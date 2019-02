District of Columbia

Northeast

HOMICIDE

Hayes St., 4000-4199 blocks, 7 p.m. Jan. 25. With gun.

ASSAULTS

Bladensburg Rd., 1000-1103 blocks, 2:16 p.m. Jan. 29.

H St., 800 block, 9:47 p.m. Jan. 26. With gun.

Hayes St., 3600-3764 blocks, 5:53 p.m. Jan. 22.

Holbrook Terr., 1200 block, 1:57 p.m. Jan. 23.

Maryland Ave., 1900-2099 blocks, 10:48 p.m. Jan. 25.

Minnesota Ave., 4000-4121 blocks, 3:08 p.m. Jan. 28.

New York Ave., 1800-2299 blocks, 8:45 p.m. Jan. 24. With knife.

New York Ave., 2300-3699 blocks, 5:40 p.m. Jan. 25. With gun.

21st St., 700 block, 10:22 a.m. Jan. 23. With knife.

ROBBERIES

Blaine St., 5000 block, 3:57 a.m. Jan. 22. With gun.

Crittenden St., 700 block, 4:01 p.m. Jan. 23. With gun.

Edgewood St., 700 block, 1:17 p.m. Jan. 29.

Farragut Pl., 600-799 blocks, 3:36 p.m. Jan. 25. With gun.

Fitch Pl., 5000 block, 5:09 p.m. Jan. 23. With gun.

Florida Ave., 600 block, 6:38 a.m. Jan. 28.

Florida Ave., Unit block, 9:18 a.m. Jan. 25.

Neal St., 1200 block, 11:29 p.m. Jan. 24. With knife.

Riggs Rd., 400-509 blocks, 7:27 p.m. Jan. 28. With knife.

Eighth St., 2700-2999 blocks, 4:18 p.m. Jan. 26. With gun.

50th St., 300-409 blocks, 7:06 a.m. Jan. 29. With gun.

60th St., 400 block, 5:11 a.m. Jan. 29. With knife.

61st St., 400 block, 6:25 p.m. Jan. 29.

BREAK-INS

Bladensburg Rd., 1100 block, 11:40 a.m. Jan. 24.

Elm St., 3100 block, 9:26 a.m. Jan. 28.

Market St., 2400 block, 2:08 a.m. Jan. 27.

Michigan Ave., 1900 block, 1:33 a.m. Jan. 23.

Mills Ave., 2800 block, 3:15 p.m. Jan. 22.

THEFTS

Adams St., 200 block, 4:03 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Adams St., 200 block, 4:16 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Anacostia Ave., 400 block, 12:57 p.m. Jan. 23.

Benning Rd., 1500-1699 blocks, 3:11 p.m. Jan. 24.

Benning Rd., 1500 block, 8:39 a.m. Jan. 29.

Benning Rd., 3900 block, 1:57 a.m. Jan. 22.

Benning Rd., 4500 block, 2:52 p.m. Jan. 24.

Bladensburg Rd., 800 block, 3:04 p.m. Jan. 22.

Bladensburg Rd., 800 block, 3:03 p.m. Jan. 28.

Bladensburg Rd., 900 block, 7:23 a.m. Jan. 22.

Bladensburg Rd., 900 block, 7:28 p.m. Jan. 28.

Bladensburg Rd., 2600 block, 3:28 a.m. Jan. 27.

Blaine St., 3800-3999 blocks, 4:04 p.m. Jan. 24.

Blaine St., 4600 block, 10:35 p.m. Jan. 25.

Brentwood Rd., 800-900 blocks, 5:15 p.m. Jan. 25.

Brentwood Rd., 1000-1249 blocks, 9:19 p.m. Jan. 23.

Bryant St., 1800-1999 blocks, 5:28 p.m. Jan. 26. From vehicle.

Bryant St., 2000 block, 11:19 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Bryant St., Unit block, 5:25 a.m. Jan. 25. From vehicle.

C St., 900 block, 10:53 a.m. Jan. 24.

Channing St., 2800-2999 blocks, 8:35 p.m. Jan. 27. From vehicle.

Chillum Pl., 5200-5399 blocks, 5:07 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Chillum Pl., 5700 block, 8:11 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Constitution Ave., 1700-1899 blocks, 11:49 a.m. Jan. 25.

Eastern Ave., 900-1099 blocks, 3:07 p.m. Jan. 22.

Eastern Ave., 900-1099 blocks, 4:18 p.m. Jan. 22.

Eastern Ave., 900-1099 blocks, 1:24 p.m. Jan. 23.

Eastern Ave., 900-1099 blocks, 5:05 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Eastern Ave., 4800 block, 1:43 p.m. Jan. 22.

Edson Pl., 4500 block, 8:30 p.m. Jan. 25.

Emerson St., 1300 block, 11:56 a.m. Jan. 22.

Farragut St., 400 block, 7:55 a.m. Jan. 23.

Florida Ave., 900-1006 blocks, 4:04 p.m. Jan. 23.

G St., 300 block, 5:31 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Gallatin St., 100 block, 9:29 a.m. Jan. 22. From vehicle.

H St., 300 block, 6:35 a.m. Jan. 28.

H St., 600 block, 4:48 p.m. Jan. 23.

H St., 600 block, 6:32 p.m. Jan. 23.

H St., 600 block, 5:50 a.m. Jan. 24.

H St., 600 block, 5:02 p.m. Jan. 24.

H St., 600 block, 2:47 p.m. Jan. 28. From vehicle.

H St., 800 block, 3:09 p.m. Jan. 25.

H St., 1100 block, 9:24 a.m. Jan. 29.

Harry Thomas Way, 1500 block, 8:36 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Holbrook Terr., 1200 block, 9:01 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Hunt Pl., 4100 block, 2:38 p.m. Jan. 25.

I St., 200 block, 5:52 p.m. Jan. 22.

Irving St., 1700 block, 4:50 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Irving St., 2400 block, 5:13 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Just St., 4900-5199 blocks, 5:38 a.m. Jan. 23.

K St., Unit block, 12:37 p.m. Jan. 28.

Kenilworth Ave., 100 block, 10:14 a.m. Jan. 21. From vehicle.

Kenilworth Ave., 1500 block, 8:25 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Lang Pl., 1700-1899 blocks, 8:55 a.m. Jan. 23.

Linden Pl., 1200 block, 10:50 p.m. Jan. 25. From vehicle.

M St., 1900 block, 5:18 p.m. Jan. 28.

M St., Unit block, 3:25 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Market St., 2400 block, 8:33 a.m. Jan. 23.

Market St., 2400 block, 2 p.m. Jan. 23.

Market St., 2400 block, 7:10 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Market St., 2400 block, 1:43 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Market St., 2400 block, 4:15 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Market St., 2400 block, 5:29 p.m. Jan. 24.

Maryland Ave., 1200 block, 5:01 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Massachusetts Ave., 300 block, 6:52 p.m. Jan. 29.

Massachusetts Ave., 800 block, 11:12 a.m. Jan. 23.

Meade St., 5000 block, 10:17 a.m. Jan. 26.

Meigs Pl., 1200 block, 11:54 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Michigan Ave., 600 block, 12:53 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Michigan Ave., 1100 block, 1:08 p.m. Jan. 25.

Michigan Ave., 1900 block, 4:40 p.m. Jan. 23.

Michigan Ave., 1900 block, 7:42 p.m. Jan. 26.

Michigan Ave., 1900 block, 6:51 p.m. Jan. 27.

Minnesota Ave., 3900 block, 12:46 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Minnesota Ave., 3900 block, 12:49 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Minnesota Ave., 3900 block, 2:33 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Minnesota Ave., 4000-4121 blocks, 9:18 p.m. Jan. 27.

Monroe St., 1000-1199 blocks, 7:36 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Montello Ave., 1100 block, 1:38 p.m. Jan. 17.

Morris Pl., 600 block, 3:59 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Morse St., 500 block, 6:31 p.m. Jan. 19. From vehicle.

Mount Olivet Rd., 900-1020 blocks, 9:15 p.m. Jan. 26. From vehicle.

Mount Olivet Rd., 900-1020 blocks, 3:55 a.m. Jan. 29.

Mount Olivet Rd., 1100 block, 3:42 p.m. Jan. 29. From vehicle.

Myrtle Ave., 2600-2799 blocks, 8:07 a.m. Jan. 25. From vehicle.

New York Ave., 1200-1399 blocks, 4:47 a.m. Jan. 23.

New York Ave., 1200-1399 blocks, 5:41 a.m. Jan. 25.

New York Ave., 1200-1399 blocks, 4:31 p.m. Jan. 27.

New York Ave., 1500 block, 11:49 a.m. Jan. 28.

New York Ave., 2300-3699 blocks, 5:57 a.m. Jan. 29.

Oates St., 1100 block, 9:59 a.m. Jan. 29.

Olive St., 1500 block, 2:05 p.m. Jan. 24.

Queens Chapel Rd., 2100 block, 10:46 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Queens Chapel Rd., 2600 block, 10:26 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Quincy Pl., 100 block, 5:11 a.m. Jan. 22.

Raum St., 1200 block, 1:42 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Rhode Island Ave., 400 block, 4:48 p.m. Jan. 28.

Rhode Island Ave., 900 block, 2:31 a.m. Jan. 24.

Rhode Island Ave., 900 block, 5:19 a.m. Jan. 25.

Rhode Island Ave., 900 block, 2:39 p.m. Jan. 28.

Rhode Island Ave., 2800-3099 blocks, 2:26 p.m. Jan. 25.

Sheriff Rd., 4600 block, 3:17 p.m. Jan. 22.

Sheriff Rd., 5000-5139 blocks, 5:33 a.m. Jan. 26.

South Dakota Ave., 5500 block, 6:55 a.m. Jan. 22.

South Dakota Ave., 5500 block, 1:08 p.m. Jan. 22.

South Dakota Ave., 5500 block, 2:22 p.m. Jan. 24.

U St., Unit block, 5:31 p.m. Jan. 29.

V St., 3100-3299 blocks, 12:08 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Varnum St., 1000-1199 blocks, 12:39 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Varnum St., 1800 block, 7:43 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 7:23 p.m. Jan. 22.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 6:50 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 4:18 p.m. Jan. 28.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 6:50 p.m. Jan. 28.

West Virginia Ave., 1600 block, 5:45 p.m. Jan. 27.

Wright Terr., 3600 block, 6:47 a.m. Jan. 28. From vehicle.

First St., 1200 block, 5:05 p.m. Jan. 26.

First St., 1200 block, 5:45 p.m. Jan. 27.

First St., 1200 block, 4:09 p.m. Jan. 29.

First St., 1600 block, 1:16 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Second St., 5600-5744 blocks, 4:15 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Third St., 1800 block, 3:54 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Third St., 2500 block, 1:05 p.m. Jan. 29. From vehicle.

Third St., Unit block, 6:16 p.m. Jan. 29. From vehicle.

Fourth St., 400 block, 12:47 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Fourth St., 1200 block, 10:48 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Fourth St., 1300 block, 12:18 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Fourth St., 1300 block, 10:17 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Fourth St., 2300 block, 10:59 a.m. Jan. 12. From vehicle.

Fifth St., 400 block, 11:08 a.m. Jan. 22.

Fifth St., 700 block, 6:35 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Fifth St., 1200 block, 9:42 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Fifth St., 1200 block, 10 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Fifth St., 1300 block, 9:18 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Sixth St., 1200 block, 11:45 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Seventh St., 3200 block, 7:10 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Eighth St., 800 block, 10:57 a.m. Jan. 24.

Eighth St., 3300 block, 5:51 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Ninth St., 300 block, 3:51 p.m. Jan. 22.

Ninth St., 300 block, 10:14 a.m. Jan. 24.

10th St., 3700 block, 8:32 a.m. Jan. 24. From vehicle.

11th St., 1000 block, 3:26 p.m. Jan. 27.

12th St., 3600 block, 1:15 p.m. Jan. 23.

12th St., 3600 block, 9:03 a.m. Jan. 29.

14th St., 2800 block, 2:53 p.m. Jan. 25. From vehicle.

16th St., 3000 block, 10:08 a.m. Jan. 25. From vehicle.

17th St., 900 block, 8:18 a.m. Jan. 22. From vehicle.

18th St., 1000 block, 5:31 p.m. Jan. 27.

20th St., 800 block, 9:15 a.m. Jan. 27.

20th St., 2400 block, 11:30 p.m. Jan. 25. From vehicle.

22nd St., 4100 block, 2:39 p.m. Jan. 22.

25th Pl., 2200 block, 2:52 a.m. Jan. 25. From vehicle.

25th Pl., 2200 block, 4:24 p.m. Jan. 27.

35th St., 200 block, 9:46 p.m. Jan. 23.

50th St., 1100 block, 9:26 p.m. Jan. 26. From vehicle.

57th Pl., 200 block, 5:31 p.m. Jan. 27. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Channing St., 200 block, 4:12 a.m. Jan. 28.

Chillum Pl., 5500-5699 blocks, 2:01 a.m. Jan. 28.

Fort Totten Dr., 4500 block, 3:41 a.m. Jan. 22.

Franklin St., 700-999 blocks, 5:33 a.m. Jan. 25.

Franklin St., 3000 block, 6 p.m. Jan. 24.

Gallatin St., Unit block, 10 a.m. Jan. 24.

Girard St., 1300 block, 5:04 p.m. Jan. 22.

Minnesota Ave., 4000-4121 blocks, 2:34 a.m. Jan. 25.

Minnesota Ave., 4200 block, 6:59 a.m. Jan. 29.

Rhode Island Ave., 900 block, 5:10 a.m. Jan. 25.

Uhland Terr., 100 block, 10:45 a.m. Jan. 28.

W St., 1300 block, 5:48 a.m. Jan. 25.

Fourth St., 2400 block, 3:30 p.m. Jan. 24.

Fifth St., 2200 block, 11:48 a.m. Jan. 24.

Eighth St., 3000 block, 6:51 a.m. Jan. 25.

Northwest

ASSAULTS

Florida Ave., 800 block, 7:23 p.m. Jan. 25. With knife.

Kansas Ave., 4500 block, 8:36 a.m. Jan. 22. With knife.

North Capitol St., 1200-1499 blocks, 11:24 p.m. Jan. 26. With gun.

Pennsylvania Ave., 1200 block, 1:47 a.m. Jan. 25.

Porter St., 3800 block, 8:21 a.m. Jan. 21. With gun.

Somerset Pl., 700 block, 2:33 p.m. Jan. 22. With gun.

W St., Unit block, 6:13 a.m. Jan. 28.

14th St., 3100-3299 blocks, 11:48 p.m. Jan. 25. With knife.

ROBBERIES

Chesapeake St., 3800-3989 blocks, 6:29 p.m. Jan. 22. With gun.

Connecticut Ave., 4300-4449 blocks, 4:44 p.m. Jan. 24.

Connecticut Ave., 4300-4449 blocks, 4:44 p.m. Jan. 24.

Georgia Ave., 2700 block, 8:28 p.m. Jan. 28. With gun.

K St., 1200 block, 9:26 p.m. Jan. 23.

Massachusetts Ave., 600 block, 4:47 p.m. Jan. 27.

N St., 1700 block, 10:16 p.m. Jan. 22. With gun.

Sheridan St., 1400-1599 blocks, 7:29 p.m. Jan. 23.

T St., 600 block, 10:39 a.m. Jan. 29. With gun.

Vermont Ave., 1300 block, 3:22 p.m. Jan. 28. With gun.

Woodley Pl., 2600 block, 6:31 p.m. Jan. 22. With knife.

12th St., 1900 block, 10:15 p.m. Jan. 24.

13th St., 500 block, 11:07 a.m. Jan. 27.

14th St., 1800 block, 12:05 a.m. Jan. 27.

BREAK-INS

Connecticut Ave., 4500 block, 1:22 p.m. Jan. 26.

Florida Ave., 400 block, 11:46 p.m. Jan. 23.

Georgia Ave., 7300 block, 4:39 a.m. Jan. 24.

Georgia Ave., 7300 block, 7:03 a.m. Jan. 24.

Kennedy St., 300 block, 12:18 a.m. Jan. 28.

M St., 2800 block, 7:36 a.m. Jan. 27.

M St., 2900 block, 1:38 p.m. Jan. 27.

Madison St., 500-699 blocks, 1:12 p.m. Jan. 25.

North Capitol St., 1200-1499 blocks, 5:57 a.m. Jan. 22.

P St., 1600 block, 8:02 a.m. Jan. 27.

P St., 1600 block, 8:17 a.m. Jan. 27.

Rhode Island Ave., 1400 block, 1:36 p.m. Jan. 24.

Second St., 5100 block, 11:32 a.m. Jan. 26.

Fourth St., 5100 block, 8:07 a.m. Jan. 22.

THEFTS

Arkansas Ave., 4600 block, 1:22 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Benton St., 4000 block, 12:08 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Benton St., 4000 block, 4:41 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Benton St., 4000 block, 5:14 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Butterworth Pl., 4900 block, 2:22 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Cathedral Ave., 2000-2199 blocks, 4:33 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Champlain St., 2200 block, 8:08 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Chesapeake St., 4000 block, 3:17 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Church St., 1400 block, 4:42 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Church St., 1400 block, 8:17 a.m. Jan. 25.

Clifton St., 1200 block, 8:02 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Clydesdale Pl., 1800 block, 4:10 p.m. Jan. 24.

Columbia Rd., 1700 block, 7:33 a.m. Jan. 22.

Columbia Rd., 1700 block, 7:40 p.m. Jan. 28.

Connecticut Ave., 800 block, 9:01 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Connecticut Ave., 1000 block, 2:21 p.m. Jan. 25.

Connecticut Ave., 1100 block, 11:53 a.m. Jan. 22.

Connecticut Ave., 1100 block, 2:42 p.m. Jan. 23.

Connecticut Ave., 1100 block, 11 a.m. Jan. 26.

Connecticut Ave., 1100 block, 2:22 p.m. Jan. 26.

Connecticut Ave., 1100 block, 2:53 p.m. Jan. 28.

Connecticut Ave., 1200 block, 8:17 a.m. Jan. 24.

Connecticut Ave., 1200 block, 9:55 a.m. Jan. 28.

Connecticut Ave., 1300-1699 blocks, 2:33 p.m. Jan. 23.

Connecticut Ave., 1300-1699 blocks, 4:22 p.m. Jan. 24.

Connecticut Ave., 1300-1699 blocks, 8:34 a.m. Jan. 26.

Connecticut Ave., 1300-1699 blocks, 9:19 a.m. Jan. 28.

Connecticut Ave., 1800 block, 7:13 a.m. Jan. 28.

Connecticut Ave., 3300-3499 blocks, 12:55 p.m. Jan. 24.

Connecticut Ave., 3300-3499 blocks, 1:12 p.m. Jan. 24.

Connecticut Ave., 3500 block, 3:36 p.m. Jan. 27.

Connecticut Ave., 3600 block, 7:57 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Connecticut Ave., 4200-4399 blocks, 7:39 a.m. Jan. 23.

Connecticut Ave., 4400 block, 1:49 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Connecticut Ave., 4400 block, 3:32 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Connecticut Ave., 5500 block, 7:26 a.m. Jan. 23.

Connecticut Ave., 5500 block, 2:35 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Constitution Ave., 2100 block, 3:31 p.m. Jan. 28.

Corcoran St., 1300 block, 4:19 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Dahlia St., 800 block, 6:38 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Dana Pl., 5000 block, 5:30 p.m. Jan. 29. From vehicle.

Davis Pl., 3900-4099 blocks, 7:57 a.m. Jan. 29. From vehicle.

E St., 100 block, 8:24 a.m. Jan. 24. From vehicle.

E St., 600 block, 8:06 a.m. Jan. 26.

Eastern Ave., 8000 block, 5:15 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Elm St., 200 block, 7:37 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Euclid St., 1600 block, 1:57 p.m. Jan. 26. From vehicle.

F St., 600 block, 6:33 p.m. Jan. 25.

F St., 800 block, 4:19 p.m. Jan. 22. From vehicle.

F St., 1000 block, 4:54 p.m. Jan. 26.

F St., 1100 block, 12:21 p.m. Jan. 22.

Fairmont St., 700 block, 5:31 p.m. Jan. 27. From vehicle.

Fairmont St., 1300 block, 6:36 p.m. Jan. 29.

Florida Ave., 300 block, 9:05 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Fuller St., 1600 block, 6:33 a.m. Jan. 29. From vehicle.

G St., 900 block, 8:55 p.m. Jan. 21. From vehicle.

G St., 900 block, 4:45 p.m. Jan. 27. From vehicle.

G St., 1200 block, 8:31 a.m. Jan. 23.

G St., 1200 block, 12:44 p.m. Jan. 29.

Georgia Ave., 2400-2599 blocks, 7:54 a.m. Jan. 26. From vehicle.

Georgia Ave., 2400-2599 blocks, 11:14 a.m. Jan. 26. From vehicle.

Georgia Ave., 2400-2599 blocks, 6:44 p.m. Jan. 29. From vehicle.

Georgia Ave., 2600 block, 7:42 p.m. Jan. 27. From vehicle.

Georgia Ave., 3000 block, 1:03 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Georgia Ave., 3000 block, 4:37 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Georgia Ave., 3100 block, 10:19 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Georgia Ave., 3100 block, 4:05 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Georgia Ave., 3600 block, 7:13 p.m. Jan. 27.

Georgia Ave., 4100 block, 3:19 p.m. Jan. 22.

Georgia Ave., 5200 block, 3:23 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Georgia Ave., 5200 block, 5:32 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Georgia Ave., 5900 block, 4:47 p.m. Jan. 23.

Georgia Ave., 5900 block, 11:07 a.m. Jan. 24.

Georgia Ave., 5900 block, 5:38 a.m. Jan. 27.

Georgia Ave., 7500-7603 blocks, 2:38 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Geranium St., 1400 block, 4:52 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Girard St., 1400 block, 9:41 a.m. Jan. 25.

Grant Cir., Unit block, 3:42 a.m. Jan. 22.

H St., 800 block, 11:08 p.m. Jan. 23. From vehicle.

H St., Unit block, 2:39 p.m. Jan. 26.

Harvard St., 1400 block, 4:27 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Hiatt Pl., 3200 block, 4:06 a.m. Jan. 27. From vehicle.

I St., 400 block, 7:38 a.m. Jan. 23. From vehicle.

I St., 600 block, 8:20 a.m. Jan. 22. From vehicle.

I St., 700 block, 9:34 a.m. Jan. 26. From vehicle.

I St., 800-901 blocks, 4:31 p.m. Jan. 27. From vehicle.

I St., 2200 block, 2:11 p.m. Jan. 23.

I St., 2200 block, 8:01 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Indiana Ave., 300-498 blocks, 7:13 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Jefferson St., 500-699 blocks, 9:14 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Jenifer St., 4300 block, 7:43 a.m. Jan. 28. From vehicle.

K St., 600 block, 1:50 p.m. Jan. 25.

K St., 600 block, 3:15 p.m. Jan. 27.

K St., 900 block, 9:37 p.m. Jan. 28. From vehicle.

K St., 1000 block, 5:07 p.m. Jan. 24. From vehicle.

K St., 3100 block, 6:40 p.m. Jan. 28. From vehicle.

K St., 3100 block, 7:49 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Kansas Ave., 4000 block, 7:21 p.m. Jan. 23.

Kennedy St., 100 block, 6:56 a.m. Jan. 22.

Kennedy St., 100 block, 11:30 a.m. Jan. 22.

Kenyon St., 1700 block, 9:44 a.m. Jan. 18.

Kingman Pl., 1500 block, 1:13 p.m. Jan. 23. From vehicle.

L St., 900 block, 3:44 p.m. Jan. 25.

L St., 900 block, 6:21 p.m. Jan. 25.

L St., 1500 block, 11:36 a.m. Jan. 28. From vehicle.

L St., 1700 block, 7:20 a.m. Jan. 25.

L St., 1800 block, 2:15 p.m. Jan. 24.

L St., 1900 block, 11:03 a.m. Jan. 23. From vehicle.

L St., 2500 block, 3:23 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Lanier Pl., 1600-1741 blocks, 8:05 a.m. Jan. 27.

Leegate Rd., 1300 block, 8:27 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Leegate Rd., 1400-1599 blocks, 4:46 a.m. Jan. 22. From vehicle.

M St., 1300 block, 6:32 p.m. Jan. 28.

M St., 2000 block, 10:40 a.m. Jan. 22.

M St., 2000 block, 1:51 p.m. Jan. 26.

M St., 2200 block, 4:58 a.m. Jan. 23.

M St., 3000 block, 1:38 p.m. Jan. 26.

M St., 3000 block, 1:40 p.m. Jan. 27.

M St., 3100 block, 7:23 a.m. Jan. 25.

M St., 3100 block, 4:29 p.m. Jan. 26.

M St., 3100 block, 4:38 p.m. Jan. 26.

M St., 3100 block, 9:30 a.m. Jan. 29.

M St., 3200 block, 11:52 a.m. Jan. 23.

Macomb St., 3700 block, 11:32 a.m. Jan. 24.

Marion St., 1500 block, 5:14 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Massachusetts Ave., 400 block, 2:33 p.m. Jan. 20.

Massachusetts Ave., 400 block, 8:48 a.m. Jan. 23.

Massachusetts Ave., 500 block, 9:48 a.m. Jan. 27.

Massachusetts Ave., 3900-4099 blocks, 4:22 p.m. Jan. 23.

Massachusetts Ave., Unit block, 4:28 p.m. Jan. 22. From vehicle.

N St., 600 block, 8:25 a.m. Jan. 22. From vehicle.

N St., 800 block, 4:42 p.m. Jan. 24. From vehicle.

N St., 3100 block, 2:10 p.m. Jan. 22. From vehicle.

New Hampshire Ave., 900 block, 1:53 a.m. Jan. 24.

New Hampshire Ave., 900 block, 1:44 a.m. Jan. 25.

New Hampshire Ave., 1400 block, 11:09 p.m. Jan. 22.

New Hampshire Ave., 2100 block, 12:49 p.m. Jan. 25.

New Hampshire Ave., 4900 block, 8:22 a.m. Jan. 26.

New York Ave., 1100 block, 5:35 a.m. Jan. 22.

New York Ave., 1100 block, 5:41 p.m. Jan. 29.

New York Ave., 1200 block, 9:23 p.m. Jan. 23.

New York Ave., 1400 block, 8:33 a.m. Jan. 26.

New York Ave., 1400 block, 4:27 p.m. Jan. 28.

Newton St., 1400-1599 blocks, 8:29 p.m. Jan. 23. From vehicle.

O St., 3600 block, 10:38 a.m. Jan. 17.

O St., 3600 block, 12:16 p.m. Jan. 23.

Ontario Pl., 1800 block, 3:40 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Ordway St., 2900 block, 8:46 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Otis Pl., 800 block, 12:08 p.m. Jan. 26. From vehicle.

P St., 900 block, 7:53 p.m. Jan. 28. From vehicle.

P St., 1400 block, 5:55 a.m. Jan. 23.

P St., 1400 block, 2:49 a.m. Jan. 25.

P St., 1600 block, 8:23 p.m. Jan. 26. From vehicle.

P St., 1700 block, 10:44 a.m. Jan. 26.

P St., 2000 block, 11:48 a.m. Jan. 24.

P St., 2000 block, 2:30 p.m. Jan. 29. From vehicle.

P St., 2200 block, 5:24 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Palmer Aly., 900 block, 11:06 a.m. Jan. 27.

Park Rd., 500-699 blocks, 2:44 p.m. Jan. 23.

Pennsylvania Ave., 1000 block, 4:39 a.m. Jan. 25.

Pennsylvania Ave., 1200 block, 3:45 a.m. Jan. 22.

Pennsylvania Ave., 1200 block, 4:30 p.m. Jan. 24.

Pennsylvania Ave., 2500 block, 9:56 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Piney Branch Rd., 6500 block, 4:59 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Princeton Pl., 800 block, 10:23 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Prospect St., 3600 block, 12:20 a.m. Jan. 26.

Q St., 1300 block, 8:59 p.m. Jan. 26. From vehicle.

Q St., 1400 block, 2:12 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Q St., 2300-2699 blocks, 11:12 a.m. Jan. 28.

Quebec St., 4800 block, 12:11 p.m. Jan. 22. From vehicle.

R St., 1100 block, 7:26 a.m. Jan. 22. From vehicle.

R St., 1400 block, 9:21 p.m. Jan. 21. From vehicle.

Rhode Island Ave., 600 block, 3 p.m. Jan. 23.

Rhode Island Ave., 700 block, 7:31 a.m. Jan. 25.

Rhode Island Ave., 1400 block, 4:42 p.m. Jan. 27.

Rhode Island Ave., Unit block, 1:08 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Rittenhouse St., 2700-2809 blocks, 8:24 a.m. Jan. 25. From vehicle.

River Rd., 4100 block, 2:51 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Runnymede Pl., 3300 block, 8:18 a.m. Jan. 25. From vehicle.

S St., 600 block, 3:37 p.m. Jan. 28. From vehicle.

S St., 1100 block, 4:22 p.m. Jan. 24. From vehicle.

S St., 1300 block, 7:06 p.m. Jan. 26. From vehicle.

S St., 2000 block, 12:45 p.m. Jan. 27. From vehicle.

Scott Cir., Unit block, 8:03 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Sherier Pl., 5000 block, 5:11 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Sherier Pl., 5100 block, 2:14 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Sherier Pl., 5100 block, 2:42 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Sherman Ave., 2200 block, 1:30 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Somerset Pl., 1400-1599 blocks, 6:38 p.m. Jan. 24. From vehicle.

South St., 3100 block, 4:14 p.m. Jan. 22. From vehicle.

South St., 3100 block, 4:56 p.m. Jan. 22. From vehicle.

South St., 3100 block, 5:33 p.m. Jan. 22. From vehicle.

South St., 3100 block, 5:50 p.m. Jan. 28. From vehicle.

South St., 3100 block, 8:06 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Swann St., 1600 block, 3:13 p.m. Jan. 22. From vehicle.

T St., 800 block, 3:29 p.m. Jan. 26. From vehicle.

T St., 900 block, 8:32 p.m. Jan. 22. From vehicle.

T St., 1400 block, 6:49 p.m. Jan. 24. From vehicle.

T St., 1400 block, 10:37 p.m. Jan. 28.

Taylor St., 300 block, 10:24 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Thomas Jefferson St., 1000 block, 6:21 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Thomas Cir., Unit block, 10:49 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Tilden St., 3000 block, 11:49 a.m. Jan. 23. From vehicle.

U St., 900 block, 5:59 a.m. Jan. 26.

U St., 1600 block, 3:57 a.m. Jan. 29.

U St., 4800 block, 11:27 a.m. Jan. 29. From vehicle.

V St., 1300 block, 11:58 a.m. Jan. 26. From vehicle.

Van Ness St., 3800 block, 7:01 a.m. Jan. 12. From vehicle.

Vermont Ave., 800 block, 8:35 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Vermont Ave., 1100 block, 12:20 p.m. Jan. 22.

Vermont Ave., 1100 block, 3:45 a.m. Jan. 23.

Vermont Ave., 1100 block, 10:25 p.m. Jan. 24.

Vermont Ave., 1300 block, 11:22 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Vermont Ave., 1800 block, 7:30 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Warder St., 3200 block, 12:41 p.m. Jan. 22.

Warder St., 3200 block, 9:05 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Warder St., 3500 block, 6:53 p.m. Jan. 27.

Watson Pl., 3900 block, 5:37 a.m. Jan. 26.

Whitehaven Pkwy., 3500-3699 blocks, 12:35 p.m. Jan. 17.

Whittier Pl., 1400-1599 blocks, 4:01 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Willow St., 6900 block, 3:25 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Wisconsin Ave., 1000 block, 1:09 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Wisconsin Ave., 1200 block, 8:40 a.m. Jan. 28.

Wisconsin Ave., 1400 block, 4:32 a.m. Jan. 23.

Wisconsin Ave., 1800-2008 blocks, 6:25 a.m. Jan. 28.

Wisconsin Ave., 2200-2318 blocks, 3:38 p.m. Jan. 27.

Wisconsin Ave., 2200-2318 blocks, 3:53 p.m. Jan. 27.

Wisconsin Ave., 2300-2499 blocks, 5:07 p.m. Jan. 29.

Wisconsin Ave., 3000-3199 blocks, 3:50 p.m. Jan. 29.

Wisconsin Ave., 3700-3899 blocks, 7:40 p.m. Jan. 28.

Wisconsin Ave., 4300 block, 9:53 a.m. Jan. 23.

Wisconsin Ave., 4500 block, 2:26 p.m. Jan. 26.

Wisconsin Ave., 4600 block, 6:37 a.m. Jan. 26. From vehicle.

Wisconsin Ave., 5300 block, 3:37 p.m. Jan. 22.

Wisconsin Ave., 5300 block, 10:06 a.m. Jan. 23.

Wisconsin Ave., 5300 block, 1:39 p.m. Jan. 24.

Wisconsin Ave., 5300 block, 7:57 a.m. Jan. 29.

Yuma St., 3400 block, 8:45 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Yuma St., 3500 block, 4:13 p.m. Jan. 28. From vehicle.

Fourth St., 1200 block, 3:41 p.m. Dec. 31.

Fourth St., 1600 block, 4:46 a.m. Jan. 29.

Fourth St., 6100 block, 11:56 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Fifth St., 1000 block, 8:04 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Fifth St., 1100 block, 3:58 p.m. Jan. 25.

Fifth St., 1400 block, 6:35 a.m. Jan. 29.

Sixth St., 1700 block, 4:30 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Sixth St., 1700 block, 5:17 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Sixth St., 3200 block, 6:57 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Seventh St., 500 block, 12:58 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Seventh St., 1600 block, 2:55 p.m. Jan. 24.

Seventh St., 1600 block, 7:38 a.m. Jan. 29.

Seventh St., 1900 block, 5:50 p.m. Jan. 26.

Eighth St., 1300 block, 8:10 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Eighth St., 1700 block, 12:08 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Eighth St., 1800 block, 3:16 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Eighth St., 1800 block, 10:47 p.m. Jan. 25. From vehicle.

Eighth St., 1900 block, 1:49 p.m. Jan. 25.

Eighth St., 2100-2299 blocks, 9:55 a.m. Jan. 22.

Eighth St., 7000 block, 6:28 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Ninth St., 1200 block, 6:05 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Ninth St., 1500 block, 5:38 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Ninth St., 1800 block, 9:53 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Ninth St., 1900 block, 8:55 p.m. Jan. 23.

10th St., 1100 block, 8:09 a.m. Jan. 23.

10th St., 1200 block, 6:53 p.m. Jan. 29. From vehicle.

10th St., 1500 block, 9:15 p.m. Jan. 24. From vehicle.

10th St., 2000 block, 10:42 p.m. Jan. 26. From vehicle.

11th St., 500 block, 7:43 a.m. Jan. 24.

11th St., 1100 block, 7:12 a.m. Jan. 26.

11th St., 3500 block, 4:11 a.m. Jan. 23. From vehicle.

12th St., 500 block, 9:25 a.m. Jan. 22.

12th St., 500 block, 1:46 p.m. Jan. 25.

12th St., 500 block, 12:43 p.m. Jan. 28.

12th St., 500 block, 3:05 p.m. Jan. 29.

12th St., 7700 block, 5:01 a.m. Jan. 27. From vehicle.

12th St., 7800 block, 5:29 a.m. Jan. 27. From vehicle.

13th St., 700 block, 10:06 a.m. Jan. 23. From vehicle.

13th St., 1600 block, 6:20 p.m. Jan. 24. From vehicle.

13th St., 1600 block, 6:32 p.m. Jan. 29. From vehicle.

14th St., 1000 block, 6:13 a.m. Jan. 27. From vehicle.

14th St., 1300 block, 6:42 a.m. Jan. 27.

14th St., 1500 block, 11:07 a.m. Jan. 26.

14th St., 1600 block, 6:50 p.m. Jan. 22.

14th St., 1600 block, 11:01 a.m. Jan. 24. From vehicle.

14th St., 1900 block, 4:19 a.m. Jan. 24. From vehicle.

14th St., 1900 block, 8:13 p.m. Jan. 26. From vehicle.

14th St., 3000 block, 4:29 p.m. Jan. 23.

14th St., 3000 block, 1:35 p.m. Jan. 27.

14th St., 3100-3299 blocks, 1:58 p.m. Jan. 23.

14th St., 3100-3299 blocks, 5:48 p.m. Jan. 23.

14th St., 3100-3299 blocks, 5:10 p.m. Jan. 24.

14th St., 3100-3299 blocks, 4:19 a.m. Jan. 25.

14th St., 3100-3299 blocks, 5:44 a.m. Jan. 25.

14th St., 3100-3299 blocks, 6:52 a.m. Jan. 28.

14th St., 3300 block, 5:27 p.m. Jan. 21.

14th St., 6400 block, 6:34 a.m. Jan. 28.

15th St., 1000 block, 3:47 p.m. Jan. 23.

15th St., 1700 block, 5:05 a.m. Jan. 9. From vehicle.

15th St., 2600-2798 blocks, 2:47 p.m. Jan. 22.

16th St., 1000 block, 8:50 a.m. Jan. 25. From vehicle.

16th St., 1000 block, 9:11 a.m. Jan. 29.

16th St., 3000 block, 11:28 a.m. Jan. 22.

16th St., 3000 block, 11:35 a.m. Jan. 22.

17th St., 1300 block, 1:54 a.m. Jan. 17. From vehicle.

17th St., 1600 block, 7:21 p.m. Jan. 29.

18th St., 1800 block, 9:36 p.m. Jan. 25. From vehicle.

19th St., 1700 block, 2:31 p.m. Jan. 25. From vehicle.

20th St., 1000 block, 11:12 a.m. Jan. 29. From vehicle.

20th St., 1400 block, 4:59 p.m. Jan. 28. From vehicle.

21st St., 1400 block, 9:54 a.m. Jan. 29. From vehicle.

22nd St., 1300 block, 2:32 p.m. Jan. 26. From vehicle.

23rd St., 1200 block, 6:30 a.m. Jan. 23.

26th St., 900 block, 11:05 a.m. Jan. 23. From vehicle.

30th St., 1200 block, 4:07 p.m. Jan. 22. From vehicle.

30th St., 1200 block, 4:11 p.m. Jan. 22. From vehicle.

31st St., 1000 block, 7:26 a.m. Jan. 22. From vehicle.

32nd Pl., 6100 block, 8:06 a.m. Jan. 25. From vehicle.

32nd St., 6000 block, 7:41 a.m. Jan. 28.

33rd St., 1200 block, 11:21 a.m. Jan. 28. From vehicle.

33rd St., 1400 block, 6:15 p.m. Jan. 25. From vehicle.

33rd St., 5500 block, 1:31 p.m. Jan. 23. From vehicle.

36th Pl., 2800 block, 2:58 a.m. Jan. 29. From vehicle.

36th St., 4800 block, 10:45 a.m. Jan. 22. From vehicle.

37th St., 1400 block, 2:10 p.m. Jan. 25.

40th St., 4500 block, 3:52 p.m. Jan. 22.

45th St., 3300 block, 1 p.m. Jan. 23. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Clifton St., 1200 block, 4:34 p.m. Jan. 27.

Delafield Pl., 900 block, 12:44 p.m. Jan. 28.

Highland Pl., 3300 block, 6:36 a.m. Jan. 26.

I St., 1400 block, 10:56 a.m. Jan. 26.

K St., 3100 block, 9:13 p.m. Jan. 22.

Macarthur Blvd., 4400 block, 6:26 p.m. Jan. 22.

North Capitol St., 2300 block, 9:33 p.m. Jan. 24.

North Capitol St., 2900 block, 4:55 a.m. Jan. 23.

Randolph Pl., 100 block, 5:14 a.m. Jan. 24.

Randolph Pl., 100 block, 4:27 a.m. Jan. 25.

Vermont Ave., 800 block, 4:23 a.m. Jan. 25.

Fifth St., 6400 block, 5:09 p.m. Jan. 27.

Eighth St., 1900 block, 8:25 a.m. Jan. 26.

Ninth St., 500 block, 1:23 p.m. Jan. 29.

Ninth St., 1900 block, 4:21 p.m. Jan. 26.

Southeast

HOMICIDES

Fort Davis Pl., 1500 block, 7 p.m. Jan. 25. With gun.

O St., 3700 block, 7 p.m. Jan. 24. With gun.

ASSAULTS

Anacostia Rd., Unit block, 5:16 p.m. Jan. 25. With knife.

Blakney Lane, 4000 block, 8:59 a.m. Jan. 23. With gun.

Call Pl., 4900 block, 12:29 p.m. Jan. 26. With gun.

Congress St., 1300 block, 6:32 p.m. Jan. 25. With gun.

D St., 5000 block, 11:54 p.m. Jan. 26.

Dubois Pl., 3300 block, 5:46 a.m. Jan. 28. With knife.

Jasper St., 2600-2799 blocks, 12:26 p.m. Jan. 23. With gun.

K St., 1100 block, 6:31 p.m. Jan. 23. With gun.

Mississippi Ave., 1300-1500 blocks, 5:10 p.m. Jan. 28.

N St., 2500 block, 12:17 p.m. Jan. 29.

R St., 1600 block, 10:30 a.m. Jan. 22. With gun.

Savannah St., 1500 block, 3:57 a.m. Jan. 24. With knife.

28th St., 2800 block, 2:31 p.m. Jan. 25. With gun.

37th St., 2000 block, 5:03 p.m. Jan. 22. With knife.

ROBBERIES

Ainger Pl., 2300 block, 3:20 p.m. Jan. 23.

C St., 600 block, 8:26 p.m. Jan. 25. With gun.

Condon Terr., 400-799 blocks, 2:33 p.m. Jan. 22. With gun.

Duddington Pl., 100 block, 5:14 p.m. Jan. 28.

Fitch St., 5100-5298 blocks, 11:08 p.m. Jan. 22. With gun.

Good Hope Rd., 2200 block, 3:33 p.m. Jan. 23.

M St., 900 block, 9:02 p.m. Jan. 24. With gun.

Mellon St., 500-699 blocks, 10:57 a.m. Jan. 27.

Ridge Rd., Unit block, 8:05 p.m. Jan. 21.

Southern Ave., 3900 block, 3:09 a.m. Jan. 28. With knife.

Ninth St., 200 block, 5:13 p.m. Jan. 23. With knife.

22nd St., 3400-3683 blocks, 12:53 a.m. Jan. 25. With gun.

35th St., 100 block, 9:36 p.m. Jan. 26. With gun.

37th St., 200-499 blocks, 12:56 p.m. Jan. 26.

BREAK-INS

Akron Pl., 2800-2999 blocks, 3:09 p.m. Jan. 24.

Anacostia Rd., 200-499 blocks, 4:32 p.m. Jan. 28.

Barnaby St., 800 block, 12:24 a.m. Jan. 24.

Pennsylvania Ave., 600 block, 2:57 a.m. Jan. 22.

Savannah Terr., 1900-2199 blocks, 6:37 a.m. Jan. 22.

THEFTS

Alabama Ave., 1100 block, 6:01 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Alabama Ave., 2600-2799 blocks, 5:37 a.m. Jan. 24.

Alabama Ave., 2600-2799 blocks, 4:10 a.m. Jan. 26.

Alabama Ave., 2800-2999 blocks, 2:48 p.m. Jan. 23.

Alabama Ave., 2800-2999 blocks, 5:51 a.m. Jan. 24.

Alabama Ave., 2800-2999 blocks, 11:54 a.m. Jan. 24.

Alabama Ave., 2800-2999 blocks, 4:49 p.m. Jan. 26.

Alabama Ave., 3900 block, 11:01 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Bass Pl., 5400-5599 blocks, 5:06 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Bayley Pl., 700 block, 2:22 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Brandywine St., 400-599 blocks, 4:29 p.m. Jan. 25.

Brandywine St., 600-898 blocks, 5:20 a.m. Jan. 25. From vehicle.

C St., 5300 block, 11:34 a.m. Jan. 22. From vehicle.

D St., 400 block, 3:26 p.m. Jan. 14.

D St., 1300 block, 4:04 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Douglass Rd., 2600 block, 3:25 p.m. Jan. 27.

Douglass Rd., 2600 block, 9:47 p.m. Jan. 27.

E St., 1600 block, 4:30 a.m. Jan. 24. From vehicle.

E St., 1600 block, 9:53 a.m. Jan. 29.

East Capitol St., 1600 block, 5:38 a.m. Jan. 28.

East Capitol St., 1700 block, 7:39 a.m. Jan. 28.

East Capitol St., 1700 block, 3:07 a.m. Jan. 29. From vehicle.

East Capitol St., 1700 block, 3:09 a.m. Jan. 29. From vehicle.

East Capitol St., 2300-3955 blocks, 7:15 a.m. Jan. 22. From vehicle.

East Capitol St., 5500-5689 blocks, 12:25 p.m. Jan. 29. From vehicle.

East Capitol St., 5800-6099 blocks, 2:35 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Ely Pl., 3500-3699 blocks, 8:04 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Good Hope Ct., 2300 block, 12:39 p.m. Jan. 23.

Good Hope Ct., 2300 block, 2:19 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Good Hope Rd., 1600 block, 10:54 a.m. Jan. 24.

Hartford St., 2300-2499 blocks, 4:27 p.m. Jan. 22. From vehicle.

Hartford St., 2300-2499 blocks, 9:16 p.m. Jan. 24.

I St., 200 block, 9:48 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Independence Ave., 1700 block, 3:13 p.m. Jan. 29. From vehicle.

K St., 300 block, 9:35 a.m. Jan. 22.

Kentucky Ave., 400 block, 9:29 a.m. Jan. 27. From vehicle.

Kimi Gray Ct., 5000 block, 6:50 p.m. Jan. 22.

Kimi Gray Ct., 5000 block, 1:50 a.m. Jan. 25. From vehicle.

L St., 300 block, 4:06 p.m. Jan. 29.

Lebaum St., 400 block, 6:43 p.m. Jan. 24. From vehicle.

M St., 100 block, 3:07 p.m. Jan. 24.

Martin Luther King Jr. Ave., 2600 block, 9:17 p.m. Jan. 27.

Martin Luther King Jr. Ave., 3600-3799 blocks, 12:27 p.m. Jan. 24. From vehicle.

Massachusetts Ave., 1600 block, 1:12 p.m. Jan. 25.

Massachusetts Ave., 1800 block, 2:24 p.m. Jan. 24.

Minnesota Ave., 1600 block, 11:25 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Minnesota Ave., 2200 block, 5:43 a.m. Jan. 29.

N St., 2700 block, 11:19 a.m. Jan. 27.

N St., 3400-3699 blocks, 3:14 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Naylor Rd., 3000-3199 blocks, 6:17 p.m. Jan. 26.

New Jersey Ave., 1100 block, 12:22 p.m. Jan. 24.

New Jersey Ave., 1100 block, 5:36 p.m. Jan. 25.

Nicholson St., 2200 block, 1:14 p.m. Jan. 22.

Oakwood St., 400 block, 3 p.m. Jan. 22.

Oakwood St., 400 block, 8:02 a.m. Jan. 24.

Pennsylvania Ave., 1300 block, 3:45 p.m. Jan. 24.

Pennsylvania Ave., 3200 block, 2 p.m. Jan. 28.

Pope St., 3200-3399 blocks, 1:32 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Potomac Ave., 1300 block, 4:02 a.m. Jan. 24.

Potomac Ave., 1300 block, 9:36 a.m. Jan. 28.

Potomac Ave., 1300 block, 4:11 p.m. Jan. 28.

Q St., 1700 block, 1:36 p.m. Jan. 23. From vehicle.

S St., 1900-2099 blocks, 2:41 a.m. Jan. 25. From vehicle.

Savannah St., 1600 block, 8:25 a.m. Jan. 23.

Southern Ave., 5000 block, 8:12 a.m. Jan. 26.

Stanton Rd., 3000 block, 11:09 a.m. Jan. 24.

Talbert St., 1200 block, 7:46 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Talbert St., 1200 block, 6:24 a.m. Jan. 29.

Texas Ave., 4400 block, 1:53 a.m. Jan. 23. From vehicle.

V St., 1400 block, 10:01 a.m. Jan. 24.

Wade Rd., 2700 block, 7:39 a.m. Jan. 24. From vehicle.

White Pl., 1500 block, 2:40 a.m. Jan. 24. From vehicle.

Fourth St., 4200 block, 12:59 p.m. Jan. 22.

Eighth St., 400 block, 6:23 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Eighth St., 400 block, 6:19 p.m. Jan. 25.

Eighth St., 400 block, 1:03 a.m. Jan. 26. From vehicle.

Ninth St., 3700-3851 blocks, 4:17 a.m. Jan. 29. From vehicle.

10th St., 200 block, 8:25 a.m. Jan. 24.

12th St., 500 block, 11:51 a.m. Jan. 27.

12th St., 700 block, 6:19 a.m. Jan. 28. From vehicle.

13th St., 400 block, 7:17 a.m. Jan. 27. From vehicle.

16th St., 300 block, 1:47 p.m. Jan. 22.

16th St., 1700 block, 12:37 p.m. Jan. 23.

17th St., 200 block, 7:54 a.m. Jan. 25. From vehicle.

18th St., 3400 block, 8:47 a.m. Jan. 28. From vehicle.

19th Pl., 1900-2099 blocks, 7:33 a.m. Jan. 22.

24th St., 2400 block, 4:14 a.m. Jan. 25.

30th St., 1700 block, 4:29 a.m. Jan. 28. From vehicle.

32nd St., 2700 block, 10:01 a.m. Jan. 28. From vehicle.

54th St., 200 block, 11:14 p.m. Jan. 24. From vehicle.

57th Pl., 100 block, 3:17 a.m. Jan. 26. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Benning Rd., 4700-4809 blocks, 5:26 p.m. Jan. 22.

Central Ave., 5400-5598 blocks, 12:35 p.m. Jan. 28.

Chicago St., 1100 block, 4:44 p.m. Jan. 24.

Howard Rd., 1400 block, 2:37 a.m. Jan. 23.

Livingston Rd., 4600 block, 7:56 a.m. Jan. 23.

Martin Luther King Jr. Ave., 3100 block, 5:13 a.m. Jan. 24.

N St., Unit block, 12:56 p.m. Jan. 28.

North Carolina Ave., 800 block, 5:17 a.m. Jan. 28.

Southern Ave., 700-855 blocks, 3:12 p.m. Jan. 25.

W St., 3100 block, 10:46 p.m. Jan. 21.

Wahler Pl., 1000-1126 blocks, 6:55 a.m. Jan. 22.

Wheeler Rd., 4300 block, 11:25 a.m. Jan. 26.

Third St., 4400-4599 blocks, 3:05 a.m. Jan. 28.

Sixth St., 100 block, 6:45 a.m. Jan. 28.

38th St., 2000 block, 2:28 p.m. Jan. 23.

Southwest

ROBBERY

South Capitol St., 4600-4799 blocks, 9:42 a.m. Jan. 22. With gun.

THEFTS

C St., 400-599 blocks, 11:23 a.m. Jan. 22.

C St., 400-599 blocks, 9:41 a.m. Jan. 25.

Delaware Ave., 1200-1399 blocks, 5:19 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Delaware Ave., 1200-1399 blocks, 8:29 a.m. Jan. 22. From vehicle.

Delaware Ave., 1200-1399 blocks, 4:06 p.m. Jan. 22. From vehicle.

G St., 1-299 blocks, 3:05 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Half St., 1500 block, 9:41 a.m. Jan. 28. From vehicle.

I St., 1-199 blocks, 5:15 a.m. Jan. 24.

I St., 400 block, 8:27 p.m. Jan. 28. From vehicle.

I St., 500 block, 6:50 a.m. Jan. 23. From vehicle.

Independence Ave., 300 block, 11:57 a.m. Jan. 29. From vehicle.

Independence Ave., 600 block, 11:50 a.m. Jan. 29. From vehicle.

M St., 200-399 blocks, 3:12 p.m. Jan. 22.

Martin Luther King Jr. Ave., 4600 block, 5:09 p.m. Jan. 24.

N St., 100-299 blocks, 4:30 p.m. Jan. 26.

South Capitol St., 1000-1299 blocks, 4:05 p.m. Jan. 23.

South Capitol St., 1000-1299 blocks, 10:47 a.m. Jan. 26.

South Capitol St., 4600 block, 11:17 a.m. Jan. 23.

Fourth St., 900-1199 blocks, 12:28 p.m. Jan. 22.

Fourth St., 900-1199 blocks, 12:12 p.m. Jan. 23.

Fourth St., 1200 block, 12:08 p.m. Jan. 27. From vehicle.

Fourth St., 1200 block, 3:29 a.m. Jan. 29. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

South Capitol St., 3800-3999 blocks, 9:59 a.m. Jan. 28.

South Capitol St., 4200 block, 9:54 a.m. Jan. 28.