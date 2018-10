District of Columbia

Northeast

Blaine St., 3809-Jacqueline N. Washington and Victoria A. Ford to David Van Assche, $235,000.

Capitol St. N., 2811-Estate of Delores Tyson and Alisa Williams to Donald J. Willar, $550,000.

E St., 637-Thomas M. and Donna A. McNamara to Jonathan H. Beckmann and Amber R. Standridge, $1 01 million.

E St., 2004-Bellux Investment Inc. to Robert F. and Katherine D. Garry, $510,000.

Girard Pl., 2427-Clear Sky Properties Corp. to Jeffrey T. Wodatch, $535,000.

Hamlin St., 1250-Dilan Investment Corp. to Julia MacDonald and Michael C. Baker, $900,000.

Hayes St., 5214-Cheryl E. Willis and Melanie E. Gibson to Cherdrena Brown, $239,000.

Maryland Ave., 1350, No. 214-Alta M. Ray to Adriane Mullins, $420,000.

Morse St., 1122-Charlene McCamey to Samuel B. Schachter and Katharina E. Cavano, $565,100.

Regent Pl., 580-Bruce A. Lederer and Paul G. Kimberly to Melissa Truong, $725,500.

Second St., 2105-Equitable Acquisitions Corp. to Henry W. Kilgore and Anen E. Havemann, $780,000.

Fourth St., 11-Frederick P. Biery III and Sally W. Stoecker to Aaron H. and Elinor A. Hiller, $1.75 million.

Fifth St., 2806-Estate of Camilla E. Green and Audrey Idell Berry to Louis B. and Laurentine Ngassa Batonga, $560,000.

Seventh St., 4802-Richard Caldwell Jr. to Taj O. Diggs, $379,900.

Ninth St., 3300, No. 1-Jennifer K. Walker and Willem D. Beukman to Eli J. Glazier and Ashley R. Gold, $635,000.

12th St., 931- 3232 P Street Corp. to Kathleen Eder and Gregory Erdman, $653,333.

12th St., 3719, No. 201-Christopher J. Strohm and Erin E. Molloy to Marc M. and Elana N. Hinton, $349,000.

14th Pl., 334, No. 4-Cartus Financial Corp. to Kelsey Murrell, $293,000.

24th St., 2604-Girma Belay and Amarech Bekele to Marion Speight, $440,000.

35th St., 156-Darlene Lancaster to Michael and Latanya Marie Wayne, $280,000.

Northwest

Allison St., 826-One Hundred Three Inc. to Alexandra Gerber, $900,000.

Brown St., 3314-Kevin C. Heffel to Loren R. White and Andrea R. Nance, $720,000.

Cathedral Ave., 2144-Weichert Workforce Mobility Inc. to Casey T. and Kathleen A. Rakusin, $1.15 million.

Cedar St., 343, No. 116-Real Fox Corp. to Niquelle Monique Allen, $465,000.

Clifton St., 1308, No. 405-Larissa Ziermann and Luke Martin to Hannah Levy and Andrew Gruhin, $472,500.

Columbia Rd., 2022, No. 404-Julie Wennekes to Stephanie Ysidora and Glenn Ababa Musa, $410,000.

Connecticut Ave., 3446, No. 307-Brette H. Fishman to Rosana Nathalie Pazmino, $320,000.

Connecticut Ave., 5402, No. 503-Abby Moynihan and Chastity Brown to Lali Zedginidze, $212,000.

Dumbarton St., 3010-Michele E. Williams to Puja Parekh and Ashok Gowda, $2.25 million.

Euclid St., 1705, No. 2-Erik Lambert and Rebecca Carr-Lambert to Kenneth Alexander and Maite Hostetter, $605,000.

Florida Ave., 2129, No. 505-Frank J. and Monica A. Boruch to Scott Alexander Matthews and Tim Maurer, $562,500.

Girard St., 1449, No. 1-L. James Valverde Jr. to Michael Anthony Brooks, $585,000.

Hobart Pl., 724-Timcarm7703 Corp. to Ali Hussain, $695,000.

Ingleside Terr., 1824-1821 Newton Property Corp. to David H. Kaeuper and Brenda E. Bowman, $31,800.

Kalorama Rd., 1700, No. 311-Elizabeth M. Matthew to Derek Najdzin, $877,000.

Kenyon St., 526, No. 101-Hafiz Corp. to Colton Richard Watson, $280,000.

Lamont St., 701, No. 54-Leonid Rozenblat and Yevgeny Beynenson to William D. O’bBrien, $625,000.

Longfellow St., 136-1420 Staples Street Corp. to Irina Razgonova, $480,000.

Longfellow St., 825-Posin Investments Corp. to Leonard Moss Jr., $745,000.

Macarthur Blvd., 4840, No. 408-Anupama Agrawal and Edward Huntley to Samar A. and Murhaf Jouejati, $290,000.

Massachusetts Ave., 1727, No. 419-Jayci Brower to Ary Naim, $353,000.

Mintwood Pl., 1840, No. G1-Wilmington Savings and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Andrew Crowley and Charlotte George, $295,000.

N St., 1300, No. 307-Squared Corp. to Monica and Sarah W. Cook, $378,500.

New Jersey Ave., 1603-Colleen E. Keenan and Kurt Shickman to Eleanor Sohnen and Marc Eisenberg, $860,000.

Northampton St., 3709-Michele M. Dombo Construction to Evan and Caitlin Behr, $2.25 million.

Ontario Pl., 1811, No. 3-Gregory Sandow and Anne Midgette to Nancy Cannon, $860,000.

Otis Pl., 634-U.S. Bank to Rotimi and Omotara Ogunbiyi, $485,000.

Perry Pl., 1367-1367 Columbia Holdings Corp. to Sarah Flowers, $775,000.

Q St., 304, No. 1-Christopher R. Rotella to Christopher Mylan, $345,000.

Randolph Pl., 51, No. 201-Terrence Flynn to Zachary O. Porter, $325,000.

Rodman St., 3802, No. 10-PMT NPL Financing to Angel Zhorov Bogushev, $275,000.

Sherman Cir., 36-Julio Henriquez to Garrett Fultz and Alexandra Zurenko, $875,000.

Sutton Pl., 3211, No. C-Hossein Besharatian and Vargha Azad to Ulka Agarwal and Stephen Kane III, $775,000.

Tunlaw Rd., 4000, No. 512-Susan M. Dujack to Erica L. Litovitz, $245,000.

Upshur St., 419-Michelle A. Rodriguez to Peter Lasher and Dora Flores, $882,000.

Van Ness St., 2939, No. 730-Hana Rehanzel to Lloyd and Monique Mitchell, $315,000.

Vernon St., 1840, No. 201-Scott N. Levine to Gennady Podolny, $469,000.

Whittier St., 732-Jayesh Sanghvi to Irwyn L. Ince Jr. and Kimberley D. Shepard-Ince, $800,000.

Second St., 1911-Jonathon P. Leibundguth and Kristin Gifford to Adam H.M. Rashid and Sara Amhmed Siddig, $1.33 million.

Fourth St., 1933-Daniel P. Pisut to Ilan Cooper, $800,000.

Sixth St., 1837-Robert Huie to Jonas M. Nahm and Jason D. De Vries, $895,000.

Eighth St., 1909-Bonnie Bogle to Kyra Anne Smerkanich and Michael Edward Ficht, $855,000.

10th St., 1117, No. 312-Bradley D. Bortz to Paul Platzman, $475,000.

11th St., 2100, No. 205-Milton and Carol Hall to Hossein Ghodosi Fard, $685,000.

12th St., 7405-Eugene Coffey and Sara Faulman to Janice L. Glick and Alan Piazza, $795,000.

13th St., 5109-Melissa Briggs-Snigh to Avalon J. and Brenna L. Frey, $878,000.

14th St., 2750, No. 206-Janet Whitehead Davis to Richard Bentham and Richard S. Kelley, $378,000.

16th St., 2901, No. 402-Aparna Pande to Yoohwan and Dwight Dongwan Roh, $349,900.

18th St., 1601, No. 412-Thomas W. Bower to Imad Hassan El Yassir, $256,000.

25th St., 920-David McNelis to Sornam and Jayanthi Sankar, $260,000.

28th St., 2935-Mary Jane Gruenebaum and Leslie J. Calman to Christopher and Kerry A. Mandernach, $1.3 million.

30th St., 4930-Roslyn A. Mazer and David Holzworth to Tara P. and Arthur Dunning, $1.25 million.

35th St., 4409-Leslie Liberman and Allison Capodiferro to Adriana Delgado, $255,000.

Southeast

A St., 1815, No. 204-Federal National Mortgage Association to Nicholas Whiteman, $275,000.

Alabama Ave., 4012-Leslie L. Whitlow to Courtney A. Sprouse, $360,000.

Bay Lane, 3800-S.O. Johnson to Victor Glaude, $320,000.

Carolina Ave. N., 101, No. 109-Elizabeth L. Kade to Leonor I. Chiarella, $310,400.

D St., 3354-Seyoum and Betty Jane Gebrehiwot to Robel Asfaha Araya, $375,000.

G St., 3208-U.S. Bank and Gsaa Home Equity Trust to Christina Vu, $290,809.

Lenfant Sq., 2402-Valoria E. Baylor to Benjamin Crane, $412,500.

Pennsylvania Ave., 1345, No. 6-Anthony Spencer Lauren to Jennifer Jialing Wei and Christopher William Minakowski, $541,000.

Southern Ave., 2400-DC-15 Corp to Ivy Fauntroy, $305,000.

Talbert St., 1262, No. 22A-Rivereast at Anacostia Corp. to Terri Lynn Wright, $326,193.

W St., 1705-Nicholas Joseph Deselle to Regina Clare Dennis and Arthur Zaloga, $399,999.

15th Pl., 3206-SJL Corp. to Joseph Mark Montano, $349,999.

18th St., 1, No. 302-Barry S. Cohen to Katrina A. Sadnytzky Durbak, $451,000.

29th St., 1328-Rufus H. Myers Jr. to Darrell G. Brown, $230,000.

Southwest

I St., 355, No. 624-Shane and Alison Lieberman to Eric J. Dinkins, $500,000.

Seventh St., 612-Howard Trust to Anthony Miranda and Thomas Yatsco, $855,000.