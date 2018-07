District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Adams St., 1383-Barbara Ann Thomas to Christopher B. Haughery, $365,000.

Capitol St. E., 308, No. 7-Patricia A. Otto to Aaron Mayer, $539,000.

Douglas St., 3015-VBS Community Builders Corp. to Katherine Lynn Lay and Ulises Lay De Gracia, $733,000.

Emerson St., 1238-1238 Merson Street NE Corp. to Betsy McCallon, $570,000.

Faraday Pl., 1229-1229 Faraday Place Corp. to Amy N. Kautz and Mark D. Szakonyi, $580,000.

G St., 614-5designs Development Corp. to Peter M. Mahon III and Megan Anderson Braley, $1.3 million.

Holbrook St., 1627-Holbrook Street Corp. to Juan K. Rodriguez and Nury V. Gambarrotti, $373,000.

Jay St., 5341-Legacy Real Estate Corp. to Alicia R. Alvarez Lorenzotti, $353,000.

Maryland Ave., 702-Thomas J. and Nancy A. Erickson to Blake Myron and Sarah Edwards, $1.8 million.

Maryland Ave., 1350, No. 115-Valor 1350 Maryland Corp. to Dominique Dianne Beatty, $243,400.

Montello Ave., 1429-1429 Montello St. Corp. to Michael Patrick and Amy Hedgepeth Civetti, $640,000.

Morse St., 1125-Cavalier Development Corp. to Mingjia Dai, $142,971.

Oglethorpe St., 228-Lashawn Jefferson and Rhonda C. Dorsey to Azadeh Rabbani Rankouhi, $517,275.

Orren St., 1112-Zoraj Corp. to William and Emily H. Stoetzer, $940,000.

Rhode Island Ave., 318, No. 201-Sara Vazer to Colleen B. Gillespie, $269,000.

W St., 1346-Pramedath Ramdat to Jonathan and Teresa A. Alfuth, $403,000.

Third St., 2422-Jessie James Group Corp. to Elizabeth C. Adcock, $699,000.

Sixth St., 1021-Maxwell M. Kannen to Jay Mounteer and Amy Caggiula, $715,000.

Eighth St., 5915-Argaw Dimissie and Tekabach Yigezu to Romulo Cedillos and Rosibel Rodriguez Rodriguez, $429,900.

15th St., 96-James Miller to Craig D. Foucht, $385,000.

17th Pl., 3821-Delores Y. and Charles G. Snow to Eric James Kollig and Rebekah Zoe Seder, $644,000.

18th St., 330-Joy Solo to Leah Rebecca Belle Krynicky, $800,000.

47th Pl., 905-Angie and Rhett Michaelman to Sarah Chamness Long and Daniel Lopez-Mendez, $399,900.

49th St., 836-836 49th Street Corp. to William P. Lee, $365,000.

Northwest

Adams Mill Rd., 2801-Andrew S. Gordon to Andrea Friedman, $305,000.

Ashmead Pl., 2310, No. 306-Susan M. Romanski and George E. Devendorf to John Riker Vermilye, $372,500.

Belmont St., 1414, No. 106-Christopher K. Campbell to Daniel A. Lultschik and Matthew A. Colvin, $410,000.

Biltmore St., 1833, No. B-Jaea F. Hahn to Szu-Wei and Debby Wang, $673,000.

California St., 2127, No. 407-Michael B. Staebler to Richard A. and Elena T. Herold, $710,000.

Cathedral Ave., 4101-Elton O. Smith to Catherien W. Sullivan, $387,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 611W-Nancy Jacobsen to Alan Manstof, $215,000.

Church St., 1444, No. 302-Azadeh Sophia Kokabi to Christina F. Tufaro, $785,000.

Clydesdale Pl., 1820-Brooke Derenzis and Joseph John Mauro III to Michael D. Dambach and Rachel Fisher, $297,000.

Columbia Rd., 2022, No. 501-Patricia A. O’Brien to Michael B. Staebler and Jennifer Rumney Poteat, $1.6 million.

Connecticut Ave., 5410, No. 909-Severina R. Early to Melissa Phillips, $230,000.

Decatur St., 811-Willco Properties Corp. to Keith Mellnick, $789,000.

Delafield Pl., 912-Seiden Enterprises Corp. to Samuel Benjamin Sokol, $640,000.

Dorsett Pl., 5310-Realington Corp. to Nathan A. and Leila H. Barbour, $2.42 million.

Emerson St., 921-Dilan Investment Corp. to Laura P. Berger and Benjamin W. Elsener, $765,000.

Fessenden St., 3315-Maurita Elaine Horn to Eric David and Gillian Eve Marlowe, $1.5 million.

Florida Ave., 1312, No. 2-Matthew M. Saxon to Asta Bareisaite, $647,000.

Fulton St., 5188-Paul R. and Laura L. Profeta to Alexander Zabaloieff, $855,000.

Georgia Ave., 6645, No. 205-Alison Hawkins to Jessica and Anirut Panchatha, $183,000.

Hamilton St., 639-Whitney Mirts and Feras Ahmed to Ronald S. Silverstein, $549,900.

Ingraham St., 63-Envisage Management Solutions Inc. to Brian and Jaclyn Weiner, $850,000.

Irving St., 440-Iris E. Dorsey to Daniel Bentley Joseph, $472,000.

Jefferson St., 625-Michele M. Dombo Construction Management to Allison Michele and Jennifer Lindsay Schutes, $724,900.

Kansas Ave., 5433-Martin A. Spence and Ivy McCarthy to Kristin Slouber, $615,000.

Kenyon St., 1010-Peter and Matthew N. Deery to Peter Deery and Vaishnavi Tallury, $316,375.

L St., 2425, No. 204-Wilson Varghese and Leelamma Wilson to Barbara A. White and William E. Nolan, $1.05 million.

Longfellow St., 1301, No. 306-Lachelle Donaldson to Sandra E. Sanchez, $225,000.

M St., 426, No. E-Louis T. Fletcher to John Wennes, $550,000.

Macarthur Blvd., 4555, No. 202-Lauren Camilli to Myriam Wissa, $232,500.

Macomb St., 5407-Peter A. and Patricia F. Harkness to Stephen and Skye Replongle, $1.4 million.

Massachusetts Ave., 1314, No. 306-Heather West to Shaker and Maryvy Akbar, $449,000.

Meridian Pl., 1356-Christopher J. Scott to Ryan P. Pahr and Madeline G. Darrell, $850,000.

Morningside Dr., 7609-7609 Morningside Corp. to Eugene V. Coffey and Sara L. Faulman, $1.32 million.

N St., 1420, No. 612-Jeffrey F. Merkle and Latishia M. Allen to Sabrina Quaraishi, $459,500.

New Hampshire Ave., 1930, No. 53-Jill Kathleen and David Vail Jackson to Matthew A. Kelly, $539,000.

O St., 509, No. B-Equity Trust Co. Custodian to Bernard Berry, $457,500.

P St., 131-5design Development Corp. to Govinda V. and Ram Susen Avasarala, $1.12 million.

P St., 1718, No. 219-Evan Lee Kaplan to Monisa M. Fisher, $255,000.

Palisade Lane, 4900-Allison Grace to Rory L. and Lauren B. Pillsbury, $1.43 million.

Pennsylvania Ave., 2555, No. 408-Helen J. Craig to Adam Alissa, $640,000.

Potomac Ave., 4515-Catherine C. Dorrier to Christopher J. and Vanessa E. Higgins, $1.99 million.

Q St., 4420-Gregory D. and Margaret S. Squires to Ariane Di Iorio Andrade Ferreira, $1.15 million.

Quincy Pl., 61-Wayman T. and Jacquelyn D. Griffith to Teresa Beltri and Joseph Marc Carelli, $899,900.

R St., 1401, No. 205-Kevin D. Anderson to John J. and Ann M. Hohman, $560,000.

Rhode Island Ave., 70, No. 103-Douglas B. Carsow to Margaret T. Riden, $469,000.

Rhode Island Ave., 1441, No. 601-Sherwood E. Neiss to Elizabeth Logan Banks, $765,000.

Rock Creek Church Rd., 614-Town and Country Builders Corp. to Mary Walsh and James Smith Keller, $660,000.

S St., 2105, No. E-Scott Nicholson to Antonio Ariano, $835,000.

Sheridan St., 608-Jon J. Rosenwasser and Jennifer L. Zwilling to Benjamin R. Ballerstein and Caroline Marjory Poirrier, $572,500.

Spring Rd., 1303-1303 Spring Road Corp. to Vaibhav Rikhye, $835,000.

T St., 34-Roxan A. Kerr to Charles and Karen Gillison, $906,000.

Tewkesbury Pl., 1304-1304 Tewkesbury PL NW Corp. to Mulugeta Debass, $811,500.

Van Ness St., 2939, No. 720-Rolf and Marcus J. Westling to Yiming Ivy Wu, $265,000.

Vermont Ave., 1500, No. 3-Jose Martin Varela and Neil Griffin to Corey R. and Darcy Lynn Cooke, $1.2 million.

W St., 1441-Vivek Krishna Hatti to Michael C. and Kaitlin E. Forster, $1.1 million.

Warren St., 4650-Patrick V. McManaman and Mary I. Peters to Ethan M. and Jeffrey A. Gelber, $1.48 million.

Willard St., 1762, No. 1-Catherine B. Gardner to Hatim Abdul-Monem Almashat, $915,000.

Wisconsin Ave., 2111, No. 120-Floyd M. Johnson to Johanna Hopkins, $296,000.

Wisconsin Ave., 3211-Adams-3211 Wisconsin Corp. to Catherine Mbacho, $379,900.

Wyoming Ave., 1848, No. 401-David B. Grossman to Alan Richard and Tsuey Hua Turley, $742,000.

Second St., 2012-Brian K. Townes to Michelle Marie Levnder, $720,000.

Third St., 1883-Patrick F. and Cleo P. Belmar to Justin and Margaret Kitsch, $1.85 million.

Fifth St., 6115-Jaz Construction Corp. to Jonathan Hansen Muller and Moushumi Paul, $825,000.

10th St., 1117, No. 304-Elizabeth J. Gasster to Laura A. Gramling and Michael J. Mandel, $760,000.

11th St., 1618-Thomas J. Martin to Inna and Eric Zilberman, $935,000.

12th Pl., 2257-Kevin M. Rooney to Shireen Mahdi and Luca Crudeli, $665,000.

13th St., 1300, No. 103-Kimberly J. Patterson to Robert Sassor, $494,500.

14th St., 1133, No. PH5-Renelle Rae to Noella M. Driscoll and Michael L. Mawby, $750,000.

14th St., 3415-3415 14th Corp. to Marianna and Travis Mitchem, $890,000.

16th St., 1701-Robert L. Woolley to Alissa Dillon, $355,000.

16th St., 3039, No. 101-Russell Krupen to Danielle Y. Jones, $515,000.

16th St., 5937-5937 16th Street Corp. to Brian T. Kaplan and Kimberly L. Kuhn, $1.2 million.

21st St., 1280, No. 708-Emily White to Fredric S. and Brighton Payne, $305,000.

23rd St., 1140, No. 508-Emily Woods and Daniel Harding to Michael D. Fitzgerald, $370,000.

26th St., 955, No. 401-David Peter Crush to Michael E. Shifter, $880,000.

31st Pl., 6361-Kara N. Greenhouse to Patricia W. Prudhomme Du Hancourt, $836,000.

31st St., 5467-Jill Suzanne Drew to Vivek and Elizabeth Kumbhari, $1.14 million.

35th St., 1213-Peter B. and Amy C. Corrigan to Maria Immacolata M. Santoro, $975,000.

45th St., 3224-Patrick Joseph and Meghan Martin Bracewell to Michael Thomas and Anne Helsler Parker, $1.31 million.

Southeast

Alabama Ave., 4437-Innovative Homes Corp. to Shannon Simpson, $377,000.

Branch Ave., 2717-Lawrence K. Montgomery Sr. and Sarah E. Montgomery to Lavone L. and Raquel Nelson Martinez, $399,900.

E St., 4016-Sheila A. Perry and Margaret A. Iremiren to Promise Ford, $296,000.

Kentucky Ave., 812-Gaston Cabanilla to Elie S. Greenbaum, $1.2 million.

Mellon St., 600-William A. Gaskins to Linston Terry, $430,000.

Nicholson St., 2236-Clear Sky Properties Corp. to Benjamin Robbins, $445,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 204-Goldstar 1500 Penn Corp. to Tiara Anderson, $117,500.

Ridge Pl., 1623-HSBC Bank to Jon S. Goff and Madeleine L. Ehrlich, $222,000.

Southern Ave., 634-Michael B. Hancock Sr. to Vincent Montague, $300,000.

Talbert St., 1262, No. 14A-Rivereast at Anacostia Corp. to Davina Callahan, $926,193.

Talbert St., 1262, No. 7A-Rivereast at Anacostia Corp. to Ty On L. Jones, $326,193.

Wheeler Rd., 4304-4304 Wheeler Rd. SE Corp. to Memunatu Bockarie Conteh, $350,000.

12th St., 221-Alan and Leslie Wyat to Jason M. Ladnier and Ciara Knudsen, $1.1 million.

14th St., 518, No. 1-James Ethan Bourke and Veena Viswanatha to Linda A. and John L. Costa, $750,000.

19th St., 1423-Federal National Mortgage Association to Nathan Derenge, $265,000.

24th St., 3446-Mary A. McKinley to Courtney Davis, $265,000.

44th Pl., 1302-Jeanine Telfer to Jennifer Christine Bryant, $325,000.

Southwest

Delaware Ave., 1301-John Newman and Anita Bhatia to Richard J. Marquis, $261,800.

Martin Luther King Jr Ave., 4302-Camara and John Francis to Ryan Rodriguez, $360,000.