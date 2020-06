Chesapeake Harbour Dr., 1053-Tersheia Wells Smith to Jennifer Valery Flake and Kenneth Raymond Comerford, $370,000.

Hunting Wood Rd., 1416-Marc R. Whynock to Frederick Gore Struse and Katherine Travis Bildahl, $589,900.

Lake Heron Dr., 1131, No. 1A-Ann O’Dea to Chester P. and Anne A. Smith, $252,000.

Spa Creek Landing, 1, No. A3-John C. and Carol B. Schaake to David B. and Carol A. White, $575,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Brightwater Dr., 147-Ahmed A. Middleton and Pamela M. Steed to Vic Mohammed, $229,500.

Coachway, 837-Robert Marten Olof Martensson and Estelle Martina Agneta Blankenship to Keith Edward and Sara Marie Westrick Schomig, $800,000.

Farragut Rd., 135-Yoo Mi Yoon to Lisa M., Michael J. and Mary M. Dammeyer, $350,000.

Harbour Heights Dr., 24-Timothy R. Sitkauskas to Benjamin Mark Potthast, $304,500.

Monterey Ave., 310-Joshua J. and Lesley Donoho Cohen to Thomas Phillip, Judi Herrmann and Courtney Tillett Dunn, $699,000.

Rogers Heights Rd., 321-Rogers Heights Corp. to Justin M. and Christine A. Boy, $700,000.

Summerview Way, 2700, No. 6102-Alexandra G. Carter and estate of Adrienne G. Carter to Maureen E. Koziolek, $260,000.

Woodmont Rd., 847-Joan C. Datesman to Elizabeth Trehey and Clark L. Rodano, $435,000.

ARNOLD AREA

Campus Green Dr., 186-Campus Green Corp. to Michael Phillips Bass, $382,000.

Dividing Creek Rd., 756-Donald S. Cox to Deborah K. Lester and Peter C. McGowan, $340,000.

Knottwood Ct., 451-Daniel M. Toth to Olivia Flaim and Spencer Feeney, $275,000.

Quaker Ridge Ct., 560-Alexis Brennan Griffin to Leah Weaver, $315,000.

Seminole Dr., 1267-Claude F. and Robin A. Walters to Michael and Amy Dawson, $276,200.

Stiarna Ct., 1162-John C. and Shannon P. Overend to Michael E. and Kaitlin A. Nockunas, $525,000.

BROOKLYN AREA

Berlin Ave., 102-Phoenix Property Developers Corp. to Mike Nguyen and Teresa Becker, $231,000.

Hilltop Rd. W., 102-Mpgreen Management Co. Inc. to David Marroquin Ruiz and Iveth Sucelly Mendez Castillo, $214,900.

Robinwood Rd., 5807-Yang Kwan and Yan Kuei Chen to Lai Lian Thang and Zing Len Sung, $289,000.

13th Ave., 102-Barbara Joan and William E. Johnson to Eric S. and Talana Hamilton, $290,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Chester Town Cir., 1513-Stevens D. Weaver to Kimberly L. Wienhold, $340,000.

Harbor Dr., 2110-Scott A. and Tamra Mucci to Allan J. and Stephanie Himes, $560,000.

Neptune Pl., 1107-James F. Marshall to Amy and Craig Keish, $795,000.

Stonehurst Ct., 824-Brian P. and Kristin W. Blick to Andrie A. and Nickola Sybblis, $364,900.

CHURCHTON AREA

Carvel St., 5602-Robert George and Theresa D. Campbell to Kathryn Lemke, $289,000.

Garret Ave., 1238-Barbara A. and John R. Miller to Ryan Yakscoe, $259,900.

CROFTON AREA

Bellarbor Cir., 1924-William A. Wynne III and estate of Silas W. Letellier to Betsy Ann Cox Lee and April Lee Rai, $182,000.

Chatham Ct., 1456-Sarah E. Hoffman to Ryan J. Wagner, $259,900.

Earlham Ave., 1601-Dennis Dauphin and Jodi Woodell to Bradley and Angela Rainey, $490,000.

Friendly Pl., 2056-Michael D. and Loni R. Harris to Lillian Kay Campbell Jones and Bobby Gene Fulmore Jr., $191,000.

Hart Ct., 1711-Mary K. Widic to Shanice M. Matthews, $270,000.

Sandy Ct., 1762-Robert Schiller and Ella F. Marshall to Morgan Loftis, $310,000.

Vineyard Lane, 2434-Darrell L. Derr and Shayla T. Grate Harris to Jebari Weekes, $312,000.

Worrell Ct., 2628-Bradley L. and Angela M. Rainey to Denise Danielle Jones, $370,000.

CROWNSVILLE AREA

Hall Rd., 363-Donald J. and April M. Beckler to Andrew Steven and Shannon Leigh O. Brocki Kreft, $323,000.

Severnview Dr., 1101-Robert L. Dehne to Brandon and Mallory Bryant, $265,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Landing Ct., 1412-Mark Balonis to Harold M. Swisher IV, $255,500.

DAVIDSONVILLE AREA

Johnson Dr., 2908-Carol J. Donahue to Travis L. White and Monica C. Talcott, $530,000.

Pondview Lane, 404-Stanley P. and Cynthia A. Holsapple Boone to Brendan R. and Christina A. Dowd, $495,000.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 1003-Culp Enterprises Corp. to Kenneth Michael Shay, $530,000.

EDGEWATER AREA

Fairmount Dr., 419-Josh E. Friedman to Andrew Colby Newberger and Megan Eileen Homa, $303,000.

Havre De Grace Dr., 1631-Margaret R. Bowers and John E. Ozkirbas to Sarah L. Bordash and Jacob D. Aldridge, $278,500.

Londontown Rd., 702-Henry R. and Megan K. Luke to Brianna A. Smith, $280,000.

Outrigger Dr., 3830-Christopher J. and Susan B. Buck to Leon R. and Janice M. Turkevich, $685,000.

River Terr. S., 3583-Richard A. and Judith L. Steer to Seth Weinman and Chelsea Renee Clute, $540,000.

Spring Rd., 3275-Thomas F. Brocato to Laury Marshall, $345,000.

GAMBRILLS AREA

Hallmark Dr., 2110-Helen V. and Larry Elvin Rogers to James Delaquila and Tracey Mullery, $540,000.

Lee St., 2480-Multibond Ventures Corp. to Patrick and Bethany Stanley, $425,000.

Wigeon Way, 1412, No. 101-Todd L. and Linda Lee Brace to Carol W. Padgett, $373,500.

GLEN BURNIE AREA

Baylor Rd., 300-Skybridge General Services Corp. to Stephen Hendricks, $350,000.

Dinsmore Ave., 1-Heather D. and Patrick A. Henry to Numan Pompilio Ganoza Ganoza, Cora Torres Melendez and Blanca Maria Ganoza Torres, $270,000.

Ferndale Ave., 304-William G. Lowman Jr. and estate of William George Lowman to Aaron Gwinn Jr., $265,000.

Kimberly Lane, 1235-PPP CHS 3 Corp. to Daniel Michael Lapole and April D. Megrenne, $329,700.

MacKintosh Dr., 236-Steven and Stephanie Bonnefond to Jason M. Desilva, $343,900.

Putney Terr., 7906-Sharon Lea Doelle to Arnoldo Reyes, $288,500.

Valiant Cir., 412-Vivian E. Stansbury to April Washington, $190,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Carroll Rd., 224-Jennifer L. Chadwick and Richard L. Moore Jr. to Oscar Ernesto Ponce Lazo and Xiomara Jamileth Olivia Rosales, $265,000.

Country Club Dr., 116-Nicole E. Mantheiy and Lela R. Wedell to Edward J. and Erin M. Morris, $270,000.

Gunther Pl., 202-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Joshua Cody McPhaul, $349,829.

Hidden Oak Lane, 706-Stephen R. Duncan to Nicole Earsley and Shakir Morgan, $360,000.

Lyndon Ct., 7621-Patrick F. and Nanthida Joy Barranis to Matthew Sutton and Geneva Walata, $340,000.

Oakdale Rd., 1406-Eva C. Tourgee to Guang Hui Zhang and Lirn Chi Chang, $215,000.

Point Pleasant Rd., 118-Jesse A. Remsburg to Jay Jesus Marroquin and Anginnette Enid Marroquin Canabal, $273,000.

Stiemly Ave., 322-Eric R. Kunkemoeller to Bryan Steve and Cecilia Gamez, $300,000.

HANOVER AREA

Amber Crest Rd., 2719-Jarryd A. Carver and Zina Dixon to Jason Peter Dickert, $399,990.

Maco Dr., 1704-Carol K. Putt to Jessica Marie McCarthy, $490,000.

Split Creek Lane, 2102-Rahul D. Ballal and Sonia Arora to Ronak Shaileshkumar Patel, $425,000.

HARWOOD AREA

Harwood Rd., 875-Francoise Wautiez and Nicole Wautiez Deblaye to Cheyenne Wood, $267,000.

LAUREL AREA

Hammerstone Rd., 3506-Phillippe R. and Casey A. Herriott to Marcel Paul Sanga Massina and Christelle Judith Nong Libend, $317,400.

Piney Woods Pl., 3521-Victoria J. Giordano to Patrick Trade, $213,750.

Yellow Flower Rd., 3306-Caitlin S. and Olusoji Oyinlola to Anuraag Gill and Rachita Mangold, $325,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Fairmount Rd., 542-John A. and Linda J. Krach to Vincent G. and Megan E. Grey, $472,950.

Schulamar Rd., 342-Gil Thomas Corp. to Anthony Dunni, $360,000.

LOTHIAN AREA

Claybrooke Dr., 4400-Marisa A. Decillis and David P. Carr to Lauren Brendel, $630,000.

MILLERSVILLE AREA

Ahearn Dr., 8266-James H. and Pamela A. Bresnahan to Brittany L. Cole, $350,000.

Chalet Dr. W., 510-Marsha J. Kroneberger and Erika Lasker to Jason D. and Fallon Cara Savioli, $330,000.

Red Birch Rd., 513-Richard R. and Suzanne K. Heisler to Nicholas J. and Carrie M. Scalese, $615,000.

White Horse Ct., 502-Scott D. and Justine J. Handwerger to Michael S. Sober and Rebecca E. Cullen, $607,000.

ODENTON AREA

Apricot Arbor Pl., 2307-Steven P. and Janet G. Fiorina to Dwight Robert Barnthouse, $536,500.

Benoli Ct., 1640-Wilmington Savings Fund Society and Residential Credit Opportunities Trust to Margaret Goods, $355,000.

Burlington Dr., 1318-Christian H. Hicks to Cristhian Jenit Flores Garcia, $270,000.

Commissary Cir., 2252-Tonya D. Spriggs to Givon Forbes, $305,000.

Falling Brook Ct., 1541-Martina Tobarri Kennedy to Frank Lee Martin, $365,000.

Langdon Farm Cir., 200-Kristine M. Rife to Simon Jude Nanoy and Sherin Anna Santos, $332,500.

Orchard Oriole Way, 2651-NVR Inc. to Terry Rich, $737,543.

Pinecroft Ct., 2003-Cdor Living Corp. to Michael Akyea, $320,000.

Quartz Flake Ct., 805-Meakee Kollet to Jerry Leonard Thomas Sr., $400,000.

Royal Oak Ct., 212-Pennymac Corp. to Siene A. Anifowoshe, $300,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Beauvoir Ct., 5305-Patricia T. Blankinship to Hugh A., Michalene and John M. McDonald, $420,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Beach Dr., 7602-BGC Services Corp. to Joyce Hameen Koonce, $550,000.

Eagle Hill Rd., 331-Paul K. and Cathie A. Degonia to Christopher Gill, $628,000.

Hickory Nut Ct., 348-U. S. Bank National Association and Rmac Trust to Adam Heffelfinger, $202,000.

Inlet Dr., 208A-Anthony Gallo to Matthew R. Ferro, $339,900.

Old Mill Rd., 8168-Richard J. and Rebecca J. Caneff to Barry and Tammy McDonald, $429,000.

Pink Lily Ct., 8013-Cartus Financial Corp. to Jeremy White, $373,000.

River Rd., 1315-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Marc and Courtney Bianchi, $374,000.

Shore Rd. E., 7959-Jeffrey Philip and Deborah Anne Lurz to John E. Allen, $299,000.

214th St., 726-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Paul Newman, $276,647.

RIVA AREA

Stonehenge Dr., 3128-David R.L. Chaney to Katherine L. Kymingham and Mark Renzi, $520,000.

SEVERN AREA

Beach Plum Lane, 7936-Jessica and David M. Wilhelm to Ananth and Sujatha Badrinath, $287,000.

Canter Ct., 7838-Brian D. and Alicia M. Weisenberger to Joseph A. and Jackie Marie E. Kelley, $311,000.

Council Oak Dr., 330-Brenda and Ernest Ellis to Alexander C. Berencz and Kaitlin Rae Isabell, $335,000.

Galetown Dr., 1912-Marian Robinson and Christopher Settersten to Shawn J. and Nermin Sundseth, $450,000.

Meadow Lark Lane, 8418-Slade T. and Amber M. Quinn to Roberta Laswan Abernathy, $345,000.

Old Camp Meade Rd., 1251-Jung Ja and Chong Moon Pak to Elizabeth A. Wabik, $399,000.

Saint Francis Dr., 8265-Toll VII Partnership to Jennifer Shaw, $835,846.

Shelby Ct., 1701-Department of Veterans Affairs to Alfreda Staton, $407,000.

Whitebark Lane, 8216-Antoine and Jessica McLeod to Khawar Majeed and Hina Malik, $485,000.

SEVERNA PARK AREA

Clarence Ave., 87-Terrance B. and Susan C. Morris to William S. and Rachel C. Watkins, $535,000.

Jennings Rd. S., 70-Linda W. Brown to Ka Wai Luk and Yongbin Liu, $606,000.

Robinson Rd., 36-Rhoda M. Campbell to Peter F. and Michael Gordon, $360,000.

South Dr., 340-Charles Russell and Linda Jean Parrotte to Rene A. and Margarita G. Dolar, $419,900.

TRACYS LANDING AREA

Solomons Island Rd., 6432-William H. and Patricia L. McKay to Michael and Edith Lynn Cottrell, $494,900.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in January were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Chatham Rd., 4010-Douglas S. Wilson and Erin M. Gran to Anne Jessell Lloyd, $665,000.

Dorsey Hall Dr., 4920, No. 6-Maureen Dumais Enstrom to Edgardo Rosado Grau and Yolanda Garavito De Rosado, $195,000.

Foxhill Dr., 3920-James K. and Pamela A. Clark to Douglas S. Wilson and Erin M. Gran, $625,000.

Horned Owl Ct., 3613-Daniel Joseph Levine to Ashley Hartman and Bryan O. Haver, $585,000.

McKenzie Rd., 2498-Sandra McCombe Waller to Eric Bloom, $470,000.

Park Overlook Ct., 3712-Brian S. Ocheltree and Lisa K. Malone to Bhupinder Kaur, $795,000.

Resort Rd., 10520, No. 204-Vantage Condominium Corp. to David M. and Jean M. Orlicki, $442,360.

Walt Ann Dr., 3906-Mid-Atlantic Properties Map Corp. to Sean Thomas and Kathryn Mohler Burke, $550,000.

CLARKSVILLE AREA

Trotter Rd., 5669-Philip Keith Albert and Deborah Isaacs to Divyest Sapariya, Sohilraj Sapariya and Hitesh Ankola, $535,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Carriage House Lane, 9179, No. 53-Taylor R. and Rachel Lantrip to Katelynn M. Levin, $330,000.

Deep River Canyon, 6249-David and Deborah Rosenberger to Lal Kunwar and Sarita Chhetri, $350,000.

Goose Landing Cir., 8843-Michael J. and Rebecca A. Price to Shafik Mohammad and Basheera Banu, $332,000.

Jamina Downs, 6002-Sylvia E. Rampini and Edward H. Huestis III to Christopher J. Castellano and Nicole Terwilliger, $399,900.

Little Foxes Run, 6119-Kimberly N. Watkins to Darrin and Tinikka Levy, $355,900.

Morningbird Lane, 5864-Dexter T. Thompson to Ibitomi Olasunbo Margaret Sodipo, $299,000.

Spiral Cut, 8854, No. G-Dianne P. Zier to Victor James and James Jiangtao Zhu, $126,000.

Thunder Hill Rd., 5632-Barbara M. Leotta to Alfonso Ticas Subvado and Reina I. Crespin De Aguilar, $349,900.

COLUMBIA (WEST) AREA

Avalanche Way, 11200, No. B-Hema Kaur and Ajaib S. Sidhu to Kim Dudley, $184,000.

Blue February Way, 11886-William K. Schmied and Matilda Hagan to Ramat O. Lawal, $370,000.

Cedar Wood Dr., 6084-Mary E. Budd and Joseph W. Raksis to Bhavisha Ashok Patel and Joachim Gomes, $295,000.

El Camino, 5439, No. 6-Ricky Snell to Eran Sharon, $185,000.

Iron Frame Way, 5914-David P. and Robin J. Twitchell to Dennis Shyu, $460,000.

Mad River Lane, 5363-Timothy Murphy to Steven H. Yahr and Sarah D. Pick, $465,000.

Sternwheel Pl., 10473-Murray and Paula Polinsky to Carl Howells, $485,000.

Tarkington Pl., 5369-Austin and Ann Robson to Sousan Saadat, $402,000.

Windstream Dr., 10071, No. 3-James P. Libertini Jr. to Barbara K. Lawson, $232,500.

DAYTON AREA

Candle Light Dr., 4034-Daniel Youngjun and Karen Lani Park to Nelly Chung and Christopher Scott Osborn, $775,000.

ELKRIDGE AREA

Blue Stream Dr., 7970-Nirmal Somani and Sonali Prasanta Kumar Pani to Mohan Krishna Koneru and Geethika Paruchuri, $427,000.

Ducketts Lane, 6728, No. 35-2-Darrin Alston and Li Jasmine Zhao King to Bryce Williams, $242,000.

Grommet Dr., 6480-Shane and Lauren Valenstein to Delrico Montez and Sarah Buxbaum Johnson, $285,000.

Old Waterloo Rd., 6899, No. 11E-Colleen A. Pritchard to David Francis and Linda S. Manning, $315,000.

Purple Iris Lane, 8892, No. 3-Rajaram Kalmari and Seema Mirje to Punit R., Rajeshkumar V. and Tejal R. Patel, $409,000.

Summer Home Terr., 6210-Robert Andrew and Sheri F. German to Me Ran and Byung Joo Park, $550,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Crest Way, 4909-American Intl Relocation SLN Corp. and Daniel Murtha to Seok Lan and Jeremy Giyoun Kim, $525,000.

Clydesdale Ct., 4681-Teresa L. Blumberg to Jacob Middleton and Aja Turesko, $480,000.

Kerger Rd., 5241-Lawrence J. and Sally T. O’Neill to James and Laura Calabrese, $555,000.

Mayfair Cir., 7858, No. B-Margaret A. Main to Kelly Surkovich, $243,000.

Orange Grove Ct., 3443-Sum Nuen and Ngan Yee Lui to Vasyl and Jessica M. Shcherbatyuk, $365,000.

Webbed Foot Way, 4925, No. 13-Amir R. Moinfar and Sara Batouli to Giovanni J. Bonilla and Teresa M. Buehlman, $365,000.

FULTON AREA

Fulton Ridge Dr., 12115-Joseph B. and Sharon A. Sanchez to Celestino R. and Rhona Magpayo, $925,000.

Radcliff Lane, 11114-Yifei Mo to Sunmi Ahn, $655,000.

Westside Blvd., 8147-Jae H. and Minji Park to Wenchao Song and Haijing Zhuang, $610,000.

HANOVER AREA

Arrowwood Ct., 6118-Ronald Charles and Suzanne Marie Blanchett to Rachel A. and Justin R. Homsher, $340,000.

JESSUP AREA

Concord Dr., 8613-Michael Donell Thomas to Suhaily Cardona Romero and Eduardo E. Montalvo Ortiz, $335,000.

Smithfield Pl., 8721-Elio A. and Irma F. Quijada to Nicolas J. Lainez, Edward Walker Claros, Cecilia E. Reyes Linares and Karina Claros Salaszar, $460,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Kindler Rd., 7352-Glenn S. and April F. McLaughlin to Ruth Ann Cornelsen, $450,000.

Rawhide Ridge, 6921-Kristian Bush to Charles Nathan and Irina Kolb, $474,900.

MARRIOTTSVILLE AREA

Shady Creek Rd., 1213-Michael J. and Frances N. Balhoff to Christopher R. and Lori A. Magee, $885,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Breamore Ct., 9383-Gianni Vazzana to Boonyamin A. Asifat Kareem, $344,000.

Dumhart Rd., 9012-Louis Brennan and Yoi Lyn Cristina Aviles to Paul Martin Pree and Latisha Latoya Watson, $470,000.

Jandy Ave., 8425-John David and Marina Margaret Kitzmiller to Christopher Shields, $515,000.

Manorwood Rd., 9087-Sankuratri Corp. to Monica Rivera, $470,000.

Steeple Ct., 9309-Kathleen A. Dillard and Karl Bielenberg to John and Sarah Stewart Jones, $289,900.

SYKESVILLE AREA

Gaither Rd., 478-Ian A. Cruz to Michael S. Johnson and Kelly Scott, $632,500.

WOODBINE AREA

Frederick Rd., 15401-Brad and Jennifer Mandart to Rosemary S. Kipton, $368,000.

Woodbine Rd., 3444-Kathleen Ann Ruben to Ryan L. and Jessica S. Jenkins, $665,000.

WOODSTOCK AREA