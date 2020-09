Georgetown Rd., 217-Matthew and Meghan Jacobs to Benjamin John Buhl and Anna Elizabeth Countiss Buhl, $364,900.

Leeward Ct., 9-ECS Property Solutions Corp. to Rebecca Yost, $306,000.

Primrose Rd., 1004, No. 301-Jaynie Peterson and Jaynie Jones to Jason Veneziani, $185,000.

Tiburon Ct., 14-Owen C. Empey to Heather Kelleman, $246,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 611, No. 102-Lorraine H. Powell to Elizabeth S. Jacob, $250,000.

Bridgeport Way, 804-Anapera K. Fisher and Charles Arthur to Gary A. Jacobus and Patricia C. Haggerty, $560,000.

Catlyn Pl., 1430-Derek S. Bernsen to Jordan D. and Colleen R. Dix, $450,000.

Dunstable Green, 1698-Jason and Michelle S. Macgloan to John Michael and Kellyn Mary Cabbage, $750,000.

Francis Nicholson Way, 543-Clayton Clayton and Nunna A. Spikes to Chase Jarrett Sutton and Kellie Frances McKeeven, $371,000.

King George St., 240-Gary A. and Margot Lawrik to Sarah Castleberry and Neal Eike, $510,000.

Park Pl., 5, No. 207-Catherine M. and James H. Barrett to Ernest G. and Carol H. Steever, $460,000.

Scotts Crossing Way, 1974, No. 302-Joanna E. Owodiong Idemeko and Ide Okon Idemeko to Laura J. Gwins, $262,500.

Southwood Ave. S., 174-Suraj Kumar and Sudesh Rani Bhanot to Raghu Kumar and Anu Kaushal, $650,000.

ARNOLD AREA

Admirals Ridge Dr., 103-John R. and Jill M. Pias to Duane A. and Nkoya N. Durant, $509,000.

Augusta Dr., 522-Dreamquest Properties Inc. to Tara H. and Justin M. Tankersley, $549,900.

Driftwood Ct., 1215-James Passagno to Garrett Bond, $307,000.

Hersden Lane, 337-Michelle M. Carp to Samuel Keene and Jordyn Laura Eby, $443,000.

Mago Vista Rd., 779-Joshua E. and Julia E. Mast to Kristine D. and Mark Purcell, $385,000.

Overleaf Ct., 295-Lenmark Corp. to Louis Joseph Evangelista IV, $429,900.

Spoon Ct., 726-Lisa M. Manzi to Beverly Sue Whiteside, Bobbie Byron Whiteside and estate of Sue Rae Robert, $375,000.

BROOKLYN AREA

Arden Rd. W., 332-Stanislaw J. Pawlaczyk to Sherry R. and Susan Bice, $130,000.

Cedar Hill Lane E., 216-NVR Inc. to Stefan and Alexis Roberson, $421,990.

Haile Ave., 125-Lauren A. Smith and Stephanie A. Bright to Micah Bernard Spease, $282,000.

Rebecca Hammond Ct., 126-NVR Inc. to Ryan Michael and Giorganna Gardner, $312,000.

Reddish Hill Way, 109-NVR Inc. to Cheryl L. and Kurt E. Solis, $316,985.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Canterwood Ct., 202-Barbara A. and Jeffrey M. Baumeister to Ivan and Tereza Belyna, $690,000.

Hilltop Dr., 1214-Sidney Lee to Jeanene Winkler, $384,700.

Snow Goose Lane, 639-Mark Douglas Musterman and Cindy K. Ireland to Michelle Paschall, $410,000.

CHURCHTON AREA

Battee Cir., 5901-John E. Dettra III to Cathryn Byrd, $160,000.

CROFTON AREA

Bains Ct., 2711-Nathan D. and Jayme Erxleben to Amanda K. and Brian G. Woolley, $600,000.

Charing Cross Dr., 1104-Michael J. and Annemarie Pontillo to Christopher M. and Alexa S. Steenson, $589,000.

Chilmark Ct., 1011-Charles M. Rutkowski and Beth E. Sampson to Robert L. Fitzwater, $379,900.

Elsa Ct., 2809-Michael A. and Elizabeth Montante to Antonio and Katrina Uriarte, $565,000.

Fallowfield Ct., 1628-Joshua P. and Paul R. Tabor to Carla Arieta, $255,000.

Iron Oak Cv., 1310-Beazer Homes Corp. to Ratko Vasic, $488,000.

Pawlet Dr., 1966-From House to Home Inc. to Jamar Lavan, $279,000.

Simsbury Ct., 1133-Colin Dupreay to Diane Brashears, $269,900.

CROWNSVILLE AREA

Hoppa Rd., 1428-Patricia A. Sanborn to Brian K. Gibbs, $375,000.

Teak Rd., 502-Belle Grove Corp. to Christopher P. and Shannon K. Corcoran, $825,000.

CURTIS BAY AREA

Stoney Point Way, 1434-Floyd W. Jacobs III to Lindsey Renee Sablowski and Adam Wesley Rodriguez, $230,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Sugar Maple Dr., 1071-Lawrence E. and Maureen O. Disharoon to Levi D. and Nikolette E. Devries, $690,000.

DUNKIRK AREA

Greenridge Dr., 270-Judy and David Thompson to Stephenie and Jaimee Thompson, $365,000.

EDGEWATER AREA

Glebe Meadow Way, 3844-Joseph Debuck to Mary Ellen and Joseph Cook, $410,000.

Knoxville Rd., 1611-Melissa A. Sekula Bousman to Richard A. Cline and Sonja E. Nelson, $345,000.

Maple Leaf Dr., 442-Sara M. Hinderer to Grant Aaron Searfoss and Kaitlyn Marie Govatos, $540,000.

Penwood Dr., 407-Tylor and Cynthia Helms to Sergey and Jekaterina Tretyakov, $468,000.

Selby Blvd., 854-Kathleen Burdett to Brendan Jeffrey Herberger, $255,000.

Shore Dr., 1731-C. R. Henderson and estate of Joan Ann Henderson to Tristan Harry Leeper and Alexandra R. Rodriguez, $280,000.

Waterside Ct., 116-Frank A. and Lisa T. Decker to Walter and Anne Marcella, $495,000.

GAMBRILLS AREA

Ginger Dr., 2398-Gregory D. and Gloria M. Wist to Andrew B. and Jessica L. Hopkins, $538,500.

Wigeon Way, 1411, No. 102-Ralph and Dawn Seek to Maureen P. Beauchamp, $274,990.

GLEN BURNIE AREA

Broadview Blvd. N., 821-Wharf Side Properties Corp. to Robert J. and Maria U. Marks, $379,900.

Foxcove Ct., 7806-Pamela A. Schnupp to Ahmad Jilani, $274,900.

Manning Rd., 1613-Alesia G. Mezaache to Linh Thuy Nguyen, $145,000.

Myers Dr., 7812-David L. and Deborah A. Dorr to Marshal J. Dickey, $314,900.

Sheridan Dr., 303-Reese Properties Corp. to Joshua Adam Phoebus, $299,900.

Wellham Ave. NW, 101-S.I.R.P.H. Inc. to Wilmer A. Carmona and Eliana P. Martinez Toro, $325,000.

Fifth Ave. SE, 118-Matthew P. Adams to Antonio A. Hernandez Lopez, $192,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Castle Harbour Way, 1110, No. 2C-Sarellen and Andrew J. McAndrew to Gene R. and Rosemaria A. Wetzel, $130,000.

Dannfield Ct., 7007-Nathan Ryan Fuhlman and Jennifer Leslie Angel Fuhlman to Kia A. and Nygel M. Brown, $364,000.

Fox River Hills Way, 513-Robert Logan to Jayson Ramey and Kelsey Bonnefond, $365,000.

Hickory Hollow Dr., 8226-NVR Inc. to Jaclyn Urlahs and Joshua A. Burris, $508,360.

Meadowgate Cir., 8102-Raymond and Isabel Johnston to Yolanda Rich, $479,990.

Millhouse Dr., 750-Residential Value Corp. to Nyesha Bradley, $346,000.

Nabbs Creek Rd., 882-Leo Francis and Vicki Lynn Martin to Brandon Blockinger, $250,000.

Point Pleasant Rd., 964-Patricia A. Duggan to Mica Morgan, $227,500.

Third Ave., 7650-Ronald H. and Joan M. Neuman to Chad M. and Erin A. Boulden, $280,000.

HANOVER AREA

Calderdale Ct., 1702-Temilade A. and Folaremi K. Adeyemo to Varun Kumar Venugopal and Nasikala Kesavan, $492,000.

Greenknoll Blvd., 66-Phoebe Graham and Phoebe Loyer to Benjamin Andrew Prada, $350,000.

Otterbein Way, 7839-Glenroy S. and Merlene N. Robinson to Hyang Mee Jung and Young Kwon Kim, $460,000.

Stoney Run Dr., 7559, No. 303-Raiza L. Cortes Hernandez to Kyong S. Chung, $252,000.

LAUREL AREA

Crooked Tree Lane, 8555-Hina Syed to Anthony P. Marine Jr. and Nico A. Washington, $400,000.

Shoal Creek Dr., 8169-Frank J. Phillis to Scott and Kristin Lohin, $346,000.

Woodridge Pl., 130-Chan Chen Wong and Yang Kwan Chen to Adebisi A. Dayo Otekunrin, $301,500.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

English Oak Ct., 6420-Richard L. and Christine M. Fleishman to Justin William Cronin, $390,000.

MILLERSVILLE AREA

Derrymore Ct., 8206-NVR Inc. to Charles Anthony Durakis III and Lauren Ann Castoro Durakis, $705,500.

Kirkwood Rd., 307-Patrick Ballard and Elizabeth Conroy to Scott Patrick and Caitlin Elizabeth Coolahan, $575,000.

Tanglewood Ct., 302-Frederick H. and Margaret L. Rainbow to Marc J. and Sarah F. Atas, $615,000.

ODENTON AREA

Apple Blossom Lane, 2454, No. 102-Robert Jagger Mack Sr. to Dewey Clark, $208,000.

Blue Spring Ct., 2442, No. 304-James Aleshin to Danny Nguyen, $237,000.

Chapelview Dr., 700-Gimme Shelter 14 B. Corp. to Jaime Herrera Navarro, $250,000.

Cramer Point Ct., 2004-Nnamdi C. Nzelibe and Catherine M. Mdoe Nzelibe to Erin Rachel McDowell, $290,000.

Dragon Fly Way, 2779-Winchester Homes Inc. to Helen and Henry G. Kling, $647,740.

Icy Run Terr., 530-Matthew G. Zepp and Amanda Leigh Schuler Zepp to Shandon Dean, $284,000.

Orchard Oriole Way, 2649-NVR Inc. to Lawrence Ronald McNeil Jr. and Ayanna Torriane Vedor McNeil, $759,788.

Orchard Tree Rd., 823-Terrie Driscoll to Jose Antonio and Amanda Rence Hernandez, $399,900.

Railbed Dr., 1035-Manish and Neena Gupta to James Fayia Williams Jr. and Ta Tyona Shanore Jones, $370,000.

Spanish Oak Way, 1274-Winchester Homes Inc. to Richard and Danika Teller, $574,900.

Travis Point Ct., 2010-Marcia C. Major to Bettie Jean Robbins Jackson, $269,000.

White Clover Lane, 1128-Stanley Martin Companies Corp. to Scott and Rachel Cochran, $659,990.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Alvin Rd., 8448-John Darin and Kelly Diann Hansel to Jonathan W. Naegeli and Roisin M. Harris, $445,000.

Appletree Rd., 7825-Wills Real Estate Investments Corp. to Trevor R. Wills, $365,000.

Catherine Ave., 7835-Daniel L. Jones to Sheenia Carmona Cruz, $310,000.

Cyril Ave., 626-Karla M. Crouse and Karla M. Steinbach to Brittney B. Gist, $190,000.

Dungate Ct., 2898-Bruce G. and Elisa M. Colburn to Paul J. Grubb and Jamie L. Miller, $342,000.

Gatewood Ct., 7728-Department of Housing and Urban Development to Sharon Burkhardt, $186,000.

Green Mountain Ct., 306-Linda Peeler to Marjorie Adrianna Owens, $287,000.

Laurel Dr., 7637-Shirley Buba George and Theresa Buba to David E. Allen, $285,000.

Magothy Beach Rd., 197-Wilmington Savings Fund Society FSB and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Timothy G. Enders, $254,900.

Nicholson Dr., 14-Reina D. Marquez to Matthew R. Hugins and Jamie L. Schuler, $320,000.

Shirley Ave., 7707-Wills Real Estate Investment Corp. to Mary H. Naccash Argentieri, $400,000.

Surf Cir., 1909-James M. and Joan F. Voshell to Allison A. Kurtz, $943,000.

Tower Bridge Dr., 8135-Christopher M. Baugher to Robert Hershman, $235,000.

212th St., 761-JPMorgan Chase Bank to Rosa Isales, $232,500.

SEVERN AREA

Arwell Ct., 1846-Oden Severn Corp. to Glennae Williamms, $122,000.

Chevalier Ct., 7813-Lee and Cala Jenae Ratliff to Jason Gee, $420,000.

Dicus Mill Rd., 1437-James M. Ogle to Robert C. and Sierra R. Jackson, $565,000.

Evergreen Rd., 904-Patanachai Harris to Kyle W. Hill, $495,000.

Highmeadow Dr., 514-Sturbridge Embark Homes II Corp. to Kwaku Antiri, $555,000.

Long Tree Ct., 1706-Terry J. and Sherry L. Tankersley to Carlos E. Ramos and Caitlin L. Scott, $395,500.

Severn Hills Lane, 1822-Mark A. and Jessica N. Allman to Vincent M. Franke, $350,000.

Thompson Ave., 1108-Lisa Hare to Christopher E. and Tamara J. Young, $550,000.

Venice Lane, 7764-D.R. Horton Inc. to Brittany N. and Jordan M. Berenyi, $392,990.

Venice Lane, 7779-D.R. Horton Inc. to Lindsey A. and Datren Awkward, $385,000.

Winter Pine Trail, 1419-Lance and Amy Kirkham Bergersen to Brandon Wayne Bergersen, $620,000.

SEVERNA PARK AREA

Center Dr., 611-Levi D. Devries and Nikolett Varsa to Douglas F. Graham, $386,000.

Downing Dr., 140-Heidi M. Montgomery and Mary C. McNicholas to Morgan K. and James C. Tuomey, $560,000.

Kennedy Ct., 227-Steven M. and Cathy S. Miner to Janine I. and Christopher M. Howard, $505,000.

Norwich Rd., 518-Make Your Mark Corp. and Make Your Mark of Maryland Corp. to Bryan Albert Baker and McKenna Anne Kennedy, $424,000.

Park Rd., 623-Christian Brian Lavwnder and Anna Lavender to Cullen and Jennifer Shields, $453,000.

Severnside Dr., 401-Richard R. and Christine H. Gilliland to Matthew R. Anders and Catherine V. Andres, $532,500.

White Oak Dr., 518-Cecil F. Wells to Alice Elizabeth Fenn, $400,000.

SHADY SIDE AREA

Bayview Rd., 1710-Colleen F. Cornell and Colleen Mastrangelo to Robert A. Howie and Dale F. Burnett Howie, $345,000.

Johnson Dr., 1207-Renee K. Kositz and estate of Carol A. Kositz to Michael and Danielle Krug, $255,000.

Snug Harbor Rd., 1703-Matthew E. Lacovey to Alexei Kuriatnikov, $259,900.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Culverene Rd., 10012-Randy L. and Maureen M. Wallenhorst to Paul and Caroline Brandel Carroll, $630,000.

Dunloggin Rd., 9117-Stephen S. and Colette M. Newton to Joseph and Laura Grossman, $506,000.

Greenway Dr., 3026-Mary K. Weiser to Jason C. and Kelly B. Clawson, $511,500.

Kingscup Ct., 4572-Ray Hsu and Lenora L. Shea to Kiran Kumar Chandra, $331,000.

Macalpine Ct., 4015-Martha S. Hewitt to Jose Theodore and Allison Jane Lambert, $567,000.

Pans Spring Ct., 12344-Omar David Foda and Amelia Mackenzie Wnorowski to Brendan A. and Kristen R. Mahoney, $740,000.

Rock Meadow Dr., 9308-Thomas R. and Sandra W. Cosentino to Emily and Garrett Rolen, $570,000.

Vixens Path, 11615-Christopher V. Delgado and Jamie L. Stowe to Benjamin Azzara, Janet Bell and Carole A. Bell, $800,000.

CLARKSVILLE AREA

Floating Clouds Path, 12000-Barry A. Scholl and Barbara Jo Mammato Scholl to Mollick Arefin, $765,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Deep Earth Lane, 6223-Gemar and Marianna Patterson to Brian E. Alexa, $360,000.

Hayshed Lane, 8691-James E. Rose to Julia Evans and Charles Walker, $419,000.

Majors Lane, 6005, No. 6-1113 Corp. to Elwin L. Santos, $180,000.

May Day Ct., 9210-Estate of Elizabeth Jones to Stephen Authur and Elizabeth Ann Stolte, $385,000.

Phelps Luck Dr., 5566-Joseph A. and Elizabeth R. Winters to Chandria D. Scott, $370,000.

Silver Trumpet Dr., 8325-Antuan L. Jones Sr. to Dustin T. and Amber L. Walters, $340,000.

Summer Cloud Way, 6491-Hea Soo and Hyonok Shin Yi to Bryan A. and Bethany R. Burleson, $555,000.

Tamar Dr., 5915, No. 6-Brian Pitcher to Elena M. and Valerie M. Puig, $170,000.

Westering Sun, 9358-Michael Banyas and estate of Thomas P. Banyas to Trina R. West, $403,000.

Yellow Dawn Ct., 6207-Toronda King to David A. and Shanae C. White, $371,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Brighton Ridge Way, 10237, No. 112-Trevor Ian Gray to David and Lynnae Woodruff, $425,000.

Empty Song Rd., 6457-Guifu Sun and Jin Xiao to Alahdad Zarei and Maryam Ganjavi, $536,000.

Faulkner Ridge Cir., 10398, No. 3-1-George A. and Shawn D. Henson to Jonathan Munshaw and Alexandra Andre, $182,000.

Harpers Farm Rd., 5689, No. A-Mark A. Siani to Rachael E. Siani, $177,000.

Mcgregor Dr., 10737, No. 15N-Jean C. Akers to Beth and Christopher P. Ditman, $659,900.

Round Tower Pl., 5030-Julie A. Collen and Julie Anne Peters to Lauren M. and Venkata P. Athota, $445,000.

Smooth Meadow Way, 5384, No. B2B-24-Dustin David and Kathryn Bell to Gregory and Samantha Miseta, $220,000.

Wooded Run Dr., 6196-Elizabeth A. Davis Brown and Lauren R. Brown to Jillian Miller, $660,000.

ELKRIDGE AREA

Beechfield Ave., 6397-Kady Group Inc. to Francis Boateng and Cynthia Ampong, $361,900.

Darby Downs, 7250, No. P-Jun Kim and Young Choi to Raymond John and Tamara Michelle Staniewski, $247,500.

Gardenview Dr., 7331-Vincent and Deborah W. Perrelli to Kristen N. and Douglas S. Higdon, $635,000.

Meadowfield Ct., 6556-Jeffrey Alan and Sheryl Ann Johnson to Rick Allen Remson Jr. and Steffany Palazzo Tasse, $465,000.

Old Highgate Dr., 6418-Laura A. Ross and Steven M. Chaconas to Thomas M. and Cheryl L. Garvey, $355,000.

Steepridge Dr., 5864, No. 20-08-Rebecca H. and Keith A. O’Neill to Jordan M. Price and Alexis T. Santana, $243,000.

ELLICOTT CITY AREA

Coltrane Ct., 8501, No. 204-Joanna L. Werner and estate of Ruth J. Honnas to Gloria J. Dunton and Sharon Lee Lewis, $325,000.

Edith Ct., 3912-Truist Bank to Jijo Allapat and Smitha Peter, $620,000.

Falls Run Rd., 8559, No. H-Guilherme H. and Mariangela M. Martinelli to Carmen Maria and David Charles Jessop, $201,450.

Main St., 8475-Paula D. and Jared T. Skarda to Jason A. Dietrich, $315,000.

Mayfair Cir., 7946-Stephen T. Fowler to Stephanie R. Goren, $233,000.

Old Columbia Pike, 3801-Collin W. Schaffer to James and Elizabeth Stewart, $285,000.

Springs Dr. W., 3282, No. 7-Annie and Ning G. Lin to Gab Soo Kim and Bo Young Lee, $307,000.

Timberland Cir., 8493-Robert L. Bernstein to Lucretiu and Alina Popescu, $500,000.

FULTON AREA

Dairy St., 11429-Adeel Kaiser and Sultana A. Qureshi to Mirza Umair Baig and Ftimah Ahsan, $1.45 million.

Liberty St., 11400-Ross D. Martin to Conor B. O’Croinin, $700,000.

Market St., 11277-Aaron M. and Kathryn Ricks to Beth Viscarra, $665,000.

GLENELG AREA

Triadelphia Rd., 14671-Philip Mark and Kara Jill Flatau to Patrick and Meghan Kay, $835,000.

GLENWOOD AREA

McKendree Rd., 2650-Collen J. Gallagher and Merlyn G. Reselva to John P. and Erica A. Farley, $627,000.

Winding Path Ct., 3512-Roger A. and Sandra M. Wolfgang to Clint D. Cappiello and Jinny S. Ha, $950,000.

HIGHLAND AREA

Farming Dr., 12606-Dong Wook Choi to Karim Anton and Maria Louise Calis, $999,000.

JESSUP AREA

Red Jacket Way, 8038-William B. and Ashley L. Hume to Donald and Julianne Cleveland, $420,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Cape Ann Dr., 10154-Christopher R. and Mihaela P. Jason to Jonathan E. and Judy T. Mathews, $475,000.

Guilford Rd., 8699-Sandra J. Hinsche to Milande and William Charles Watson, $575,000.

Setting Sun Way, 7452-Krystal Goodman and Craig J. Twombly to Joshua Lee Freed, $340,000.

White Spring Way, 9485-Robert T. and Penny M. Watkins to Chinyere Ngozi Olujide, $445,000.

MULLINIX AREA

Watersville Rd. W., 715-Cornell E. and Joan P. Lewis to Earl E. and Pamela A. Wright, $625,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Birkenhead Ct., 8768-Walter Scott and Kathy A. Brannan to Dagim D. Debsu and Tujube T. Ayana, $375,000.

Gross Ave., 9122-Cornerstone Homes Corp. to Reshma A. and Manohar L. Bamrel, $505,000.

Ice Crystal Dr., 8423, No. 86-Young Sook and Eun Young Choe to James Harvey Brennan IV, $474,000.

Mary Lee Lane, 8307-Ahyoung Moon to Nang D. Khai and Hau S. Cing, $255,000.

Northgate Rd., 9354-Robert E. and Lillie Ann Clapp to Franklin Dionisio Banegas and Heidy Escobar Cruz, $395,000.

Scaggsville Rd., 10780-NN Marie Presbury to Terry O. Scott and Maia A. Truesdale Scott, $529,900.

Vintage Earth Path, 8633-Gloria Moon to Naomi James, Louis C. and Louis C. Snead, $555,000.

WOODBINE AREA

Duvall Rd., 2035-Jason and Johanna Fettweiss to Bhavleen K. Sodhi and Sukhjinder Singh Sodhi, $435,000.