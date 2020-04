Duvall Lane, 416-Tracey A. Brebner to Aryan Kaymanesh, $412,000.

Farragut Rd., 101-Wilmington Savings Fund Society and Finance of America Structured Securities to Kathleen Smiley Jacob, $350,000.

Great Lake Dr., 101-Philip and Tamara R. Pie to Mark and Kathleen Keenan, $495,000.

Ironstone Ct., 10-D-Michelle A. Sohl to Mary Katherine Neil, $229,000.

Madison St., 1226-Steven A. Gray and estate of Laretta Pergerson to Rachel and Tessa Tryon, $245,000.

Park Ave., 1008-Susan L. Callis to Miriam McCullough Nicklin, $435,000.

Quiet Waters Pl., 142-Donna C. Gilbert to Joan Marie Flynn, $300,000.

Silverwood Cir., 11, No. 1-Patricia A. Lilek and David J. Demers to Lauren Carrier, $199,000.

Thomas Point Ct., 1205-Bernard D. Seery to Susan A. Swayze, $870,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Ballast Way, 701-Stephen Buffum and Kathleen Carnell Glaser to Gilbert W. and Shirley L. Allen, $390,000.

Broadlee Trail, 1711-Joseph Edwin and Kathleen Michelle Porter to Elizabeth H. and David N. Gross, $725,000.

Coachway, 835-Hansjoerg and Anne M. Orthner to Simon J. Williams and Elvia Vila Granda, $850,000.

Coxswain Way, 815-Susan B. Roberts to Michael and Deborah E. Lynch, $505,000.

Genessee St., 680-Christianne R. Fearey to Mary Ann Holmes, $325,000.

Haven Cv. N., 2512-David Meline to Janette C. Jha, $349,000.

Isaacs St., 2-Daniel P. and Betty D. Santin to Robert R. and Jill M. Penaloza, $685,000.

Manor Green Ct., 1827-Richard G. and Melissa Welch to Spencer and Lauren Aucoin, $550,000.

Morris St., 13-Mikal R. McCartney to Kyle Joseph and Tina Marie Adams, $440,000.

Revell St., 4-Donald R. and Adriana M. Apolito Bevis to William W. and Joann B. Vaughan, $940,000.

Scotts Crossing Ct., 2159, No. 304-James Joseph Levin to Brian Paul Wolfe, $249,000.

Summerview Way, 2704, No. 4303-Marian D. Hall to Sue E. Miller, $295,000.

Turks Cap Lily Lane, 1610-Gali Misra to Kirk and Jenny L. Benedict, $735,000.

Whitby Ct., 1802-Mark A. and Shasta A. Davis to Colleen Denny, $455,000.

ARNOLD AREA

Bellerive Ct., 611-Cory S. and Melissa A. McLaughlin to David J. and Emily A. Verostic, $370,000.

Fenwick Garth, 1276-S. Morton and Linda M. Creech to Kevin G. McGeagh and Ashley E. Johnson, $1.48 million.

Riverside Dr., 801-Margaret A. and Charles W. Langello to John and Loraine Frey, $765,000.

Spy Glass Dr., 1117-Craig J. Leonard to Matthew E. and Barbra L. Chapman, $730,000.

BROOKLYN AREA

Arden Rd. W., 210-Stephen T. Podwojski to Zayra Jandres, $139,900.

Doris Ave., 207-Daniel and Victoria Baxter to Clay T. Burton and Alexandra Z. Taylor, $230,000.

Reddish Hill Way, 117-NVR Inc. to Rashad Ahmad Hall, $372,497.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Canal Lane, 629-Michael F. O’Meara to Thomas E. Caldwell and Marisa Corona, $685,000.

Feral Dae Lane, 1509, No. 5-101-Kenneth E. Northrup to Carol P. Gillespie, $422,000.

Holly Dr. E., 802-Fayann B. Rowe to Stephen D. Weinstock and Fern Lauren Bleckner, $1.6 million.

Meadowgate Dr., 234-Millennium Strategic Investments Alliance to Michael S. Machiela and Kim M. Benderoth, $985,000.

Sunwood Lane, 507-Dwight Edward and Christie Schmidt to Jill Tobin, $640,000.

Wintergull Lane, 204-Dawn M. Dugan to Andrew J. Ervin, $399,900.

CROFTON AREA

Cabrini Ct., 1866-Gerard David and Andrew Hall to Cameron F. and Mary E. Dahl, $485,000.

Crofton Pkwy., 1601-Jean A. Fleming to Clayton L. Roberson, $435,000.

Farlow Ave., 1505-Eric Galasso and estate of Eugene William Galasso to Doris M. Morales Ricklin, $490,000.

Jameson Pl., 1461-Clem T. and Pocahontas F. Wadkins to Bruce N. Desimone, $490,000.

Mayfair Pl., 1743-Robert and Thanh Ly Chicherio to David and Nicole Hartman, $475,000.

Peartree Lane, 1711-Henry Clay and Jutta Schmitt Adams to Jennifer Vest Frank, $570,000.

Shreve Ct., 1023-Margaret I. Miller Batchelor to Ryan Robert Somerlot and Mary Clare Zavada, $339,000.

Wickham Way, 1642-Charles A. Kinzie III and Janis A. Kinzie Culhane to Julie Sarah Crimmins and James Timothy Hilbert, $535,000.

CROWNSVILLE AREA

Blue Bird Lane, 1159-John V. and Marianna L. Mauck to Pamela and James Bresnahan, $500,000.

Northfield Lane, 810-Donald L. and Marcie H. Terry to Irving Quiles and Carmen Morales Cruz, $620,000.

Sycamore Trail, 505-James M. Power and Joan M. Tarasevich to Philip Kirn and Kaitlyn Dewire, $569,000.

CURTIS BAY AREA

Holly Rd., 8206-Department of Housing and Urban Development to Kyle Squires, $170,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Blandford Way, 3444-Patricia P. Hill to Adam P. Goloboski, $750,000.

Santa Maria Lane, 647-Richard T. Wright to Michael James Day and Lindsay Harvey Wooten, $530,000.

EDGEWATER AREA

Carvel Lane, 4257-William G. and Ann L. Bell to Brian Christopher and Janina Lynn Freerks, $420,000.

Cove Rd., 3939-Gilthomas Corp. to John F. Kennedy and Sabrina E. Snell, $354,000.

Lees Lane, 219-Thomas A. Schoenbauer to Tabitha J. Kidwell and James J. Baird, $618,000.

Mulberry St., 3319-David C. and Denise Marie Tolson to Nathan O’Connor and Nicole Hance, $519,000.

Oriole Rd., 1613-James and Elizabeth Patterson to Laurie J. Mixon and Patricia E. Barry, $435,500.

Wakefield Rd., 1507-Michael and Laury Marshall Parramore to Amanda Latorre and Michael Payne, $315,000.

GAMBRILLS AREA

Cheyenne Dr., 2458-Garland H. and Terry N. Roberts to Latoi Whitted, $414,900.

Powderhorn Way, 2410-Steven K. and Carin L. Siebers to Eric and Alison Duncan, $615,000.

Valley Brook Ct., 2403-Ted B. and Barbara D. Carwile to Leslie Adamczyk and Douglas Eadie, $660,000.

GLEN BURNIE AREA

A St. SW, 211-Donald C. and Nancy D. Dehart to Olutosin Okusaga, $285,700.

Baylor Rd., 101-Mitchell A. and Sharon D. Gordon to Kazanne L. Maynard and Ann Hoyte Smith, $270,000.

Candle Light Lane, 232-Stacy L. Rizzo to Rache L. Damon, $173,000.

Elm Ave., 115-James and Rachael Fitzsimmons to Richard and Nichelle Brown, $265,000.

Glenmont Ave., 112-Thomas E. and Katherine S. Casper to Jestine Pinder Pryor and Donna Michelle Smith, $263,000.

Keenan Rd., 7803-Parke West Development Corp. Inc. to Mildred L. Orellana Folgar, $390,000.

Oak Lane NW, 210-Kerry L. and Eric Fox to Dawn M. Zelko Kisner and Sharon A. Bennett, $280,000.

Ridgewick Rd., 1905-Chesapeake Custom Realty Inc. to Richard Lee Krieger Jr. and Lisa Zedan, $307,500.

Scotts Manor Dr., 253-Lora Lynn Overstreet to Amanda Lynn Hall and William Thomas Buckmaster III, $264,375.

Third Ave. SE, 105-Christine Young and estate of Francis Gasiorowski Jr. to Raymond and Raymond Cruz, $295,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Briargrove Lane, 7519-Timothy and Courtney Morgan to Francis Sherwin Rebucas and Ma Felicitas Chavez Ortiz, $345,000.

Castle Harbour Way, 1123, No. 2A-Tisha L. Washington to Gregory C. Brewer, $151,000.

Eastway, 1510-Amber N. Woodruff McClung to Catrina Spidell, $252,500.

Georgia Ave. NE, 111-Fresh Look Properties Corp. to Anuhar J. Mejia and Carlos M. Diaz Amaya, $259,999.

Hollywood Dr., 110-Paul Richard Mastin to Shawn Novak, $241,500.

Kent Cir., 401-Marilyn and James Joseph Matulevich to Paul Ernest and Nicole Jean Hauser, $253,500.

Marley Neck Blvd., 400-Jeremy White to Michael Hunter Priest, $293,000.

Rapid Water Way, 6608, No. 104-Jose Pedroza Hernandez and Leticia Pedroza to Phuong Thi Hoai Phan, $148,000.

Shana Rd., 212-Dathan Andy and Jessica S. Turner to Rebecca and Lauren Gauss, $303,000.

Thomas Rd., 129-Daniel Joseph Piazza and estate of Ann P. Piazza to Joseph Moore and Lauren McInturff, $279,000.

HANOVER AREA

Dorchester Woods Lane, 7210-Derrick M. Hansen to Prakash Shrestha, $380,000.

Fiat Dr., 2612-Ryan Whitlow and Jeremy Breen to Teresa A. Dustin, $409,000.

Somerton Ct., 7163-Carmen J. and Patricia M. Spencer to Franklin Cecil Ussery, $660,000.

Sunningdale Lane, 1712-Rajiv Chakravarthy and Piya Sawhney to Manuel M. Cruz, $385,000.

HARWOOD AREA

Bayfields Rd., 4728-Estate of Paul D. Kay to Jan Meryl Holt and Christopher Martin Golden, $1.1 million.

LAUREL AREA

Bitterwood Pl., 3404, No. I303-Sterling M. Spangler to Kathy Augustin, $223,000.

Little River Rd., 37-Carol E. and Kenneth E. Rasmussen to Ademola Sijuwade, $453,000.

Old Line Ave., 208-James R. Welsh to Alex I. Estrada Flores and Elda M. Padilla Gonzalez, $299,900.

Sudlersville S., 3320-Tuan Nguyen and Truc Tran to Anastacio V. Caballero Alonso and Maria T. Ayala Castillo, $380,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Andover Rd., 808-Saundra S. Wegner to Bayron E. Castro and Jessica A. Rivera, $305,000.

Fountain Dr., 521-Joan A. and Oliver W. Griffith to Shebbi C. Eversley, $259,900.

LOTHIAN AREA

Brooks Woods Rd., 5967-Ryan J. and Lisa M. Wayson to Mark E. Schmidt, $425,000.

MILLERSVILLE AREA

Cecil Ave. S., 1141-Erik J. and Jennifer F. Johnson to Daniel and Jillan Weiger, $565,000.

Meade Ct., 1788-Kenneth S. and Frances L. Hall to Daniel M. and Christina E. Bergen, $610,000.

NORTH BEACH AREA

Charleston Ave., 7056-Murray Reese Properties Corp. to Krista S. Mazzeo, $342,000.

ODENTON AREA

Aspen Grove Ct., 8644-Kevin D. Funk to Jennifer Frances Koonce and Katherine Mavis Ostiguy McKenry, $209,000.

Bruce Ave., 524-Karon Glaesmann and Alex Jason Kruhlinski to Yaksha Dahal, $267,000.

Chapelview Dr., 641-Estate of Barbara Patricia Johnson Dorse to Sunil Kumar, $232,650.

Emory Ct., 806-Adam L. Schappell to Louis Nicolas Olivierber and Anastasiia Hehelska, $400,000.

Fluttering Leaf Trail, 8612, No. 406-Glenda Miller and Robert Peter Schunemann to Albert Rossi, $285,000.

Kingbird Ct., 3616-NVR Inc. to Erick and Camille Wright, $690,572.

Railbed Dr., 1034-Ivan V. and Alina D. Antonov to Michael G. Gidey and Sesait Z. Abraha, $390,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Acorn Bank, 7827-James Allan and Robin Diane Wefelmeyer to David Alexander Lehnert and Nicole Elizabeth Wilson, $315,000.

Clear Blue Lane, 605-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Joe Wanjohi and Daisy Muhavi Nyangah, $379,990.

Deering Rd., 821-Robin Voluse to Judith R. and Jeffrey A. Bessling, $189,000.

Grace Ave., 7714-David E. and Nancy A. Holbert Sonnet to Travis Scott Thomas and Angela N. Warner, $310,000.

Leonardo Ct., 7816-Jonathan Michael and Andrea L. Blake to Alec Lasalle, $252,500.

Middlegate Ct., 7753-Discerning Homes Inc. to Andrew J. and Crystal G. McCloud, $280,000.

New Bedford Harbour, 8654-Seth H. and Kellie B. Greer to Andrea M. Schech, $249,500.

Powhatan Beach Rd., 740-John Paul Hutchinson to Patrice M. Silver, $399,000.

Rock Hill Rd., 1266-Ryan Reid to Devin Rorhback and Sydney Elaine Smith, $325,000.

Titan Ct., 7825-Justin Keith and Jessica Lecroy to Christopher Dylen DePaul, $250,000.

RIVA AREA

Apple Rd., 7-Tilghman R. and Krysta H. Herring to Fayann B. Rowe, $660,000.

Westbury Dr., 357-Donald A. and Kathryn J. Buhler to Allen D. and Wendy K. Bosley, $610,000.

SEVERN AREA

Amalfi Lane, 7829-D.R. Horton Inc. to Joel Phillip and Elizabeth Patricia Himes, $390,990.

Dubbs Dr., 8323-Gregory Van and Deborah Williams to Pao Xiatou Lee, $340,000.

Northwood Estates Dr., 706-Catherine E. Born and Joseph Thanner to Richard J. and Angela D. White, $520,000.

Quebec St., 1827-Residential Value Corp. to Laura Maskell and Kyle Marvin, $312,900.

Sentry Terr., 7714-Albert Lacerda and Ana Lucia Oba Silva to Richard and Olivia Bess, $385,000.

Stream Valley Overlook, 1639-Toll VII Partnership to Ann Marie Watt, $699,995.

SEVERNA PARK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 810-Utz Enterprises Inc. to Henry and Kimberly M. Billings, $515,000.

Creek View Rd., 791-Misbah Tabassam to Paul and Kyoko Rodrigues, $365,000.

Inverness Rd., 195-Bobby H. and Aimee L. Ratliff to Timothy and Linda Abell, $703,070.

River Dr., 21-Gregory J. and Sheryl A. Anderson to Stephen B. and Carolyn J. Pallett, $650,000.

Stonehouse Dr., 369-Kimberly K. Medford and estate of Joane K. Roskam to Nicholas F. and Sheri K. Decampo, $580,000.

SHADY SIDE AREA

Filbert St., 4956-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Michael V. and Kathleen McGinnis, $228,000.

Steamboat Rd., 1296-Charles B. Milburn to Andrew Carrubba, $350,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in December were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Boca Raton Dr., 10320-Michael J. and Mia S. Choi to Boon and Brenna Tan, $640,000.

Dairy Valley Trail, 3500-Susanne E. and Kenneth E. Haynie to Saad A. Waqas, Sundus Baig, M. Arif Mahmood and Rukhsana Arif, $510,000.

Michaels Way, 9814-Black Dogs Real Estate Investment Corp. to Andrew and Christina Melito, $410,000.

Tyler Ct., 3459-Michelle L. and Jose R. Gonzalez to Shalet N. Sahay, Brian A. Coelho and Tony Hallesh Dsouza, $485,000.

Woodgate Ct., 3510-Anthony G. Hebron to Lauretta Katsriku, $525,000.

CLARKSVILLE AREA

Old Hopkins Rd., 11376-Fatemeh Haghgoo to Robert Caswell, $730,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Bright Soul, 7146-Paula M. Martin to Santos Reynaldo and Jose Manuel Amaya Villatoro, $330,000.

Flight Feather, 5375-Adam Gottesmann to Sarah K. Modzelewski, $400,000.

Hayshed Lane, 8741, No. 1-2-Philip R. and Delyza D. Howard to Jane Ikpeme, $220,000.

Knighthood Lane, 6962-Jason D. Hummel to Taufique Alam and Shahina Akhter, $265,000.

Lightning View Rd., 5305-Gerald M. and Patricia A. Biggers to Ivan A. Torres Negron and Marioly Diaz Colon, $462,000.

Red Lake Ct., 5368-George W. Hunter Jr. to A. Kempton Keegan and Kaleigh Vickers Sosa, $386,000.

Silver Arrows Way, 6156-Janus Real Estate Corp. to Sachin Gadani and Irene Cheng, $365,000.

Summercrest Dr., 6329-John Edwin Byrne and Donna Ramli to Stephen Wade Channell, $475,000.

Tidesebb Ct., 8846-Dragos Dascalu to Daniel A. and Ashley D. Salazar, $328,600.

COLUMBIA (WEST) AREA

Barcan Cir., 10375-Sheilah W. Lewis and estate of Catherine Jones to Dukenson Mauril and Marie N. Jean, $302,000.

Brighton Ridge Way, 10234, No. 105-Neusa Facenda and Mauricio J. Acebey to Philip James and Tamara Renee Pie, $390,000.

Departed Sunset Lane, 6340-Jeffrey and Susan Dillon to Aaron R. Bird and Meghan M. Nickerson, $760,000.

Gleaming Sand Chase, 6604-Keef F. Healey and Linda Lee Spyker to Rhiannon Bach, $710,000.

Jerrys Dr., 6105-Suzanne Glover to Ronald K. and Loaunda L. Holmes, $400,000.

Oven Bird Green, 5146-Murray Paul Schrotenboer and Jane H. Galloway to Sonya D. and Charles W. Smith, $474,900.

Ring Dove Lane, 5448, No. D-3-06-George B. and Peggy Lessard Menikheim to Brian M. and Dorothy Clancy, $305,000.

Stonegate Lane, 11723-Matthew E. Fioravante to Peng Zheng, $306,000.

Vantage Point Rd., 5540-Patricia Ann Kelley to Kristen E. and Denzel K. Marshall, $280,000.

Wyndham Cir., 5824, No. 303-Olgierd T. and Beata Anna Snieszko to Kidist Eshetu Abebe, $255,000.

ELKRIDGE AREA

Bayberry Ct., 6320, No. 904-Meredith Bailey to Carlos Saldana, $195,000.

Ducketts Lane, 6574, No. 16-4-Marina Mulyayeva to Connor Xavier and Karly M. McNaney, $265,000.

Holly Springs Lane, 7033, No. 69-Douglas and Seaeun Yoon to Gloria Lynn Haskett, $325,000.

Maiden Point Pl., 7072, No. 165-Jianyun Li to Brenda Gonzalez and Carlos Morales, $283,000.

Montgomery Rd., 6374-Julie A. Mason and Jennifer A. Mcatee to Jason M. and Kara K. Beakley, and Louis and Shawn Kramer, $533,000.

Rigby Pl., 7437-Cory R. Jones to Linh Tunhat Tran, $350,000.

Watermill Ct., 8030-Luis Pinet and Hanna Perfilyeva to Jennifer and Brendan Bodensteiner, $307,900.

ELLICOTT CITY AREA

Brightmeadow Ct., 7930-Benjamin and Daniel Hogan to Colleen Pollitt, $350,000.

Chatfield Lane, 7729-Kelly L. Hart to Irfan Shadabi and Parvaneh Zare, $349,900.

Falls Run Rd., 8561, No. I-Rachel Levy to Borys Mar, $207,000.

Graystone Ct., 7718-Martin Joseph Pawtowski to Michelle Rose Taylor, $275,000.

Kensington Gardens, 2530, No. 305-Charles V. and Mary L. Schubert to Sharon L. Mercer, $300,000.

Old Farm Lane, 7822-Robert Thomas and Sarah G. Gyorfi to Elijah and Rebecca Cortez, $369,900.

Rosanna Pl., 5702-Jane F. Rhodes Wolfe to Brittany A. Ebbertt, $600,000.

Water Wheel Ct., 2717-John H. and Jennifer C. Goldsmith to Sreenivasa Reddy Idamakanti and Anuradha Katam, $610,000.

FULTON AREA

Cherry Tree Dr., 7538-Anna D. and Brenda Ann Smith to Douglass Collins and Sarah Gift Kirkley, $440,000.

Federal St., 11757-Jose E. and Rosimar Melendez to Young Sun Lee, $908,000.

Market St., 11340-Jeffrey S. and Lindsey L. Kirsh to Casey L. Altieri and Colby R. Salmon, $675,000.

GLENWOOD AREA

Black Walnut Lane, 3617-John W. and Marian Miller to Dustin Jon and Elise Mandart Heusser, $1.1 million.

HANOVER AREA

Adcock Lane, 6055-Theresa Ruddy to Bradley Tate and Gina Alberini, $434,500.

JESSUP AREA

Clemente Ct., 8731-Kevin M. and Bettyjean H. Droney to Jarrar and Jawad Haider, $335,000.

Summit Hill Way, 8306-Shane A. and Sharde A. Grinder to John Ermer, $315,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Clocktower Lane, 9531-Aaron and Lacie Moore to Sherrie Meleana Gallagher and Christopher James Bruce, $310,000.

Guilford Rd., 9544, No. 44-Nicholas Green and Amanda Heather Griner to Ellise Cherrae Saunders, $334,000.

Rain Flower Way, 7555-Billy Reinery and Kelvin J. Chavez to Katharine Mason, $255,000.

Stonebrook Lane, 8872-Ilana P. Roth and Griffin Robert Betz to Arthur James Whittenberger and Rachel Leann Kemp, $339,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Sophia Chase Dr., 2406-Linda Spencer to Gerald G. and Susan T. Anderson, $475,000.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 8815-CFRE Investment Flips MD Corp. to Joseph Frederick and Kelly Elizabeth Avolio, $379,500.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Fragrant Lilies Way, 9931-Mahesh Patel to Damon C. Bradley, $421,785.

Helmart Dr., 7921-U.S. Bank and Bear Stearns Asset Backed Securities to Courtney and Marcia Palmer, and Amy DiPietro, $367,000.

Mary Lee Lane, 8297-Gregory Franklin Rhoden to Nymia Dela Cruz Griffith, $275,000.

Old Scaggsville Rd., 9319-Lorrie Ann Somerville and Breanna Leigh Somerville Terry to George A. Giddings, $180,000.

Rosemont Dr., 10449-Pavithra Raja and Diwakar Suresh to Tsehay M. Shikur and Waleligne K. Desta, $560,000.

Wild Cherry Ct., 8331-Karen E. Fentress and Joseph W. Martin III to John G. Giles and Katherine L. Fliakas, $625,000.

SYKESVILLE AREA

Underwood Rd., 1711-Jeffrey W. and Nicole H. Lewis to Travis Scott Horrom and Victoria Heinrichs Marshall, $575,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

New Rover Rd., 2903-Callis Garn and Jill Marie Goodrich to Jason Samuel Jabers and Amy Nicole Lucht Rainha, $796,900.

WOODSTOCK AREA

Dorchester Way, 10525-Sybil and George Klaus to Theresa and Nnamdi Carter, $735,000.