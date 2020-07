Henson Ave., 3211-Jon D. Koons to Kathleen M. Doherty, $787,100.

Narragansett Ave., 3508-Christopher and Sheila Keating to Benjamin H. and Karen L. Guess, $420,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 623, No. 204-Janice Marie Gumtow and estate of Richard Gumtow to Elizabeth J. Ashbourne, $230,000.

Compton Ct., 2015-Yale D. and Susanne M. Woodson to Frank Robert Perilla and Melissa Finocchiaro, $348,500.

Forbes St., 308, No. B-Cindy S. Davis and estate of James J. Lombardi to Edward J. and Eva R. Tucholski, $385,000.

Haven Cv. N., 2562-Robert D. and Jeanne M. Woodward to Colleen and Robert B. Ostergaard, $385,000.

Marshall Ct., 1708-Glen E. and Maureen J. Nemecek to David Michael Plott and Jackie Lynn Chandler, $675,000.

Pinkney St., 31-Michael A. and Rani E. Ruby to David R. and Judi Pierce, $410,000.

Quiet Water Cv., 2642-Jo Ann V. Palmer to Nancy M. Bromberg, $420,000.

Sleepy Hollow Lane, 1925-Patricia E. Kimball and Jereme L. Stark to Jessica and Joseph Heckwolf, $730,000.

Yardarm Lane, 906-Deborah A. Caruso Apter and Dorothy V. Formica to Patricia A. Wade, $328,999.

ARNOLD AREA

Candle Ridge Dr., 346-John M. Lorenz to Matthew and Amie Ford, $502,000.

Kings College Ct., 273-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Gary A. Hickman, $439,000.

Oakland Hills Dr., 640, No. A1-Melissa Benda and estate of Brittani D. Brunn to Nancy E. Lawler, $174,900.

Winterberry Dr., 1531-Melissa A. Angerson to Shannon Hanratty, $275,000.

BROOKLYN AREA

Bon Air Ave., 13-Katie Gilliame to Kenneth Lee Harriford and Sarah Hope Aytes, $243,000.

Rebecca Hammond Ct., 130-NVR Inc. to Corey W. Hinkle Sr., $318,745.

Fourth St., 5225-Langrehr Properties I. Corp. to Robert Paxton Jr. and Wendy Elena Moore, $125,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baystone Ct., 625-Richard F. and Nicole D. Marshall to Thomas Heim and Elizabeth Hamlett, $355,000.

Cape St Claire Rd., 1275-C.L. Payne & Associates Inc. to Edward M. and Brandy P. Costa, $575,000.

Fawns Walk, 482-JLK Homes Corp. to Bridget K. Borel, $375,000.

Holly Beach Farm Rd., 1636-Thomas Henry Lind III to Chelsea and Zachary Fajen, $406,000.

Riverview Dr., 1157-Tesama Corp. to Adam B. and Rheena N. Harris, $565,000.

CHURCHTON AREA

Ellicott Ave., 1200-Ronald F. Brentzel to Jennifer A. and Mark S. Higgins, $349,000.

CROFTON AREA

Albermarle Dr., 1764-Della S. Whorton to Brent C. and Melodie K. Kern, $329,999.

Fallowfield Ct., 1653-Jessica Anni Missun to Cindy J. Contreras and Rebecca S. Joop, $255,000.

Kezey Ct., 2309-Jeannine Perniciaro to Michael J. Sebel, $370,000.

Meghan Ct., 2105-Kamran and Michele Denise Amini to Yovi and Arturo Medina, $534,000.

Simsbury Ct., 1010-Federal National Mortgage Association to Jonathan Bickford, $188,000.

Wentworth Dr., 2474-Daniel Sidwell and Megan Whitmore to Keana Wilkes, $265,000.

CROWNSVILLE AREA

Oser Dr., 712-Joseph Louis and Shelley A. Belvedere to Michael and Julie Hoshor, $395,000.

CURTIS BAY AREA

Sea Shell Ct., 1309-Jeannie R. Watkins to Heather T. Didonato, $339,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Homewood Rd., 3203-Joseph D. and Barbara McGraw Edmondson to Brandon Christopher and Maya Voss, $807,500.

Patuxent Manor Rd., 1508-Douglas O’Connor to Bryan H. and Emily J. Kritis, $385,000.

DEALE AREA

Melbourne Ave., 6045A-Alexander Johnston IV and E. Laura Eacho to Nancy Lynn and Stephen Ernest Brien, $650,000.

EDGEWATER AREA

Cambridge Rd., 1601-Federal National Mortgage Association to Candida M. Lemus Rodriguez, $386,900.

Fennel Rd., 2733-William Barber and estate of Arthur F. Anderson to Jodi E. Hair, $485,000.

Selby Blvd., 846-Robert W. and Bonnie K. Pellicot to Suzanne M. Gubbings, $269,000.

Wakefield Rd., 1545-James A. and Valerie L. Guevara to Edward Francis and Mary Monica Scott, $489,500.

GAMBRILLS AREA

Brodick Lane, 2004-Ryan Patrick and Chelsea Parker Bibeault to Dorothy A. and Jessica L. Fenton, $635,000.

Grand Meadow Dr., 1617-Toll MD XI Partnership to Stephen J. and Shiling H. Hammalian, $1.12 million.

GIBSON ISLAND AREA

Skywater Rd., 730-Jeffrey and Joanne Mitchell to William E. and Laura Ann Hutchison, $2.82 million.

GLEN BURNIE AREA

Baylor Rd., 643-Kenneth John Gestiehr Jr. to Albert E. Aguilera Benitez and Deysi Perez Vasquez, $287,000.

Cathedral Dr., 1203-Orville Harris Jr. to Daniel and Patricia Stanbury, $180,000.

Dahlgreen Rd., 545-Patrick K. and Victoria Aboagye to Kaitlyn Nicole Palmer, $214,000.

Kimberly Lane, 1234-Michael A. Peroutka to Susan C. Scanlon and Joseph D. Casey III, $305,000.

Linwood Ave., 117-Estate of Marie Anna Overcash and Harrison V. White Jr. to Kevin and Courtney E. Johnson, $263,000.

Olen Dr., 121-Pi Housing Corp. to Ricardo L. Morales, $324,990.

Sprite Way, 673-Aaron Martin to Dujuan A. Larue and Mutahanah Bowman, $239,900.

Vernon Ave., 306-John P. Lane to Rebecca A. Merrill and Cameron J. Creech, $285,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Columbus Rd., 311-Roy Allen and Mary Birk to Alexis Raul Velez Martinez and Marangelee Velez Candelaria, $208,000.

Dale Rd., 820-Robyn K. Fisher and Olive D. Roberts to Billy and Tiffany Wilson, $235,000.

Gerard Dr., 125-Triple L. Construction Corp. to Diem Juel Mooney, $380,000.

Hopkins Cor., 917-Paul L. Grigsby Jr. to Jacob Q. Redd and Dekonte George, $315,000.

Macon Dr., 7407-Rabia and Hassan Naeem to Dexter Lorenzo Gonzalez Mendez and Miriam Mandia Gonzalez, $345,000.

Meadowgate Cir., 8155-Henry and Kristina Barnes to Alexander D. Aiello, $525,000.

Renfro Dr., 400, No. 309-Tony P. Kominoth to Jason Wong, $141,000.

Warfield St., 6838-Cecil C. McKenna Jr. to Tevin Coore, $254,900.

West Dr., 7737-Jeffrey J. Arsenault to Mason Lybrand, $310,000.

HANOVER AREA

Durham Way, 1609-James and Donna Hogan to Lolalyn Walters and Patrick Clarke, $386,500.

Patterson Way, 7869-Payne Maerten Corp. to Lanette Denise McClurkin, $407,500.

Potters Hill Rd., 3119-NVR Inc. to Emily Ann Demali and Julianna K. Maxwell, $343,980.

Sandalwood Ct., 7510-Daniel D. and Jette Carr to Kacper Krzesinski and Christine M. Madiraca, $340,000.

HARWOOD AREA

Branch View Ct., 1012-Steven D. Franck and estate of Lewis E. Franck Jr. to Zachary S. and Carly M. Spencer, $390,500.

LAUREL AREA

Dameron S., 340-Robert Mason and Susan Cunningham to Reed Leland and Kayla R. Follensbee, $390,000.

Mallard Shore Dr., 8150-Ian Redhead to Kenworth Ed Punay Paradero and Corrin Love Joy De Castro Paradero, $325,000.

River Bend Ct., 3107, No. E002-Shantel R. Robinson to Elam A. Ramos and Emilcer E. Hernandez, $235,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Eleanor Ave., 12-Sherri Lee Diaz to Warren Edward and Kimberly Dawn Clear, $290,000.

Minta Ct., 205-WFC Flagship Corp. to Tyler L. Rowe, $320,000.

Sudbury Rd., 303-Terry Lee Jacobs and Tammy Ann Janorske to Charles M. and Alyssa L. Wohlert, $314,000.

LOTHIAN AREA

Rapidan Ct., 5401-David Rolland and Teresa Clair Ashburn to Lisa T. Wallace, $890,000.

MILLERSVILLE AREA

Derrymore Ct., 8210-NVR Inc. to Daniel Arthur Gress, $701,905.

Millshire Dr., 610-Patrick K. Behringer to Matthew McCandless, $245,000.

Paddle Wheel Ct. W., 689-Alan E. and Debra A. Kuyatt to Michael and Olga Vysotska Mark, $265,000.

ODENTON AREA

Canteen Cir., 2276-Residential Value Corp. to Abigail Taylor, $319,900.

Chapelview Dr., 1333-Ismaila Mbow and Marie Therese Ciss to Hernan Martinez and Marta E. Sorto Reyes, $265,000.

Hidden Hill Cir., 112-James H. Sweatt to Tanya Williams, $285,000.

Orchard Oriole Way, 2657-NVR Inc. to Kedawit and Leul Yohannes, $721,785.

Rolling Hill Walk, 600, No. 104-Naquelle L. Enoch and Stephanie A. Hale to Alexis C. Seibert, $189,900.

Spring Brook Way, 8729-Douglas Dwight and Natalee M. Reed to Colleen M. O’Neill, $297,000.

Trout Run Ct., 619-Timothy J. and Jeanette Russo to Joseph E. and Karen L. Bickley, $385,000.

Waxwing Ct., 3509-NVR Inc. to Samantha and Robert Reigle, $609,105.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Atlanta Rd., 220-Nail in Inc. to Michael T. and Jamie D. Turtzo Smith, $313,500.

Caliburn Ct., 8006-Amigonian Fathers & Brothers Inc. to Gregorio and Miguel A. Reyna, $295,000.

Cockey Dr., 309-VJB Corp. to Toby R. Denues, $283,000.

Deering Rd., 723-Margaret and Robert J. Downey to Raymond F. and Patricia L. Blakeney, $175,000.

Duvall Hwy., 689-Chessie Homes Corp. to Zachary Raymond Teal, $380,000.

Leeland Dr., 8011-Donna and Keith T. Howell to Jeffrey Arsenault, $520,000.

Robin Air Ct., 3619-Justin Patrick Domer to Julie M. Kennon, $180,000.

Suitt Dr., 7718-Jane B. Dentler and Sara Brock to David R. and Elizabeth A. Appleby, $270,000.

SEVERN AREA

Brookstone Ct., 8019-Debra A. Wallace to Baffour and Jacqueline Asamoah, $225,000.

Danza Rd., 801-George B. and Angel M. Hurd to Jacob B. and Brittany R. Hurd, $362,000.

Heather Mist Dr., 7913-Amy S. Riley to Errol S. and Elaine Harriott, $250,000.

Montreal Rd., 1831-Tina Marie Hulkenberg and Joseph George Tsioumas to Carla A. Leonard, $371,000.

Portsmouth Dr., 8288-James D. Mills to Vaishaliben Desai, $225,000.

Winter Pine Trail, 1424-Jason A. and Abby L. Wilson to Abdul Ghafar and Farashta Doost, $522,000.

SEVERNA PARK AREA

Cottonwood Dr., 801-John Bruce, Clarence M., Sheiala R. Moskow to Robert B. and Arlene T. Rayburn, $380,000.

Hartman Dr., 335-Lane Alden and Melissa Martin Feick to Salvatore and Jennifer Filippelli, $520,000.

Larkspur Lane, 454-Chelsea C. Goodman to Stephen and Stephanie Azar, $550,000.

Raussell Pl., 308-Ryan Hertz to Young Min and Sun Kim Kwon, $355,000.

Whitney Rd., 598-Pauline Molder to Ryan Jacob Sears and Angela Lucille Sikora, $249,900.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in February were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Benson Branch Rd., 12210-Michael G. Wehner to Ron and Jennifer L. West, $650,000.

Columbia Rd., 4739-Thomas G. Coale and Nicole Paterson to Rachel M. and Kieran J. Reynolds, $370,000.

Dorsey Hall Dr., 5002, No. A2-Eileen M. Fitzgerald to Yeon Hee Song, $229,000.

Joycin Ct., 3634-Sandra Hurtley Haines to Yunjae Choi, Hojae Choi and Hye Jeon Suo, $310,000.

Mount Hebron Dr., 2325-Ruth May and George Louis Hanft to Amanda and Benjamin Keller, $450,000.

Running Springs Rd., 3745-Nimisha Kalia to Kevin Patrick and Sandra Deitch Geraghty, $832,000.

Toby Lane, 2628-Patrick and Meghan Kay to Srihari Babu Bethini and Sudha Lakshmi Kondreddi, $655,000.

Windsor Moss, 12098, No. 127-Richard A. Kohr to Jeffrey W. and Diana S. Van Stone, $570,000.

CLARKSVILLE AREA

Great Star Dr., 5920, No. 208-Joseph Chin and Yi Ping Huang to Leili Parsa, $342,000.

Twelve Trees Ct., 13014-Penny J. McLaughlin to Bryan A. and Heather B. Franz, $717,500.

COLUMBIA (EAST) AREA

Carved Stone, 7326-Black Dogs Real Estate Investment Corp. to Beverly J. Reddy, $310,000.

Dawn Day Dr., 6268-Katie Kim and Henry Lopez to Kyle William and Nicole Elizabeth Butler, $460,000.

Forty Winks Way, 6142-Dorothy J. Klein to Pierre D. Casseus and Antenor Toussaint, $345,000.

Leafy Screen, 6295-Bosede D. Lasekan to Alexis Fields, $410,000.

Mossy Brink Ct., 7334-Jessica Yong Barker to Anil Andhavarapu and Akhila Sakalabhaktula, $296,000.

Quiet Times, 6126-Sommer N. Joe to Nicholas J. Boucher, $305,000.

Warm Waves Way, 8705, No. 2-Jessica A. Rum to Robert N. and Giselle M. Diener, $629,900.

Wind Rider Way, 6398-Elizabeth Laurel Hofman to Randall Jewell, $343,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Chase Lions Way, 5349-Jonathan Mark and Catherine Marjorie Duffy to Peter R. and Vidette D. Delhove, $402,500.

Fairest Dream Lane, 6424-Thomas Permutt to Frank J. and Valerie C. Kirchman, $600,000.

Green Mountain Cir., 5533, No. 1-Deutsche Bank National Trust Co. and Impac Secured Assets Corp. to Kazeem Idowu and Sikiratu Akinde, $114,400.

Hesperus Dr., 5009-Department of Veterans Affairs to Zari Amini, $295,100.

Lone Tree Ct., 11747-Kevin M. Jones and Deborah A. Garvey to Justin Lapp, $310,000.

Red Stream Way, 12163-Bruce M. and Peggy L. Romenesko to Jonathan E. and Zainab Y. Schofield, $545,000.

Sweet Land Way, 11800-Ali M. and Janet B. Sadeghi to Marlin C. and Stacy L. Benton, $700,000.

Woodenhawk Cir., 5504-David J. Fournier to Sarah E. Basehart, $303,000.

ELKRIDGE AREA

Arbor Way, 6312-William R. Reagan to Katelyn T. Lozupone, $356,000.

Darby Downs, 7210, No. B-RPS Solutions Corp. to Ryan Trainor, $245,000.

Nightrose Ct., 6100-Yunfeng Chen and Yanyan Liu to Ertan and Burcin Cokguler, $655,000.

Rock Glen Dr., 6006-Shadia Hedar and Mohamed Nada to Mohan J. Shahi and Sabitri Chand, $265,000.

Starboard Way, 6315-Joel and Lincy Samuel to Dileep Kumar, $736,000.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Hill Dr., 8782-Andrew and Elizabeth A. Fritzges Magness to Dan Feng Wang and Yan Yu Yeung, $470,000.

Ellis Lane, 4929-Anne K. Freedman to Shiva Adhikari and Merina Sharma, $792,000.

Kings Heights Rd., 8364-Kenneth William Lee to Jae Ik and Janet J. Shim, $640,000.

Montgomery Run Rd., 8390, No. H-Alex and Kristi Phillips to Sivan Y. Estrogano, $215,000.

Rogers Ave., 2942-S&Z Properties Corp. to Marco A. Mejia Cervantes and Sonia A. Benites Rojas, $465,000.

Sonia Trail, 3133, No. 99-Douglas J. and Robin A. Brown to Daniela Haralampieva, $295,000.

FULTON AREA

Ellington St., 11435-Christelle Mi Hyeon Jang and Eric A. Chen to Brandon P. and Pamela S. Mellott, $840,000.

GLENELG AREA

Corys Ct., 14620-MTGLQ Investors to Saumil Kishor and Sneha Shah Desai, $981,000.

JESSUP AREA

Spring Water Path, 9349-Sandra J. Allen to Mobeen Vaid and Mariam Katkhouda, $422,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Farthest Thunder Ct., 7310-Nicholas and Svetlana Marrow to Narendra H. Patil, $435,000.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 8843-Dale Maynard and Lisa Ann Williams to Solomon Armah and Richard Boateng, $440,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Bridle Path Lane, 9240, No. E-Robert L. and Diane A. Clark to Donna M. Chappell and Debra M. Hart, $170,000.

Cresthill Ct., 8702-Sunhee Lim and Yong T. Cho to Irene Cho Hyeyoung Shin, $325,000.

Nicky Ct., 8017-Marjorie G. Vogeley to Elizabeth Josephine and Jeremy Wade Boula, $529,900.

Scaggsville Rd., 10485-Mary L. and Thomas E. Manning to Amy A. Rubino, $365,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Coopers Lane, 14005-Joseph E. and Lynn M. Adams to Joshua and Meaghan Isaacs, $510,000.

WOODSTOCK AREA