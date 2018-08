District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Channing St., 1817-Clarence Wimbush and Bonnita Bradley to Ann-Marie Lock, $115,000.

Clay St., 3453-Patrick Smith to Carlton and Femrono Wood, $200,000.

Division Ave., 109-TPG Development Corp. to Jonathan Brooks, $421,500.

E St., 1835-Amos Brunson Jr. and Amos Brunson IV to Alexander B. Guckert and Sarah M. Kurczaba, $560,000.

Franklin St., 644-Maurice Saylor to Charles D. Jefferson Jr., $750,000.

Gault Pl., 4215-Orchid Properties Corp. to Mariel J. Murray and Dante Piccone, $346,500.

Hamlin St., 1516-Wilbert A. Neal and Danette Hensley to Michael A. Davis and Eugene F. Neal, $506,230.

Just St., 5209-5209 Just Street Corp. to Gina C. Chen, $286,638.

M St., 1711-Edward and Valerie Okorocha to Charbel Makhoul and Youssef Sakr, $412,500.

Myrtle Ave., 2611-Connie B. Gregory to Nergis Jerica Zafar-Qureshi and Caroline Spalding Qureshi, $449,900.

Penn St., 1272-Irina Razgonova to Nicholas Johnson and Emma McGonigle, $660,000.

Rhode Island Ave., 161-Global Street Solution Corp. to Dustin Joshua Vick, $929,000.

Virginia Ave. W., 1658, No. 202-Deniece A. Pritchett to Elysabeth Benjamin, $301,400.

Fifth St., 415-Tescia Ann Yonkers to Matthew J. and Jo Antonette Heitstuman, $786,000.

Eighth St., 4008-Brookland Holdings Corp. to Meskerem E. Eshetu and Abebe A. Teferi, $424,600.

35th St., 182-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Ysabel Woody, $170,000.

Northwest

Albemarle St., 4101, No. 637-Jack Carlton and Denise Marie Cassell to Dan M. and Magdalena V. Danila, $824,000.

Butterworth Pl., 4509-Mary A. and Elizabeth A. Haines to Horacio C. Terraza and Emily Gustaffson-Wright, $992,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 118-Linda L. May to Sharisse M. Bentley, $275,000.

Church St., 1445, No. 22-Victor Hugo Colmenares and Michelle Perez Kenderish to Joshua S. Downer and Rebecca M. Murday, $669,000.

Columbia Rd., 1851, No. 707-National Residential Nomine Services Inc. to Cindy M. Cerqultella and Germalne Andino-Rexach, $390,000.

Connecticut Ave., 5431, No. 104-Bank of New York Mellon to Siddharth Gulhati and Manjeet Kaur, $211,050.

Decatur St., 1500-3327 B Street Corp. to Kurt Shickman and Colleen E. Keenan, $1.13 million.

Ellicott St., 4812-Thiha Inc. to Scott P. Handler and Stephanie A. Gosnell Handler, $1.37 million.

Euclid St., 1709, No. 2-Verde Redevelopment Corp. to Rebecca Allison Carr-Lambert and Erik Neil Lambert, $855,000.

Fairmont St., 1101, No. 2-Lee and Lori Greenwood to Lindsay N. and Amanda L. Taylor, $475,000.

Harvard St., 1464, No. 6-Michael Burchell to Camille S. Espinoza, $565,000.

Illinois Ave., 5020-Carolina Gramajo to Alejandro L. Martinez, $472,000.

Irving St., 1832-David C. and Diane L. Jeng to Jack Eisen-Markowitz and Nora Fitzgerald Toiv, $1.01 million.

Kennedy St., 1309-Vishant M. Krishnan and Jennifer Nagle to Christopher J. Narducci and Dori A. Sneddon, $716,000.

Lanier Pl., 1767, No. 3-1767 Lanier Station Corp. to Adam J. Hill and Diana M. Londono, $745,000.

M St., 910, No. 309-Nilofar Lotfi and Marzieh Alinaghi to Dany Bahar, $600,000.

Massachusetts Ave., 400, No. 914-Amy Duvall and Jeffrey Campagna to Scott Andrew Lavine, $565,000.

Meridian Pl., 1436, No. 404-Martha George to Nadia Afrin and Syed Tasbir Imam, $380,000.

Morningside Dr., 7538-Gina L. and Kelvin L. Carvana to Michael P. and Heidi L. Decker, $953,000.

N St., 3246, No. 3-A-Martha Ann Kirchner Court to Marc and Nancy Duber, $731,500.

New Hampshire Ave., 1728, No. B1-David Edward McDermott to Karis L. McGill, $295,000.

New Mexico Ave., 3101, No. 1010-Heike B. Heinrichs to Sahel A. Assar, $700,000.

O St., 1520, No. T7-Marke E. Haley to Andrew Bracken and Rachel Johansen, $430,000.

Ordway St., 2731, No. 5-Christopher F. Battista to Munkhzul Otgonsuren, $350,000.

P St., 1718, No. 217-Sharon E. Summers and Wendy W. Brill to Christy W. Kramer, $275,000.

Pennsylvania Ave., 801, No. 1001-Lloyd R. Haugh to Diane Kreiss Troum, $770,000.

Prospect St., 3416-Margaret H. Suter and Anne S. Rampacek to Robert Louis and Rachel Rubin, $1.8 million.

Quebec Pl., 619-Clifford C. Banks to Samuel Navarro and Adriana Zarrillo, $740,000.

Rhode Island Ave., 440, No. 203-Ella P. Garcia to Anita Valliani and Amyn Jivani, $580,000.

Roxboro Pl., 604-Darryl F. Crawford to Fahad and Ruth Razzaq, $380,000.

Shepherd St., 429, No. 1-Paul J. and Rosemary E. Lancos to Kathryn M. Lancos, $675,000.

Spring Rd., 1439, No. 203-Jessica and Bryan Wallace to Taryn Couture, $376,000.

Varnum St., 723-Nantucket Holdings to Robert Christopher Vizza and Jackeline Rose Medecki, $994,000.

W St., 1455-1455 W Street Corp. to Steven Reynolds, $464,900.

Western Ave., 4615-Eusebio M. Mujal-Leon and Adele Hayes Mujal to Ella A. Capone, $772,000.

Wisconsin Ave., 1080, No. 1016-John E. and Margaret M. Gatti to Andre Cezar and Fatima Pinto Medici, $780,000.

Wisconsin Ave., 3028, No. 305-Ryan and Maurice Logan to Caitlin E. Maher, $266,000.

Third St., 5017-Veronica Carter-McKune to Michelle D. Clark, $615,000.

Seventh St., 777, No. 610-Esteban Morin to Shahina Malik, $420,000.

Ninth St., 7106-Sadie V. Johnson and Donald Johnson to Hamid Ossareh, $435,000.

10th St., 3561-Congressional 3561 10th Street Corp. to Jessica Sidman and Zachary Warmbrodt, $860,000.

12th St., 2001, No. 120-Martha L. and Ruby T. Gould to David Margules, $425,000.

13th St., 1636-Charles Salem to Marc R. Behrendt and Besik Khutsishvili, $935,000.

13th St., 5406-Evan and Melissa Lehmann to Matthew T. and Clare F. Stevens, $669,500.

14th St., 3525-Congressional 3525 14th Street Corp. to Deepak C. Peter, $616,500.

16th St., 1821, No. 104-1821 Sixteenth Street Associates to Richard H. Sillery and Dominika J. Cwalina, $354,000.

16th St., 3060, No. 706-Mary Rose Conroy to Hao Wang, $340,000.

20th St., 1301, No. 402-Liberty 1947 Inc. to Silvia Carolina Orjuela, $358,000.

26th St., 955, No. 610-James and Malgorzata Wolfe to Madeline A. and Georgette A. Miller, $665,000.

30th St., 4629-Nicole Bagley to Michael and Jennifer A. Sussmann, $1.93 million.

41st St., 5332-John S. Brauch to Douglas Tait Rigterink and Fang Dong, $840,000.

Southeast

Bangor St., 3605-408 Richwood Corp. to Stacey K. Sharpe, $495,000.

C St., 1110-Robert H. McKeon and Edward Joseph McKeon to Maurita Baldock and Krag Ferenz, $750,000.

Central Ave., 5620-Ramon G. Griffin to Rudolph Kornegay Jr., $315,000.

F St., 124-Daniel P. Puzo to John David and Jennifer H. Thiel, $1.23 million.

Lebaum St., 519-McCrae Properties Corp. to Katherine Knight and Andrey Kiselev, $399,900.

Mellon St., 423-Mulushoa Zenebe to Steen T. Walker and Lahaina R. Hall, $450,000.

Morris Rd., 1821-Diane S. Rosenberg and Oscar N. Mercado to Damion Rose, $170,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 458-Gregory L. Chaney and Starynee E. Adams to Kaneedreck Adams, $380,000.

Shannon Pl., 2316-Derrick K. Davis to Debra A. Hanible, $250,000.

Stanton Terr., 1737-Citibank to Candis Hemphill, $285,000.

Upsal St., 768-Larry A. Lemons to Stephanie Gidigbi, $330,000.

First St., 528-Ronda Person to Wolde Makonnen and Blaine Neway, $785,000.

Ninth St., 4308-RCW Construction Group Corp. to Kavonna Woods, $312,500.

15th St., 245, No. 100-Ryan Townsend to Walter Colman Jr., $390,000.

18th St., 2422-Jeannette C. and Bryon G. Mosley to Martha Daba, $250,000.

25th St., 1517-Volta Corp. to Parsia Akbari, $415,800.

33rd St., 2411-Elizabeth Harvey and William J. Harvey to John Paul Mudd, $425,000.

53rd St., 24-Volta Corp. to Brandon Scott, $409,900.

Southwest

Seventh St., 700, No. 521-DV Property Solutions Corp. to Whitney Marie Rolig, $447,000.