank B. and Deborah E. Webster to Michael Richard Liberto, $260,000.

Sixth Ave., 309-Autumn E. and Joseph L. Major to Tony Robert Samayoa Tobar, $239,900.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Chestnut Tree Dr., 866-Mary Agnes Place to Sean and Jaime Regan, $385,000.

Hampton Rd., 1152-Carol A. Kiffer to Richard P. and Sarah B. Wade, $415,000.

Ramblewood Dr., 1155-Derek Thomas Morin to Joshua A. and Sylviane R. Tayman, $357,500.

Saint Margarets Rd., 1668-Benjamin and Kelly Hovland to Christin T. and Joshua B. Meents, $525,000.

Stonehurst Ct., 882-Olivia Brown to Zachary C. Lilly and Allison Turley, $335,000.

Windgate Dr., 795-John A. Feick to Kenneth Emanuel Davis, $367,200.

CHURCHTON AREA

Harbor Way, 1100-Amanda A. Spake to Michael W. Campbell and Sara J. Savage, $380,000.

CROFTON AREA

Birdwood Ct., 1488-Jonathan K. Tippett to Jennifer Lyn Farmer, $385,000.

Crofton Pkwy., 1556-Kenneth D. and Deborah L. Fields to Katherine Marie Hebble, $450,000.

Fernham Ct., 1723-Dwight R. and Judith A. Wilson to Jacob Martin and Shay Pye, $310,000.

Hightee Ct., 2425-Ala Properties Inc. to Adam Layton, $540,000.

Medford Ct., 2445-Beverly L. Merritt and Asure Danielle Contee to Eric Kennedy, $242,250.

Pear Hill Ct., 2085-Beverly J. Bigler to Bethlehem Billilign, $350,000.

Tilghman Dr., 2056-Ronald C. and Frances R. Mitchell to Kyle D. and Jessica A. Kruse, $404,000.

Wickford Ct., 1102-Jeffrey D. Hohl to Siamac Ashrafzadeh, $286,250.

CROWNSVILLE AREA

Gum Bottom Rd., 1100-James D. Daneker III to W. Fred Jackson, $315,000.

Plum Creek Dr., 1057-William J. Tucker to Troy M. Fowler, $279,000.

CURTIS BAY AREA

Belvedere Pl., 1014-Hayden Deans to Ericka P. Steckel, $246,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Broad Stream Lane, 501-Steven C. and Brenda E. Schlientz to Katie McKay, $805,000.

DEALE AREA

Main St., 918-Jason J. Clark to Calvin and Sharon A. Jones, $320,000.

EDGEWATER AREA

Caroline Lane, 810-John R. and Patricia Currey to John and Tracy Parkerson, $2.5 million.

Edgewater Dr., 2971-Albert G. Decesaris Sr. to Brian M. Schaus and Amanda S. Cimaglia, $675,000.

Gassaway Lane, 21-Ronald Glen Taylor to Daisy P. Nappier, $1.7 million.

Loch Haven Rd., 681-K. Hovnanian at Southpointe Corp. to Jeffrey M. and Jaime L. Cook, $699,990.

Oak Dr., 3535-Robin M. Bissett to James A. Kraft, $300,000.

Penwood Dr., 426-Christopher J. and Deborah I. Kelly to Jennifer Renee Baum, $432,000.

River Crossing Way S., 2-Moreland Corp. to Jeffrey R. and Kyleen N. Tice, $1.35 million.

First Ave., 3667-George D. Nicholson to Kenneth A. and Dawn Webb New, $1.15 million.

GAMBRILLS AREA

Halls Grove Rd., 2308-Sandra I. Jett and estate of Emerson Phillips to Maurio Phoenix, $711,000.

Maple Rd., 854-David Lee and Patricia A. Salyers to Leo B. and Susan H. Vadala, $240,000.

Thresam Ct., 2026-Sandra Perez England to John and Jessica L. Murphy, $755,000.

GLEN BURNIE AREA

Alexis Dr., 314-Scott and Kelly Schriner to Brittany Versyp and Anthony Carmino Mele, $310,000.

Cindy Dr., 7855-Gary Allen and Joyce Ann Virts to John M. Illig and Lisa D. Meador, $275,000.

Dolphin Ct., 6514-Collin and Sarah Alexander to Richard E. Webb V. and Alexis M. Kinsey, $214,000.

Ferndale Rd., 103-Two By Two May Corp. to Eugene Kim, $255,000.

Foxtail Ct., 136-David and Amanda Campbell to Aaron J. Zabriskie, $369,000.

Geis Cir., 800-Bruce E. and Tiffany Thomas to Whitney G. Oppe, $275,000.

Hopkins St., 4-Melissa Vera to Melvyn G. and Yesenia A. De Molina, $274,000.

Lochaber Ct., 1521-Colin Dennehy to Sidney and Caitlin Benbo, $330,000.

McNamara Dr., 7609-Bessie M. Madden to Gagan Kandhari, $120,000.

Sunlight Cir., 101-Robin M. Templeton to Pedro Francisco Garcia Donado and Berta Y. Soto Valdez, $290,000.

First Ave. S., 10-Devendra N. and Hetal D. Patel to Vipul Kanu and Dipti V. Amin, $250,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Cedar Dr., 209-John M. Leary Jr. to Rodney Westfall and Vanessa Hessler, $250,025.

Colby Cir., 306-William Leo and Patricia Jane Weber to Carla R. Rodriguez, $237,500.

Edgerly Rd., 1017-Thomas F. Nairn to Jose J. Nolasco, $256,000.

Gatewater Ct., 361, No. H-Jupiter Housing Corp. to Matthew Mosier, $161,000.

Hidden Oak Lane, 720-Diana Guon Hong to Tristram and Kasey Jones, $358,000.

Lombardee Cir., 951-Anthony C. McLane to Richard Carroll Uebel Jr., $409,000.

Mill Fall Ct., 8118-Caitlin Hargraves to Jonathan De La Espada and Doris Carolina Pena, $355,000.

Pond View Dr., 114-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Dayshia Dnay and Ciarra Lanay Lucas, $327,030.

Pond View Dr., 166-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to George Nathaniel Carr IV, $324,315.

Thomas Rd., 1036-Triple L. Construction Corp. to Bruce Kevin Terry and Justin N. Bartholomew, $259,000.

Water Fountain Way, 107, No. 301-Daniel J. Ahn to Alyssa Tracey, $120,000.

HANOVER AREA

Burnell Dr., 1523-SM Arundel Neighborhoods Corp. to Kyle Brent Osborn and Tamara Bosnjak, $529,990.

Macedonia Dr., 1414-Joong Kil and Hwa Yeol Kim to Michael and Nicole Azer, $325,000.

Siden Dr., 7724-Theresa M. Smedley to Robert D. Newell Jr., $325,000.

Willow Oak Ct., 7773-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Trina G. Brown and Tiona Barnett, $390,000.

HARWOOD AREA

Conservation Lane, 886-David W. and Susan J. Attenberger to Paul and Deborah Evans, $556,000.

LAUREL AREA

Brooktree St., 8213-Nonyem Oguejiofor to Wenjun Gu, $320,000.

Federalsburg S., 242-Isabel Blanco and Nestor O. Blanco Clemente to Aquiles Munguia Lara and Hugo E. Munguia, $340,000.

Londonleaf Lane, 3437-Khi Properties Corp. to Robena Collins, $248,000.

Marganza S., 234-James H. and Kathleen H. Roberts to Oliver M. Burgos, $355,000.

Piney Woods Pl., 3517-Leslye J. Heyman to Annique Carla Henriques, $240,000.

Winding River Pl., 2993-Eric W. and Cathy Lynn Williams to Troy D. and Kesha L. Cotton, $520,000.

MILLERSVILLE AREA

Kenora Dr., 522-William J. Jones and Andrea R. Miles to Justin Spencer Linz and Kathryn Ye Higgins, $320,000.

Old Orchard Cir., 459-Jon M. and Karen A. Mahan to Michael C. and Maria E. Hardy, $883,000.

Rustling Oaks Dr., 926-Kurt and Laura Ivey to Alexander Schiller and Jessica Karen Lee, $637,500.

ODENTON AREA

Artillery Lane, 1932-Todd M. and Sheri N. Rosenberg to Sarah Mouton, $430,000.

Criterion Dr., 1512-Adam F. and Dawn Colgan to Richard E. and Linda E. Kraus, $640,000.

Grand Ct., 2261-Paul and Joanna Walker to Timothy Wassiege, $330,000.

Kingbird Ct., 3614-NVR Inc. to Nicolas Andrew, Cheryl Marie, Christine Michelle and Narciso Concepcion, $645,717.

Middle Neck Rd., 2751-Ryan W. and Sharon M. Podszus to Yaser Dawod and Nour Aldrah, $310,000.

Piscataway Run Dr., 2711-Robert J. Anselmo and estate of Michael J. Anselmo to Sean Wallace Stephenson, $340,000.

Scaffold Way, 1896-MC Hammer and Nail Investments Corp. to Joshua Christopher Colvin and Victoria Booker Johnson, $394,900.

Trout Run Ct., 607-Allison M. Delaney to Ravindra and Charusheela Mahajan, $385,900.

Wandering Fox Trail, 8608, No. 206-Aileen B. Corby to Roger W. Brown, $286,900.

Winding Stream Way, 691, No. 104-Alicia B. Estes to David and Karen A. Owens, $195,000.

OWINGS AREA

Bella Vista Dr., 18-David E. Ciccotelli and Carol J. Jahnigen to Jacob L. and Sarah M. Wolock, $581,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Cedrela Dr., 7800-Steven W. and Eva C. Nettleton to Matthew James and Amy Elizabeth Bathurst, $480,000.

Dark Sky Crossing, 114-Paul A. and Susan M. Wirth to Omar and Nefertari Graham, $366,900.

Forest Glen Dr., 8134-Timothy R. Schuman to Gregory P. Diblasi, $412,000.

Garden Rd., 8430-Jayne M. Conner to Viviana Rodriguez Madden, $285,000.

Harlem Rd., 273-Federal National Mortgage Association to Cristhian Portillo Gutierrez and Blanca Lemus, $412,000.

Kenwood Rd., 271-Thaddeus M. Greene to Kyle Singleton and Courtney Nicole Robinson, $375,000.

Long Hill Rd., 7985-Paul B. and Erica R. Shouse to Patricia McCarty and David B. Haslam, $525,000.

Maywood Ave., 8075-Samuel M. Kouns to Kristie Hickey and David M. Olszewski, $499,900.

New London Harbour, 889-Moon Whan Kim and Yu Sun Cho to Judith Ann Dickert, $290,000.

Oak Dr., 162-James D. Edwards to Seth O. and Chelsea Jones, $395,000.

Pine Dr., 612-Robert G. Krier to Oliver H. Snyder V. and Kara E. Snyder, $375,000.

Riverside Dr., 350-Rivers Rest Corp. to Anthony M. and Kristine K. Mazza, $460,000.

Saybrook Harbour, 1040-Megan and Kelly Farrell to Ryen Henderson, $266,150.

Wanda Rd., 231-Sharon A. Bennett to Thomas F. Bowen and John C. Wood, $200,000.

221st St., 803-Chad and Jennifer Marion to Sandra and George Millinder, $319,900.

RIVA AREA

Escapade Cir., 3233-Wendy K. Bosley Tucker to Timothy Bowen, $415,000.

Shore Walk Rd., 34-Candace Gibbin to Frank Matthew Hetrick, $610,000.

SEVERN AREA

Averill Ct., 8209-Blackfield Corp. to Linda and Fuping Huang, $130,000.

Briarwood Pl., 1416-Faisal L. and Munaza T. Bhatti to Innocent and Jenette Ejang Ongey, $525,000.

Eagle Ct., 1882-Jason L. Craig to Lynda C. Clifford, $139,999.

Hollow Ct., 8195-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to William Crenshaw Jr., $349,990.

Merrimusic Cir., 7403-Kenneth E. and Daniel Nichols to Dawn M. Weis, $401,597.

Roundhouse Ct., 1301-David T. Dickey to Nathaniel and Jewell J. Frazier, $305,000.

Sicily Lane, 1161-D.R. Horton Inc. to Jennifer A. Henderson Kormos, $369,990.

SEVERNA PARK AREA

Beach Rd., 4-Nathan K. and Karen R. Wright to Kevin J. and Colleen Gibson, $2.2 million.

Cottonwood Dr., 860-Halsey Lee and Wanita Irene Tribble to Timothy Clement and Courtney Lynne Morgan, $465,000.

Evergreen Rd., 207-WCT Properties Corp. to William Joseph and Maria C. Duvall, $638,400.

Idleoak Ct., 411-Guruprasad S. Rao and Olivia D. Haley to Christopher and Brandie Allen, $515,000.

Oak Ct., 265-Larry A. Berlin and Dawn Marie Birmelin to Michael and Robin Korin, $752,000.

Robinson Landing Rd., 63-Justin J. and Casie Turcotte to Ryan and Lindsay Joy Daniels, $482,000.

Stinchcomb Rd., 780-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Benny Lin, $316,000.

Wiltshire Lane, 105-David V. and Karen D. Piccoli to Michael Joseph and Elizabeth Marie McConville, $587,000.

SHADY SIDE AREA

Hine Dr., 4917-Joseph K. and Marion R. Gomoljak to Nicole E. Bertram and Jeffrey N. Love, $649,900.

TRACYS LANDING AREA

Franklin Gibson Rd., 6165-Penny M. Knapp and estate of Emily M. Bowen to Leandro Garcia and Ascencion Rojas, $347,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in November were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Cabery Rd., 10201-H. Edwin Lanehart to Brian E. and Sarah C. McWilliams, $475,000.

Chatham Rd., 3117-Carlton and Jacqueline Ross to Debra Davis, $435,000.

Fawn Run Ct., 12627-Mitchell V. Mathis and Kellie A. Taylor to Joshua T. and Justina H. King, $665,000.

Joey Dr., 9426-Cara J. Lauler and estate of Patricia N. Cardno to Shams Bin Shahid Anaugh and Bilkiss Akter Rima, $425,000.

Larkspring Row, 4045-Michael J. and Kathleen K. Greene to Brady Rourke and Amanda Bliss, $575,000.

Melba Rd., 2671-Wayne T. and Patricia A. Meador to Drew and Amy Seker, $400,000.

Poland Springs Dr., 2938-Sandra C. Stecker and Robert A. Delp to Francis and Janine Fuertes Ramirez, $730,000.

Starwreath Way, 4030-Vincent and Kathy L. Marucci to Alice Soung Kim, $585,500.

View Top Rd., 3971-Christopher Michael and Samantha Belle Graves to Messan K. and Sefako Afiwa Sogbo, $690,000.

Yearling Ct., 12252-Brenee Lynn and Trevor Scott Ulman to Craig Nathan and Alison White, $740,000.

CLARKSVILLE AREA

Haviland Mill Rd., 6611-Joyce E. and George W. Somerville to George A. Giddings, $450,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Black Cherry Cir., 6205-Guy Bernal to Karen Delgado and Ramon Francisco Jarvis, $425,200.

Enberend Terr., 5433-Robin M. Hahn to Natalia A. Sanchez, $304,000.

Hayshed Lane, 8781, No. 4-3-Caroline Colom Vasquez and estate of Richard James Colom to Sonali P. and Pavan D. Patel, $236,000.

Lasting Light Way, 7110-James Clements Jr. to Rodolphe Chavannes, $280,000.

Melting Shadows Lane, 7050-Jennifer K. and Robert James Harwood to Adiyah Aisha Ali, $284,900.

Owen Brown Rd., 9811-Chan Zhang and Zhigang Xu to Susan E. and Noam A. Blass, $381,000.

Sharp Antler, 9359-Cynthia L. Sabra to Javier Avetrani, $350,000.

Spiral Cut, 8852, No. C-Keisha N. Gilbert to Stephen Short and Ida K. Chan, $117,500.

Thunder Hill Rd., 5870, No. B2-Donnita N. Hodges to Richard Gerard and Mary Jo Powell Vartain, $122,000.

Warm Granite Dr., 8852, No. 43-Nancy Greenwold to Wayne Roger and Deborah Pinto Wilhelm, $599,900.

Wild Swan Way, 6309, No. 203-Richard Yocum and estate of Paul F. Thompson to David A. and Christine M. Heartley, $274,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Blue February Way, 11888-David A. and Michelle R. Hawkins to Katherine C. DiSalvo and Patrick A. Thronson, $360,000.

Cross Fox Lane, 10534, No. B2-Matthew J. and Agnes Joanne Parton to Sydney Nicole Taft, $125,000.

Grand Banks Rd., 5988-Obibobi K. Ndu to Jose Isaac Palacios and Karla M. Pineda, $294,000.

Ivy Bush Lane, 11114-Ruben Alexander and Susan H. Roca to Kapil K. and Erin M. Bhanot, $553,000.

Stonegate Lane, 11793-Deutsche Bank National Trust Co. and Accredited Mortgage Loan Trust to Shengjun Liu, $262,000.

Watch Chain Way, 5954, No. 1101-Remy M. Moraleja to Diana Parr, $165,000.

DAYTON AREA

Green Bridge Rd., 4862-Raymond and Bethany Hooper to Gerald James and Sandra Aguilar Silva Wescott, $680,000.

ELKRIDGE AREA

Daniel John Dr., 7138, No. 17-Kenya N. and James C. Wright to Hyun Joo Kim, $345,000.

Grouse Cir., 6608-William L. and Susan C. Vint to Allen Altizer Jr. and Brandy Myers, $362,500.

Maplecrest Rd., 7315, No. 308-Kathleen Dudek and estate of Agnes K. Conte to Yeon Hee and Tai Bok Kim, $284,990.

Valley Oak Dr., 7769, No. 212-Brian C. and Rebecca Lee O’Reilly to Robert W. Williams, $307,000.

ELLICOTT CITY AREA

Brightwind Ct., 7904-Young Min and Young Sun Jang to Tirimisiyu S. Gbadamoshi and Bola Afolabi, $335,000.

Church Lane Rd., 8453-Priscilla D. Latimer and estate of Louis L. Latimer to Christopher and Season Kimberly Cromwell, $440,000.

Duncan Dr., -NVR Inc. to Montrell and Cristan Smith, $568,514.

Halcyon Ct., 3271-Lily and Choon Myong Lee to Moses Arnold Kishore Kumar Darla and Sharmila Saiyed, $400,000.

Manahan Dr., 8734-Patrick J. and Terry B. Farr to Rajiv and Divya Sharma, $377,500.

Rogers Ave., 3110-Jiangang Wu and Xiuyun Liu to Ram G. and Pallavi Sammeta, $366,000.

Stonehouse Dr., 8784-Lina Li and Chuang Yuan Geng to Vijayalakshmi Seethapathy, $482,000.

FULTON AREA

Queen St., 11913-Charles E. and Mary M. Stine to Jorge Cortez, $568,000.

GLENWOOD AREA

Players Way, 15117, No. 113-Gerald J. and Colleen M. Ryan to Richard E. and Patricia E. Dixon, $450,000.

HANOVER AREA

Florey Rd., 5942-Anthony Stanford to James R. Bunyard, $490,000.

HIGHLAND AREA

Briaridge Ct., 13735-Edward and Laura T. Howard to Elizabeth Anne Davis and Lauren Robert Brown, $665,000.

JESSUP AREA

Savage Guilford Rd., 7880-Marie G. and Marion G. Pearl to Ada Y. Cruz, $400,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Early April Way, 9030-Zari Amini to Brian and Suman Woolums, $349,000.

Pine Dr., 6709-Robert A. Smith to Masha Kheirollahi and Alireza Chadegani, $476,000.

Stonebrook Lane, 8803-Theresa M. Stich to Shailja Anand, $255,000.

Weather Worn Way, 7615, No. F-John Davis to Matthew Steven Huston, $175,000.

SAVAGE AREA

Commercial St., 8413-Talia and Michael G. Fletcher to Franklin James and Donnia Cole, $380,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Canterbury Riding, 9320, No. 29-Eduardo I. and Roxana J. Noboa to Emelia and Eric Asamoah, $225,000.

Gavin Way, 7954-Dan Arthur and Tracy L. Lundien to Meghan M. and John B. Miller, $557,000.

Howard Ave., 9518-Michael and Quinn Barbieri to Sabine T. Sinkam, Davinse M. Telezing and Irene Fem Telezing, $415,000.

Lake Edge Dr., 8719-Fei and Xue Wei Cheng to Kevin Amsrud and Patricia Bear, $635,000.

Scaggsville Rd., 10373-Jonathan Davis Schultz and Bronwyn Kelly Madeo to David Dale and Aubrey Elaine Simon, $450,000.

Teresa Lane, 8760-James P. and Carrie E. Giles to Padmaja Patil and Sai Krishna Aravapalli, $645,000.

SYKESVILLE AREA

Sykesville Rd., 1701-James S. Rush Jr. and Ferebe B. Simons to Jung Ho Lee, $322,000.

WOODBINE AREA

Florence Rd., 3165-Alicia J. Bennett and Keith Bennett to Joseph and Lauren Ellen Ziegenbein, $600,000.

WOODSTOCK AREA

Merion Pond, 2200, No. 66-Barry and Linnea Jane Leibowitz to Gunjan Andlay and Divya Ramesh, $460,000.