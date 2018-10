District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Acker Pl., 605-Sandeep A. Patel and Hadas Kushnir to Stephen West and Alicia Molt-West, $811,000.

Capitol Ave., 1720, No. 3-Habitat for Humanity of Washington, D.C., in to Janice R. Sockwell, $265,000.

Carolina Ave. N., 1364-Daniel F. McFaul to Kimberly Elenora Young and Joshua Donald Roswell, $690,000.

Clay Pl., 5643-Nachito Development Corp. to Nicole M. Hoch, $410,000.

Cromwell Terr., 232-Equitable Acquisitions Corp. to Emily and Andrew F. Solinger, $765,000.

Douglas St., 401, No. C-Reginald Penny to Sarah Louise Reinhardt, $250,000.

Eads Pl., 4940-Patricia A. Rauch and estate of Daisy B. Carr to Yolanda Diane McDonald, $290,000.

Emerson St., 643-Estate of Rhonda M. Jackson and Julius Terrell to Shanel O. and Samilia J. Anthony, $345,900.

G St., 315, No. 304-D.J. Williams to Victoria Goldhammer, $385,000.

Gallatin St., 1501-National Children’s Center Inc. to Danny L. Underwood and Brenda Alvarez, $602,000.

Hunt Pl., 5423-Suraphel G. Amdeberham to Dieufrant Lordeus, $335,000.

Just St., 5116-Christopher Mancini to Amy Christman, $297,800.

L St., 716-Diane Martin and James R. Hefley to Jeremy L. and Edith Mae Kittrell, $645,000.

Lincoln Rd., 1933-Michael A. Sager and Stephanie Grasmick to William Connelly and Marta Kazimierczak, $819,000.

Maryland Ave., 1125, No. 7-Marcus R. Hurley to Nina Federbush, $245,000.

Meade St., 4809-Vardell D. Artis to Antone James, $450,000.

Myrtle Ave., 2641-Brian McLamb to Kathleen Shea Porter and Michael Robert Stubbs, $750,000.

Oglethorpe St., 247-John E. McLaughlin to Alexandria Marie Thoman, $427,500.

Rand Pl., 2219-Estate of Gloria Dean Jones and Barbara Ann Edwards to Woldensie A. Asfaha, $465,000.

Webster St., 90, No. 8-M&T Bank to John Shockley, $110,000.

Second St., 2308-Hicham Moutawakil to Christopher M. Chang, $735,000.

Fourth St., 676, No. 104-Sarah A. O’Connor to Taylor A. Holgate, $435,000.

Fifth St., 1216-Darryl Pounds to Brett P. and Wayne P. Warmington, $700,000.

Ninth St., 9-Michael F. and Deborah A. Charlton to Ann and David Allen, $1.35 million.

11th Pl., 1623-Kubasaki Development Corp. to Kelsey Frances and Richard Odom, $635,000.

12th St., 818-Margaret V. Ross to Amirparviz R. Davoody, $839,000.

13th St., 401, No. 408-Nadine Kabbani to John Eric Hanson, $455,000.

14th St., 2330-Barvetta Singletary to Jadon Marianetti, $473,000.

20th St., 3901-Christopher J. Hoffman and Cara N. Schantz to Raymond and Joelle Purdy, $799,999.

23rd Pl., 527-Dawn M. Hamed to Matthew Edward Dannan and Cynthia Thomas, $649,000.

Northwest

Arkansas Ave., 5006-Willie Marie Jones to Hadley Amelia Null, $715,000.

Biltmore St., 1953-Richard E. Ward II to Joseph and Ellen Fastow, $1.7 million.

Calvert St., 2501, No. 209-Alexander Dambach to Paul McGuigan and Marion J. Wohlers, $399,999.

Cathedral Ave., 4201, No. 909W-Ferial J. Ghazoul and Nicholas S. Hopkins to Suzanne Alavi, $267,000.

Chesapeake St., 4435-Louis L. Kendall to Khalil M. Bitar, $950,000.

Columbia Rd., 632-Helen D. Robinson to Abebe Rakeb, $578,000.

Decatur St., 1409-Cathy M. Mattax to Hamza Jahangir and Tasnuva Khan, $1.11 million.

Devonshire Pl., 2737, No. 230-Nancy E. Malan to Elizabeth A. Semple, $265,000.

Edmunds St., 4004, No. 5-Suzanne S. Baum to Bradley Joseph Kurtzman, $540,000.

Embassy Park Dr., 4295-Barbara A. Polk to Richard A. and Julie M. Jolles, $889,900.

Florida Ave., 929, No. 7003-Eric A. and Corinne R. Catto to Joseph Pham, $499,500.

Gallatin St., 605-Sandy Bay Properties DC Corp. to Daniel J. and Katie P. Riddle, $757,000.

Hamilton St., 1367-Kenneth Jerome Somerville to Vimalkumar H. Mehta and Michel L. Watts, $650,000.

Ingraham St., 437-Kaye Home Improvement Corp. to Blaise and Eva J. Waggoner, $655,000.

Kalorama Rd., 1822-Vaughn Carlton Maley Jr. and Blake Harris Spraggins to Arthur A. Cohen and Elizabeth A. Karcher, $2.15 million.

Lamont St., 772-Tanya F. Karamian to Jessica Anne Webb and Alex Eli Leff, $652,000.

Linnean Ave., 4843-Juan Jose Fernandez Ansola and M. Teresa Pisarello Fernandez to Douglas V. and Sarah W. Mcrae, $865,000.

Longfellow St., 738, No. 406-Ustar Investments Corp. to Sherrell Mitchell, $192,500.

Massachusetts Ave., 400, No. 807-Buckley Investment Partners to Wandaly E. Fernandez, $635,000.

Massachusetts Ave., 1010, No. 1206-Robert A. and Christopher J. Dufek to Michael Deldjoubar, $730,000.

Massachusetts Ave., 4301, No. A214-Robert L. Weiss Jr. to Emily S. Prager, $396,000.

Monroe St., 1020, No. 101-Olivier Kamanda and Hannah F. Burris to Henji Cheung and Sarah E. Thompson, $528,000.

N St., 2301, No. 417-Andre Bhatia to William B. Quandt and Helena Cobban, $799,000.

New Mexico Ave., 2801, No. 801-Celeste C. Hart to William B. and Carol Seaver, $699,000.

O St., 72-Travis A. Edwards and Sara E. Gilmer to Karen and Christina Athanasiades, $640,000.

Oliver St., 3043-Mark and Maria Velleca to Raymond A. and Beth W. O’Brien, $1.27 million.

Ordway St., 2732, No. 2-David B. Shuffelton to Seth D. and Dina C. Kaplan, $670,000.

P St., 2727-Catherine E. Bowman to Jessica Davis and Amadou Mahtar Ba, $737,500.

Pennsylvania Ave., 701, No. 1113-Alden and Corrie A. James to Michelle Leung, $452,500.

Plymouth St., 2007-Don Stillman and Judith A. Scott to Lamar Dwayne Revis, $1.02 million.

Q St., 1401, No. 402-Guy J. Cheney and John Peng to Kimball Utley, $905,000.

Q St., 2500, No. 538-Jacquelynn Kanatzar Ripke to Jeanne Portmann Saunders and Blair Portmann Eckelberg, $285,000.

R St., 1210, No. 305-Joshua A. Hahn and Adam P. Swaim to Claudio Belloli, $970,000.

Randolph Pl., 132-Maya Rockeymoore to Andrew C. Campbell and Cameron R. Blake, $896,000.

Riggs St., 1307-1307 Riggs Street Land Trust to Peter David Hepplewhite and Cydney Weiner, $1.39 million.

Rock Creek Church Rd., 620-Carrie M. Ward to Siem S. Abebe, $546,000.

Sutton Pl., 3227, No. A-Behnam Motazed and Dordaneh Halati to Lisa D. Cespedes, $665,000.

Taylor St., 1325, No. 2-Rachel and Jordan Katz to Geet Paul and Punam Thakkar, $675,000.

Tilden St., 3024-Carrie Ruda Clark to Rebecca H. and Robert B. Best, $815,000.

Unicorn Lane, 2705-Philip L. Christenson to Andrew K. and Bridget A. Cole, $1.03 million.

Van Ness St., 2939, No. 706-Alfredo Lueje to James N. Schulz, $485,000.

W Pl., 3517-Samantha Naidoo to Karen R. and Michael N. Sack, $1.09 million.

Warder St., 3213-Carina Viera and Rodolfo E. Irigoyen to Vivek Narula, $882,500.

Winfield Lane, 3636-Joseph J. Krakora and Ellen E. Bryant to Lystra Nadine Antoine and Jonathan Stevenson Kamkwalala, $1.59 million.

Wisconsin Ave., 3022, No. 102-James T. Deweese and David J. Storey to Aaron M. and Vilma T. Arce Stark, $435,000.

First St., 1534-Shaw Mostashari and 5design Development Corp. to Simon David Andrews and Kelly Ann Johnson, $1.01 million.

Third St., 5118-Julio Guzman and Dolores Anderson to Stephanie and Emily Schuster, $762,000.

Fifth St., 1606, No. 2-Jennifer and Son Mi Anderson to Julia Sarnoff, $837,000.

Sixth St., 715, No. 305-Daniel A. Lorenz to Cynthia Yi-Ting Liu, $649,999.

Eighth St., 7329-Estate of Anna Arlene Murray and Denise McPherson to David W. Cooke III and Melissa A. Varga, $433,000.

10th St., 3534, No. 450-Sonya E. Shultz to Anders Christian Beal, $279,000.

12th St., 1229, No. 108-Phyllis J. Cipriano to Daniel Chung-Ming Ku, $610,000.

13th St., 1245, No. 906-Laura V. Roberts to Herve Hadi Kaddoura and Alexandra Maria Arango, $540,000.

13th St., 2724-Jeffrey S. Hops to David Joseph Weiler and Leslie Beth Bellas, $997,000.

14th St., 2125, No. 531-Keston R. Dwarica to Susan Joan Clark, $373,000.

16th St., 1605, No. 1-Drift 1809 20th Street Corp. to Mitra Parsa Schoenborn, $1.46 million.

16th St., 2440, No. 108-Kristen Ford Glasgow to Morgan Moeller and Ricardo Vega, $391,000.

17th St., 1401, No. 510-Martha Ann Halperin to Almudena B. Sebastia, $410,000.

17th St., 2303-James R. Morrell to Sergey Kozhukhov and Tatiana Shcherbovskikh, $1 million.

18th St., 1601, No. 517-Catherine M. Siddique to Mark Goodell and Stephanie Kurkjian Miller, $299,000.

19th St., 2100-Kelley Miller to Margaret Richardson, $315,000.

22nd St., 1177, No. 7H-Andrea F. and Francis A. Newman to Robert Walker and Marsha Malish Jones, $1.55 million.

30th St., 4518-Daniel Kaufmann and Anne Dronnier to Sam S. Chaltain and Sarah Margon, $1.35 million.

37th St., 1814-Lyle Thomas Preslar and estate of Dorothy Braddock Preslar to Caren Kieswetter, $1.3 million.

39th St., 3710, No. F174-Kimberly A. Rosen to Justin B. Meyer, $344,000.

Southeast

A St., 4943-Lawrence C. and Sharon R. Durden to Teressa Yvonne Fernanders, $350,000.

Astor Pl., 5135-Estate of O. Firma L. Edmonds and Brendolyn McCarty-Jones to Marcus A. Adams-Miles, $175,000.

B St., 5519-RLP Investment Group Corp. to Tynekia R. Garrett, $330,000.

Brandywine St., 709, No. 304-MSM Properties Corp. to Zipporah Miles, $110,000.

C St., 4347-478 Burns St. Corp. to Montez Legrand-Punter, $356,000.

Central Ave., 5050-Werrlein Properties Corp. to Dannese and Juvenal Moke Mapanda, $439,000.

E St., 1622-C&S Developments Corp. to Jonathan D. and Melissa Schmidt, $286,730.

G St., 1430-Jessica White to Jesse D. and Ellen J. Heier, $825,000.

Irving St., 2431-Estate of Shirley Madison and Carl Allen to Matthew J. Scott, $280,000.

Kentucky Ave., 406-Joanne E. Bell to Shu-Chun Susan Yang and David W. Savitski, $720,000.

Nelson Pl., 2916-Joe Lewis Jr. to Yemane Medhane, $530,000.

S St., 3909-4907 Brandon LN Corp. to William Otto and Anna Marie Katt, $386,000.

Southern Ave., 5116-Cassandra E. Lowe to John Robinson, $300,000.

First St., 3815-DC Asset Group Corp. to Melvin Jose Guandique Parada and Angela Laude Guandique Carballo, $377,000.

Eighth St., 254-Chad O. and Amy Haywood Dorr to Matthew Noble Robinson and Arielle Miriam Borsos, $1.05 million.

11th St., 770-Andrew P. McGuire and Barbara A. Rutland to Susama Agarwala and Daniel Berger, $845,000.

17th St., 507-Virgie L. Toston to Donald L. Depass III, $670,000.

24th St., 3436-Estate of Flossie V. Young and Robert Young to Lee C. Lipscomb, $226,000.

33rd Pl., 1722-Evelyn R. Anderson to Jewel Jones and Reginald Truxon, $450,000.

46th Pl., 1167-Estate of Essie Green and Robin G. Byrd to Nader Tadros, $290,000.

Southwest

Water St., 525, No. 420-RWP Corp. to Thomas D. Brooks and Monica R. Barber-Brooks, $1.23 million.

Fourth St., 800, No. N615-Justin M. Marshall to Christy and Dorothy K. Delafield, $477,000.

Fourth St., 1425, No. A311-Estate of Philip F. Dorman and Stephen Timothy Dorman to James H. and Darlene V. Howard, $674,000.