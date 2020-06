Greystone Ct., 20K-Department of Veterans Affairs to Thomas and Jennifer Longmore, $176,500.

Janice Dr., 825-Bank of America to Rosehannah F. Wethern, $307,000.

Meade Dr., 110-Linda S. Pedersen to Joan M. and Dennis M. Conti, $508,000.

Regent St., 1436-Glide Path Real Estate Investors Inc. to Juan Manuel Rodas Garcia, Antonia Aleman and Juan Carols Rodas Curz, $359,000.

Timber Creek Dr., 1033-Dustin J. Gering to Melissa Graves and Mehul Gulati, $387,500.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 617, No. 203-Christopher G. Spong to Jacqueline Batista De Oliveira, $289,900.

Cutter Ct., 611-Donna L. McGowan to Jesus Antoni Villanueva Pineda, $245,000.

Francis Nicholson Way, 542-Steven J. and Allison B. Torre to Michael W. Larkin, $374,900.

Kirkley Rd., 1-Karen Medford to Carmella S. D’Attilio and Rebecca D’Attilio Shepley, $470,000.

Needle Pine Lane, 104-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Erik and Stephanie Lowry, $435,000.

Phillips Terr., 2003, No. 12-Kristi Neidhardt and Chad Sargent to Sabrina Lamb, $275,000.

South St., 110-John Farnoly to Christopher Erik Hewlett and Kathleen Janel McInnis, $599,000.

Wardour Dr., 217-Hugh E. and Suzanne C. Reams to Jeffrey R. and Cindy D. Childs, $850,000.

ARNOLD AREA

Arnold Overlook Lane, 120-D.R. Horton Inc. to Amanda Cooper and Gary S. Phinith, $690,000.

Colonial Ridge Lane, 489-Kevin M. and Adriana M. Gorman to Gregory Thomas and Sarah Ann Espinosa Mullen, $329,900.

Gator Ct., 1182-William E. Anderson Jr. to David H., Tamela D., Andrew D. and Timothy P. Burt, $184,000.

Mago Vista Rd., 754-Ransom S. and Antoinette M. Jones to David and Anne Bashore, $250,000.

Ridgeway, 1463-Pride Homes Corp. to Heather R. Polk, $465,000.

BROOKLYN AREA

Cedar Hill Lane E., 230-NVR Inc. to Gabriel Matthew and Shakira Woodson, $448,320.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Arlie Dr., 10-Justin and Patrick Szurek to Daniel B. Hopkins, $605,000.

Pleasant Plains Rd., 1623-St. Margaret’s Church Westminster Parish to Victoria M. Hardy, $385,000.

Swan Dr., 1273-Michael Patrick and Susanne Ellen Lipscomb to Bryan R. and Lisa Marie Rogers, $540,000.

CHURCHTON AREA

Dartmouth St., 5626-Reginald D. and Angela E. Washburn to Cesar and Natasha Ruiz, $395,000.

Rodgers Rd., 1033-Paul M. and Katherine L. Disney to Lawrence E. Horning Jr. and Agatha K. Snowden, $421,000.

CROFTON AREA

Cambridge Dr., 2046-Mark Alan Engeberg and estate of Brenda M. Engeberg to April D. Lightfoot, $285,000.

Dryden Way, 1612-Mary Katherine Sim to Sydnie Major and William Fowler, $280,000.

Farnborn St., 1606-Caitlin Jung Wakefield to Jereme Brown, $420,000.

Hamils Ct., 2701-Robby M. Polk to Raelynn M. Torzone, $574,900.

Hyannis Lane, 2432-Roger C. and Julia M. Cramer to Eddie B. Calloway Jr., $364,900.

Lowell Ct., 1527-Kyle Butler to Sherri A. McCall, $275,000.

Shire Ct., 1027-Matthew K. and Molly Knabel to Ian Frederick Roberts and Jacquelyn Thompson Gross, $344,900.

Wentworth Dr., 2449-Tiffany C. and Vivian B. Mills to Seth M. Meacham, $225,000.

CURTIS BAY AREA

Hidden Creek Way, 7811-Samuel F. and Deborah Lee Young to Stephanie Moscati, $230,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Birdsville Rd., 4016-Baljinder Singh to Salman and Usman Zia, $610,000.

Lavall Dr., 1276-Anthony D. and Doreen B. Martin to Brian Pucella and Violeta Sanjuan Calzado, $417,000.

Royale Glen Ave., 3318-Timothy Allen and Larisa Buyantseva Fritz to Eric A. Miller and Mary K. Sim, $915,000.

DEALE AREA

Joshuas Way, 707-Paul and Christine McIntyre to Patrick Gerard and Cory Hedlund Anastasi, $677,500.

EDGEWATER AREA

Cambridge Rd., 1606-James J. and Sherry Lou DiPietro to Jose I. Alvarenga Melgar and Dilson Ismael Alvarenga Hercules, $317,000.

Cinnamon Lane, 197-Julie Maseritz Katcef to Eric Tyler Cofer, $825,000.

Fortune Pl., 902-Art Homes Corp. to Andrew M. and Erika Severson, $445,000.

Holly Dr., 3874-Barbara L. Nimmo and William F. Tydings III to David R. and Jennette L. Kormanik, $610,000.

Oak Dr., 3519-Ghazi N. and Zakia A. Zaharna to Stephen and Tina Ansboro, $300,000.

Penwood Dr., 447-Amy Mowles to Glenn and Sarah Kerr, $465,000.

Riverton Pl., 116-Lillian M. and Thomas Salvatore to E. Laura Eacho, $478,000.

Turkey Point Rd., 1177-Edward P. and Deborah A. Bergin to Christopher Robert and Mary Anne Oshlo, $687,000.

GAMBRILLS AREA

Cheyenne Dr., 2416-Lakisha C. Thompson to Alison Pegram, $413,000.

Highland Farms Cir., 618-John Christopher and Rachael Ann Banton to Timothy W. Spear and Ashley M. Blair, $617,500.

Ogden Sq., 2441-William M. and Lenore Maydag to Terrence P. and Anna L. Shaughnessy, $415,000.

GLEN BURNIE AREA

Argus Lane, 323-Jeffrey Edward and Kristin S. Smith to Justin C. Hudson Jr. and Nora Corasaniti, $320,000.

Broadview Blvd. N., 500-Richard Stone to Manuel Pugo, $150,000.

Cross Creek Dr., 289-Melissa Jennifer and Dwayne Antonio Raiford to Zachary D. Hood, $294,500.

Elizabeth Lane, 550-1900 Capital Trust II to Jordan Taylor, $219,900.

Foxfarm Lane, 7834-Justin M. and Michelle K. Cohen to Trevor and Aria Cull, $280,000.

Glenvilla Dr., 1003-Terri L. Armstrong and estate of Glen E. Russell to Kevin Sandoval Perez, $235,000.

Juneberry Way, 304-Danielle N. Simms to Joshua Matthew Spencer, $158,500.

Lamplighter Ridge, 6433-William Wantland Jr. to Laura Hennigan, $179,900.

Marlboro Rd., 705-Christopher John and Joan Marva Henard to Zachary Paul and Emily Anne Ivie, $299,000.

Red Fox Cir., 141-Paul Joseph Arcand II to David M. Williams, $343,400.

Turn Loop Rd., 8122-Scott and Sara R. Roberts to Jose Alberto Martinez, $220,000.

Vista Ave., 308-Robert C. and Patricia L. Morrison to Laverne F. Bost, $274,900.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Bell Ave., 1056-Grand Branch Management Corp. to David Bruce Seeley II, $273,000.

Castle Harbour Way, 1113, No. 2B-Dale E. and Kimberly S. Dove to Gurdev Kaur and Gurdeep Singh Buttar, $131,500.

Dannfield Ct., 7008-Andre Brito to Joseph D. James Jr. and Lily Do, $340,000.

Gatewater Ct., 357, No. A-James R. and Karen M. Delong Sigafoose to Margaret McElligott, $162,500.

Gunther Pl., 208-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Jatinder Singh and Sukhpal Kaur Sandhu, $327,301.

Jerome Pkwy. N., 14-Heather D. Sorey to Amanda Blasetti and Steven Thomas, $280,000.

Maltravers Rd., 1822-Kal Solutions Corp. to Joaquin Sanchez Lopez, Mirna Ramirez De Sanchez, Franklin A. Lopez Retana and Wendy A. Lopez Flores, $265,000.

Overhill Rd., 7750-Nancy P. Horvat and Michael Mallet to Martha A. Paskins, $254,000.

Rapid Water Way, 6601, No. 202-Appletree Homes Corp. to Aaron N. Carteaux, $145,000.

Saint Agnes Rd., 21-Matthew E. and Mandy L. Coble to Richard E. and Deborah L. Myers, $219,999.

Stonebriar Dr., 7810-Barry D. and Tammy L. McDonald to Jessica and Edward Wentling, $459,900.

Washington Ave., 381-Michael L. Rausch to Vincent M. and Brittni V. Queen, $311,000.

Seventh Ave. NE, 408-Bayside Development Corp. to Jaime M. Buchheit and Daniel D. Hayes, $349,900.

HANOVER AREA

Brimstone Pl., 2232-Cartus Corp. to John Hogan, $425,000.

Nipmuck Path, 1923-Department of Veterans Affairs to Hoang Van Phan and Kim Phuong T. Nguyen, $400,000.

Rotherham Dr., 7725-Willie Goode to Lashene McField Wilburn, $454,000.

Sycamore Pl., 2301-Hailong Li to Joshua S. and Emilie Gschweng Brown, $567,500.

LAUREL AREA

Floating Leaf Lane, 3553, No. D204-Ericka T. Carter to Damien T. Newman, $230,000.

Londonleaf Lane, 3408-Lakeesha Linning to Adrienne Ishida, $249,000.

Mississippi Rd., 8126-Lloyd R. and Gwenette Cort to Erica Fair, $360,000.

Shoreline Blvd., 3017-Leinster and Sophia Ward to Minh Yen Dang Vu, $450,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Darlene Ave., 508-Muriel W. Hofmann to Lisa Henderson, $275,000.

John Ave., 103-Antonio A. and Amanda M. Witt to Gustavo Galan Comas and Mariangely Galan Torres, $380,000.

White Ave., 860-Billy W. and Delora J. Teel to Patrick and Theresa M. Devine, $407,500.

LOTHIAN AREA

Fishers Station Rd., 6118-U.S. Bank National Association and Residential Funding MTG Securities Inc. to Jerry Straight, $472,500.

MILLERSVILLE AREA

Beech Grove Ct., 305-James J. Marshiano and Jennie Marie Donnelly to Robert and Courtney Finn, $460,000.

Nathan Way, 222-J. Richard Jablin and estate of Linda P. Jablin to Rebecca L. Mohnasky, $227,000.

Tanglewood Ct., 300-Jeffrey A. and Sharon L. Kiebler to Paul Fletcher and Lisa Joan Burdett, $600,000.

ODENTON AREA

Amber Orchard Ct. E., 2496, No. 302-Yvonne Marie Thorsen to Laura M. Quesenberry, $260,000.

Aspen Grove Ct., 8654-Esther Solomon to Almon and Kimberly Bate, $259,900.

Brown Alder Ct., 2593-Roland and Zarinah S. Cuffee to Jessica Meadows, $392,000.

Chestnut Terrace Ct., 2408, No. 304-John H. Fink and estate of Constance Fink to Michael Leo Monaghan, $250,000.

Eagles Lndg Ct., 317B-Robert L. and Alexandra L. Simmons to Nanette Lynn Cross, $175,000.

Hallock Dr., 1323-Department of Veterans Affairs to Jose A. Estrada Parra and Rosario Estrada, $201,500.

Meandering Way, 1025-Sandra K. Burch to John Faber and Elizabeth Gail Murphy, $348,900.

Patuxent Run Cir., 832-Adam T. Bass and Lorianne T. Lohan Bass to Samuel Souvannason, $378,000.

Piscataway Run Dr., 2839-James Ballard III to Vanessa Ballard and Ashley Howard, $349,900.

Regiment Way, 2010-Kieuand Tuan M. Hoang to Daniel O. Odebiyi and Abimbola F. Joseph, $345,000.

Samantha Lane, 1005, No. 4-403-Colleen Milligan to Stephen J. and Arlene H. Hurst, $262,350.

Topaz Ct., 1208-Elizabeth McPhee Middleton to Lawrence Trainum, $359,000.

Winding Ridge Rd., 2451-Thomas E. and Sandra J. Burney to Alethia Renee and Shaniqua Paris Young, $342,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Booth Bay Harbour, 1178-James and Kristina Carroll to Han Kyu Chang, $247,500.

Circle Rd., 105-Michael and Beverly M. Death to Charles Adam Keim, $429,900.

Cyril Ave., 631-Emilie L. Howley to Stephanie Jean and Jena B. Conner, $215,107.

Elizabeth Rd., 8038-William Danton to William T. Willard III, $320,000.

Green Forest Dr., 8030-Cullen Dechant to Christine M. Medford, $310,000.

Holly Rd., 7955-Fred E. and Betsy M. Kirchner to Thomas C. Pountnay, $627,500.

Jewelweed Path, 1205-James Douglas and Michelle Dominique Cole to April J. and John J. Nunez, $400,000.

Main Ave., 8579-FNA DZ Corp. to Jamie and Christopher Armstrong, $289,000.

Park Rd., 185-John R. Muller to Robin S. Tignall, $312,000.

Princess Pl., 7709-Marlena Christine Lloyd to Claressa Busey, $269,000.

Sherman Bouyer Lane, 312-Virginia E. Phillips to Destinee Batson, $429,997.

Warton Ct., 8002-Aundrea Atwood and Sarah Atwood Starkey to Nancy Gerczak, $342,105.

RIVA AREA

Cedar Dr., 2787-Francis D. Wayne to James Joseph Lilly, $353,000.

Westbury Dr., 393-David Shane and Lisa M. Markley to Sondra J. Hatch, $496,000.

SEVERN AREA

Banister Rd., 8303-Donna A. and Samuel G. Chance to Kenneth L. and Valerie J. Williams, $613,000.

Brookmead Ct., 8003-George H. and estate of Genevieve B. Pelote to Bernice Jeffries, $290,000.

Cartier Ct. N., 7889-Thomas Earl and Marilyn L. Bell to Gaurang Hitesh Joshi and Sweta Thanki, $355,000.

Crossbay Dr., 7860-Joseph E. and Elaine O. McGinty to Lupe D. and Stephanie M. Castillo, $420,000.

Grady Ct., 1103-Reecewood Estates Corp. and Wagner Homes Corp. to Daniel Barcus and Phuong Nguyen, $495,800.

Jennie Dr., 792-Lighthouse Assets Corp. to Gary C. Rodgers Jr., $325,000.

Mesquite Rd., 727-Joseph R. and Shirley S. Dillon to Robert Eubank, $405,000.

Pavilion Dr., 7892-Jeffrey Raphael T. and Josephine C. Carandang Garcia to David Bernal Fragoso and Monica Erika Bernal Rodriguez, $342,000.

Scatteree Rd., 7708-Sabrina R. Rooks and Elliott N. Thweatt III to Diane E. McCredie, $314,000.

Stream Valley Overlook, 1637-Toll VII Partnership to Munaza and Faisal Bhatti, $845,000.

SEVERNA PARK AREA

Evergreen Rd., 525-Ronald C. and Amy E. Biddinger to Robert and Amanda Irene Heilig, $420,000.

Saint Andrews Rd., 139-Colleen Flanagan and estate of John F. Flanagan to Cole Christian and Jessica Leona Fisher, $675,000.

Sheffield Rd., 352-C. Denise Jones to Stuart M. and Megan H. Allison, $835,000.

SHADY SIDE AREA

Snug Harbor Rd., 1701-Derek M. and Tanya E. Harkins to Myron D. Lambert, $280,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Butterfruit Way, 11421-Matthew J. and Nancy Narrett to Christopher and Rebecca S. Miller, and Debra and Randall Holland, $1.04 million.

Dorsey Hall Dr., 4820, No. 3-Nancy Elizabeth Mueller and Tony Ferraro to Ali Javanmardi, $229,900.

Folly Quarter Rd., 3681-CBI Homes Corp. to Curtis R. Campbell and Regina M. Lloyd, $475,000.

Macalpine Rd., 3642-Makeover Homes Corp. to Jonathan and Jan Chiang, $300,000.

Old Frederick Rd., 10000-Char Mar Land Corp. to Nutchanat Buakhum, $345,000.

Resort Rd., 10520, No. 104-Vantage Condominium Corp. to Asra Mubina Wheeler Zaman, $437,600.

Valley Rd., 3626-Thomas Richard and Mary Martell Sullins to David B. and Debra D. Woods, $310,000.

CLARKSVILLE AREA

Blue Flame Ct., 11504-House Buyers of America Inc. to Zachary S. and Alana S. Bailey, $525,000.

Great Star Dr., 5900, No. 305-Kavitha Bala to Frank N. Weathers, $340,000.

Sheepshead Ct., 13600-Bank of New York Mellon and Cwalt to Kehinde Tijani, $900,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Blade Green Lane, 8881-Joshua and Justin J. Burns to Jinelle M. and Joshua Emmanual Forney, $305,000.

Dark Hawk Cir., 8585-SJSB Properties Corp. to Ian D. Grant and Gail S. Rose Green, $459,900.

Early Red Ct., 6356-Chandra S. Oliphant to Christopher Schaff, $280,000.

Lambskin Lane, 9094-James P. Capone to Justin Paul and Danielle Maxim, $257,000.

Melting Shadows Lane, 7072-Robert Anthony Burns II to Nathaniel P. Sweet, $250,000.

Silver Trumpet Dr., 8319-Sean and Dana Robinson to Christian Bailey, $272,000.

Whiteacre Rd., 9639, No. A1-Ana M. Garcia Fernandez to Kiran Bhatta, $97,500.

COLUMBIA (WEST) AREA

Bare Bush Path, 12217-Nail in Inc. to Mireille Anita Ngo Bakal Ngoumnai and Steve Emmanuel Ngoumnai Ndongmo, $336,600.

Cedar Lane, 5717-Michelle E. Wallace to Robert Eric Wright and Elizabeth Marcelo, $240,000.

Cross Fox Lane, 10578, No. B1-Matthew H. Welborn to Barbara Sue Cavendish, $170,000.

Faulkner Ridge Cir., 10570, No. 5B3-Saidat Bamidele Popoola Sampson to Nicole B. Smith, $240,000.

Grateful Heart Gate, 6404-Philip M. and Barbara J. Toy to Matthew A. Mackie and Bridget Smith, $593,250.

Little Patuxent Pkwy., 11510, No. 408-Jessica Zubroff Quinn to Geraldine A. and Heidi C. Lugmayer, $160,000.

Morningmist Lane, 11713-Ira Jamal Branch and Celine Anne Richardson to Louis A. Spittel, $555,000.

Shadowmere Mews, 11210-John J. Ramsden to Simon and Jeanne Friedrich, $675,000.

Swansfield Rd., 10993-Glen Cordrey to Kevin P. Riley, $430,000.

Wilde Lake Terr., 10303-Robert Brennan and estate of Anne C. McEvoy to Kyle Reis and Sabina Taj, $585,000.

ELKRIDGE AREA

Bayberry Ct., 6310, No. 1014-Maura Hally and James Edwin Thogersen to Lisa M. Scarlett, $185,000.

Darby Downs, 7210, No. G-Frank Speaks Jr. to David Eric and Charity D. Scott, $215,000.

Forest Ave., 6404-David W. and Judy A. Theilman to Nginmungdal Sinte and Ngul Za Lun Sinte, $285,000.

Hunt Club Rd., 6058-Residential Builders Corp. to Kylie B. Pritchard and Alexander G. Carroll, $338,000.

Old Washington Rd., 6040-Wells Fargo Bank and Imh Assets Corp. to Luke A. and Mallory J. Filar, $336,000.

Pebble Creek Dr., 7298, No. 15-Raeanna C. and Darnell Edwards to Delores and Damon Newsome, $475,000.

Singers Way, 7458-Brian and Brenda Tsai to Kinjel Vyas, $325,000.

Troy Ct., 6320-Vishnu Perumal Seethapathy and Rosana Freitas Vishnu to Andre D. Perry, $355,000.

ELLICOTT CITY AREA

Carls Ct., 8930, No. E-NVR Inc. to Frank William Kirkland, $344,990.

Falls Run Rd., 8573, No. A-Kevin L. and Kathleen A. Wright to Andre D. Hawkins, $190,000.

Hibiscus Ct., 3302-Clair Leroy Eggiman to Gloria Moon, $319,000.

Manahan Dr., 8780-Gloria Moon to David T. and Hanna Kim, $350,000.

Montjoy Pl., 8890-Ellen Moon and Jean Lee to Anupama and Ajay G. Rambaran, $450,000.

Sonia Trail, 3151-Jianmin You and Qin Yang to Jiduan and Birui Chen, $282,000.

FULTON AREA

Mirror Pond Ct., 11616-Won M. Yoon and Maureen Ahn to Pratibha and Raj Kumar, $1.31 million.

Tilghman St., 7872-Joel and Alice Jang to Karen E. Fentress Martin, $600,000.

GLENWOOD AREA

Mustang Path, 14701-Dustin J. and Elise M. Heusser to Brad J. and Jennifer N. Mandart, $469,000.

HIGHLAND AREA

Open Space Ct., 13487-Richard A. Donnally and Roseann Belsley to Anjuman A. Islam and M.S. Raunak, $950,000.

JESSUP AREA

Pine Tree Rd., 8610-Steven and Ellen M. Klotz to Alexander Martinez Guerra, $315,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Early April Way, 9014-Gerald and Anamaris Colberg Poley to Benjamin and Michelle Tarr, $305,000.

Quarry Bridge Ct., 9514-Paula Jean and Michael Eugene Sand to April Ballenger, $255,000.

Summer Blossom Lane, 7515-Stephanie Grodsky to Anping Xie and Yang Yang, $276,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Balsam Way, 9915-Jeffrey H. and Kelly T. Lipman to Dhaval M. and Urvi Dhaval Vyas, $699,000.

Crestview Lane E., 10734-Sally M. Iseman to Nathaniael Manning and Kathryn Brenneman, $475,000.

Howard Ave., 9508-Ian and Alaina G. Hofer Irvin to Rahel Teklay Gebregziabher, $405,000.

Light Moon Way, 8537-Gayathri Devi Baisetty and Praveen Palety to Akalu Lentiro, $417,500.

Scaggsville Rd., 10674-D&T Association Corp. to Jose A. and Sulma A. Herrera, $430,000.

Wincopia Farms Way, 10010-Pervaiz G. and Farhat Khan to Awais Javaid Butt, $960,000.

WOODBINE AREA

Cattail Woods Lane, 1741-Philip C. and Angela Albert to Jason M. and Rachel R. Gribbin, $785,000.

Meadow Walk Rd., 15885-Earl E. and Pamela Ann Wright to Collin D. and Julie A. Polt, $640,000.

WOODSTOCK AREA

Evening Dew Dr., 2929, No. 102-Joseph G. and Ruth N. Salloum to Steven L. and Marlene R. Josias, $554,000.