District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

A St., 715-Louise S. Wheatley and Katherine H. Wheatley to Aashrai Srikar, $720,000.

Blaine St., 3805-Kirubel Meseretu and Tigiste Girma to Mansitan M. Sow, $405,000.

Capitol St. N., 2901-Ramonia Rich to Tracey D. Turner, $814,000.

Clay Pl., 3342-Tempie L. Satcher to Jade Nicole Turpin, $235,000.

Clay St., 4706-Bank of America to Vicente J. Pardo, $281,000.

Douglas St., 1536-Melvin A. Watson to Chanel Li, $467,000.

Holbrook St., 1627-Holbrook Street Corp. to Mahlet Retta, $340,000.

Jay St., 5318-5318 Jay St. Corp. to Arnold A. Smith, $349,000.

L St., 613-Shane T. Griffith to Mohammad and Farzana Jabeen Saeed, $1.2 million.

Massachusetts Ave., 201, No. 402-Antonio Williams to Armstrong Williams, $304,910.

Parkside Pl., 714-Anderlene Wiggins to Luda and Radu Bujoreanu, $189,900.

Sargent Rd., 4512-Nantucket Holdings to David J. and Allison Brill Kapson, $658,000.

South Dakota Ave., 3009-Heath Development Corp. to Cheryl Borden Thompson, $660,000.

Webster St., 1323-Volta Corp. to Brent L. and Helen A. Kaye, $685,000.

Sixth Pl., 4600-Ogner V. Daniel to Deyanira Barrios-Brown, $399,999.

Eighth St., 21-Joseph J. Fitzgerald and Anna H. Fitzgerald to David Arman and Abraham O. Zijerdi, $2.02 million.

11th St., 725-Urban Edge Investments Corp. to Anna Sandor and Abraham Shanedling, $670,000.

13th St., 525-Harry Wilson and Julie Elizabeth Sutton to Carolle and Garrett T. Cantwell, $745,000.

16th St., 328-Dilan Investment Corp. to John Carey and Jamie Jeanne Fisher, $850,000.

17th Pl., 339-Terrence O. Vyfhuis to William Clint and McKenna Osborn, $625,000.

49th St., 206-Yemane Medhane to Martha Daba, $300,000.

Northwest

Arizona Ave., 2749-Anya D. Fonia to Alison and Eduardo Roca, $775,000.

Biltmore St., 1831, No. B-Kirstin Coutts to Lorena Vinuela, $697,600.

Cathedral Ave., 4101-Guenter Lewy to Ilse Lewy, $132,000.

Cathedral Ave., 5009-Kathleen A. Claessens to Edwin U. John, $1.98 million.

Church St., 1747, No. 3-Suzanne L. and Douglas B. Richardson to Katherine W. McCleary, $450,000.

Connecticut Ave., 3616, No. 402-Colleen M. Wolfe to Angelica Saavedra, $340,000.

D St., 631, No. 841-Edward Cho and Seoyeon Park to Michael A. and Lawrence G. Tint, $632,500.

Dexter St., 4409-Robert C. Kacher to Jai Ruhi Massari and Renzo Arturo Massari Mateluni, $2.05 million.

E St., 915, No. 304-Ian Stublarec to David A. Blasco and Bonnie L. Gross, $345,000.

Euclid St., 1441, No. 204-Rebat Halder to Rosanna Dyanne Julin, $193,000.

Farragut St., 609-Luxury Prospects Corp. to Casey John McKinnon and Eileen Katherine Byrne, $710,000.

Girard St., 770-770 Girard Street BL Corp. to Gregory Schneider and Jacob Akins, $689,000.

Hamilton St., 421-Deborah Doyle to Meagan L. Prophet, $550,000.

Harvard St., 1750, No. 1A-Andrew and Allyson Eastman to Bianca M. Benincasa, $572,000.

Kenyon St., 1390, No. 302-Sergio Barake to Ramiro V. Hernandez and Robert Campuzano, $430,000.

Longfellow St., 517-5304 7th KNS Corp. to Amanda Cao and Alex Melton, $735,000.

Macarthur Blvd., 5112, No. 305-Michael J. O’Connor to Andrew J. Smith and Erin Puhl, $329,100.

Massachusetts Ave., 1711, No. 229-Alyx Voytilla and Eugene Ackerfeld to Anne Mason, $296,000.

Missouri Ave., 1-TK Holdings Corp. to Nydia Velando-Otarola and Josue Otarola, $685,000.

N St., 1300, No. 120-Zuzana Brixiova to Akrum Ali, $305,000.

Nebraska Ave., 2355-Mark David Handel and William Tse to William B. Wilhelm Jr. and Alexandra J. Moe, $1.9 million.

Newport Pl., 2126-Louis A. Fedele and Anna M. Ruspa to Soonhwa Yi and Dennis Petrus Johannes Botman, $1.02 million.

Oglethorpe St., 519-Daniel and Amy L. Feehan to Llezlie Green Coleman, $707,500.

P St., 121-Margaret Ann Stevens to Gregory M. Moran, $855,000.

Perry Pl., 1348-Raymond C. Fay to Natalie Cecile and Mercedes Salvaggio, $780,000.

Q St., 2500, No. 105-Mary Archer Hamzaoui to Liza Cady Baron and Yass Menem, $549,500.

Quincy St., 929-Nantucket Holdings to Kanika Rustagi and Michael Paul Sabor, $1 million.

Randolph St., 1309-Alan and Sheila Denmark to Karl Edward Herrmann and Ryan Mowery, $710,000.

Rhode Island Ave., 1322, No. 6-Rattan Homes Corp. to Russ Belli-Estreito, $549,900.

Rodman St., 3024-Scott A. Goodwin to Nicholas Peter Benequista and Sarah Elizabeth Coll-Black, $1 million.

Scott Cir., 1, No. 202-Anh H. Tran to Daniel Monterroso, $285,000.

Sherman Ave., 3007-Larue Clay Hill and Michelle H. Wynne to Christopher L. Weaver, $575,000.

T St., 24-24 T Street Corp. to Alexander Pierre Slater, $1.43 million.

T St., 3800-3800 T Street NW Corp. to Edward W. Kiggundu, $1.99 million.

Upshur St., 405-Hafiz Corp. to Almeta E. Cooper, $710,000.

V St., 1390, No. 501-Lynn Chia to Arshisha R. Tarapore, $479,000.

Vermont Ave., 1239, No. 503-Irina C. Ilie to Jennifer Goldstein, $399,900.

Watson Pl., 3900-Daniel and Elena Drei Horgan to Sarah Harbison Robinson, $435,000.

Whittier St., 512-Daniel Robert Hodge and Van A. Samuel to Anne C. Warden and Michelle Wilsey, $450,000.

Wisconsin Ave., 2111, No. 306-Safa Michael Rifka to Duncan Carpenter, $335,000.

Wisconsin Ave., 5201, No. 307-Alex P. and Nora E. Mangalindan to Welikadage Upulee Iresha Dasanayake, $349,413.

Third Pl., 5601-Second Third Corp. to Miles-Andre Lowman and Kathleen E. Williams, $810,000.

Third St., 6722, No. 304-Rosemary Bchara to Kristen M. Byers and Craig D. Noble, $324,000.

Sixth St., 1517-Megan Jane Cummings and Kevin Gauthier to Michael V. Mansour II and Virginia A. Veatch Mansour, $725,000.

Eighth St., 6515-6515 8th KNS Corp. to Kristina M. Hatcher and Max Chamovitz, $950,000.

10th St., 1211-1211 10th Street NW Corp. to Almedina Music and Benjamin Pierre Fabre, $870,000.

11th St., 2535-Micah M. Greenberg to Ian B. and Kristen H. Lucas, $764,000.

13th St., 3404, No. 101-Andrew Robertson and Kristin Sinclair to Alan Jeffrey Neuhauser and Terry R. Beasley, $466,000.

14th St., 1529, No. 308-Carl L. Goldsmith to Niloofar Jamshidniya, $560,000.

15th St., 1922-Kenneth J. Breznay to Timothy Lee and Amanda Cole Wilson, $1.35 million.

16th St., 2008, No. 304-Christopher and Patricia T. Bald to Katherine August Mcqeston and Tanguly J.M. De B. De C. Mailho, $479,000.

17th St., 1916, No. 213-Jason T. Adolff to Justin Green, $449,000.

18th St., 1545, No. 621-Scott Wahtne to Debra E. Fisher, $399,999.

20th St., 2220-Alan R. Coopper to Emily Regan Skeels and Patricia Emily Regan, $289,000.

29th St., 1237-Molly Trustman Senger to Alan L. and Robyn Genicoff, $1.45 million.

31st St., 1045, No. 102-Luis and Mirtha Bertorelli to Joseph Assante and Tanzina Islam, $455,000.

39th Pl., 2417-William C. Huffman to Terri Comer, $875,000.

47th St., 4231-Vicki Ann Vennell to Francis and Brennan Killeen Lynch, $1.07 million.

Southeast

Alabama Ave., 808-Mehrdad Valibeigi to Samuel B. Tesfaye, $315,000.

Barnaby Terr., 1054-Topshelf Renovations Corp. to Lisa Robinson, $315,000.

Bellevue St., 864-Henry W. Dauphinee to Joe H. Harris III, $380,000.

C St., 5200-Swan Properties Inc. to Rosemary Winder Strange, $372,000.

D St., 5213-5209 Townhomes Corp. to Avril Ntuk, $429,990.

Hanna Pl., 4630-District Invest Corp. to John R. and Tonisha R. Plummer, $331,000.

Jasper St., 2810-Yvonne Beatrice Perry and Matthew Hertz to Lassana Foday and Mayama Sanoe Kamara, $277,500.

Martin Luther King Jr. Ave., 3307-Jewell D. Martin to Dominique and Jeff Purnell, $320,000.

Pennsylvania Ave., 1500, No. 406-Goldstar 1500 Penn Corp. to Frederick Simon Scott and Jillian Hall, $489,900.

Southern Ave., 1034-Floyd Simpson Sr. and Diane L. Simpson to Tanya J. Smith and Duque Moline-Perez, $243,500.

T St., 1402-King W. Arrington to David and Barbara Bailey, $400,000.

Fourth St., 110-Henrietta S. Fielek to Maria Coppola, $1.02 million.

11th St., 236-Cynthia A. Moses to Evan M. Handy and Kathleen K. Duffy, $930,000.

21st St., 3406-Tykia Christian to Mecia McCain, $300,000.

41st St., 1442-Jack Spicer Properties Corp. to Corlis Alston Stevenson, $399,500.

Southwest

Joliet St., 162-Angie Michaelman to Ashley Simone Triplett and Ja’ron Smith, $389,000.

Fourth St., 1250, No. W214-Jacqueline D. Shivers and Diane C. Harrison to Deborah K. Utley, $390,000.