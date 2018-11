District of Columbia

These sales data recorded by the D.C. Office of Tax and Revenue were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Northeast

Banneker Dr., 3236-408 Richwood Corp. to Tracy Ann Beatty, $370,000.

Bryant St., 330-James Patrick Bair and Orly Rose Keiner to Jennifer M. Webb and John J. Skuletich, $595,000.

Capitol St. E., 3974-Estate of Frances Elaine Cole to Jerilyn D. Pope, $215,000.

Constitution Ave., 1331-Allen C. and Donna W. Phillips to Brian T. and Caitlin G. Gilmore, $1.4 million.

Dakota Ave. S., 4453-Elmer A. and Lillian S. Dandridge to Tehran Palmer, $530,000.

E St., 520, No. 305-Mary F. and Keith P. Bednarowski to Nikki L. McArthur, $562,520.

Eastern Ave., 4748-Caitlin Eshelman and Laura Fraedrich to Christopher Scott and Brikeda J.u Lambert, $560,000.

Evarts St., 902-Brookland 4 Corp. to Julia Saladino and Gregory Neil Pearson, $374,900.

Florida Ave., 1391, No. 2-Derek Chad Reed and John Patrick M. Aquino to Laurence Jon and Samilet Lee, $683,000.

Jackson St., 2010-Ronald R. Butler and estate of Eddie Butler to Amanda and Paul Deckard, $506,000.

Kramer St., 1638-Reginald I. Rogers to Shawn R. Schroeder, $507,000.

Massachusetts Ave., 644, No. 503-Sean D. Naylor to Martha Stancill, $381,500.

Monroe St., 1712-Katherine Roberts to Monique M. Worrell and Olawale Y. Oriola, $605,000.

Nannie Helen Burroughs Ave., 5511-Solon Carroll to Germaine J. Walker, $305,000.

Quincy St., 2121-GF Properties Corp. to Amy Barone and William Merry, $732,500.

Sheriff Rd., 4929-Department of Housing and Urban Development to Susan Maggs, $165,000.

First St., 1700-Valerie Harris-Gregory and estate of Isabelle L. Harris to Dana M. Samuels, $860,000.

Third St., 2016-Bryan Williams and Brittany Degan to Janet Barlett, $786,500.

Fourth St., 2615, No. B2-Andrew Campbell to Saeed Amiri, $270,000.

Eighth St., 722-Joseph Peter and Sharon Ann Finizio to Julia Cohen, $1.24 million.

10th St., 4718-Rosemary Ellis to Chris and Victoria Ellenbogen, $560,000.

11th St., 641-Elizabeth L. Pierce to Amy Kathryn Morgan and Jeremiah Shepherd, $809,000.

12th St., 5129-Van Hoose Properties Corp. to Kathryn Bunger, $581,000.

14th St., 104-Elizabeth Ann Lindsay and Raymond F. Dacek III to Colin Alexander Rogero, $647,000.

17th Pl., 3805-Stephen Hill to Ricardo Woolery and Caville S. Stanbury, $695,000.

19th St., 855-Dewayne K. and Latasha R. Hudson to John Fabiszewski, $660,000.

22nd St., 3404-Gregory R. Alcock and Michael E. McGovern to Phillip C. Chang, $910,000.

26th St., 2908-Homestead Capital Corp. to Harish Ravi and Sarah E. Laws, $750,000.

35th St., 118-Robbie J. and Lashon D. Warren to Leslie Renee Kershaw, $296,000.

Northwest

Benton St., 3815-Andrew Patrick Ryer to Rexy Ann and Beje Sam Thomas, $1.14 million.

Butternut St., 921, No. 202-Paul Stewart and Nicole De La Torre to Guy and Sheila Gakii Hammond, $420,000.

Cathedral Ave., 3901, No. 83-Evelyne J. Gomis to Bijou Mgbojikwe, $243,000.

Cathedral Ave., 4201, No. 1420W-Marion Toulson Smith to German A. and Ricardo G. Linares, $310,000.

Champlain St., 2328, No. 419-Federal National Mortgage Association to Andres Chang, $395,000.

Clydesdale Pl., 1801-Remi Jedwab to Madeline Beth Heller, $333,000.

Columbia Rd., 1421, No. 302-Victoria A. McKernan to Julie Madaio, $262,350.

Connecticut Ave., 3901, No. 305-Susan P. Willens to Karin A. Rosemblatt and Hector J. Parada, $975,000.

Decatur St., 525-Erika Etlen Traore to Nathan and Megan M. Graham, $700,000.

E St., 616, No. 852-Christopher Carroll and Jennifer Manning to Zachary Stuart Ferguson and Stephanie Alessandra Mellini, $657,500.

Ellicott St., 3216-Allyson R. Lang to Thirumalai Venky Venkatesan, $720,000.

Euclid St., 1706-Gail Glick and estate of John Glickto Daniel Williams and Rebecca Matulka, $1.05 million.

Gallatin St., 250-James Fairrow to Kimberly L. Parent and Justinas A. Sileikis, $605,000.

Georgetown Ct., 3966-Sunny S. and Bok J. Kim to Ana Bellver Vazquez Dodero and Jonathan Albert Brooks, $1.35 million.

Glade St. N., 2810-Theron Dikeman to Carrie Dyan Budoff, $1.13 million.

Harvard St., 1613, No. 107-Phoebe Morris to Ashton E. Habighurst and David M. Barr, $585,000.

Kalorama Pl., 1907, No. 18-Laura J. Burgess to Omari Scott Simmons, $699,000.

Kennedy St., 408, No. 202-Michael W. Allen to Walker Louis Sands, $355,000.

Kenyon St., 1390, No. 818-Kolar L. and Kalpana Seshasai to Sara Shirvan, $393,000.

Lanier Pl., 1789-Anna Lerner and Jonathan Ryan Nesbitt to Isabelle Tin-Aung and Morgan Gick, $775,000.

Longfellow St., 604, No. 401-Pennymac Corp. to Sergio Abarca Fuente and Geoffrey S. Roth, $208,000.

Lowell St., 3512-John P. Barabino to Frances Dawn Halfaker and Nancy J. Herman, $4.2 million.

Massachusetts Ave., 4200, No. 104-Joseph A. and Irene Bello to Ruina W. Judd, $575,000.

Meridian Pl., 1423-1423 Meridian Loan Corp. to Timothy Raymond Cote, $693,750.

N St., 1440, No. 805-Justin M. and Ugulay A. Sloan to Robert Arnold Audroue, $218,000.

New Hampshire Ave., 1330, No. 916-Lance S. Jensen to D. Ann K. Lanning, $525,000.

New Hampshire Ave., 5124-Charles H. Cofer Jr. to Cassi Wright, $580,000.

Olive St., 2818-Edmund Shay to Luisita I. Guanlao, $804,570.

P St., 1755-Elliot Gerson and Jessica Herzstein to Eric K. Fanning, $2.8 million.

Pennsylvania Ave., 601, No. 305-Cynthia R. McIntyre to Nalee Park, $570,000.

Pennsylvania Ave., 2501, No. 2A-Farley R. Cleghorn and Craig D. Thorne to S. Decker and Sherron Hiemstra Anstrom, $2.2 million.

Primrose Rd., 1662-Lamar Dwayne Revis to Bruce R. and Sarah E. Roth, $949,000.

Q St., 1615, No. 910-Jonathan Saginaw to Sajjad Hamadani, $297,000.

Rhode Island Ave., 1437, No. 109-John Crouch to Taylor Lane Capps, $719,000.

River Rd., 4501-Nancy K. Rike to Phillip T. Ames and Tess M. Webre, $935,000.

Scott Cir., 1, No. 820-Dipak and Priti Patel to Christopher M. and Anne M. Copsey, $280,000.

U St., 533-Danielle L. Ricks to Lawrence J. Handerhan, $704,500.

Utah Ave., 5500-Robert C. and Linda Smith Nissen to Richard G. Bangs and Jillian C. Bastow, $940,500.

Vermont Ave., 1313, No. 10-Laurence Andrew Magill to Emily K. Fontaine, $373,450.

W St., 1433-Daniel Foster and Melissa Kramer to Gregory Warren Martin, $794,500.

Westhall Dr., 4535-Harry D. Hsing and Aileen Y. Chang to Andrea Rabi, $1.33 million.

Wisconsin Ave., 2320, No. 113-Kirby Gene and Ginger Holton Pickle to Eileen M. Searson, $391,000.

Wisconsin Ave., 3211, No. 201-Adams-3211 Wisconsin Corp. Michael R. Youssef and Karine H. Shalaby, $564,900.

First St., 2409-Thomas Femister to Matthew L. Louderback, $1.1 million.

Fifth St., 5611, No. 24-Jolema Gamble to Luke Walter, $195,000.

10th St., 1211-1211 10th Street NW Corp. to Almedina Music and Benjamin Pierre Fabre, $870,000.

11th St., 2004, No. 140-Danielle N. Walker to Ettore Pietro Merendino, $412,500.

13th St., 1133, No. 804-Lars D. Anderson to Cesar German Savastano, $300,000.

16th St., 1901, No. 301-William Frank Jones to Max Broad, $210,000.

17th St., 1700, No. 507-Ory Abramowicz to Mark Robert Mesiti and Alexandra Larsen Stout, $464,555.

18th St., 1601, No. 309-Christine Dela Rosa to Maria L. Longo Pita Fernandez, $255,000.

18th St., 1933, No. 104-Mary M. Bis to Kacey Cox, $327,000.

21st St., 522, No. 608-Riry and Eric Muhlrad to Mujeeb Basha and Maleeha Hashmi-Basha, $379,000.

26th St., 5736-Maria Del Carmen Puig-Casauranc to Michael A. and Jennifer D. Hass, $1.06 million.

33rd St., 5440-Anthony Joseph and Martha Wallace Domenico to Leif Van Saun Springer and Jan Margaret Springer, $924,000.

39th St., 2725, No. 410-James Matthew Obrion to Deanna Johnson, $435,000.

Southeast

A St., 1708-Shepard M. and Anne T. Cynamon to Youngjin Hahn and Anne Smith, $756,000.

B St., 4508, No. 3-Wilmington Savings Fund Society and Stanwich Mortgage Loan Trust to Eric Pope, $83,622.

Carolina Ave. N., 101, No. 205-Marie Schuster to Trevor and Kathleen Lipscombe, $245,000.

Central Ave., 5429-CB Thornton Realty Corp. to Jamie Dyana Hamilton, $270,000.

D St., 611, No. 4C-Jamie Scheiman to Mark E. Wuest and Rossana H. Santos, $799,000.

E St., 623-Rainbow Properties Corp. to Rebecca Anne Guiterman, $1.9 million.

Fort Davis St., 1503-Metro Area Management Corp. to Edward Smith III, $358,000.

Hartford St., 2844, No. 101-Dilan Investment Corp. to Joanna Rivera, $110,000.

Independence Ave., 626, No. 205-Raven Bukowski Stein to Michael Dillman and Jilian McGreen, $410,000.

K St., 1253-Brent R. Chittenden and Laura E. Landstrom to Xiao Wang, $655,000.

Malcolm X Ave., 242-Gregory P. Maison to Latasha R. Whitehead, $440,000.

Pennsylvania Ave., 1391, No. 426-Amy Claire Brusch to Sarah E. Devine, $395,000.

Skyland Pl., 2466-Anthony D. Boykin to Christian A. Pena and Anthony J. Waddell, $290,000.

Suitland Terr., 2124, No. 201-Wilmington Savings Fund Society and Normandy Mortgage Loan Trust to Andre D. Reveley, $69,900.

Tubman Rd., 1847-Mollie Davis to Amber J. Meadows, $355,000.

Fifth St., 2805-Jack Spicer Properties Corp. to Andre Bernard Cotten and Jonathan J. Thibeaux, $350,000.

53rd St., 138-Gretel E. Greenouse and estate of Hansel Errol Anderson to Angie Michaelman, $225,000.

Southwest

M St., 240, No. E613-MTGLQ Investors Corp. to Judy Alexander, $244,900.

Second St., 4142-Turnkey Solutions Inc. to Arman and Margarit Simonyan, $444,000.

Fourth St., 800, No. S816-Terry Lynn Moore to Corrine and William Jonas Geiger, $339,000.