District of Columbia

These were among incidents reported by D.C. police. For information, call 202-727-9099.

Northeast

HOMICIDE

60th St., 500 block, 7 p.m. Feb. 2. With gun.

ASSAULTS

Bryant St., 1300 block, 6:51 a.m. Jan. 30.

Division Ave., 900-1299 blocks, 6:21 a.m. Feb. 2.

Florida Ave., Unit block, 9:11 p.m. Feb. 3.

H St., 1800 block, 8:31 a.m. Feb. 4.

Hayes St., 5200 block, 8:05 p.m. Feb. 2. With knife.

Linden Pl., 1200 block, 2:27 a.m. Feb. 3. With gun.

South Dakota Ave., 3300 block, 4:38 p.m. Feb. 4. With gun.

Third St., 1900 block, 1:23 p.m. Jan. 31.

15th St., 2200-2399 blocks, 10:14 p.m. Jan. 29. With gun.

15th St., 2200-2399 blocks, 5:08 p.m. Feb. 1. With knife.

35th St., 200 block, 8:57 p.m. Jan. 30. With knife.

ROBBERIES

Benning Rd., 1900 block, 3:47 p.m. Feb. 3. With knife.

Bladensburg Rd., 800 block, 12:16 p.m. Feb. 3.

Clay Terr., 5300 block, 8:21 a.m. Jan. 31.

Ponds St., 4300-4499 blocks, 1:18 a.m. Feb. 3. With gun.

Q St., 100 block, 5:21 a.m. Jan. 30.

Rhode Island Ave., 1800-1999 blocks, 12:15 p.m. Feb. 1.

11th St., 800 block, 7:03 a.m. Feb. 4.

33rd St., 100 block, 6:53 a.m. Jan. 31.

BREAK-INS

C St., 600 block, 2:06 a.m. Feb. 3.

Jay St., 4500 block, 7:42 a.m. Jan. 31.

Jay St., 4500 block, 7:39 a.m. Feb. 1.

THEFTS

Allison St., 600 block, 11:49 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Ames St., 5000 block, 8:35 a.m. Feb. 3. From vehicle.

Baldwin Cres., 2400-2599 blocks, 9:04 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Benning Rd., 1500-1699 blocks, 7:39 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Benning Rd., 1500-1699 blocks, 6:32 a.m. Feb. 4.

Benning Rd., 1900-2099 blocks, 10:13 p.m. Jan. 30.

Benning Rd., 2500 block, 6:13 p.m. Jan. 31.

Benning Rd., 3900 block, 11:56 p.m. Feb. 2.

Bladensburg Rd., 900 block, 7:16 a.m. Feb. 1.

Bladensburg Rd., 900 block, 3:34 a.m. Feb. 4.

Bladensburg Rd., 900 block, 2:56 p.m. Feb. 4.

Bladensburg Rd., 1900 block, 9:13 a.m. Jan. 31.

Brentwood Rd., 900 block, 4:34 p.m. Feb. 1.

Brentwood Rd., 1000-1249 blocks, 11:39 a.m. Jan. 31.

Brentwood Rd., 1000-1249 blocks, 8:58 p.m. Jan. 31.

Brentwood Rd., 1000-1249 blocks, 6:57 p.m. Feb. 5.

Central Ave., 4900 block, 6:29 p.m. Feb. 5.

Florida Ave., 1000 block, 4:27 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Florida Ave., 1300 block, 9:20 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Fort Totten Dr., 4800-4999 blocks, 12:04 p.m. Jan. 30.

Fort Totten Dr., 4800-4999 blocks, 1:39 p.m. Jan. 30.

Gallaudet St., 1800 block, 1:42 p.m. Jan. 30.

H St., 600 block, 3:03 a.m. Jan. 31.

H St., 600 block, 5:42 p.m. Feb. 4.

H St., 1100 block, 5:11 a.m. Feb. 5.

H St., 1200 block, 12:44 p.m. Jan. 31.

Jay St., 3500-3899 blocks, 6:12 p.m. Jan. 29. From vehicle.

K St., 800 block, 7:48 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Kenilworth Ave., 700-899 blocks, 9:12 a.m. Feb. 2.

Kenilworth Ave., 1500 block, 3:34 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Kramer St., 1600 block, 4:18 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Lee St., 5000-5119 blocks, 2:50 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Levis St., 1500 block, 4:27 a.m. Feb. 2. From vehicle.

M St., Unit block, 11:16 a.m. Jan. 30.

M St., Unit block, 2:17 a.m. Feb. 2.

Market St., 2400 block, 8:47 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Market St., 2400 block, 2:04 p.m. Feb. 1.

Maryland Ave., 600 block, 12:42 p.m. Feb. 4.

Massachusetts Ave., Unit block, 7:58 p.m. Feb. 3. From vehicle.

Massachusetts Ave., Unit block, 7:14 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Michigan Ave., 1300 block, 8:59 a.m. Feb. 3. From vehicle.

Michigan Ave., 1300 block, 11:45 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Michigan Ave., 1900 block, 5:32 p.m. Jan. 30.

Michigan Ave., 1900 block, 4:32 p.m. Feb. 5.

Minnesota Ave., 3900 block, 7:45 a.m. Jan. 30.

Minnesota Ave., 3900 block, 9:58 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Minnesota Ave., 4100 block, 1:34 a.m. Feb. 1.

Monroe St., 600 block, 7:53 a.m. Jan. 31.

Morse St., 400 block, 12:01 a.m. Feb. 2. From vehicle.

Morse St., 400 block, 7:24 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Neal St., 1100 block, 5:17 p.m. Feb. 4.

New York Ave., 1200-1399 blocks, 3:27 a.m. Feb. 1.

New York Ave., 1200-1399 blocks, 3:33 a.m. Feb. 3.

New York Ave., 1800-2299 blocks, 12:48 p.m. Feb. 2.

Newton St., 1000-1199 blocks, 12:53 p.m. Feb. 4.

Orren St., 1400 block, 3:58 p.m. Jan. 30.

Quarles St., 4500 block, 4:01 a.m. Jan. 30.

Quarles St., 4800 block, 10:18 a.m. Feb. 3. From vehicle.

Queens Chapel Rd., 2100 block, 2:26 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Randolph St., 2200-2399 blocks, 5:48 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Rhode Island Ave., 500-799 blocks, 11:30 a.m. Feb. 2.

Rhode Island Ave., 900 block, 2:52 a.m. Jan. 31.

Rhode Island Ave., 900 block, 3:10 a.m. Jan. 31.

Rhode Island Ave., 2100 block, 8:31 a.m. Feb. 4.

Rosedale St., 2000 block, 1:18 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Trinidad Ave., 1400 block, 12:07 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Warren St., 200 block, 8:35 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 4:48 a.m. Feb. 3.

Washington Pl., 2300-2499 blocks, 1:18 p.m. Feb. 4.

First St., 1000 block, 9:16 p.m. Jan. 31. From vehicle.

First St., 1200 block, 11:41 a.m. Feb. 3.

Second St., 1300 block, 9:53 a.m. Feb. 5.

Fourth St., 400 block, 4:55 p.m. Jan. 30.

Seventh St., 400 block, 5:05 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Eighth St., 2700-2999 blocks, 4:29 p.m. Feb. 1. From vehicle.

12th St., 4300 block, 4:10 a.m. Feb. 2. From vehicle.

16th St., 700 block, 6:38 a.m. Feb. 4.

22nd St., 900 block, 7:21 p.m. Feb. 5. From vehicle.

22nd St., 2700 block, 8:39 a.m. Feb. 3. From vehicle.

25th Pl., 2200 block, 10:09 p.m. Feb. 2. From vehicle.

40th St., 300-499 blocks, 1:04 a.m. Feb. 3.

40th St., 300-499 blocks, 7:54 p.m. Feb. 4.

51st St., 1000 block, 11:45 p.m. Feb. 3.

60th St., 400 block, 11:40 a.m. Feb. 4.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Blaine St., 4200 block, 2:14 p.m. Feb. 1.

Fort Totten Dr., 4800-4999 blocks, 6:57 a.m. Jan. 30.

Maryland Ave., 1200 block, 8:42 a.m. Feb. 5.

Massachusetts Ave., Unit block, 10 a.m. Jan. 31.

Massachusetts Ave., Unit block, 7:28 p.m. Feb. 3.

New York Ave., 1800-2299 blocks, 12:55 p.m. Feb. 2.

Ralph Ellison Way, 2500 block, 9:19 a.m. Feb. 4.

Sheriff Rd., 5000 block, 3:37 p.m. Jan. 30.

Fourth St., 1300 block, 11:21 p.m. Jan. 30.

Northwest

ASSAULTS

Florida Ave., 500 block, 10:11 a.m. Feb. 3. With gun.

Parkwood Pl., 1300 block, 10:01 a.m. Jan. 2.

Fourth St., 1900 block, 3:52 a.m. Feb. 5.

Seventh St., 800 block, 5:21 p.m. Feb. 5.

11th St., 3000 block, 5:47 p.m. Feb. 4. With gun.

16th St., 1000 block, 10:28 a.m. Jan. 30. With knife.

ROBBERIES

Connecticut Ave., 1300-1699 blocks, 6:46 p.m. Feb. 4.

Florida Ave., 800 block, 10:41 p.m. Feb. 2.

Georgia Ave., 6400 block, 3:18 p.m. Jan. 30.

N St., 900 block, 9:42 p.m. Feb. 3.

North Capitol St., 1200-1499 blocks, 8:17 a.m. Feb. 4. With gun.

Porter St., 2500-2880 blocks, 12:12 a.m. Jan. 30. With gun.

Q St., 1700 block, 11:18 p.m. Feb. 1.

U St., 900 block, 9:24 p.m. Feb. 2.

Third St., 5600 block, 7:36 p.m. Feb. 2.

13th St., 3500 block, 6:38 p.m. Jan. 31.

14th St., 1400 block, 9:16 a.m. Feb. 3.

14th St., 2000 block, 9:05 p.m. Jan. 29.

BREAK-INS

Allison St., 200 block, 5:47 a.m. Feb. 1.

Argonne Pl., 1600 block, 7:57 p.m. Jan. 31.

Chain Bridge Rd., 2600-3199 blocks, 7:08 p.m. Feb. 1.

Charleston Terr., 4600 block, 3:06 a.m. Jan. 30.

Clifton St., 1300 block, 6:06 a.m. Feb. 2.

F St., 600 block, 6:58 a.m. Feb. 4.

Kenyon St., 1300 block, 7:55 a.m. Feb. 4.

Kenyon St., 1300 block, 7:56 a.m. Feb. 4.

Kenyon St., 1300 block, 5:45 a.m. Feb. 5.

O St., 3600 block, 10:28 a.m. Jan. 30.

Wisconsin Ave., 2100 block, 7:55 p.m. Jan. 29.

Wisconsin Ave., 4800 block, 10:53 p.m. Feb. 2.

First St., 5000 block, 7:11 a.m. Jan. 31.

Fourth St., 5100 block, 1:11 a.m. Feb. 4.

13th St., 4800 block, 2:47 a.m. Feb. 5.

16th St., 2600 block, 12:02 p.m. Feb. 4.

16th St., 2700-2899 blocks, 10:49 p.m. Jan. 30.

16th St., 3500-3648 blocks, 6:41 a.m. Feb. 1.

THEFTS

Adams St., Unit block, 5:12 p.m. Feb. 1.

Albemarle St., 4300 block, 8:36 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Allen Pl., 2000 block, 8:34 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Allison St., 1700 block, 5:01 a.m. Feb. 1. From vehicle.

Arizona Ave., 3000 block, 12:42 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Brandywine St., 4000 block, 11:04 a.m. Jan. 30.

Broad Branch Rd., 5800 block, 4:49 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Buchanan St., 500 block, 2:49 p.m. Jan. 31.

Buchanan St., 1400 block, 6:30 a.m. Feb. 1. From vehicle.

Calvert St., 1800-1999 blocks, 8:02 a.m. Feb. 3.

Calvert St., 3600 block, 12:12 p.m. Feb. 5.

Cedar St., 200 block, 10:05 a.m. Feb. 2.

Chain Bridge Rd., 2600-3199 blocks, 12:58 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Chapin St., 1400 block, 9:26 a.m. Feb. 5.

Chevy Chase Pkwy., 5800 block, 5:12 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Church St., 1400 block, 11:58 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Columbia Rd., 1100-1299 blocks, 8:11 a.m. Feb. 2. From vehicle.

Columbia Rd., 1700 block, 7:54 a.m. Feb. 5.

Connecticut Ave., 1000 block, 8:24 a.m. Jan. 30.

Connecticut Ave., 1000 block, 10:33 a.m. Jan. 30.

Connecticut Ave., 1100 block, 2:57 p.m. Feb. 5.

Connecticut Ave., 1800 block, 11:25 a.m. Jan. 30.

Connecticut Ave., 3300-3499 blocks, 4:41 a.m. Feb. 1.

Connecticut Ave., 3300-3499 blocks, 6:10 a.m. Feb. 1.

Connecticut Ave., 3300-3499 blocks, 1:40 p.m. Feb. 1.

Connecticut Ave., 3900 block, 1:43 p.m. Feb. 5.

Connecticut Ave., 4400 block, 1:44 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Constitution Ave., 700-899 blocks, 3:44 p.m. Feb. 4.

Corcoran St., 1700 block, 6:58 p.m. Feb. 4.

De Sales St., 1700 block, 7:29 a.m. Feb. 3. From vehicle.

Decatur St., 500 block, 12:14 a.m. Jan. 31.

Dunmore Lane, 2100 block, 2:23 p.m. Feb. 4. From vehicle.

E St., 600 block, 11:29 p.m. Feb. 1. From vehicle.

Emerson St., 400 block, 1:39 a.m. Feb. 3.

Eskridge Terr., 4900 block, 11:19 a.m. Feb. 4. From vehicle.

F St., 1000 block, 8:10 a.m. Jan. 30.

F St., 2100 block, 8:04 a.m. Feb. 4.

Fessenden St., 4700 block, 4:43 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Florida Ave., 900 block, 2:30 p.m. Feb. 4.

Fulton St., 3400 block, 5:25 a.m. Feb. 5. From vehicle.

G St., 1200 block, 11:19 a.m. Feb. 5.

Garfield St., 2900 block, 2:51 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Georgia Ave., 2000 block, 12:55 p.m. Feb. 3.

Georgia Ave., 2900 block, 1:45 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Georgia Ave., 3200 block, 8:19 a.m. Feb. 4.

Georgia Ave., 3800 block, 6:16 a.m. Feb. 2. From vehicle.

Georgia Ave., 3800 block, 2:24 p.m. Feb. 2.

Georgia Ave., 4000 block, 8:41 p.m. Jan. 28.

Georgia Ave., 4000 block, 5:44 a.m. Feb. 2.

Georgia Ave., 4800 block, 7:59 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Georgia Ave., 5300 block, 2:45 p.m. Jan. 31.

Georgia Ave., 5900 block, 10:07 a.m. Feb. 4.

Georgia Ave., 7100 block, 7:04 a.m. Feb. 4.

Georgia Ave., 7600 block, 2:50 p.m. Feb. 2.

Girard St., 600 block, 8:52 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Greenwich Pkwy., 4400 block, 5:54 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Gresham Pl., 500-699 blocks, 4:50 p.m. Feb. 1. From vehicle.

H St., 400 block, 6:42 a.m. Feb. 3. From vehicle.

H St., 1300 block, 10:09 a.m. Feb. 4.

H St., Unit block, 5:44 p.m. Jan. 31.

Harvard St., 1400 block, 7:48 p.m. Feb. 5. From vehicle.

I St., 1200 block, 11:55 a.m. Jan. 30.

Indian Rock Terr., 4500 block, 7:54 a.m. Feb. 1. From vehicle.

Indiana Ave., 600 block, 1:37 p.m. Jan. 30.

Ingleside Terr., 1800-1999 blocks, 6:30 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Ingomar St., 4200 block, 1:49 p.m. Jan. 30. From vehicle.

K St., 1300 block, 10:17 p.m. Feb. 2. From vehicle.

K St., 1400 block, 9:25 p.m. Jan. 29.

K St., 2000 block, 10:16 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Kenyon St., 400 block, 5:12 a.m. Jan. 27.

Kenyon St., 500-699 blocks, 6:31 p.m. Feb. 1.

Kenyon St., 1800 block, 5:44 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Klingle St., 4500 block, 9:04 a.m. Jan. 21. From vehicle.

L St., 400 block, 5:53 p.m. Feb. 3.

L St., 600 block, 3:20 p.m. Feb. 4. From vehicle.

M St., 1200 block, 10:56 a.m. Feb. 1.

M St., 1900 block, 9:11 a.m. Feb. 5.

M St., 2000 block, 7:53 a.m. Feb. 4.

M St., 2200 block, 12:33 p.m. Jan. 30.

M St., 2200 block, 1:08 p.m. Jan. 30.

M St., 2200 block, 10:28 p.m. Feb. 4.

M St., 3000 block, 1:55 p.m. Jan. 31.

M St., 3000 block, 3:53 p.m. Feb. 1.

M St., 3100 block, 8:12 a.m. Feb. 3.

M St., 3200 block, 9:50 a.m. Feb. 4.

Macarthur Blvd., 4500 block, 1:25 p.m. Feb. 5.

Macomb St., 4400 block, 12:10 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Marion St., 1500 block, 11:40 a.m. Jan. 21. From vehicle.

Massachusetts Ave., 1000 block, 7:20 p.m. Jan. 28.

Massachusetts Ave., 1000 block, 11:02 a.m. Feb. 2.

Massachusetts Ave., 2000 block, 11:18 p.m. Feb. 3. From vehicle.

Meridian Pl., 1500 block, 5:56 a.m. Feb. 4. From vehicle.

N St., 800 block, 6:24 a.m. Jan. 23. From vehicle.

N St., 800 block, 5:08 p.m. Jan. 31. From vehicle.

N St., 1000 block, 8:17 p.m. Feb. 4. From vehicle.

N St., 3100 block, 5:16 p.m. Feb. 2. From vehicle.

N St., 3100 block, 8:44 p.m. Feb. 2. From vehicle.

N St., 3600 block, 4:31 p.m. Feb. 5. From vehicle.

New Hampshire Ave., 800 block, 4:47 a.m. Jan. 30.

New Hampshire Ave., 2100 block, 12:42 a.m. Jan. 30. From vehicle.

New York Ave., 1300 block, 11:18 p.m. Feb. 2.

Newport Pl., 2100 block, 5:10 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Newton St., 1800 block, 4:03 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Northampton St., 2800 block, 9:03 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Ontario Pl., 1800 block, 6:21 p.m. Feb. 5.

Otis Pl., 800 block, 10:58 p.m. Feb. 2. From vehicle.

P St., 1400 block, 12:54 p.m. Jan. 30. From vehicle.

P St., 1600 block, 10:55 p.m. Feb. 3.

Pennsylvania Ave., 1200 block, 2:24 p.m. Jan. 31.

Pennsylvania Ave., 1200 block, 5:16 p.m. Feb. 2.

Pennsylvania Ave., 1900 block, 6:31 a.m. Feb. 5.

Porter St., 2500-2880 blocks, 6:44 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Potomac St., 1300 block, 12:30 p.m. Feb. 1. From vehicle.

Princeton Pl., 800 block, 3:35 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Q St., 1300 block, 6:21 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Quebec Pl., 700 block, 4:01 p.m. Feb. 4.

Quincy Pl., Unit block, 7:29 p.m. Jan. 31. From vehicle.

R St., 600 block, 6:20 p.m. Jan. 30.

R St., 1300 block, 6:07 p.m. Jan. 30. From vehicle.

R St., 1300 block, 11:52 p.m. Jan. 31. From vehicle.

R St., Unit block, 10:11 a.m. Jan. 28. From vehicle.

Rittenhouse St., 900 block, 6:28 a.m. Feb. 1. From vehicle.

S St., 600 block, 10:33 p.m. Jan. 31. From vehicle.

S St., 900 block, 6:53 a.m. Feb. 5.

S St., 1700 block, 12:43 p.m. Feb. 5. From vehicle.

S St., 3500 block, 11:04 a.m. Feb. 1. From vehicle.

Sherman Ave., 2300-2599 blocks, 2:54 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Sherman Ave., 2800 block, 5:12 a.m. Feb. 3.

Sherman Ave., 3200 block, 9:52 p.m. Feb. 2.

South St., 3100 block, 10:13 a.m. Feb. 2. From vehicle.

South St., 3100 block, 2:51 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Surrey Lane, 1700 block, 8:31 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Swann St., 1700 block, 12:08 p.m. Feb. 5. From vehicle.

T St., 900 block, 7:29 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Taylor St., 1600 block, 5:13 p.m. Feb. 1. From vehicle.

U St., 900 block, 10:55 p.m. Feb. 2.

U St., 900 block, 9:24 a.m. Feb. 4.

U St., 1000 block, 4:44 a.m. Feb. 4.

U St., 1200 block, 11:25 a.m. Feb. 2.

U St., 1200 block, 2:36 p.m. Feb. 4.

U St., 1200 block, 5:52 p.m. Feb. 4.

U St., 1300 block, 5:36 a.m. Feb. 2.

U St., 1400 block, 9:03 p.m. Feb. 4. From vehicle.

U St., 1700 block, 3:18 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Van Buren St., 400 block, 6:57 p.m. Jan. 30.

Van Ness St., 4400-4504 blocks, 2:34 p.m. Feb. 3. From vehicle.

Vermont Ave., 1100 block, 9:19 a.m. Feb. 3.

Vermont Ave., 1800 block, 9:52 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Vermont Ave., 1900 block, 11:15 p.m. Jan. 26. From vehicle.

Vermont Ave., 1900 block, 5:59 a.m. Feb. 4. From vehicle.

W St., 3700 block, 4:15 p.m. Jan. 25.

Wallach Pl., 1300 block, 5:41 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Warder St., 3600 block, 7:49 a.m. Feb. 4.

Western Ave., 5600 block, 10:48 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Westminster St., 900 block, 10:29 p.m. Feb. 1. From vehicle.

Wisconsin Ave., 1000 block, 3:01 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Wisconsin Ave., 1200 block, 3:17 p.m. Feb. 1.

Wisconsin Ave., 1200 block, 7:37 a.m. Feb. 3.

Wisconsin Ave., 1300 block, 1:53 p.m. Feb. 2.

Wisconsin Ave., 3200 block, 2:15 p.m. Jan. 31.

Wisconsin Ave., 3900-4099 blocks, 1:30 p.m. Feb. 1. From vehicle.

Wisconsin Ave., 4500 block, 9:19 p.m. Feb. 3.

Wisconsin Ave., 4900 block, 8:26 a.m. Feb. 3.

Wisconsin Ave., 5200 block, 3:46 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Wisconsin Ave., 5300 block, 1:56 p.m. Jan. 31.

Wisconsin Ave., 5300 block, 5:12 p.m. Feb. 4.

Wisconsin Ave., 5300 block, 3:53 p.m. Feb. 5.

Second St., 1800 block, 5:24 a.m. Feb. 5.

Fourth St., 1000 block, 2:25 a.m. Jan. 21. From vehicle.

Fourth St., 1200 block, 8:21 a.m. Feb. 4.

Fifth St., 1200 block, 5:31 a.m. Jan. 30.

Fifth St., 1200 block, 4 p.m. Feb. 4.

Sixth St., 700 block, 9:59 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Sixth St., 1800 block, 7:54 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Seventh St., 300 block, 9:07 a.m. Feb. 1. From vehicle.

Seventh St., 400 block, 9:47 a.m. Feb. 3. From vehicle.

Seventh St., 700 block, 8:33 a.m. Feb. 4.

Seventh St., 1200 block, 3:20 p.m. Feb. 1.

Seventh St., 1900 block, 6:17 a.m. Feb. 5.

Seventh St., 1900 block, 6:53 a.m. Feb. 5.

Seventh St., 3800 block, 4:41 p.m. Jan. 31.

Eighth St., 1700 block, 10:28 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Eighth St., 1800 block, 6:59 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Eighth St., 1800 block, 11:54 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Eighth St., 1800 block, 11:24 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Ninth St., 700 block, 3:25 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Ninth St., 1400 block, 1:51 p.m. Jan. 31. From vehicle.

Ninth St., 1500 block, 7:02 p.m. Jan. 30. From vehicle.

Ninth St., 1900 block, 11:37 a.m. Feb. 4.

10th St., 1100 block, 3:43 p.m. Feb. 3.

10th St., 2000 block, 6:28 p.m. Feb. 4. From vehicle.

11th St., 700 block, 2:01 a.m. Jan. 31.

11th St., 1800 block, 6:49 p.m. Jan. 31. From vehicle.

11th St., 1800 block, 6:47 p.m. Feb. 2. From vehicle.

11th St., 3000 block, 9:57 a.m. Feb. 4. From vehicle.

11th St., 3200 block, 5:05 a.m. Jan. 29.

11th St., 3400 block, 10:45 a.m. Feb. 4.

12th St., 500 block, 12:48 p.m. Jan. 31.

12th St., 1800 block, 11:49 p.m. Feb. 2. From vehicle.

13th St., 600 block, 10:51 a.m. Jan. 31.

13th St., 2800 block, 3:41 a.m. Feb. 1. From vehicle.

13th St., 3500 block, 12:41 p.m. Jan. 31. From vehicle.

13th St., 7700 block, 3:38 p.m. Feb. 2. From vehicle.

14th St., 800 block, 7:39 a.m. Feb. 5.

14th St., 1700 block, 12:02 p.m. Feb. 2.

14th St., 1800 block, 7:14 a.m. Jan. 31.

14th St., 1800 block, 6:34 p.m. Jan. 31. From vehicle.

14th St., 1800 block, 8 a.m. Feb. 3.

14th St., 2100 block, 11:03 a.m. Feb. 4.

14th St., 3000 block, 1:48 p.m. Feb. 2. From vehicle.

14th St., 3000 block, 5:09 p.m. Feb. 3.

14th St., 3000 block, 7 p.m. Feb. 5.

14th St., 3100-3299 blocks, 8:37 a.m. Jan. 31.

14th St., 3100-3299 blocks, 6:36 a.m. Feb. 1.

14th St., 3100-3299 blocks, 12:43 a.m. Feb. 5.

14th St., 3100-3299 blocks, 6:24 a.m. Feb. 5.

14th St., 3100-3299 blocks, 4:58 p.m. Feb. 5.

14th St., 3400 block, 10:34 a.m. Jan. 30.

15th St., 700 block, 3:46 p.m. Feb. 3. From vehicle.

15th St., 700 block, 4:01 p.m. Feb. 3. From vehicle.

15th St., 1300 block, 8:30 a.m. Feb. 2.

15th St., 1400 block, 6:04 p.m. Jan. 31. From vehicle.

16th St., 900 block, 4:02 p.m. Feb. 5.

16th St., 1100 block, 1:51 p.m. Feb. 3. From vehicle.

16th St., 1500 block, 3:22 a.m. Feb. 4.

16th St., 1500 block, 4:10 p.m. Feb. 5.

16th St., 1600 block, 6:57 p.m. Feb. 4. From vehicle.

16th St., 3100 block, 3:36 a.m. Feb. 2. From vehicle.

16th St., 3100 block, 1:43 p.m. Feb. 4.

16th St., 3400 block, 6:26 p.m. Feb. 4.

16th St., 3500-3648 blocks, 7:26 p.m. Feb. 1.

17th St., 4100 block, 12:34 a.m. Feb. 1. From vehicle.

18th St., 1300 block, 12:29 p.m. Feb. 3. From vehicle.

18th St., 2400 block, 4:05 p.m. Jan. 31.

18th St., 2400 block, 6 p.m. Feb. 5.

20th St., 1600 block, 4:37 p.m. Feb. 1.

25th St., 1200 block, 1:09 p.m. Feb. 1. From vehicle.

30th St., 1000-1199 blocks, 4:11 p.m. Feb. 2. From vehicle.

30th St., 4900 block, 5:01 p.m. Feb. 5. From vehicle.

31st St., 1200 block, 10:51 a.m. Feb. 2. From vehicle.

31st St., 1200 block, 5:24 p.m. Feb. 2. From vehicle.

31st St., 1200 block, 2:57 p.m. Feb. 4. From vehicle.

34th Pl., 2800 block, 4:11 a.m. Feb. 4. From vehicle.

39th St., 5600 block, 10:22 a.m. Feb. 4. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Buchanan St., 1100-1299 blocks, 5:06 a.m. Feb. 1.

E St., 2100 block, 4:21 a.m. Feb. 4.

Emerson St., 1400 block, 3:52 a.m. Feb. 5.

Euclid St., 700-898 blocks, 5:48 p.m. Jan. 30.

Florida Ave., 900 block, 11:45 p.m. Feb. 3.

G St., 1400 block, 4:03 p.m. Feb. 1.

Jefferson St., 100 block, 8:40 a.m. Jan. 31.

K St., 1000 block, 10:26 p.m. Feb. 2.

North Capitol St., 1600 block, 5:17 a.m. Feb. 4.

North Capitol St., 1700 block, 6:26 p.m. Feb. 4.

Ontario Rd., 2300-2499 blocks, 6:38 p.m. Feb. 5.

Potomac Ave., 5700 block, 1:30 p.m. Feb. 3.

Quebec Pl., 600 block, 3:47 a.m. Feb. 5.

R St., 300 block, 6:03 a.m. Feb. 4.

Seaton Pl., 100 block, 4:34 a.m. Jan. 30.

Tuckerman St., 1-199 blocks, 4:09 a.m. Feb. 4.

U St., Unit block, 4:25 a.m. Jan. 31.

Third St., 4200 block, 8:15 a.m. Jan. 31.

37th St., 2000 block, 3:37 a.m. Feb. 1.

Southeast

ASSAULTS

B St., 4400 block, 11:49 a.m. Feb. 1. With gun.

Bangor St., 1400 block, 12:49 p.m. Feb. 5. With gun.

Benning Rd., 4600 block, 12:51 p.m. Feb. 1. With knife.

Buena Vista Terr., 2800 block, 3:12 p.m. Jan. 30. With gun.

Dubois Pl., 3300 block, 4:19 p.m. Jan. 31. With knife.

Martin Luther King Jr. Ave., 3000 block, 1:23 p.m. Feb. 5.

Mellon St., 500-699 blocks, 6:22 p.m. Jan. 30. With knife.

Nelson Pl., 2900 block, 12:28 p.m. Feb. 4. With gun.

Pennsylvania Ave., 2300 block, 2:44 p.m. Feb. 4. With gun.

Wade Rd., 2600 block, 11:56 a.m. Jan. 30. With gun.

51st St., 800 block, 3:49 p.m. Feb. 5. With gun.

ROBBERIES

Alabama Ave., 600 block, 9:09 a.m. Feb. 1.

D St., 5000 block, 5 p.m. Jan. 31. With gun.

E St., 1300 block, 4:22 p.m. Jan. 30.

Good Hope Rd., 1500-1600 blocks, 3:09 p.m. Feb. 2.

Good Hope Rd., 1500 block, 11:12 p.m. Jan. 12. With gun.

Good Hope Rd., 2200 block, 5:54 p.m. Feb. 2. With gun.

Martin Luther King Jr. Ave., 2400 block, 6:39 a.m. Jan. 30.

Martin Luther King Jr. Ave., 2600 block, 4:56 p.m. Jan. 30.

Parkland Pl., 300-599 blocks, 1:51 p.m. Jan. 27.

Pennsylvania Ave., 600 block, 11:55 a.m. Feb. 1.

Q St., 2200 block, 3:11 p.m. Jan. 30.

Sixth St., 4200 block, 5:04 p.m. Feb. 1. With gun.

BREAK-INS

Alabama Ave., 1500-1699 blocks, 8:12 a.m. Feb. 4.

Fitch St., 5100-5300 blocks, 2:19 p.m. Feb. 1.

Martin Luther King Jr. Ave., 2400 block, 8:34 p.m. Jan. 31.

Martin Luther King Jr. Ave., 2900 block, 5:54 a.m. Feb. 4.

Nelson Pl., 2900 block, 9:37 p.m. Jan. 30.

Southern Ave., 1200 block, 3:12 p.m. Jan. 30.

32nd St., 2000 block, 10:26 a.m. Feb. 4.

THEFTS

Ainger Pl., 2300 block, 12:09 a.m. Feb. 3.

Alabama Ave., 1500-1699 blocks, 9:36 a.m. Feb. 2.

Alabama Ave., 1500-1699 blocks, 9:36 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Atlantic St., 100 block, 2:18 p.m. Jan. 30.

Benning Rd., 4500 block, 1:05 p.m. Feb. 5.

Bowen Rd., 2600 block, 3:19 p.m. Feb. 4.

Bryan Pl., 2200 block, 5:27 a.m. Jan. 30.

C St., 1300 block, 1:09 p.m. Jan. 31.

C St., 5300 block, 10:43 a.m. Jan. 30. From vehicle.

Central Ave., 5500-5698 blocks, 9:22 p.m. Feb. 3.

D St., 3300 block, 12:09 a.m. Feb. 3. From vehicle.

E St., 4400 block, 6:47 p.m. Jan. 28.

East Capitol St., 4700-4898 blocks, 6:15 a.m. Feb. 1.

Good Hope Rd., 1300 block, 8:48 a.m. Feb. 1.

Good Hope Rd., 1600-1799 blocks, 8:19 a.m. Jan. 30.

Good Hope Rd., 2300 block, 11:16 a.m. Feb. 1. From vehicle.

H St., 4600 block, 4:53 p.m. Feb. 5.

Hillside Rd., 4600 block, 11:37 a.m. Feb. 2.

M St., 3000-3199 blocks, 11:47 a.m. Jan. 30.

Martin Luther King Jr. Ave., 2600-2701 blocks, 5:15 p.m. Feb. 1.

Martin Luther King Jr. Ave., 2900 block, 4:02 p.m. Feb. 2.

Martin Luther King Jr. Ave., 2900 block, 7:47 a.m. Feb. 3.

Martin Luther King Jr. Ave., 3000 block, 8:34 a.m. Feb. 3.

Massachusetts Ave., 1800 block, 12:24 p.m. Feb. 3.

Minnesota Ave., 1800 block, 11:31 a.m. Feb. 2.

Morris Rd., 1600 block, 1:44 p.m. Jan. 31.

New Jersey Ave., 1100 block, 2:49 p.m. Feb. 5.

Pennsylvania Ave., 700 block, 3:21 p.m. Feb. 3.

Pennsylvania Ave., 2800 block, 4:04 p.m. Jan. 30.

Potomac Ave., 1300 block, 9 a.m. Feb. 2.

Q St., 1800 block, 9:33 a.m. Feb. 1.

Q St., 3000 block, 5:39 p.m. Feb. 5.

Raleigh St., 300-449 blocks, 2:17 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Savannah St., 2400 block, 10:18 a.m. Feb. 3.

Southern Ave., 1300-1899 blocks, 8:18 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Southern Ave., 1300-1899 blocks, 9:22 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Southern Ave., 1300-1899 blocks, 11:23 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Southern Ave., 3800 block, 3:34 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Texas Ave., 3400-3599 blocks, 12:09 a.m. Feb. 5. From vehicle.

Texas Ave., 4600 block, 11 a.m. Feb. 1.

First St., 1100 block, 5:53 p.m. Feb. 2. From vehicle.

Sixth St., 3300-3699 blocks, 10:45 a.m. Feb. 1.

Eighth St., 300 block, 4:17 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Eighth St., 700 block, 8:38 a.m. Feb. 4. From vehicle.

Eighth St., 1000 block, 10:27 a.m. Feb. 4. From vehicle.

11th St., 800-999 blocks, 6:53 p.m. Feb. 1.

12th St., 200 block, 2:31 p.m. Feb. 4. From vehicle.

15th St., 200 block, 10:16 a.m. Feb. 3.

22nd St., 1400 block, 4:46 p.m. Feb. 4.

23rd St., 3400 block, 1:26 p.m. Feb. 4. From vehicle.

30th St., 2700 block, 6:31 a.m. Feb. 5. From vehicle.

31st St., 2700 block, 2:23 p.m. Feb. 3. From vehicle.

37th Pl., 400 block, 3:43 p.m. Feb. 4.

42nd St., 1500 block, 5:58 a.m. Feb. 5. From vehicle.

42nd St., 1500 block, 9:41 a.m. Feb. 5. From vehicle.

44th Pl., 1300 block, 5 a.m. Feb. 3. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFTS

Chesapeake St., 800 block, 1:39 p.m. Jan. 31.

F St., 4300 block, 9:11 a.m. Feb. 4.

Good Hope Rd., 2200 block, 11:43 a.m. Jan. 30.

Martin Luther King Jr. Ave., 3100 block, 4:34 p.m. Jan. 31.

Sumner Rd., 1100-1237 blocks, 12:27 a.m. Feb. 3.

Fourth St., 4200 block, 4:27 a.m. Feb. 5.

Southwest

ASSAULT

South Capitol St., 3800-3999 blocks, 2:30 p.m. Feb. 5. With gun.

BREAK-IN

Ivanhoe St., 100 block, 8:26 p.m. Jan. 30.

THEFTS

C St., 400-599 blocks, 7:47 p.m. Feb. 3. From vehicle.

I St., 200 block, 7:36 a.m. Jan. 31.

I St., 300 block, 11:21 a.m. Feb. 4.

Ivanhoe St., 100 block, 11:25 a.m. Feb. 5.

M St., 400 block, 2:56 p.m. Feb. 5. From vehicle.

Maine Ave., 600 block, 5:42 a.m. Feb. 2. From vehicle.

Maryland Ave., 1200-1399 blocks, 6:49 a.m. Feb. 3.

South Capitol St., 1000-1299 blocks, 6:28 p.m. Feb. 2. From vehicle.

South Capitol St., 1400 block, 6:04 a.m. Jan. 31.

South Capitol St., 1400 block, 11:49 a.m. Feb. 5.

South Capitol St., 1500 block, 9:57 a.m. Jan. 30.

South Capitol St., 4600-4799 blocks, 9:33 a.m. Jan. 31. From vehicle.

Third St., 700-899 blocks, 5:02 p.m. Jan. 30.

Fourth St., 900-1199 blocks, 2:08 p.m. Feb. 2.

Fourth St., 900-1199 blocks, 3 p.m. Feb. 4. From vehicle.

Fourth St., 1300 block, 1:56 p.m. Jan. 23. From vehicle.

Fourth St., 1400 block, 1:36 p.m. Feb. 3. From vehicle.

MOTOR VEHICLE THEFT

South Capitol St., 4300 block, 11:52 p.m. Jan. 29.