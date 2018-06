District of Columbia

Northeast

A St., 1427-Lauren Faul to Richard Houghton, $379,000.

Baldwin Cres., 2432-Angela Tran and Brandon S. Lamberson to Isiah J. and Christine T. Munoz, $659,500.

Blaine St., 4951-Gladys E. Lewis and Ernest M. Lewis to Goodstime Akpan, $245,000.

Channing St., 325-District of Columbia Housing Authority to Ernestine Miles, $430,000.

Decatur Pl., 708-Patricia M. Bass to Laura E. Olson and Scott M. Detrow, $459,000.

Downing St., 1415-Design Build Group Corp. to Gustavo Navarrete and Maria A. Guastella, $585,000.

Evarts St., 902-Brookland 4 Corp. to Duy P. Le, $385,000.

Gay St., 5328-Vincent J. Barnes to Ginger Anderson, $399,999.

Hurston Lane, 2508, No. 9-Adalis Morales to Isaac W. Connor, $455,000.

Just St., 5105-Sampson E. Gaskins to Bernard L. McKoy, $130,000.

Maryland Ave., 1125, No. 5-Dennis Negron to Claire L. Donze, $295,000.

Maryland Ave., 1350, No. 313-Bryan W. Dalton and Nam A. Nguyen to Noah Samuels, $404,000.

Montello Ave., 1672-Kelley Smith to Matthew Payton Ligon and Anna Votaw Eisenberg, $545,000.

Mount Olivet Rd., 952-Leo Howard to Weynish Abebe Tafesse, $390,000.

Oglethorpe St., 514-Linda B. Howard to Florinda Morillo Nunez and Euclides Martinez, $410,000.

Quincy Pl., 15-Capital Home Buyers Inc. to Daniel and McKenzie Brooker, $682,000.

Terrace Ct., 4-Sean P. Leahy to Karen A. Kitching, $580,000.

Fourth St., 823-Kendra Link and Dale Leong to Christopher Jordan Johnsen, $876,000.

Sixth St., 4945-John B. and Diana W. Read to Cameron James Stokes and Donnarae Vernay Wade, $555,000.

Seventh St., 5137-Leqia G. Jackson to Devita Love, $465,000.

Ninth St., 612-Emily C. Poole and Jacqueline W. Poole to Ali R. and Nima Jadidi, $705,385.

12th St., 2907-Daryl Gayhardt and Azlc Corp. to Marianna T. Papademetriou and Michael G. Facini, $745,000.

15th St., 211-Vivian Andrea Cocca and Catherine E. Whitney to Anne Davidson Gooch and Paul Friedrich Zimmerman, $713,000.

17th Pl., 3821-Delores Y. and Charles G. Snow to Eric James Kollig and Rebekah Zoe Seder, $644,000.

30th St., 2600-SMK Realty Solutions Corp. to Michael Stakeland and Natalie D. Peterson, $545,000.

46th Pl., 29-Lonzena Dicks to Melanie Beth Pollard, $360,000.

49th St., 611-Janet L. Earle to Kaylen D. Tucker, $335,000.

Northwest

Alton Pl., 4701-Presto M. and Merrell R. Cherouny to Eric M. Goldstein and Melissa G.R. Goldstein, $1.4 million.

Belmont Rd., 1935, No. 1121-Fred M. Mitzner to Ryan M. Miller, $549,000.

Benton St., 3735-Teresa Ann Zabala to Tam Chinh Pham and S. Scott Scholz, $789,000.

Brandywine St., 3745-Carl R. Wagner and Alexandra Wagner to Julio Murillo and Donald Malnati, $840,000.

Buchanan St., 640, No. 107-Howard N. Bierman to David McCurdy, $131,000.

Cathedral Ave., 2813-Landbreeze Corp. to Maria Ana Lugo and Justin Cree Sandefur, $1.53 million.

Cathedral Ave., 4200, No. 512-Hamida Farhang to Jean Yves Lacascade, $310,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 611W-Nancy Jacobsen to Alan Manstof, $215,000.

Church St., 1444, No. 302-Azadeh Sophia Kokabi to Christina F. Tufaro, $785,000.

Clydesdale Pl., 1801-David Adrian Hirschman to Brian Robert Braun, $144,000.

Columbia Rd., 1901, No. 401-Uptown Development Corp. to Kathleen M. O’Neill, $439,000.

Connecticut Ave., 3701, No. 439-Matthew W. and Katrina S. Lanahan to Adrienne and Gottschalk Kramer, $361,000.

D St., 631, No. 1139-John and Teresa Kosmidis to Angelo and Christine Mojica, $859,000.

Delafield Pl., 329-Raymond Hawkins and Helen H. Thompson to Allon Tomtov, $760,000.

Devonshire Pl., 2737, No. 318-Brent A. Blumenstein and Anne M. Ryan to Isabel De Albuquerque Taylor, $750,000.

Ellicott St., 4336-Matthew H. and Lisa C. Skalet to Michael Robert Berube and Michele Martine Tucci, $1.05 million.

Faraday Pl., 4432-Christina M. Tchen to Sabine Waltraud Christina Beddies, $1.15 million.

Fordham Rd., 4251-Abdorreza Ghotbi Gilani and Shahrzad Afshar Ghotbi to Federico Mordini and Gabriela M.B. Matos, $1.14 million.

Garrison St., 3952-Jared T. Bebee and Paula A. Neira Mendoza to Jason S. Kleinman and Jill A. Finkelstein, $1.19 million.

Hall Pl., 2223-Ellen McPherson and Taylor T. Simmons to Linda A. Kelly, $1.19 million.

Irving St., 1302, No. 202-Abigail Potter to Melissa A. Krull, $383,000.

K St., 1150, No. 902-Rajat and Mita Kumar to Amos A. Jones, $600,000.

Kenmore Dr., 4611-Ernest J. Corrado to Barbara Corrado, $1.09 million.

Kenyon St., 1390, No. 711-Jeffrey and John W. Jennings to Karuna Seshasai, $550,000.

Lanier Pl., 1785, No. 2-Alfred Olsen to Thomas K. Bick, $715,000.

M St., 1000-Maria Angelidou to Gregory L. and Elpida L. Stamoulis, $399,900.

Macarthur Blvd., 4840, No. 308-Josem Diaz to Sarah Barakat, $294,900.

Mansion Dr., 4009-Leonard B. and Marion Levine to Aleksandrs Slivkins and Koralai Kirabaeva, $1.68 million.

Mcgill Terr., 2811-Laurence J. and Agatha W. Aurbach to Aaron D. Sterling, $2.35 million.

Mintwood Pl., 1831-Sunil and Susan Prashar to Romain Papassian and Adelaider Prevot-Sailler, $1.59 million.

N St., 1205, No. F-Peter A. Richman to Joshua A. Boyd, $575,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 220-Ami R. and Rasiklal R. Vikani to Kirc J. and Jennifer S. Tavares, $268,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 1222-Alva C. Millian to William H. Helin and Mary C. Mervenne, $933,750.

Newton St., 1708-Matthew T. Burgess to Sarah Elyse Griswold, $339,900.

P St., 1413, No. 401-John J. Bradunas to Robert Shusterman, $1.07 million.

P St., 2141, No. 705-Alexei G. Sankovski to Roghieh Zareifar, $454,000.

Park Rd., 718, No. 2-Malgorzata Jasinski to Sean J. Sorbie and Ines Marina Rojas Arellano, $395,000.

Pennsylvania Ave., 601, No. 1104N-Timothy Jonathan Lee to Leonard Silvio and Melissa Moffa, $395,000.

Q St., 2500, No. 303-Janet D. Kew and Ruth A. Dupree to Tarannum Dima Islam, $344,000.

Quackenbos St., 701-Iris W. Allen and Robin Bennett to Bryan M. Sims and Jean Scrimgeour, $515,000.

Quincy St., 1337-Carmen A. Balthrop-Delaney and Mary G. Jarvis to Laura Ellen Morgan Petragnani and Paolo Petragnani, $637,500.

R St., 3052, No. 301-Lloyd D. and Lorraine S. Berkowitz to Clover Holcomb Burgess, $1.65 million.

Rhode Island Ave., 1441, No. 205-James J. and Grace Kim to Allison Dillon Rabinowitz, $455,000.

Rittenhouse St., 2701-Glenn Clifton and Jane Ellen McIntyre to Elizabeth T.M. Fitzpatrick and Sean Ryan Fitzpatrick, $925,000.

S St., 1121-William J. and Sheri L. Cottam to Ricardo De Vecchi Galindo and Nayve Martinez Rubio, $899,000.

Scott Cir., 1, No. 213-Emily E. Baer to Christian De La Medina Soto, $272,500.

Sutton Pl., 3241, No. A-Francis G. Tirol and Amanda B. Gilman to Ahmed Sherif Abdel Kader and Malak Monir, $665,000.

Taylor St., 1833-Fong-Ching Cheng and Candice Rettie to Christopher M. Pepe and Kathryn C. Wepfer, $1.12 million.

Tunlaw Rd., 4000, No. 723-Stephen B. Kittredge to Shabnam Keyvan, $285,000.

Underwood St., 1620-VTR Corp. to Steven A. and Carolee R. Inskeep, $1.3 million.

Varnum St., 208-Benjamin Peskowitz to Matthew J. Garza and Kaila D. Ramsey, $709,900.

Volta Pl., 3303-Stephen M. and Maria T. Lans to Andre Leduc and Laura Litten, $2.71 million.

W St., 4100, No. 201-Esteban Gergely to Lydia Polimeni and Zvi Sharabi, $350,000.

Water St., 3303, No. 3H-Neal and Jackwyn L. Nemerov to Amy C. McPherson, $2.41 million.

Wiltberger St., 1813-Kimberly Ann Brickhouse to Ryan J. Brennan, $450,000.

Wisconsin Ave., 3217, No. 6A-Kipp Teamey to Lalique S. Goonewardene, $304,000.

First St., 1706-Babak Djourabchi to Raian Divanbeigi and Begona Fernandez, $685,000.

Second St., 2121, No. 2-Jessica V. Den Houter to Brendan John, $299,999.

Third St., 4307-Adria Tingey to Cecilia A. Winter and Carlos A. Arango, $749,900.

Fifth St., 6115-Jaz Construction Corp. to Jonathan Hansen Muller and Moushumi Paul, $825,000.

10th St., 1117, No. 304-Elizabeth J. Gasster to Laura A. Gramling and Michael J. Mandel, $760,000.

11th St., 1618-Thomas J. Martin to Inna and Eric Zilberman, $935,000.

12th Pl., 2257-Kevin M. Rooney to Shireen Mahdi and Luca Crudeli, $665,000.

13th St., 1300, No. 103-Kimberly J. Patterson to Robert Sassor, $494,500.

14th St., 1133, No. PH5-Renelle Rae to Noella M. Driscoll and Michael L. Mawby, $750,000.

16th St., 1701-Robert L. Woolley to Alissa Dillon, $355,000.

16th St., 5810-David I. and Carole W. Wilson to John and Patrice Mabry, $740,000.

17th St., 4808-Gwendolyn Mayo Kurtz to Massie and Meredith Ritsch, $1.07 million.

21st St., 1260, No. 600-Jill T. Kimura to Abdul Khan, $249,000.

23rd St., 1111, No. 7D-Frank and Anita Sciacca to Ines M. and Pedro R. Ceppa, $1.54 million.

25th St., 1111, No. 919-Sailesh Konda to Krisha Cerilli, $699,000.

30th St., 1320-Beverley C. and Beverley C. Helco to Jeremy D. Fogel and Kathleen A. Wilcox, $1.36 million.

31st St., 1531, No. 3-Xisty Corp. to Jing Shen, $780,000.

38th St., 3247-Michael B. Shirreffs and Jeffrey S. Walter to Vivek Kumar and Devyani Chamria, $1.02 million.

Southeast

A St., 1815, No. 102-Katharine Amanda Harding to Raquel Taveras, $331,600.

Alabama Ave., 3645-U.S. Bank National Association to Marvin James Seagraves, $370,000.

C St., 1505-Donovan Rich to Justin Adam Schenck and Catherine Jean Norkus, $670,000.

Dubois Pl., 3357-U.S. Bank National Association to Neda Zahraie, $200,000.

G St., 925-Lola Koch and Thomas Bear to Peter James Daly, $735,000.

K St., 1323, No. 204-Stephanie Lara Teller Parikh to Peter Banks, $570,000.

Massachusetts Ave., 3006-Swan Properties Inc. to Canhthu Phan, $300,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 108-Goldstar 1500 Penn Corp. to Agnes Xie, $116,200.

Ridge Pl., 1353-Anthony Larkins to Kelsey Hope Schueler and Mohamed Karam Azab, $427,500.

Savannah St., 1110, No. 22-Bp-Savannah Corp. to Nyteena N. Thomas, $185,000.

T St., 1440-Barbara Lightfoot and Andrew Richardson to Darius Arod, $297,350.

Talbert St., 1262, No. 21B-Rivereast at Anacostia Corp. to Aaliyah S. Avery, $326,193.

U St., 1627-Derrick L. Fields and Jameela K. Donaldson to Edwin Cortes and Liliana Oyuela, $365,000.

Westover Dr., 3144-James D. Grigsby to Anthony D. Lake-Brown, $365,000.

11th St., 242-Rosie O. and Paul J. Nathanson to Sara Halstead Hersey, $865,000.

13th St., 1018-Rhode Island Condos Corp. to Felix Jordan and Julie Anne Pangelinan, $475,000.

15th Pl., 3243-Daisy Properties Corp. to George Paine, $306,850.

16th St., 314-Ai Chin Wee to Madeline Barter and Aleksander Vey, $835,000.

22nd St., 1406, No. J-Rafee T. Hammons to Deanna D. Wright, $335,000.

46th Pl., 1161-Dap Homes Corp. to Heather L. Dade, $359,900.

Southwest

Delaware Ave., 1301-James L. Johns to Jennifer Lauren Laberge, $212,000.

Martin Luther King Jr Ave., 4302-Camara and John Francis to Ryan Rodriguez, $360,000.